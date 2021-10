Inicio » Cocina Los 30 mejores Planta Artificial Colgante de 2021 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Planta Artificial Colgante de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

MIHOUNION 2pcs Hiedra Artificial Helecho Colgante para Exterior e Interior, Plantas Artificiales Colgantes 69cm Verde Guirnalda Hojas Enredadera Plastico Sin Maceta para Terraza Pared Cesta Hogar € 16.99



Amazon.es Features Exuberantes, abundantes y desbordantes, esta planta artificial colgante de helecho boston es perfecto para agregar un aire fresco y elegante a su habitación sin ocupar espacio en la mesa, crean un entorno de simulación, natural y calmante.

La planta colgante artificial es excelente usado en macetas o macetero colgante para una exhibición realmente exuberante, particularmente en aquellas en posiciones complicadas donde no se puede regar, o aquellos que no quieren la molestia de lo real.

La enredadera artificial se fabrica con material plástico de alta calidad, resistente a ultravioletas e impermeable para uso en exteriores, creando un agradable ambiente al aire libre en el patio trasero.

Bonitas plantas artificiales decorativas para cocinas domésticas, salas de estar, habitaciones, mesas, mirador, pared, rejilla, techo, habitacon, celosia, agregando vegetación a los centros de mesa de la boda, telón de fondo y sesiones de fotos.

La longitud total de hiedra artificial colgante es de aproximadamente 69 cm, Viene en 2 pcs plantas colgantes artificiales en el paquete. (La maceta y gancho colgante no está incluida)

Karoro - Juego de 2 plantas artificiales colgantes de hiedra con hojas de vid falsas, para la pared de casa, el jardín, la cocina, una boda o decoración exterior, color verde intenso € 16.99



Amazon.es Features Información sobre el tamaño: juego de 2 plantas colgantes artificiales verdes, cada una con 5 bifurcaciones. La longitud total de la planta es de 110 cm, y el ancho es de aproximadamente 25 cm. Aproximadamente 160 hojas verdes artificiales por planta: un total de 320 hojas entre las dos.

Tacto y apariencia realistas: las hojas de las plantas colgantes artificiales están hechas de tela de alta calidad y la superficie está filtrada con pegamento. Más realistas que las hojas de seda de otras marcas. El tallo está hecho de plástico de alta calidad y alambre de hierro, por lo que se sujeta durante más tiempo. No te darás cuenta de que es una hiedra falsa cuando la mires o la toques suavemente.

No requieren mantenimiento: las plantas artificiales colgantes parecen plantas reales cuidadas, pero no se marchitan, se debilitan ni se dañan fácilmente. No necesitan agua ni requieren mantenimiento. Añade un toque de naturaleza a tu jardín o balcón indefinidamente durante todo el año.

Decoración natural sin insectos: las plantas impermeables se puede utilizar como decoración natural para el jardín. Si necesitas plantas naturales para decorar tu casa, pero te preocupan los insectos, las plantas de hojas falsas de Karoro acabarán con ese problema.

Múltiples usos: las plantas colgantes falsas tienen una textura definida e imitan las plantas auténticas con un alto grado de realismo. Cuentan con tallos fuertes con alambre de hierro en el interior para que se puedan doblar en cualquier forma. Se pueden colgar en salas de estar, pasillos, porches, cafeterías o escaleras, y sirven como decoración de casa, jardín o exteriores. Adecuadas para la decoración de paredes interiores, fiestas y bodas, dormitorios, baños y todo el hogar. Plantas de vid artificiales.

HUAESIN 2pcs Planta Artificial Colgante para Exterior e Interior, Enredadera Plastico con Hoja de Rosa Pequeñas Hiedra Artificial para Decoracion de Habitacion Pared Hogar Balcon Maceta Jardin € 13.69



Amazon.es Features Forma unica: Planta colgante verde realista, la forma de las hojas es similar a la rosa pequeñas, y se agrega un toque de rojo, lo que aporta colores cálidos al espacio verde fresco. Elegante y con estilo.

Realista: Las plantas artificiales colgante están hecha de plástico de alta calidad, las venas de las hojas son frescas y las capas son ricas, resistente a los rayos uv. Desde la distancia, te sorprenderá su realidad.

Plantas hiedra artificial decoración: Una cálida decoración del hogar no puede prescindir de adornos verdes. Agregue rápidamente nuestros plantas colgantes interior a su sala de estar, dormitorio, comedor, porche y terraza, balcón, jardín.

Sin mantenimiento: La hiedra plástico está libre de un tedioso mantenimiento diario. Podrás disfrutar del infinito encanto de la naturaleza sin perder tiempo en cuidarlas.

Embalaje: Incluimos 2 piezas de enredadera artificial exterior, de 83cm de largo, con 5 ramas pequeñas, que son convenientes para colocar en cestas y estantes colgantes. (Para garantizar un efecto decorativo suficiente, se recomienda comprar más de uno).

Planta Colgante Artificial, Cuerda de Perlas con Hojas, Rama Decorativa, Bayas, decoración, Vid Colgante, Guirnalda Colgante, Planta Artificial, decoración de Navidad, Plantas de Interior € 23.47



Amazon.es Features Creado con amor al detalle y maravilloso como joya de mesa, decoración de flores en un jarrón o para arreglos florales

Aporta a cualquier habitación un ambiente invernal

También se puede colocar individualmente en un jarrón

Hermosa decoración para los muebles, la chimenea, el alféizar de la ventana, etc. Perfecto para bodas, hogar, cocina, al aire libre, interiores, vallas, alféizares de ventana, entrada, marco de puerta, dormitorio, decoración de escaleras, etc.

