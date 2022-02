Inicio » Top News Los 30 mejores Piedra De Alumbre de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Piedra De Alumbre de 2022 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bionatural, Desodorante

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desodorante piedra de alumbre 100% natural

Indicado para todo tipo de piel y especialmente adecuado para piel sensible

Sin aditivos, colorantes ni conservantes

Testado dermatológicamente

Vitry Piedra De Alumbre 120G 120 g

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elimina y previene los olores de sudoración sin dejar de sudar

Respeta la piel sensible

Respeta el medio ambiente

Brand: Vitry

Bifemme Desodorante piedra alumbre - 120 gr

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desodorante piedra alumbre

Sensación de frescura natural

Protección eficaz y duradera

Testado dermatológicamente

no enmascara los malos olores, actúa antes de su desarrollo

SANON Desodorante de Piedra de Alumbre 100% Puro, Natural y Ecológico | Sin parabenos, alcohol o conservantes | Stick 120 g, 2 unidades

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESODORANTE NATURAL: El alumbre es el sustitutivo preferido a los desodorantes tradiciones, con químicos derivados del petróleo que irritan la piel o tapan los poros.

HIDRATANTE, DE TEXTURA SUAVE: Remedio natural contra el exceso de sudoración. Es la forma más delicada y natural de eliminar las bacterias causantes del mal olor sin obstruir los poros, permitiendo la transpiración normal. Contrarresta la formación de bacterias que provocan malos olores. Sus propiedades naturales también ayudan a calmar la piel después del afeitado o la depilación.

PROPIEDAES: Elimina los malos olores creando una película invisible de microcristales. Desodorante natural aplicado en manos, pies o axilas. Usado también después del afeitado por sus propiedades astringentes, cicatrizantes y antisépticas. Es un mineral hemostático capaz de detener pequeñas hemorragias en pequeños cortes provocados por el afeitado. Provoca un efecto reafirmante de la piel. No deja manchas en la piel ni en la ropa.

PRODUCIDO: con los más altos estándares de la UE. Sólo contienen ingredientes naturales. No contiene alcohol, perfumes ni conservantes. No contiene clorhidrato de aluminio ni circonio de aluminio. No deja manchas en la piel ni en la ropa.

INGREDIENTES: Piedra de alumbre (Potassium alum) 100%.

Jabón Zorro D'Avi | Desodorante Piedra de alumbre con Cuerda | 120 gr | Desodorante Natural y Ecológico sin Alcohol | Permite la Transpiración Corporal sin Irritar | No Mancha | Fabricado en España

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DESODORANTE NATURAL Y ARTESANAL: Elaboramos nuestros desodorantes de manera 100% artesanal, sometiéndolos a un proceso de pulido manual para que resulten más cómodos de utilizar. Así, garantizamos el respeto por el medioambiente, una excelente calidad y unas propiedades que lo diferencian con el resto de desodorantes convencionales del mercado

✅APTO PARA PIELES SENSIBLES Y DELICADAS: Este desodorante de alumbre ecológico está indicado para todo tipo de pieles. Es ideal para combatir los malos olores provocados por la sudoración corporal durante todo el día y, además, permite la transpiración de la piel sin obstruir los poros. ¡Se puede aplicar tanto en las axilas como en los pies!

✅INGREDIENTES NATURALES: Damos importancia al cuidado natural de la piel, por lo que utilizamos materias primas de origen natural y ecológico de la mejor calidad. Este desodorante sin aluminio se compone únicamente del mineral Piedra de alumbre. ¡No contiene ningún aditivo!

✅ DESODORANTE SÓLIDO MULTIFUNCIONAL: El uso más popular de la Piedra de alumbre es el de desodorante. Sin embargo, la Piedra de alumbre pude utilizarse como loción post-afeitado o depilación, para combatir el acné, aliviar irritaciones, cicatrices, llagas e incluso para reducir el tono y relieve de las estrías. ¡No mancha la piel ni la ropa!

✅RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE: Nuestros productos se caracterizan por ser “zero waste”. Nos esforzamos por garantizar la sostenibilidad, gracias a la utilización de materias primas naturales biodegradables y envases en cartón reciclable y vidrio. Nuestros desodorantes de Piedra de alumbre son una gran alternativa a los desodorantes con ingredientes artificales o envasados en plástico READ Los 30 mejores Tijeras Electricista Profesional de 2022 - Revisión y guía

Paquete de 2 barras desodorantes de 120gr - Piedra de alumbre - 100% natural - Sin paraben ni clorhidrato de aluminio/Eficaz contra los cortes de afeitado - BARBER TOOLS -

€ 11.98 in stock 2 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra piedra de alumbre está hecha sólo de 100% de alumbre. No hay alcohol o perfume y no hay parabeno o clorhidrato de aluminio.

