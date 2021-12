Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Pendrive Usb C de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Pendrive Usb C de 2021 – Revisión y guía 7 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Pendrive Usb C veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Pendrive Usb C disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Pendrive Usb C ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Pendrive Usb C pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



SanDisk Memoria Flash USB 64 GB para tu smartphone Android - Ultra Dual DriveType-C - USB 3.1





Transfiere el contenido fácilmente entre Smartphone, tabletas y ordenadores

Libera espacio en tu Smartphone Android con 16 GB, 32 GB, 64 GB o 128 GB de almacenamiento instantáneo para dispositivos USB Type-C

Diseño retráctil con un conector USB Type-C reversible y un conector USB tradicional

Rendimiento USB 3.1 de alta velocidad de hasta 150 MB/s

La aplicación SanDisk Memory Zone (disponible en Google Play) te permite gestionar el contenido y hacer copias de seguridad fácilmente en tu Smartphone y tableta

SanDisk Ultra Dual Drive Go para Dispositivos con USB Type-C, 64 GB, Negro





La memoria flash 2 en 1 con un usb type-c reversible y un conector tradicional type-a.

Mueve el contenido sin dificultades entre tabletas, ordenadores mac y smartphones usb type-c y ordenadores usb type-a.

Libera espacio en tu smartphone usb type-c de manera que puedas hacer más fotografías.

Haz copias de seguridad de las fotos automáticamente utilizando la aplicación sandisk memory zone.

La memoria usb 3.1 gen 1 de alto rendimiento con velocidades de lectura de 150.mb/s te permite mover los archivos a tu ordenador rápidamente.

SanDisk Ultra 128 GB memoria doble m3.0 dey hasta 150 MB/s







Libera espacio en tu teléfono Android con OTG

Haz copias de seguridad de las fotografías, vídeos y contactos

Diseño retráctil con conectores dobles micro USB y USB 3.44

Rendimiento USB 3.0 de alta velocidad con hasta 150 MB/s para transferir archivos de la memoria al ordenador

La aplicación SanDisk Memory Zone (disponible en Google Play) te permite gestionar tus fotografías y vídeos fácilmente

SanDisk Ultra Luxe de 128 GB, Memoria Flash USB Type-C doble







La memoria flash 2 en 1 metálica incluye un usb type-c reversible y un conector tradicional type-a

Libera espacio en tu smartphone usb type-c para que puedas hacer más fotografías

Haz copias de seguridad de las fotos automáticamente utilizando la aplicación sandisk memory zone

La memoria usb 3.1 gen 1 de alto rendimiento con velocidades de lectura de 150.mb/s te permite mover los archivos a tu ordenador rápidamente

El diseño giratorio de doble propósito incorporado en una elegante cubierta metálica protege los conectores e incluye un orificio de llavero para llevar tu memoria a todas partes

TOPESEL Memoria USB 64GB Tipo C USB 3.0 Dual 2 en 1 OTG Flash Drive Pendrives Impermeable, Mini Llave USB Portátiles para Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, LG G6, V30, Google Pixel XL, Plata



▲ Memoria USB 2 en 1: Duales conectores Tipo C y USB 3.0 para transferir datos fácilmente entre PC y dispositivos Tipo C habilitados para OTG, incluidos smartphones Android, tabletas.

▲ Súper Velocidad: La velocidad de lectura de hasta 130 MB/s y la velocidad de escritura de hasta 35 MB/s. Ahorre tiempo y mejore la eficiencia en gran medida.

▲ Impermeable y Duradero: Destaca su resitencia al agua y a los golpes, la pendrive no se dañará por el agua o la lluvia. La cubierta está hecha de una aleación de aluminio, que protege la memoria USB y no se raye.

▲ Plug and Play: No es necesario instalar ningún software adicional. La memoria USB se puede reconocer y acceder al instante.

▲ Diseño Portátil: Con una pequeña anilla, la memoria USB se puede colgar de un llavero y se puede llevar a cualquier lugar.

