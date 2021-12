Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Pizarras Para Bodas de 2021 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Pizarras Para Bodas de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

2 piezas de pizarra a doble cara, tablón de anuncios borte con cuerda colgante, 2 formas de pizarra € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 minipizarras.

Material: Las pizarras están hechas de madera y son duraderas y resistentes.

Formas: de flor (alrededor de 25 x 20 cm) y rectangular ondulada (alrededor de 25 x 20 cm).

Uso: adecuadas para la mesa de Navidad, bodas, manualidades de niños, tarjetas de lugar, fiestas, restaurantes, etc.

Características: borrables y reutilizables. Se puede escribir sobre ellas lo que quieras con marcadores de tiza. Limpiar con un paño seco o con esponja húmeda.

Mini tablero de mensajes, 4 letreros de doble cara, pizarras de madera pequeña con base para escuela, boda, cumpleaños, bar y decoración de eventos de fiesta (negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: pizarra: 15,3 x 12,7 x 0,3 cm, asiento inferior: 15,3 x 4,6 x 1,2 cm. El mini cartel de pizarra se puede quitar fácilmente de la base, lo que es conveniente para escribir o limpiar la pizarra.

Función: grabación y decoración, cada pizarra se puede borrar fácilmente y seguir reutilizando.

Material: está hecho de madera, fuerte, duradero, y no es fácil de romper y bordes lisos sin rebabas.

Aplicación: se utiliza principalmente para bodas, cenas, baby showers, oficina, decoración de escritorio para añadir un toque rústico a tus decoraciones.

Recibirás: 4 minipizarras y 4 bases.

Qiaonato 24 pizarras para escribir precios, para gastronomía, bufé, carteles de precios, pequeños, de plástico, como tarjetas de mesa, para nombre, para bodas (12 x 8 cm) € 27.15 in stock 1 new from €27.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 24 carteles de mini pizarra: estos mini carteles son perfectos para bodas, fiestas, buffets y eventos especiales.

2 marcadores de tiza: un blanco plateado y otro dorado de tiza lisa. Funciona en pegatinas de pizarra u otras superficies no porosas.

DIY multifuncional: utilízalo como soporte de tiza para etiquetas de alimentos, tiendas de mesa, carteles de boda, números de mesa, etiquetas de nombre de tiza, tarjetas de mesa, carteles de bufé y así sucesivamente.

Fácil de escribir y borrar: estas pequeñas pizarras son borrables y reutilizables, por lo que se pueden utilizar repetidamente después de limpiarlas.

Material de letreros de pizarra: puedes utilizar tiza y rotuladores permanentes. Nuestras mini pizarras están hechas de plástico negro mate seguro y apto para alimentos. Para limpiar rotuladores permanentes, utiliza un limpiador de ventanas con una servilleta. Para limpiar los rotuladores de tiza, utiliza una servilleta húmeda o una goma de borrar.

Mini pizarras, 36 piezas Soporte de madera Pequeñas señales de pizarra Tarjetas de lugar para bodas, Fiestas, Números de la tabla, Memorándum, Etiquetas de precio, Señales de comida € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】15 pizarras + 15 pizarras extraíbles + 2 bolígrafos + 4 paños de limpieza

【Tamaño】-1.mini altura de pizarra: 23cm / 9in. -2. La longitud y el ancho de la pizarra: 9 x 6 cm / 3.5 x 2.5 pulgadas. -3. Largo de la pluma: 13cm / 5in. -4. Tamaño de la tela: 13 x 8 cm / 5 x 3 pulgadas

【Alta calidad】La pequeña pizarra es resistente, no fácil de dividir, debido a la madera de alta calidad. El diseño del borde ondulado lo hace atractivo. Es ligero, ecológico y reutilizable.

【Ovable extraíble y lavable】El marco y el soporte del logotipo de la mini pizarra se pueden montar fácilmente colocando la varilla en una base pequeña. Puede usar tiza o tiza líquida para escribir algo y limpiarla con un paño húmedo.

【Ampliamente utilizado】Adecuado para Navidad, bodas, fiestas de cumpleaños, decoración de eventos especiales, diseño de lugares, regalos de fiestas y etiquetas de precios, y manualidades para niños. En cualquier lugar que te guste.

AONER 20pcs Mini Pizarras Número de Mesa Tabla Señales de Tablero Signos de Mensajes para Boda Fiesta Navidad (20uds en 2 Estilos) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 20 x mini pizarras en 2 estilos, cada estilo contiene con 10 mini pizarras.

➤ Tamaños de las pizarras se muestran en las fotos.

➤ Material: madera de alta calidad.

➤ Adecuado para números de la tabla de boda, Navidad, fiesta, manualidades, fiesta, bar, restaurantes, o cualquier lugar.

➤ Para borrar las pizarras, por favor use un paño húmedo.

LANMOK 12 Piezas Mini Pizarra de Madera Pizarra Recordatorio Etiquetas de Plantas Madera para Decoración Bodas Letrero Mesa Suministros para Fiestas Mesa Números Mesa Etiquetas Precio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini tarjetas de lugar para pizarras blancas: 12 pizarras blancas verticales pequeñas tienen un diseño desmontable, tamaño 10x7.5, con tiza para escribir y esponja y paño de limpieza para pizarra, fáciles de combinar, convenientes para su fácil uso diario.