DESODORANTE: La piedra de alumbre se ha usado durante generaciones como desodorante natural para limitar la transpiración, prevenir la fermentación y neutralizar las bacterias que causan el olor.

NATURAL DESPUÉS DEL AFEITADO: La piedra de alumbre también puede ser usada como un after shave, ayuda a limpiar la piel y a cerrar los poros después del afeitado, ayudando a aliviar la quemadura de la navaja. De esta forma, se mantiene la piel limpia, suave y radiante después de cada ritual de afeitado.

FÁCIL DE USAR: Apriete el palo bajo un chorro de agua para humedecerlo y úselo como un desodorante normal.

✮ Barber Tools ✮ Piedra de alumbre 100% natural - 100 gr - Con su caja de almacenamiento After shave y desodorante natural.

€ 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➽ After shave natural: La piedra de alumbre te ayuda a limpiar la piel y a cerrar los poros después del afeitado, lo que permite aliviar la irritación provocada por el afeitado. Mantiene la piel limpia, lisa y radiante después de cada afeitado.

➽ Discreto: La piedra de alumbre es totalmente inodora, lo que significa que puede utilizarse incluso si llevas agua de colonia. La piedra de alumbre Barber Tools también se puede utilizar junto a otro producto after shave.

➽ Fácil de usar: La puedes aplicar a mano, pero no la dejes secar demasiado. Asegúrate también de utilizar la piedra de alumbre en primer lugar, esperar unos minutos y luego aplicar el after shave.

➽ Desodorante natural: Además de ser un after shave original, la piedra de alumbre también se puede utilizar como un excelente desodorante natural.

➽ Afeitado perfecto: Otra gran ventaja de la utilización de la piedra de alumbre como after shave es darte cuenta de lo bueno o malo que ha sido el afeitado. Cuando apliques la piedra de alumbre en la cara, notarás un picor que aumentará según el grado de irritación de la piel.

O³ Piedra de Alumbre Desodorante - 3 Unidades de 60g -100% Natural - Sin Aluminio - sin Parabenos - Desodorante Natural Hombre y Mujer

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿ESTÁS CANSADO DE LOS RASTROS DE SUDORACIÓN? ¿Necesitas un desodorante 100% natural? Desodorante de piedra de alumbre Lola Nature es para ti. No contiene parabenos ni cloruro de aluminio. Sin alcohol y sin perfume

Piedra de alumbre Lola Nature se utiliza para limitar la transpiración, prevenir la fermentación y neutralizar las bacterias que causan los olores. Este producto no lleva el riesgo de reacción alérgica y fácil de usar: aplícalo directamente después de la ducha en la piel húmeda, las axilas, los pies, las manos huecas, la frente o el cuello

Piedra de alumbre aplicada en la piel cierra los poros y reafirma la piel. Además tiene muchas otras virtudes: una solución contra los vellos encarnados, un afeitado natural, un remedio contra el herpes labial

Solución económica: una piedra de alumbre de 60 g sirve para aproximadamente un año. ¡Durante este tiempo normalmente gastas 6-12 desodorantes tradicionales!

SATISFACCIÓN GARANTIZADA - Satisfecho o Rembolsado - GARANTÍA DE POR VIDA! Si tienes algunas preguntas, contáctanos por Amazon, respondemos a todos mensajes dentro de 24 horas

Decolores | Desodorante Mineral de Alumbre 70/100 grs | Piedra Natural Indicada Para Picaduras De Insectos | Alto Efecto Bactericida Previene Malos Olores | Puede Usarse Como Aftershave

Amazon.es Features QUIÉNES SOMOS: Decolores Natur es una empresa de Cosmética Natural y Ecológica comprometida con la ecología y la sostenibilidad, y preocupada por la salud humana. Llevamos más de 10 años ayudando a personas como tú a lucir una piel sana y bonita. Creemos firmemente en los beneficios de los productos naturales, y fieles a esta creencia investigamos permanentemente para ofrecer productos elaborados con materias primas ecológicas, naturales, saludables, y libres de sustancias tóxicas.