4Pcs 80cm Hiedra Artificial Boston Helecho Planta Colgante Artificial Helechos Plastico Plantas Vides Guirnalda Decoracion para Pared Hiedra Plastico Enredadera Planta Colgante para Pared Cesta Boda € 17.99



Amazon.es Features Embalaje: 4 piezas helechos colgantes artificiales, cada uno con 5 ramas y longitud de 80cm, se corta y se dobla a voluntad, fácil de colgar en cualquier lugar. (La maceta y gancho colgante no está incluida)

Las hojas de hiedra artificial son densas y brillantes, desde el superior hasta el final se cambian de color verde oscuro a verde claro, se ven reales, una decoración realista vívida para su hogar.

En comparación con las flores frescas, las plantas colgantes artificiales son duraderas, no tienes que preocuparte por que se marchiten debido a la falta de tiempo para cuidarlos.

Material: hechas de material plástico de alta calidad, las hiedras helechos artificiales son duraderas, resistentes a los rayos UV y al agua, no se decoloran y caen.

Ocasión: se utiliza para decorar hogar, fiestas y bodas u otras ocasiones de decoración. Una decoración perfecta para jardín, terrazas, porches, patio, escalera, pared, puertas y cualquier lugar natural que desee. READ Los 30 mejores Tendederos De Pared de 2021 - Revisión y guía

2 Piezas Plantas Colgantes Artificiales de Hiedra Falsa, Plantas Artificiales Colgantes de Plástico, Fiestas, Cafés, Decoración de Plantas Verdes Interiores Exteriores. € 13.99



Amazon.es Features Buena calidad: Estas plantas colgantes artificiales de hiedra falsa están hechas mediante entretejido y tejido de plástico artificial, y el tallo de la Plantas artificiales colgantes de plástico está moldeado por inyección con alambre de hierro. Refinado en mano de obra y tiene un efecto realista y buena plasticidad.

Medida del tamaño: La longitud total de estas plantas artificiales colgantes es de aprox.110 cm, y cada paquete contiene 5 ramas (3 ramas largas y 2 ramas cortas). Estas Plantas colgantes artificiales de hiedra falsa enredaderas de plástico que se arrastran se pueden colocar directamente en una canasta en la pared o insertarse en un objeto blando. Es ligero y cómodo, natural y fresco( Los productos no incluyen cestas ).

Aplicación de escenario: Plantas artificiales colgantes de plástico que se arrastran que lloran son adecuadas para la decoración en varios lugares. Como sala de estar, jardín, dormitorio, casa de campo, pared, cafetería, pasillo, entrada y otros lugares. Adecuado para decoración de bodas, colgar en marcos de puertas, marcos de fotos, vallas, etc. Esta planta artificial colgante es una opción ideal para la decoración ecológica del hogar.

Regalos especiales: Planta falsa colgante de plástico son ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, seguras para los humanos y las mascotas, y pueden mantenerse frescas y hermosas durante mucho tiempo. Esta splantas artificiales de hojas verdes colgantes falsas no necesitan absolutamente ningún mantenimiento, luz solar ni agua. Si se vuelven polvorientas, limpie las hojas suavemente con un paño o trapo húmedo, o enjuáguelas con agua.

Actitud de servicio cálido: Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, lo atenderemos con la actitud más sincera dentro de las 24 horas.

MIHOUNION Falso colgante de plantas 2PCS Plástico falso que cuelga el verdor Planta de la hoja UV Cortijo Plantas artificiales de Cubierta para la en el hogar Estantería Pared Interior Exterior € 13.69



Amazon.es Features 【Extraordinariamente realista】 Presentando un gran follaje y un denso color verde, planta colgante son exuberantes, abundantes y desbordantes, consigue estas plantas colgantes falsas para crear un entorno de Simulación, Natural y Calmante para tu hogar y oficina.

【Hojas perennes】 Nunca más vuelvas a preocuparte porque la hiedra artificial exterior decoración de tus plantas se caiga o pierda su color porque no se ha cuidado adecuadamente. El color verde de la hoja verde colgante se ve muy bien año tras año.

【No Mantenimiento o Mantenimiento】Cansado de plantas muertas en casa o en su oficina porque no tiene tiempo para darle agua en una base diaria? Esta es tu SOLUCIÓN PERFECTA. Esta hiedra artificial decoracion puede vivir para siempre sin agua y sol.

【Resistente a los rayos UV para uso en el exterior】 La hiedra planta de hojas Greenery está hecha con material plástico de alta calidad, resistente a ultravioleta e impermeable para uso en exteriores, decoración perfecta para jardín, terrazas, porches y patio

【Tamaño y cantidad】 La longitud total de la cubierta de plantas verdes es de aproximadamente 79 cm. Viene en 2 unidades de plantas falsas en el paquete. La cesta colgante no está incluida

Huryfox Plantas artificiales decorativas 2 Piezas planta colgantes del hogar decoración pared para interior y exterior, vid de imitación para sala de estar, seto y jardín € 12.99



Amazon.es Features Diseño muy realista: estas enredaderas de plantas artificiales con una artesanía exquisita y se centran en los detalles. Tienen un follaje espeso y se ven extremadamente naturales. No se marchitarán ni se desvanecerán. Plantas artificiales decorativas el estilo de diseño es moderno y de moda, que es la mejor decoración para cualquier estilo de casa, oficina o tienda. Lo amarás.

Dimensión: cada paquete incluye 2 plantas artificiales colgantes. La longitud total de cada vid es de 33,4 pulgadas(85cm); cada vid contiene 5 tallos, hay 81 racimos de planta artificial en total.

