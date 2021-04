Inicio » Terraza y Jardín Los 30 mejores Plantas Artificiales Grandes de 2021 – Revisión y guía Terraza y Jardín Los 30 mejores Plantas Artificiales Grandes de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Plantas Artificiales Grandes veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Plantas Artificiales Grandes disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Plantas Artificiales Grandes ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Plantas Artificiales Grandes pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Maia Shop 1137 Bambú Cañas Naturales, Elaborados con los Mejores Materiales, Ideal para Decoración de hogar, Árbol, Planta Artificial (150 cm), Mixtos € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Decora tu casa con un estilo especial y sofisticado, aportando un toque de elegancia en la oficina ó recepción, y es realmente diferente como elemento decorativo en bodas y eventos especiales

Ahorra en mantenimiento (no necesita agua, abono, podas) y podrás decorar espacios en los que no es beneficioso colocar plantas naturales, como dormitorios, baños y cocinas

Para conseguir un efecto muy similar al bambú natural y de gran calidad, utilizamos los mejores materiales en su elaboración (fabricación propia por expertos en la materia)

Árbol compuesto por troncos naturales con ramas de bambú artificial de gran calidad articuladas, para poder darle la forma deseada macetero de plástico en color negro

Medidas - árbol: 150cm alto x 60cm ancho; macetero: 25cm alto x 25 cm ancho

Planta artificial cheflera 65 cm altura, Catral 74010004 € 26.20 in stock 4 new from €26.20

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Aporta un toque natural a tu hogar

Ideal para vestir entradas, jardines y salones

Alta calidad con buenos acabados

Leaf Planta de orquídea Artificial de 100 cm, Extra Grande en Maceta de plástico Negro, Rosa Oscuro € 47.71 in stock 1 new from €47.71

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta planta artificial mide 100 cm de alto cuando está dispuesta como se muestra en las imágenes.

Los tallos están cableados por lo que se puede organizar para adaptarse perfectamente a tu espacio.

Es muy realista con follaje botánicamente preciso.

Viene en maceta de plástico liso y está listo para mostrar. Puedes poner esto fácilmente dentro de una maceta más grande si lo deseas.

Planta de alta calidad de Leaf Design Reino Unido.

TERESA'S COLLECTIONS 3Pcs Plantas Suculentas Artificiales de Plástico con Florero Gris Decoración de Primavera Decoración de Hogar Decoraciones para Jardín Baño Cocina Balcón € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Size Tamaño perfecto】: Esta hermosa maceta suculenta mide alrededor de 6.5 * 3 pulgadas. Tamaño adecuado para decoración de interiores.

【Calidad y durabilidad premium】: Hecho con cerámica premium y resistente, esta planta suculenta artificial agrega un toque de textura verde y natural a la decoración de cualquier mesa, permanece fresca y hermosa en todo momento.

【Embellece el hogar y la oficina】: Dale vida a tu hogar u oficina con este fabuloso juego de macetas de plantas suculentas. Dele a su espacio una sensación de calma y tranquilidad con su propio mini jardín.

【Grandes regalos】: Funciona muy bien como regalo para cumpleaños, bodas, Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. ¡Dale un toque de naturaleza al interior!

【TERESA'S COLLECTIONS】: Inspirado en la Colección Clásica de Teresa's Collection. Los productos de la marca Teresa's Collection están hechos de material de alta calidad. Es nuestro deseo que proporcione los mejores productos de decoración del hogar y servicio al cliente para usted.

Outsunny Planta de Decoración Artificial de Palma Árbol Realista con Maceta 7 Hojas Ф15x120cm para Exterior e Interior No Requiere Instalación € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅PLANTA DECORATIVA TIPO PALMA CON HOJAS GRANDES. Perfecta para decorar cualquier ambiente de tu casa.

✅APTA PARA INTERIOR Y EXTERIOR. Así podrás decorar incluso tu balcón o terraza y disfrutar de un espacio bonito durante todo el año.

✅INCLUYE MACETA con peso para que permanezca estable en su lugar. Su acabado con imitación de musgo le da una apariencia muy realista.