CARACTERÍSTICAS: Desodorante mineral de Alumbre en piedra de 70 -100 grs. La piedra de alumbre es un desodorante natural 100% (no contiene componentes químicos ni tóxicos) que protege nuestro cuerpo, regulando la transpiración y neutralizando los malos olores en la piel, ya que inhabilita la propagación de bacterias las cuales causan el mal olor. Apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Indicado para la higiene íntima del cuerpo, axilas, pies, manos, etc.

MODO DE EMPLEO: Aplicado en la axila como una fina capa invisible, tras humedecerlo con agua, el mineral de alumbre proporciona un eficaz efecto desodorante. Afeitado: Tiene importantes propiedades astringentes, por lo que se utiliza para prevenir la irritación de la piel después del afeitado, y para evitar infecciones como consecuencia de los pequeños cortes que pueden producirse. También en general para pequeñas heridas o picaduras de insectos.

REGALO IDEAL: En nuestro catálogo encontrarás todo tipo de productos útiles, originales y únicos para ti o para regalar a tu pareja, novio o novia, amigos, o para cualquier detalle que tengas que hacer. Visita nuestra Store de Amazon y descubre nuestro surtido, desde cosmética natural, artículos de baño y masaje, hasta hogar, bienestar y packs de regalo. ¡Te esperamos!

ATENCIÓN AL CLIENTE: En Decolores Natur estamos preparados para resolver todas tus dudas y preguntas sobre nuestros productos. Así que no dudes en utilizar el servicio de atención al cliente que ponemos a tu disposición a través de la mensajería interna de Amazon. Estaremos encantados de resolver todas tus dudas.

Piedra de alumbre bruta 200 g

Amazon.es Features Piedra de alumbre - Desodorante natural.

Barbear Piedra de alumbre | 100 g tamaño Jumbo | 100% natural | inodoro después del afeitado | alternativa desodorante | piedra pulida a mano | calma la piel

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ DETENER LA SANGRE: Debido a su efecto astringente, la piedra de alumbre se puede utilizar para detener el pequeño sangrado que se produce durante el afeitado.

✅ CONTRA LAS QUEMADURAS DEL AFEITADO: Después del afeitado, humedezca brevemente el bloque de alumbre y déjelo deslizar sobre la piel. Esto calma la piel y previene su irritación.

✅ 100% NATURAL: La piedra de afilar es un producto europeo elaborado con alumbre de potasio natural. Los controles continuos garantizan la excelente calidad.

✅ DESPUÉS DEL AFEITADO: La piedra de alumbre ya se usaba como un after shave en la antigua Roma y está experimentando un resurgimiento hoy en día, especialmente como una alternativa al DEO sin olor y sin aditivos.

✅ TAMAÑO JUMBO: Con el tamaño de la piedra de afilar de 100 gramos, nos aseguramos de que la piedra se asiente perfectamente en la mano y se pueda utilizar sin esfuerzo y sin ningún esfuerzo de fuerza.

Desodorante de Piedra de Alumbre en stick - Puro Mineral - Cristal de Alumbre de Potasio 120 gr - Desodorante 100% natural - Desodorante sin Parabenos sin Aluminio

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La barra de alumbre de potasio es un remedio natural ideal para contrarrestar la formación de bacterias que provocan los malos olores.

Contrarresta la formación de malos olores, calma pequeñas irritaciones de la piel, como picaduras de insectos y abrasiones del afeitado, y además permite eliminar el olor persistente de alimentos como ajo, cebolla o pescado de tus manos.

Humedezca ligeramente un extremo y frote suavemente sobre la parte afectada de la epidermis. Al final de su uso, enjuague el extremo húmedo y coloque la piedra sobre una superficie seca.

Los cristales de alumbre de potasio se obtienen de canteras naturales en Tailandia y Filipinas. Luego se pulverizan y prensan para formar un cilindro regular y se envasan sin más procesamiento ni agregado de aditivos químicos.

El alumbre de potasio es un producto 100% natural, apto para todo tipo de pieles. READ Los fanáticos encontraron el comentario en español

O³ Piedra de Alumbre Desodorante - 3 Unidades de 60g -100% Natural - Sin Aluminio - sin Parabenos - Desodorante Natural Hombre y Mujer

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿ESTÁS CANSADO DE LOS RASTROS DE SUDORACIÓN? ¿Necesitas un desodorante 100% natural? Desodorante de piedra de alumbre Lola Nature es para ti. No contiene parabenos ni cloruro de aluminio. Sin alcohol y sin perfume

Piedra de alumbre Lola Nature se utiliza para limitar la transpiración, prevenir la fermentación y neutralizar las bacterias que causan los olores. Este producto no lleva el riesgo de reacción alérgica y fácil de usar: aplícalo directamente después de la ducha en la piel húmeda, las axilas, los pies, las manos huecas, la frente o el cuello

Piedra de alumbre aplicada en la piel cierra los poros y reafirma la piel. Además tiene muchas otras virtudes: una solución contra los vellos encarnados, un afeitado natural, un remedio contra el herpes labial

Solución económica: una piedra de alumbre de 60 g sirve para aproximadamente un año. ¡Durante este tiempo normalmente gastas 6-12 desodorantes tradicionales!