No requiere mantenimiento y no se decolora: las plantas falsas son una alternativa práctica a las plantas vivas, se mantendrán frescas y con la misma belleza año tras año, no tiene que preocuparse por la luz del sol, el agua, la poda, la fertilización, u otros esfuerzos de mantenimiento. Disfrute de sus largas vacaciones en cualquier momento sin preocuparse por sus plantas.

Buena Calidad: nuestras enredaderas artificiales están hechas de material de PVC de alta calidad, inofensivo y duradero.

Decoracion ideales para interior y exterior: la apariencia de planta colgante artificial exterior es elegante y llena de vitalidad, aportando frescura a tu vida. Puede decorarlos en la sala de estar, la cocina, el balcón o el patio o usarlos como paredes de plantas, decoraciones de bodas o decoraciones de eventos comerciales, Navidad decoraciones.

Paquete de 12 flores artificiales de glicina, planta de guirnalda, vid de flores colgantes falsas, para decoración de boda, jardín, fiesta en casa € 16.99



Amazon.es Features ✨ Flores de glicina densas: 24 piezas de enredadera de glicina artificial, cada ramo de flores de glicina colgantes artificiales mide 110 cm de largo, tiene 3 ramas, la longitud de la espiga de la flor es de 55 cm y cada espiga tiene más flores y se ve más realista.

✨Alta calidad: el ratán de flores de glicina está hecho de tela de seda y plástico, las flores están llenas de color, son suaves al tacto, la textura de las flores y las hojas es clara y brillante, verde y libre de contaminación, y se puede colocar para mucho tiempo.

✨Método de decoración: solo dobla y cuelga. Puede colgar flores de glicina en las puertas y paredes, o construir un puente de arco de glicina para crear una espléndida escena artística.

✨ Amplia gama de usos: las flores artificiales de glicina son muy adecuadas para la decoración en bodas, fiestas, centros comerciales, oficinas, iglesias, jardines, hogares y escenas al aire libre. Es la mejor opción para hacer lugares románticos.

✨Consejo: Las flores pueden exprimirse y deformarse en tránsito, pero se recuperarán con un ligero ajuste después de mostrarlas. Si se caen algunas flores, no se preocupe, puede "ensamblarlas".

4 Piezas Plantas Artificiales Colgantes, Guirnalda de Hojas de Hiedra Artificial Decorativas Falsas, Plantas Trepadoras Falsas de Plástico € 14.88



Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 La tecnología principal de nuestras hiedra artificial exterior es un proceso sin salpicaduras, protección ambiental verde, en lugar de un proceso de pulverización y galvanoplastia, en gran medida, reduciendo las emisiones de solventes. No se desvanece, resistente a los rayos UV, no se cae, buena resistencia al desgaste, duradero para un uso prolongado.

【Bajo mantenimiento】 Nuestras plantas artificiales decorativas son fáciles de lavar y limpiar, no necesitan agua ni luz solar, el color verde de las plantas artificiales de exterior se ve muy bien año tras año. Estas hiedra artificial colgante son perfectas para alegrar tu decoración sin ocupar espacio en la mesa.

【Fácil de usar】 Estas planta artificial decorativa son fáciles de instalar. las plantas artificiales no se marchitan ni caen, realistas para plantas reales, estos falsos helechos no se marchitan, no tienen defoliación. La plantas artificiales exterior es duradera, vibrante y realista, perfecta para personas con horarios ocupados.

【Decoraciones perfectas】 Nuestras flores artificiales colgantes son realmente maravillosamente realistas. Esta guirnalda de diseño plantas colgantes artificiales es perfecta para agregar un aire fresco y elegante a tu decoración, con un tallo largo para que puedas colgarlas en la cocina, oficina, maceta colgante, canasta para agregar un toque de realismo.

【Ampliamente utilizado】 La hojas decorativas artificiales es ampliamente utilizada para decorar el hogar, jardín, fiesta, paredes, salas de estar, habitaciones de huéspedes, restaurantes, terrazas, porches y patios, dando vida y color natural al espacio. Las plantas decorativas con hojas artificiales le dan un toque de naturaleza a tu espacio.

Ousuga Plantas Artificiales Decorativas,2 Piezas Hiedra Artificial Verde Hojas de Hiedra Falsas Hanging Wedding Garland Falsas Follaje Flores Inicio Cocina Jardín Oficina Porche Valla Decoración € 8.99



Amazon.es Features Este diseño de vegetación colgante de plantas artificiales colgantes es perfecto para agregar un aire fresco con estilo a su decoración sin ocupar espacio en la mesa, con un tallo largo para que pueda colgarlas en la cocina, la oficina, la maceta colgante, la canasta para agregar un toque de naturalidad.

plantas artificiales libres de mantenimiento y duraderas, nunca se marchitan ni caen, realistas para plantas falsas, estas plantas de helechos falsos no se marchitarán, no tendrán defoliación, las plantas artificiales colgantes se ven maravillosamente realistas. ¡Mantén un color hermoso durante todo el año que ayuda a aumentar el realismo!

Los helechos plásticos de Boston están hechos con material plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV e impermeable para uso en exteriores, decoración perfecta para el patio donde el clima cálido mata muchas flores frescas A diferencia de las plantas frescas, estas plantas colgantes son duraderas, vívidas, realistas y recortadas, perfectas para personas con agenda ocupada

Fácil de lavar y mantener limpio, sin necesidad de agua, sin luz solar, instalación simple, el color verde de las plantas artificiales al aire libre se ve muy bien año tras año.Es perfecto para difundir alegría en su decoración sin ocupar espacio en la mesa, sauce falso las hojas le dan un toque de naturaleza a tu espacio.

