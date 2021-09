Inicio » Top News Los 30 mejores Pintura Para Tela Permanente de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Pintura Para Tela Permanente de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Pintura Para Tela Permanente veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Pintura Para Tela Permanente disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Pintura Para Tela Permanente ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Pintura Para Tela Permanente pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Pintura Textil Permanente y Lavable Magicfly, Pintura Acrílica Set para Tela 14 Colores 20ML Niños y Adultos para Ropa, Zapatos de Lona, Manualidades, Vidrio, Cerámica, Madera, con 3 Pinceles € 15.99 in stock 1 new from €15.99

€ 15.99

Amazon.es Features 14 COLORES IMPRESCINDIBLES: Este kit de pintura para tejidos y textiles contiene 14 colores diferentes (20 ml cada uno), que incluye los colores clásicos, y metálicos (oro & plata).

PINTURA PERMANENTE Y MULTIFUNCIONAL: Se utilizan para personalizar textiles como camisetas, vaqueros, bolsos de lona y zapatos. También sirven para cuero, madera, cristal y otros tipos de manulidades.

PINTURA SEGURA: Hecha de materiales de alta calidad y certificada por ASTM EN71, este tipo de pintura para ropa es atóxica y segura para los hombres y el medio ambiente.

APLICACIÓN MULTIUSOS: No solo para telas como lonas, zapatos, camisetas, estas pinturas para tela también se pueden aplicar en otras superficies texturizadas como papel, madera, vidrio, paredes. Perfecto para todo tipo de proyectos de bricolaje.

REGALO PERFECTO: Con una caja bien diseñada, es excelente como regalo para los aficionados a manualidades.

Pintura para Tela y Ropa Calidad Profesional Nazca - 6 Colores x 100ml - Set de Pintura Textil Acrílica Permanente Ideal para toda clase de Tejidos, Camisetas, Jeans - Gran Capacidad de Cobertura € 19.90

€ 16.40 in stock 1 new from €16.40

€ 16.40

Amazon.es Features ✅6 COLORES PERMANENTES EN BOTES DE 100 ML – El set está compuesto por 6 colores: Blanco, Negro, Rojo, Azul, Amarillo y Verde cada uno en botes grandes de 100ml. Gracias a la facilidad para mezclarse entre sí, podrás lograr una gama infinita de nuevos tonos, además combínalos con agua u otro médium para conseguir efectos translucidos y degradados

✅CALIDAD ARTÍSTICA – Las pinturas para tela Nazca Colors están fabricadas con pigmentos acrílicos de alta calidad, lo que les aporta una gran capacidad de cobertura, buena calidad en los acabados y una excelente fijación a las fibras del tejido, convirtiéndolas en la elección perfecta tanto para artistas principiantes como profesionales

✅ FÁCIL MODO DE EMPLEO – Coloca una superficie rígida entre los dos lados de la prenda para evitar que la pintura traspase hacia el otro lado y mantén la prenda tensa y sin arrugas. Realiza tu diseño sobre la superficie de la tela bien estirada con un pincel o esponja, ayúdate de una plantilla si fuese necesario. Cuando el dibujo esté completamente seco coloca un paño por encima del dibujo y plánchalo para completar la fijación

✅RESISTENTES A LOS LAVADOS – Estas pinturas textiles son totalmente resistentes, tanto al agua en cualquier proceso de lavado hasta 40 ºC, como al planchado. Se recuerda que es necesario colocar un paño sobre el diseño una vez seco y plancharlo durante aproximadamente 5 min a 100 ºC para conseguir la fijación permanente al tejido

✅PARA TODA CLASE DE ACCESORIOS TEXTILES – Los proyectos de personalización se pueden realizar sobre cualquier tipo de tejido, desde prendas de ropa tales como vaqueros, zapatillas de tela, camisetas a accesorios del hogar como bolsas de algodón, cojines, manteles, etc. Pudiendo ser estos tejidos naturales o sintéticos. No esperes más, hazte con tu set de pinturas para tela Nazca Colors y empieza a dar rienda suelta a tu creatividad

Gifort Rotuladores para Tela Permanentes, 24 Colores Marcadores Textiles Sin Sangrado y No Tóxico para Niños Adultos Regalos Artesanales, Camisetas, Jeans, Zapatos, Bolsos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99

Amazon.es Features ✿ 24 COLORES VIBRANTES: Con 24 colores variados a su disposición, puede usar estos rotuladores para tela para hacer diseños artísticos, garabatear o colorear en telas. Estas plumas son buenas para delinear y colorear pequeños, creando efectos visuales extraordinarios y vívidos. ¡Libera tu creatividad con estos colores vivos!

✿ CALIDAD PREMIUM: Al usar la punta de fibra de nylon que asegura que la tinta fluya de manera uniforme y que la escritura sea suave, no hay sangrado ni decoloración. La tinta es de secado rápido, lavable y aún mantendrá su brillo durante toda la vida. Con material no tóxico y ecológico, es 100% seguro para niños y adultos.

✿ APLICACIÓN AMPLIA: Nuestro juego de marcadores textiles set funciona perfectamente en todo tipo de telas como algodón, lienzo, poliéster, etc. Ampliamente utilizado para dibujar, garabatear o colorear lo que quieras, camisetas, bolsos de mano, lonas, prendas para bebés, zapatillas, baberos, manteles individuales etc. Una forma divertida de agregar un poco de color extra a su ropa o zapatos.

✿ REGALOS PERFECTOS: ¿Busca un regalo especial para sus adorables hijos? Pruebe nuestros rotuladores para tela que estimularán la creatividad de los niños. Opción de regalo perfecto para cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias y otras fiestas. También es adecuado para la interacción familiar que le permite hacer su propia ropa de padres e hijos en un feliz fin de semana.

✿ PAQUETE Y SERVICIO: Embalado en una exquisita caja de color con 24 bolígrafos de tela. Todos nuestros productos están garantizados, así que si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos GIFORT, no dude en contactarnos. Brindamos un servicio al cliente profesional y prometemos brindarle una solución satisfactoria. Estamos siempre aquí para usted!

