Los 30 mejores Piezas Magneticas De Construccion de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Piezas Magneticas De Construccion veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Piezas Magneticas De Construccion disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Piezas Magneticas De Construccion ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Piezas Magneticas De Construccion pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Bloques Magneticos, Theefun 100 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos Bloques de construcción de Bloques, Juguetes Construcciones Magneticas para Niños Juguetes Creativos y Educativos € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features Plástico no Tóxico: El juego de bloques de construcción magnéticos Theefun está hecho de plástico ABS suave, de alta calidad y no tóxico, diseñado con bordes redondeados no afilados para que no te preocupes de que las manitas de su hijo, y es perfecto para niños de 3 años en adelante.

100 Piezas Bloques Magnéticos: Cada juego incluye 40 cartas, 28 cuadrados, 14 triángulos, 8 accesorios de noria, 4 triángulos largos, 2 trapezoides, 2 hexágonos, 2 ruedas de auto, 1 bolsa de almacenamiento y 1 libro de instrucciones.

Aprendizaje práctico: los niños desarrollarán su inteligencia cinética, coordinación y habilidades de resolución de problemas mientras juegan. Gracias a los diferentes tamaños y formas, sus pequeños pueden hacer que sus imaginaciones cobren vida. Haz animales, carros, casas, gente, lo que sea. Los accesorios de rueda de noria y las ruedas de automóvil llevarán sus creaciones al siguiente nivel! Ellos van a rodar y girar como la cosa real.

Más Magnético, Magnético No Se Debilitará - Elegimos imanes potentes para mejorar la calidad y la diversión de nuestros productos.La calidad de los bloques magnéticos y los envases reciclables lo convierten en un regalo de cumpleaños ideal o un regalo para cualquier ocasión durante todo el año.

Regalos para Niños - Theefun Bloques de Construcción Magnéticos puede desarrollar la capacidad práctica de los niños, la capacidad de exploración, la creatividad y la imaginación, fácil de almacenar y excelente para los niños. Bloques Magnéticos es el regalo perfecto para su hijo, su hijo estará muy feliz y disfrutará de la diversión de Bloques Magnéticos.

ATCRINICT 106pcs Edificio magnético del Castillo Bloques con construcción de Letras y números Azulejos magnéticos Juguetes para niños de 3 4 5 6 7 años Regalos para niñas € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【¡Un conjunto de millones de ideas!】Los bloques magnéticos STEM pueden trabajar juntos para construir automóviles,castillos,torres,animales o lo que quieras. Aprende mientras juegas. Diferentes formas, surtidas colores Diferentes colores de Macaron en cada lado de cada baldosa magnética. Los niños pueden aprender los colores formas mientras te diviertes.

【Juguetes para padres e hijos】Los bloques de construcción magnéticos animarán a los niños para la creatividad, el desarrollo del cerebro y el pensamiento crítico padres niños familias que forman parte de los juegos de construcción juntos para tener tiempo familiar de calidad y recuerdos valiosos.¡Es una maravillosa campaña de padres e hijos!

【Magnética más grande y más fuerte y mejor】Bloques seguros, duraderos, magnéticos más fuertes y más grandes.Los bloques magnéticos están hechos de material ABS resistente no tóxico, con bordes redonpara la seguridad y suave sensación de la mano.Los imanes son lo suficientemente fuertes como para soportar un castillo alto.Con diferentes formas permiten la máxima creatividad y el atractivo a una amplia gama de grupos de edad.

【Grandes juguetes divertidos para niños】Hoy en día los niños pasaban demasiado tiempo en productos electrónicos, construyendo diferentes castillos y parques de atracciones.Cada niño podría tener su propio castlesis, dejar la electrónica y saltar allí para animar a su hijo en la creatividad y las habilidades de creación de equipo!

【Gran regalo y garantía de satisfacción】Con buenas bolsas de embalaje y folleto de ideas.Incluía bloques magnéticos de 50pcs, números y letras de 42pcs,2 bases de coches construibles y otros accesorios, totalmente 106pcs.Mejor regalo de Navidad, cumpleaños/regalo.Juguetes de imán para 3 4 5 6 7 8 niños de años regalos de niñas.

Desire Deluxe kit Bloques de Construcción Magnéticos 3D para Niños y Niñas de 3 4 5 6 y 7 Años - Juguete Educativo con Figuras Geométricas para Desarrollar la Creatividad de sus Pequeños - 57 piezas € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features Desarrollo Mental y Creativo - Tu niño puede crear diferentes Figuras Geométricas con estos Bloques de Construcción Magnéticos 3D mientras juega, reconociendo naturalmente los principios de los Imanes y su Fuerza Magnética.

Imanes Potentes Actualizados - Imanes cuatro veces más fuertes para asegurar la adherencia y ayudar a construir estructuras más grandes.

Alta Calidad Certificada - Azulejos hechos de Plástico ABS de Grado Alimenticio, No Tóxicos y Duraderos. Bordes curvados sin filos para no lastimar las manitos de tus pequeños.

Regalo Perfecto Para Cualquier Ocasión - Juego de Construcción Interesante apropiado para todas las edades (mayores de 3 años), ideal para múltiples fiestas, hacer amigos y trabajar en equipo. Los Bloques Magnéticos de Desire Deluxe son una manera excelente de pasar el tiempo con la familia y los seres queridos.

El Paquete Incluye - 20 Cuadrados, 12 Triángulos Equiláteros, 2 Triángulos Rectángulos, 4 Triángulos de Ángulo Agudo, 2 Piezas con Cuatro Ventanas, 4 Rectángulos, 4 Piezas con una sola Ventana, 2 Bases Cuadradas Largas, 4 Ventanas de Clic, 1 Base Rueda, 1 Manual y una Caja para guardar el Kit.

CONDIS 95 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos para Niños, Juegos de Viaje Construcciones Magneticas Imanes Regalos Cumpleaños Juguetes Educativos para Niños Niñas de 2 3 4 5 6 7 8 Años Infantil € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Construcción Creativa: CONDIS enciende la chispa de la imaginación diseñando patrones 2D y construyendo estructuras 3D con formas geométricas de colores brillantes. Desde la clásica bola magnética hasta un monstruo, fomentará y desarrollará mentes creativas y habilidades para resolver problemas.

Juegos en familia: Construyendo estructuras en familias y disfrutando de momentos memorables, se le puede enseñar a los niños a reconocer colores y formas en actividades recreativas.