✅FORMADA POR 7 HOJAS que puedes doblar manualmente para conseguir la forma deseada.

✅MEDIDAS: Ф15x120cm READ Los 30 mejores Transportin Para Perros de 2021 - Revisión y guía

Planta Artificial Grande Decorativa - Palmera Artificial - Plantas Artificiales Decorativas Grandes - Arboles Artificiales para decoración - Adornos para Salon Modernos € 40.11 in stock 1 new from €40.11

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es

KELZIA Planta Artificial Decorativa - 1 Maceta con Decoracion de Plantas Falsas - Escritorio de Oficina, Mesa, Ventanas, Repisas, Chimenea, Estanteria - Regalo de Decoración (Granate) € 18.47 in stock 1 new from €18.47

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PLANTAS FALSAS REALISTAS - Convierte tu rincón favorito en un remanso de tranquilidad y estilo con estos magníficos adornos. Son adecuadas para la oficina, el dormitorio y la sala de estar.

INSPIRADAS POR LA NATURALEZA - Nuestros artesanos se esforzaron en el diseño de estas piezas de arte botánico. Usamos sólo materiales de primera calidad para asegurarnos de que cada una se vea real.

ORNAMENTOS DE LARGA DURACIÓN - Estas plantas sintéticas están hechas de componentes robustos y resistentes. Así que incluso con cero mantenimiento, permanecen atractivas durante muchos años.

REGALA BELLEZA - Haz que tus seres queridos disfruten de un espacio natural consiguiéndoles este dúo de plantas falsas artísticamente elaboradas. Es un buen regalo para cumpleaños y las fiestas.

ENVÍO GRATUITO 100% GARANTIZADO: Disfruta de tu Planta Artificial rápidamente, gracias a amazon puedes elegir envío gratuito de inmediato. Confiamos tanto en nuestro producto que ofrecemos devolución del dinero sin compromiso. Cómpralo ahora pinchando en el botón amarillo de "Añadir a la cesta" o " Compra ya".

Catral 74010020 Planta artificial Monstera, 22.0x22.0x135.0 cm € 75.09 in stock 4 new from €75.09

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Aporta un toque natural a tu hogar

Ideal para vestir entradas, jardines y salones

Alta calidad con buenos acabados

Máxima realidad

Outsunny Palma Artificial 150cm con Cañas Naturales Árbol Planta Decorativa Sintética con Maceta Casa Terraza Jardín Decoración € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅PALMERA ARTIFICIAL: Adecuada para decorar cualquier habitación de la casa.

✅REALISTA: Tiene 19 ramas de hojas de palma de aspecto realista.

✅MACETA INCLUIDA: La maceta le ofrece una base estable.

✅SIN MANTENIMIENTO: Aporta la frescura de las plantas a la decoración pero sin la necesidad de preocuparse por regarla o por si recibe la luz necesaria.

✅MEDIDAS: Altura total: 150cm. Medias de la maceta: Ф18x15cm (DxAL)

HUAESIN 4pcs Planta Helecho Artificial para Exterior e Interior, Rama Boston de Helecho Plastico Flores Verde Arbusto Decorativa para Mesa Jardinera Boda Oficina Balcon Terraza Jarrones Casa Hogar € 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✿ Helechos artificiales decoracion, realista y vivido, con el color verde exuberante, ligera, esponjosa y llena. Lo Agregue a los arreglos florales, obtenga la plenitud, haga una pieza central divertida en la cocina o la mesa.

✿ La planta artificial exterior es excelente para cesta, hogar, maceta, porche delantero, ventana, mesa y patio trasero, oficina, galería, los lugares públicos y colgar donde desea decorar.

✿ La falsa helecho boston son populares en el área tropical. Buena flores artificiales exterior e interior para macetas de bajo mantenimiento con vegetación durante todo el año.

✿ Los beneficios de arbusto artificial son el uso prolongado de la vida, siempre con una forma elegante, aspecto realista, sin decoloración, tacto suave, impacto refrescante en su mesa de escritorio o colgando del techo, balcón o pared.

