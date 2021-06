Inicio » Top News Los 30 mejores Piedras Decorativas Jardin de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Piedras Decorativas Jardin de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Brynnberg Piedra Decorativa para Jardin e Interior Guijarro (Naturaleza, 850g) € 8.95 in stock 3 new from €8.89

Amazon.es Features Usted obtiene 850 g de piedras blancas, el tamaño se mezcla entre 7-15mm

Piedras de mármol redondeadas, ya que es un producto natural de piedra natural, también puede haber polvo de piedra en el embalaje.

Para usar en muchas decoraciones, para bodas, como Strreudeko, decoración de mesas, grava de jardín, Perlkies, grava, para uso en interiores y exteriores.

Para el apartamento moderno, para la cama del jardín, el estanque ornamental, tantas posibilidades como ideas.

Gran decoración para bodas, bautizos, aniversarios, fiestas corporativas o fiestas cumpleaños.

flonatur. Piedra mármol Canto rodado Blanco Saco de 25Kg, Piedra Decorativa para Jardin o Espacios Exteriores. (40/60) € 23.60 in stock 1 new from €23.60

Amazon.es Features Color blanco: su color viene determinado por la composición de la grava y los cristales de mármol incrustados que le proporcionan un brillo natural

Resistencia: la piedra de canto rodado blanco es muy resistente y posee una gran dureza

Aplicaciones: es utilizada para decoración en jardines, pasarelas, arriates, terrarios, acuarios, etc...

Granulometría: es el diámetro de una esfera de su mismo volumen, y se expresa en milímetros. En los cantos de mayor tamaño se suele hacer la media de las tres medidas ortogonales máximas, aunque no se corten en el mismo punto

Smartwares 10.009.37 Luz para exterior, LED, forma de piedra, alimentada por energía solar, IP44, Marrón € 8.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features Luz con forma de roca alimentada con energía solar

Las baterías completamente cargadas pueden iluminar hasta 8 horas

Se enciende y se apaga automáticamente con el sensor de día/noche

Apta para uso en exteriores gracias al grado de protección IP44

Altura: 114 mm

LIHAO Piedra Decorativa Jardín Blanca Grava Blanca para Jardín Jarrones Acuario Piedras Pequeñas (460G) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Tamaño Pequeño: alrededor de 460g y cada piedra mide 6-9 mm.

Accesorios: Viene con una cuchara y dos mallas para el agujero de la maceta.

Color Blanco: elegantes decoraciones en los jarrones de cristal, tambien perfectas para pintar.

Múltiples Usos: para decoración de jardín, para planta de interior, rellenar un jarrón con flores, adornar la superficie de cactus y suculentas.

Piedras Naturales: las piedras son naturales, sin rellenos, tintes ni aceites adicionales. Alguna grava puede ser deformada, ovalada o redonda, gruesa o delgada. READ Dónde encontrar contenido para aeropuertos de Apple

Smooce Piedras Luminosas Jardín, Piedras Decorativas Guijarros Brillantes, 200 Piezas Piedras de jardín para decoración de pasillos al Aire Libre, Decorar Acuario Sendero Patio de césped € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Resplandor en la oscuridad】Cada bolsa contiene aproximadamente 200 piezas de guijarros de resina suave no tóxicos. Estos pequeños guijarros absorben suficiente luz solar u otra luz artificial durante el día para brillar por la noche o en cualquier otro ambiente oscuro por hasta 3-6 horas.

【Seguridad y protección del medio ambiente】¡No es necesario utilizar electricidad! Estas gemas luminosas están hechas de resina de alta calidad, duradera, inodoro y no radiactiva. La mano de obra es fina y pulida, por lo que no hay bordes afilados.

【Diseño de bricolaje】En una fiesta o un día especial, como el cumpleaños de alguien, no hay nada mejor que dar un regalo en persona. Por eso, puedes decorar regalos con estas brillantes gemas para sorprender a tus amigos o familiares.

【Césped del patio de decoración del jardín externo】Al lado de la acera, rodea el macizo de flores o extiende estos guijarros en la plantación. Estos guijarros brillarán en la oscuridad bajo la luz del sol. Es una opción ideal para paisaje acuático, decoración de jardines, plantas en macetas, macizos de flores aledaños, iluminando caminos o entradas, jardines, artesanías, acuarios, etc.