Durable, seguro y con un fuerte magnetismo: Hecho con plástico resistente y sin BPA, los imanes de plástico ABS son conformes con CE, AS TM y EN71. Todas las piezas están libres de bordes afilados y son seguras de usar. Los imanes 4600 Gauss de alta calidad facilitan la unión y separación de las piezas.

Set Completo para más Diversión: El juego de 95 piezas incluye:20 x Triángulos, 24 x cuadrados, 2 x Hexágonos, 2 x Rectángulos, 1 x Noria, 26 x Tarjetas de alfabeto (no magnéticas), 16 x Tarjetas de números (no magnéticas), 2 x Ruedas,1 x Bolsa de Transporte,1x Folleto,creativo para un inicio rápido y una construcción interminable.

Fácil de limpiar y almacenar: CONDIS viene con una bolsa de viaje extra para una fácil limpieza y almacenamiento. Es perfecto para el hogar, escuela y entretenimientos de oficina.

Desire Deluxe Kit Bloques de Construcción Magnéticos 3D para Niños y Niñas de 3 4 5 6 y 7 Años - Juguete Educativo con Figuras Geométricas para Desarrollar la Creatividad de Sus Pequeños - 47 Piezas € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features Desarrollo Mental y Creativo - Tu niño puede crear diferentes Figuras Geométricas con estos Bloques de Construcción Magnéticos 3D mientras juega, reconociendo naturalmente los principios de los Imanes y su Fuerza Magnética.

Imanes Potentes Actualizados - Imanes cuatro veces más fuertes para asegurar la adherencia y ayudar a construir estructuras más grandes.

Alta Calidad Certificada - Azulejos hechos de Plástico ABS de Grado Alimenticio, No Tóxicos y Duraderos. Bordes curvados sin filos para no lastimar las manitos de tus pequeños.

Regalo Perfecto Para Cualquier Ocasión - Juego de Construcción Interesante apropiado para todas las edades (mayores de 3 años), ideal para múltiples fiestas, hacer amigos y trabajar en equipo. Los Bloques Magnéticos de Desire Deluxe son una manera excelente de pasar el tiempo con la familia y los seres queridos.

El Paquete Incluye - 20 Cuadrados, 12 Triángulos Equiláteros, 2 Triángulos Rectángulos, 4 Triángulos de Ángulo Agudo, 2 Piezas con Cuatro Ventanas, 4 Rectángulos, , 2 Bases Cuadradas Largas, 1 Manual y una Caja para guardar el Kit.

Veatree Bloques Magnéticos de Construcción para Niños Palos Magnéticos 206 Piezas Juguete Educativo para el Desarrollo Integral para Mayores de 4 Años € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features APRENDE JUGANDO – Este juego de piezas magnéticas favorece el desarrollo integral de los niños, ayudándoles a reconocer formas y colores, y estimula su creatividad y aumenta su autoestima.

JUEGO DE 206 PIEZAS – Este juguete magnético incluye 150 piezas de palos magnéticos de plástico + 56 No magnético bolas de acero. Suficiente para crear todo tipo de figuras geométricas, números 3D o diseños arquitectónicos.

DIVIÉRTESE EN FAMILIA – Este juego de construcción magnético es apto tanto para niños como adultos, aparte de ser un juguete educativo para los niños, también es un calmante de estrés para los adultos, perfecto para fomentar una relación positiva con sus niños.

MATERIAL Y SEGURIDAD – Las piezas magnéticas están fabricadas con materiales respetuosos con el medio ambiente, sin sustancias dañinas. Resistentes, duraderos y con mayor fuerza magnética. No apto para menores de 4 años.

EL REGALO PERFECTO: Nuevo empaquetado de colores, ideal para hacer regalos. Incluye una bolsa de recogida para los bloques magnéticos para que no se pierda nada y poder llevarlos a donde quiera. READ Los 30 mejores Disfraz Halloween Niña de 2021 - Revisión y guía

nicknack Mni Bloques magneticos magneticos, 116 Piezas Juguetes construcciones magneticas para Niños, Bloques Magnéticos 3D Juguetes Construcción para Niños Niñas € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features [Bloques de construcción magnéticos STEM] El juego de 116 piezas (67 piezas magnético puro) incluye: 23 * Cuadrado, 16 * Triángulo, 26 * Tarjetas blancas, 2 * Ruedas, 2 * Hexágono, 8 * Triángulo isósceles, 3 * diamante, 3 * Semi -Círculo, 4 * rectángulos, 8 * triple rectángulo; 1 * Noria de ocho piezas, 1 * Pegatinas, 10 * Evaluaciones no magnéticas, 1 * Hermosa caja de regalo, 1 * Manual de color con muchos modelos de referencia

[Aprendiendo jugando] Reconocimiento de color y forma, inspira creatividad y desarrollo del cerebro, desarrollo y habilidades motoras, capacidad de pensamiento y resolución de problemas, comunicación, pensamiento espacial, matemáticas, etc.

[Los mejores regalos] Los bloques de construcción magnéticos son una excelente manera de pasar tiempo de calidad con sus hijos mientras aprenden cosas nuevas. Entretenidos para fiestas individuales o múltiples y sentir la sensación de logro juntos.

[Excelente para el tiempo en familia] Los bloques de construcción magnéticos son una excelente manera de pasar tiempo de calidad con sus hijos mientras aprenden cosas nuevas. Entretenidos para fiestas individuales o múltiples y sientan la sensación de logro juntos.

[Materiale] Questi kit di costruzione magnetica sono realizzati con materiali non tossici e privi di BPA; Design con bordo arrotondato senza nitidezza, nessuna preoccupazione di ferire le manine di tuo figlio.Mini dimensioni, dimensioni inferiori alla media, risparmia spazio

CONDIS 42 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos para Niños Kit de Inicio, Juegos de Viaje Construcciones Magneticas Imanes Regalos Cumpleaños Juguetes Educativos para Niños Mayores de 3 años € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features 【Set de 42 piezas de construcción para niños】18 x Triángulos, 24 x cuadrados, 1x Folleto,creativo para un inicio rápido y una construcción interminable.

【Construcción Creativa & Juegos en familia】 CONDIS enciende la chispa de la imaginación diseñando patrones 2D y construyendo estructuras 3D con formas geométricas de colores brillantes. excelente manera de pasar tiempo de calidad con la familia y los seres queridos.

【Durable, seguro y con un fuerte magnetismo】 Hecho con plástico resistente y sin BPA, los imanes de plástico ABS son conformes con CE, AS TM y EN71. Todas las piezas están libres de bordes afilados y son seguras de usar. Los imanes 4600 Gauss de alta calidad facilitan la unión y separación de las piezas.