Pebeo Setacolor - Pintura para Tejidos (45 mm), Color Blanco € 4.25 in stock 3 new from €4.25

€ 4.25

Amazon.es Features , Colores opacos vivos y brillantes Setacolor tiene telas de colores que cubren excepcionales para decorar tanto el poder oscuro y la luz.

Descripción del producto: Las cortinas Setacolor están disponibles en 25 colores opacos vívido e intenso, y 15 brillantes colores que brillan con efectos tornasolados que cambian con el movimiento de la luz. Listo para usar , intenso y concentrado, los colores se utilizan puros o diluidos con agua para obtener efectos de acuarela . , Colores opacos vivos y brillantes Setacolor tiene telas de colores que cubren excepcionales para decorar tanto el poder oscuro o claro . Sus ricas texturas son especialmente adecuados para el trabajo de pincel , el trabajo de la plantilla e incluso serigrafía . Para solucionar Setacolor una vez aplicado, sólo tiene que utilizar una plancha durante 5 minutos se centra en la posición de " algodón " . También es posible fijar con un horno de cocina durante 5 minutos a 150 º. Una vez fijado , los diseños se resisten lavadora y limpieza en seco . Cumple con la norma ASTM D -4236 .

Gama Setacolor Opaco incluye colores opacos intensos y vibrantes colores que brillan con efectos iridiscentes.

Listo para usar , intenso y concentrado, los colores se utilizan puros o diluidos con agua para obtener efectos de acuarela .

Sus ricas texturas son especialmente adecuados para el trabajo de pincel , el trabajo de la plantilla e incluso serigrafía . READ ¡Las brillantes estrellas de Barzasbor! ¿Ves hacia dónde miran?

Mont Marte Pintura para Tela – 12 piezas x 20ml – Pintura Textil – Colores ideal para Ropa, Bolsos y todas las Telas € 17.95 in stock 1 new from €17.95

€ 17.95

Amazon.es Features ✅ EXCELENTE SELECCIÓN - Un set de coloración para telas resistente al agua de un total de 12 latas de 20 ml cada una. En total 12 Maravillosos colores diferentes para el trabajo creativo sobre diferentes tejidos y superficies. Perfecto para artistas, estudiantes, adolescentes, adultos y principiantes interesados en pinturas textiles.

✅ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS - La alta opacidad y pigmentación asegura una fácil aplicación y una excelente calidad al trabajar con esta pintura. Crea animales, patrones, estructuras, objetos y mucho más en un aspecto extraordinario. Sea creativo con los colores textiles!

✅ EFECTOS IMPRESIONANTES - La fuerte intensidad de los colores le garantiza una gran luminosidad de sus pinturas sobre un tejido. Incluso si se diluye la pintura un poco con agua al pintar con un pincel. La pintura de secado rápido resulta muy fácil en un acabado brillante con gran opacidad.

✅ COLORES DE ALTA CALIDAD - La excelente solidez a la luz de los colores asegura una calidad duradera y permanente de sus pinturas sobre diferentes tejidos. El color también se puede mezclar para crear una gama de colores aún más amplia.

✅ REGALO IDEAL - El set de pintura textil Mont Marte es una gran introducción a la pintura sobre tejidos. Tanto si eres un principiante como si eres un profesional experimentado, este juego es una excelente manera de pintar tu ropa de forma creativa. Este sistema es también grande como regalo de Navidad o de cumpleaños.

Pintura Textil 3D Nazca – Set 24 Colores (4 Neón UV) x 30ml – Pintura Permanente Perfecta para Pintar con Relieve sobre Tela, Ropa, Camisetas, Cerámica, Madera, Piedra o Cualquier Superficie € 27.95

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

€ 18.90

Amazon.es Features ⭐CREA DISEÑOS EN RELIEVE – Las pinturas textiles 3d de Nazca Colors son perfectas para tus diseños sobre toda clase de tejidos pudiéndose también utilizar sobre papel, lienzo, madera, cerámica, vidrio, piedras, metales, etc. Gracias a su alta elasticidad una vez seca, podrás usarlo en prendas flexibles y crear formas dimensionales y pequeños relieves en tus obras

⭐USA UN PINCEL O TU BOTE COMO APLICADOR – Con el set de pinturas 3d Nazca podrás usar tu pincel o aplicar directamente usando los botes para crear relieves, según la fuerza que apliques al apretarlo, obtendrás mayor o menor cantidad de pintura al realizar tu diseño. Crea acabados aterciopelados aplicando finas líneas o grandes relieves usando varias capas de pintura

⭐24 COLORES VIBRANTES (INCLUYE 4 FLUORESCENTES) – Este set cuenta con una amplia gama de tonalidades que te darán el máximo de posibilidades en tus trabajos. Además de los 20 colores con tonos vivos y vibrantes, también se incluye 4 colores de la gama Nazca neón con mucha saturación y brillo (Naranja, Amarillo, Rosa y Verde) que además son fotoluminiscentes y brillan al aplicarles luz ultravioleta

⭐PARA ARTISTAS DE CUALQUIER NIVEL – El set de pintura textil 3D Nazca Colors es ideal, tanto para artistas que están empezando, como para experimentados en el mundo del arte y las manualidades. La posibilidad de hacer diseños con relieve y la variedad de colores que incluye el pack, te aportará un sinfín de nuevas posibilidades. Personaliza tus camisetas, cojines, mochilas, bolsas o cualquier accesorio textil. Además, también podrás decoras tus tazas, muebles y todo lo que se te ocurra

⭐PERMANENTE Y RESISTENTES A LOS LAVADOS – Al ser las pinturas 3D Nazca Colors permanentes, podrás crear maravillosos diseños con relieve sobre tu ropa y accesorios textiles y fijarlos para que así aguanten lavados de hasta 40 ºC. El proceso es muy simple, una vez acabado el diseño sobre la tela, déjalo secar por completo y realiza la fijación usando una plancha por encima del diseño sin llegar a tocarlo para así lograr que la pintura se adhiera a las fibras y aguante posteriores lavados

Mont Marte Pintura para Tela - 8 piezas x 20ml - Pintura Textil - Colores ideal para Ropa, Bolsos y todas las Telas € 16.95 in stock 1 new from €16.95

€ 16.95

Amazon.es Features ✅ EXCELENTE SELECCIÓN - Un set de coloración para telas resistente al agua de un total de 8 latas de 20 ml cada una. En total 8 Maravillosos colores diferentes para el trabajo creativo sobre diferentes tejidos y superficies. Perfecto para artistas, estudiantes, adolescentes, adultos y principiantes interesados en pinturas textiles.