【Servicio de calidad】200 piezas de guijarros, si tiene alguna pregunta o problema durante el proceso de compra y uso, no dude en contactarnos, un profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas. Nota: Manténgase alejado de los niños para evitar peligros.

200 Piezas Piedras Luminosas Azul, 200 Piezas Piedras Decorativas Guijarros, Piedras Decorativas del Jardín para Las Calzadas Decoración al Aire Libre Tanque de Peces de Acuario Camino Lawn Yard € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features ❤【Brillo en la oscuridad】:Aproximadamente 200 Piezas de guijarros de resina brillante no tóxica por bolsa. Estos guijarros absorben suficiente luz solar u otra luz artificial durante el día para brillar hasta 3-6 horas por la noche o cualquier otro ambiente oscuro.

❤【Seguro y ecológico】: No se necesita electricidad! Estas piedras luminosas están hechas de resina premium, duradera, insípida y no radiactiva. Fina mano de obra y pulimento, por lo que no tiene un borde afilado.

❤【Adorno de DIY】: Cuando en las fiestas o los días especiales, por ejemplo,el cumpleaños de alguien, ninguno sea más bueno que hacer un regalo en persona.Por eso, puede decorar el regalo con estas piedras luminosas resplandeciente para sorprender a su amigo o familiar.

❤【200pcs y azul】: Después de compra, va a contar con 200pcs piedras resplandeciente azul, puede decorar los lugares con ellas o adornar las fiestas especiales, por ejemplo, la fiesta de muerto y de Halloween para agregar el ambiente de fiesta.

❤【Servicio de calidad】Si usted tiene cualquieras problemas en la compra y sobre uso, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

HBSTK 300 Piezas de guijarros Blancos, guijarros Negros, Piedra Luminosa, Piedras Luminosas de Piedra para Pasarela de jardín, Piedras Decorativas de jardín para pasarelas, decoración al Aire Libre € 16.55 in stock 1 new from €16.55

Amazon.es Features Adecuado para uso en interiores: los guijarros brillantes también son adecuados para uso en interiores, pero asegúrese de que reciban suficiente luz solar para que realmente brillen cuando las luces están apagadas.

Fácil de usar: simplemente coloque los guijarros en el borde de la pasarela o macizos de flores, o utilícelos para jarrones decorativos, paisajismo de acuarios, jardinería, piscina, bar, decoración floral de villa, para parques, etc.

FÁCIL CUIDADO: Gracias a la superficie lisa, los guijarros decorativos no ofrecen ninguna superficie de contacto con la suciedad, por lo que casi no es necesario mantenimiento.

Servicio al cliente: Nos esforzamos por brindar el mejor producto y servicio a todos nuestros clientes. Si por alguna razón no está satisfecho con nuestro producto, comuníquese con nosotros y nuestro equipo de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.

GYD Saco Piedra Jardin Canto RODADO Blanco Puro 40-60 MM 10 KG… € 13.25 in stock 2 new from €13.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saco 10 kg grosor piedra de 4 a 6 cm

Para decorar en interior y exterior.

Macetas, jardines, etc.

Piedra Canto Rodado Saco Blanco Especial (99%) (5 Kg, Tamaño: 20-40mm) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Blanco puro 99%

Peso: 5 Kg

Material: Marmol

Tamaño: 20-40 mm

flonatur Piedra Canto rodado Negras 25Kg. tamaño 20/40. Piedras Decorativas para jardín o Exterior en Color Negro € 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piedras de mármol color negro tamaño 20/40

Ayuda a proteger la tierra de cambios bruscos de temperatura y mantiene la humedad del suelo.

Su utilidad es para caminos, rocallas, paisajismo, maceteros, parques infantiles, etc...

Saco de 25Kg.

moinkerin 100 Piezas Piedras Luminosas de Colores, Piedras Guijarros Brillan en la Oscuridad la Decoración de Jardín, Pasarela y Decoración, Grava de Resina Decorativa € 9.59

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Colores Múltiples】-- 100 piezas de piedras hechas por el hombre. Ideal para decoración exterior e interior, como pecera, maceta, jardín o patio, etc.

【Calidad Premium】-- Hecho de resina premium: ecológica, no tóxica, no raidoactiva y segura.