Tipo C Memoria USB 128gb, Pendrive USB C 128 GB 2 en 1 Tipo C Y USB 2.0 Memoria Flash 128gb para Smartphones Android, Windows, Android, Pc, Tabletas, Almacenamiento DE Datos Externo Etc (Negro)



2-en-1 Memoria USB: Equipado 2 puertos diferentes (puerto Tipo-C y USB estándar 2.0), que permite compartir datos y la transferencia entre múltiples plataformas y liberar rápidamente un montón de espacio en el teléfono.

Ampliamente compatible: Este dispositivo USB con alta compatibilidad, como PC, tableta, automóviles, altavoces, Para Huawei P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 10 / Mate 10 Pro / Samsung / OnePlus 6 / 6t / 5t / 5 / XIAOMI. Le permite transferir archivos y datos entre teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras en lugar de utilizar los servicios nube.

Fácil de usar: Plug & Play, no se necesitan aplicaciones o software adicionales. El dispositivo Android primero debe habilitar la función OTG. Puede ver películas, escuchar música, tomar fotos, grabar videos y administrar datos / archivos en la memoria USB inmediatamente después de conectarla.

Diseño Portátil: Con una pequeña anilla, la memoria USB se puede colgar de un llavero y se puede llevar a cualquier lugar.

Importante: el formato predeterminado de la unidad es FAT32 ya que este es el formato reconocido por los teléfonos y las tabletas.

POHOVE Tipo C Memory USB 32gb, OTG Pen Drive 32gb 2 en 1 USB C Memory Stick 32 GB para Huawei, Xiaomi, Oneplus, Smartphones Android, Windows, PC, Tabletas y Otras Dispositivos USB o Type C (Rojo)



Memoria USB 2 en 1: Duales conectores Tipo C y USB 2.0 para transferir datos fácilmente entre PC y dispositivos Tipo C habilitados para OTG, incluidos smartphones Android, tabletas y Mac.

Fácil conexión:Simplemente conectando la flash drive, podría ver videos o escuchar música desde la memoria USB, también puede sacar fotos y descargar archivos directamente a ella.

Plug and Play: Flash Drive no se requiere controlador. Memoria Flash USB tiene una alta velocidad de lectura y puede ser reconocido fácil y rápidamente por una computadora.

Ampliamente compatible: Este dispositivo USB con alta compatibilidad, como PC, tableta, automóviles, altavoces, Para Huawei P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 10 / Mate 10 Pro / Samsung / OnePlus 6 / 6t / 5t / 5 / XIAOMI. Le permite transferir archivos y datos entre teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras en lugar de utilizar los servicios nube.

Importante: el formato predeterminado de la unidad es FAT32 ya que este es el formato reconocido por los teléfonos y las tabletas.

KEXIN 64GB Memoria USB Tipo C y USB 3.0 OTG Flash Drive Pendrive 64 GB 2 en 1 Memory Stick para Portátil, Teléfono y Otras Dispositivos USB o Tipo C [Resista Agua]



Función 2 en 1 : Interfez Type C 3.1 + USB 3.0, no solo para la interfaz USB, sino también para Tipo C [Nota: asegúrese de que sus dispositivos sean compatibles con la función OTG]

Alta velocidad : Velocidad de lectura de hasta 120-140MB/s; Velocidad de escritura hasta 10-30MB / s

Fácil de usar:Plug y play, Compatible con Samsung Galaxy S8 / S8 Plus,S9 / S9 Plus, Lumia 950/950 XL, Google Nexus 5X y 6P, Google Pixel,Huawei,Xiaomi, Nueva Macbook Pro y más

Resistente al agua : La type c memoria puede resistente al agua ligeramente ,si el pen drive cae en el agua accidentalmente, sácalo y sécalo inmediatamente, luego se puede utilizar normalmente

Garantía de un año: El departamento técnico profesional resolverá cualquier problema para usted y le proporcionará una vida útil de un año

Samsung MUF-128DB/APC Titan Gray 128 GB



Memoria USB

Capacidad de la memoria: 128 GB

Tipo de memoria flash: Memory Stick Duo

Pendrive 32 GB 3.0, Tipo C Memoria USB 32GB Metal Pen Drive USB C Memoria Flash USB Stick 32GB para Smartphones Android, Windows, Android, PC, Tabletas etc (Negro)





【Material metálico impermeable】Pendrive hecho de la aleación de aluminio de alta calidad y excelente protección proporcionada. Si el agua penetra accidentalmente en la unidad flash, la unidad flash USB resistente al agua puede mantener sus datos seguros, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de datos.

