Los 30 mejores Philips Sonicare Cabezales de 2021 – Revisión y guía

Philips HX6068 Accesorio para el cepillo de dientes eléctrico, Blanco, Pack de 8 € 39.99

€ 32.99 in stock 4 new from €32.99

Amazon.es Features Original eléctrico Philips Sonicare cabezales de repuesto para cepillo

Lograr que los dientes en sólo 1 semana vs un cepillo manual

stain-removal Pad, hecha de densely-packed superficie de cerdas con forma de diamante, elimina las manchas causadas por comida y bebida

Se adapta a cualquier cepillo dental Philips Sonicare haga clic en

Tecnología brushsync garantiza la compatibilidad con un brushsync habilitado eléctrico Philips Sonicare

Philips HX9022/10 - Pack con 2 cabezales para control de la placa para cepillos Sonicare € 14.99

€ 13.67 in stock 15 new from €9.75

Amazon.es Features 2 cabezales Optimal Plaque Control de cuidado diario dureza media, con técnología BrushSync y compatibles con cepillos Sonicare

Tecnología de anclaje libre

Nuevo corte optimizado

Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo manual para una limpieza superior

Philips HX6064/11 - Pack con 4 cabezales Optimal White para cepillos Sonicare, color negro € 27.95 in stock 14 new from €25.60

Amazon.es Features Pack de 4 cabezales color negro optimal White compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual

Un 44% más de cerdas para una limpieza más a fondo

Cerdas con formas de diamante y de dureza normal

Cerdas de cepillo con aviso READ Los 30 mejores Irrigador Dental Panasonic de 2021 - Revisión y guía

Philips Sonicare Original ProResults Cabezales para cepillo de dientes eléctrico, embalaje estándar mínimo (sin frustraciones), blanco € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features Elimina hasta 1,5 veces más la placa en comparación con un cepillo de dientes manual con el cepillo BasiClean.

Suave con dientes y encías – Los cabezales de cepillo de dientes originales Philips Sonicare han sido cuidadosamente probados para un excelente rendimiento y larga vida útil.

Las cerdas de memoria cambian el color y señalan el cambio de cabezal del cepillo, óptimamente cada 3 meses.

Cambia en un instante: el cepillo se puede cambiar fácilmente gracias al sistema de inserción.

Contenido del envío: 10 cabezales originales Basic Clean, estándar, color blanco.

Philips Sonicare HX6054/07 Sensitive - Cabezales para cepillo de dientes eléctrico (4 unidades) € 25.99

€ 19.05 in stock 3 new from €19.05

Amazon.es Features Las cabezas de cepillo sensibles son ideales para los dientes sensibles o encías sensibles y limpiar a fondo todavía

Cerdas suaves adicionales para la limpieza eficaz y suave

Familiar forma de la cabeza del cepillo similar a un cepillo de dientes manual para facilitar la limpieza

Las cerdas de recordatorio se desvanecen cuando la cabeza del cepillo debe ser reemplazado

Alimentación: 4 x cabezas de cepillo Philips Sonmicare ESTÁNDAR Sensible (compatibilidad Philips Sonicare Sonic Electric Toothbrushes: Diamond limpias, Flex Care Platino, FlexCare (+), blanco saludable, Fácil de limpiar, PowerUp)

Philips HX6062 - Pack con 2 cabezales Optimal White para cepillos Sonicare € 16.99

€ 12.00 in stock 10 new from €12.00

Amazon.es Features Pack de 2 cabezales optimal White compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo dental manual

Un 44% más de cerdas para una limpieza más a fondo

Cerdas con formas de diamante y de dureza normal

Cerdas de cepillo con aviso

Philips HX9032/10 - Pack con 2 cabezales para cuidado de las encías para cepillos Sonicare € 11.99 in stock 3 new from €11.99

Amazon.es Features 2 cabezales Cuidado de las encías, con técnología BrushSync y compatibles con cepillos Sonicare

Tecnología de anclaje libre

Nuevo corte optimizado

Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo manual para una limpieza superior