【Tamaño】-- Aproximadamente 2-3 cm, peso: cada 2.1-2.12g. Alto pulido sin esquina afilada.

【Larga duración】-- No requiere electricidad y es duradero con menos exposición al sol.

【Reutilizable】 -- Retire el paquete y coloque los guijarros bajo la luz solar durante varias horas, asegúrese de que cada uno absorba la luz, brillará en la oscuridad y puede usarse durante más de 15 años.

Ulikey 200 Piezas Piedras Luminosas, Piedras Decorativas Guijarros, Piedras Decorativas Fluorescentes Decorativas para Jardín Hogar Aire Libre Parques Peceras Acuario (Multicolor) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ✨ Seguro y ecológico - Estas piedras resplandeciente son producido de pigmento fotoluminiscente y resina segura, duradera, insípida y no radiactiva. Fina mano de obra y pulimento, por lo que no tiene un borde afilado.

✨ Brillo en la oscuridad - Estos guijarros absorben suficiente luz solar u otra luz artificial durante el día para brillar hasta 3-6 horas por la noche o cualquier otro ambiente oscuro.

✨ Reutilizable y duración resistente - Se puede usar repetidamente, las piedras luminosos muchas luces bajo sol que queda en cultivando un huerto exterior o al aire libre para brillar la duración más unos años.

✨ Mucha función - Ideales como grava para acuarios, piedras brillantes en el acuario, estanque, patio, en paisajes acuáticos, como decoración de paisajes, en macetas, como en un sendero.

✨ Adorno de DIY - Piedras resplandeciente es ideal para DIY, se puede poner en formas brillantes, ideal para toda la decoración de bricolaje, decoración.

ZoomSky Piedras Luminosas Azul 200pcs Stone Brillante Roca Fluorescente Adorno pecera para Decorar jardín hogar Botella Maceta Acuario balcón Pared Piscina y Lago y identificar vereda en Patio € 11.97 in stock 1 new from €11.97

Amazon.es Features Decoración para dentro y fuera de hogar: Estas piedras luminosas azul pueden como la decoración colocando en jardín, patio, empalizada y antepacho y la pared de casa. Así agregan el interés y alegría en la vida aburrida.

Adorno de DIY: Cuando en las fiestas o los días especiales, por ejemplo,el cumpleaños de alguien, ninguno sea más bueno que hacer un regalo en persona.Por eso, puede decorar el regalo con estas piedras luminosas resplandeciente para sorprender a su amigo o familiar.

Regalo para niños: Como conocemos nosotros, los niños quieren las cosa luminosas y se atrean por ellas. Por esto, podemos comprarles estas rocas luminoso azul como regalo de cumpleaños o premio de compartimiento bueno. Mientras, las piedras brillantes no tiene el borde cortante, es seguro como el regalo de niños.

200pcs y azul: Después de compra, va a contar con 200pcs piedras resplandeciente azul, puede decorar los lugares con ellas o adornar las fiestas especiales, por ejemplo, la fiesta de muerto y de Halloween para agregar el ambiente de fiesta.

Seguro y ecológico: Estas piedras resplandeciente azul son producido de pigmento fotoluminiscente y resina segura, no tiene elemento toxico y otras cosas de radioactividad, el femómeno luminoso es la teoría física, no van a contaminar el medioambinete, es un producto ecológico.

Saco Piedra Jardin Canto RODADO Blanco Puro 40-60 MM 20 KG € 20.99 in stock 2 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SACO CANTO RODADO BLANCO PURO

Saco Piedra Jardin Canto RODADO Blanco Puro 60-100MM 20 KG € 21.55 in stock 2 new from €21.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CANTO RODADO BLANCO PURO 60-100MM

Piedra Grava Blanca (99%) Blanco Natural (10 Kg) € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Tamaño: 10-20 mm (Pequeño)

- Color: Blanco brillante

- Cantidad: 10 kg

Se clasifican para conseguir la mayor calidad, igualmente puede contener algunas impurezas al tratarse de piedra natural.

RockinColourTM Piedras decorativas para jardín, color rojo - rosso € 13.99 in stock 3 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piedra decorativa con recubrimiento de color intenso.

Color rojo intenso y llamativo.

