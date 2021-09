Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Pintura Para Cristal de 2021 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Pintura Para Cristal de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Magicdo 12 colores pinturas de vidrio con paleta, pintura no tóxica de calidad profesional para vidrio, juego de pintura de vidrio satinado de múltiples superficies, pigmento rico (12 x 12 ml) € 17.84 in stock 1 new from €17.84

Amazon.es Features El kit de pintura de vidrio no tóxico y seguro adopta la emulsión acrílica modificada como pegamento y cumple con los estándares de seguridad ASTMD 4236 y EN71. Excelente resistencia al agua después de un secado completo. L sin disolventes, sin olor, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Por favor, sepa que esta pintura de cristal es un pigmento acuoso que tiene gran fluidez en las superficies que se ven en la pared

Maravillosos regalos como un gran regalo para estudiantes de arte y amantes en Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, graduación, San Valentín y Pascua. Kit de pintura de vidrio multiusos con colores brillantes y duradero, ideal como regalo para días festivos. El juego de pintura para vidrio es ideal para artistas jóvenes o adultos que disfrutan de pintar en cualquier cristal seco.

Protección contra la radiación ultravioleta. El juego de colores de cristal está equipado con la función de aislamiento UV y W, que es ideal para pintar puertas de cristal, ventanas y velas de cristal, así como para superficies de cristal.

Amplia gama de usos: nuestros colores para vidrio se utilizan a menudo para botellas de cristal, botellas de vino, jarrones, tazas, acuarios, ventanas u otras superficies de cristal. El juego de pinturas de cristal es ideal para crear un arte que te divertirás.

Excelente fluidez: nuestra pintura acrílica para vidrio tiene una buena fluidez en superficies irregulares y una fuerte adhesión al cristal. Es útil para que pintes las increíbles obras de arte.

La Pajarita 999994C, Kit Pintura Cristal al Agua + Pincel, 6 Colores Brillantes y Transparentes € 11.74 in stock 12 new from €8.76

Amazon.es Features El kit incluye: Cinco botes de pintura cristal (25ml) de colores: Blanco, Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Negro; 1 Pincel

Colores muy vivos e intensos que pueden mezclarse entre sí, con un acabado brillante y transparente.

Superficie: Cristal, vidrio, cerámica, plástico, marmolina.

Aplicación: Pincel suave

Para limpiar la pintura, utiliza agua y jabón

Pintura para Cristal Alpino Crea+ - Pinturas para Niños con 12 Colores - Pintura para Azulejos, Vidrio, Espejo, Ventanas - Incluye Aplicador, 8 Plantillas y 2 Vinilos € 12.75 in stock 7 new from €11.45

Amazon.es Features CUALQUIER SUPERFICIE: Con las pinturas alpino podrás decorar y pintar cualquier superficie no porosa. La puedes utilizar en cristales, azulejos, neveras, en cualquier ventana o como pintura para vidrio. En este pack encontrarás 12 colores vivos y brillantes para hacer cualquier creación realidad.

MANUALIDADES PARA NIÑOS: Aparte de ser una pintura para decorar, el estuche de pinturas Alpino son perfectas para que los pequeños la utilicen como pintura para manualidades de una manera creativa y diferente.Además, como incluye 8 plantillas para pintar podrán disfrutar sin tener que preocuparse. ¡No sólo eso, podrán utilizar cualquier cristal para pintar y expresar todo lo que tienen en sus cabezas!

CREA Y DIVIÉRTETE EN FAMILIA: Crea y construye grandes recuerdos en familia con vuestros niños. Con su gran variedad de colores, su original formato y su adaptabilidad a cualquier formato como pintura de cristal, nuestro producto sirve para niños de cualquier edad o desarrollar actividades en el día a día. ¡Haz todo pero siempre en familia!

PACK COMPLETO: Con nuestro kit de pinturas Alpino Crea+ tendrás todas las herramientas que necesites para crear y colorear cualquier dibujo. Este pack contiene: 12 botellas de pintura cristal, 8 plantillas para pintar y 3 vinilo para ventanas. Además incluye un aplicador para facilitar su uso para niños y adultos.

FÁCIL DE LIMPIAR: La pintura de Alpino es totalmente removible ya que no es un producto permanente. Una vez que hayás terminado vuestro dibujo o figura, dejadlo secar y podréis limpiarlo sin ningún problema. ¡No te preocupes por donde pintar y disfruta al máximo de un momento de color!

Rotuladores de tinta para cristal Arteza - Set de 8 marcadores metalicos para vidrio € 11.66

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Apto para escribir en casi cualquier superficie incluyendo plástico, cerámica, papel, madera, metal y vidrio

Atrévete con una variedad de 8 colores vivos que destacan en cualquier fondo

Rotuladores metálicos de borrado fácil, secado rápido, resistentes al agua, no destiñen

Tinta para vidrio a base de agua, y no tóxica: Cumple con los estándares estrictos: ASTM D-4236 y EN 71

Ahorra energías y consigue trazos impresionante sin necesidad de sacudir el rotulador

12 colores Pintura de vidrio No tóxico Transparente Vidrios de pintura Suministros para vidrio Porcelana Ventana Botella de vino Colores vibrantes Pintura(12 x 12 ml) € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Amazon.es Features Organización perfecta - ✔ Este kit de pintura para vidrio incluye tubos de pintura de 12 colores. Cada nuevo tubo de pintura de vidrio está bien sellado, lo que evita que la pintura se seque y exprime durante el envío. Abra el tubo sellado por el otro lado de la cabeza de punta afilada de la tapa estará bien. Todo el color se puede mezclar para crear las diferencias más sutiles en el tono.

Excelente efecto: ✔ La pintura Hapree Glass es brillante, intensa y cristalina, el pigmento se puede adherir uniformemente al vidrio, es resistente a los rasguños y es resistente al agua, fácil de pintar. Después del secado, obtendrá un patrón maravilloso que creará, ya que la pintura de vidrio es de colores transparentes, debe pintar varias capas después de que la pintura de vidrio se haya secado si desea un aspecto opaco real, pero no ponga vidrio con pintura en el lavavajillas o Mantenlos en

Pintura para vidrio profesional - ✔ El juego de pintura para vidrio está diseñado con la función de aislamiento anti-ultravioleta y térmico que son súper adecuados para pintar extensamente en puertas y ventanas de vidrio, así como también en vidrio pequeño. Después de 24 horas de secado natural, hornee el arte de vidrio en el horno a 176 ° F durante dos horas y luego enfríelo de manera natural. O puede tomar alrededor de 7 días para alcanzar el mejor estado de solidez del color sin hornear

Artículo no tóxico y seguro: ✔ El kit de pintura de vidrio de Hapree adopta la emulsión acrílica modificada como adhesivo y cumple con las normas de seguridad ASTMD-4236 y EN71-3. Excelente resistencia al agua después de totalmente seco. Sin disolventes, sin olor, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Tenga en cuenta que esta pintura de vidrio es un pigmento soluble en agua que tendrá una gran fluidez en la superficie de las curvas.