Philips HX9044/33 Pack 4 cabezales Sonicare Premium Plaque Control Negro con tecnología RFID y BrushSync mode € 38.47 in stock 4 new from €38.47

Amazon.es Features Compatibles con todos los mangos ajustables Sonicare

Suave para las encías y los dientes

Para áreas de difícil acceso

La cabeza del cepillo ayuda a reducir la presión sobre los dientes

Philips HX6014/31 - Pack con 4 cabezales ProResults estandar para cepillos Sonicare € 24.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Pack de 4 cabezales ProResults estandar compatibles con todos los cepillos Sonicare de Philips

Las cerdas de cepillo con aviso te garantizan una limpieza efectiva

El diseno del cabezal de cepillado maximiza el movimiento sonico

Cerdas con corte radial en angulo que amplian el area cubierta

Cerdas que se adaptan a la forma natural de los dientes

REDTRON Recambios Cepillo compatible con Philips Sonicare ProResults, Set de 8 Cabezales de Recambio compatible con HealthyWhite, FlexCare Platinum, EasyClean, HydroClean, PowerUp, Dureza media € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Gran compatibilidad: REDTRON cabezales de recambio son compatibles con 2 Series Plaque Control, 3 Series Gum Health, DiamondClean, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare+, FlexCare Platinum, HealthyWhite, HydroClean, Powerup y todos los mangos de los cepillos a presión.

Mejor reducción de vibraciones y ruido: Para una mejor vibración y reducción del ruido, los cabezales de REDTRON cepillos eléctricos están diseñados para dejar un espacio de 0,3-0,6 mm entre el recambio y el mango de tu cepillo eléctrico.

Limpieza suave y profunda: REDTRON cabezales de cepillos eléctricos adoptan cerdas DuPont de alta calidad que duran mucho tiempo y ofrecen una experiencia de limpieza suave. Diseño ergonómico en forma de arco que permite que el cepillo de dientes llegue más profundo en la encía para prevenir enfermedades de las encías.

Cerdas azules indicadoras: Las cerdas indicadoras azules de los cabezales de los cepillos REDTRON diamondclean se irán desvaneciendo para avisarte cuando sea el momento de reemplazar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar los cabezales de los cepillos cada 3 meses.

Cabezales de Recambio para Philips Sonicare Cepillo de Dientes Eléctricos - Cabezales de Repuesto Compatible con Sonicare DiamondClean ProtectiveClean HealthyWhite FlexCare EasyClean, 10 Unidades € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features ✔ SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LOS MODELOS DE SONICARE✔- El sistema de complemento diseñado para los cabezales de cepillo Sonicare DiamondClean funciona con Sonicare múltiples modelos. Incluye Sonicare ProtectiveClean 4100 Philips Sonicare 2 Series control de placa, 3 Series Gum Health, FlexCare, Essence +, EasyClean, HealthyWhite, cepillos de dientes eléctricos, fácil instalación

✔US DUPONT NYLON BRISTLES CON 360 ℃ LIMPIEZA✔ - Reconocido como el vértice de la calidad en la industria de filamentos sintéticos para el cuidado bucal, nuestras cerdas de reemplazo de filamentos DuPont para el patrón contorneado Sonicare se adaptan a la forma de sus dientes y encías, mejorando el poder de limpieza sónica Para una limpieza más profunda en áreas de difícil acceso. Las cerdas de punta redonda funcionan contra la gingivitis, promueven la salud de las encías

✔ DISEÑO DEL ANILLO DE CHOQUE METÁLICO✔- El anillo de metal inoxidable 304 está diseñado para una vibración equilibrada y reducción de ruido mientras se logra una limpieza profunda, menos ruido con un funcionamiento suave

✔CALERAS RECORDATORIAS DESCUBIERTAS✔ - Las cerdas indicadoras azules se desvanecerán en color para informarle cuándo es el momento de reemplazar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar el cabezal del cepillo al menos una vez cada 3 meses

✔ EMBALAJE DE CABEZA INDIVIDUAL✔- Cada cepillo también tiene su propio protector de plástico en la parte superior, que proporciona una forma higiénica de protegerlos del polvo y las bacterias. Las gorras pueden ser útiles para guardar cuando se viaja también