La longitud total de la hiedra de la planta de helecho colgante es de aproximadamente 90 cm. Plantas artificiales de arrastre decoración perfecta para el patio trasero, ideal para el hogar, la oficina, el jardín, centros de mesa de recepción, bodas, fiestas en la jungla, decoración de paredes, cestas colgantes, decoración de festivales.

HUAESIN Planta Hiedra Artificial Colgante para Maceta, Enredadera Plastico Verde Hojas Guirnlada Vid Falsa Planta Colgante Decoracion para Exterior Interior Jardinera Pared Potos Artificial € 12.99



Amazon.es Features ✿ Planta artificial colgante para exterior e interior: Una planta colgante verde clásica, sus hojas son similares al eneldo verde, y el superpicie se filtra con pegamento, impermeable y resistente a los rayos UV, ideal para decorar estanterías, gabinetes, patios, balcones.

✿ Realista: La enredadera artificial exterior está hecha de plástico y tela de alta calidad, es suave al tacto, y sus amigos pueden pensar que son plantas reales cuando las miran o las tocan con suavidad.

✿ Embalaje: La longitud total de la yedra artificial decoracion es de aproximadamente 3.4 pies (105 cm), el paquete incluye 1pcs de planta colgante artificial. (★★★Nota: La maceta colgante no está incluida★★★).

✿ Mantenimiento bajo: ¿Cansado de plantas muertas en su casa o en su oficina porque no tiene tiempo para darle agua diariamente? Esta es tu SOLUCIÓN PERFECTA. Esta hiedra trepadora artificiales colgante puede vivir para siempre sin agua ni sol.

✿ Ampio aplicaciones: Las plantas plástico colgantes es la decoración perfecta para el hogar, bodas, oficinas, restaurantes, hoteles, sala de estar, patio, terrazas, porches y patios y cualquier lugar que desee un toque de vegetación.

Homvik Plantas Hiedras Enredaderas Artificiales 12Pcsx2.4m Plantas Colgantes Artificiales Guirnalda para Decoración Exterior Boda Hogar Seto Jardín Escalera Ventana Balcón Valla Mesa Fiesta Interior € 13.99



Amazon.es Features Hiedra Artificial : Hecho de materiales ecológicos de alta calidad y Tecnología de imitación fina Para conseguir un efecto muy similar al Hiedra natural.

Plantas Artificiales Decoración:decorativa con una forma conveniente y simple,ahorrando tiempo y esfuerzo ,no necesitan agua, sin cuidado y nunca morirá.

Plantas Colgantes Artificiales decoración Exterior y Interior:Puede colgarlos en la pared, puerta, espejo, barandillas, vallas, clavos, cableado eléctrico expuesto tubo de conducción, escaleras, pared TV, y en cualquier lugar que lo necesita.

Set de Plantas Artificiales:EL paquete incluye 12pcs * 2.4m Plantas Artificiales con 4cm~5cm hojas grandes y densas,hacen sitio lleno de vitalidad, Ideal para la decoracion de fiesta, boda, festivales, hogar, fiestas, el jardín, las vallas, las ventanas, las escaleras, seto,ofrendas florales, cobertizos y muchos mas

Enredadera Artificial Exterior:Homvik Mata de hiedra colgante verde artificial Significado simbólico amor combinado, fidelidad, amistad, emoción.Es ideal para Decoración.

NAHUAA 2pcs Artificial Hiedra Planta Enredadera Artificial Planta Artificial Hiedra Plastico Exterior Interior Decoracion para Balcon CestaMaceta Terraza Pared € 15.99



Amazon.es Features Las decoraciones de plantas de vid son coloridas y se ven realistas y hermosas. El simple colgante de pared de flores artificiales puede agregar belleza a la decoración de su hogar. Agrega un toque de color y romance a tu casa.

El paquete incluye 2 hiedras artificiales al aire libre, su longitud total es de unos 75 cm. Estas flores de seda no se desvanecerán, siempre que la superficie se limpie ocasionalmente, permanecerán brillantes. (Nota: la cesta colgante no está incluida).

Las enredaderas de hojas de hiedra colgantes están hechas de flores de tela de seda y ramas de plástico. Durable. Protector solar, resistente al agua, de color fresco, sin olor, fácil de instalar y quitar. Haz tu vida más cómoda.

Las plantas artificiales tienen flores llenas y hojas densas. Colócalas en la pared como flores reales, animadas y románticas, frescas y naturales, creando un ambiente romántico. También puede ponerlo en la puerta, barandilla, alféizar de la ventana o cualquier lugar que desee decorar.

¿Estás cansado de las plantas muertas en tu casa u oficina? Esta es tu solución perfecta. Esta hiedra trepadora artificial colgante puede sobrevivir para siempre sin agua ni luz solar, y no tienes que preocuparte de que las flores se marchiten. READ Los 30 mejores Intercambiador De Calor de 2021 - Revisión y guía

JNCH Planta Hiedra Artificial (24pcs*2m) Decoración, Hojas de Vid, Guirnalda Hiedra Artificial Enredadera, para Hogar Escalera Ventana Balcón Valla Jardín Interior Exterior, Kit 20m Lazo de Torcedura € 19.99



Amazon.es Features El paquete incluye 24 pcs hiedra artificial colgante de 2.2m de largao, hay acerca de 160 pcs hojas gruesas.

Cada hiedra artificial tiene alrededor de 80 pcs hojas, las hojas son de tamaños diferentes, que las grandes son de aproximadamente 4.5*4.5cm mientras que las pequeñas, 3.5*3.5cm aprox.

Las hojas son hechas de tela gruesa buena, en el caso de los tallos, de plástico, así las texturas son muy claras. Las plantas hiedra artificial se ven coloridas como las reales y no se desvanecerá fácilmente.

