Los 30 mejores Pistolas De Bolas de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Pistolas De Bolas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Pistolas De Bolas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Pistolas De Bolas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Pistolas De Bolas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Pistola T4E HP50 Calibre .50 CO2 | Pistola de Paintball de Gran Calibre (11mm) umarex para Bolas semiautomática + Bolas y CO2 € 147.00 in stock 1 new from €147.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este pack incluye: Pistola modelo Umarex T4E HP50, 5 cargas de CO2 de 0.12gr y 20 bolas de goma calibre 50

Capacidad del cargador: 6 bolas de calibre .50

Munición necesaria: bolas de calibre .50

Sistema de propulsión: cargas de CO2 estándar de 0.12 gramos

Tamaño aproximado: 21.3 cm; peso aprox: 982 gr; potencia 7.5 julios

Pìstola Vigor A2 (Muelle) | Pistola de Airsoft (Bolas de plástico 6mm) + biberón de munición € 22.90 in stock 1 new from €22.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola de aire suave Cyma Vigor A2 negra de airsoft en calibre 6mm

Este arma esta fabricada en plastico ABS y propulsada por muellle (carga manual).

Tiene una potencia de 0,10 julios lo que se traduce en una velocidad de disparo de 55 m/s (180 FPS) y tiene una capacidad en el cargador de 12 bolas

El peso aprox del arma es de 155 g

IMPORTANTE: La carga debe realizarse en un único movimiento, de forma firme, hasta que la corredera llegue a la parte final y se escuche el 'click'. En caso contrario, se podría insertar más de una bola de forma accidental y dañar el arma.

Nfl Airsoft Pistola Colt 1911 a1 h.p.a. (Joule <0,5) con un tobogán de metal € 35.99 in stock 8 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La alta calidad pistola presión del resorte en el calibre 6 mm

H.P.A. (Potente pesado exacto) serie de KWC 2

Peso: 540 g / longitud total: 216 mm

Capacidad del cargador: 12 shot / potencia:

Funthy 2022 La última pistola de gel con cargador de tambor eléctrico automático de la bola pistola con gafas protectoras y municiones de 30000 7-8 mm para niños y adultos rojo € 69.99 in stock 2 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [El mejor juego al aire libre este verano]: esta bola de gel es el juego perfecto al aire libre y entretenimiento para niños y adultos, en un patio trasero, selva, colinas, terreno plano o edificios de oficinas abandonados o fábricas son lugares hermosos. Lucha con tus amigos o hermanos, también un divertido juego familiar o en equipo, gran entrenamiento de habilidades de ejercicio y objetivos, mejora la observación y la resistencia.

[Múltiples modos de grabación] Esta pistola de gel con modos de disparo automático y semiautomático. Cuando el soplador de pistola de gel ya no tiene corriente, puede cambiar al modo completamente manual y continuar usándolo. Esta pistola de gel motorizada es adecuada para muchas formas diferentes de entretenimiento para darte la mejor ventaja como tirador de equipo

[Seguro y respetuoso con el medio ambiente] Este splash Ball Blaster es un divertido juguete de tiro al aire libre. El paquete contiene 30.000 bolas de gel. Son seguros, no tóxicos, ecológicos y biodegradables. Cuando se expulsa la bola de gel, se rompe inmediatamente cuando golpea un obstáculo, formando un montón de trozos pequeños. Después del secado, desaparecen por completo, no necesitan lavarse y no dejan manchas en las paredes o la ropa.

[Gran opción de regalo] Esta pistola de gel es adecuada para cualquier jugador principiante o experimentado. Ayuda con la actividad física, la precisión del objetivo, la observación y la resistencia y es una gran forma de entretenimiento, especialmente para juegos grupales! Las mejores opciones de regalo para cumpleaños, Navidad, Pascua, víspera de Año Nuevo, Halloween, Acción de Gracias y vacaciones. ¡Vamos a tener un gran tiroteo con tu familia y amigos!