Philips Sonicare HX9052/17 - Pack de dos cabezales cuidado de las encías, con tecnología RFID para Diamond Clean Smart, color blanco € 24.99

€ 22.79 in stock 4 new from €19.29

Amazon.es Features Paquete de 2 cabezales premium conectados color Blanco: 2 cabezales Cuidado de las encías

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a la de un cepillo dental manual

Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas

Emparejamiento de modo BrushSync: se sincronizan con los Philips Sonicare Diamond Clean Smart

Hasta cuatro veces más superficie de contacto para conseguir una limpieza profunda sinesfuerzo

LSQtronics Set de 8 cabezales de repuesto para cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Sensiflex HX2014, recambios compatibles Sensiflex € 7.59

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Cabezales de cepillo de dientes compatibles para Sensiflex HX2012, HX2014, HX1610, HX1620, HX1630, HX2012SF, HX-2012, HX-2014, HX-1610, HX-1620, HX-1630, De alta calidad y acabados para una limpieza bucal completa y adecuada.Muy buena relación calidad-precio.

Especial Sonic Vibration DiseÑo Puede ayudar a eliminar los residuos y la placa de las encías y la boca, puede penetrar en las áreas difíciles de alcanzar. La larga duración,suave, en el centro de las cerdas redondeadas que pueden proteger cepillar los dientes con demasiada fuerza.

De alta calidad y acabados para una limpieza bucal completa y adecuada.Muy buena relación calidad-precio.

Retire hasta dos veces tanta placa como un cepillo de dientes manual ordinario.lo que limpieza y retira más placa que un cepillo de dientes manual regular.

Se le garantiza satisfacer 100% o A reembolso complete. Los dentistas recomiendan reemplazar cada cabeza del cepillo de dientes cada 3 meses.

YanBan Para la cabeza del cepillo de dientes Philips Sonicare, cabezales de repuesto Yanban Sonicare para Diamondclean Healthywhite + Adaptiveclean HX6530 HX6014 Paquete de 8 € 9.69 in stock 1 new from €9.69

Amazon.es Features 【ALTO RENDIMIENTO CON CAPS】 Los cabezales del cepillo de dientes para Philips Sonicare podrían adaptarse de forma efectiva a las áreas difíciles de alcanzar. Elimina el 100% de la desintegración y dientes más blancos en una semana. Las cabezas Philips Sonicare Push-on se deslizan fácilmente sobre el mango eléctrico. La versión mejorada de las cabezas de los cepillos está incluida con una cubierta protectora para las cabezas del cepillo de dientes.

【PROTEJA SU DIENTE】 Los cabezales de cepillo dental YanBan Philips Sonicare están fabricados con cepillos de alto estándar y materiales saludables para garantizar el uso de su familia y niños. Cepillos de cepillo de dientes redondeados suaves de alta densidad de Philips para una limpieza suave pero efectiva para proteger su diente sensible. Le da la limpieza cómoda y efectiva.

【COMPATIBLE】 Los cabezales de cepillo de dientes son compatibles con Sonicare 2 Series Plaque Control, placa de defensa Serie 2, Sonicare Serie 3 Gum Health, Sonicare DiamondClean, DiamondClean Smart, Sonicare EasyClean, Sonicare Essence +, Sonicare FlexCare, Sonicare FlexCare Platinum, Sonicare FlexCare Platinum Connected , Sonicare FlexCare +, Sonicare HealthyWhite, Sonicare HealthyWhite +, Sonicare HydroClean, Sonicare Plaque Control, Sonicare PowerUp.

【RECORDATORIO】 Cuando las cerdas azules se desvanecen, lo que le recuerda que debe reemplazar las cabezas del cepillo de dientes eléctrico. Para su cuidado dental, le recomendamos que reemplace su cabeza Philips Sonicare cada 3 meses.