【Transmisión de alta velocidad】USB 3.0/USB 2.0, hacia atrás USB2.0 y USB1.1. Hasta 10 veces más rápido que las unidades flash USB 2.0 estándar.Por lo tanto, para una experiencia de alta velocidad, debe ser una PC con una interfaz USB 3.0.Transfiere una película de larga duración en menos de 30 segundos.

【Gran capacidad】 Memoria USB tiene una velocidad de transmisión de datos súper rápida y gran capacidad, adecuada para almacenar datos digitales para uso escolar, empresarial o diario.Los datos digitales incluyen música, videos, fotos, películas, manuales, software, etc.

【Plug and Play】Flash Drive no se requiere controlador. Memoria Flash USB tiene una alta velocidad de lectura y puede ser reconocido fácil y rápidamente por una computadora. También puede ahorrar tiempo transfiriendo, compartiendo o archivando archivos, y comparta fácilmente archivos de trabajo entre computadoras.

【Fácil de llevar】Este llavero de unidad flash drive es fácil de llevar y de usar cada día.Puede acoplar el lápiz USB a su llavero en cualquier momento y lugar.

RAOYI 64GB Memoria Flash USB 3.0 Tipo C Dual OTG Flash Drive USB C Pendrive 64 GB Memory Stick para Smartphones USB-C, Tablets Matebook D, Huawei P30, LG G6, V30, Google Pixel XL



Conectores Dobles: El memoria USB tiene dos conectores, un puerto de tipo C se puede conectar al puerto de tipo C del teléfono que admite la función OTG, o una computadora para transferir datos, y el otro puerto USB 3.0 para conectar dispositivos equipados con USB normal para satisfacer sus necesidades en diferentes ocasiones.

Diseño Especial: El formato predeterminado del reproductor es FAT32, ya que es el formato reconocido por teléfonos inteligentes y tabletas. Estas unidades solo son compatibles con laptops y teléfonos móviles compatibles con puerto C USB. Mientras formatea el memoria USB, verifique

Transferencia de Alta Velocidad: El memoria USB de alta capacidad de 64G admite una velocidad de lectura de 80 MB / s y una velocidad de escritura de 30 MB / s para el puerto USB 3.1 y una velocidad de lectura de 80 MB / S y velocidad de escritura de 35 MB / s para puerto USB 3.0. Puede ayudarlo a ahorrar mucho tiempo.

Comodidad & Conveniencia: Resuelva perfectamente el problema de espacio de memoria insuficiente para su teléfono y evite eliminar fotos, videos, etc. Es necesario para sus vacaciones y viajes de negocios, incluso si toma más fotos, no se preocupe por dónde almacenarlas. un problema para que grabe un video extra largo mientras ve un concierto.

Fácil de Usar: No necesita instalar software, simplemente conecte nuestra memoria USB en el puerto USB de la computadora u otros dispositivos aprovechando una velocidad rápida para transferir la datos (USB 3.0), incluyendo música, videos, fotos, películas, manuales, etc.

Memoria USB 32gb 3.0, Pendrive USB C 32gb 3 en 1 Tipo C/Micro/USB 3.0 Memoria Flash 32 GB para Smartphones Android, Windows, Android, PC, Tabletas, Almacenamiento de Datos Externo etc (Negro) € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3-en-1 Memoria USB】 Equipado 3 puertos diferentes (puerto Tipo-C, puerto USB Micro y USB estándar 3.0), que permite compartir datos y la transferencia entre múltiples plataformas y liberar rápidamente un montón de espacio en el teléfono.

【Alta velocidad de transferencia 】A la velocidad de USB 3.0, micro puerto USB o Tipo C, se puede transferir archivos o descargado a una velocidad alta, casi diez veces más rápido que USB 2.0. Puede ahorrar efectivamente el tiempo de transferencia de archivos y mejorar significativamente la eficiencia del trabajo. Nota: Asegúrese de que su computadora también sea un puerto USB 3.0, de lo contrario no alcanzará esta velocidad.