✿ Incluye 4pcs planta plastico decoracion, hecha de material plástico de alta calidad, flexible, longitud total aproximadamente: 40cm, 15.7 ", se despliega de ancho aproximadamente 23cm, 9.1"

Planta Artificial Grande de pájaro del paraíso 70 cm, Color Amarillo € 31.64 in stock 1 new from €31.64

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features También conocida como Strelitzia, esta planta artificial Bird of Paradise lleva el nombre de su formación de flores única que se asemeja a un pájaro en vuelo.

Esta planta artificial mide 70 cm de altura cuando está dispuesta como se muestra en las imágenes. El ancho variará dependiendo de cómo organices las hojas.

Viene en maceta en una olla de plástico y está lista para mostrar, solo tienes que organizar los tallos como quieras.

Solo apto para uso en interiores.

Sorprendentemente coloreada matriz de flores compensadas por hojas grandes de color verde profundo.

GoMaihe 10 Piezas Pampas Secas Grande, 112cm Flores Secas Naturales para Jarrones, Ramo Gris Decoración Boho Decoracion Hogar Habitacion Salon Baño, Objetos Modernos Boda Fotografía de Mesa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PAMPAS GRASS DECO - Ahora llega la hierba de la pampa: la delicada planta de tendencia está arrasando en nuestros corazones interiores. La hierba decorativa de América del Sur impresiona por sus suaves contornos, delicados colores pastel y también es extremadamente fácil de cuidar. Las plantas de pasto de la pampa seca se ven bien tanto en un jarrón exuberante como discretamente como decoración de mesa. Las hojas de la pampa no necesitan agua y duran para siempre. ¡No podría ser mejor!

BOHO DECO - Esta hierba de la pampa es una hierba de la pampa más grande, esponjosa y suave, las hojas de hierba que se balancean le dan a este espacio aireado una textura exuberante y suave.Combinando la modernidad de principios del siglo XXI con un estilo más moderno, neutro y arraigado que se mezcla con tonos polvorientos. Decoración de boda bohemia, lugar en la sala de estar, dormitorio o balcón de la casa. También se puede utilizar como accesorio fotográfico.

MATERIAL DE CALIDAD: la decoración grande de flores secas consiste en pasto de pampa 100% natural y de alta calidad. Cada hierba de la pampa es cuidadosamente seleccionada por nosotros y secada suavemente después de la cosecha. 10 piezas de hierba de la pampa, cada una de aproximadamente 112-115 cm de largo.

DIVERTIDO DIY: puedes cortar la longitud de las flores secas como quieras. Es la mejor opción para arreglos florales. Si quieres hierba de pampa de colores, puedes hacer bricolaje de flores secas con tus amigos, será muy interesante. Puede que se le caigan las plumas mientras agita, no se preocupe, esto es normal. Cuando haya recibido y abierto el paquete, puede dejar el ramo de hierba de la pampa al sol durante 2-3 días para que quede más esponjoso.

SERVICIO AL CLIENTE - Si hay un problema con el producto, simplemente contáctenos por correo electrónico y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.

YQing Plantas Hiedra Artificial Decoración Interior y Exterior 84ft-12 Guirnalda Hiedra Artificial De Hogar Boda Jardín Valla Escalera Ventana para Decoración € 14.59 in stock 1 new from €14.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 100 % nuevo y de alta calidad, El uso amplio y duradero.

Buen material: Las hojas son hechas de tela y los tallos, de plástico. Parece que las plantas reales! A diferencia de las plantas reales, esta hiedra nunca morirá y no se desvanecerá fácilmente, puede durar mucho tiempo.

Colores verdaderos: hiedra artificial simulan las venas de las hojas , la textura es clara y colorida. Usted puede hacer la vid artificial como las vendas de la flor, rodeando la taza, adornando el borde de la pintura, y el borde del marco de la foto o del cuadro etc.

