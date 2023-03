Inicio » Comestibles Los 30 mejores Plantillas Dr Scholl de 2023 – Revisión y guía Comestibles Los 30 mejores Plantillas Dr Scholl de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Plantillas Dr Scholl veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Plantillas Dr Scholl disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Plantillas Dr Scholl ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Plantillas Dr Scholl pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Scholl Plantillas Gel Activ Profesional para hombre, para calzado trabajo, absorción de impactos y amortiguación, talla 40 - 46.5, 1 par (2 plantillas) € 18.45

€ 16.99 in stock 4 new from €16.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLA GEL ACTIV PROFESSIONAL DE SCHOLL: La tecnología Gel-Activ proporciona amortiguación y absorción de impactos

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA PARA PIES QUE TRABAJAN MUY DURO: 24 horas de absorción de impacto. Sentirás menos cansancio en los pies y las piernas después de todo un día de pie.

ELIMINAN EL OLOR, ABSORBEN EL SUDOR: Con revestimiento

DISEÑADO PARA OFRECER COMODIDAD: Plantilla interior diseñada para adaptase al zapato desarrolladas en colaboración con especialistas en el cuidado del pie utilizando datos de presión plantar

COMPATIBLE CON TALLAS 40-46.5: Cortar a medida. Ver instrucciones en el interior de la caja

Scholl Plantillas Gel Activ Uso Diario para hombre, para el dia a dia, mayor comodidad y absorción del olor y sudor, talla 40 - 46.5, 1 par (2 plantillas) € 18.45

€ 14.99 in stock 12 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLA GEL ACTIV USO DIARIO DE SCHOLL, CONFORT INCREÍBLE PARA TUS PIES: La tecnología Gel-Activ proporciona amortiguación y absorción de impactos

DOBLE AMORTIGUACIÓN PARA UNA MAYOR COMODIDAD: Ayuda a reducir la presión excesiva de las actividades diarias

ELIMINAN EL OLOR, ABSORBEN EL SUDOR: Con revestimiento

DISEÑO FINO PARA USAR A DIARIO EN ZAPATOS INFORMALES, PLANOS Y BOTAS: Plantilla interior diseñada para adaptase al zapato desarrolladas en colaboración con especialistas en el cuidado del pie utilizando datos de presión plantar

COMPATIBLE CON TALLAS 40-46.5: Cortar a medida. Ver instrucciones en el interior de la caja READ Los 30 mejores Caja Roja Nestle de 2023 - Revisión y guía

Scholl Plantillas Gel Activ Uso Diario para mujer, para el dia a dia, mayor comodidad y absorción del olor y sudor, talla 35.5 - 40.5, 1 par (2 plantillas) € 18.45

€ 16.67 in stock 11 new from €14.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLA GEL ACTIV USO DIARIO DE SCHOLL, CONFORT INCREÍBLE PARA TUS PIES: La tecnología Gel-Activ proporciona amortiguación y absorción de impactos

DOBLE AMORTIGUACIÓN PARA UNA MAYOR COMODIDAD: Ayuda a reducir la presión excesiva de las actividades diarias

ELIMINAN EL OLOR, ABSORBEN EL SUDOR: Con revestimiento

DISEÑO FINO PARA USAR A DIARIO EN ZAPATOS INFORMALES, PLANOS Y BOTAS: Plantilla interior diseñada para adaptase al zapato desarrolladas en colaboración con especialistas en el cuidado del pie utilizando datos de presión plantar

COMPATIBLE CON TALLAS 35.5-40.5: Cortar a medida. Ver instrucciones en el interior de la caja

Dr. Scholl's 011017569671 Plantillas ortopédicas para alivio del dolor para fascitis plantar para hombres, 1 par, talla 8-13 € 29.94 in stock 5 new from €29.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para la fascitis plantar para hombres

1 par

Talla 36-48

Scholl Plantillas Gel Activ Profesional para mujer, para calzado trabajo, absorción de impactos y amortiguación, talla 35.5 - 40.5, 1 par (2 plantillas) € 18.45

€ 17.77 in stock 13 new from €16.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLA GEL ACTIV PROFESSIONAL DE SCHOLL: La tecnología Gel-Activ proporciona amortiguación y absorción de impactos

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA PARA PIES QUE TRABAJAN MUY DURO: 24 horas de absorción de impacto. Sentirás menos cansancio en los pies y las piernas después de todo un día de pie.