[Accesorios ricos]: 1 bláster de bola de gel, 1 cargador de tambor, 1 cargador corto, 1 cargador largo, 1 batería, 1 cable de carga USB, 30000 bola, 1 gafas de protección, 3 accesorios. READ Los 30 mejores Bolso Pecho Hombre de 2023 - Revisión y guía

Pistola eléctrica de bola de gel, pistola plegable eléctrica para 12 años, niños y adultos, regalo de cumpleaños € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo creativo: amor deportes y juegos al aire libre. A los jugadores de equipo definitivamente les gustará este regalo único.

【Equipado con MP9】Nuestro producto se basa en el modelo táctico de pistola MP9. Utiliza el pistón para facilitar el uso de soporte de fuego dirigido.

Modo de grabación automática: el uso de la carga a corto plazo puede resistir el juego a largo plazo.

【Juego seguro y agradable】 Hecho de materiales seguros y respetuosos con el medio ambiente, también ofrecemos gafas de protección.

Regalo perfecto: este blaster es un regalo de Navidad ideal para entretenimiento de fiesta.

Pistola Double Eagle M22 Plata (Muelle) | Pistola de Airsoft (Bolas de plástico 6mm) Tipo Beretta 92 + maletín de PVC + biberón de munición € 37.00 in stock 1 new from €37.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola de airsoft Double Eagle M22 con silenciador color plata y tipo Beretta 92F

Esta fabricada en plastico PVC color perla por lo que no tiene función blowback

Este arma tiene una potencia de 0,42 julios y mediante la propulsión por muelle, alcanza una velocidad de disparo de 83 m/s. Además tiene una capacidad en el cargador para 27 disparos.

Tiene un tamaño aproximado de 20 cm de longitud y un peso de 350 g

Importante: cargar en un único movimiento la corredera hasta el final para evitar que entre más de una bola por error. Retirar el seguro antes de disparar para evitar partir el gatillo.

Pack Pistola perdigon Metalica Gamo Red Alert RD Compact. Calibre 4,5mm + Funda Outletdelocio + balines + Bombonas co2 € 73.99 in stock 1 new from €73.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola de balines semiautomática totalmente metalica de Co2. Cargador para 20 bolas de acero esféricas. Bolas BBS (no usar bolas de plomo ya que hacen que se encasquille el arma)

Funciona mediante bombonas de gas Co2. Capacidad de tiro con una bombona: 50-70 disparos

Calibre: 4,5 mm (.177 in). Potencia: 3 Julios. Velocidad: 130 m/ seg. Longitud: 18 cm. Peso: 730 gramos. Munición: balines de tipo bola de acero (BB's).

Funda portabombonas marca Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien balines acero BBS y 5 botellas de CO2 extras. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

CyberGun Lote/Pack Colt 1911 180126 Tan 0,7 Julios MAS 1000 Bolas 0.12GR PVC 6mm Valhalla € 42.99 in stock 3 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Innedu Electric Gel Blaster, M4A1 Splatter Blaster, Two Modes Gel Blaster Gun con 60000 Balas y Gafas, Actividades de Tiro al Aire Libre en Equipo para Mayores de 12 años € 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Libre de cambiar】Gel blaster tiene 2 modos de disparo. En modo automático, las balas se dispararán automáticamente de forma continua. En el modo manual, disfruta de disparos de precisión de un solo disparo y sigue luchando incluso cuando la batería está agotada. ¡Te permite responder de manera flexible a varios "escenarios de batalla"!

【Arme su pistola de juguete exclusiva】Equipada con muchos accesorios, cada parte del cuerpo de la pistola se puede ensamblar a voluntad y el proceso de ensamblaje es simple. Los accesorios pueden hacer que tus disparos sean más precisos y estables, permitiéndote tener una experiencia de combate más realista.

【Velocidad rápida, largo alcance】El lanzador de gel eléctrico tiene un motor potente, que puede disparar bolas de gel en rápida sucesión, alrededor de 8 balas por segundo, y puede lograr disparos continuos sin demora. La distancia de lanzamiento es de hasta 25-35M.