SATISFACCIÓN GARANTIZADA - Satisfecho o Rembolsado - GARANTÍA DE POR VIDA! Si tienes algunas preguntas, contáctanos por Amazon, respondemos a todos mensajes dentro de 24 horas

Laboratorio Sys Desodorante Natural Alumbre Stick, 120 gr

Amazon.es Features Desodorante natural Alumbre Stick

Cuida tu salud de la mano

120 gr

Producto de calidad óptima

Diseño elegante, producto útil y práctico

Desodorante de Alumbre de Amonio Natural en Piedra en Bruto - 90/120 gr - Puro Mineral - Cantitad: 1

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La piedra de alumbre de amonio es un remedio natural ideal para contrarrestar la formación de bacterias que provocan los malos olores.

Contrarresta la formación de malos olores, calma pequeñas irritaciones de la piel, como picaduras de insectos y abrasiones del afeitado, y además permite eliminar el olor persistente de alimentos como ajo, cebolla o pescado de tus manos.

Humedezca ligeramente un extremo y pase suavemente sobre la porción afectada de la epidermis. Al final de su uso, enjuague el extremo húmedo y coloque la piedra sobre una superficie seca.

Los cristales de alumbre de amonio se obtienen de canteras naturales en Tailandia y Filipinas. Luego se cortan con una sierra hidráulica y se empaquetan sin más procesamiento ni agregado de aditivos químicos.

El alumbre de amonio es un producto 100% natural, apto para todo tipo de pieles.

Alepia - Guijarro de piedra de alumbre natural

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un desodorante natural e inofensivo que te protegerá 12H.

También es una excelente cicatrizante en caso de corte durante el afeitado.

Ingredientes: Alun Potasio.

Dimensiones del paquete: altura x anchura x anchura de 6,0 cm x 5,0 cm x 7,0 cm.

Sala - Alumbre, sulfato de aluminio, potasio de alumbre (900 g)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es soluble en agua (aumenta con la temperatura). El alumbre se puede aplicar de forma versátil, entre otras cosas, contra las manos húmedas, las uñas quebradizas, como piedra de alumbre o piedra de afeitado para detener el sangrado

En forma de cristal, el alumbre tiene un efecto antiolor y actúa como un inhibidor en la descomposición del sudor y del ácido butírico

INCI: sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado

Embalaje: bolsa reutilizable

Uso: producción de plastilina, fertilizantes de hortensias y cultivos de cristales

Jabón Zorro D'Avi Desodorante Piedra de alumbre en Polvo para Pies -150 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DESODORANTE NATURAL Y ARTESANAL: Elaboramos nuestros desodorantes de manera 100% artesanal, sometiéndolos a un proceso de pulido manual para que resulten más cómodos de utilizar. Así, garantizamos el respeto por el medioambiente, una excelente calidad y unas propiedades que lo diferencian del resto de desodorantes convencionales del mercado. ¡Es un complemento perfecto para regalar en el día de la madre!

✅DESODORANTE NATURAL Y ARTESANAL: Elaboramos nuestros desodorantes en polvo de manera 100% artesanal, sometiéndolos a un proceso de machacado manual para que resulten más cómodos de utilizar. Así, garantizamos el respeto por el medioambiente, una excelente calidad y unas propiedades que lo diferencian con el resto de desodorantes convencionales del mercado

✅APTO PARA PIELES SENSIBLES Y DELICADAS: Este desodorante de alumbre ecológico está indicado para todo tipo de pieles. Es ideal para combatir los malos olores provocados por la sudoración corporal durante todo el día y, además, permite la transpiración de la piel sin obstruir los poros. ¡Se puede aplicar tanto en las axilas como en los pies!

✅INGREDIENTES NATURALES: Damos importancia al cuidado natural de la piel, por lo que utilizamos materias primas de origen natural y ecológico de la mejor calidad. Este desodorante sin aluminio se compone únicamente del mineral Piedra de alumbre. ¡No contiene ningún aditivo!