✅ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS - La alta opacidad y pigmentación asegura una fácil aplicación y una excelente calidad al trabajar con esta pintura. Crea animales, patrones, estructuras, objetos y mucho más en un aspecto extraordinario. Sea creativo con los colores textiles!

✅ EFECTOS IMPRESIONANTES - La fuerte intensidad de los colores le garantiza una gran luminosidad de sus pinturas sobre un tejido. Incluso si se diluye la pintura un poco con agua al pintar con un pincel. La pintura de secado rápido resulta muy fácil en un acabado brillante con gran opacidad.

✅ COLORES DE ALTA CALIDAD - La excelente solidez a la luz de los colores asegura una calidad duradera y permanente de sus pinturas sobre diferentes tejidos. El color también se puede mezclar para crear una gama de colores aún más amplia.

✅ REGALO IDEAL - El set de pintura textil MONT MARTE es una gran introducción a la pintura sobre tejidos. Tanto si eres un principiante como si eres un profesional experimentado, este juego es una excelente manera de pintar tu ropa de forma creativa. Este sistema es también grande como regalo de Navidad o de cumpleaños.

Siumir Rotuladores de Tela Permanentes 20 Colores Rotuladores Textil € 9.99

€ 8.00 in stock 2 new from €8.00

€ 8.00

Amazon.es Features ✅ Seguridad: Tinta no tóxica - no daña la piel, los niños pueden usarla con confianza.

✅ Calidad Premium: La rotuladores para tela de tela es resistente al desgaste y de escritura suave.

✅ Fácil de Usar: La punta del rotulador de 2 mm facilita el trabajo de detalles finos y el relleno en grandes áreas.

✅ 20 Colores: Los colores ricos y coloridos brindan una variedad de opciones para aprovechar al máximo la imaginación y la creatividad.

✅ boli textil: Perfecto para papel y tela, utilícelo para personalizar zapatos de lona, gorras, camisetas y bolsas de mano.

Pintura para Tela T-02 Negro 25ML La Pajarita, Pintura de aplicación directa sobre tela € 6.20

€ 3.13

Amazon.es Features Incluye un bote de Pintura para Tela T-02 Negro 25 ML

Pintura formulada para una aplicación directa sobre tejido.

Para pintar sobre telas negras o muy oscuras se recomienda dar una primera mano de Pintura Tela en color blanco.

Superficie: Cualquier prenda textil, inclusive tejidos sintéticos.

Aplicación: Pincel, brocha, rodillo, pistola o aerógrafo, estampación.

Pintura textil acrílica de alta calidad – a elegir: 12 colores cada 20 ml - colores de tela lavables - Nevskaya Palitra (juego de 12) € 19.97 in stock 1 new from €19.97

€ 19.97

Amazon.es Features LA PINTURA TEXTIL es resistente en la lavadora hasta 40C. Puedes ser utilizada sobre tela, algodón, seta, jeans, y también sobre piel y textil sintéticos- *Sobre diferentes textiles, el resultado puede ser diferente, por favor primero pruebe las tintas sobre una pequeña área de textil, para ver si os gusta el resultado

LOS PIGMENTOS A ALTA INTENSIDAD aseguran colores opacos con alta cobranza también sobre ropa oscura- Todas las pinturas textiles permanentes son impermeables después de ser planchados

PALETA DE COLORES COMPLETA de pintura textil permanente 12x20 ml: Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, Verde, Azul claro, Azul profundo, Turquesa, Violeta, Rosa, Oro y Plata- Estos Acrílicos a base de agua pueden ser mezclados fácilmente entre sí o con agua para crear diferentes tonos e intensidades

PINTA CON PINCELES, MOLDES, ESTÉNCILES, Y DEDOS también, y podrás crear obras maravillosas sobre tu ropa favorita- la pintura para ropa acrílica a base de agua es atóxica, vegan, no tiene olor, no causa reacciones alérgicas y satisface todas las leyes europeas de seguridad. Esta pintura para ropa permanente puede ser utilizada desde 3 años de edad

DECOLA es la marca especializada en proyectos creativos de DIY, creada en Rusia por Neva Palette (Nevskaya Palitra), fabricante de colores con más de 85 años de experiencia, con productos de alta calidad a precios competitivos por el mercado europeo

Magicfly Pintura Textil 3D Permanente 24 Colores 30ML, Pintura para Tela, Pintura para Camisetas, Lienzo Zapatos, Cristal, Tejido, Vidrio, Madera, Cerámica, Piedra, con 3 Plantillas y 3 Pinceles € 20.99 in stock 1 new from €20.99

€ 20.99

Amazon.es Features 24 TUBOS DE PINTURA COLORES VIBRANTES: Conjunto de pintura para ropa permanente de 24 colores imprescindibles desde los fríos hasta los cálidos que cumplen sus necesidades creadoras diferentes. Perfecto para dibujar, garabatear, personalizar camisetas, hacer manualidades, etc.

PINTURA VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES: Pintura permanente 3D que no solo es apto para telas de denim, lona o algodón, sino también es adecuado para madera, paredes, vidrio, cerámica y otros tipos de superficies.

BOTELLA EXPRIMIBLE: Tubos de pintura de tela diseñados con botella exprimible que tiene boca fina que hace fácil controlar el flujo de la pintura. Puede aplicar los colores con precisión.

PINTURA 3D DE SECADO RÁPIDO: Hecha de material de alta calidad, no se agrieta al secar ni se decoloran después del lavado. Normalmente hay que esperar 72 horas para que la pintura se seque completamente, y luego se puede planchar o lavar la tela.

MATERIAL CONFIABLE: Hecha de material seguro que cumple con los estándares ASTM D4236 y EN71, es seguro para niños. Además, este conjunto viene con 3 plantillas y 3 pinceles adicionales.