Este llamativo color avivará cualquier jardín y contrasta bien con las líneas verdes de césped y con los bordes de las zonas de paisajismo.

Ideal para proyectos decorativos, para cubrir la arena de las macetas o para crear una base colorida entre varias plantas.

Combina bien con otros colores de la gama RockinColourTM.

Teraplast - Piedras decorativas para macetas, jardines, acuarios, terrarios y modelismo, plástico reciclado, 2 paquetes, tamaño pequeño, Bianco € 16.50

Amazon.es Features Paquete con 2 bolsas de piedras de tamaño pequeño.

Piedras de plástico 100 % reciclado y reciclable - Fabricado en Italia.

Son piedras limpias, higiénicas y no tóxicas; más ligeras que las piedras comunes, resistentes al calor y al frío, fácilmente lavables, resistentes a los golpes, impiden la formación de moho.

Ideales como decoración para acuarios o macetas y para crear una capa drenante.

Son ideales para usar en macetas, jardines, acuarios, terrarios y modelismo.

Piedra marmolina Blanca,Saco de 25Kg (Tamaño 8/12) Piedra Decorativa para jardín, macetas, terrarios, acuarios, Varios formatos. € 20.24 in stock 1 new from €20.24

Amazon.es Features Color blanco: su color viene determinado por la composición de la grava y los cristales de mármol incrustados que le proporcionan un brillo natural

Resistencia: la marmolina blanca es muy resistente y posee una gran dureza

Aplicaciones: es utilizada para decoración en jardines, pasarelas, arriates, terrarios, acuarios, etc...

Piedra marmolina Blanca, Bolsa 5kg Piedra Decorativa para jardín, macetas, terrarios, acuarios, Varios formatos. Tamaño 8/12 € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color blanco: su color viene determinado por la composición de la grava y los cristales de mármol incrustados que le proporcionan un brillo natural

Resistencia: la marmolina blanca es muy resistente y posee una gran dureza

Aplicaciones: es utilizada para decoración en jardines, pasarelas, arriates, terrarios, acuarios, etc...

RETON 500 Unids Glow Guijarros Piedra Piedras Luminosas Decorativas Hechas por el Hombre para Jardín Patio y Tanque de Peces Piedras Decorativas (Blanco) € 24.88 in stock 1 new from €24.88

Amazon.es Features 500 PC un conjunto

Ideal para iluminar la iluminación exterior de la pasarela

Los productos se utilizan principalmente para el florero decorativo, la pecera, la decoración que cultiva un huerto, la piscina, la decoración de la barra etc.

Tamaño de mármol plano y están hechos de un material de resina poli

Después de exponerse a la luz del día, estos guijarros brillan (azul) en el oscuro resplandor dura aproximadamente dos o tres horas después de la exposición solar total

Best Season 477-26 - Piedra decorativa para jardín con luz LED solar, 11.5 x 15 cm € 10.44

€ 9.26 in stock 1 new from €9.26

Amazon.es Features Fabricado en plástico

Dimensiones del producto de 13 x 16 cm

Incluye una batería recargable

Tiene 3 LEDs de color blanco

Saco de 25 kg de piedras de mármol blanco de Carrara, perfectas para decoración de jardines. Varias medidas disponibles € 25.99 in stock 2 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CIOTBIA60100 Size 60/100 mm

100 Pcs Piedra Luminoso,AZXES,Piedras Brillan en la Oscuridad,Decorativas para Jardín (Azul) € 6.00 in stock 1 new from €6.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El resplandor dura aproximadamente dos a tres horas después de la exposición completa al sol

Después de estar expuestos a la luz del día fuerte con 3 horas, estos guijarros se pueden encender en el plazo de 1-2 horas en la obscuridad.

Material: Pigmento fotoluminiscente + resina

100 piezas en 1 bolsa de guijarros artificiales

Nota: Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del elemento

BELLE VOUS Piedras Decorativas Natural (Bolsa de 3,6 kg) 1,4 a 2,6 cm Mini Piedras Macetas Variadas - Grava Jardin de Rio para Relleno de Jarrón, Macetas, Paisajismo, Acuario, Hogar y Jardín € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features BOLSA PIEDRAS JARDIN DE 3,6 KG: Nuestra bolsa de piedras para macetas pesa 3,6 kg. Las piedras decorativas para jarrones miden 1,4 a 2,6 cm de tamaño aproximado. Como son naturales, su forma, tamaño y color varia. Cada piedra mide entre 0,6 a 1,2 cm de grosor. No tienen bordes afilados y vienen sin encerar y están listas para usar. Son ecológicas y no se deterioran o desgastan. Se pueden usar en interiores y exteriores.