【PAQUETE Y GARANTÍA】 Empaquetado con cabezales 8pcs Sonicare diamondclean toothbrush (con tapas protectoras). Nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y una buena experiencia de compra. Si no está satisfecho con nuestros productos, con mucho gusto lo recuperaremos con un reembolso total o cambio en un plazo de 12 meses. READ Los 30 mejores Calvin Klein Mujer Perfume de 2021 - Revisión y guía

Brightdeal Cabezales de Repuesto para Philips Sonicare - Compatible con Philips Cepillo de Dientes Eléctricos, Cabezales de Recambio para DiamondClean, ProtectiveClean, EasyClean Negro 10 Unidades € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features ✔ SE ADAPTA A SONICARE LA MAYORÍA DE LOS MODELOS ✔- El sistema a presión diseñado para Sonicare cabezales de cepillo funciona con Sonicare varios modelos. Incluye Sonicare ProtectiveClean 4100, DiamondClean, variantes FlexCare (Plus, Platinum, etc.), variantes HealthyWhite, 3 Series Gum Health, 2 Series Plaque Control, EasyClean, Sonicare para niños, mangos de cepillo de dientes eléctrico Essence +, fácil instalación

✔US DUPONT NYLON BRISTLES CON LIMPIEZA DE 360 ℃ ✔ - Siendo reconocidos como el ápice de la calidad en la industria de los filamentos sintéticos para el cuidado bucal, los filamentos de Brightdeal DuPont eliminan eficazmente la placa de la superficie y la que se esconde entre los dientes. Las cerdas de punta redonda podrán darle a sus dientes una limpieza efectiva y evitar el sangrado de encías

✔ DISEÑO DE ANILLO DE AMORTIGUADOR DE METAL ✔- El anillo de metal inoxidable 304 está diseñado para una vibración equilibrada y una reducción del ruido mientras se logra una limpieza profunda, menos ruido con un funcionamiento suave

✔ CERDAS DE RECORDATORIO DE DESVANECER ✔ - Las cerdas indicadoras de color azul oscuro se han diseñado para volverse claras como una marca, lo que le recuerda visualmente que probablemente es hora de cambiar el cabezal del cepillo. Los dentistas recomiendan reemplazar el cabezal del cepillo al menos una vez cada 3 meses

✔ EMBALAJE DE CABEZALES INDIVIDUALES ✔- Paquete de 10 cabezales de cepillo envueltos individualmente con protector de plástico en la parte superior, que proporciona una forma prístina e higiénica de protegerlos del polvo y las bacterias. Perfecto para quienes viajan mucho

Para la cabeza del cepillo de dientes Sonicare de Philips, cabezas de cepillo de repuesto Yanban para HX6530 HX6014 Paquete de 8 cabezas Healthywhite + Adaptiveclean Pack de 8 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ✅ Alto rendimiento: los cabezales de repuesto para Philips Sonicare pueden adaptarse a las zonas difíciles de alcanzar de forma eficaz. Retira hasta un 100% más de placa que un cepillo de dientes manual. El cabezal del cepillo se desliza fácilmente en el mango eléctrico.

Protege tus dientes: el cabezal del cepillo de dientes para Philips Sonicare está fabricado con cerdas de alto estándar y materiales saludables para garantizar el uso de tu familia y niños. Cerdas redondeadas suaves de alta densidad para una limpieza suave pero eficaz para proteger tus dientes sensibles. Te da una limpieza cómoda y eficaz.

✅ Recordatorio de cerdas: cuando las cerdas azules se desvanecen, lo que te recuerda que debes reemplazar los cabezales de cepillo mini. Para tu salud dental, te recomendamos reemplazar tu cabezal de cepillo de dientes Philips Sonicare cada 3 meses o cuando las cerdas se desvanecen.

Compatible con: los cabezales de cepillo de dientes YanBan no son un accesorio original, pero pueden perfectamente compatibles con Philips Sonicare 2 Series Plate Control, 2 Series Plate Defense, Sonicare 3 Series Gum Health, Sonicare DiamondClean, DiamondClean Smart, Sonicare EasyClean, Sonicare Essence+, Sonicare FlexCare, Sonicare FlexCare Platinum, Sonicare FlexCare Platinum Connected, Sonicare FlexCare Sonicice+ Sonicicicson HealthyWhite, Sonicare HealthyWhite+, Sonicare HydroClean, Sonicare Plate Control, Sonicare PowerUp.