Materiales de alta calidad: Los tableros de notas están hechos de madera ecológica de alta calidad, finamente elaborados y con bordes lisos.Son hermosos y duraderos. La forma agradable y suave los convierte en el punto focal y la base redonda los mantiene en posición vertical.

Fácil de usar: la pequeña pizarra de madera es duradera y no se rompe fácilmente; es ligero, ecológico y reutilizable; y es muy conveniente de montar. Solo tienes que escribir las palabras que quieras expresar en la pequeña pizarra. Si no necesita usarlo, puede desarmarlo para ahorrar espacio.

Un tipo de doble propósito: los tableros de notas desmontables se pueden ensamblar fácilmente con la base. Se pueden usar como algunas etiquetas de recordatorio para mesas, alimentos y productos básicos, y también se pueden usar solo como etiqueta de decoración de plantas, etiqueta de precio de flores para floristerías. etc.

Ampliamente utilizado: la mini pizarra de madera única es un accesorio ideal para la decoración del hogar. Adecuado para mesas de Navidad, números de mesa de boda, manualidades para niños, etiquetas de regalo, tarjetas de ubicación, regalos de fiesta, restaurantes, recordatorios o etiquetas decorativas, etc. READ Los 30 mejores To Do List de 2021 - Revisión y guía

Mini pizarra negra con soporte metacrilato 11 x 8cm. Cartel porta precios para tizas y rotuladores Efecto Tiza. Ideal bodas, hostelería, bodas, fiestas, cumpleaños, restaurantes, buffet. (20 UDS) € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pizarra negra de alta durabilidad fabricada en madera reciclada MDF respetuosa con el medio ambiente. Mini pizarras con gran estabilidad gracias a su base de metacrilato transparente. Esta pizarra permite pintar y borra fácilmente sin problema ya que usamos un material de calidad fabricado y testado en Europa con las máximas garantías

Pizarra con doble cara. Superficie de escritura 11 x 8 cm. Posibilidad de colocar en horizontal o vertical. Robustos soportes en metacrilato de 3-4 mm fáciles de limpiar y desinfectar

Pizarra totalmente diferente a lo que existen en el mercado, diferencie su local, evento o reunión, con estas elegantes pizarritas con base de metacrilato transparente. Escritura con tizas y con rotuladores efecto tiza.

Originales pizarras con base, ideales para señalizar precios, platos, cartel de mesa, etiquetas para regalos, eventos, bodas, Navidad, cumpleaños, fiestas infantiles, Pascua, Halloween, decoración, etc.

Producto 100 % MADE IN SPAIN.

Belle Vous Pizarras Pequeñas de Tiza (Pack de 4) Pizarra Negra Doble Lado, Se Puede Borrar – Tablón Anuncios Colgante con Cordel - Pizarra Cocina Vintage Decorativa, Dormitorio, Boda, Café, Restaurant € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 PIZARRAS NEGRAS: Este set incluye 4 pizarras de alta calidad. Estas pizarras tradicionales de madera son duraderas y tienen el revestimiento de pizarra en ambos lados. Nuestras pizarras de madera vienen con dos bonitos y únicos diseños. Hay dos de cada diseño y ambos miden 25,5 cm de largo, 20 cm de alto y tienen un grosor de 3 mm. Todas las pizarras boda tienen dos agujeros pre taladrados en la parte superior, también tienen un cordel de 60 cm para colgarlas.

2 DISEÑOS DE PIZARRAS: Este set incluye dos de cada diseño. una pizarra pequeña tiene una forma más rectangular con bordes ondulados y esquinas y el otro es más redondeado con más bultos y curvas. Ambos diseños tienen una superficie para escribir y dibujar con tiza blanca o de colores o con un rotulador de tiza. Las pizarras le permiten editar rápidamente información en los carteles. Todas las pizarras reutilizables se pueden borrar, así puede retirar fácilmente cualquier marca de tiza.

PIZARRAS COLGANTES: Cada pizarra negra tiza viene con una cuerda vintage marrón para colgar la pizarra. Nuestras pizarras para precios son ligeras. Cuelgue las pizarras en los ganchos o cabezas de los tornillos. Estos carteles son portátiles y fáciles de transportar. Además de colgarlos, estas pizarras son versátiles y se pueden colocar en encimeras planas, una repisa o encimera, colóquela en vertical para colocar nombres o póngala en horizontal como centro de mesa en una boda.

MÚLTIPLES USOS: Haga carteles decorativos y divertidos para colocar en la puerta del dormitorio de los niños y cuartos de juego. Use estos prácticos carteles para escribir mensajes familiares, listas de compra o planes de comidas y colóquelo en la cocina, repisa o en la parte trasera de una puerta. Úselas como pizarras para bodas, cumpleaños, fiestas, eventos especiales y en aulas. Cuélguelas en restaurantes, cafeterías y tiendas para mostrar información, horario, menú, precios y ofertas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de pizarra para cocina se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

BESTOOL 2 pizarras decorativas, pizarras infantiles, pizarras de madera para carteles rústicos de boda, despensa y decoración de pared (24 x 30 cm) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para exhibir eventos: mini pizarras perfectas para mostrar mensajes como menús para restaurantes o para mostrar números de mesa en eventos. Muchas aplicaciones

Tamaño compacto pequeño: las minipizarras miden 24 x 30 cm.