MACETAS PERFECTAS: Nuestra piedra jardin son funcionales y decorativas para plantas. Use estas mini piedras decorativas para jardín para llenar macetas o mezclarlas con tierra. Esto le permite a sus plantas drenar el agua de forma efectiva. Después de colocar la planta en la maceta, las piedras lucen muy bien como decoración y también mantienen las plagas fuera como los mosquitos. Puede usarlas en interiores o exteriores. Úselas para suculentas, cactus, aloe vera, plantas paraguas y bonsái.

ADORNO DE JARDÍN: Esta gravilla para jardin se puede usar en acuarios como decoración. Sin embargo, recomendamos revisar los efectos de este tipo de piedrecitas decorativas en su flora, fauna, hongos y vida acuática de su acuario antes de usarlas. Recomendamos lavarlas y mojarlas antes de usarlas. Cepíllelas con jabón y aclárelas. Deje que las piedras se sequen antes de usarlas. Úselas en estanques y adornos con agua en su jardín. Decore caminos, paredes y colóquelas debajo de árboles.

USO DECORATIVO: Coloque estas piedras drenaje macetas en jarrones y úselas para llenar floreros. Puede usar estas piedras decoracion con sus flores falsas o reales y colóquelas en su hogar. Puede colocarlas en su jarrón huracán, porta velas, tazones y cestas para decorar. Úselas para sujetar velas y otros accesorios dentro de un contenedor. Cree un hermoso centro de mesa para su mesa de café o repisa. Deje que sus hijos hagan hermosos jardines de hada o cama de flores para su hogar.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de piedras para el jardin se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Saco Piedra Jardin Canto RODADO Blanco Puro 15-25 MM 20 KG € 20.99 in stock 2 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SACO CANTO RODADO BLANCO PURO

Luces Solares LED Exterior Jardin, JESLED Luces Solar de Tierra Luz para suelo Lámparas solares, 8LED, IP67, estanque y decoración de cubierta de camino (Blanco cálido, 8 Piezas) € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Panel solar eficiente】-la potente luz solar de 8 LED para exteriores con un color de luz cálida pero suave. Utilizamos baterías de hidruro de níquel-metal con excelente rendimiento y alta eficiencia de trabajo como baterías de almacenamiento. 900mAh de gran capacidad. Puede iluminar durante 10-12 horas con solo 4-6 horas de carga. la lámpara de tierra solar muestra una luz blanca cálida de 80 lúmenes cuando funciona. Tiene un mejor efecto decorativo que otras luces de jardín de disco solar.

【Sensor de luz sensible inteligente】-Integrado en la luz del jardín del sensor de luz. Recolecta energía solar todo el día y se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer. Ahorrar costos de electricidad y ser respetuoso con el medio ambiente. Estas luces solares del jardín agregarán una hermosa escena para la vista nocturna de la noche.

【Impermeabilidad IP 67】- IP67 resistente al agua y ABS de alta resistencia lo hacen adecuado para uso en exteriores. Puede aislar efectivamente el agua y la niebla. Luces de tierra solares pueden funcionar bajo cualquier tipo de clima. La exquisita lámpara de trébol de la suerte puede incluso flotar directamente sobre la superficie del agua para iluminar y decorar su piscina por la noche.

【Fácil de instalar y usar】-Los focos de exteriores solares no requieren cables. Después del ensamblaje, instale las luces solares en el suelo usando postes de 68.5mm de largo que los hagan paralelos al suelo. lámpara solar compacta de jardín es impermeable y libre de corrosión. Perfecto para jardín, patio, césped, pasarela, sendero, terraza, paisaje, entrada, calzada, acera, piscina y camping. (Aviso: Antes de insertarlo en el suelo, por favor ponga el interruptor en "ON" en la parte posterior)

【Garantía del producto】- JESLED ofrece una garantía de 24 meses (12 meses de garantía para la batería) para estas luces de trébol de la suerte del jardín que simbolizan la felicidad. Ofrece soporte postventa 24/7, si hay alguna pregunta, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Collar Escalibur Perros de 2021 - Revisión y guía