EL paquete incluye 12 hilos de hiedra artificial, por aproximadamente 200 cm con alrededor de 80 hojas verde (3 - 4cm)

Las plantas verdes artificiales te hacen sitio lleno de vitalidad, Ideal para la decoracion de fiesta, boda, festivales, hogar, fiestas, el jardín, las vallas, las ventanas, las escaleras, ofrendas florales, cobertizos y muchos mas

MIHOUNION Falso colgante de plantas 2PCS Plástico falso que cuelga el verdor Planta de la hoja UV Cortijo Plantas artificiales de Cubierta para la en el hogar Estantería Pared Interior Exterior € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Extraordinariamente realista】 Presentando un gran follaje y un denso color verde, planta colgante son exuberantes, abundantes y desbordantes, consigue estas plantas colgantes falsas para crear un entorno de Simulación, Natural y Calmante para tu hogar y oficina.

【Hojas perennes】 Nunca más vuelvas a preocuparte porque la hiedra artificial exterior decoración de tus plantas se caiga o pierda su color porque no se ha cuidado adecuadamente. El color verde de la hoja verde colgante se ve muy bien año tras año.

【No Mantenimiento o Mantenimiento】Cansado de plantas muertas en casa o en su oficina porque no tiene tiempo para darle agua en una base diaria? Esta es tu SOLUCIÓN PERFECTA. Esta hiedra artificial decoracion puede vivir para siempre sin agua y sol.

【Resistente a los rayos UV para uso en el exterior】 La hiedra planta de hojas Greenery está hecha con material plástico de alta calidad, resistente a ultravioleta e impermeable para uso en exteriores, decoración perfecta para jardín, terrazas, porches y patio

【Tamaño y cantidad】 La longitud total de la cubierta de plantas verdes es de aproximadamente 79 cm. Viene en 2 unidades de plantas falsas en el paquete. La cesta colgante no está incluida

Aisamco Hojas de Palmera Artificiales Hoja de Tortuga de imitación Hojas de Palmera Grandes Tropicales Plantas Artificiales con 12 Hojas de 48 cm de Altura para decoración de Bodas en casa € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cantidad: Hay 1 paquete de hojas de palmera artificiales, hoja de tortuga de imitación con 12 hojas en el paquete.

Material: la hoja de palma de imitación está hecha de plástico, los tallos están hechos de alambre de hierro con plástico en el exterior.

Tamaño: 18,9 '' (48 cm) de altura.

Estas hojas de palmera artificiales simulan la forma natural de las hojas reales. Da vida a tu espacio con las hojas de palmera tropical. Estas hojas se pueden utilizar para crear una apariencia de follaje realista. Las hojas tropicales artificiales pueden aportar un sabor tropical a la mesa. Perfecto para un tema tropical.

Aviso: para facilitar el transporte, los vástagos se doblarán hasta cierto punto. El prototipo se puede ajustar manualmente cuando recibe la hoja. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

Ferrgoal Plantas Artificiales Grande Higuera Hoja de Violín Tropical Palmera Artificial Altura 145cm para Hogar Baño Jardín Boda Partido Planta Falsa Decoración,incluir Cesta Mimbre(1PACK) € 63.99 in stock 1 new from €63.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sin mantenimiento: no hay necesidad de perder tiempo en regar, fertilizar y limpiar. Si hay polvo en la superficie, sólo hay que limpiarla con un paño húmedo, y volverá a tener un aspecto totalmente nuevo una vez eliminado.

Decoración las cuatro estaciones: La higuera hoja de violín artificial puede utilizarse para decorar la sala de estar, el dormitorio, el jardín, las fiestas y otros lugares, con el fin de crear un ambiente fresco y natural. El color de las hojas de la planta es verde fresco durante todo el año y no es fácil que se desvanezca.

Es robusta y ajustable: El interior del tallo de la planta está hecho de alambre de metal resistente, que se puede doblar y no se rompe con facilidad. El tallo y las hojas pueden ser moldeadas para ajustar la apariencia que se desea.

Como regalo: La higuera hoja de violín artificial puede ser usada como regalo para la apertura de una tienda, para el enverdecimiento de una oficina y para las celebraciones de fiestas.