Fácil de colgar: cada minipizarra tiene una cuerda dorada para que puedas mostrarla fácilmente en cualquier lugar.

Materiales de alta calidad: revestimiento de madera fino en el borde para una sensación rústica DIY. Artesanía fantástica.

Paquete: viene en un paquete de 2 minipizarras. Trabaja con tiza regularmente y limpia la placa con un paño húmedo.

20 Pz Mini Pizarras 10x7 cm para Mesa - para Decoración de Bodas - Cumpleaños - Bares y Fiestas - Mini Carteles de Pizarra - Mini Letreros de Pizarra € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑️ Mini pizarra multifuncional: estos mini carteles de pizarra son perfectos para bodas, fiestas y eventos especiales. Utilízalos como carteles de boda, números de mesa, etiquetas de nombre, tarjetas de lugar, etiquetas de recuerdos, letreros decorativos de plantas, etiquetas de alimentos, etc.

☑️ Fácil de escribir y borrar: estas pizarras son borrables y reutilizables, por lo que se pueden utilizar repetidamente después de limpiar.

☑️ Material resistente: nuestras mini pizarras están hechas de plástico negro mate respetuoso con los alimentos.

☑️ Garantía de calidad: si no está satisfecho con nuestros productos o tiene problemas de calidad, por favor póngase en contacto con nosotros y garantizamos reemplazo gratuito o un reembolso completo inmediatamente.

☑️ Contenido del paquete: 1 juego de 20 mini pizarras.

15 Pcs Pizarra Pequeña De Madera,Mini Letreros De Madera Para Pizarrones Pizarras De Madera Con Base Tablero De Mensajes 3 Estilos Para Mensajes, Adecuado Para Bodas, Eventos, Oficinas, Cocinas € 13.99

€ 13.59 in stock 2 new from €13.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funcionales Mulit】 Estas mini etiquetas de pizarra son perfectas para bodas, fiestas y eventos especiales. Puede usarlos como una pizarra de pared en la oficina, una pequeña pizarra de menú de comida en la cocina o como una pizarra de pizarra en el aula. Puede colocar la pizarra enmarcada verticalmente y utilizarla como números de mesa de banquete de boda, etiquetas de nombre, tarjetas de lugar, etiquetas de favor, carteles decorativos de plantas, etiquetas de alimentos, etc.

【El paquete incluye】 Cada paquete incluye 15 mini pizarrones decorativos: 5 pizarrones mini rectangulares, 5 pizarrones de corazones de amor y 5 pizarrones rectangulares de encaje elegante hechos de material resistente, ecológico y de madera de alta calidad. Estas pequeñas pizarras son borrables y reutilizables, por lo que se pueden usar repetidamente después de limpiarlas con una goma de borrar o un paño, lo que las hace muy prácticas y valen la pena.

【Material de alta calidad】 El marco de estas pizarras está hecho de madera ecológica, muy acabada y pulida con bordes lisos. Son bonitos y resistentes con una base redonda que los mantiene erguidos.

【Fácil de usar】 Los marcos y soportes de mini carteles de pizarra se pueden ensamblar fácilmente, simplemente colocando las varillas en la pequeña base circular de las etiquetas de mini pizarra. Puede permitirles colocarse bien sobre una mesa, lo que los hace muy convenientes de usar.

【Accesorio de decoración perfecto】 Estas pizarras son un accesorio de decoración encantador y único. Los marcos de madera tienen bordes curvos para agregar un toque peculiar a las fiestas y la decoración de bodas. Dulce tamaño en miniatura para cubrir espacios pequeños para colocar en mesas de bodas o eventos especiales.

Mini Pizarra de Madera Pizarra Tiza Pequeña Mensajes Pizarra Número de Mesa Tablero de Notas con Soporte de Madera para Boda, Fiesta, Bar, Cafe, Buffet, Restaurante Reutilizable Negra 6 Paquetes € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: el mini tablero de notas está hecho de madera natural única con bordes lisos y sin rebabas, lo que facilita su uso.

Paquete y tamaño: Nuestro paquete de mini tablas contiene 6 tablas de madera y 6 trípodes de madera; Tamaño del tablero: 15x13 cm; Tamaño del trípode: 15x5x1,1 cm.

Diseño de base de madera: la mini pizarra se puede instalar o quitar fácilmente de la base de madera para evitar que la pizarra se caiga y mejorar la estabilidad de la escritura.

Usos multifuncionales: se puede usar como marcador de posición para café, número de mesa, tarjeta de boda, etiqueta de precio de panadería, tablero de notas familiares, tablero de menú para la cena y la cocina.

Reutilizable: el lado liso de la pizarra es fácil de limpiar, por lo que puede escribir o limpiar la pizarra pequeña. Puede usarse durante mucho tiempo.