Hecho en proceso de fabricación exquisita, por lo que los tallos se integran perfectamente en las hojas para evitar la caída de las hojas, lo que hace que el vid artificial se ve más perfecto y natural.

Perfecto para la decoración de hogar, escalera, ventana, balcón, valla, jardín; es ideal para boda, mesa, fiestas, que hace sus celebraciones más especiales y destacadas; también se puede aplicar a hacer guirnalda decorativa y artesanías hacho a mano.

Plantas Hiedra Artificial Decoración Interior y Exterior - YQing 84ft-12 Guirnalda Hiedra Artificial De Hogar Boda Jardín Valla Escalera Ventana para Decoración € 14.59



Amazon.es Features 100 % nuevo y de alta calidad, El uso amplio y duradero.

Buen material: Las hojas son hechas de tela y los tallos, de plástico. Parece que las plantas reales! A diferencia de las plantas reales, esta hiedra nunca morirá y no se desvanecerá fácilmente, puede durar mucho tiempo.

Colores verdaderos: hiedra artificial simulan las venas de las hojas , la textura es clara y colorida. Usted puede hacer la vid artificial como las vendas de la flor, rodeando la taza, adornando el borde de la pintura, y el borde del marco de la foto o del cuadro etc.

EL paquete incluye 12 hilos de hiedra artificial, por aproximadamente 200 cm con alrededor de 80 hojas verde (3 - 4cm)

Las plantas verdes artificiales te hacen sitio lleno de vitalidad, Ideal para la decoracion de fiesta, boda, festivales, hogar, fiestas, el jardín, las vallas, las ventanas, las escaleras, ofrendas florales, cobertizos y muchos mas

VINFUTUR 3pcs Plantas Artificiales Decorativas con Maceta Plantas Artificiales Pequeñas Falsas Plástico para Decoración Mesa Escritorio Estantería Casa Oficina Ventana Balcón Cafetería € 21.99



Amazon.es Features Contenido: 3pcs plantas artificiales decorativas con maceta en 3 tipos diferentes como eucalipto, centaura y lobelia

Tamaño: es plantas artificiales pequeñas con maceta que mide unos 7.9*8cm y con plantas de 17-23cm de total, muy mono para llevar belleza a su vida

Ventaja: es plantas falsas plásticas con hojas vivídas perfectamente, puede tener un adorno precioso sin necesitar plantar ni regar, pero es real, lo que permite disfrutar de una vista hermosa

Utilización: es plantas artificiales genial como adornos de casa colocando en dormitorio, sala de estar, mesa de café, ventana, balcón, estantería, mesa de comedor, escritorio o cocina; también muy amable y lindo para regalar a familiares o amigos al visitar.

Material: es plantas decorativas con hojas hechas por plástico de buena calidad, con muchos detalles, muy natural y realista, fácil de limpiar para durar por largo tiempo sin necesitar tierra ni agua ni sol; su tiesto es hecho por pulpa de madera, es durable impermeable

PERFETSELL 84 Ft-12 Pack Enredadera Artificial 2m Plantas Artificiales Decorativas Planta Artificial Colgante Hiedra Artificial Exterior Decoracion para Exterior Interior Balcon Pared Boda Guirnalda € 11.98



Amazon.es Features 【12 Pack Plantas Artificiales】12 Pcs enredaderas artificiales + 50 Pcs cable de nylon para fijar. Cada hiedra artificial tiene Aprox unas 72 hojas, muy exuberante. Le traiga la atmósfera de la naturaleza!

【2m/84ft de Largo】Plantas artificiales decorativas: 6.6 pies / 2 m de largo, total 78 pies / 24 m. Tamaño de hoja grande: 4.5 * 4.5cm, tamaño de hoja pequeña: 3.5 * 3.5cm.

【Para Exterior y Interior】2m hiedra enredadera artificial puede decorar en muchos lugares exterior y lugares interior, crea un ambiente vibrante y animado. Como: balcón, fiesta, restaurante, boda y más.

【Natural y Verdadero】Las hojas de plantas trepadoras están hechas de tela textil y los tallos, de plástico, simulan las venas de las hojas , la textura es clara y colorida. Parece que las plantas reales!

【50 pcs Cables de Nylon para Fijar】Las plantas artificiales decorativas vienen con 50 piezas cables de nylon verde, es fácil para fijar y organnizar los enredaderas artificiales.

2 Piezas Artificial Hiedra Planta Colgante, Falsa Planta Colgante, Plantas Artificiales Colgantes, para la Pared de Casa, el Jardín, la Cocina, una Boda o Decoración Exterior € 15.89



Amazon.es Features Material de alta calidad: la guirnalda colgante de hiedra falsa está hecha de plásticos de alta calidad, no tóxicos e insípidos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, deja el color de la naturaleza fresca. Las plantas artificiales se pueden utilizar solas o con cestas.

Sin mantenimiento: disfrute del excelente ambiente que crean las plantas verdes artificiales sin tener que preocuparse por el riego, la poda u otro tipo de mantenimiento. Esta planta de plástico nunca se marchitará, se desvanecerá ni se dañará fácilmente.

Fácil de dar forma: las hojas de las plantas artificiales para colgar Ivy tienen una textura clara, colorida y natural, tallos gruesos con alambres de hierro en el interior y se pueden doblar en cualquier forma.

Uso múltiple: la planta de vegetación colgante es perfecta para agregar un toque natural a su decoración sin ocupar espacio. Puede colgarlo en la pared, el porche, el jardín, la veranda, la decoración del hogar o de la boda, etc.

Decoración natural: el llanto de enredadera de hiedra falsa realista con hojas delicadas es muy adecuado para decorar mesas de fiesta, guirnaldas y otras artesanías, agregando un ambiente verde y natural a las fiestas y manualidades.