【El mejor regalo educativo para niños y familias】- Este es un gran regalo para sus hijos o los hijos de sus amigos, su sobrino, sobrina para cumpleaños, regalos escolares, navidad y otros festivales especiales. Regalo de cumpleaños para niños y Niñas de 3-9 años de Edad.

【Garantía de Satisfacción del 100%】 Siempre estamos haciendo todo lo posible para satisfacer a nuestros clientes. Todos nuestros productos vienen con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Un equipo de servicio posventa calificado, que atiende las 24 horas del día laboral. Si tiene algún problema, contáctenos en cualquier momento.

Bloques de construcción de Bloques magnéticos de 64 Piezas Juegos educativos para niños, de Morcare Construction Building Sets (46 pcs) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features ➤ Bloques magnéticos de alta calidad y asequibles: Totalmente 46 piezas, incluyendo 20x Triangle, 24x Quadrangle, 2x wheels, 1x booklet. 2 colores aleatorios diferentes en cada lado de cada mosaico magnético. Más piezas en caja con precio más bajo. Compatible con otras fichas de tamaño similar.

➤ Material seguro para niños: Los bloques magnéticos son 100% no tóxicos, el material de PC importado de alta calidad cumple con ce, astm-f9633 y en71. El borde liso de cada azulejo magnético nunca dañará las manitas ni la boca del bebé.

➤Educational & Creative Toddler Toys-46pcs conjunto de juguetes de bloques magnéticos, un gran juguete creativo que permite a su hijo interactuar con su imaginación. Es de baja tecnología y crea muy poco ruido. Su niño puede desarrollar sus habilidades creativas de lado y motoras a través del juego, se puede combinar en muchos patrones, tales como: casa, avión, tren, gato, pez, pelota y más.

➤ Ajustes para niños mayores de 3 años: este conjunto de construcción desarrolla habilidades motoras finas en los niños pequeños e inspira imaginación y un interés en la ciencia, la ingeniería y el diseño en niños mayores. Los mejores kits de apilamiento educativo para sus niños y niñas.

➤ GARANTÍA DE MATERIAL: estamos tan seguros de que a sus hijos les encantarán estos bloques de construcción de imanes que están respaldados por nuestra garantía de devolución del 100% del dinero. Si su hijo no lo ama por alguna razón, lo reemplazaremos o le devolveremos el dinero. Eso significa que o te encanta, o es gratis!

Bloques de construcción de partículas de inserción magnética, Rompecabezas de Escritorio para Adultos y Juguete de descompresión, Color 448 Piezas € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features - La portabilidad le permite llevarlo consigo y disfrutar de una diversión sin fin. Aunque el diámetro de las bolas es de sólo 5mm, son extremadamente fuertes y versátiles.

- Son una excelente manera de ejercitar tu mente y desarrollar inteligencia y creatividad. Satisfacer su imaginación, mientras estimula y ejercita los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.

- Para artesanía, marcado de destinos de viaje en un mapa del mundo, obras de construcción de arte, experimentación, para decoración, taller, artesanía, foto, refrigerador. Una gran idea de regalo.

- El juego Entrena tu imaginación espacial, la coordinación ojo-mano y también tu paciencia. Y cuando se piensa en la geometría, los problemas pasan a segundo plano.

- No apto para niños menores de 14 años. Para ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.

CONDIS Bloques de Construcción Magnéticos para niños, Juegos de Viaje Construcciones Magneticas imanes Regalos cumpleaños Juguetes Educativos para Niños Niñas de 2 3 4 5 6 7 8 Años,78 Piezas € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Construcción Creativa: CONDIS enciende la chispa de la imaginación diseñando patrones 2D y construyendo estructuras 3D con formas geométricas de colores brillantes. Desde la clásica bola magnética hasta un monstruo, fomentará y desarrollará mentes creativas y habilidades para resolver problemas.

juegos en familia: Construyendo estructuras en familias y disfrutando de momentos memorables, se le puede enseñar a los niños a reconocer colores y formas en actividades recreativas.

Set Completo para más Diversión: El juego de 78 piezas incluye 46 triángulos, 26 cuadrados,4 x triángulos largos,2 ruedas con los colores del arco iris y un folleto creativo para un inicio rápido y una construcción interminable.

Durable, seguro y con un fuerte magnetismo: Hecho con plástico resistente y sin BPA, los imanes de plástico ABS son conformes con CE, AS TM y EN71. Todas las piezas están libres de bordes afilados y son seguras de usar. Los imanes 4600 Gauss de alta calidad facilitan la unión y separación de las piezas.

Fácil de limpiar y almacenar: CONDIS viene con una bolsa de viaje extra para una fácil limpieza y almacenamiento. Es perfecto para el hogar, escuela y entretenimientos de oficina...Tan divertido como GEOMAG Dobble Juego juguetes montessori /Chico Chica Regalo de cumpleaños material montessori juguetes-puzzles infantiles

HOMOFY Bloques de Construcción Magnéticos para niños- 48 Piezas Juego de Juguetes Magnéticos Conjunto de Bloques de Construcción para 3 4 5 6 7 8 Años, Juguetes Magnéticos Educativos para Niñas Niños € 19.95

€ 16.10 in stock 2 new from €16.10

3 used from €14.97

Amazon.es Features 【Magnético Bloques Divertido】Este juego de bloques de juguetes magnéticos transparentes cubre muchas formas, puede combinarse en muchos patrones y estimula la imaginación, la creatividad, las habilidades inspiradores, las habilidades sociales y el espíritu de los niños.

【Juguete Educacional STEM】Estudiar mediante el juego, los niños pueden desarrollar un fuerte sentido del color, las formas geométricas y el diseño arquitectónico desde una edad temprana. Regalos educativos perfectos para los niños y niñas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 años de edad.

【Conexión de Juguete Magnético】Los juegos individuales o multijugador y la sensación de alegría junto con familiares y amigos. Los bloques magnéticos son compatibles con otros conjuntos de bloques magnéticos.

【Más Seguro, Duradero y Fuerte Imán】Los bloques magnéticos están hechos de material ABS de alta calidad que cuenta con bordes redondeados y una sensación de mano suave. El juego de construcción de imanes incluye 22 triángulos, 20 cuadrados, 6 accesorios de cauchos

【Regalo Ideal】Contiene un manual de ideas para que sus hijos pueden usar fácilmente a fin de crear diferentes tipos de formas. Compatible con otros bloques de tamaño similar. Excelentes regalos de Navidad, regalos de cumpleaños y regalos para los preescolares.