Mini Pizarra con Soporte, Lishang 5 Piezas Pizarra de Madera para Tiza Pizarras Pequeñas de Doble Cara Pizarra de Mesa para Decoración de Bodas, Cumpleaños, Bares, Restaurante y Fiestas (Paquete de 5) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 JUEGOS: Al comprar este juego, puede obtener 5 juegos de mini carteles de pizarra extraíbles con soportes, que se pueden usar para dibujos infantiles, carteles de café, exhibición de precios, carteles de fiestas, bares, menús de restaurantes y catering, etc.

CÓMO UTILIZAR: Esta pizarra requiere tiza para escribir y no es adecuada para usar con bolígrafos líquidos, después de escribir con tiza, puede limpiarla con un paño, si hay algunas marcas que no se pueden limpiar, puede limpiarla con un paño húmedo. paño y séquelo de nuevo use

TAMAÑO: El tamaño del soporte de la pizarra es 22,5 * 15,5 * 0,3 cm / 8,8 * 6,1 * 0,12 pulgadas, y la longitud de la base es de 15,5 cm / 6,1 pulgadas, el soporte de la pizarra se puede colocar horizontal o verticalmente

OCASIÓN: La pizarra pequeña de doble cara es adecuada para cumpleaños, Navidad, decoración de mesas de bodas, pizarrones para el hogar, menús de restaurantes, precios de cenas, exhibidores de bebidas en bares, etc.

FUNCIONAMIENTO SIMPLE: La mini pizarra se puede quitar fácilmente de la base de madera, lo que le permite escribir o limpiar fácilmente la pizarra

NA 20 PCS Mini Pizarra de Pie, Etiqueta Pizarra Rectángulo para Decoración, Mini Pizarrones para Gastronomía, Tableros de Tiza para Etiquetar, Bodas, Baby Showers, Información, Tiendas y Restaurantes € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Contenido del Paquete: El paquete contiene 20 mini pizarrones en los que puede tomar notas, mensajes, precios, recordatorios, etc.

- Material Robusto: Las mini pizarras están fabricadas en polimetilmetacrilato (vidrio acrílico) en material negro, de alta calidad, son seguras y respetuosas con el medio ambiente.

- Fácil de Escribir y Limpiar: Estas pequeñas pizarras son cómodas para escribir, pueden escribir con tiza o tiza líquida, son borrables y reutilizables.

- El letrero de pizarra es adecuado para marca de mesa, etiqueta de precio, etiqueta, pastelería, postre horneado, etc.

- Estos mini carteles de pizarra son perfectos para bodas, fiestas y ocasiones especiales. Úselos como letreros de boda, números de mesa, etiquetas de nombre, tarjetas de lugar, letreros de favores, letreros de decoración vegetal, etiquetas de alimentos, etc.

10 Piezas Mini Pizarra, Pizarras Negras Pequeñas con Soporte de Madera, Mini Pizarrones de Tiza Rectangulares, Letreros de Pizarra para Precios, Fiesta, Boda, 7,6 X 10 cm € 14.88 in stock 2 new from €14.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico y decoración: 10 mini pizarrones se pueden usar como tableros de mensajes, tableros de menús, tableros de precios y decorar su hogar o tienda.

Seguro y exquisito: la base de álamo ecológica de la pizarra es inofensiva para el cuerpo humano. La pequeña pizarra hecha de una artesanía exquisita no tiene rebabas y no lastima sus manos, por lo que puede usarla con confianza.

Uso suave y repetido: use tiza para escribir en ellos suavemente, borre limpiamente y se puede usar repetidamente.

Intereses de los niños: la pizarra pequeña puede hacer que sus hijos se interesen en practicar la caligrafía, que es entretenida y entretenida.

Menos espacio y fácil instalación: la mini pizarra no ocupará su espacio y es conveniente de instalar y transportar. Solo necesita insertar la pizarra en la ranura de la base.

Pizarra para Colgar - 30 x 20 cm - Estilo Vintage - A Prueba de Roturas - Con Tiza y Cuerda de Yute - Para Decoracion € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO VINTAGE: Pizarra rectangular con cuerda de yute para colgar en la pared verticalmente. Material: Pizarra | Tamaño: 30x20 cm | Peso: Aprox. 750 g | Puede escribirse por ambos lados.

PARA COLGAR: Con la rústica cuerda de yute, la pizarra puede colgarse en cualquier pared como pizarra de cocina, pizarra de anuncios, pizarra de precios, menu o cartel para recordatorios o notas.

FÁCIL DE LIMPIAR: Para borrar fácilmente lo escrito en la pequeña pizarra, basta utilizar un paño húmedo. La tiza se borra sin que quede ningún resto.

REUTILIZABLE: Se puede pintar en las pizarritas negras tanto con tiza seca como con rotuladores/marcadores de tiza blancos o de colores. Ideal entre los accesorios para photocall, cumpleaños, bodas...

CONTENIDO DEL ENVÍO: Pizarra negra vertical de tiza (30x20cm) con cordón de yute y una tiza incluida para escribir la lista de la compra, horario de tienda, ofertas especiales en restaurantes... READ Los 30 mejores Maquina Hacer Chapas de 2021 - Revisión y guía

4pcs Mini pizarra, Creativo de Doble Cara Pizarra con Cuerda,Tablero de Mensajes para Boda Fiesta Bar Restaurante Decoración del hogar Pequeña Pizarra Bienvenido Casa Número (18cm*12.5cm) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: el pizarrón está hecho de madera y pintura ecológica, con hermosos bordes, sin esquinas afiladas, seguridad y protección del medio ambiente. El tablero es de doble cara y el efecto es el mismo en ambos lados. Utilice tiza o tiza líquida para escribir sobre él. Limpiar con un paño húmedo o una esponja.