DXLing 2 Piezas Falsa Plantas Artificiales Faux Colgante Boston Helechos Flores Vine Plantas de Plástico Plantas Colgantes Hiedra Artificiales para Interior o Exterior Balcon Puerta Valla Jardín € 12.79



Amazon.es Features Las hojas de los helechos artificiales falsos están hechas de plástico y los tallos están hechos de plástico y alambre de metal. La apariencia es realista, ecológica, duradera y reutilizable.

Las hojas de color verde oscuro alternan el verde claro, los colores brillantes, y las hojas pequeñas y elegantes se ven más realistas, lo que le permite disfrutar de la prosperidad verde en cualquier momento.

A diferencia de las plantas frescas, estos helechos colgantes artificiales no requieren mantenimiento, nunca se marchitan ni se caen, y pueden proporcionar decoraciones vívidas para su casa.

Obtendrás 2 plantas de hiedra artificial con una longitud total de 80 cm. Es un grupo de cinco tallos y unas pequeñas ramas con exuberantes hojas verdes.

Estos helechos artificiales serán una excelente opción para su decoración interior y exterior. Puede colgarlo en la pared, sala de estar, porche, casa de jardín al aire libre, muy adecuado para decoración del hogar, oficina, balcón, decoración de bodas, etc.

FUJIE 2 Piezas Artificial Hiedra Colgante Artificial Plantas de Vid Falsos Plantas Enredaderas para Interior Exterior Accesorios € 16.55

Amazon.es Features Material: con plástico resistente, longitud total: 78 cm / 30.7 pulgadas, el paquete incluye: 2 * plantas artificiales.

El mango de plástico es flexible y se puede cortar para satisfacer sus necesidades de bricolaje.

Las plantas de plástico son resistentes al agua y a los rayos UV, excelentes para uso en exteriores y lo suficientemente fuertes para soportar todas las condiciones climáticas.

La belleza de la hiedra artificial es que puede disfrutar del aspecto que desea, pero no tiene que preocuparse por no tener tiempo para regar, cortar y realizar otras tareas de mantenimiento.

Adapte plantas colgantes para muchas situaciones internas y externas, como oficinas, dormitorios, fiestas, bodas, cercas, etc.

ASHINER Plantas Artificiales Decorativas Colgantes Hiedra Verde Artificial Colgante del Otoño decoracion hogar Pared para Interior y Exterior, Vid de imitación para Sala de Estar, seto y jardín, 2 PCS € 14.99



Amazon.es Features 【Diseño muy realista】Estas enredaderas de vegetación artificial están hechas con una artesanía exquisita y se centran en los detalles. Tienen un follaje espeso y se ven extremadamente naturales. No se marchitarán ni se desvanecerán. Nuestro estilo de diseño de plantas artificiales colgantes es moderno y de moda, y es la mejor decoración para cualquier estilo de hogar, decoración de paredes, decoración pared, jardín vertical artificial, oficina o tienda. te gustará.

【No requiere mantenimiento y no se decolora】las decoracion otoño planta artificial colgantes son una alternativa práctica a las plantas vivas, se mantendrán frescas y con la misma belleza año tras año, no tiene que preocuparse por la luz del sol, el agua, la poda, la fertilización, u otros esfuerzos de mantenimiento. Disfrute de sus largas vacaciones en cualquier momento sin preocuparse por sus plantas.

【Decoracion ideales para interior y exterior】la apariencia de enredaderas artificiales es elegante y llena de vitalidad, aportando frescura a tu vida. Puede decorarlos en la sala de estar, la cocina, el balcón o el patio o usarlos como paredes de plantas, decoraciones de bodas o decoraciones de eventos comerciales.

【Buena Calidad】nuestras plantas artificiales exterior están hechas de material de PVC de alta calidad, inofensivo y duradero.

【Dimensión】cada paquete incluye 2 plantas hiedra artificial colgante . La longitud total de cada vid es de 33,4 pulgadas(85cm); cada vid contiene 5 tallos, hay 81 racimos de hojas de Boston en total. (La cesta colgante no está incluida)

XHXSTORE 3PCS Planta Enredadera Artificial con Flores Amarillas Petunias Planta Colgante Artificial de Plastico para Exterior Interior Balcon Terraza Cocina Baño Maceta Jardinera Boda-80cm € 17.69

€ 16.99



Amazon.es Features Hermosos plantas artificiales colgantes, hojas verdes, salpicadas de gloria de la mañana púrpura, se pueden colgar fácilmente en paredes, puertas, columpios, espejos y en cualquier lugar que desee.

Las flores están hechas de seda, las hojas y las enredadera artificial están hechas de plástico y alambre de hierro.Los materiales seguros y de alta calidad le brindan un disfrute cómodo y le permiten vivir en un hermoso paisaje.

Use estas guirnaldas artificiales como decoración central de arcos, ventanas, tiendas y restaurantes para crear bodas románticas, festivales, cumpleaños, bautizos y celebraciones.

Estas plantas artificiales decorativas no requieren cuidado diario, luz solar y agua, y no se marchitarán. Si el polvo se acumula y es arrastrado por el viento frío, las flores y las enredaderas pueden restaurarse a la última apariencia.

La vid de flor artificial tiene muchas ramas. Se ve muy realista y completo; cada guirnalda mide 8.2 pies de largo y 1.6 pulgadas de diámetro, y se puede doblar y cortar para satisfacer sus diferentes necesidades decorativas.