Flyfun Bloques Magneticos Magneticos, Juguetes Construcciones Magneticas para Niños, 117 Piezas Bloques Magnéticos 3D Juguetes Construcción, con Trae un Libro Tutorial, una Bolsa de Almacenamiento € 36.88 in stock 1 new from €36.88

Amazon.es Features 117 Piezas Bloques Magnéticos & Bolsa de Almacenamiento & Manual Tutorial - 26 × cuadrado, 26 × cartas de plástico, 19 × tarjetas de números, 4 × triángulo largo, ect, ricos Piezas Bloques Magnéticos para que los niños construyan una variedad de modelos, Bloques Magnéticos también viene con una bolsa de almacenamiento para su conveniencia Recoja las Piezas Bloques Magnéticos después de que los niños hayan jugado, los niños pueden construir varios modelos de acuerdo con las instrucciones.

Regalos para Niños - Bloques de Construcción Magnéticos puede desarrollar la capacidad práctica de los niños, la capacidad de exploración, la creatividad y la imaginación, fácil de almacenar y excelente para los niños. Bloques Magnéticos es el regalo perfecto para su hijo, su hijo estará muy feliz y disfrutará de la diversión de Bloques Magnéticos.

Plástico no Tóxico - El bloque magnético está hecho de material ABS no tóxico original de alta calidad, todos los chips de colores del arco iris están tratados por ultrasonidos para tener un mejor sellado y son perfectos para evitar roturas, haga que su hijo se sienta seguro y suave, tenga la seguridad de que su hijo puede jugar Bloques Magnéticos.

Construye Una Variedad de Modelos Arquitectónicos - Bloques Magnéticos viene con un manual tutorial que les enseña a usted y a su hijo cómo construir una variedad de modelos, usted y su hijo pueden construir modelos basados en las instrucciones del tutorial, aumente el sentido de logro de su hijo.

Más Magnético, Magnético No Se Debilitará - Elegimos imanes permanentes e imanes potentes para mejorar la calidad y la diversión de nuestros productos, nuestros magnéticos son de 4.500 s, lo que es mejor que la mayoría de los vendedores en el mercado, no se preocupe por el deterioro de las propiedades magnéticas después de que el producto se haya utilizado durante mucho tiempo.

LOORI Bloques de Construcción Magnéticos, Bloques de Construcción Magnéticos 3D con Letra y Número en Plástico, Juguete Educativo -100 Piezas € 32.79 in stock 1 new from €32.79

Amazon.es Features Conjunto Magnético de Piezas - 26 x Cuadrado, 20 x Triángulo, 4 x Triángulo isósceles, 26 x Cartas de plástico, 19 x Numero de plástico, 2 x Hexágono, 2 x Rueda de coche, 1 x Noria, 1 x Bolsa de almacenamiento, 1 x Folleto de instrucciones, y una garantía de satisfacción. Disfruta de tu tiempo familiar jugando con tus hijos.

Certificado de Alta Calidad - Hecho de plástico ABS no tóxico y duradero, material de grado alimenticio; Diseño de borde redondo sin nitidez, no se preocupe por lastimar las manitas de sus hijos, la bolsa de almacenamiento adicional hace que la tienda sea más fácil.

Varios Modelos de Construcción Building - Los niños pueden crear tipos de formas planas 2D o estructuras geométricas 3D, como automóviles, robots, casa, pentagrama, forma de corazón, molino de viento, avión, pelota, etc.

Mejor Valor - Compare con todas las otras mega ofertas similares, nuestra oferta tiene el buen valor para su dinero. Nos esforzamos por ofrecer juguetes de alta calidad con el buen valor para nuestros clientes.

Vinculación al Jugar - Entretener para una o varias partes y sentir la sensación de logro juntos. Adecuado para todas las edades (mayores de 3 años) por una fiesta en grupos, es una excelente manera de pasar tiempo de calidad con la familia y los seres queridos.

DOOKEY Bloques de Construcción Magnéticos 3D con Matemáticas y Alfabeto, Juguete Educativo y Creativo para Niños más de 3 Años - 117 Piezas - Material ABS - Mejor Regalo de Cumpleaños y Fiestas € 34.77 in stock 1 new from €34.77

Amazon.es Features Educacion Matemáticas & Alfabeto - Conjunto de bloques magnéticos tiene A a Z 26 letras y los números, hay trapecio, semicirculo, triángulo, hexágono ect... Los niños pueden conocer números, letras y formas geométricas en su primera infancia, lo que puede ayudar a sus cerebros a desarrollar e inspirar cerebros inteligentes.

Juegan de Modelos - Este conjunto de bloques magnéticos puede ayudar a su hijo a alentar la creatividad y la imaginación, el desarrollo del cerebro y el pensamiento crítico; este es un gran juguete de construcción que puede ofrecer horas de juego creativo con tus hijos, Se pueden combinar en muchos modelos, como automóviles, robots, etc...

Material no Tóxico de Alta Calidad, Seguro - Todos los bloques magnéticos utilizan material ABS original de alta calidad, borde liso; Todas las piezas han sido tratadas por ultrasonidos para un mejor sellado, previniendo perfectamente roturas, seguro para que el niño construya con estos bloques.

Fácil de Limpiar y Llevar - Súper fácil de limpiar porque el imán está pegado, viene con una bolsa de almacenamiento para almacenar todas estas partes, lo que le permite llevarlo a cualquier parte y permite que sus hijos jueguen en cualquier momento durante el largo viaje.

El Mejor Regalo Educativo para Niños y Familias - Este es un gran regalo para sus hijos o los hijos de sus amigos, su sobrino, sobrina para cumpleaños, regalos escolares, navidad y otros festivales especiales. Los bloques de construcción animan a los niños a pasar de construir formas en 2D a creaciones en 3D. READ Los 30 mejores Hot Toys Iron Man de 2021 - Revisión y guía

Limmys Bloques de construcción magnéticos Serie única de Viajes Juguetes de construcción para niños y niñas - El Juguete Educativo Stem Incluye 74 Piezas y un Libro de Ideas € 31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nunca demasiado diverso para divertirse: muchas horas de entretenimiento, independientemente de su edad, 5 años o 95 años. Mejora la creatividad, la resolución de acertijos y la imaginación. Mantiene ocupados a los niños al mismo tiempo que mejora las habilidades educativas, el desarrollo del cerebro y el pensamiento crítico que los beneficiará a lo largo de la vida.