Tamaño: aproximadamente 18 cm * 12,5 cm cm. 4 diseños diferentes con cordón. Embalaje: 4 pizarras. (Excluyendo accesorios de tiza)

Pizarra de doble cara: es fácil colgar un cartel de pizarra resistente en la pared, puerta o al aire libre, escribir en la pizarra y dibujar todo lo que quiera dejar.

Tablero borrable: el pizarrón tiene un aspecto encantador y lindo. El letrero de madera de pizarra tiene un diseño de doble cara, es fácil de limpiar y puede crear nuevos mensajes, patrones, notas o etiquetas.

Tablero creativo de bricolaje: ideal para bodas, jardines, fiestas de cumpleaños, artesanías, tarjetas de ubicación, cafeterías, etiquetas de mesa, letreros de comida, tableros de mensajes familiares, menús de cocina, etiquetas de precios de panadería, etiquetas de almacenamiento, recordatorios y notas, fiestas o Regalos, etc.

4 Piezas Mini Pizarra, Letreros, Pizarra Pequeña de Doble Cara, Tablero de Tiza Para Menú, Letreros Con Soportes de Madera, Pizarra para Mesa, para Decoración de Bodas, Cumpleaños, Bares y Fiestas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: la mini pizarra está hecha de pintura en aerosol MDF de alta calidad, que es segura, respetuosa con el medio ambiente y tiene una base de pino extraíble que se puede usar con confianza.

Tamaño adecuado: el tamaño de la pizarra de boda de doble cara es de 9 * 6 pulgadas, que es más grande que otras pizarras. Se puede quitar fácilmente de la base de madera, lo que le permite escribir o limpiar la pizarra fácilmente.

Diseño conveniente: la pizarra tiene artesanías simples con un rectángulo suave que la hace más adecuada para varias ocasiones. El mini letrero de pizarra de madera se puede ensamblar y exhibir fácilmente en vertical u horizontal.

Fácil de usar: puede escribir en una pizarra rústica con tiza común y luego limpiarla con una goma de borrar o un paño. Si el paño no está limpio, rocíe un poco de agua en la superficie y límpielo con un paño, ¡pero no lo sumerja en agua!

Ampliamente aplicable: el mini letrero de pizarra es adecuado para bodas, cenas, baby showers, reuniones de oficina, puede agregar una sensación rústica de bricolaje a su decoración.

4 Piezas Mensaje Pizarra Pequeña,Mini Carteles Pizarra,Pizarra Mesa,Pizarra Pequeña Doble Cara,Con Soporte De Madera,Adecuado Para Decoración De Eventos Escolares,Bodas,Cumpleaños,Bares y Fiestas € 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material De Alta Calidad】: La mini pizarra está hecha de tablero de densidad E1, con revestimiento negro en ambos lados, base de madera maciza, resistente y duradera, segura y resistente al desgaste, y se puede borrar muchas veces con tiza.

【Diseño Único】: Se puede utilizar tanto la parte delantera como la trasera de la pizarra pequeña de doble cara, la base del conducto de madera maciza, el ángulo de inclinación es mejor y la ubicación es más estable.

【Fácil De Usar】: La pizarra de notas es fácil de limpiar e instalar, con bordes suaves y escritura suave. Se puede borrar con un borrador después de su uso, o se puede limpiar con un paño después de rociar una pequeña cantidad de agua para limpieza más profunda.

【Regalo Perfecto】: La pizarra de madera para niños también es una excelente opción para familiares y amigos. Es especialmente adecuada para niños y estudiantes. Puede usar su imaginación para garabatear y crear libremente en ella.

【Amplia Aplicación】: La mini pizarra de doble cara es adecuada para bodas, fiestas de cumpleaños, Navidad y otras decoraciones navideñas, y también se puede utilizar como etiquetas de precios de restaurantes, oficinas, regalos para niños.

Belle Vous Mini Pizarras con Soporte (Pack de 6) 15 x 22 cm - Pizarra Negra con Dos Lados de Sobremesa con Base de Madera - Pizarra Pequeña Cartel para Bodas, Fiestas de Cumpleaños y Bufé € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 PIZARRA SOBREMESA DE TIZA: Este set trae 6 pizarras pequeñas de tiza, 6 bases de pino, 3 piezas de tiza y un borrador. Las pizarras miden 15 x 22 cm y miden 3 mm de grosor, y las bases miden 15 x 4,9 cm y 1 cm de grosor. Este set de mini pizarra está hecho de tablero de madera y pintado, tienen dos lados y son reutilizables. Puede usar rotuladores de tiza, pero no se borran fácilmente, recomendamos usar tiza normal.