Magicfly Pintura para Tela Permanente 14 Colores 60 ml con 3 Pinceles, Set de Pinturas para Ropa, Textil, Manualidades, Lona, Vidrio, Cerámica, Madera € 26.99 in stock 1 new from €26.99

€ 26.99

Amazon.es Features 14 COLORES IMPRESCINDIBLES: Este kit de pintura para tejidos y textiles contiene 14 colores diferentes (60 ml cada uno), que incluye los colores clásicos, colores neón y metálicos.

GRAN VOLUMEN: De gran volumen y con 3 pinceles adicionales, pueden satisfacer sus diferentes necesidades creadoras.

PINTURA PERMANENTE Y MULTIFUNCIONAL: Se utilizan para personalizar textiles como camisetas, vaqueros, bolsos de lona y zapatos. También sirven para cuero, madera, cristal y otros tipos de manulidades. Los colores mantienen vivos durante mucho tiempo.

PINTURA SEGURA: Hecha de materiales de alta calidad y certificada por ASTM EN71, este tipo de pintura para ropa es atóxica y segura para los hombres y el medio ambiente.

REGALO PERFECTO: Con una caja bien diseñada, es excelente como regalo para los aficionados a manualidades.

24 Rotuladores para Tela Permanentes-APOGO Marcadores Textiles Indelebles No Tóxicos para Niños Adultos Marcadores de Ropa para Camisetas Blancas, Jeans, Zapatos, Bolsas de Mano € 13.99 in stock 3 new from €13.99

€ 13.99

Amazon.es Features Conjunto de 24 colores intensos para tela. El juego de rotulador permanente para ropa profesionales contiene 24 colores diferentes para brindarle una gran selección de colores arcoíris, tierra y fluorescentes para dar rienda suelta a su creatividad, sin importar qué tela le dé un toque personal.

Excelente calidad: el marcador textil con tinta altamente pigmentada, no tóxico, de secado rápido, resiste a la decoloración y a la lavadora (hasta 30 °C). La tinta no tóxica e inocua es permanente en la ropa (dentro de 24 horas, no requiere fijación con la plancha), pero es suave con la piel y se lava inmediatamente.

MEJORES RESULTADOS: con nuestros rotuladores permanentes para tela obtendrá resultados de alta calidad en telas claras o blancas. No importa si tienes camisetas de lino, zapatos, delantales, lona, algodón, ropa de bebé o bolsos, puedes customizar ropa o pintar camisetas niños, asegúrate de que solo queden un mínimo de escamas y que no haya suciedad.

Rotuladores textiles perfectos: estos rotuladores de tela de 1 mm de grosor son ideales para escribir el nombre en etiquetas para uniformes escolares o ropa, bolsa de yute para pintar, baberos, zapatos de graffiti, ropa, camisetas para pintar, carteles para pintar, bolsas para pintar para niños. , fiesta de bebé o niño, pintura de baberos, ropa de bebé. Peleles o body de bebé, pañuelo triangular blanco, chaquetas, zapatillas, pancartas, cojines, etc.

Apto para todos los grupos: los marcadores de tela son para todos, no se necesita experiencia artística: artistas o aficionados, hombres y niñas, adultos y niños, deje que los colores brillantes iluminen su vida. Menos suciedad que los colores de las telas. Este juego de marcadores de ropa textil es un material de artesanía ideal para adultos y niños, para manualidades o para diseñar en casa. Buen regalo de Pascua para niños y adultos.

Rotuladores de tela, 20 unidades, con punta de tablero de densidad variada € 22.00

€ 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 20 ud

Medidas del paquete (LxAxAlt): 20 x 16 x 1.4 cm

Calidad reconocida de Creativ Company

Rotuladores textiles de alta calidad, permanentes y de doble punta Agitar antes de usar Lavables a 40ºC tras fijarlos con la plancha

Antes del uso, la entrega del color hacia la punta está asegurada por un par de sacudidas agudas del rotulador en la dirección de la punta Pack con 20 colores surtidos

20 Rotuladores para Tela Zenacolor - Tinte Ropa No Tóxica y Indeleble, Rotulador Permanente con Punta Fina - Perfecto para Camisetas Blancas, Bolsas, Tote Bag y Otros Tejidos. € 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99

Amazon.es Features COLORES INTENSOS - Nuestro set de rotuladores punta fina contiene 20 rotuladores permanentes distintos con pintura para tela que te ofrece una amplia paleta de colores que te permitirá dar rienda suelta a tu creatividad: Dale tu toque personal a cualquier tela con esta pintura textil (tote bag, etiquetas ropa termoadhesiva…).

ROTULADORES DE TELAS PERMANENTES DE CALIDAD SUPERIOR - Rotuladores permanentes de colores no toxicos, hechos con pigmentos ricos, tinta textil resistente a la decoloración y que puede ir en lavadoras (hasta 30ºC): Customiza textiles como una camiseta negra, un tote bag de algodón blanco o unas zapatillas por mucho tiempo.

FÁCILES DE USAR - Nuestros rotuladores profesionales indelebles con pintura para ropa se secan rápidamente (24h, no hace falta calor), poseen una punta fina que te permite crear unos patrones diferentes y originales para cualquier uso (ropa bebe, camisetas para banderas, marcar ropa).

TEXTIL Y PAPEL - Nuestros rotuladores para tela permanentes son polivalentes y pueden utilizarse sobre cualquier tejido, papel o incluso lienzos: los rotuladores textiles son perfectos para todos los artistas, principiantes o profesionales, adultos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN ZENACOLOR - Nuestra joven empresa quiere que nuestra oferta de nuestro kit de rotuladores para ropa permanentes sea de calidad y por ello nuestros rotuladores textiles permanentes cuentan con la garantía “100% satisfecho o te devolvemos tu dinero”. READ Los 30 mejores Funda Almohada Seda de 2021 - Revisión y guía

Giotto Decor Textile Rotuladores para Tejidos, Estuche 6 Uds. € 4.90

€ 4.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotuladores de punta de fibra que son permanentes para tejido, con tinta base agua adecuadas para decorar cualquier tipo de tejido

Seguros y con punta de pincel óptimos para precisión

Resistentes a lavados hasta 40º en ciclo normal de máquina

Para fijar mejor el color, aplicar un golpe de plancha en el reverso del dibujo

Diseño de fabricación de arte 100263 Producción de arte Diseño color textil, 500 ml volumen, negro € 11.85 in stock 7 new from €10.98

€ 11.85

Amazon.es Features 1 botella de 500 ml.