【Ampliamente compatible】 Este dispositivo USB con alta compatibilidad, memoria USB Tipo C, Micro USB y USB 3.0 con 3 conectores diferentes que se pueden usar en computadoras y dispositivos Android, como PC, tableta, automóviles, altavoces, Para Huawei P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 10 / Mate 10 Pro / Samsung / OnePlus 6 / 6t / 5t / 5 / XIAOMI. Le permite transferir archivos y datos entre teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras en lugar de utilizar los servicios nube.

【Material metálico impermeable】 Hecho de la aleación de aluminio de alta calidad y excelente protección proporcionada. Si el agua penetra accidentalmente en la unidad flash, la unidad flash USB resistente al agua puede mantener sus datos seguros, sin necesidad de preocuparse por la pérdida de datos.

【Fácil de usar】 Plug & Play, no se necesitan aplicaciones o software adicionales. El dispositivo Android primero debe habilitar la función OTG. Puede ver películas, escuchar música, tomar fotos, grabar videos y administrar datos / archivos en la memoria USB inmediatamente después de conectarla.

LEIZHAN Memorias USB 3.0 64GB Tipo C Pendrive Flash Drive para Samsung Huawei Tipo-C Dispositivos Android/PC-Verde € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cumple con el estándar USB 3.0, transferencia de datos de alta velocidad, más rápido que USB 2.0

Capacidad de 64GB, adecuada para almacenar, transferir y compartir datos digitales

2 en 1, USB 3.0 OTG y USB tipo C. Asegúrese de que sus dispositivos sean compatibles con la función OTG

Compatible con computadoras, Huawei, Samsung, teléfonos inteligentes Android con puerto USB tipo C.

NOTA: esta llave USB no es compatible con las series iPhone, iPad y iPod, verifique el puerto de su dispositivo antes de comprar

Memoria Flash SanDisk Extreme PRO 128 GB - USB 3.1, velocidad de lectura hasta 420 MB/s, de escritura hasta 380 MB/s € 43.95

€ 41.68 in stock 16 new from €41.68

1 used from €36.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento de estado sólido rápido en una memoria flash USB 3.1 (Gen. 2)

Velocidad de lectura de hasta 420 MB/s y velocidad de escritura de hasta 380MB/s

Transfiere una película en 4K en menos de 15 segundos o 1.000 fotografías en menos de 25 segundos

Diseño sofisticado con una carcasa metálica de aluminio duradera

Mantén la privacidad de tus archivos privados con el software SanDisk SecureAccess (incluido)

SSK Unidad Flash USB C de 256 GB Conectores duales Memoria USB con hasta 150 MB / s de Velocidad de Transferencia pendrive para teléfonos Android, Macbook / Pro / Air y más € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Unidad dual: USB C + USB 3.1】: Perfectamente equipada con un puerto USB-C y un puerto USB-A / USB 3.1, la unidad flash USB de conectores duales le permite transferir datos entre el teléfono inteligente / tableta y la computadora de manera más convenientere espacio al instante o mueva imágenes o películas rápidamente en su teléfono, tableta, MacBook, computadora con Windows, sistema de audio para automóvil, televisor inteligente con Android Tipo C habilitado para OTG y más.s.s.s.

【Velocidad de transferencia más rápida】: La velocidad de lectura de USB 3.1 es de hasta 150 MB / s (la velocidad de escritura es menor y varía según la capacidad), es 3 veces más rápida que USB2.0. No más esperas durante mucho tiempo mientras transfieres archivos, música, imágenes y películas. No es necesario instalar software o aplicación para la unidad flash dual. Plug and play, fácil de usar.

【Robusto y duradero】: la carcasa está hecha de aleación de zinc de primera calidad, lo que hace que el accionamiento de salto Tipo C sea extremadamente resistente y duradero. Tiene un rendimiento más excelente de disipación de calor impermeable, a prueba de golpes y rápida que la carcasa de plástico.

【Diseño giratorio de 360 °】: el dispositivo de memoria USB doble 2 en 1 con el innovador diseño de clip antipérdida de rotación de 360 ° y el diseño de punto atascado de 90 ° evita que la unidad gire aleatoriamente, puede colgar el dispositivo de memoria en una llave Cadena con el anillo colgante humanizado.?.?.?