✅ Lo que obtienes: 8 cabezales genéricos de cepillo de dientes Philips Sonicare (con tapas protectoras). Nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y una buena experiencia de compra. Si no estás satisfecho con nuestros productos, estaremos encantados de devolverlo con reembolso completo o cambio en un plazo de 12 meses.

Philips Sonicare Sensitive HX6052/07 - Set de 2 cabezales estándar para cepillo de dientes eléctrico, color blanco € 14.99

€ 9.60 in stock 17 new from €9.60

Amazon.es Features 2 unidades Sonicare Sensitive

Tamaño compacto

Limpieza superior

Productos compatibles: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

MitButy Cabezales de Repuesto Compatible con Philips Sonicare ProResults Eléctricos Cepillo de dientes| Pack de 8 | Cabezales de Recambio Compatible con DiamondClean, HealthyWhite, FlexCare Platinum € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ✅ Compatible con Philips Sonicare cepillo de dientes eléctrico recargable incluidos Serie 2 Control Antiplaca, Serie 3 Salud de las Encías, DiamondClean, EasyClean, Essence+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, y Powerup.

✅ Cerdas redondeadas para ayudar a prevenir el daño de las encías y ofrecer una experiencia de cepillado cómoda.

✅ Las cerdas azules con aviso se desvanecerán para recordarte cuándo necesitas un recambio. Los anillos de colores re permiten distinguir fácilmente un cepillo entre los de los familiares.

✅ Cada recambio de cabezal para cepilloviene con una capucha higiénicamente segura que mantiene las cerdas libres de polvo y suciedad.

✅ Tu máxima satisfacción está garantizada. Te ahorraremos los costosos recambios de cabezales de marca o te devolveremos el 100% del dinero en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.

Philips Sonicare HX9073/07 - Pack de tres cabezales con tecnología RFID para Diamond Clean Smart, color blanco € 44.49 in stock 1 new from €44.49

Amazon.es Features Paquete de 3 cabezales premium conectados color Negro: 1 cabezal Clean, 1 cabezal Whitening, 1 cabezal cuidado de las encías

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a la de un cepillo dental manual

Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas

Emparejamiento de modo BrushSync: se sincronizan con los Philips Sonicare Diamond Clean Smart

Hasta cuatro veces más superficie de contacto para conseguir una limpieza profunda sinesfuerzo

Philips Sonicare DiamondClean HX6064/07 - Set de 4 cabezales estándar para cepillo de dientes eléctrico, color blanco € 31.19 in stock 2 new from €31.19

Amazon.es Features Para una excelente limpieza y dientes blancos

Elimina hasta 7 veces mas placa que un cepillo de dientes manual regular

Cerdas en forma de diamante que eliminan hasta el 100 % mas de decoloracion en comparacion con un cepillo de dientes manual

Philips Sonicare HX6830/44 ProtectiveClean - Cepillo de Dientes Eléctrico con Sensor de Presión, Tecnología BrushSync y 2 Modos de Limpieza, color Negro € 79.00 in stock 2 new from €79.00

1 used from €75.65

Amazon.es Features Cepillo de dientes eléctrico seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Dientes más blancos de forma natural en tan solo una semana

Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza con el sensor de presión

Saber cuándo hay que cambiar el cabezal con la tecnología BrushSync

Elige entre 2 programas de limpieza: modo Limpieza y modo Blanqueamiento

Philips Sonicare Original HX6074 - Cabezales para cepillo de dientes (4 unidades, 2 veces menos decoloración, para dientes más blancos) € 26.00 in stock 4 new from €26.00

Amazon.es Features Mini cabezal de cepillo para lugares de difícil acceso. Se adapta a cualquier pieza de mano Philips Sonicare.

Elimina hasta un 100% más de manchas para unos dientes más blancos en comparación con el cepillo de dientes manual.

Grado de dureza de las cerdas: media.

Proceso de fabricación patentado para paquetes de cerdas más densas y sin cavidades para bacterias.