Aprendiendo a través del juego: expone a los niños al trabajo en equipo, a la competencia, a trabajar solo y a pensar por sí mismos. La mejor ayuda de capacitación para futuros académicos, trabajadores de la construcción o aquellos que sobresalgan en roles que requieren creatividad. Enseña a los niños que las limitaciones solo están en la mente. Un centro de actividad seguro.

Diseñado para durarse: los imanes de juego de construcción son lo suficientemente fuertes para permanecer en su lugar. La calidad de los bloques magnéticos y los envases reciclables lo convierten en un regalo de cumpleaños ideal o un regalo para cualquier ocasión durante todo el año. Juguete ideal para viajar. Apto juguetes niños 3 años +.

Cumple con todos los estándares de seguridad Británicos y de la UE: como empresa con sede en el Reino Unido, la seguridad es lo más importante. Los juguetes y regalos de Limmys cumplen con todas las estrictas exigencias de seguridad británicas y europeas y, como padres, nosotros mismos estamos orgullosos de vender este juguete con la marca Limmys.

Por qué elegirnos? Limmys es una empresa familiar del Reino Unido que suministra productos infantiles de calidad al Reino Unido y Europa durante muchos años. Nuestro énfasis está en la diversión al mismo tiempo que el aprendizaje, la funcionalidad, la asequibilidad y, por supuesto, la seguridad ante todo. Juzgamos nuestro desempeño en la felicidad de nuestros clientes y nuestra prioridad es mantener nuestra calificación de vendedor del 100%. Si nos necesita por alguna razón, simplemente escrí.

LIVEHITOP 116 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos – 3D Juego Imanes Juguete Educativo Creativo Cumpleaños Regalo día del niño Reyes Magos para Niños y Niñas más 3 Años € 33.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 116 piezas de bloques de construcción magnéticos】- El conjunto de bloques de imanes incluye 26 x cuadrados, 26 x triángulos equiláteros, 2 x pares de ruedas de coche, 8 x repuestos de rueda de la fortuna, 2 x triángulos largos, 2 x prismas, 2 x rectángulos pequeños, 1 x rectángulo largo (3 cuadrados grandes), 2 x hexágonos, 2 x trapezoide, 26 x bloques del alfabeto, 16 x bloques de números, 1 x bolsa de almacenamiento. Todos los accesorios son de color aleatorio.

【 Combinación múltiple de formas 3D】- estas losetas de apilamiento magnético se pueden combinar en varios patrones como rueda de la fortuna, automóvil, avión, gato, pez, otros animales, pelotas, edificios, robots, etc. Los maravillosos bloques magnéticos ayudan a los niños a aprender use diferentes patrones para construir cientos de formas y formas increíbles en 2D / 3D.

【 Juguetes educativos creativos mágicos】 - Las formas geométricas atractivas absorben los ojos de preescolares y niños pequeños y les permiten jugar con imaginación, creatividad y cooperación. Los bloques de construcción magnética también los ayudan a adquirir un fuerte sentido del color, estimular su imaginación y desarrollar su creatividad. ¡Los coloridos azulejos de imán de construcción son juguetes educativos perfectos!

【 Material saludable y borde seguro】- los bloques de construcción magnéticos están hechos de plástico ABS no tóxico de grado alimenticio conforme a CE, ASTM y EN74, protegiendo las manos de su hijo cuando juega. Y el borde liso y redondeado sin filo protegerá las manos de los niños del dolor.

【 Ofrezca a sus hijos los mejores regalos】- en lugar de otros juguetes de juego, este conjunto de bloques de construcción magnéticos será un gran regalo para sus hijos, sin importar niños o niñas. ¡Los atraerá desde televisores, juegos en línea, teléfonos celulares u otros juegos adictivos, a un nuevo e interesante mundo de pensar, imaginar y crear! Los mejores regalos para niños pequeños en fiestas de cumpleaños, días festivos, día del niño, vísperas, navidad, año nuevo y otros festivales.

BANBBY 145 Piezas de Juguetes de Bloques de construcción magnéticos, Juego de imanes para niños, Palos mejorados de 33mm (10 Colores) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features 1. Los palos magnéticos adoptan colores de estilo arcoíris. Cada color tiene 10 palos magnéticos, un total de 10 colores. Es ideal para mejorar la capacidad de los niños para distinguir colores. La naturaleza es colorida, y los juguetes también deben ser coloridos.

2. Los juguetes magnéticos de construcción son juguetes STEM que son fáciles de montar y hacer varios patrones 3D. A través de juegos y educación, pueden estimular la curiosidad de los niños, explorar más posibilidades. Deja que los niños desarrollen la concentración y enriquezcan la creatividad y la imaginación, cultiven la capacidad de pensamiento independiente y mejoren la capacidad de resolución de problemas.

3. Puedes entretener, acompañar, guiar y animar a los niños a crear y diseñar sus propios patrones únicos, ya sea en interiores o exteriores. Para que ganen un sentido de logro en el proceso de fabricación. Te permite establecer una relación positiva con tus hijos en un entorno tan divertido y actividades creativas.

4. Utiliza materiales respetuosos con el medio ambiente. PP, diseño de arco, sin esquinas afiladas, sin BPA, no tóxico, duradero, respetuoso con el medio ambiente para garantizar la seguridad de los juguetes. Los juguetes magnéticos de construcción son muy adecuados como regalos de cumpleaños y regalos de Navidad.

5. Edad adecuada: a partir de 6 años, el juego de juguetes de construcción magnética ha pasado las pruebas y certificación EN71.

Desire Deluxe Bloques de Construcción Magnéticos Infantiles - Juego Creativo Educativo de 94 Piezas de Formas Geométricas con Imanes para Estimular la Imaginación Niños y Niñas € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features 【Set de 94 piezas de construcción para niños】 Incluye 30 cuadrados, 12 triángulos, 2 hexágonos de colores, 2 hexágonos transparentes, 1 base, 2 tornillos, 1 x barra de conexión, 1 x soporte, 26 x tarjetas del alfabeto, 16 x número y tapete,1 x caja de regalo.

【Alta calidad certificada】 Hecho de material de plástico ABS no tóxico, duradero y de grado alimenticio; diseñado con bordes redondeados no afilados para que no te preocupes de que las manitas de su hijo .

【Varios modelos de juguetes magnéticos】 Los chicos podrán crear formas 2D o estructuras geométricas 3D; combinando los bloques magneticos conseguirán diseños variados, como cabra, casa, pentagrama, forma de corazón, molino de viento, avión, bola y lo que se les pueda ocurrir.

【Mejor valor por tu dinero】 Compara con otras mega ofertas similares de juegos con imanes, nuestro juego de construcción para niños en oferta tiene la mejor relación calidad-precio. Nos esforzamos por ofrecer juguetes de alta calidad con el MEJOR valor a nuestros clientes.