GIRE Y REUTILICE: Estas pizarras negras se pueden retirar y colocar en la base de forma vertical u horizontal y son fáciles de limpiar. Para reutilizarlos, simplemente limpie los tableros con el borrador/un paño húmedo, así están listas para usarlas cuando las necesite nuevamente. Las bases son resistentes y mantienen los tableros en posición, tienen un aspecto vintage/rustico y las puede usar en toda ocasión. Este set de pizarra tiza es muy conveniente, versátil y portátil.

PERFECTO PARA EVENTOS: Nuestras pizarras borrables pequeñas son excelentes para cualquier evento. Úselas en bodas, restaurantes o fiestas de cumpleaños como marcasitio, números de mesa o menú. Anuncie los especiales en su cafetería/tienda. Haga carteles de precio o etiquetas de alimentos para su bufé o panadería. No importa la ocasión, estas pizarras para bodas son excelentes para fiestas/decorar eventos o para usar para menú de bebidas en un bar, pub o club. Puede comprarlos para regalarlos.

MULTIFUNCIÓN: No solamente son excelentes para eventos, estas pizarras para precios tienen muchos usos en la vida diaria. Úselas como carteles de mensajes diarios, para su familia o como lista semanal de la compra o menú. Úselas en el salón de clases para las actividades de los estudiantes. Además, a los niños les encantará dibujar en ellos/usarlas para manualidades. Mejore la noche de juegos de su familia y úselos para rompecabezas o para llevar cuentas, luego bórrelas y úselas nuevamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de mini pizarras madera se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

10 Piezas Mini Pizarra de Madera, Pizarras Rectangulares Pequeña, Etiquetas de Pizarra de Madera con Cuerda 18 x 8 x 0,3 cm, Para Decoración de Bodas En La Pared, Recordatorio, Notas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material premium: el tablero de mensajes colgante está hecho de material de madera de alta calidad, seguro y ecológico, pequeño y liviano, resistente y duradero, superficie lisa, no es fácil de romper o rayar.

Reutilizable: las etiquetas de pizarra de madera con cuerda para colgar están hechas de madera, fáciles de escribir y limpiar, reutilizables. Puede escribir o dibujar en la pizarra frontal con tiza y limpiar la tiza con un paño húmedo.

Mini compacto: nuestra mini pizarra está hecha de madera en bruto y el tamaño es de aproximadamente 18 x 8 x 0,3 cm / 7,08 x 3,14 x 0,11 pulgadas.El pequeño diseño rectangular hace que el tablero de mensajes se vea más delicado y lindo.

Decoración de arte: puede escribir un diario de estado de ánimo o hacer dibujos en los pequeños carteles de pizarra, ponerlos en la habitación para decorar su habitación. hay una cuerda de cáñamo en la pizarra para colgar el lugar que desea colgar.

Amplia aplicación: la pizarra colgante pequeña se puede usar como carteles de mesa, etiquetas de almacenamiento, recordatorios, notas, se puede colgar en cajas de regalo, botellas de vino, cajas de almacenamiento, puertas, cocinas, restaurantes, bares, cafés, aulas, etc.

MCUILEE® Irregular Mini Pizarra de Madera pizarrón Madera WordPad de tableros de Mensajes para Fiesta Boda Número de Mesa/Tarjeta de Lugar el establecimiento de decoración, Juego de 10 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ■【EVITE LAS FALSIFICACIONES】: La " tienda Samine" es un producto falsificado. No estamos autorizados para que otras tiendas se vendan. MCUILEE es el úNICO vendedor autorizado de nuestra en Amazon. .?Cuidado con los vendedores falsificados! Compruebe el nombre del vendedor antes de hacer su compra--MCUILEE.No creas el bajo precio de otras tiendas. Vamos a comprar los mejores productos, el mejor servicio de calidad para agradecerles por su patrocinio!

Multifunción: Ideal para los números de la tabla de la boda, ajustes de lugar del partido de cena, partidos del Lolly de los niños, etiquetas / muestras de la tienda, artes y oficios. Perfecto para la decoración de la tabla del banquete de boda, números lindos de la tabla de la boda. Puede escribir la información del punto en la pizarra para recordar algo importante o dejar un mensaje a su familia, colega, compañero de cuarto, etc.

MATERIAL &TAMAÑO: El tamaño de Wooden.The es mini aproximadamente 17 x 8.5cm

CONVENIENTE: Wave-Shape Edge DISEÑO que sea seguro al tacto y dulce para mirar. Con una base redonda extraíble extraíble, puede estar erguido estable en cualquier superficie horizontal.conveniente para tomar cualquier donde el cuerpo de madera ligero lo hace fácil y conveniente para el titular donde quieras.

DISEÑO: Diseño ligero, lindo del soporte de los mini asientos, conveniente tomar donde, madera del 100% de la alta calidad. (AVISO: El paquete incluye 10 mini pizarras de las piezas con el soporte, pero no incluyen tiza, usted necesita comprar usted mismo.)

ULTNICE Pizarra decorativa de madera de la muestra de 10pcs mini Pizarra con la muestra del tenedor del soporte € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bueno para pequeños mensajes y uso de decoración.

Su peso liviano lo hace fácil y conveniente de llevar a cualquier lugar que desee.

Use tiza para escribir el número de la tabla o los nombres de todas las personas reservadas para la mesa.