ELIMINAN EL OLOR, ABSORBEN EL SUDOR: Con revestimiento

DISEÑADO PARA OFRECER COMODIDAD: Plantilla interior diseñada para adaptase al zapato desarrolladas en colaboración con especialistas en el cuidado del pie utilizando datos de presión plantar

COMPATIBLE CON TALLAS 35.5-40.5: Cortar a medida. Ver instrucciones en el interior de la caja

Dr. Scholl's Plantillas deportivas de la serie atlética para hombres, 1 par, talla 8-14 € 27.84 in stock 3 new from €27.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para personas que participan en una gama de actividades atléticas donde experimentan fatiga muscular en los pies y las piernas. Diseñado con tecnología de gel de masaje, que reduce el estrés en las articulaciones de la parte inferior del cuerpo y te mantiene en tus pies durante más tiempo. La carcasa de arco flexible proporciona un excelente apoyo, mejor control de movimiento y estabilidad de lado a lado. Se adapta a zapatos de correr, zapatos de corte, zapatillas cruzadas y tenis.

Scholl Gel Activ Sport - Plantillas para hombre, para zapatillas deportivas, mayor amortiguación y absorción del olor y sudor, talla 40 - 46.5, 1 par (2 plantillas) € 18.45

€ 17.54 in stock 10 new from €17.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLA GEL ACTIV SPORT DE SCHOLL DISEÑADAS PARA PIES MUY ACTIVOS: La tecnología Gel-Activ proporciona amortiguación y absorción de impactos

HASTA UN 30% DE ABSORCIÓN DE IMPACTO: Hasta un 30% de absorción de impacto para reducir el impacto sobre los talones, las rodillas y los tobillos

ELIMINAN EL OLOR, ABSORBEN EL SUDOR: Con revestimiento

DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO PARA ZAPATILLAS DE CORRER, DEPORTIVAS Y DE ENTRENAMIENTO: Plantilla interior diseñada para adaptase al zapato desarrolladas en colaboración con especialistas en el cuidado del pie utilizando datos de presión plantar

COMPATIBLE CON TALLAS 40-46.5: Cortar a medida. Ver instrucciones en el interior de la caja

Dr. Scholl's 10601918 Plantillas ortopédicas para alivio del dolor para soporte resistente para hombres, talla 8-14 (paquete de 1) € 27.79 in stock 7 new from €27.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para hombres de más de 200 libras que sufren de dolor de espalda baja y fatiga en las piernas y los pies.

Las tecnologías Arch Guard y Shock Guard distribuyen el peso y reducen el impacto.

Alivia el dolor de espalda y la fatiga de piernas y pies; especialmente diseñado para hombres de más de 200 libras.

Se adapta a zapatos casuales y tenis, y zapatos de trabajo y botas. Corte para adaptarse a cualquier zapato.

Dr. Scholl's Comfort Tri-Comfort - Plantillas para mujer, 1 par, talla 36-42 € 24.99 in stock 4 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para personas cuyos pies experimentan molestias durante el día. Comodidad para talón, arco y metatarso. El soporte de arco FlexiSpring proporciona apoyo personalizado para zapatos de vestir, informales y de trabajo. Diseño de longitud 3/4 que permite mover los dedos de los pies y se ajusta fácilmente en el calzado.

Las plantillas de trabajo de confort y energía del Dr. Scholl's 11017570110 para hombres, 1 par, tamaño 8-14 € 37.79 in stock 2 new from €37.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para los hombres usan

tamaño 8-14

Fácil de usar

Dr. Los 85273140 del alivio del dolor de Scholl para las mujeres, 1 par, tamaño 6-10 € 28.99 in stock 5 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desarrollado para aquellos que tienen dolor debido a una fascitis plana en el talón

Tecnología de protección protectora que absorbe los golpes para desarrollar un alivio inmediato y completo del dolor debido a la fascitis plantar

En un enfriamiento, el dolor puede ocurrir debido a una fascitis plantar

Almohadillas de depósito y soportes en toda la longitud de todo el pie

Plantillas ortopédicas de Dr. Scholl's, contra el dolor de talones, para hombre, 1 par € 24.99 in stock 3 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 186619 Model 186619 Is Adult Product Release Date 2017-05-15T00:00:01Z Size 1 Pair (New) Publication Date 2017-05-15T00:00:01Z

Dr. Scholl's Plantillas de soporte extra Comfort and Energy para hombre, 1 par, talla 8-14 € 26.99 in stock 3 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para hombres grandes y altos cuyos pies y piernas experimentan molestias y fatiga del trabajo y otras actividades

Construido con tecnología de gel de masaje y soporte de arco reforzado, te ayudan a sentirte cómodo y energizado durante todo el día

Te permite permanecer en tus pies durante más tiempo. Comodidad escandalosa: las ondas de gel masajean las zonas más sensibles de tus pies y proporcionan una absorción de impactos superior

Se adapta a zapatos casuales, tenis y botas de trabajo/zapatos. Recorte para adaptarse

Dr. Scholl's ofrece una devolución si no estás satisfecho con el producto

Dr. Scholl's Plantillas flotantes para hombres, insertos de zapatos que alivian los pies cansados, con comodidad durante todo el día, para hombres 8-14 € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para adaptarse cómodamente a todos los zapatos, incluyendo zapatos casuales y de vestir. Recorta para adaptarse a cualquier zapato.