【Primera opción para juegos al aire libre】La pistola eléctrica de bala blanda es la mejor opción para tus juegos al aire libre. Es un buen ejercicio físico y entretenimiento, implica habilidades de puntería, mejora de los reflejos de resistencia y observación, especialmente indicado para juegos de equipo con familiares y amigos.

【Nota】Recomendado para mayores de 12 años. Debe usar gafas (incluidas) y no apuntar a los ojos ni a la cara, si la bala se atasca y no puede disparar, déle la vuelta, muévala hacia adelante y hacia atrás hasta que funcione. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.Energía cinética inicial máxima=0,06J

Pistola de Juguete, Pistolas de Espuma Blaster Patrón de Graffiti con 100 Balas, Juego de Tiro Interior al Aire Libre Regalo Cumpleaños Navidad para Niño Niñas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Años € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño innovador】 Este juguete de tiro simula completamente la apariencia y el tamaño de la pistola. Gracias a un diseño único de graffiti con colores ricos, atrae la atención de los niños. Viene con silencio, cargador, boquillas y pelotas blandas, todo fácil de montar para permitir a los niños obtener una experiencia de juego más interesante.

【Larga distancia de disparo】La distancia de disparo puede alcanzar los 8 a 10 metros. Durante el juego de disparo, los niños pueden entrenar su capacidad de coordinación mano ojo, sus habilidades de visión, mejorar sus observaciones y resistencias, y ayudarlos a fortalecer el ejercicio físico, mientras tanto, los niños pueden aprender a utilizar la pistola de bola y a sensibilizarse a la seguridad, es un buen juguete educativo.

【Juguete de tiro de seguridad】 Las bolas están hechas de material de esponja EVA de alta calidad, se pueden utilizar varias veces, por lo que los niños pueden jugar varias veces y sumergirse en los juegos de tiro. (Por favor, no apuntes a una persona durante el disparo). El silenciador puede reducir eficazmente el ruido durante el uso, creativo y divertido.

【Acción de expulsión real】Cada cargador puede contener 6 bolas. Cuando se carga, la carcasa se expulsa automáticamente. Solo cargue una vez por tiro, no cargue varias veces para evitar atascarlo. Si hay un bloqueo, retira la caja de bolas y vuelve a instalarla y podrás utilizarla. El proceso de carga manual te hará vivir una experiencia de juego emocionante.

【Regalos preferidos para niños】 Los juguetes de pistola clásicos, nunca pasados de moda, son la primera opción para los juegos al aire libre. Puedes jugar juegos de tiro interesantes con amigos o familiares en el jardín, la selva, el parque, etc. También es un regalo de cumpleaños, Navidad o Año Nuevo perfecto para niños y niñas mayores de 6 años y otros amantes del tiro.

COLT® Lote/Pack NFL Airsoft Pistola 1911 a1 h.p.a. (Joule <0,5) con un tobogán de Metal MAS 1000 Bolas 0.12GR PVC 6mm Valhalla € 38.99 in stock 3 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote creado y enviado en exclusiva por Valhalla Airsoft.

Gel Blaster Gun, RenFox Pistola de Gel Automática con Gafas de Protección ect. Pistola de Juguete Eléctrica con Alcance de 15-20 m, Set de Gel Gun para 14 + Años, Excelente Juguete de Tiro Exterior € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete Excelente para Exteriores】Confíe en Gel Ball Blaster para ser la opción perfecta de entretenimiento al aire libre. Perfecto para disparar batallas en patios traseros, céspedes, selvas, colinas, campamentos, ¡esto encenderá la pasión de todos! ¡Desafía a tus amigos y familiares a un duelo rápido y furioso!

【Modo de Disparo Automático】RenFox Gel Ball Shooter utiliza un modo de disparo totalmente automático, equipado con un dispositivo de transmisión de alto rendimiento para garantizar disparos continuos sin tartamudear, y la increíble velocidad de disparo le permite disparar hasta 8 disparos seguidos. el alcance es de hasta 15-20 M, INVENCIBLE!!!