Conveniente para Navidad, fiesta, bodas, manualidades para niños, señalización en jardín o decoración de plantas.

Haz tu vida más y más hermosa.

OLYCRAFT 20 Uds, Soportes de Madera para Tarjetas, Soportes para Letreros de Madera, Soportes para Números de Mesa para Bodas, Eventos, Decoración, Doble Pantalla Lateral, Mini Pizarra € 17.09 in stock 2 new from €17.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ALTA CALIDAD] Estos soportes de madera están hechos de madera de alta calidad con un pulido cuidadoso. No habrá pequeñas espinas de madera en la superficie., seguro y hermoso de usar.

[DPLDERS DE MADERA DURADEROS] Las dimensiones de los soportes de madera son las que se muestran en la figura., que no ocupará demasiado espacio. El diseño clásico es adecuado para múltiples usos de decoración en varias ocasiones..

[SUPERFICIE EN BLANCO] es un gran lienzo, adecuado para personalizar tus colores favoritos, patrones, superficies lisas son pegatinas fáciles de pegar, e incluso puedes grabar algunos patrones en la superficie.

20LOTE GRANDE] El paquete incluye [ paquete de soportes de madera en blanco, adecuado para decoración para varias ocasiones. El color de la madera natural está lleno de vitalidad natural..

[APLICACIÓN AMPLIA] Perfecto para café, restaurante, fiesta de bodas, o cualquier decoración de eventos de celebración.

Belle Vous Mini Cartel Pizarra de Madera Colgante con Etiquetas Negras y Paño de Limpieza (Pack de 28) - Pizarra Negra Rectangular Pequeña Etiquetas para Alimentos, Bodas, Fiestas y Eventos € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIZARRA PARA COLGAR DE MADERA: Nuestro set incluye 24 pizarra decorativa de madera, 24 etiquetas y 4 paños de limpieza. Los carteles de madera miden 9 cm x 6,5 cm y las etiquetas miden 7,5 cm x 5 cm. Los paños de limpieza miden 12,5 cm x 12,5 cm. Los carteles están hechos de álamo y están listos para usarse, ya que el cordel ya está colocado.

PIZARRA PARA BODA REUTILIZABLE: Nuestras etiquetas se pueden usar con tiza normal y bolígrafos de tiza liquida. Use tiza normal con las etiquetas (sin las etiquetas). Si desea usarlo con bolígrafos, coloque una etiqueta a las pizarras de tiza y úselas. Para bolígrafos de tiza, use un poco de agua para retirar lo que escribe. Por favor, tenga en cuenta, algunos bolígrafos de tiza no se pueden borrar y son permanentes. La tiza normal se puede limpiar con los paños provistos.

PERFECTO PARA ORGANIZAR: Estas mini pizarras se pueden usar en el hogar para organizar. Coloque estas etiquetas en jarras de especias, hierbas, pasta, condimentos, aceites, salsas y vinagres. Usando estas etiquetas, puede reutilizarlas si desea colocar diferentes tipos de alimentos. Estas etiquetas son excelentes para organizar cestas. Como no puede ver fácilmente lo que hay dentro de cada cesta, estas etiquetas le dicen lo que hay dentro. Úselas para etiquetar juguetes, zapatos, cosméticos.

ÚSELAS PARA OCASIONES ESPECIALES: Use estas pizarras pequeñas en una boda o fiesta para regalitos, etiquetas de buffet, etiquetas de dulces. En lugar de usar etiquetas tradicionales, use estas etiquetas. Haga sus decoraciones de navidad usando este set. Puede mostrar precios en su tienda/restaurante o usarlas para mostrar diferentes sabores de pasteles. Si tiene invitados en casa, use estas pizarras borrables pequeñas como etiquetas para bebidas y escriba los nombres de sus invitados.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de pizarras para bodas se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no les gusten tanto como esperamos. Estamos seguros de que le encantarán, de no ser así, no dude en contactarnos y le haremos el reembolso completo. READ Los 30 mejores Caja De Carton Para Regalo de 2021 - Revisión y guía

Mini letrero de pizarra de mesa de A5 pulgadas, soporte de pizarra para mesa de boda, letreros de pizarra de mesa para mesas con soporte, tarjetas de lugar de evento, letreros de pizarra € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tamaño perfecto para tus necesidades: mini letreros de pizarra para alimentos – 5.9 x 8.2 pulgadas. La pizarra reutilizable es de soporte estable y material duradero, lo que las hace ideales para todos los eventos. Esto lo hace versátil y adecuado para todas las ocasiones.

Fácil de escribir y borrar: pequeñas pizarras de tiza para escribir, hechas de plástico mate en el que es fácil escribir y borrar sin rastros ni daños. Dibuja y escribe una y otra vez en nuestra pizarra reutilizable con soporte. Escribe marcadores de tiza o líquido y es fácil de limpiar con una esponja húmeda o una toallita húmeda.

Soporte de pizarra constante: la forma especial del producto te permite estar de pie con confianza en la superficie y utilizar la pizarra en menús de restaurante, así como perfecta para bodas, fiestas y eventos especiales.

Úsalos para que los clientes sepan tus ofertas especiales y anuncios. Ideal para escribir notas personalizadas o dejar un mensaje a tus seres queridos.