Apariencia realista: La higuera hoja de violín artificial no sólo tiene un aspecto natural y real, sino que también es respetuosa con el medio ambiente y está libre de contaminación, proporcionando una apariencia similar a la de la naturaleza y aportando colores más realistas. READ Los 30 mejores Juegos De Piscina de 2021 - Revisión y guía

Zen Home Bambu DE LA Suerte Artificial, Plantas Artificiales Plantas Artificiales Decorativas, Planta Artificial, bambú Artificial, decoración casa, Decoracion hogar, Planta Artificial Bambu € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Plantas artificiales

Bambú de la Suerte - 3 unidades

Decoración de casa y hogar

Regalo decorativo perfecto

Mira el significado de los bambús de la suerte

com-four® Planta Artificial en una Maceta, Planta Verde Artificial con Hojas Grandes para el hogar, la Oficina, la práctica o la Oficina, Muy fácil de cuidar (01 Piezas - Hojas Grandes) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features SIEMPRE VERDE Y FRESCO: ¡Incluso sin un pulgar verde, siempre llama la atención en todas las habitaciones, oficinas, estanterías, el escritorio o el alféizar de la ventana!

LONGEVIDAD: Las plantas verdes están hechas de plástico de alta calidad con un aspecto realista. Flores decorativas como accesorios para el hogar!

DECORATIVO: ¡La planta verde artificial es la decoración perfecta para cada habitación y proporciona un gran ambiente con su aspecto natural!

GRAN REGALO: ¡Las plantas artificiales son un regalo maravilloso para un cumpleaños o para mudarse a familiares y amigos!

ALCANCE DE LA ENTREGA: 1x planta artificial en una maceta // Dimensiones totales: aprox.25 x 25 (ØxH) cm // Dimensiones maceta: 9.5 x 8 cm (ØxH) // Material: plástico // Color: verde, marrón

Outsunny Bambú Artificial 180cm con Cañas Naturales Árbol Planta Sintética Decorativa con Maceta Casa Jardín Decoración PE € 87.99 in stock 1 new from €87.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Bambú artificial, ideal para decorar tu hogar, tanto en exterior ya sea Terrassa, jardín,… como en interior, ya sea en la cocina, comedor, baño…

✅El arbusto y musgo está fabricado de PE de alta calidad, ecológico y resistente al moho.

✅El árbol de bambú tiene 1105 hojas y 6 ramas, las ramas se pueden doblar manualmente.

✅No necesita cuidados ni agua, una vez llega lo pones donde más te guste y a disfrutar de las vistas.

✅La base del seto es muy estable gracias al cemento que contiene. No necesita montaje. Altura total: 180cm, dimensiones de maceta: Ф20x14cm (DxAL)

COSTWAY Flor Árbol Artificial Planta Simulación para Oficina Hogar Boda Interior Decoración Altas 150 cm € 74.90 in stock 1 new from €74.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Diseño realista】 El diseño del árbol artificial es muy realista.Hay abundante follaje y muchas flores. La flor es la forma de la glicina.

【Base estable】 Base de plástico y cemento es muy estable. El diámetro en la parte inferior es de unos 17,5 cm.

【Ideal para todas las habitaciones】 La planta artificial de aspecto natural no necesita mantenimiento. Es perfecto para su oficina, gimnasio, negocio o su hogar. planta de interior está en todas partes un atractivo para la vista.

【Adecuado】Planta de decoración se puede utilizar durante todo el año. El árbol artificial es una gran alternativa a las plantas de interior o como decoración de bodas.

【Buena calidad】 Nuestro árbol artificial está hecho de poliéster, madera y plástico, parece real. Es duradero, robusto, fácil de limpiar.

YHmall 4pcs Plantas Artificiales Decoracion Exterior de Suculentas con Macetas Plásticas de Interior y Exterior para Cocina, Jardín, Patio € 15.99

€ 14.44 in stock

1 used from €14.44

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DECORACION PERFECTO - Con las plantas artificiales decoracion de suculenta elegantes y realistas su casa, balcón,sala,baño será muy hermoso y se convertirán en su propio estilo.

PEQUEÑA y EXQUISITO: La altura de cada plantas artificiales no supera 10cm ,se puenden ser armónicas en cualquier atmósfera,también es un buen opción para regalar a su amigo,familiares y colegas.