【Regalos Creativos】 ¡Los juegos de disparos nunca pasan de moda! Nuestra pistola eléctrica de bolas de gel es una réplica perfecta de la pistola Sandhawk con grafitis coloridos. Si está devanándose los sesos para elegir regalos de cumpleaños, fiestas, vacaciones, Halloween o Navidad para su familia o amigos, entonces esta es la elección perfecta.

【Pistola de Juguete de Nuevo Concepto】 ¡Fantástico! A diferencia de las balas de espuma que se usan en las pistolas de juguete tradicionales, adoptamos un nuevo concepto: después de que las balas necesarias para nuestras pistolas de juguete se rompen y pierden agua, pueden desaparecer por completo sin limpiarlas, lo cual es inofensivo para el medio ambiente.

【Recordatorio】Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento. Tenga en cuenta al usar: Si la pistola de gel no se ha utilizado durante más de 2 horas, retire la bala para obtener mejores resultados. No dispares en la cara ni a otras criaturas. Apto para adolescentes a partir de 14 años y adultos No llevarse el producto a la bocaEnergía Cinética Inicial Máxima=0.06J READ Los 30 mejores Papel De Armenia de 2023 - Revisión y guía

PT92 Plata Full Metal | Pistola de Airsoft (Bolas de 6MM) y CO2. Semiautomática. Tipo Taurus. € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola Swiss Arms PT92 CO2 full metal en color plata, maletín de PVC acolchado 'Ecommur', biberón de bolas y 5 bombonas de CO2

Capacidad del cargador: 15 disparos con munición de bolas de PVC o biodegradables de calibre 6mm.

Velocidad de disparo: 92 m/s (305 fps)

Tamaño: 21,5 cm. Peso: 970 gr

Dispone de disparo manual y Hop Up: BAX.

GALAXY G.053A Pistola de Airsoft Calibre 6mm (Arma Aire Suave de Bolas de plástico o PVC). Sistema: Muelle. - Potencia: 0.50 Julios € 29.00 in stock 1 new from €29.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola + gafas de protección + bolsa de 300 bolas + factura con Nº de serie y características del arma (indique su DNI junto a la dirección).

GALAXY G.053A es una pistola de airsoft con una potencia de 0.5 julios.

Un peso aproximado de 305 gr y una longitud total de cañón: 34 cm.

Con un cargador de 14 bolas BB propulsadas por muelle.

Incluye los accesorios que se muestran en la imagen.

Galaxy G19 (6mm - Pistola de Airsoft Calibre 6mm (Arma Aire Suave de Bolas de plástico o PVC). Sistema: Muelle. <3,5J € 28.00 in stock 1 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola + gafas de protección + bolsa de 300 bolas + factura con Nº de serie y características del arma (indique su DNI junto a la dirección).

Réplica en tamaño compacto de la pistola CP99.

Sistema muelle capaz de disparar a una velocidad de 61 m/S lo que equivale a 200 FPS.

Material de fabricación FULL METAL.

Capacidad del cargador 10 + 1 bolas BB.

Colt M45 A1 CQBP (blowback) | Pack Pistola de balines (perdigones o Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm <3,5J € 245.00 in stock 1 new from €245.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye arma + maletín para el transporte + 500 bolas + 5 cargas de CO2.

Réplica de CO2 Colt M45 A1 CQBP fabricada por Umarex. Potencia: 1,6 julios.

Con una velocidad de disparo de 95 m/s. Gran cargador de 19 disparos.

Fabricada en metal (Full Metal). Cuenta con Blowback (se mueve al disparar).

Incluye maletín de transporte rígido fabricado en PVC con interior acolchado para evitar daños y arañazos en el arma.