Regalos maravillosos - ✔ Como un gran regalo para estudiantes de arte y amantes en Navidad, Acción de Gracias, Cumpleaños, Graduación, San Valentín y el Día de Pascua. Kit de pintura de vidrio multiusos con colores brillantes y un excelente regalo para los días de celebración. El juego de pintura para vidrio Hapree para la pintura de vidrio es ideal para principiantes, adolescentes o artistas adultos que adoran pintar en cualquier vidrio seco.

Castle Art Supplies Juego de pintura en lienzo en 3D. 24 botellas de 29ml de colores brillantes para ropa, lienzo, vidrio y madera € 34.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features JUEGO DE 24 PINTURAS DE COLORES BRILLANTES, VIBRANTES E HINCHABLES que darán vida a tus proyectos artísticos. Observa cómo la pintura 3D se hincha para dar un efecto tridimensional emocionante y realista.

VERSÁTIL Y MUY DIVERTIDO, adecuado para una amplia gama de actividades artísticas, que incluyen, pero no se limitan a, diseño de camisetas, decoración de calcetines, pulseras, mochilas y todo tipo de materiales aptos para pintura para tejidos. ADEMÁS, son aptas para usar en madera, vidrio y muchas otras superficies.

PINTURAS 3D DE SECADO RÁPIDO Y APTAS PARA NIÑOS. Una caja de manualidades imprescindible, ideal para proyectos en días con lluvia, fiestas, trabajos escolares y perfectas para crear regalos personalizados.

PERSONALIZA LA FLUIDEZ DE LA PINTURA para crear diferentes efectos, desde líneas finas hasta efectos de pinceladas sutiles. Simplemente corta la punta blanda como prefieras y sé creativo.

LA CAJA INCLUYE 3 PINCELES DE REGALO Y CUENTA CON LA GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO por lo que no tendrás problemas, y tu compra estará llena de diversión y con una óptima relación calidad/precio. Todos deberían tener un juego de pintura para tela 3D. READ Los 30 mejores Casio Fx-570Spxii de 2021 - Revisión y guía

Decola Set Pinturas Acrilicas manualidades | 9x20ml Pintura Para Ceramica Y Vidrio | Alta Cobertura También Sobre Superficies Obscuras | Hechas Por Neva Palette € 14.97 in stock 2 new from €14.90

Amazon.es Features ALTA COBERTURA — Pinta sobre porcelana, ceramica, vidrio, botellas de vino, plástico, papel, todo lo que puedes imaginar — La pintura para cristal tiene grande cobertura también sobre superficies obscuras

COLORES VIVACES — Esta pintura para vidrio y cristal tiene pigmentos a alta intensidad y el juego incluye los siguientes 9 colores: blanco, amarillo, verde, verde esmeralda, rojo, azul obscuro, negro, marrón y rosa — Los colores pueden ser mezclados entra si o con agua para crear nuevas intensidades y tonalidades

ECOLÓGICOS — La pintura acrilica a base de agua es atóxica, vegana, sin olor, no causa reacciones alérgicas a la piel y satisface todas las certificaciones Europeas de seguridad — Para todos desde los 3 años de edad

SIGUE LAS INSTRUCCIONES — Limpia con jabón o alcohol la superficie donde quieres pintar, espera que esté completamente seca antes de empezar a pintar, deja la pintura secar para 72 oras antes que sea permanente — Después de secarse, la pintura es permanente y resistente al agua

OBTIENE MÁS POR MENO — la marca Decola es especializada en productos creativos y de DIY del productor Ruso Nevskaya Palitra, con 85 años de experiencia en la producción de colores y precios mejores que los productores de colores Europeos

Kreul 16603 - Juego de pinturas metálicas para cristal y porcelana (6 x 20 ml de pintura y un pincel, brillante, metalizado y pintura para porcelana a base de agua) € 14.51 in stock 5 new from €14.51

Amazon.es Features Pintura metalizada, opaca de vidrio y pintura de porcelana

Brillante, liso, resistente a la luz

A base de agua, colores de al menos un 60% de materias primas sostenibles de origen natural

La pintura se hornea en el horno durante 90 minutos a 160 °C y después es resistente al agua, apto para lavavajillas y resistente a la saliva

Para el diseño decorativo de materiales resistentes al calor como porcelana, vidrio, cerámica, terracota y metal

ASCOZY Pintura Acrílica de 24 Colores, Pintar sobre Papel, Lienzo, Cerámica, Madera, Set de Pintura con 10 Pinceles, 2 Esponjas, Paleta, Lienzo, Rasqueta, Regalo para Principiantes y Artistas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【SEGURO Y NO TÓXICO】 El juego de pintura no es tóxico, inodoro, apto para niños, permite un tiempo de pintura ilimitado. La pintura es lisa y tiene un fuerte rendimiento a prueba de agua.

【PINTURAS ACRÍLICAS CON GAMA DE COLORES】: 39 piezas en total, juego de pintura acrílica que incluye pintura acrílica de 24 colores, 10 pinceles, 2 esponjas, 1 paleta, 1 tablero de dibujo, raspador. ¡Comienza tu vida de pintura ahora mismo, disfrútalo!

【SUPERFICIES MÚLTIPLES Y FÁCIL LAVADO】 Adecuado para pintar en una variedad de superficies: papel, lienzo, madera, cerámica, tela, arcilla, vidrio, roca, espuma artesanal, cuero, espuma de poliestireno y más. ¡Se lava fácilmente con agua y jabón!

【FÁCIL DE MEZCLAR】 Las pinturas acrílicas se mezclan, superponen y mezclan bien para producir una textura brillante y un tono ilimitado, adecuado tanto para niños mayores de 3 años como para adultos.