Permanece en tus pies durante más tiempo con las únicas plantillas con espuma Float-On-Air suave que te da burbujas de amortiguación que rebotan con cada paso. Probado para una comodidad extrema durante todo el día y alivio de pies cansados y doloridos.

Con capas que absorben la humedad, tecnología Polygiene Stays Fresh para neutralizar los olores y mantener las plantillas frescas

La espuma recuperará lentamente cuando te quites el zapato para que puedas contar con el mismo apoyo la próxima vez que uses tus zapatos.

Nuestro soporte contorneado para el talón y el arco ayudan a proporcionar comodidad adicional para que tengas la energía para mantenerte en movimiento y sacar aún más fuera de tu día

Dr. Scholl's - Plantillas para talón alto (1 par, talla 6-10) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente para las mujeres con dolor de pie de talones altos. Arco de gel ultra suave – Cambia la presión de la bola de fútbol Diseño discreto. Gel transparente y diseño delgado que no hace que los zapatos se sientan apretados. Diseñado para todos los tacones altos de 5 cm y más. READ Los 30 mejores Harina Sin Gluten de 2023 - Revisión y guía

Plantillas avanzadas de gel de masaje Dr. Scholl, 2 Pair, 1 € 81.24 in stock 1 new from €81.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 938 Model 938 Is Adult Product Release Date 2019-05-06T00:00:01Z Size 2 Pair Publication Date 2019-05-06T00:00:01Z

Dr. Scholl's - Plantillas Work avanzadas con gel masajeador € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñadas para personas que trabajan en superficies duras todo el día y experimentan molestias y fatiga en los pies y las piernas.

Fabricadas con tecnología de gel masajeador y con amortiguación adicional para absorber los impactos durante todo el día, lo que te ayuda a mantenerte con energía mientras trabajas.

Dr. Scholl's Custom Fit Orthotic Inserts, CF 330 € 111.51 in stock 1 new from €111.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CA-041717-953 Model CA-041717-953 Is Adult Product

Dr. Scholls Tri-Comfort - Ortopédica para mujer (talla 6-10) (3 unidades) € 70.82 in stock 2 new from €70.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómodo diseño de 3/4 de longitud permite que los dedos de los pies se muevan libremente y cabe fácilmente en el zapato.

El exclusivo arco FlexiSpring proporciona un soporte personalizado.

Cómodos cojines en la bola del pie y el talón reducen el impacto y la fatiga.

Se adapta a zapatos de vestir, zapatillas y zapatos casuales.

Dr. Scholl's Dreamwalk High Heel Insoles, Women's Sizes 6-10 by Dr. Scholls € 31.49 in stock 2 new from €31.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clínicamente probado para evitar el dolor de pies con zapatos de tacón 2 cm o superior

Arch turnos Gel ultra suave presión bola de pie

Suave, tejido Interior diseñado para mantener el pie seco y se sienta genial en pie descalzo.

Comodidad durante todo el día

Diseño ultradelgado no hará zapatos ajustadas

Dr. Scholl's Comfort Tri-Comfort Plantillas para hombre, 1 par, talla 8-12 € 29.99

€ 27.99 in stock 3 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desarrollado para personas cuyos pies experimentan molestias durante el día.

Comodidad en el talón, el arco y la bola del pie.

El soporte de arco Flexi Spring ofrece soporte personalizado.

Para vestidos, calzado de ocio y de trabajo. El diseño de 3/4 de longitud permite el movimiento libre de los dedos de los pies y cabe fácilmente en los zapatos.

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluido el ajuste, las clasificaciones de edad y el idioma del producto, el etiquetado o las instrucciones".