Innedu Gel Blaster, Pistola de Gel Automática con Gafas, Pistola de Juguete Recargable Desert Eagle, Actividades al Aire Libre Juego de Equipo de Tiro para 12+ Adolescentes € 44.99

€ 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modo de disparo automático】 La onda de pistola hidrogel completamente automática (disparo continuo) adopta un dispositivo de transmisión mejorado para evitar retrasos, puede disparar 8 balas por segundo y tiene un alcance de 15-20 metros. ¡Ven a un duelo de tiro real y emocionante!

【Experiencia de disparo ilimitada】 La revista se puede cargar con 200-300 rondas cada vez, no es necesario cambiar las municiones con frecuencia y tener felicidad continua. Equipado con un kit de carga USB, se puede recargar y usar repetidamente.

【Los mejores juegos al aire libre】 La pistola de bolas de gel es perfecta para juegos al aire libre y es un gran juguete. ¡Ven y juega un emocionante juego de disparos en equipo con tus amigos y familiares!

【Nota】 Use gafas para disparar y no apunte a los ojos de las personas. Cargue durante al menos dos horas antes de usar. El paquete incluye: Gel Blaster*1, Revista*1, Batería*1, Gafas*1.

【Satisfecho después de la venta】 Si tiene alguna pregunta sobre sus productos o necesita recargas de munición, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos un servicio posventa satisfactorio.Energía cinética inicial máxima=0,06J

Walther P99 DAO M12 | Pistola de Airsoft Calibre 6mm (Arma Aire Suave de Bolas de plástico o PVC). Sistema: CO2 <3,5J € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola + gafas de protección + bolsa de 300 bolas + 5 cargas de co2 + maletín para el transporte + factura con Nº de serie y características del arma (indique su DNI junto a la dirección).

Funciona con capsulas de co2. Arma semiautomática.

Función blowback (al disparar se le mueve la corredera).

Gran cargador de hasta 15 bolas bb de 6 mm.

Incluye maletín de transporte rígido fabricado en PVC con interior acolchado para evitar daños y arañazos en el arma.

Pistola de Airsoft CG Desert Eagle Baby Duotone CO2 (6mm) | Arma semiautomática Full Metal + maletín + CO2 + Bolas € 105.49 in stock 1 new from €105.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack completo para empezar a utilizarlo que Incluye: pistola Cybergun Desert Eagle Baby duotone, maletín (acolchado en su interior), 300 bolas de airsoft de 6mm y 5 cargas de Co2. ¡No dejes escapar este pack!

Munición recomendada: bolas de 6mm de 0.20 gr

Sistema de propulsión: bombonas de CO2 de 0.12gr

Velocidad de disparo 100 m/s (330 FPS)

Capacidad del cargador: 15 bolas

X-Shot - Pistola juguete, X shot, Pistola de bolas para niños, Pistola Chaos, Pistola de bolas, Bolas gomaespuma, Pistola de bolas de plástico, Chaos, Armas de juguete, Pistola juguete realista € 21.95 in stock 4 new from €21.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pistola de pelotas de gomaespuma Chaos de X-Shot, cada disparo alcanza hasta 30 metros de distancia en 1 segundo

Dispone de un cargador visible de hasta 6 pelotas, empuñadura ergonómica, gatillo con seguro, y botón de disparo y palanca con resortes

El set incluye 12 bolas de gomaespuma (compatibles con otras marcas) y pegatinas para personalizar la pistola Meteor Blaster

Las pelotas miden 2,3 cm de diámetro, son ligeras y blandas, por lo que no causan daños en cristales o mobiliario

Este juguete está recomendado para mayores de 14 años, se debe evitar apuntar a los ojos y a la cara durante el juego

Revólver de balines Especial Gold 2,5" | Pistola de CO2 Dan Wesson Dorada Calibre 4,5mm semiautomática de Bolas BB's de Acero € 341.55 in stock 1 new from €341.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack viene listo con todo lo que necesitas para empezar a usarla! Incluye:Revólver Dan Wesson Especial Gold 2,5″, un maletín de PVC acolchado para su correcto transporte, 5 cargas de CO2 y bolsita de 500 unidades de bolas de acero 4.5mm. También incluye factura con nº de serie reseñado.