Edding 4-5100922 5100 marcador acrílico de trazo medio - blanco - 1 rotulador acrílico resistente al agua - punta redonda 2-3 mm - pintura acrílica para lienzo, papel kraft, madera y piedra € 3.79 in stock 3 new from €3.70

€ 3.79

Amazon.es Features Rotulador acrílico con punta de trazo medio para pintar con facilidad y espontaneidad superficies claras u oscuras; adecuado para lienzo, papel acrílico o cartón

1 marcador acrílico en blanco tráfico

Tinta acrílica a base de agua, resistente al agua y pigmentada; cubriente, resistente a la luz y permanente para una aplicación limpia; resultado mate sedoso

Con la robusta punta redonda de trazo medio se pueden dibujar líneas y formas precisas sobre lienzo; puntas de recambio disponibles

Disponible en 26 colores brillantes, en diferentes grosores de trazo y colores como los edding 5000, 5300 marcador acrílico y 5400 rotulador 3D doble

Emooqi Pintura Textil Permanente 3D, Set 24 Colores Vívidos x 30ml, Pintura Tela para Niños y Adultos, Pintura en 3D para Pintar Ropa Tejido Camisetas Madera Vaso € 20.99 in stock 1 new from €20.99

€ 20.99

Amazon.es Features 【24 hermosos colores】 El Emooqi Juego de Pintura Tela 3D ofrece un total de 24 colores vivos, incluidos 12 vibrantes, 6 fluorescentes, 2 metálicos y 1 color que brilla en la oscuridad. Además, incluye 3 pinceles de pintura adicionales, así como 4 plantillas de dibujo para ayudarte con tus creaciones.

【Calidad asegurada】 Los materiales de pintura ecológicos no son tóxicos, no contienen ácido y cumplen estrictamente con ASTM D4236 y EN71, ¡y son seguros para todos! Además, la pintura se seca en unas pocas horas, dejando un diseño permanente y ultrabrillante que no se pela, agrieta ni se lava.

【Súper fácil de usar】 Los colores son ricos, gruesos y muy fáciles de aplicar con botellas comprimibles y una punta de precisión, lo que le permite dibujar detalles finos como letras y flores. Proporcione hermosos efectos 3D o cree diseños 2D con los pinceles; ¡es toda tu elección!

【Gran versatilidad】 Ya sea que desee decorar ropa, madera, vidrio, papel, lienzo o cerámica, el Set de Pintura Textil 3D ciertamente puede hacer el trabajo. Es divertido para fiestas, proyectos de manualidades escolares, Halloween y Navidad, y también es un regalo ideal para alguien especial en tu vida.

【100% satisfecho】 Emooqi se enorgullece de ofrecer productos y servicios de calidad para cada cliente. ¿Le preocupa que no satisfaga bien sus necesidades? Prometemos una solución satisfactoria en cualquier caso. ¡Siempre estamos aquí para usted y esperamos que comparta sus trabajos con nosotros!

8 Pack Rotuladores De Pintura Acrílica, MOSUO Rotuladores Metálicos de Permanente para Pintura de Roca, Cerámica, Vidrio, Guijarros, Tela, Lienzo, Madera - 2 Negros 2 Blancos 2 Dorados 2 Plateados € 12.99 in stock 1 new from €12.99

€ 12.99

Amazon.es Features Bolígrafos acrílicos de alta calidad para artistas auténticos. Este paquete viene con 4 colores: 2 dorado, 2 plateado, 2 negro, 2 blanco. La punta extra fina de 0,7 mm es la solución perfecta para añadir detalles a cualquier proyecto de arte. Nota: Por favor, cubra la tapa de la pluma después de su uso para evitar el secado del núcleo de la pluma. Se incluyen 3 recambios, que se pueden reemplazar en cualquier momento.

Permanentes y seguros: estos marcadores de pintura acrílica están hechos de una tinta de pintura a base de acrílico y son resistentes al agua, a la decoloración y a la abrasión. El rotulador de pintura acrílica se acopla fácilmente y se mezcla con todos los colores del paquete sin ninguna preocupación de manchas, manchas horribles o purga de tinta. Al mismo tiempo, este producto no es tóxico, sin ácido, inodoro y de secado rápido con un acabado brillante.

Juego de lápices de pintura fácil de usar: 'Unique Valve Action' significa que simplemente empuja la punta hacia abajo en el papel unas cuantas veces para imprimar la bomba y luego disfrutar de una experiencia rica y fluida con un lápiz de pintura. Y una vez que hayas terminado con tu proyecto, la pintura permanece brillante como siempre: es apta para lavavajillas, horno y lavavajillas. Nada menos que calidad premium en cada gota de pigmento!

Kit de pintura de roca y pintura de cristal para escribir en casi cualquier superficie con tu imaginación y creación. Puedes utilizar fácilmente estos vibrantes bolígrafos de pintura para rocas, madera, metal, plástico, papel, piedra, caucho, vidrio, lona, cerámica, tela, etc. Los bolígrafos de pintura MOSUO no te defraudarán y dejarán un diseño vibrante y permanente en múltiples superficies. No esperes, compre un set y pruébalo. Te encantarán.

Gran idea de regalo: este juego de bolígrafos de pintura de roca será un fantástico regalo para suministros escolares para niñas y niños. Será un regalo útil para Navidad, cumpleaños, día de la madre, día de Pascua, día de San Valentín, día de Acción de Gracias, fiestas, Año Nuevo.