【Amplia compatibilidad】: el dispositivo de memoria tipo C es compatible con computadoras, laptops, sistemas de audio de automóviles, televisores inteligentes, teléfonos Android Type C habilitados para OTG, tabletas. Funciona con iMac / MacBook / Pro / Air / Mini, iPad Pro, Chromebook Pixel, etc. READ Los 30 mejores Samsung Galaxy Note de 2021 - Revisión y guía

THKAILAR Llave USB de 64GB,Llave USB C 2 en 1 y Llave USB 3.0(Gen 3.1) OTG Flash Drive,Llave USB Tipo C de 64GB para Windows Mac OS PC/Smartphones/MacBook Pro(64GB,Negro) € 16.99

€ 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Transmisión de alta velocidad]:- El disco U de gran capacidad de 64GB lleva una interfaz USB 3.0 y USB 3.1 para proporcionar una alta velocidad de transferencia ayudándole a copiar rápidamente datos externos a la unidad USB o leer los datos en la unidad USB.Memoria USB, ahorraremos mucho tiempo.

[USBA-3.0✧USBC-3.1]:La interfaz USB tipo C del pendrive puede conectarse al puerto tipo C de la computadora o la función OTG habilitada para teléfono inteligente para transferir datos,y la interfaz USB 3.0 para conectarse a dispositivos USB tipo A para cumplir con su Necesita en diferentes ocasiones,compatible con versiones anteriores con conector USB 2.0. Es muy fácil de usar,no tiene que instalar ningún software, puede transferir datos fácilmente entre el teléfono móvil y la PC.

[Aplicable a teléfonos inteligentes]:Simplemente inserte el extremo C de la unidad flash USB en la interfaz del dispositivo del teléfono móvil para exportar los archivos del teléfono móvil al disco de memoria flash USB, liberando rápidamente el espacio de almacenamiento. Es aplicable a ①Samsung Galaxy S8 + o una versión más reciente de Huawei ③Xiaomi ④One plus y otros teléfonos inteligentes tipo C.

[Expandir espacio de almacenamiento]- La unidad flash USB 3.0 de 64GB resuelve perfectamente el problema del espacio de memoria insuficiente para su teléfono móvil con puerto USB C y función OTG al evitar borrar fotos, videos,etc. Es necesario para sus vacaciones y viajes de negocios【No para la serie iPhone,iPod,iPad】

[Nuestra promesa]:30 días de garantía de devolución y 12 meses de garantía Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede contactarnos por correo electrónico.

Tipo C Memoria USB 64GB, RAOYI Metal Mini Pendrive 3.0 OTG 2 en 1 Flash Drive USB Impermeable de Alta Velocidad, USB 64GB Tipo C para Móviles, MacBook, Tablet, Huawei, Xiaomi, Samsung, Plata € 16.99

€ 14.44 in stock 1 new from €14.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶[Conectores Dobles 2 en 1]: Dos conectores, Tipo C y USB 3.0, que es ideal para ampliar la capacidad de los dispositivos de OTG y liberar su espacio. Es fácil de transferir datos entre teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras sin usar WiFi y el servicio en Cloud.

▶[Velocidad Ultrarrápida]: RAOYI USB 3.0 Tipo C de 64 GB proporciona hasta 108 MB / s velocidad de lectura y 27 MB / s velocidad de escritura, presenta un rendimiento más alto que la flash USB 3.0 general

▶[Excelente Diseño]: El Pendrive giratorio utiliza material metálico, muy pequeño y liviano con rápida disipación de calor, resistente al agua, a prueba de choques, es fácil de llevar con su llave, no hay tapa que perder;

▶[Amplia Compatibilidad]: Plug and play, sin necesidad de instalar ningún software, es compatible con todo PC y dispositivos de tipo C que cuentan con la función OTG, incluido el teléfono inteligente, MacBook, Proyector, etc..