Revólver de edición limitada con tamaño práctico y versátil.

Calibre: 4.5mm (bolas de acero).

Sistema de propulsión: CO2 estándar (12gr).

Capacidad del cargador: 6 bolas (una en cada vaina).

Blaster de Bolas de Eléctrico, Pistola Splash Ball con 10000 Municiones, 10 Dardos y Gafas de Protección, Pistola de Juguete para Juegos de Disparos en Equipo al Aire Libre € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】 Es una pistola de juguete de juego de tiro al aire libre divertida, ideal para jugadores en solo o en grupo.Proporcionamos 10000 rondas de munición y 10 balas de espuma suave.También puedes disparar balas de espuma mientras disparas munición, disfrutando de la diversión del juego.

【Juguetes para exterior】emocionante juego de tiro en equipo, reduce la distancia con tu familia y amigos. Llévalo y disfruta de un tiro feroz con familiares y amigos. En parques, junglas, orillas del mar y otros lugares exteriores, grupos de niños cazan y tiran, así como risas y dramas en familia, haciendo que los niños crezcan felices y saludables.

【Fácil de montar y usar】 La pistola de juguete con bomba de agua eléctrica es un juguete de lanzamiento muy popular. Simplemente instale las pilas y cartuchos, luego presione un interruptor para comenzar. Esta pistola de juguete utiliza pilas recargables y viene con un cable de carga USB. La batería debe estar completamente cargada cuando se usa y se puede cargar durante varias horas a la vez.

【Conjunto de pistola de juguete eléctrico】El juego incluye: 1 x pistola de agua eléctrica, 1 x batería de litio reutilizable, 1 x cable de datos USB, 1 x botella transparente, 1 x vaso, 1 x conector de botella de bola, 2 x bolas, 10 x bolas flexibles, 1 x manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

【Regalo especial】 El juguete de tiro al agua eléctrico de moda e interesante es el mejor regalo para los niños en Navidad, Pascua, cumpleaños. Los juegos de tiro interesantes pueden enriquecer las actividades al aire libre de los niños, muy adecuados para cumpleaños, festivales, batallas de campo, CS en el campo, juegos de equipo, etc.

Umarex Glock 17 | Pistola de Airsoft Calibre 6mm (Arma Aire Suave de Bolas de plástico o PVC). Sistema: CO2 <3,5J € 195.00 in stock 1 new from €195.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola + gafas de protección + 5 cargas de co2 + bolsa de 300 bolas + maletín + factura con Nº de serie y características del arma (indique su DNI junto a la dirección).

Réplica de la Glock 17 con una velocidad de disparo de 140 metros por segundo.

Potencia: 2 julios. Seguro manual.

Gran cargador de hasta 14 bolas BB de 6 mm.

Incluye maletín de transporte rígido fabricado en PVC con interior acolchado para evitar daños y arañazos en el arma.

GOLDEN EAGLE Glock Negra | Pistola de Airsoft con Sistema Muelle para Bolas de 6mm. Potencia: <3,5 Julios € 39.00 in stock 1 new from €39.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, maletín para el transporte y 300 bolas. También incluye factura con nº de serie reflejado. Escriba su dni junto a la dirección al realizar el pedido.

Pistola de bolas de PVC cal 6mm (airsoft) fabricada en PVC y metal. Tiene un peso de 280 gramos y una velocidad de disparo de 220 FPS (67 m/s).

Sistema: muelle.

Incluye maletín de transporte rígido fabricado en PVC con interior acolchado para evitar daños y arañazos en el arma.

Energía cinética READ Los 30 mejores Extensiones De Cabello Natural Clip de 2023 - Revisión y guía

SP2022 Cybergun Sig Sauer HPA - Pistola de Airsoft Calibre 6mm (Arma Aire Suave de Bolas de plástico o PVC). Sistema: Muelle. <3,5J € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye: pistola + láser regulable en alza y deriva + bolsa de 300 bolas + factura con Nº de serie y características del arma (indique su DNI junto a la dirección).