✅ DESODORANTE EN POLVO FÁCIL DE USAR: Nuestro desodorante especial para pies puede utilizarse espolvoreándolo directamente sobre los zapatos o lo pies, o incluso haciendo un baño diluyendo una cantidad de alumbre similar a una cucharadita de café en agua templada y dejando reposar unos minutos antes de introducir los pies. ¡No mancha la piel ni la ropa!

LEA desodorante piedra de alumbre barra 120 gr

Amazon.es Features Lea piedra de alumbre desodorante stick 120g

Los mejores productos para tu cuidado personal, para tu bienestar, y para la higiene personal.

Lea piedra de alumbre desodorante stick 120glea

DESODORANTE PIEDRA NATURAL ALUMBRE 100gr

Amazon.es Features Marca: SILVESTRE - JAHISIL

SALTZ - Spray desodorante ecológico 100% natural de piedra de alumbre - 100 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saltz, el spray desodorante original de piedra natural, es un desodorante efectivo que utiliza sales minerales extraídas de forma natural para ofrecer protección contra los olores corporales durante todo el día.

El modo fácil y natural de evitar olores SIN PERFUME durante todo el día – NO contiene clorhidrato de aluminio, parabenos, derivados del petróleo, alcohol, emulsionantes, propelentes, productos químicos nocivos

perfecto para pieles sensibles, ayuda a cicatrizar cortes, reducir hemorragias y evitar infecciones – Importante: NO bloquea los poros - Hipoalergénico

Incoloro, por lo que no mancha la ropa

No experimentado en animales – Apto para veganos y vegetarianos – Los productos Saltz están disponibles en un práctico tamaño viaje (y de prueba) de 50 gm, tamaño estándar de 90 gm y nuestro spray exclusivo de 100 ml – Fabricado en el Reino Unido

CL Desodorante piedra de alumbre natural antitranspirante 4x 80 g - Ofrece una protección de 24 horas - Especial para pieles sensibles - Cristal de aluminio para hombres y mujeres

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN FIABLE para él y para ella gracias al cristal desodorante CL antibacteriano - Regula de forma fiable la transpiración y tiene un efecto antibacteriano - Apto para alérgicos - Sin perfume y sin alcohol

BENEFICIOS DEL ALUMBRE - El cristal desodorante CL regula el estrechamiento de los poros del sudor - inhibiendo el crecimiento de las bacterias que provocan el sudor y así se evitar los malos olores

APTO PARA PIELES ALERGICAS - está compuesto por UN solo ingrediente activo, el alumbre, por lo que es extremadamente compatible y adecuado para pieles muy sensibles - la compatibilidad de la piel está probada dermatológicamente

APLICACIÓN - Humedecer la piedra de alumbre desodorante con agua y pasar por la axila de 2 a 3 veces, después de la aplicación dejar secar

ENTREGA contiene 4x 80 g CL Deo Crystal Mineral Stick - dura varios meses, ya que la piedra se disuelve muy lentamente

Desodorante de Alumbre - Natur Petra - 100% Cristal de alumbre

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No mancha la ropa

No enmascara olores

Desodorante piedra de alumbre

Desodorante natural

The Barb Xpert Stick Cicatrizante – Lápiz Hemostático Esprit Gentleman By Franck Provost – Para Detener Cortes Ligeros, Negro

€ 6.96 in stock 1 new from €6.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorio indispensable que permite luchar contra las pequeñas molestias del afeitado.

De fabricación 100 % francesa, este stick está especialmente diseñado para detener cualquier pequeño hemorragia debido a los cortes de la maquinilla de afeitar.

Aplica la punta humedecida de tu barra sobre los microcortes durante unos segundos. Después de su uso, limpiar el lápiz con agua.

Su formato stick permite llevarlo a cualquier lugar contigo, se desliza fácilmente en tu neceser.

Uso personal y reutilizable.

SALTZ Rodar sobre (Roll-On) desodorante ecológico 100% natural de piedra de alumbre - 100 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saltz, Rodar Sobre (Roll-On) desodorante original de piedra natural, es un desodorante efectivo que utiliza sales minerales extraídas de forma natural para ofrecer protección contra los olores corporales durante todo el día.