Plantillas gel mujer cómodas y eficaces para el día a día - Plantillas de gel para reducir talla - Plantillas mujer alivian el dolor y la fatiga de pies y talones - Plantillas de gel ajustables 38/42 € 11.45 in stock 1 new from €11.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Reducción de talla garantizada!: Con un diseño innovador y eficaz, estas plantillas de gel para reducir talla te ayudarán a mejorar tu postura y a obtener resultados visibles en poco tiempo

¡Alivio instantáneo!: Gracias a su tecnología de gel, estas plantillas mujer proporcionan un alivio instantáneo a los pies y talones cansados, reduciendo la fatiga y el dolor

¡Ajustables a tus necesidades!: Con tallas que van desde el 35 hasta el 41, estas plantillas gel mujer están diseñadas para ajustarse a tus necesidades y garantizar un ajuste perfecto

¡Comodidad sin igual!: Con una suave y acogedora textura, estas plantillas de gel son una maravilla para tus pies, ofreciéndote comodidad y alivio durante todo el día

‍♀️ ¡Mejora tu postura!: Al apoyar correctamente tus pies, estas plantillas mujer te ayudarán a mejorar tu postura y a prevenir lesiones y dolores en el futuro

Scholl Gelactiv Work Plantillas para Zapatos € 17.88 in stock 2 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para pies estresados

Ayuda a reducir de forma preventiva las cargas excesivas de los pies

Adecuado para terrenos duros e irregulares

Adecuado para zapatos de trabajo, zapatos de ocio y zapatillas de deporte

Scholl GelActiv - Plantillas Work para zapatos de trabajo de 35,5 a 40,5 - Para pies con mucho estrés, 1 par de suelas de gel € 17.58 in stock 3 new from €17.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿MORQUE Y PES DOLORANTES DESPUÉS DE UN LARGO DÍA DE TRABAJO? Las plantillas Scholl reducen los golpes y la presión y son especialmente adecuadas para profesionales con pies muy exigentes

Alivio de carga para pies y piernas: el cojín de gel de la tecnología Scholl GelActiv proporciona hasta 12 horas de absorción de impactos y ofrece comodidad durante todo el día en zapatos y botas de trabajo

Características: las suelas antideslizantes son especialmente adecuadas para superficies duras e irregulares. Gracias a la parte superior antiolores, los pies se sienten frescos y secos durante todo el día. Desarrollado y calificado con especialistas en cuidado de los pies

Aplicación: ideal para zapatos de trabajo (sin zapatos de seguridad), zapatillas de ocio y deportivas. Las plantillas se pueden cortar fácilmente al tamaño correcto. Adecuado para tallas de zapatos entre 35,5 y 40,5

Contenido del envío: 1 plantilla GelActiv Work de Scholl/Gel para zapatos para mujeres y niñas con una talla de zapato entre 35,5 y 40,5. Desarrollado y calificado con especialistas en cuidado de los pies

Scholl Party Feet - Almohadillas antideslizantes con tecnología GelActiv para casi todos los zapatos de mujer, 1 par de suelas de gel autoadhesivas € 9.47 in stock 1 new from €9.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compañero ideal: ya sea bailando sin preocupaciones hasta el amanecer, en excursiones de turismo o en compras con la mejor amiga, las almohadillas para zapatos son el compañero ideal para pies cansados y exigentes

Para mayor comodidad: la tecnología Scholl GelActiv combina gel suave y transparente y un acolchado adicional en un diseño ultrafino

Características: agarre adicional y no se desliza gracias a la tecnología antideslizante de la almohadilla y función autoadhesiva. Acolchado mejorado en comparación con las almohadillas anteriores para fiestas de Feet. Diseñado y clasificado con especialistas en cuidado de pies

Aplicación: Ya sea en tacones altos para la próxima fiesta, sandalias o en los pompones favoritos: los insertos de gel ultrafinos se pueden ocultar perfectamente en casi cualquier zapato gracias a los diseños transparentes

Contenido del envío: 1 almohadilla para fiesta de Scholl/Gel para zapatos para mujeres y niñas para evitar el dolor en el fútbol"

Valsole Plantillas Ortopédicas soportes de arco y talones la absorción de choque- para el dolor de talón, pie plano, Fascitis Plantar, dolor de rodilla y espalda (38-39 EU (250mm), V107B-Azul) € 18.99

€ 13.67 in stock 1 new from €13.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las plantillas ergonómicas y ligeras de diseño ergonómico y soporte de arco ayudan a aliviar la fascitis plantar, los pies planos, el dolor en el talón y los espolones en el talón, el dolor en la bola de pie, la tendinitis de Aquiles y otros dolores comunes en el pie.

La plantilla es adecuada para otros estilos de vida, andar, trabajar, practicar deportes y hacer ejercicio físico para abordar las causas fundamentales de la fatiga muscular y el dolor en los pies y las piernas.