Pistola de bolas de plástico con 0,5 julios de potencia.

Cargador con capacidad para 24 disparos.

Peso: 589 gr - Tamaño: 18,5 cm.

Velocidad: 90 m/s ! (297 FPS)

Outletdel ocio Pistola Airsoft MF-9S metálica. Calibre 6mm + 1000 Bolas. 45878/21993 € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Replica de airsoft de la pistola MF9S. Fabricada en metal con partes plásticas. Funcionamiento por muelle

Calibre 6mm. Velocidad: 75 m/seg.

Potencia 0,7 Julios. Peso 620 gramos

Biberon de 1000 bolas de Pvc de 6mm de alta calidad, perfecto para sus sesiones de airsoft.

Garantia nacional, envio desde España (Zaragoza)

Baby Desert Eagle CO2 | Pistola de Airsoft con Bolas de 6mm Tipo Jericho 941. Sistema: Cargas de CO2. Potencia: <3,5 Julios € 84.90 in stock 1 new from €84.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola, 5 capsulas de co2, maletín y 300 bolas. También incluye factura con nº de serie reflejado. Escriba su dni junto a la dirección al realizar el pedido.

Réplica inspirada en la Jericho 941, fabricada en metal y ABS. Hop-up fijo.

Gran potencia. Velocidad de disparo: 340 FPS (105 m/s) con bolas de 0.20g.Funciona con capsulas CO2 de 12 gr, dispara de forma semiautomática. Capacidad del cargador: 15 bolas.

Incluye maletín de transporte rígido fabricado en PVC con interior acolchado para evitar daños y arañazos en el arma.

Potencia: 1,10 julios.

ECOMMUR P-340 | Pistola de balines (Bolas BB's de Acero Tipo perdigones) por Aire comprimido SIN CO2 (Carga por Muelle) € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo PACK de iniciación que incluye: pistola, maletín, 500 bolas bb's de acero, 10 pequeños globos-diana y factura en la que se reseña el nº de serie del arma y los datos del comprador.

Pistola de muelle (no necesita CO2 ni ningún otro consumible más allá de la munición). Se carga de forma manual, accionando la corredera hacia atrás.

Diseño inspirado en Beretta 92 (arma utilizada por G.Civil en España, y por otros muchos cuerpos de todo el mundo), con calibre 4,5mm. Dispara bolas BB's de acero a una velocidad de 74 m/s (240 fps aprox, 1 julio de potencia).

Cargador con depósito de hasta 200 balines. Longitud aprox: 21,5 cm. Peso aprox: 0,4kg. Distancia de seguridad: 100 metros. Seguro manual de gatillo.

Arma de baja potencia y bajo peso, recomendada exclusivamente para iniciación (74 m/s).

Borner C11 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm [3 julios] € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: la pistola, una caja de protección y transporte (maletín de PVC acolchado en su interior) e, 5 bombonas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie reflejado y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner C11 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2, a un increíble precio, y además viene ya lista para usar en cuanto la recibas ya que incluye todo lo necesario. La pistola destaca por su ergonomía, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Todo esto hace que la Borner C11 sea una de las pistolas mejor valoradas del mercado.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo), se puede disparar tan rápido . Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos universales como puede ser un láser, una linterna, una cámara....

Empuñadura picada antideslizamiento, ideal para los entrenamientos más extremos.

Borner W118 | Pistola de balines (Bolas bb's de Acero) Sistema blowback Tipo H&K USP Compact + maletín y Accesorios € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: pistola Borner W118 en color negro, maletín de PVC acolchado 'Ecommur', Bolas de acero BB’s (500 uds) y 5 bombonas de CO2.

Pistola con sistema blowback: la corredera se mueve al disparar como en las armas reales.

Velocidad de disparo: 125 m/s.

Capacidad del cargador: 15 disparos.

Munición empleada: bolas BB’s de acero. Calibre 4,5mm