MIHOUNION 2 pcs Plantas Enredaderas Artificiales Exterior simulación de Plantas Colgantes de plástico Verde decoración para Pared Boda Jardin cafetería € 11.99



Amazon.es Features Las cocinas, estantes, balcones, barandas se pueden usar para colgar plantas verdes, agregar color a la vida, romper el ambiente aburrido. También puede recortar las hojas, que se utilizan para otras decoraciones, arreglos flores , guirnaldas

Simulación de plantas que cuelgan de la pared del jardín, DIY, decoración de la pared distintiva. También se puede utilizar para decoraciones de boda temáticas, estilo fresco y natural.

Material: planta de plástico. Caucho suave de alta calidad que no cortará sus manos. Fácil de limpiar, impermeable, no se desvanecerá. La lluvia o el viento no se verán afectados.

Decora tu casa, las plantas artificiales pueden ser colgados en una cesta o en el techo, como un sauce llorón, también se puede mezclar un poco pequeña cadena de luces como adornos.

Tamaño: longitud total de enredaderas artificiales de 82 cm, longitud de rama 30.5 cm. Las hojas son pequeñas pero muchas, se ve muy exuberante. Mientras que las plantas falsas no necesitan tierra o humedad y pueden mantenerse fácilmente.

Yizhet Plantas Hiedra Artificial, 12 Piezas 2,1m Enredadera Artificial Guirnalda Plantas Artificiales Colgantes Decoración Hojas Follaje Plantas Falsas para Pared Ventana Terraza Interior Exterior € 16.99

1 used from €15.17



Amazon.es Features 【Efecto Verdaderos】Las hojas artificial tienen una textura clara, hermosas hojas bien formadas y tonos de verde que se ven realistas, simulan perfectamente el aspecto de las hojas naturales.

【Fácil de Mantener】- Las plantas artificiales decorativas no necesitan mantenimiento, son duraderas para durar mucho tiempo y no se desvanecerá fácilmente. No se necesitan sol ni agua. Si se ensucian, limpie las hojas suavemente con un paño o trapo húmedo.

【El uso amplio y duradero】- Las plantas artificiales colgantes agregan el aliento de la naturaleza a su hogar. Ideal para la decoracion de fiesta, boda, festivales, hogar, fiestas, el jardín, las vallas, las ventanas, las escaleras, ofrendas florales, cobertizos, pared y muchos mas.

【Buen material】- Las hojas artificiales a durable están hechas de tela, los tallos están hechos de plástico en proceso de fabricación exquisita, tallos se integran perfectamente en las hojas para evitar la caída de las hojas, lo que hace que el vid artificial se ve más perfecto y natural.

【Perfecto para la decoración】: El paquete incluye 12 hilos de enredaderas artificiales, cada hilo de enredaderas de guirnaldas mide 2,1m con alrededor de 80 hojas verde y cada hoja mide 4cm de largo. Es suave y se dobla o corta fácilmente según lo necesite, como las vendas de la flor, rodeando la taza, adornando el borde de la pintura, y el borde del marco de la foto o del cuadro etc. READ Los 30 mejores Tijeras De Cocina de 2021 - Revisión y guía

JustYit 2pcs Plantas Artificiales Exterior Hiedra Hojas Vid Artificial Guirnalda Plantas Decoración Verde de Hogar Jardín Valla Boda Fiesta Ventana Escalera Exterior Plantas Hiedra Artificial € 14.29



Amazon.es Features ✿ Materiales de alta calidad: Hojas de hiedra artificiales están hechas con material plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV y resistente al agua para uso en exteriores, la decoración perfecta para el patio trasero.

✿ Sin Mantenimiento: A diferencia de las plantas frescas, estos falsos plantas de vid que cuelga libre de mantenimiento y duradero, nunca se marchitan y caen, decoración realista viva para su hogar.

✿ Ampio aplicaciones: Los plantas colgantes artificiales es la decoración perfecta para el hogar, bodas, oficinas, restaurantes, hoteles,sala de estar, patio, terrazas,porches y patios y cualquier lugar que desee un toque de vegetación.

✿ Crea un ambiente confortable: El exuberante follaje ricos son exuberantes y llenos, se ven muy naturales y auténticos, esta planta artificial colgante crea un ambiente natural y relajante para su hogar y oficina.

✿ Caliente la extremidad: hojas de hiedra puede caerse debido al transporte violenta, pero no se preocupe, puede instalarlo usted mismo.

DWANCE 2 Pcs Artificiales Plantas Colgantes Faux Colgante Boston Helechos Flores Vine Plantas Hiedra Artificiales Planta Artificial Boston Planta para Interior o Exterior Balcon Puerta Valla Jardín € 14.69



Amazon.es Features Tamaño: Cada planta Boston artificial con cinco ramas mide 80 cm de alto y 18 cm de ancho, y se puede colocar en una canasta colgante para decorar donde quieras.

Sobrenatural: las plantas artificiales tienen colores brillantes y formas realistas. La combinación perfecta de hojas oscuras y claras hace que el tapiz sea único y elegante. Cuando los pones en casa, puedes agregar un poco de verde y sentir el aliento de la naturaleza.

Materiales de alta calidad: la planta colgante de hiedra está hecha de plástico PE y el tallo está hecho de plástico y alambre de metal. Tiene un toque natural y delicado, una apariencia realista, no es fácil de emitir olor a plástico, protección del medio ambiente, duradero, y reutilizable.

Aplicación: La hiedra colgante es anti-ultravioleta, las plantas colgantes artificiales son adecuadas para varias ocasiones. Son la decoración perfecta para patios, casas, jardines, bodas, restaurantes, cafés y fiestas. También se puede colgar en la sala de estar, el pasillo, el porche, la cafetería, la escalera, la decoración de la casa del jardín al aire libre.