▶[Lo que obtiene]: 1 * 64GB Tipo C Memoria USB, garantía de 12 meses, servicio al cliente amigable y soporte de tecnología de por vida. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

KEXIN 64GB Pendrive Tipo C, Memoria USB 3.0 Mini Flash Drive 64GB 2 EN 1 OTG Llave Drive para Portátil,Teléfono y Otras Dispositivos USB o Tipo C [Negro] … € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB 3.0 + USB TIPO C: Es fácil de transferir datos, no sólo en ordenadores, también en movíles inteleigentes, es ideal para ampliar la capacidad de los dispositivos de OTG;

Resistente al agua : La type c memoria puede resistente al agua ligeramente ,si el pen drive cae en el agua accidentalmente, sácalo y sécalo inmediatamente, luego se puede utilizar normalmente

Alta Velocidad: USB 3.0 Tipo C de 64 GB proporciona hasta 80 MB / s velocidad de lectura y 20 MB / s velocidad de escritura

Fácil de usar:Plug y play, Compatible con Samsung Galaxy S8 / S8 Plus,S9 / S9 Plus, Lumia 950/950 XL, Google Nexus 5X y 6P, Google Pixel,Huawei,Xiaomi, Nueva Macbook Pro y más

Garantía de un Año: El departamento técnico profesional resolverá cualquier problema para usted y le proporcionará una vida útil de un año

SanDisk SDCZ430-256G-G46 Ultra Fit, Memoria flash USB 3.1 de 256 GB con hasta 130 MB/s de velocidad de lectura,Tradicional,Negro,256GB € 39.99

€ 30.59 in stock 17 new from €30.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una memoria flash USB 3.1 que podrás conectar y dejar fija, compacta y de alta velocidad, que resulta ideal para añadir más capacidad de almacenamiento a los ordenadores portátiles.

La forma sencilla y rápida de añadir hasta 256 GB de capacidad de almacenamiento a tu dispositivo

Velocidades de lectura de hasta 130 MB/s

Escribe hasta 15 veces más rápido que las memorias USB 2.0 estándar

Mueve una película a la memoria en menos de 30 segundos

Tipo C Memoria USB 256 GB, Vansuny Pendrive 256GB USB C 3.1 Alta Velocidad, 256GB USB Flash Drive USB Stick (Negro) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Memoria Usb 256gb - Funcion 2 en 1】: Tiene dos interfaces, tipo C y usb 3.0, que pueden transferir y guardar datos en su dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar

【Pendrive 256gb - Diseño Ingenioso】: Usa la materia de aluminio, forma exquisita, con botón deslizante, protege eficazmente la interfaz contra daños y extiende su vida útil

【Memoria Usb 3.1 - Rápido y Eficiente】: Con usb 3.0, la velocidad de lectura y escritura es más rápida que usb 2.0. Ahorre tiempo de espera y haga su vida más eficiente

【Pendrive 3.1 - Conveniente y Rápido】: Resuelva perfectamente el problema de la falta de espacio de memoria en su teléfono, incluso si toma más fotos, no se preocupe por ningún lugar para almacenar

【Tipo C Memorias Usb 128GB - Compatibilidad Amplia】: La tecnología utilizada ha sido certificada para Samsung, Huawei, Xiaomi y otros móviles con OTG, compatible con Windows Vista, Windows 7/8/10, Mac OS X v10.6 y superior.

YOHU 256GB Pendrive para Phone Photo Stick Memoria USB para Phone y Pad Android Laptops Flash Drive Expansión (Rosa) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Unidad flash USB 4 en 1】: Conector IOS/Conector Android/Type C/Usb C Micro USB 3.0 y se puede utilizar para Phone / Pad / Mac / Android / PC. de gran capacidad de almacenamiento en un pequeño paquete portátil.

【Aplicación Friendly Streaming】: USB C Memory Stick es compatible con los principales formatos de video y música, lo que le permite ver películas y escuchar música directamente desde la unidad Flash desde dispositivos (IOS necesita Descargar "Y-Disk").

【Multifunctionns】: Realiza una copia de seguridad y restaura tus datos de contacto; Transferencia de datos velocidad rápida sin cable; Gestión de archivos: mover / copiar / eliminar; Lleva fotos, videos y audios directamente al almacenamiento externo; Comparte archivos con redes sociales.