CUATRO TIPO: Las formas de las plantas artificiales de maceta son muy vivas y realistas y cada plantas artificiales tienen sus propios macetas plásticas se pueden poner en cualquier lugar fácilmente

LIMPIAR FACIL: Las cuatros plantas artificiales se hecho del material ecológico de PE/PVC no necesita regarlas o cuidarlas como las plantas verdaderas.Son perfectas para adornar interior o exterior.

GARANTÍA: Si tiene algún problema con nuestras plantas artificiales, contáctenos rápidamente. ¡Le responderemos dentro de las 24 horas y haremos nuestro mejor esfuerzo para garantizar sus derechos!

MAGILOT Plantas Artificiales Decorativas - Decoracion hogar - Regalos Originales - Flores Artificiales - Pack 3 Plantas pequeñas con macetas € 22.85 in stock 1 new from €22.85

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DECORA CUALQUIER PARTE DEL HOGAR: aporta elegancia a la decoracion del interior y cualquier habitacion, salon, baño o cocina. Sus tamaños (tipo bonsai) son idoneos para ser colocadas sobre cualquier mesa o escritorio, asi como estanterias y otros elementos colgantes de decoracion de pared.

COMBINA CON EL RESTO DE LA DECORACION: perfectas para combinar con otros adornos para salon modernos, cuadros, figuras, jarrones, maceteros y centros decorativos de mesa. Tambien pueden complementar otras plantas naturales y mas grandes, decoracion de exterior y jardin, mesa de terraza, celosias o jardin vertical de pared, etc.

REGALOS ORIGINALES para mujer y para hombre: se incluye envoltorio con diseño elegante. Este pack y cada planta artificial pequeña que lo compone es idoneo como regalos para san valentin, cumpleaños, dia de la madre, dia del padre, etc.

ASPECTO HIPERREALISTA SIN MANTENIMIENTO: diseños exclusivos y diferentes (laurel, boj y crisantemo) que logran un aspecto altamente realista imitando el follaje natural, sin requerir ningun mantenimiento. La maceta esta hecha a base de pulpa de papel (se debe evitar el contacto con el agua).

DEVOLUCION GARANTIZADA: si el tamaño o el diseño no le convence, no hay ningun problema, reciba un reembolso completo mandando el producto en el periodo de devolucion. *La garantia de fabrica solo esta disponible a traves de vendedores autorizados.

vidaXL Árbol de Bambú Artificial Macetero 120 cm Verde Maceta Planta Plástico € 49.38 in stock 10 new from €47.32 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tipo de planta: Bambú

Color de la planta: Verde

Material de hojas: Tela

Material de ramas y ramitas: Plástico y hierro

Material del tronco: Bambú real

GoMaihe Plantas Artificiales Plásticas de Maceta, 3Piezas, Planta Artificial Decorativa, Adecuado para El Hogar Oficina Decoración Jardín Baño Cocina Balcón Planta Falsa Decorativas € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material de Primera Calidad: esta planta falsa está hecha de plástico de alta calidad, cada parte de la planta verde es muy fuerte y se puede moldear durante mucho tiempo. El material de la olla es pulpa comprimida respetuosa con el medio ambiente, así que tenga cuidado de no sumergirla en agua durante largos períodos de tiempo. Se producirá algo de olor cuando se reciba el producto, pero producirá un olor después de uno o dos días. Tenga la seguridad de que este producto es completamente inofen

Detalles del Producto: este producto está disponible en 3 paquetes y embalado en una caja de cartón kraft para evitar daños. Las dimensiones son 9.5 x 13 cm, 9.5 x 13 cm, 9.5 x 12 cm, cada una pesa 250 g.

Atractiva Decoración Para El Hogar: las plantas verdes ayudan a las personas a relajarse e iluminar el color de la habitación. Esta fábrica es perfecta para su oficina, dormitorio, sala de estar, mesa de centro, alféizar de ventana, balcón, estantería, sala de bodega, mesa de comedor, armario, escritorio, cocina, alféizar de ventana, vestíbulo y cualquier otro lugar para traer colores más realistas y orgánicos.

Apariencia Realista: La planta artificial es muy verde y llena de vida agrega un toque de naturaleza a tu escritorio aburrido. cuando te sientes cansado trabajando , te relajará y te traerá algo de inspiración y motivación.