【Creando vínculos mientras juega】 Entretenimiento para una o varias personas para sentir juntos la sensación de logro. Bloques de construcción adecuados para todas las edades (a partir de 3 años) para el juego educativo y creativo individual o en grupos; excelente manera de pasar tiempo de calidad con la familia y los seres queridos.

Limmys Bloques de construcción magnéticos Juguetes de construcción únicos para niños y niñas - El Juguete Educativo Stem Incluye 108 Piezas y un Libro de Ideas y una Bolsa Suave con cordón de Bono € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features Nunca demasiado diverso para divertirse: muchas horas de entretenimiento, independientemente de su edad, 5 años o 95 años. Mejora la creatividad, la resolución de acertijos y la imaginación. Mantiene ocupados a los niños al mismo tiempo que mejora las habilidades educativas, el desarrollo del cerebro y el pensamiento crítico que los beneficiará a lo largo de la vida.

Aprendiendo a través del juego: expone a los niños al trabajo en equipo, a la competencia, a trabajar solo y a pensar por sí mismos. La mejor ayuda de capacitación para futuros académicos, trabajadores de la construcción o aquellos que sobresalgan en roles que requieren creatividad. Enseña a los niños que las limitaciones solo están en la mente. Un centro de actividad seguro.

Diseñado para durarse: los imanes de juego de construcción son lo suficientemente fuertes para permanecer en su lugar. La calidad de los bloques magnéticos y los envases reciclables lo convierten en un regalo de cumpleaños ideal o un regalo para cualquier ocasión durante todo el año. Juguete ideal para viajar. Apto juguetes niños 3 años +

Cumple con todos los estándares de seguridad Británicos y de la UE: como empresa con sede en el Reino Unido, la seguridad es lo más importante. Los juguetes y regalos de Limmys cumplen con todas las estrictas exigencias de seguridad británicas y europeas y, como padres, nosotros mismos estamos orgullosos de vender este juguete con la marca Limmys.

Por qué elegirnos? Limmys es una empresa familiar del Reino Unido que suministra productos infantiles de calidad al Reino Unido y Europa durante muchos años. Nuestro énfasis está en la diversión al mismo tiempo que el aprendizaje, la funcionalidad, la asequibilidad y, por supuesto, la seguridad ante todo. Juzgamos nuestro desempeño en la felicidad de nuestros clientes y nuestra prioridad es mantener nuestra calificación de vendedor del 100%. Si nos necesita por alguna razón, simplemente escrí.

Magnetpro Bloques de construcción magnéticos Niños 108 Piezas Juguetes magnéticos, Juguetes educativos 3D, Regalo de cumpleaños para niños para niños a Partir de 3 años (108 Pieza) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Aprendiendo y Jugando - Las fichas magnéticas ayudan a los niños a aprender a resolver problemas, identificar formas y colores. Las piezas son duraderas y seguras y pueden reutilizarse. Todos los niños de 3 años o mayores pueden construir un mundo colorido a través de este conjunto

Educativo y creativo - desde bolas mágicas, cohetes, animales hasta edificios, es un gran juguete creativo que hace que su hijo esté activo con su imaginación. Es sorprendente lo que puede salir de tu imaginación y cómo resolver las cosas de una manera alternativa.

Limpieza y embalaje - es fácil limpiarlos ya que se pegan todos juntos. Los bloques de construcción magnéticos Magnetpro vienen con una bolsa de almacenamiento adicional. La bolsa de almacenamiento toma todas las piezas y es fácil de limpiar. Perfecto para el hogar, escuelas, guarderías y sesiones de terapia ocupacional.

Fuerte y seguro - hecho de imán fuerte, plástico no tóxico, sin bordes afilados. Los bloques de construcción magnéticos Magnetpro están certificados por CE y libres de BPA.

108 artículos en paquete. Incluso 36 x cuadrados, 36 x triángulos isósceles, 10 cartas con letras, 6 x triángulos largos, 2 x bastidores, 2 x hexágono, 2 x soportes hexagonales, 2 x trapecio, 2 x rectángulo, 2 x semicírculo, 2 x ruedas, 2 x tornillos, 1 x pentágono, 1 x varilla de conexión, 1 x base, 1 x etiqueta engomada del alfabeto, 1 x manual de usuario.

Playmags 100 Piezas Super Set - con los Imanes más Fuertes Garantizados, Robustos y Súper Duraderos con Colores Vívidos y Claros. Accesorios Clickins de 18 Piezas para Mejorar tu Creatividad € 68.99 in stock 2 new from €68.99

Amazon.es Features SET DE JUEGO DE AZULEJOS MAGNÉTICOS DE 100 PIEZAS - Este conjunto clásico de Playmags permite a los niños construir, jugar y aprender durante horas de entretenimiento educativo; Recomendado para mayores de 3 años

IMANES DE AZULEJOS EXTRA POTENTES - El juego incluye 82 azulejos magnéticos con SUPERMAGS exclusivo; Los imanes fuertes y duraderos son ideales para construir estructuras 3D altas

CLICKIN'S - LETRAS Y VENTANAS PARA EL APRENDIZAJE - 18 clics instructivos únicos Pop en cada ventana de mosaico para mayor creatividad; Los niños y los niños pequeños disfrutan de muchas posibilidades

PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO: los juguetes de ingeniería estimulan la resolución de problemas, las habilidades motrices y el reconocimiento de formas; Perfecto para juegos preescolares y actividades grupales

VERSATILIDAD DEL TIEMPO DE JUEGO: el juego divertido, colorido y atractivo hace un maravilloso regalo de cumpleaños o Navidad para niños o niñas; Uso con Playmags Building Board, Cars & More

Limmys Bloques de construcción magnéticos Juguetes de construcción únicos para niños y niñas - El Juguete Educativo Stem Incluye 42 Piezas y un Libro de Ideas y una Bolsa Suave con cordón de Bono € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features Nunca demasiado diverso para divertirse: muchas horas de entretenimiento, independientemente de su edad, 5 años o 95 años. Mejora la creatividad, la resolución de acertijos y la imaginación. Mantiene ocupados a los niños al mismo tiempo que mejora las habilidades educativas, el desarrollo del cerebro y el pensamiento crítico que los beneficiará a lo largo de la vida.