【JUEGO DE SUMINISTROS DE PINTURA DE MEJOR VALOR】 Es una opción para fomentar la pasión por las artes y manualidades de los niños. Un delicado regalo en Navidad, Acción de Gracias, Cumpleaños para tus hijos o amigos.

Tubos De Pintura Acrílica Decola | 4x18ml Pintura Acrílica Para Porcelana Y Cristal | Colores Rojo, Verde, Azul Y Amarillo | Hecho En Rusia Por Neva Palette € 9.97 in stock 1 new from €9.97

Amazon.es Features PARA PORCELANA Y CRISTAL - 4 tubos de pintura acrílica de alta calidad en rojo, verde, azul y amarillo. Ideales para efectos decorativos extra, dibujar líneas finas y puntillismo en cristal y cerámica

PERMANENTE Y AL AGUA - Los tubos de pintura acrílica son al agua y pueden ser fácilmente combinados con otras pinturas acrílicas Decola para cristal y cerámica. - Una vez que los colores se sequen serán permanentes

BOQUILLA DISPENSADORA - Los tubos vienen acompañados con un dispensador muy fino que hace más fácil el poder aplicar la pintura acrílica cuando se presiona el tubo - Perfecto para trabajos que requieran pequeños detalles como letras y crear efectos en superficies decoradas - Los tubos son especialmente populares en puntillismo

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - Los tubos de pintura acrílica al agua son no tóxicos, veganos, inodoros, no causan reacciones alérgicas en la piel y cumplen con todas las regulaciones europeas - Pueden ser usados a partir de los 3 años

OBTÉN MÁS Y PAGA MENOS - La marca Decola está especializada en productos creativos y de manualidades por el fabricante ruso Nevskaya Palitra, que tiene más de 85 años de experiencia en la producción de colores y ofrece mejores precios que otros fabricantes europeos de colores

24 Botellas de Pintura 3D Textil y Tejido - Aprieta sobre los Tubos (29mL) para Extender Pintura para Ropa (Algodón) - Personaliza Camisetas, Ropa y Decora Cuadros, Madera, Vidrio € 22.99

Amazon.es Features 24 COLORES RESPLANDECIENTES Y EN RELIEVE - Set de pinturas para tejido Zenacolor de 24 tubos diferentes (29mL) para aportar profundidad así como tu estilo y creatividad a los objetos cotidianos con colores metálicos, purpurina

DOMINA PERFECTAMENTE EL FLUJO - Cada botella de pintura tela 3d es extremadamente fácil de usar: aprieta más o menos sobre el tubo para que salga el tinte a través del tapón flexible exclusivo y dibuja sobre tus vestidos o ropa, telas, zapatillas o incluso un juguete.

SAL DE LOS CAMINOS TRILLADOS Y PERSONALIZA TUS OBJETOS - Kit de pintura para textil 3 dimensiones para trabajar sobre todo tipo de tejidos (entre ellos el algodón) y superficies (madera, vidrio): Customiza tu bolso tote bag, camiseta, zapatillas, zapatos, vaqueros, brazaletes, calcetines, cojines o tu mochila.

PARA TODOS LOS NIVELES y TODOS TUS PROYECTOS - Pintura tela 3d no tóxica, de secado rápido y resistente al agua, válida para los niños: realiza un proyecto escolar de manualidades con tu hijo, ofrece regalos artísticos personalizados, aprende haciendo hobbies creativos.

LA GARANTÍA ZENACOLOR & 3 PINCELES REGALADOS – El set creativo incluye 3 pinceles gratuitos para pintar diferentes motivos a mano o con plantilla - No olvides que tu compra cuenta con la garantía de nuestra oferta “100% Satisfecho o le devolvemos su dinero” durante 30 días: no lo dudes más y añade tu set creativo de pintura tela permanentes a tu cesta.

Decola Set Pinturas Acrilicas manualidades | 12x20ml Pintura Para Ceramica Y Vidrio | Alta Cobertura También Sobre Superficies Obscuras | Hechas Por Neva Palette € 19.97 in stock 2 new from €19.85

Amazon.es Features ALTA COBERTURA — Pinta sobre porcelana, ceramica, vidrio, botellas de vino, plástico, papel, todo lo que puedes imaginar — La pintura para cristal tiene grande cobertura también sobre superficies obscuras

COLORES VIVACES — Esta pintura para vidrio y cristal tiene pigmentos a alta intensidad y el juego incluye los siguientes 12 colores: negro, blanco, rojo, verde, verde esmeralda, azul obscuro, azul claro, amarillo, naranja, violeta, rosa y marrón — Los colores pueden ser mezclados entra si o con agua para crear nuevas intensidades y tonalidades

ECOLÓGICOS — La pintura acrilica a base de agua es atóxica, vegana, sin olor, no causa reacciones alérgicas a la piel y satisface todas las certificaciones Europeas de seguridad — Para todos desde los 3 años de edad

SIGUE LAS INSTRUCCIONES — Limpia con jabón o alcohol la superficie donde quieres pintar, espera que esté completamente seca antes de empezar a pintar, deja la pintura secar para 72 oras antes que sea permanente — Después de secarse, la pintura es permanente y resistente al agua

OBTIENE MÁS POR MENO — la marca Decola es especializada en productos creativos y de DIY del productor Ruso Nevskaya Palitra, con 85 años de experiencia en la producción de colores y precios mejores que los productores de colores Europeos

Rotuladores de Pintura Acrílica, RATEL 28 colores Prima Impermeable Permanente Rotuladores para pintura rupestre, proyectos de bricolaje, cerámica, vidrio, lienzo, taza, metal, madera-Punta de 0.7 mm € 22.99

Amazon.es Features CALIDAD MATERIAL PREMIUM : los rotuladores de pintura acrílica RATEL están hechos de pintura acrílica altamente pigmentada. Utilice pintura viva a base de agua que se seque rápidamente para producir un acabado opaco y brillante muy duradero en superficies claras y oscuras. Incluso puede mezclar los colores, ideales para uso en interiores y exteriores.

MARCADORES DE PINTURA INNOVADORAS Y VERSÁTILES: Los marcadores de pintura acrílica fueron diseñados para ser los marcadores de pintura más innovadores y versátiles del mundo. El juego de bolígrafos de pintura acrílica es perfecto para decorar su ropa, bolsos y zapatos. DIY personaliza posavasos, bolas de Navidad, calabazas de Halloween, marcadores de pintura de tazas, frascos, álbumes de fotos y otras manualidades de bricolaje para crear regalos únicos para amigos y familiares.