Magicfly Pintura Textil Permanente 40 Colores, 30ml, Pintura 3D para Tela, Pintura Inflable para Tejido, Ropa, Vidrio, Cristal, Madera, Cerámica, Piedra, con 3 Plantillas y 3 Pinceles € 26.99 in stock 1 new from €26.99

€ 26.99

Amazon.es Features 40 TUBOS DE PINTURA COLORES VIBRANTES: Conjunto de pintura para ropa permanente de 40 colores imprescindibles desde los fríos hasta los cálidos que cumplen sus necesidades creadoras diferentes. Perfecto para dibujar, garabatear, personalizar camisetas, hacer manualidades, etc.

PINTURA VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES: Pintura permanente 3D que no solo es apto para telas de denim, lona o algodón, sino también es adecuado para madera, paredes, vidrio, cerámica y otros tipos de superficies.

BOTELLA EXPRIMIBLE: Tubos de pintura de tela diseñados con botella exprimible que tiene boca fina que hace fácil controlar el flujo de la pintura. Puede aplicar los colores con precisión.

PINTURA 3D DE SECADO RÁPIDO: Hecha de material de alta calidad, no se agrieta al secar ni se decoloran después del lavado. Normalmente hay que esperar 72 horas para que la pintura se seque completamente, y luego se puede planchar o lavar la tela.

MATERIAL CONFIABLE: Hecha de material seguro que cumple con los estándares ASTM D4236 y EN71, es seguro para niños. Además, este conjunto viene con 3 plantillas y 3 pinceles adicionales.

Ohuhu Rotuladores de Tela, 30 Colores, rotuladores de Pintura de Tela permanentes para Disfraces de Bricolaje, Camisetas, Ropa, Zapatos, Bolsos, lienzos, Bolsos, firmas de graduación € 11.94 in stock 1 new from €11.94

€ 11.94

Amazon.es Features 30 COLORES VIBRANTES: ya sea que sea un ilustrador, un adicto a la artesanía o un entusiasta del bricolaje, el juego de marcadores de tela de 33 colores Ohuhu lo tiene cubierto. La amplia gama de colores preciosos y altamente pigmentados tiene un gran impacto y agregará dimensión a su obra de arte.

DOBLE PUNTA: Duplica las puntas, duplica las posibilidades. Utilice la punta ancha para grandes franjas de color y las puntas finas para detalles delicados. Un regalo perfecto para pequeños garabatos, artesanos y artesanos, diseñadores, etc.

APTO PARA NIÑOS Y NO TÓXICO: ¡Toda la familia puede unirse a la diversión! Los marcadores de tela Ohuhu cumplen con las estrictas normas EN 71-3 y son seguros para todas las edades. Son geniales para los niños y los niños de corazón.

PERFECTO PARA BRICOLAJE, GRAN DÍA DE LA MADRE Y REGALO DE REGRESO A LA ESCUELA IDEAL: ¿Por qué conformarse con lo genérico cuando puede lucir su propio diseño? Estos marcadores de tela listos para usar son justo lo que necesitas para darle vida a camisetas, jeans, sombreros, bolsos, servilletas, pantallas de lámparas, ropa de cama, zapatos, fundas de almohadas, mochilas y mucho más.

NUNCA SE APAGUE DESPUÉS DE SECAR 24 H: La belleza se desvanece, ¿verdad? ¡No siempre! La tinta de calidad profesional se seca rápidamente y mantiene su brillo durante toda la vida.

Castle Art Supplies Juego de pintura en lienzo en 3D. 24 botellas de 29ml de colores brillantes para ropa, lienzo, vidrio y madera € 34.99

€ 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 24 PINTURAS DE COLORES BRILLANTES, VIBRANTES E HINCHABLES que darán vida a tus proyectos artísticos. Observa cómo la pintura 3D se hincha para dar un efecto tridimensional emocionante y realista.

VERSÁTIL Y MUY DIVERTIDO, adecuado para una amplia gama de actividades artísticas, que incluyen, pero no se limitan a, diseño de camisetas, decoración de calcetines, pulseras, mochilas y todo tipo de materiales aptos para pintura para tejidos. ADEMÁS, son aptas para usar en madera, vidrio y muchas otras superficies.

PINTURAS 3D DE SECADO RÁPIDO Y APTAS PARA NIÑOS. Una caja de manualidades imprescindible, ideal para proyectos en días con lluvia, fiestas, trabajos escolares y perfectas para crear regalos personalizados.

PERSONALIZA LA FLUIDEZ DE LA PINTURA para crear diferentes efectos, desde líneas finas hasta efectos de pinceladas sutiles. Simplemente corta la punta blanda como prefieras y sé creativo.

LA CAJA INCLUYE 3 PINCELES DE REGALO Y CUENTA CON LA GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO por lo que no tendrás problemas, y tu compra estará llena de diversión y con una óptima relación calidad/precio. Todos deberían tener un juego de pintura para tela 3D.

Gozlu 12 Colores Rotuladores Acrílicos, 3-5mm Reversible Punta Rotuladores Permanentes, Secado Rápido Alta Capacidad Rotuladores Tela para DIY Pintar Piedras, Ceramica, Vidrio, Madera € 11.98

€ 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colores Vivos y Puntas Reversibles: Gozlu bolígrafos de pintura rotuladores acrilicos de 12 colores, de color brillante y solidez del color de larga duración. Puede elegir entre estos colores de acuerdo con sus preferencias o el uso previsto para satisfacer diferentes búsquedas de color. Cada rotuladores permanentes de colores tiene una punta de nailon resistente de 3-5 mm con forma de bala o cincel de forma reversible, que se puede mezclar de colores en un área grande.

Tinta Base Agua Más Segura: Nuestros rotuladores pintura acrilica utilizan tinta a base de agua con resistencia a la luz, resistente al agua, seguridad y no toxicidad, amigable tanto para adultos como para niños. En comparación con rotulador a base de aceite, el olor es más claro, el color es más brillante y el uso es más suave y suave, muy adecuado para el trabajo de línea. Rotuladores acrilicos permanentes cumple con el estándar de certificación de calidad EN71 y se puede usar con confianza.

Secado Rápido y Fuerte Fuerza Cobertura: El rotuladores textiles permanentes tiene alta adherencia, alto poder cubriente, secado rápido y resistencia a la abrasión. La fuerte fuerza de cobertura hace que funcione bien cuando se cubre directamente otro color sobre el color original. Puede crear audazmente sin preocuparse por cometer errores.