Aprendiendo a través del juego: expone a los niños al trabajo en equipo, a la competencia, a trabajar solo y a pensar por sí mismos. La mejor ayuda de capacitación para futuros académicos, trabajadores de la construcción o aquellos que sobresalgan en roles que requieren creatividad. Enseña a los niños que las limitaciones solo están en la mente. Un centro de actividad seguro.

Diseñado para durarse: los imanes de juego de construcción son lo suficientemente fuertes para permanecer en su lugar. La calidad de los bloques magnéticos y los envases reciclables lo convierten en un regalo de cumpleaños ideal o un regalo para cualquier ocasión durante todo el año. Juguete ideal para viajar. Apto juguetes niños 3 años +.

Cumple con todos los estándares de seguridad Británicos y de la UE: como empresa con sede en el Reino Unido, la seguridad es lo más importante. Los juguetes y regalos de Limmys cumplen con todas las estrictas exigencias de seguridad británicas y europeas y, como padres, nosotros mismos estamos orgullosos de vender este juguete con la marca Limmys.

Por qué elegirnos? Limmys es una empresa familiar del Reino Unido que suministra productos infantiles de calidad al Reino Unido y Europa durante muchos años. Nuestro énfasis está en la diversión al mismo tiempo que el aprendizaje, la funcionalidad, la asequibilidad y, por supuesto, la seguridad ante todo. Juzgamos nuestro desempeño en la felicidad de nuestros clientes y nuestra prioridad es mantener nuestra calificación de vendedor del 100%. Si nos necesita por alguna razón, simplemente escrí.

Condis 160 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos para Niños Kit de Inicio, Juegos de Viaje Construcciones Magneticas Imanes Regalos Cumpleaños Juguetes Educativos para Niños Mayores de 3 años € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features El mejor regalo para niños a partir de 3 años: un juguete de construcción de bloques magnéticos ayuda a los niños a aprender habilidades de resolución de problemas, formas y colores. Las piezas son duraderas y seguras, por lo que se pueden reutilizar para calentar la imaginación de tu hijo. Juegos educativos: adecuados para su hijo como regalo de cumpleaños, Pascua y regalos de Navidad.

【Calidad certificada】 Hecho de plástico ABS no tóxico de calidad alimentaria sin BPA. Cumple con las normativas CE, ASTM y EN71. Las esquinas redondeadas protegen las manos de los niños de lesiones.

【Juego completo para divertirse】 160 piezas – Gran relación calidad-precio. 26 triángulos, 30 cuadrados, 4 triángulos isólicos, 8 triángulos isólicos, 4 diamantes, 2 pentágonos, 2 hexágonos, 2 redondos, 4 sectores semicirculares, 8 cuadrados rectos, 4 dobles, 4 formas de ventana, 12 tarjetas de frutas (no magnéticas), 26 tarjetas postales (no magnéticas). 16 mapas digitales. No magnética, 1 rueda gigante, 2 ruedas y 1 bolsa de transporte.

Bloques magnéticos para niños de fácil limpieza y almacenamiento; el juguete de aprendizaje Condis viene con una bolsa de transporte para facilitar la limpieza y el almacenamiento. Los juegos magnéticos para niños son perfectos para el hogar, la escuela y la oficina.

【100% satisfacción garantizada】Condis se esfuerza por resolver todas las preguntas sobre el producto y el servicio, y se compromete a ofrecer a todos los clientes una experiencia de compra de 5 estrellas. Le ofrecemos un servicio al cliente rápido y satisfactorio. 50 días de dinero y 12 meses de garantía del producto siempre está incluido, así que usted puede comprar con confianza. Bloques magnéticos, juegos educativos para niños a partir de 3 años (jóvenes / niños) / niñas / niños pequeños. READ Los 30 mejores Lego Classic Caja De Ladrillos de 2021 - Revisión y guía

KIDCHEER Construcciones Magneticas Niños 100 Piezas Bloques Magneticos Niños Juegos Educativos Niños und Rueda de la Fortuna Niños y Niñas de 3 4 5 6 7 8 9 Años, Multicolor € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features La mejor opción para principiantes --- 100 piezas en total: incluye 24 x triángulos, 22 x cuadrados, 26 x fichas de letras, 15 x fichas de números, 4 x diamantes, 1 juego de piezas de noria y folleto.

Se adapta a niños mayores de 3 años: nuestro juego de construcción de imanes desarrolla las habilidades motoras finas en los niños pequeños e inspira la imaginación y el interés en la ciencia, la ingeniería y el diseño en los niños mayores.

Compatible con otras marcas --- Compatible con otras placas magnéticas de tamaño similar. Estos bloques serían un gran complemento para los que ya tienes. Los mejores kits de apilamiento educativos para sus niños y niñas.

Más diversión --- Las piezas de colores brillantes se pueden unir entre sí sin desmoronarse a menos que se separen, la bolsa de almacenamiento adicional facilita el almacenamiento.

Desarrolle múltiples habilidades --- Su adorable hijo desarrollará la capacidad de reconocer colores y formas, creatividad e imaginación, habilidades motoras, habilidades de manipulación, habilidades de pensamiento y resolución de problemas, habilidades de construcción y diseño al jugar.

Condis 120 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos para Niños, Juguetes Niños de 3 4 5 6 7 8 Años Juegos Magneticos Educativos Viaje Juego de Imanes magneticas para Niños Niñas Montessori Regalos € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Construcción Creativa: CONDIS enciende la chispa de la imaginación diseñando patrones 2D y construyendo estructuras 3D con formas geométricas de colores brillantes. Desde la clásica bola magnética hasta un monstruo, fomentará y desarrollará mentes creativas y habilidades para resolver problemas.

Juegos en familia: Construyendo estructuras en familias y disfrutando de momentos memorables, se le puede enseñar a los niños a reconocer colores y formas en actividades recreativas.

Durable, seguro y con un fuerte magnetismo: Hecho con plástico resistente y sin BPA, los imanes de plástico ABS son conformes con CE, AS TM y EN71. Todas las piezas están libres de bordes afilados y son seguras de usar. Los imanes 4600 Gauss de alta calidad facilitan la unión y separación de las piezas.

En comparación con todas las demás ofertas, nuestros bloques de construcción magnéticos tienen la mejor relación precio y rendimiento. 30 triángulos, 28 cuadrados, 2 hexágonos, 2 semicírculos, 2 rectángulos, 4 triángulos isósceles, 4 rombos, 2 trapezoides, 26 tarjetas del alfabeto (no magnéticas), 16 tarjetas numéricas (no magnéticas), 1 noria, 2 Ruedas y 1 Bolsa de Transporte.