FÁCIL DE CONTROL CONSEJO FINO DE 0.7 mm: equipado con una punta redonda única de 0.7 mm, excelente diseño con un sistema óptimo de válvula de bomba que proporciona un control preciso del flujo, y el barril transparente le muestra la tinta restante en el tiempo. Los marcadores de punta de microfibra son perfectos para cada detalle de sus creaciones, como dibujos, trabajos de líneas finas y proyectos detallados de bricolaje. Los consejos son fáciles de controlar el flujo en rocas, papel, lienzo.

28 COLORES VIBRANTES: Sea creativo con nuestros 28 juegos de colores de pintura acrílica vívida que incluyen rojo, amarillo, rosa, naranja, púrpura, azul, verde, marrón, negro, blanco, dorado, plateado, rosa claro, azul claro, yemas, iluminación Amarillo, morado claro, beige, azul cielo, tostado, azul cian, piscina, orquídea iris, gris oscuro, gris, salvia, café, amaranto rojo. Esto hace que sus proyectos de arte sean más creativos y diversos, traigan más diversión.

LO QUE USTED OBTIENE: Su paquete vendrá con 28 × Rotuladores de pintura acrílica, 1 × Caja exquisita. Su satisfacción es nuestra prioridad. Cualquier pregunta sobre los productos RATEL, no dude en contactarnos. El servicio de atención al cliente profesional de 24 horas de RATEL promete brindarle una solución satisfactoria.

Rotuladores Acrilicos, RATEL 18 Colores Rotuladores Acrilicos Permanentes, Rotuladores Pintura Acrilica Rotuladores Permanentes de Colores para Cerámica, Vidrio, Lienzo, Metal, Madera, Huevo de Pascua € 14.77

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD PREMIUM- PERMANENTE :RATEL rotuladores de pintura acrílica están hechos de pintura acrílica altamente pigmentada. Utilice pintura viva a base de agua que se seque rápidamente para producir un acabado opaco y brillante muy duradero en superficies claras y oscuras. Incluso puedes mezclar rotuladores permanentes de colores . Rotuladores acrilicos de ideal para uso en interiores y exteriores.

MARCADORES DE PINTURA INNOVADORES Y VERSÁTILES: Los rotuladores acrilicos permanentes fueron diseñados para ser los marcadores de pintura más innovadores y versátiles del mundo. El juego de bolígrafos de pintura acrílica es perfecto para decorar tu ropa, bolsos de mano y zapatos. Personalice posavasos, marcadores de pintura para tazas, frascos y otras manualidades de bricolaje para crear regalos únicos para amigos y familiares. Se utiliza ampliamente en papel, vidrio, metal, madera.

FÁCIL DE CONTROLAR Y USAR: Rotuladores pintura acrilica equipado con una punta única de 2-3 mm, excelente diseño con un sistema de válvula de bomba óptimo que proporciona un control de flujo preciso, y el barril transparente le muestra la tinta restante en el tiempo, le permite a usted y a su familia dibujar fácilmente su favorito línea. Estos rotulador acrilico medianos de punta de 2-3 mm son perfectos finos como para rellenar áreas grandes.

18 TIPOS DE COLORES BRILLANTES: Use nuestros colores permanentes rotuladores para ser creativo, puede pintar o agregar decoraciones en álbumes de recortes, bolas navideñas, piedras pintadas, zapatos de lona y ropa, estos juegos de bolígrafos de piedra harán que sus proyectos de arte sean más creativos, más diversos y más interesante. Este juego de rotuladores permanentes es un regalo día de la madre y pascua.

LO QUE OBTIENE: Su paquete vendrá con 18 rotuladores de pintura acrílica, cualquier pregunta sobre RATEL, no dude en contactarnos. El servicio de atención al cliente profesional de 24 horas de RATEL se compromete a brindarle una solución satisfactoria. 【Recordatorio: cuando no utilice el pintura acrilica, cierre la tapa inmediatamente. Si la tinta no sale durante el uso, remoje la punta con agua limpia. Esto es muy útil para pintar. 】

Set Pintura Acrílica Nazca para Trabajo Artístico y Manualidades - 16 Colores x 30ml - Acrílicos Perfectos para usar en Lienzo, Madera, Papel, Cartón, Plástico – Ideal Para Artistas de cualquier Nivel € 19.40

Amazon.es Features ⭐PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD – Los pigmentos de las pinturas acrílicas Nazca Colors poseen una muy buena capacidad de cobertura y ofrecen un secado rápido con un acabado satinado. La textura de estas pinturas es suave y cuenta con una excelente resistencia a la luz que protegerá tus trabajos por mucho tiempo

GAMA DE 16 COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS – Este pack incluye una gama completa de 16 colores con tonalidades frías y cálidas por lo que es ideal para artistas de cualquier nivel. Al ser unas pinturas de gran calidad, los colores mezclan muy bien entre sí, dándote la posibilidad de crear una infinidad de nuevos tonos para tus obras

️PERFECTAS PARA TRABAJOS AL AGUA – El set de pinturas acrílicas Nazca Colors te ofrece un gran abanico de posibilidades a la hora de usar técnicas artísticas como las de pintura aguada, veladuras, vidriados, etc. Al contar con una gran pigmentación y mezclarse perfectamente con agua u otros mediums acrílicos, podrás dar rienda suelta a tu creatividad y probar diferentes técnicas y efectos que darán a tu trabajo ese toque especial

️COMPATIBLES CON MÚLTIPLES MEDIOS DE TRABAJO – Los acrílicos Nazca Colors son aptos para trabajar sobre todos los soportes habituales empleados con pinturas acrílicas, como son el lienzo, el papel, la madera, la arcilla de secado al aire, cartón, plástico, etc

‍PARA ARTISTAS DE TODOS LOS NIVELES – Tanto si eres un apasionado de la pintura como si estás dando tus primeros pasos en el mundo del arte, el set de pinturas acrílicas de Nazca Colors es perfecto para ti. Este pack incluye 16 colores que te aportan una amplia gama de tonos. Además, estos vienen en botes de 30 ml por lo que tendrás más cantidad de pintura que con los tubos tradicionales. Hazte con tu set de pinturas acrílicas Nazca Colors y comienza a dar rienda suelta a tu creatividad READ Los 30 mejores Adaptador Macbook Air de 2021 - Revisión y guía

Gozlu 12 Colores Rotuladores Acrílicos, 3-5mm Reversible Punta Rotuladores Permanentes, Secado Rápido Alta Capacidad Rotuladores Tela para DIY Pintar Piedras, Ceramica, Vidrio, Madera € 11.98 in stock 2 new from €11.98

Amazon.es Features Colores Vivos y Puntas Reversibles: Gozlu bolígrafos de pintura rotuladores acrilicos de 12 colores, de color brillante y solidez del color de larga duración. Puede elegir entre estos colores de acuerdo con sus preferencias o el uso previsto para satisfacer diferentes búsquedas de color. Cada rotuladores permanentes de colores tiene una punta de nailon resistente de 3-5 mm con forma de bala o cincel de forma reversible, que se puede mezclar de colores en un área grande.