BUZIFU Piedras Luminosas Jardín, 200 unids Piedras Decorativas Jardín, Piedras Azules, Piedras Decorativas Guijarros Brillantes, para Decoración Terraza o Jardín, Plantas en Macetas, Césped o Acuario € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Amazon.es Features 【Seguro y Ecológico】-- Te traemos un pack con 200 piedras de color azul. Están hechas de resina de alta calidad, se encuentran libre de toxinas, olor y radioactividad, por lo que podrás utilizarlo en tus macetas y jardín, sin que tus platas se vean afectadas, de forma chata, irregular y con bordes redondeados, de un tamaño de 2 a 3 centímetros. Nuestras piedras fluorescentes son capaz de iluminarse hasta por 15 años, debido a su pigmento fotoluminiscente y resina de la primera calidad.

【No se necesita electricidad】-- ¡Disfruta de un brillo nocturno sin necesidad de electricidad! Nuestros productos luminiscentes están diseñados con material fosforescente y resinas sintéticas. Se pueden cargar autoáticamente absorviendo la luz del sol o puedes incrementar los resultados con una fuente de luz distinta. Las piedras decorativas para jardin absorven la energía y mantiene un brillo posterior, inicialmente muy radiante, que se disipa lentamente a medida que transcurre la noche.

【Decoración Exterior para Jardín Patio Césped】-- Las piedras fosforescentes son una solución de iluminación ecológica. Sal de lo convencional e ilumina el camino de entrada a tu casa o el interior de la misma. Las piedras luminiscentes que brillan en la oscuridad proporcionan una solución de iluminación exterior hermosa pero sutil que no requiere fuente de energía eléctrica, por lo que es ideal para caminos, entradas de vehículos, bordes y cualquier cosa que se te ocurra.

【Adorno de DIY】-- Da rienda libre a tu imaginación y diseña el fantástico y llamativo jardín con piedras que siempre quisiste tener. Cuando se haga de noche, se te iluminará la sonrisa con la luz que desprenden nuestras mágicas piedras que se iluminan en la oscuridad. Estas hermosas piedras cuyo aspecto es parecido al de la fluorita mineral pueden ser usadas para peceras, macetas con plantas, jardines, pasarelas, floreros, y cualquier cosa que se te ocurra.

【Garantía y Nota】-- Debido a la característica del material, para garantizar el efecto de luminoso durante la noche, asegúrese de que estas piedras absorban suficiente luz durante el día. Mientras más tiempo lo tengas al sol más se ilumin. Díganos si no está satisfecho con nuestros productos, le devolveremos el importe íntegro y haremos todo lo posible para mejorar nuestros productos y servicios. NOTA: Manténgase alejado de los ninos para evitar riesgos.

WELLXUNK Piedras Luminosas 100 Piezas Piedras Decorativas Guijarros Decorativas Piedras Luminosas,Guijarro Luminoso Piedras,para Decorar Jardín, Acuario, Patio € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Material ecológico】: Los rodillos incandescentes están hechos de poliestireno (PS), no son tóxicos ni insípidos, no son radiactivos.

【Brillo en la oscuridad】: Aproximadamente 100 Piezas de guijarros de resina brillante no tóxica por bolsa. Estos guijarros absorben suficiente luz solar u otra luz artificial durante el día para brillar hasta 3-6 horas por la noche o cualquier otro ambiente oscuro.

【Durable piedras luminosas】:Decorativas Piedras Luminosas se puede usar repetidamente y su expectativa de vida dura hasta 15 aos.

【Adorno de DIY regalo】: A la gente le gustan los regalos bonitos,por eso, puede decorar el regalo con estas piedras luminosas resplandeciente para sorprender a su amigo o familiar.

【De múltiples fines】: Lo que sea que desee agregar color a su cama de jardín esta primavera, decore la terraza del mundo de los cuentos de hadas durante las vacaciones de Navidad u ofrezca a sus amigos las aletas un entorno único, estas piedras claras son el La mejor opción para ti. Ideal para paisaje acuático, paisaje, planta en maceta. Iluminación de un camino, un callejón, un macizo de flores, un acuario o un jardín.