【Capacidad de expansión】: Su capacidad de expansión de memoria de inmediatamente. Administre todos sus datos. No se preocupe por la falta de espacio en su teléfono. Reproduzca el video / música directamente desde la memoria externa.

【Diseño】: Lindo tamaño de bolsillo, lo suficientemente pequeño como para deslizarse en el bolsillo, conveniente y fácil de llevar en cualquier lugar, aspecto estilista simple destaca su sabor único de la moda.

Memoria USB 32 GB Tipo C USB 3.0 Pendrive 32 GB 2 en 1 Memoria Flash Impermeable Almacenamiento de Datos para Windows, Portátil, Movil y Otras Dispositivos USB o Tipo C € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 en 1 Diseño】 Equipado 2 puertos diferentes (Tipo-C y USB 3.0) que satisface todas tus necesidades durante el uso de diferentes dispositivos. Nota: no es compatible con la interfaz Lightning.

【USB 3.0 de alta velocidad】 Velocidad de lectura de hasta 120-140MB/s; Velocidad de escritura hasta 10-30MB / s, los usuarios pueden transferir fácilmente fotos, videos y otros datos digitales para ahorrar tiempo y satisfacer todas las necesidades de la oficina en casa, estudiar, compartir, etc.Es la mejor opción para regalos de cumpleaños, Navidad y Año Nuevo para amigos, estudiantes.

【Impermeable y Duradero】Con revestimiento protector, a prueba de polvo, antimagnético, a prueba de golpes, antiestático, seguro de usar. Usar un cordón es muy práctico, puede colgarlo en el llavero (Nota: si accidentalmente deja caer esta unidad flash USB en el agua, séquela antes de usarla para evitar daños a la computadora conectada).

【Excelente compatibilidad】 Formatos compatibles: FAT32, EXFAT, NTFS, puede almacenar música, películas, fotos, documentos. Este almacenamiento USB 3.0 es compatible con todos los dispositivos equipados con puertos USB (puertos 2.0 y 3.0), como teléfono móvil, PC, portátil, coche, altavoz, etc. Compatible con Windows, Android, Mac OS.

【Nota y garantía】Es mejor comprobar que tu smartphone Android tiene una funcionalidad OTG y que ésta está bien activada (OTG: activado) antes de poder utilizar la memoria USB. Si tienes preguntas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Wansenda TC108 - Memoria USB Tipo C USB 3.0 de 64 GB USB C Pen Drive Dual OTG Flash Drive para Samsung Galaxy S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10, Note 8, LG G6, V30, Google Pixel XL (64G, Azul Marino) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Tipo-C y USB 3.0】Doble interfaz de USB Type-C y USB 3.0 estándar. para transferir fácilmente contenido entre dispositivos Android habilitados para OTG, PC, Mac. (Dispositivos de soporte con interfaz tipo-C).

✔ 【Transferencia de alta velocidad】La velocidad superior USB 3.0 tiene una transferencia de datos más rápida que USB 2.0 cuando nuestra memoria USB se usa para sus dispositivos y es bastante estable.

✔ NOTA: * 12 meses de garantía sin preocupaciones * Puede obtener de nosotros la memoria USB premium y un mejor servicio. Podríamos intentarlo lo mejor posible para solucionar cualquier problema lo antes posible.

✔ 【Muy fácil de usarl】Plug and play, no es necesario instalar ningún software. Puede completar las funciones de almacenamiento y transporte de manera conveniente.

✔ 【Compatibilidad versátil】 Es compatible con Windows 98, Windows 2000, Windows ME / XP / Vista, Windows 7/8/10, Mac OS 9.x / linux 2.4 o superior.