Tinta Base Agua Más Segura: Nuestros rotuladores pintura acrilica utilizan tinta a base de agua con resistencia a la luz, resistente al agua, seguridad y no toxicidad. En comparación con rotulador a base de aceite, el olor es más claro, el color es más brillante y el uso es más suave y suave, muy adecuado para el trabajo de línea. Rotuladores acrilicos permanentes cumple con el estándar de certificación de calidad EN71 y se puede usar con confianza.

Secado Rápido y Fuerte Fuerza Cobertura: El rotuladores textiles permanentes tiene alta adherencia, alto poder cubriente, secado rápido y resistencia a la abrasión. La fuerte fuerza de cobertura hace que funcione bien cuando se cubre directamente otro color sobre el color original. Puede crear audazmente sin preocuparse por cometer errores.

Fácil de Usar: La punta del nuevo rotuladores graffiti no está empapada en tinta, debe agitar el cuerpo del bolígrafo y presionar suavemente la punta del bolígrafo para el primer uso, esperar a que la tinta empape la punta del bolígrafo y luego puede dibuja líneas de colores suaves. Cubra la tapa del bolígrafo después de su uso para evitar que la tinta se seque y prolongar el tiempo de uso.

Rica Creatividad e Imaginación: Los rotuladores para pintar son un ayudante para la creación, pintura y tazas personalizadas. Con estos pinceles rotuladores colores, usted y sus hijos pueden hacer letreros con pintura a mano o bricolaje sobre vidrio, cerámica, papel, piedra, tela, plástico, lienzo, metal y madera para expresar ideas.

Colorante Resina Epoxi UV de 24 Colores - Cristal Transparente Pigmento de Resina Epoxi para Colorear Resina UV, Fabricación de Joyas - Colorante Concentrado de Resina UV para Pintura - 10 ml Cada Uno € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features COLOR TRANSPARENTE DE CRISTAL - ¡No importa cuánto colorante de resina líquida use, las artesanías de resina acabadas siempre son transparentes y coloridas! Perfecto para resina epoxi y resina UV. Simplemente combínelos para lograr sus propios colores personalizados.

ALTAMENTE CONCENTRADO - Solo una gota y te sorprenderá el fuerte efecto de teñido. ¡24 hermosos colores translúcidos e intensos, nunca se quede sin creatividad con este vibrante pigmento de color de resina líquida!

APLICACIÓN DE SEGURIDAD Y AMPLIA - Nuestros colorantes oleosos epóxicos no son tóxicos, no contienen productos químicos agresivos, están libres de crueldad. Pueden ser ampliamente utilizados en la fabricación de joyas de resina y decoraciones artesanales, vasos, uñas, pintura y otras artesanías de bricolaje.

SIMPLE DE USAR - Fácil de dispersar, penetrar y colorear en la resina para crear un color saturado y un brillo uniforme. Las botellas exprimibles facilitan el control de sus gotas para que pueda obtener el tono perfecto en todo momento.

COSTE EFECTIVO - ¡24 colorantes de resina de larga duración (0,35 oz cada uno) ofrecen infinitas posibilidades para su coloración! Haga clic en "Agregar al carrito" y cree artesanías únicas de fundición y revestimiento de resina con estos colorantes de resina específicamente formulados.

Rotuladores de Pintura Acrílica en Piedras, Rocas, Madera, Metal, Vidrio, Plástico, Lienzo y Cerámica. Pinta en Casi Todas las Superficies. 12 Unidades € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Producto de la mejor calidad: Estos rotuladores de punta media son de calidad superior, impermeables, resistentes a la intemperie, y de trazado suave. Se secan rápidamente y producen un acabado opaco y brillante muy duradero en superficies claras y oscuras.

Colores incluidos Este juego de rotuladores incluye los siguientes colores: rojo, azul, verde, rosa, dorado, café, plata, negro, blanco, naranja, amarillo y púrpura. Utilízalos para pintar, escribir o añadir un toque de color vibrante a cualquier proyecto de arte.

Funciona en casi cualquier superficie. Puedes utilizar estos rotuladores en piedras, madera, metal, plástico, coches, vidrio, lienzo, cerámica, etc. Estos rotuladores no le defraudarán y dejarán un diseño vibrante y permanente en múltiples superficies.

Amplio rango de uso: Nuestros rotuladores son perfectos para proyectos artísticos y artesanales, uso industrial o herramientas de marcado, piezas y otras aplicaciones industriales.

Nuestra promesa. Nuestra prioridad es que quedes satisfecho con nuestros productos y servicio. Ofrecemos devoluciones a todos los clientes.

Honmax Acrílico Pintura Rotulador, 24 Colores Rotuladores Acrilicos Permanente, Marcadores para Pintura de Tela, Cristal, Metal, Ceramica, Madera, Piedras, Plastico, Porcelana € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 【24 colores brillantes】 24 piedras de colores Rotuladores Acrilicos Permanente, incluyendo gris amarillo, naranja claro, naranja, rosa claro, púrpura, azul, azul claro, azul oscuro, verde, verde menta, verde azulado, verde hierba, rojo, chocolate, gris claro, blanco, crema, plata, Oro, negro, amarillo brillante, morado oscuro, morado uva, rosa roja.

【Plumilla reversible】 Punta redonda de 2-3 mm, se puede extraer y voltear. Tinta a base de agua, de secado rápido, impermeable, resistente a la abrasión, precisa y fácil de controlar. Escribe sin problemas y se desliza sin esfuerzo sobre la página, sin espacios ni burbujas en la tinta.