Protección del medio ambiente El soporte de arco de corcho ofrece comodidad durante todo el día que lo mantiene sintiéndose con más energía.

Parte inferior del talón con inserto PORON de alto rendimiento, alto rebote, alta compresión, que proporciona una absorción de impactos cómoda y alivia el dolor del talón.

★NOTA: Si es necesario, recorte a lo largo del contorno (en la parte inferior de la plantilla cerca de los dedos) que coincida con el tamaño de su zapato

Scholl Plantillas GelActiv Óptimas para Zapatos Abiertos comodidad todo el día - 1 par (2 plantillas) Talla 35-40,5 € 15.85

€ 15.35 in stock 9 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLANTILLAS SCHOLL GELACTIV PARA ZAPATOS ABIERTOS: La tecnología Scholl GelActiv se centra en el uso de un núcleo de gel suave y elástico que hace que incluso los tacones del día a día sean tan cómodos como cualquier par de zapatillas deportivas

LUCE TUS PIES EN VERANO: Apto para sandalias y zapatos de tacón abiertos

AMORTIGUACIÓN DURANTE TODO EL DÍA, FÁCILES DE PONER: Especialmente diseñadas para reducir la presión plantar, las plantillas de Scholl gozan de un diseño fino que no solo es imperceptible, sino que además evita la compresión de los dedos

TECNOLOGÍA ANTI-DESLIZANTE: El material de agarre y los pequeños relieves en la superficie de las plantillas previenen el deslizamiento incluso con sudor

PROTECCIÓN EN TU DÍA A DÍA: La tecnología Scholl GelActiv ofrece protección para tus pies, para cada paso de tu día READ Los 30 mejores Jabon De Castilla de 2023 - Revisión y guía

Plantilla de soporte del arco para la fascitis plantar, alivio del dolor del talón plano, absorción de impactos, plantilla cómoda antifatiga, verde (EU40-41(26cm), Verde) € 24.00

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ten en cuenta que no pongas tanto las nuevas plantillas como las actuales plantillas en los zapatos al mismo tiempo, ya que sería demasiado gruesa y ancha y generalmente necesita tres días para acostumbrarse a los insertos de soporte de arco.

Acolchado de doble capa construido con espuma EVA de doble capa de grado y amortiguación de poliuretano, amortiguación específica y controlada con una sensación suave de apoyo y proporciona la máxima amortiguación para correr y saltar y otras actividades deportivas.

Tela de alta calidad: las plantillas están hechas de tela transpirable, que garantiza que tus pies se mantengan frescos, secos y cómodos al absorber todo el sudor producido por tus pies durante una actividad extenuante, mientras que garantiza más salud para tus pies.

El diseño del talón en U proporciona estabilidad a los pies. Mantiene el hueso de los pies vertical y equilibrado. Reduce la fricción entre los pies y los zapatos.

Scholl Gel Activ - Plantillas cómodas € 7.93 in stock 10 new from €7.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejora la comodidad de tus tacones diarios

Acolchado extra

Diseño antideslizante y gel adhesivo que mantiene la plantilla firmemente en su lugar

Plantilla ultrafina específicamente diseñada para no abarrotar los dedos de los pies

Diseñado y evaluado en consulta con especialistas en cuidado de pies

Plantillas de gel para calzado deportivo y botas de trabajo, transpirables cómodas recortables se adaptan perfectamente con amortiguación en talón, masaje y absorción en el arco (35-42) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Diseño Recortable】Plantillas recortables de gel que alivian y previenen la mayoría de los tipos de lesiones en los pies, tendinitis, dolor de talón. Tallas para Hombre y mujer

✅【Confortables】Posee una silicona que absorbe el impacto en todo el pie y puede ayudar a reducir la tensión y la tensión en el tobillo, la rodilla y la parte inferior de la espalda

✅【Versátiles】Nuestras plantillas son de diseño ergonómico y adaptables a zapatillas para correr, deportivas, de entrenamiento, de trabajo y de uso diario.

✅【Calidad de Material】El material es de alta calidad, es material duro de la parte del arco del pie permitiendo su apoyo así mismo envuelve su talón proporcionando una distribución de carga igual para la columna vertebral y las articulaciones. cuando usted corre o camina. La tela mantiene los pies frescos. El cojín de sílicona bajo el talón también es muy útil y duradero para la amortiguación y descanso del mismo.

✅【Transpirables】Cubierto con una tela suave para evitar el crecimiento de bacterias que causan mal olor. Esta puede absorber el sudor, aportando un efecto anti-moho. Como complemento, está diseñada con una malla de latex en la parte delantera que facilita la transpiración del pie, manteniéndolo seco.