Dibuja y escribe una y otra vez en nuestra pizarra reutilizable con soporte. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros

Bestine Mini pizarra de 76 x 101 mm, mini pizarras para tizas en aspecto rústico, de plástico para bufé, bodas, fiestas, etiquetas de precios, nombres, pizarras pequeñas para escribir € 38.99 in stock 2 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞ Material: nuestras pizarras están hechas de plástico negro mate de alta calidad.

☞ 10,1 x 7 cm Mini Chalkboard Signs: estas mini señales son perfectas para bodas, fiestas, buffets y eventos especiales.

☞ Fácil de escribir y borrar: estas pequeñas pizarras son borrables y reutilizables, por lo que se pueden utilizar repetidamente después de limpiar.

☞ Perfecto como soporte de mesa para café, número de mesa, tarjeta de menú para boda, premio en panadería, pizarra de menú para cenas y cocinas, memos para el hogar.

☞ Garantía de calidad: si usted no está satisfecho con nuestros productos o tiene problemas de calidad, póngase en contacto con nosotros y le garantizamos un reemplazo gratuito o un reembolso completo inmediato.

Tritart - Minipizarras con soporte, 22 pizarras de madera para decoración de mesas de cumpleaños o bodas, para menús y bufés, incluye 4 tizas € 14.18 in stock 1 new from €14.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Personalizable: las pizarras de tiza con soporte le ofrecen muchas posibilidades creativas. Son ideales como pizarra para bufé o mesas de bodas y cumpleaños.

Más diversión con su toque personal: con las minipizarras, le dará el toque final al bufé de su fiesta. Escriba en las pizarras el nombre de los platos y colóquelas donde correspondan.

Reutilizables y respetuosas con el medioambiente: ya que las pizarras son pequeñas y están hechas de madera natural, son de gran calidad, resulta fácil escribir en su superficie y se pueden borrar con una esponja.

Juego completo: 11 pizarras de madera rectangulares para escribir de 9,5 x 6,8 cm y 11 pizarras de madera con borde ondulado de 4 x 8,7 x 6,8 cm; 22 soportes; 4 tizas blancas; instrucciones de uso (idioma español no garantizado).

- -

Mini Pizarra de Madera, Tablero de Mensajes Colgante, Signos de Pizarra, mini Pizarra Madera, Pizarras Decorativa para Bodas, Baby Showers, Información, Tiendas y Restaurantes € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini pizarrones de tiza: nuestro mini pizarrón está hecho de madera de álamo y es completamente ecológico. Seguro y duradero. el tablero de mensajes se ve más delicado y lindo.

Reutilizable: hecho de madera, fácil de escribir y limpiar, reutilizable. Puede escribir o dibujar en la pizarra frontal con tiza y limpiar la tiza con un paño húmedo.

Decoración: Muestre su creatividad con estas pizarras decorativas de madera. Se pueden usar en ambos lados, vienen con cuerdas para colgar, para que puedas colgarlo donde quieras.

Amplia aplicación: adecuado para usar en cualquier lugar y ocasión, como cocina, jardín, tienda, restaurante, cafetería, fiesta de cumpleaños, boda, Navidad u otro evento festivo.

Recuerde: también puede escribir la información del punto en la pizarra para recordar algo importante o dejar un mensaje a su familia, colegas, clientes y compañeros de habitación.

50 Piezas Pizarras Decorativas, Pizarras de Madera, Mini Tablero de Notas, Rectangular Tablero de Mensajes con Clip para Memorando, Fiesta, Boda, Bar, Etiqueta Comida, Día San Valentín € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿El Paquete Incluye: Un juego de 50 pizarras decorativas, 4 x 3,5 cm / 1,57 x 1,38 pulgadas. Hay un clip de madera en la parte posterior de la pizarra, puede poner imágenes en la cuerda en la habitación como decoración y también puede ayudarlo a dejar un mensaje o completar su proyecto de manualidades.

✿Material de Alta Calidad: El mini tablero de notas está hecho de madera de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente y duradero. Tamaño pequeño, lindo, liviano y fácil de llevar. Diseño rectangular, negro, apto para grabar información y decoración.

✿Diseño Retro Multifuncional: Las pizarras de madera son pequeñas y exquisitas, usan el color natural del boj, se ven más simples y retro, llenas de sentido del diseño; adecuado para diversas ocasiones, se puede utilizar como letreros de plantas, marcadores, letreros de menú, clips de fotos en la pared o como letrero guía para bodas, reuniones, etc, o como un regalo creativo para familiares y amigos.

✿Fácil de Limpiar: Puede escribir la información que desea expresar directamente en la tablero de mensajes con clip. Limpie suavemente con una toalla de papel húmeda o un paño húmedo para restaurar a su estado original, fácil de limpiar y reutilizable.

✿Amplia Aplicación: Los mini clips de pizarra son de tamaño pequeño y muy cómodos de usar. Se puede usar para macetas, cestas de exhibición, mesas navideñas, artesanías, mesas de buffet, cenas, etc. Como mejor asistente, puede usar el mini pizarrón de etiquetas en lugar de papel para dejar mensajes para sus queridos familiares y amigos.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.