【Seguro y no tóxico】 Estas plumas acrílicas cumplen con los estándares de seguridad. Son a base de agua, no tóxicos, inodoros, seguros y amigables para los niños. (Recomendamos que los niños menores de tres años sean supervisados por un adulto).

【Adecuado para muchos materiales】 Estos rotulador acrílicos pintan sobre piedra, cerámica, papel, madera, vidrio, metal, plástico, lienzo, concreto, tela, bolsa de lona, zapatos de lona, cuero, huevos de Pascua y muchos otros.

【Amplia gama de aplicaciones】 Para artistas, estudiantes de arte, adolescentes y adultos para usar en proyectos de arte y manualidades. Dale color a tu vida y diseña productos decorativos para Navidad, cumpleaños, Acción de Gracias, Día de Pascua, fiesta, fiesta de Año Nuevo y reuniones familiares. También es un gran regalo para que tus hijos o amigos envíen tu amor.

Rotuladores De Pintura Acrílica, RATEL 20 Colores Marcador Permanentes Pintura Pluma, Rotulador Impermeable para Piedra, Madera, Vidrio, Cerámica, Diseño De Dibujo- No Tóxico E Insípid € 16.64

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features MARCADO IMPERMEABLE Y PERMANENTE: Las plumas de arte de pintura hechas de acrílicos a base de aceite de alta calidad tienen mejor resistencia al agua y resistencia a la luz, secado rápido y características de color brillante permanente. El color de las imágenes realizadas con este bolígrafo no se atenuará con el tiempo, mantiene su trabajo perfecto.

COLORES RICOS Y BRILLANTES: El juego de bolígrafos acrílicos contiene colores básicos brillantes, que incluyen dos colores metálicos: plata y oro. se pueden colorear uniformemente en cualquier superficie, satisfacen casi todas sus necesidades artísticas. Adecuado para metal, cerámica, piedra, papel negro, madera, tela, plástico, vidrio y otras superficies.

CARACTERISTICAS: Poseer una punta de fibra de 3 mm es el secreto para colorear uniformemente en un área grande. Esta pluma utiliza tinta acrílica aceitosa y tiene una punta de fibra de 3 mm. Estos diseños permiten que el lápiz tenga un color uniforme en cualquier superficie sin desperdiciar tinta y prolongar la vida útil del lápiz. este bolígrafo no dañará el papel, puede superponer colores repetidamente para lograr el mejor efecto de pintura.

NO TÓXICO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: el lápiz de color resistente al agua utiliza tintas de pigmento ecológicas a base de aceite, NO TÓXICAS e INODORAS, A PRUEBA DE SUMA, resistente al agua, de secado rápido, SIN FUGAS.

REGALO PERFECTO: este exquisito set de bolígrafos a prueba de agua es muy adecuado como regalo para sus o amigos, o también se puede utilizar para dibujar grandes regalos hechos a mano, ¡puede lograr perfectamente el efecto que desea! Le proporcionamos un servicio de devolución sin preocupaciones, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la tienda Desheng.

Unbekannt Pebeo 772100 Vitrail Cristal Veces Color contornos Pasta 20 ml Tube blíster € 4.38 in stock 1 new from €4.38

Amazon.es Features Contorno pasta para dibujar con motivos de.

Basadas en agua, cubrientes color pasta, en tubos cabezas con Precortador. alta opacidad. después superficie brillante.

Seco útil: oberflâche 1 St núcleo 24 horas

Pincel de limpieza: con agua jabonosa

Pintura Textil 3D Nazca – Set 24 Colores (4 Neón UV) x 30ml – Pintura Permanente Perfecta para Pintar con Relieve sobre Tela, Ropa, Camisetas, Cerámica, Madera, Piedra o Cualquier Superficie € 27.95

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

Amazon.es Features ⭐CREA DISEÑOS EN RELIEVE – Las pinturas textiles 3d de Nazca Colors son perfectas para tus diseños sobre toda clase de tejidos pudiéndose también utilizar sobre papel, lienzo, madera, cerámica, vidrio, piedras, metales, etc. Gracias a su alta elasticidad una vez seca, podrás usarlo en prendas flexibles y crear formas dimensionales y pequeños relieves en tus obras

⭐USA UN PINCEL O TU BOTE COMO APLICADOR – Con el set de pinturas 3d Nazca podrás usar tu pincel o aplicar directamente usando los botes para crear relieves, según la fuerza que apliques al apretarlo, obtendrás mayor o menor cantidad de pintura al realizar tu diseño. Crea acabados aterciopelados aplicando finas líneas o grandes relieves usando varias capas de pintura

⭐24 COLORES VIBRANTES (INCLUYE 4 FLUORESCENTES) – Este set cuenta con una amplia gama de tonalidades que te darán el máximo de posibilidades en tus trabajos. Además de los 20 colores con tonos vivos y vibrantes, también se incluye 4 colores de la gama Nazca neón con mucha saturación y brillo (Naranja, Amarillo, Rosa y Verde) que además son fotoluminiscentes y brillan al aplicarles luz ultravioleta

⭐PARA ARTISTAS DE CUALQUIER NIVEL – El set de pintura textil 3D Nazca Colors es ideal, tanto para artistas que están empezando, como para experimentados en el mundo del arte y las manualidades. La posibilidad de hacer diseños con relieve y la variedad de colores que incluye el pack, te aportará un sinfín de nuevas posibilidades. Personaliza tus camisetas, cojines, mochilas, bolsas o cualquier accesorio textil. Además, también podrás decoras tus tazas, muebles y todo lo que se te ocurra

⭐PERMANENTE Y RESISTENTES A LOS LAVADOS – Al ser las pinturas 3D Nazca Colors permanentes, podrás crear maravillosos diseños con relieve sobre tu ropa y accesorios textiles y fijarlos para que así aguanten lavados de hasta 40 ºC. El proceso es muy simple, una vez acabado el diseño sobre la tela, déjalo secar por completo y realiza la fijación usando una plancha por encima del diseño sin llegar a tocarlo para así lograr que la pintura se adhiera a las fibras y aguante posteriores lavados

Rotuladores de Pintura Acrílica para Piedras,Permanente Marcadores Dibujar en Piedras Vaso Cerámico Porcelana Plastico Madera Papel Lona (12 punta mediana) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features ✍️[12 COLORES Y PUNTAS DE PLUMA REVERSIBLES] Este juego de bolígrafos de pintura acrílica utiliza tinta viva a base de agua que se seca rápidamente para producir un acabado opaco y brillante muy duradero. El paquete contiene 12 colores: azul, amarillo, dorado, verde, verde claro, morado, naranja, rosa, rojo, negro, plateado y blanco. Puede extraer la punta del lápiz, el otro extremo de la punta del lápiz cumple con sus requisitos para dibujar líneas finas o colorear áreas grandes.