Fácil de Usar: La punta del nuevo rotuladores graffiti no está empapada en tinta, debe agitar el cuerpo del bolígrafo y presionar suavemente la punta del bolígrafo para el primer uso, esperar a que la tinta empape la punta del bolígrafo y luego puede dibuja líneas de colores suaves. Cubra la tapa del bolígrafo después de su uso para evitar que la tinta se seque y prolongar el tiempo de uso.

Rica Creatividad e Imaginación: Los rotuladores para pintar son un ayudante para la creación, pintura y tazas personalizadas. Con estos pinceles rotuladores colores, usted y sus hijos pueden hacer letreros con pintura a mano o bricolaje sobre vidrio, cerámica, papel, piedra, tela, plástico, lienzo, metal y madera para expresar ideas.

Gifort Rotuladores Acrílicos Permanentes, 24 Colores Rotuladores Pintura Metalizados Acrílica con Punta Fina de 0.7 mm para Piedra, Madera, Tela, Vidrio, Cerámica, Plastico € 16.99 in stock 2 new from €16.99

€ 16.99

Amazon.es Features 【 Rotuladores de Pintura Acrílica】Los Rotuladores Acrílicos Gifort de 24 paquetes usan tinta exclusiva que no contiene ácido y a la decoloración. Cada pluma altamente pigmentada se seca rápidamente a un acabado opaco y brillante duradero en la mayoría de las superficies. ¡La tinta no es tóxica, es inodoro y segura para que la usen los niños!

【Control Conse jo Fino de 0.7 mm】equipado con una punta redonda única de 0.7 mm, excelente diseño con un sistema óptimo de válvula de bomba que proporciona un control preciso del flujo. Gifort marcadores de punta de microfibra son perfectos para cada detalle de sus creaciones, como el dibujo, el trabajo de línea fina y proyectos detallados de bricolaje.

【Rotuladores Acrílicos Permanentes】Nuestras rotuladores acrílicos pintura facilitan la pintura, sin pinceles para limpiar o sin pintura de color para llevar. Cada marcador mide unos 15 cm de largo con un barril ancho, cómodo de sostener y dibujar.

【Siempre siendo creativo】Los rotuladores metalizados altamente versátiles serán de gran ayuda para todas sus ideas de manualidades, como pintura rupestre, decoración de vidrio, decoración de zapatos, fabricación de tarjetas, escritura, graffiti, etc. Además, también es un excelente regalo de cumpleaños o Navidad. para adultos y niños!

【Aplicaciones amplias】Las Rotuladores Pintura Acrílica Gifort se dibujan bien en una amplia variedad de superficies, como roca, piedra, madera lisa tratada, cerámica, cerámica, arcilla polimérica, plástico, metal, vidrio, plástico, lienzo, cuero, tela, cartón, álbum de fotos, álbum de recortes , diario, huevos de pascua y más! READ Los 30 mejores Plafon Led Superficie de 2021 - Revisión y guía

Rotuladores de Pintura Acrílica, UGUI 15 Colores Permanentes Punta Extrafina de 0,7 mm para Roca, Proyectos de Bricolaje, Tela, Metal, Vidrio, Madera, Diseñar Taza de Cerámica, Huevo de Pascua € 9.99

€ 5.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consejos extrafinos - Equipadas con una bomba de puntas de fibra delgada de 0.7 mm, Ideal para dibujar, delinear, hacer puntos finos. Un sistema de válvula de bomba de alta calidad proporciona un control de flujo preciso, lo que lo hace fácil y suave de usar sin ampollas en la tinta.

Calidad material premium - Los rotuladores de pintura acrílica UGUI están hechos de pintura acrílica altamente pigmentada. Nuestras plumas de pintura acrílica pueden colocar y mezclar diferentes colores fácilmente sin preocuparse por manchas y manchas, al mismo tiempo, los rotuladores acrílicos no son tóxicos, no contienen ácidos, se secan rápidamente con un acabado brillante, no sangran, son respetuosos con el medio ambiente y son totalmente seguros.

Aplicaciones amplias - Los marcadores permanentes de pintura acrílica funcionan bien en casi cualquier superficie lisa, creando sus impresionantes obras maestras en papel, madera, esmalte, pizarras, piedra, lienzo, ladrillo, vidrio, espejos, metal, plástico, cerámica, telas y más . Decorando su ropa, bolsas de regalo y zapatos, personalice sus posavasos, tazas de café, revistas y otras manualidades de bricolaje con nuestros rotuladores acrílicos de punta fina.

15 colores brillantes y vibrantes - Viene con 15 colores múltiples, estos rotuladores de pintura acrílica le dan a sus proyectos de arte más creatividad y variedad, iluminando sus trabajos de manualidades y brindándole diversión a usted y sus familias, amigos. Prácticos para artistas, estudiantes de arte, adolescentes y adultos para usar en proyectos de arte y manualidades.

Regalo perfecto para todos - Este set de rotuladores acrilicos será un regalo fantástico para tus adorables hijos o tus amigos. Con este set, puede hacer un regalo único y atento para sus familias en navidad y el día de acción de gracias.

Honmax Acrílico Pintura Rotulador, 24 Colores Rotuladores Acrilicos Permanente, Marcadores para Pintura de Tela, Cristal, Metal, Ceramica, Madera, Piedras, Plastico, Porcelana € 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 16.99

Amazon.es Features 【24 colores brillantes】 24 piedras de colores Rotuladores Acrilicos Permanente, incluyendo gris amarillo, naranja claro, naranja, rosa claro, púrpura, azul, azul claro, azul oscuro, verde, verde menta, verde azulado, verde hierba, rojo, chocolate, gris claro, blanco, crema, plata, Oro, negro, amarillo brillante, morado oscuro, morado uva, rosa roja.

【Plumilla reversible】 Punta redonda de 2-3 mm, se puede extraer y voltear. Tinta a base de agua, de secado rápido, impermeable, resistente a la abrasión, precisa y fácil de controlar. Escribe sin problemas y se desliza sin esfuerzo sobre la página, sin espacios ni burbujas en la tinta.