WILLBOND 12 Manojos Flores Arbustos Artificiales Plantas Flores Exteriores Resistentes a Rayos UV Arbustos Artificiales Decorativos para Decoración de Arreglo Floral, Centro de Mesa (Fucsia) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 12 Paquetes de flores artificiales: recibirá 12 paquetes de flores artificiales en este paquete, seguro que refrescará su hogar y le hará ganar más elogios de los invitados, buena decoración para uso en interiores y exteriores, cantidad suficiente para satisfacer bien sus demandas.

Plantas artificiales al aire libre: estas flores artificiales de plástico tienen un buen rendimiento de resistencia a los rayos UV, pueden sobrevivir en cualquier clima severo, no requieren mantenimiento ni riego y no se marchitarán, se requiere polvo ocasional, le ahorrará mucho tiempo y esfuerzos para cuidarlas

Resalta el ambiente romántico y artístico: estos arbustos se ven tan vibrantes y vivos, te ofrecen texturas de pétalos y follaje realistas, mézclalas con otras flores frescas y nadie notará la diferencia, las flores florecientes iluminan fácilmente su estado de ánimo y alegran su día, agregando a su hogar un ambiente más romántico y artístico

Ocasiones aplicables: estas hermosas flores artificiales son ampliamente aplicables en su vida, adecuadas para restaurantes, dormitorios, cafeterías, balcón, sala de estar, mesa de comedor, alféizar, canasta de flores, maceta, florero y cualquier lugar donde desee un toque de vegetación, agregue un sentido más romántico y elegante a su espacio y brinde colores vivos a su vida

Material duradero: estos arbustos de arbustos artificiales están hechos de material plástico de PVC, durables e impermeables, no se desvanecen los colores y no son fáciles de romper, livianos y portátiles de usar, cada arbusto tiene 7 ramas grandes y flexibles y hojas generosas, material confiable hace que te sirva por mucho tiempo

SZ - Seto Boj Trébol 35cm € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Flores y plantas perfectas para la decoración en una Boda, Bautizo, Fiesta de cumpleaños o cualquier otra celebración. El ambiente más natural.

No hay nada como el toque verde de un elemento natural como una planta o una flor. Parecen reales.

Puedes cambiarlas cuando tu quieras para crear nuevos ambientes dentro de cualquiera de los rincones de tu hogar. El único cuidado necesario es guardarlas en una bolsa hasta la próxima vez. No tener miedo a que se estropeen

No necesitan agua, no se pudren, no despiden olores desagradables como a las flores naturales y son más económicas a largo plazo. Adicionalmente son seguras para uso interno ya que no requiren control de plagas o insectos.

Importante: Las bolas de Boj pueden llegar montadas/desmontadas, fácil de unir. READ Los 30 mejores Depuradora Piscina Desmontable de 2021 - Revisión y guía

SHACOS Set de 3 Plantas Artificiales Maceta Pequeñas Artificial Flores Decorativas para Exterior e Interior Dormitorio Cocina € 18.67 in stock 1 new from €18.67

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Características: Set de 3 plantas artificiales en macetas que incluyen eucalipto artificial, boj y romero. Parece lo suficientemente real, perfecto para las personas que no pueden tener una planta viva, pero que aún quieren disfrutar de la belleza de la naturaleza.

Tamaño total: planta de plástico de alta calidad y resistente maceta de pulpa de papel. desde la parte superior de la planta hasta el fondo de la maceta, aprox. 8 "de alto, 8" de ancho, las macetas de pulpa de papel son aprox. 3.1 "de alto y ancho.

Aspecto elegante: aspecto realista y hermoso color, agregue verde para el hogar y la oficina. Las personas también pueden colocarlo al azar según sus preferencias.

La planta puede hacer que su espacio sea verde y fresco para que sean populares en el hogar y la oficina, tipos de decoraciones superiores de muebles.

Apto para varias ocasiones. Combínalo con otras plantas, perfecto para exhibir en la mesa, encimera, escritorio de oficina, mesita de noche, estantes, gabinetes, alféizar de la ventana, mesa de comedor. También son un gran regalo para sus familiares y amigos.