✍️ [PARA TODAS LAS EDADES] Estos marcadores de pintura acrílica cumplen con los estándares de seguridad CE y EN71 estadounidenses y europeos. Son a base de agua, no tóxicos, inodoros, seguros. No se requieren habilidades de pintura para usar estos lápices de pintura acrílica. Niños o adultos aprenden a pintar sus propias artesanías. Los rotuladores de pintura acrílica pueden estimular la imaginación de todos y desarrollar habilidades creativas. Nuestras plumas traen más diversión a tu vida.

✍️[FUNCIONA EN MÚLTIPLES SUPERFICIES] Estos rotuladores de pintura acrílica para pintar piedras, vidrio, tazas de café, vasos, madera, ventanas, telas, plásticos, cerámica, pinturas de Halloween, ropa y otras manualidades personalizadas. Encuentra algunas piedras para pintar, usa tu imaginación y crea grandes obras maestras. Esta es una excelente manera de pasar tiempo con sus hijos y experimentar cosas nuevas juntos.

✍️ [IMPERMEABLE DESPUÉS DE HORNEAR] Estos marcadores de pintura acrílica son a base de agua, de secado rápido y resistentes al sol. Obtienen un mejor rendimiento a prueba de agua después de hornear en el horno a 230 grados Celsius durante 1 hora. No hay necesidad de preocuparse de que sus artes y manualidades se destruyan fácilmente en el lavado. Aunque estos bolígrafos de pintura acrílica son impermeables después de hornear, no sugerimos lavar sus obras de arte.

✍️ [GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL 100%] Prometemos un reembolso de 6 meses y una garantía de reemplazo de producto de 12 meses. Si tiene algún problema con el producto, no dude en contactarnos. Le enviaremos uno nuevo o le reembolsaremos según su necesidad. Ordene ahora 100% sin riesgo.

Kreul 16481 - Bolígrafo para cristal y porcelana (punta de pincel elástica, pintura para vidrio brillante y porcelana, semiopaca, resistente a la luz, ideal para escribir a mano y bellas fuentes € 7.14 in stock 2 new from €4.71

Amazon.es Features Rotulador brillante para cristal y porcelana con punta de pincel

A base de agua, colores de al menos un 60% de materias primas sostenibles de origen natural

Semiopaco, resistente a la luz

Sin agitar ni bombear

La pintura se hornea en el horno durante 90 minutos a 160 °C y después es resistente al agua, apto para lavavajillas READ Los 30 mejores Pilas Duracell Aa de 2021 - Revisión y guía

Arteza Rotuladores permanentes de colores | Pack de 20 | Tinta al óleo | Rotuladores para pintar en cartulina negra, piedra, madera y más € 22.65 in stock 1 new from €22.65

Amazon.es Features Versátiles - Estos rotuladores de colores al óleo se pueden utilizar en prácticamente cualquier superficie, lisa o porosa.

Permanentes - Los rotuladores para decorar cuentan con una calidad perdurable, ya que la tinta al óleo es resistente a la luz y aguanta el paso del tiempo.

Fáciles de usar - Para que fluya la pintura solo tienes que agitar, bombear y escribir.

No tóxicos- La tinta de los rotuladores al óleo es segura para actividades artísticas y todo tipo de usuarios.

Garantía de satisfacción del 100% - Si tu producto no cumple con las expectativas, solo tienes que pedir un reembolso o un reemplazo.

Acrylic Paint Set, RATEL 36 tubes of Premium Acrylic Paint Box, 36 x 22 ml Acrylic Pigment, Non Toxic, Blendable, Waterproof, Acrylic Paint for Paper, Stone, Wood, Ceramic, Fabric, Crafts € 16.49 in stock 1 new from €16.49

Fácil de almacenar y usar: Nuestras pinturas acrílicas están selladas en tubos de aluminio, son fáciles de usar y fáciles de almacenar en la caja en la que vienen. No tiene que preocuparse por el problema de secarse si no termina de usarlas. , y puede exprimir fácilmente toda la pintura acrílica para pintar.

Colores intensos: nuestras pinturas acrílicas tienen 36 colores vibrantes y ricos, con alta viscosidad, fáciles de mezclar y pueden producir los colores que desee, con brillo y claridad. Se puede aplicar a una variedad de superficies, como vidrio, madera, piedra, arcilla, caucho, plástico, cerámica, papel y se puede secar rápidamente.

Pintura acrílica no tóxica: La pintura acrílica es de alta calidad y no tóxica, de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad, por lo que usted y su familia pueden usarla con tranquilidad. Nuestra pintura acrílica también es adecuada para niños mayores de tres años. y puede desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños en la pintura.

Regalo ideal: Nuestro set contiene 36 tubos de pintura acrílica, diez pinceles de diferentes tamaños y formas, y una exquisita caja de regalo, puede ser utilizado como el mejor regalo para niños y amigos.

Pintura de cristal antimanchas, pintura para ventanas no tóxica, kit de pintura de vidrio permanente, base de laca para pintura de arte de vidrieras superiores € 17.99 in stock 1 new from €17.99

12 colores mezclados: blanco titanio, amarillo limón, ocre amarillo, bermellón, escarlata, siena quemada, ocre oscuro, verde esmeralda, viridiano, azul ultramarino, azul fosforescente, negro, pigmento rico, viene con 10 brochas de nailon de punta redonda

Seguridad y no tóxica: la pintura a base de agua cumple con las normas de seguridad ISO 9001, ISO 14001, SGS, CE, ASTMD-4236 y EN71-3-9. Sin disolventes, sin olor, no tóxico. La pintura también tiene la función de protección ultravioleta y aislamiento térmico.

Sobre la pintura de vidrio: más revestimiento, color más brillante que obtendrás. Revestimiento adicional disponible después de que se seque el último revestimiento. También puedes hornear las obras de arte de vidrio en el horno a 176 °F durante dos horas, horneado en caliente hace que tu pintura de vidrio sea más resistente al color.