【Seguro y no tóxico】 Estas plumas acrílicas cumplen con los estándares de seguridad. Son a base de agua, no tóxicos, inodoros, seguros y amigables para los niños. (Recomendamos que los niños menores de tres años sean supervisados por un adulto).

【Adecuado para muchos materiales】 Estos rotulador acrílicos pintan sobre piedra, cerámica, papel, madera, vidrio, metal, plástico, lienzo, concreto, tela, bolsa de lona, zapatos de lona, cuero, huevos de Pascua y muchos otros.

【Amplia gama de aplicaciones】 Para artistas, estudiantes de arte, adolescentes y adultos para usar en proyectos de arte y manualidades. Dale color a tu vida y diseña productos decorativos para Navidad, cumpleaños, Acción de Gracias, Día de Pascua, fiesta, fiesta de Año Nuevo y reuniones familiares. También es un gran regalo para que tus hijos o amigos envíen tu amor.

Marcadores textiles, RATEL 24 colores Marcadores de tela y textiles Sin sangrado marcador de tela Permanente y lavable,Ideal para decorar camisetas, textiles, zapatos, firmas de graduación € 10.99

€ 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TINTA PREMIUM / NO TÓXICA (PERMANENTE Y SEGURIDAD): La tinta uniforme y suave hace que sea más fácil y suave pintar sobre tela. Viene con suficiente tinta, más tiempo que otras marcas que se quedarán sin tinta rápidamente. La tinta no es tóxica y ha sido probado con éxito con la certificación EN71, puede usarlo con confianza. También tiene gorras respirables seguras para niños, evita el riesgo de asfixia causada por niños que se tragan la tapa de la pluma, adecuada para niños mayores de 3 años.

MARCADORES DE TELA PERMANENTES DE 24 COLORES: RATEL le ofrece 24 colores vibrantes que incluyen Rojo, Naranja, Amarillo, Azul, Verde, Negro, Púrpura, Verde hierba, Azul marino, Rosa, Violeta y Marrón. Ya no se preocupe más por la decoloración de la belleza, el marcador permanente se seca rápidamente y mantiene su brillo durante toda la vida. ¡El color brillante y rico es adecuado para todo tipo de telas y creará resultados visuales vibrantes excepcionales, consígalo ahora y haga que su imaginaci

OBRAS EN VARIAS SUPERFICIES: Escribe sobre todo tipo de ropa y telas como pintura de algodón, lienzo, poliéster y otras telas. Diseñadas para usar en cualquier tela, estas plumas de tela dan vida a tus artículos. Como bolígrafo flexible, no daña la tela, es absolutamente la mejor opción para zapatos de graffiti, bolsos, camisetas, sombreros y firmas de graduación. ¡Úsalos para presumir de tu creación y producir tus propias ilustraciones asombrosas!

FÁCIL DE UTILIZAR Y APLICABLE A TODOS: ¡La punta fina de este marcador de tela está hecha de fibra de nylon, control de precisión para líneas finas o gruesas, perfecta para una escritura suave, garabatos, colores, arte y proyectos de bricolaje! Pintura de tela de secado rápido permanente, lavable hasta 30 ° C y no es fácil de desvanecer después de secarse. Ideal para todos los artistas, principiantes o profesionales interesados ​​en la pintura de telas, adecuado tanto para adultos como para niño

LO QUE USTED OBTIENE: Su paquete vendrá con 24 marcadores de tela. Su satisfacción es nuestra prioridad. Cualquier pregunta sobre los productos RATEL, no dude en contactarnos. El servicio de atención al cliente profesional de 24 horas de RATEL promete brindarle una solución satisfactoria.

24 Botellas de Pintura 3D Textil y Tejido - Aprieta sobre los Tubos (29mL) para Extender Pintura para Ropa (Algodón) - Personaliza Camisetas, Ropa y Decora Cuadros, Madera, Vidrio € 22.99 in stock 1 new from €22.99

€ 22.99

Amazon.es Features 24 COLORES RESPLANDECIENTES Y EN RELIEVE - Set de pinturas para tejido Zenacolor de 24 tubos diferentes (29mL) para aportar profundidad así como tu estilo y creatividad a los objetos cotidianos con colores metálicos, purpurina

DOMINA PERFECTAMENTE EL FLUJO - Cada botella de pintura tela 3d es extremadamente fácil de usar: aprieta más o menos sobre el tubo para que salga el tinte a través del tapón flexible exclusivo y dibuja sobre tus vestidos o ropa, telas, zapatillas o incluso un juguete.

SAL DE LOS CAMINOS TRILLADOS Y PERSONALIZA TUS OBJETOS - Kit de pintura para textil 3 dimensiones para trabajar sobre todo tipo de tejidos (entre ellos el algodón) y superficies (madera, vidrio): Customiza tu bolso tote bag, camiseta, zapatillas, zapatos, vaqueros, brazaletes, calcetines, cojines o tu mochila.

PARA TODOS LOS NIVELES y TODOS TUS PROYECTOS - Pintura tela 3d no tóxica, de secado rápido y resistente al agua, válida para los niños: realiza un proyecto escolar de manualidades con tu hijo, ofrece regalos artísticos personalizados, aprende haciendo hobbies creativos.

LA GARANTÍA ZENACOLOR & 3 PINCELES REGALADOS – El set creativo incluye 3 pinceles gratuitos para pintar diferentes motivos a mano o con plantilla - No olvides que tu compra cuenta con la garantía de nuestra oferta “100% Satisfecho o le devolvemos su dinero” durante 30 días: no lo dudes más y añade tu set creativo de pintura tela permanentes a tu cesta.

Liquitex Professional - Acrílico en spray, 400ml, negro carbon € 9.58 in stock 2 new from €9.58

€ 9.58

Amazon.es Features Opacidad: opaco y resistente a la luz: I / código de color: 0337

Acabado mate; color brillante, resistente a la luz, escaso olor

Incluye bote de 400ml de pintura acrílica

Mezclable con acrílicos y médiums Liquitex Profesional

Cumple ASTM D4236; apto para uso educativo

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.