Producto ideal: las flores artificiales colgantes son fáciles de limpiar y tienen una larga vida útil. En comparación con las plantas reales, estas plantas falsas no arrojan hojas y no necesitan agua ni luz solar. Para las personas alérgicas a las flores, pueden apreciar hermosas plantas colgantes, ahorrar tiempo y estar seguras.

2 Piezas Artificial Helecho Colgante, Flores Vine Plantas, Artificiales Plantas Colgantes, Realista, Duradero, Sin Mantenimiento, para Interior y Exterior, Balcón, Decoración de Boda o Jardín € 16.99



Amazon.es Features 【Materiales de Alta Calidad】Las plantas artificiales están hechas de material de alta calidad, no tóxico, insípido y reutilizable. Apto para todas las estaciones, no se marchita a altas temperaturas ni se congela con el frío. El color de las hojas apenas se desvanece.

【Lo Que Obtendrás】Obtendrás 2 plantas artificiales con una longitud total de 120 cm. Es un grupo de cinco tallos y unas pequeñas ramas con exuberantes hojas verdes.

【No Requiere Mantenimiento】No es necesario recortar ni regar, la apariencia es realista, duradera y reutilizable. Adecuado para personas que quieran disfrutar del desbordamiento del verde en la oficina, sala de conferencias.

【Hojas Realistas】Con hojas exuberantes, de color verde oscuro a verde claro, de colores vibrantes, con hojas colgando para ofrecer una cobertura adicional y un gran aspecto naturalista, parece real, todos los días es primavera.

【Amplia Aplicación】Puede colgar plantas artificiales colgantes en la pared, puertas, columpios, espejos y en cualquier lugar que desee disfrutar con vegetación. Serán hermosas decoraciones para la familia, la oficina, la boda y otras ocasiones especiales.

Jobary Set de 3 Plantas Artificiales con Césped Verde en Macetas Grises, Plantas Pequeñas Sintéticas de Plástico Decorativas, Ideales para la Decoración de la Casa, Cocinas, Oficinas y Exteriores € 16.99



Amazon.es Features 【Plantas en Maceta Artificiales con Acabado Realista 】Gracias a sus materiales de primera calidad, se ven lo suficientemente realistas, cada hoja parece de verdad. Es por ello que es verdaderamente difícil reconocer que son plantas falsas a menos que las cojas para mirarlas de cerca.

【Decoración multiuso】Estas plantas vienen en una forma simple en miniatura y su color es originalmente verde, lo que puede contribuir a que las personas se relajen y a sacarle partido al color de la habitación. Son perfectas para la sala de estar, el dormitorio, la cocina, la estantería, el escritorio, el mostrador o cualquier otro lugar al que se desee impregnar de vitalidad. Además, es el regalo ideal para cualquier persona.

【Ideal para los Perezosos】No hay necesidad de hacerles mantenimiento o cuidarlas, se mantendrán siempre brillantes y hermosas año tras año. Las plantas artificiales son la mejor opción para aquellos que no tienen tiempo para cuidar de plantas vivas.

【Material de Calidad】Esta planta artificial está hecha de materiales avanzados basados en polietileno. El material de la maceta es pulpa comprimida respetuosa con el medio ambiente, por lo que hay que tener cuidado de no sumergirla en agua durante mucho tiempo. Este producto está disponible en 3 paquetes, enviados en bolsas de burbujas y cajas de cartón kraft para evitar daños.

【SATISFACCIÓN 100% GARANTIZADA】Nunca querremos decepcionar a nuestros valiosos clientes. Si hay alguna razón por la que no está completamente satisfecho con nuestras plantas, simplemente envíenos un correo electrónico y le ayudaremos a resolverlo lo antes posible (Reembolso o Reemplazo).

Decpro Planta de Cadena de Perlas Artificiales para Colgar, 24 Pulgadas, Falsa Vid Colgante suculenta, Planta de Canasta de lágrimas de Amante para decoración de Pared de jardín de casa,Paquete de 2 € 12.99



Amazon.es Features ☆ Tamaño: cada cuerda tiene 5 ramas (2 ramas x 7.5 pulgadas + 1 rama x 11.5 pulgadas + 1 rama x 15.7 pulgadas + 1 rama x 20.5 pulgadas), altura total aproximadamente 24 pulgadas / 61 cm (incluido el asa).

☆ Lo que obtienes: 2 piezas * cuerdas artificiales colgantes de perlas suculentas. (el jarrón no está incluido)

Material: las perlas y los tallos están hechos de plástico de alta calidad, duradero para un uso prolongado, las asas están hechas de alambre de metal envuelto en plástico, los tallos se fijan firmemente con las asas, los tallos y las ramas se pueden recortar y doblar. (Es normal que los productos artificiales tengan olor, es inofensivos, ponlos en un ambiente ventilado durante 24 horas o lávalos con agua jabonosa ligera)

☆ Beneficios: 1. Están hechas para mantener la belleza de las plantas reales, el color realista no se desvanece con el tiempo. 2. Son muy fáciles de mantener, si hay polvo, simplemente lávalos con agua jabonosa. 3. Fácil de usar: ya están instalados en el paquete, fácil de añadir a cualquier arreglo. 4. Dura más tiempo que las plantas reales, sin problemas de riego o luz solar. 5. Las plantas suculentas de perlas verdes aportan a las personas una sensación cómoda de relajación.

☆ Amplia aplicación: las plantas verdes colgantes tienen una belleza diferente a las flores artificiales, son ampliamente utilizadas para decorar paredes, estantes, fondo de TV, oficina, jardín, cocina, fiesta, guirnaldas de boda o centros de mesa, etc. Decpro promete un reembolso del 100%, cualquier pregunta bienvenido a contactar con nosotros.