Fácil de limpiar y almacenar: CONDIS viene con una bolsa de viaje extra para una fácil limpieza y almacenamiento. Es perfecto para el hogar, escuela y entretenimientos de oficina.

BANBBY 32 Piezas 33mm Cubos magnéticos Grandes Bloques de construcción Juguetes para niños Educación Preescolar (8 Colores) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features 1.1 Los cubos magnéticos adoptan colores estilo arcoíris. Cada color tiene 4 cubos magnéticos, un total de 8 colores. Es excelente para mejorar la capacidad de los niños para distinguir colores. La naturaleza es colorida y los juguetes también deben ser coloridos.

2. Los juguetes de construcción magnéticos son juguetes STEM. Son fáciles de montar, almacenar y se pueden diseñar varios patrones 3D. A través de los juegos Magnet y la educación preescolar, se podría estimular la curiosidad de los niños y se explorarían más posibilidades. Deje que los niños desarrollen la concentración y enriquezcan la creatividad y la imaginación, cultiven la capacidad de pensamiento independiente y mejoren la capacidad de resolución de problemas.

3. Puede entretener, acompañar, guiar y animar a los niños a crear y diseñar sus propios patrones únicos, ya sea en interiores o exteriores. Para que obtengan una sensación de logro en el proceso de elaboración. El manual tiene más de 100 patrones novedosos, desde simples hasta complejos, le permite establecer una relación positiva con sus hijos en un ambiente tan divertido y con actividades creativas.

4. Utilizando materiales ecológicos - ABS de grado alimenticio. El diseño de arco, sin esquinas afiladas, sin BPA, materiales no tóxicos, duraderos, fáciles de limpiar y respetuosos con el medio ambiente garantizan la seguridad de los juguetes. Los juguetes de construcción magnéticos son muy adecuados como regalo para niños, regalo para preescolares, regalos para juegos de simulación, regalos de cumpleaños y regalos de Navidad.

5. Edad adecuada: 3+, el juego de juguetes de construcción magnéticos ha pasado la prueba y certificación EN71.

CONDIS 114 Piezas Bloques de Construcción Magnéticos para Niños, Juguetes Niños de 3 4 5 6 7 8 Años Juegos Magneticos Educativos Viaje Juego de Imanes magneticas para Niños Niñas Montessori Regalos € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features 【Condis 114 piezas de bloques magnéticos】Incluye 58 triángulos, 40 cuadrados, 6 triángulos recílicos, 2 pentagonales regulares, 2 hexágonos, 2 semicírculos, 2 rombos, 2 trapecio, 1 bolsa de almacenamiento y un manual de usuario (idioma español no garantizado).

【El mejor regalo para niños a partir de 3 años】 El kit estimula el desarrollo cerebral y la capacidad de pensamiento, mejora la destreza de los dedos y la flexibilidad, promueve la creatividad y la imaginación de tus hijos a la hora de construir estructuras únicas y avanzadas. Nota: Seguridad probada para niños a partir de 3 años.

【Calidad certificada】 Fabricado en plástico ABS sin BPA, no tóxico de calidad alimentaria. Cumple con las normativas CE, ASTM y EN71. Las esquinas redondeadas protegen las manos de los niños de lesiones.

Fortalece los lazos de la familia: pasar mucho tiempo con la familia es cada vez más importante. Juega con los bloques de construcción y crea algo con tus hijos son momentos agradables y relajantes, ayuda a acercarse a los niños y crea una relación saludable y positiva.

【100% satisfacción garantizada】Condis se esfuerza por resolver todas las preguntas sobre el producto y el servicio, y se compromete a ofrecer a todos los clientes una experiencia de compra de 5 estrellas. Le ofrecemos un servicio al cliente rápido y satisfactorio. 50 días de dinero y 12 meses de garantía del producto siempre está incluido, así que usted puede comprar con confianza. Bloques magnéticos, juegos educativos para niños a partir de 3 años (jóvenes / niños) / niñas / niños pequeños.

McDou Bloques de Construcción Magnéticos, Conjunto de Construcción Magnética,3D Bloques de Construccion Imantados con Inspira Set Estándar de Construcción Creativos y Educativos para Niños (80PCS) € 27.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features ✿ APRENDE JUGANDO: ✿ El juguete de bloques de edificios magnéticos McDou es perfecto para personas de todas las edades. Si te gustan los bloques de construcción, puedes sentir plenamente la imaginación y las habilidades de diseño arquitectónico y nunca te cansarás de jugar.

✿ HABILIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL: ✿ El juguete magnético McDou puede estimular el conocimiento potencial de los niños en el cerebro. El reconocimiento de colores y formas, la creatividad y la imaginación, las habilidades motoras, las habilidades manipulables, las habilidades de pensamiento y resolución de problemas, las habilidades de construcción y diseño se desarrollan mientras se juega.

✿ DESARROLLO DE INTELIGENCIA: ✿ El bloque de construcción magnético McDou es una gran construcción magnética inteligente para el desarrollo del cerebro. Con estas piezas de construcción magnéticas, los niños y adultos pueden crear cientos de formas de superficie 2D o estructuras o modelos geométricos 3D para jugar.

✿ REGALO PERFECTO: ✿ ¿Sigues desesperado y no sabes qué regalos enviar a los niños? ¡A los niños les encantará abrir esto! Compre ya ! ¡Y nunca te arrepentirás!

✿ SEGURIDAD Y ALTA CALIDAD: ✿ El juguete magnético de McDou está hecho de plástico ABS no tóxico de alta calidad, la soldadura ultrasónica mantiene cualquier forma segura y esquinas redondeadas para mayor seguridad. Su hijo puede jugarlo de forma segura.

ColorBaby - Bloques construcción bebé 35 piezas, bloques de colores(49282) € 9.95 in stock 3 new from €9.95

Amazon.es Features Bolsa con 35 ladrillos tamaño Maxi de Color Block, piezas en colores modernos: lila, rosa, blanco, verde y azul ¡para unas construcciones muy divertidas!

Tamaño Maxi: Estas piezas tienen un tamaño mayor para garantizar la seguridad del juego en los niños de edad más temprana (recomendado a partir de 12 meses)

Fáciles de guardar: Las piezas vienen en una cómoda bolsa con asa y cremallera en la que guardarlo todo después de jugar, ¡y podréis llevarla a todas partes!

A prueba de niños: Piezas fabricadas en plástico ABS indeformable para garantizar su uso por mucho más tiempo, compatibles con otros sets Maxi de Color Block

Este juego desarrolla la imaginación y la creatividad, además de ejercitar su habilidad manual, la coordinación ojo mano y el aprendizaje de formas y colores