Plantas Hiedra Artificial (24pcsx2m) Hiedra Hojas de Vid Artificial Enredadera Guirnalda Decorativa Decoración Hogar Escalera Ventana Balcón Valla Jardín Boda Interior Exterior, 20m Lazo de Torcedura € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 24 pcs hiedra artificial colgante de 2m de largao, de color verde.

Cada hiedra artificial tiene alrededor de 80 pcs hojas, las hojas son de tamaños diferentes, que las grandes son de aproximadamente 4.5*4.5cm mientras que las pequeñas, 3.5*3.5cm aprox.

Las hojas son hechas de tela gruesa buena, en el caso de los tallos, de plástico, así las texturas son muy claras. Las plantas hiedra artificial se ven coloridas como las reales y no se desvanecerá fácilmente.

Hecho en proceso de fabricación exquisita, por lo que los tallos se integran perfectamente en las hojas para evitar la caída de las hojas, lo que hace que el vid artificial se ve más perfecto y natural.

Perfacto para la decoración de hogar, escalera, ventana, balcón, valla, jardín; es ideal para boda, mesa, fiestas, que hace sus celebraciones más especiales y destacadas; también se puede aplicar a hacer guirnalda decorativa y artesanías hacho a mano.

YQing 2 Piezas Artificial Hiedra Planta Colgante, Artificiales Verde Hojas de Hiedra Falsas para Pared Hogar Porche Jardín Valla Decoración € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño del artículo: el paquete incluye 2 plantas colgantes, cada una con 5 bifurcaciones, la longitud total de todo el paquete es de 107 cm / 42 pulgadas y el ancho después de la expansión natural es de aproximadamente 25 cm / 9,8 pulgadas. No incluye la cesta colgante.

Material: hecho de crepé de alta calidad, la transición de color es natural; las ramas son suaves y adecuadas para la decoración del jardín. Con un gran follaje y un denso color verde, las plantas colgantes falsas son exuberantes, abundantes y desbordantes.

Alta calidad: mano de obra fina, material plástico realista, de alta calidad, ecológico e inodoro, colorido y natural. decoración perfecta para patio trasero, cubiertas, terrazas, porches y patio

La hoja tiene una textura clara, con un alto grado de simulación, tallos fuertes con alambre de hierro en el interior y se puede doblar en cualquier forma. La guirnalda colgante de Ivy falsa permanece en verde, fresca y ordenada durante todo el año sin necesidad de agua.

Conseguir estas plantas colgantes falsas para crear un entorno de simulación, natural y relajante para su hogar y oficina. Adecuado para una variedad de ocasiones, se puede colgar en la sala de estar, pasillos, cafés, escaleras, etc., para usarse como decoración de paredes.

Plantas Artificiales Apariencia Realista Plantas Artificiales Decorativas En Maceta para Decoración del Hogar u Oficina Plantas Artificiales Exterior- 4 Pcs € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Apariencia Realista】 Las plantas artificiales se producen con hojas florecientes y se crean para ser naturales y realistas después de un diseño delicado. Gracias a la técnica de simulación avanzada, aún mantendrán una sensación fresca y natural año tras año.

【Decoración Vívida】 Esta combinación de tamaño lindo y colorido puede brindarle un efecto visual agradable, también puede crear un mundo natural y ayudarlo a disfrutar de la belleza de la naturaleza. No importa dónde los coloques, pueden ser una decoración vívida en interiores o exteriores.

【Limpio y Claro】 Usando plástico de alta calidad, estas plantas artificiales decorativas no presentarán olores extraños. Además, se requiere menos atención o tiempo para cuidar de esta encantadora "criatura". Durante años, seguirá siendo tan bonito y elegante como el primer día que se conocieron.

【Calidad Premuim】 La materia prima se prueba para que sea segura y no contenga productos químicos nocivos. Por lo tanto, no se preocupe por nuestra alta calidad y no se preocupe por la decoloración o transformación.

【Idea Ecológica】 La planta artificial está hecha de material duradero y ecológico. No daña la naturaleza y el medio ambiente. Te ayudarán a disfrutar de la vida ecológica y la belleza de la naturaleza.