El modo fácil y natural de evitar olores SIN PERFUME durante todo el día – NO contiene clorhidrato de aluminio, parabenos, derivados del petróleo, alcohol, emulsionantes, propelentes, productos químicos nocivos

perfecto para pieles sensibles, ayuda a cicatrizar cortes, reducir hemorragias y evitar infecciones – Importante: NO bloquea los poros - Hipoalergénico

Incoloro, por lo que no mancha la ropa

No experimentado en animales – Apto para veganos y vegetarianos – Los productos Saltz están disponibles en un práctico tamaño viaje (y de prueba) de 50 gm, tamaño estándar de 90 gm y nuestro spray exclusivo de 100 ml – Fabricado en el Reino Unido READ "Werder me ofreció un millón". Victor Basulko podría convertirse en el primer ucraniano en el club de fútbol más grande de Europa

CL Desodorante piedra de alumbre natural antitranspirante 2x 60 g - Ofrece una protección de 24 horas - Especial para pieles sensibles - Cristal de aluminio para hombres y mujeres

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN FIABLE para él y para ella gracias al cristal desodorante CL antibacteriano - Regula de forma fiable la transpiración y tiene un efecto antibacteriano - Apto para alérgicos - Sin perfume y sin alcohol

BENEFICIOS DEL ALUMBRE - El cristal desodorante CL regula el estrechamiento de los poros del sudor - inhibiendo el crecimiento de las bacterias que provocan el sudor y así se evitar los malos olores

APTO PARA PIELES ALERGICAS - está compuesto por UN solo ingrediente activo, el alumbre, por lo que es extremadamente compatible y adecuado para pieles muy sensibles - la compatibilidad de la piel está probada dermatológicamente

APLICACIÓN - Humedecer la piedra de alumbre desodorante con agua y pasar por la axila de 2 a 3 veces, después de la aplicación dejar secar

ENTREGA contiene 2x 60 g CL Deo Crystal Mineral Stick - dura varios meses, ya que la piedra se disuelve muy lentamente

NATUR PETRA DESODORANTE DE ALUMBRE PIEDRA caja 140gr

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESODORANTE DE ALUMBRE PIEDRA caja 140gr.

Para una sensación de bienestar

La fórmula es delicada, adecuada para todo tipo de piel

Producto de alta calidad

Unidades: 1.0

Yourcare Caja de aluminio de roca original, 100 g, sin colgar, 100 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alumbre de roca línea YourCare

alumbre de roca

Acción purificante

Descubre nuestra gama completa de productos

CL Desodorante piedra de alumbre natural antitranspirante 2x 120 g - Ofrece una protección de 24 horas - Especial para pieles sensibles - Cristal de aluminio para hombres y mujeres

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN FIABLE para él y para ella gracias al cristal desodorante CL antibacteriano - Regula de forma fiable la transpiración y tiene un efecto antibacteriano - Apto para alérgicos - Sin perfume y sin alcohol

BENEFICIOS DEL ALUMBRE - El cristal desodorante CL regula el estrechamiento de los poros del sudor - inhibiendo el crecimiento de las bacterias que provocan el sudor y así se evitar los malos olores

APTO PARA PIELES ALERGICAS - está compuesto por UN solo ingrediente activo, el alumbre, por lo que es extremadamente compatible y adecuado para pieles muy sensibles - la compatibilidad de la piel está probada dermatológicamente

APLICACIÓN - Humedecer la piedra de alumbre desodorante con agua y pasar por la axila de 2 a 3 veces, después de la aplicación dejar secar

ENTREGA contiene 2x 120 g CL Deo Crystal Mineral Stick - dura varios meses, ya que la piedra se disuelve muy lentamente

CL Desodorante piedra de alumbre natural antitranspirante 3x 50 ml - Ofrece una protección de 24 horas - Especial para pieles sensibles - Cristal de aluminio para hombres y mujeres

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN 24 HORAS para él y para ella gracias al cristal desodorante CL antibacteriano - Incluso en sudoración excesiva, cierra los poros del sudor disminuyendo su cantidad

ANTITRANSPIRANTE extra efectivo y extra sensible con una agradable fragancia que regula de forma fiable la transpiración, protege contra el olor corporal y no quema después del afeitado

CL PROMISE - 0% alcohol, siliconas, zinc, parabenos, aceite de palma, microplásticos - Por lo tanto, conscientemente vegano, sin pruebas en animales, sin ingredientes de origen animal y su compatibilidad con la piel está probada dermatológicamente

SERIE KRISTALL especialmente indicada para personas con excesivo sudor y pieles sensibles - Antitranspirante extra fuerte y de efecto duradero

ENTREGA contiene 3x 50 ml de spray antitranspirante CL crystal - Protección desodorante 24h para él y para ella - Made in Germany