La pintura no tiene olor. Las brochas se lavan con agua y jabón. Es muy transparente y ligero. Para obtener un tono más profundo necesitas 2 o 3 capas, lo que reducirá la transparencia. Secado rápido y permanente.

RATEL Pinturas Acrílicas, 31 Conjunto de Prima Caja de Pintura Acrílica Incluso 21 x 20 ml de Pigmento Acrílico +10 Pincel- Colores Vibrantes Pintura Acrilica para Papel, Roca, Madera, Cerámica € 15.77

€ 11.23 in stock 2 new from €11.23

Amazon.es Features PIGMENTOS DE ACRÍLICO DE ALTO BRILLO: este juego de pintura acrílica de alto brillo se mezcla suavemente y le brinda una mayor cobertura de superficie que el acrílico común. Con alta saturación y textura fina, se puede pintar de manera uniforme y fluida, no es fácil que se ensucie. Efecto de pintura fácil de guardar, ya que presenta un excelente tinte y adhesión. El pigmento se seca a una velocidad moderada y durará mucho tiempo, no se preocupe más por el desvanecimiento.

PINTURA ACRÍLICA DE 21 COLORES BRILLANTES: un arco iris lleno de 21 colores vibrantes únicos y llamativos a su disposición, incluidos 15 colores básicos y 6 colores metálicos. Puedes jugar tu imaginación y talento más libremente, dará vida a tus pinturas. 6 colores brillantes hacen que tus cuadros brillen. ¡Los colores son vibrantes y ricos, combina 21 colores para crear una gama interminable de colores!

GRADO PREMIUM: (SEGURO Y NO TÓXICO): pintura acrílica no tóxica a base de agua de alta calidad, fácil de limpiar con agua y jabón, adecuada tanto para niños mayores de 3 años como para adultos. Elección perfecta para vacaciones / cumpleaños / Navidad entre niños y niñas, la mejor opción para alentar la pasión por las manualidades y manualidades para niños. ¡Obtén este juego de pintura acrílica y pinta en el tablero de dibujo o en la roca durante los fines de semana!

CREE SU ILUSTRACIÓN EN CUALQUIER SUPERFICIE: este conjunto de pintura acrílica es adecuado tanto para principiantes, amantes de la pintura y artistas. La pintura acrílica se desliza como el terciopelo en cualquier superficie. Como lienzo, piedra, madera, espuma de poliestireno, ¡no hay límites para el arte hecho a mano! La pintura es resistente al agua, se puede usar libremente en exteriores. ¡El resultado y la presentación seguramente le mostrarán que es un gran valor!

PAQUETE SÚPER VALORADO: juego de pintura acrílica RATEL que incluye - 21 piezas de 20 ml / 0,67 oz de pigmento sólido (incluidos 6 colores metálicos), 10 plumas de diferentes tamaños. Cada pigmento acrílico se sella con papel de aluminio para evitar fugas y se seca, cada tapa tiene una etiqueta de color para su identificación. Las plumas y el pigmento se envuelven individualmente, se embalan en cajas de cartón personalizadas. El embalaje está bien pensado y todo está hecho en calidad premium.

NOWKIN Rotuladores de Pintura Acrílica 18 Colores 0.7mm Rotuladores Permanentes de Colores Rotuladores Acrilicos Permanentes Pintura para Tela,Pintar Piedras,Metal, Madera, Vidrio,Huevo de Pascua,DIY € 18.99 in stock 3 new from €18.99

Amazon.es Features 【18 colores luminososos】 18 tipos de colores brillantes de acrílico para piedras a elegir, incluyendo oro metálico, plata, negro, blanco, verde, naranja, caléndula, rojo, amarillo, azul, lila, rosa. Las piedras pintadas permiten dibujar o embellecer álbumes, vasos, bolas de Navidad, tarjetas, piedras pintadas, zapatos de lona y macetas. Con nuestro marcador permanente puedes experimentar la creatividad sin restricciones.

【Mejor idea de regalo】 Este juego de rotuladores permanentes es un fantástico regalo para su hermana, su hija, sus nietas, hijos, esposas o para los amantes de las rocas pintados en Navidad, cumpleaños, día de la madre, Pascua, día de San Valentín. Fiesta, Año Nuevo, etc. Este supersofisticado marcador resistente al agua es un regalo perfecto y útil.

【Trabajar para varias superficies】 Los rotuladores de punta media a base de agua son de calidad profesional, impermeables, de secado rápido y resistentes al agua con colores vivos. Los lápices acrílicos para lienzos fluyen con gran opacidad. Ideal para manualidades o creación de obras de arte en casi cualquier superficie, por lo que puedes escribir fácilmente sobre cerámica, madera, lienzo, piedra, plástico, vidrio, etc. Varios colores permiten que la superficie M

【 Especialmente acribico 】 Con la punta precisa se pueden utilizar trazos finos y detallados ideal para dibujar, contornear o crear puntos finos. Nuestra punta de válvula para pintar se ha desarrollado de tal manera que se mantenga en forma con el tiempo y no se deshilacha, por lo que sigue recibiendo buenos detalles en su obra de arte. Si tiene esta punta fina sobre un rotulador resistente al agua, evita el desorden que normalmente al limpiar pinceles y al verter

No tóxico y seguro: nuestros lápices de graffiti a base de agua se basan en agua, no son tóxicos y sin olores. Seguro y apto para niños. Nuestros rotuladores cumplen los estándares de seguridad. Esto significa que usted puede descansar fácilmente cuando los niños canalizan su creatividad o si rompen este proyecto. Convierta el mundo en tu lienzo con lápices de colores de varias capas que no comprometen la calidad. Recomendamos niños menores de 3 años bajo supervisión.

Pébéo 773300 - Tubo de decoración acrílica Opaca para Cristal (20 ml), Color Dorado € 4.38 in stock 1 new from €4.38

Amazon.es Features Las ojeras en relieve Vitrail son una serie de 11 pinturas con efecto relieve para crear efectos dimensionales. Son ideales para hacer formas antes de llenarlas con colores vitrail.

Uso sobre vidrio, metal, madera, cartón, papel y tela

Se aplican directamente al tubo para dibujar los patrones antes de pasar los colores Vitrail.

Los objetos decorados con los colores Vitrail están destinados a fines decorativos.

Cumple con la norma ASTM D-4236.