El chip RFID en el cabezal del cepillo permite un recordatorio automático de cambio y una selección automática de los mejores modos en las piezas Sonicare adecuadas. READ Los 30 mejores Silla Ducha Mayores de 2021 - Revisión y guía

Yanaboo Cabezales de repuesto para cepillo de dientes, cabezales de cepillo para Philips Sonicare HX7001/HX7002/HX7022, E-series, Essence, Elite, Advance, Cleancare, Xtreme € 12.75 in stock 1 new from €12.75

Amazon.es Features Cabezas de cepillo de dientes de repuesto de 4 piezas con tapas higiénicas compatibles con Philips Sonicare E-Series.

Hecho de cerdas de nailon Dupont Tynex suaves y flexibles, seguras y saludables para sus dientes y encías.

Las cerdas recortadas están contorneadas para adaptarse a la forma natural de sus dientes para una limpieza eficaz.

Las cerdas indicadoras azules se desvanecerán cuando se necesite un reemplazo.

Cumple con las normas de seguridad y salud, aprobadas por CE y FDA.

Philips HX9054/33 cepillo de cabello 4 pieza(s) Negro - Cabezal (4 pieza(s), Negro) € 39.99

€ 32.99 in stock 3 new from €32.99

Amazon.es Features Compatibles con todos los mangos ajustables Sonicare

Suave para las encías y los dientes

Para áreas de difícil acceso

La cabeza del cepillo ayuda a reducir la presión sobre los dientes

Philips Sonicare Serie 2 HX6231/01 - Cepillo de dientes electrico, 1 cabezal, cargador, Color Blanco € 49.99

€ 37.97 in stock 12 new from €37.97

Amazon.es Features Hasta 31000 movimientos de cepillado por minuto

Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo dental manual

Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares

Smartimer te ayuda a cumplir el tiempo de cepillado recomendado

Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

demirdental HX6018 - Set de 8 cabezales de recambio para cepillo Philips Sonicare ProResults € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Las cerdas rectificadas y redondeadas garantizan una limpieza eficaz y suave. Corte de doble perfil (aumento en forma de onda longitudinal + en forma de cuña) aumenta la superficie de contacto durante la limpieza y mejora el resultado de limpieza.

Las cerdas de color azul oscuro (fabricadas en Alemania) muestran el estado de desgaste del cepillo. El revestimiento de los cepillos con tapas protectoras garantiza un almacenamiento higiénico en el baño o en viajes.

Compatible con todos los sistemas Philips Sonicare como DiamondClean - FlexCare Platinum - FlexCare + - HealthyWhite - EasyClean - PowerUp (foto de ejemplo en la galería de imágenes)

Contenido del envío: 8 cabezales Demirdental para cepillos de dientes Philips Sonicare + diferentes anillos de color.

Philips Sonicare - Cabezales de repuesto para cepillo (4 unidades), color blanco € 28.88 in stock 1 new from €28.88

Amazon.es Features Part Number HX6064/12 Model HX6064/12 Is Adult Product Language Alemán

Philips Sonicare CleanCare HX3212/42 - Cepillo de dientes electrico, 1 cabezal, cargador, Color Rosa € 29.99

€ 23.99 in stock 10 new from €23.99

Amazon.es Features Elimina hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

Mejora la salud de las encías

Ayuda a blanquear los dientes

Temporizadores para ayudar a fomentar un cepillado completo

El programa EasyStart te ayuda en la adaptación desde el cepillado manual

Philips Sonicare For Kids HX6034/33 4 pieza(s) Turquesa cepillo de cabello - Cabezal (Turquesa) € 25.99 in stock 2 new from €22.00

Amazon.es Features Tipo de producto: cabezal de cepillo

Número de cabezales incluido: 4 piezas

El modelo viene en color turquesa

Marca: Philips

Philips HX8032/07 - Boquillas interdentales para Sonicare Airfloss Ultra HX8332, 2 unidades, color gris € 11.99

€ 9.49 in stock 4 new from €9.49

Amazon.es Features Tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías

Hasta un 99,9% de eliminación de la placa

Ayudan a evitar las caries entre los dientes

Tecnología de aire y microgotas

Ajuste personalizable de triple ráfaga