USB 3.0 HP 32GB X5000M OTG TipoC € 17.27 in stock 7 new from €15.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo A por un lado y Tipo C por otro

Almacenamiento ampliado para smartphones y tabletas Android con compatibilidad con USB OTG

Transferencia y copia de seguridad rápida de archivos, fotos y vídeos al ordenador a velocidades USB 3.1

Comparte fácilmente archivos entre dispositivos móviles sin necesidad de cables ni Wi-Fi

SanDisk Ultra Flair Memoria flash USB 3.0 de 128 GB, con carcasa de metal duradera y elegante y hasta 150 MB/s de velocidad de lectura, Negro € 18.08 in stock READ Los 30 mejores Sandisk Ultra Fit de 2021 - Revisión y guía 13 new from €15.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hasta 15 veces más rápido que un USB 2.0 estándar

Hasta 150 MB/s de velocidades de lectura

Transfiere una película completa en menos de 30 segundos

Mantén la privacidad de tus archivos privados con el software SanDisk SecureAccess (incluido)

Kingston DataTraveler Duo DTDE/64GB Memoria Flash USB 3.2 Gen1 + Type-C 64GB € 15.29 in stock 9 new from €11.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La interfaz doble es compatible con los puertos usb tipo a y usb tipo c

Exclusiva doble carcasa deslizante

Velocidades usb 3.2 gen 1

Capacidad de almacenamiento de memoria: 64.0

Memoria USB Pendrive 128GB 64GB 32GB Wansenda S100 OTG USB 2.0 para Dispositivos Android, PC/Tableta/Mac (64GB,Morado) € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Micro-USB y USB 2.0】 Diseño giratorio con conectores duales Micro-USB y USB 2.0, fácil para la transferencia de datos entre dispositivos Android compatibles con OTG y computadora, lo ayuda a administrar la memoria de su dispositivo y su contenido. (No para iPhone y dispositivos móviles tipo C)

✔ 【Haga una copia de seguridad de su teléfono】 Fácil de operar, enchufar y reproducir. Copia de seguridad automática para fotos, videos y contactos. Grabe videos directamente en el pen drive, libere espacio rápidamente en su teléfono inteligente o tableta Android.

✔ 【Diseño de rotación de 360 grados】: El diseño inteligente de rotación puede evitar los rasguños del chip, proporciona una protección eficiente para el puerto USB, el llavero para una fácil portabilidad, no tiene que preocuparse por encontrar su dispositivo USB.

✔ 【Compatibilidad fuerte with Compatible con el teléfono inteligente Android 96% que debe tener puerto Micro USB y función OTG, tableta, PC, TV, telemática, etc., puede expandir fácilmente la capacidad a través de la interfaz micro USB, compartir felicidad en cualquier momento y en cualquier lugar.

✔ 【Garantía de 1 año】 Nuestros productos están fabricados con los más altos estándares y rigurosamente probados. Puede confiar en la excelente calidad, rendimiento y confiabilidad de cada producto WANSENDA.

Memoria USB C Dual Flash Drive, 512 GB Tipo C Teléfono Memoria Externa Memory Stick USB 3.0 Drive para Smartphone Android, PC, MacBook (512 GB) € 37.89 in stock 1 new from €37.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Alta velocidad】Una unidad flash USB de tipo C transfiere archivos, velocidad de escritura: 10-20 MB/s. Compatible con USB 3.0, USB 2.0, plug and play, no necesita instalar ningún software.

✅ 【USB 3.0 y tipo C dos en uno】 Unidad flash USB tipo C 2 en 1 para el almacenamiento instantáneo de fotos, vídeos, música y archivos en smartphones, tabletas, PC y portátiles de tipo C, TV, sistemas de audio para coche, consolas de juegos y mucho más.

Diseño retráctil: el diseño retráctil de la memoria USB puede proteger eficazmente la interfaz USB. El diseño sin capucha puede evitar perder la capucha.

✅【Rendimiento excelente】Diseño 2 en 1 con puerto de tipo C y conector USB 3.0, fácil para la transmisión de datos entre dispositivos de tipo C y ordenador. Transfiere fácilmente los datos entre ordenadores, tablets y smartphones

✅【Seguro y portátil】 El disco U es ligero, la unidad flash USB 3.0 de tipo C soporta todos los tipos de PC y dispositivos de tipo C que disponen de la función OTG. Por favor, ten en cuenta que la interfaz no es aplicable a ningún iPhone y Micro-USB.

SanDisk Extreme SSD portátil de 500 GB - NVMe, USB-C, cifrado por hardware, hasta 1050MB/s, resistente al agua y al polvo € 109.80 in stock 27 new from €88.79

5 used from €82.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consigue el rendimiento de estado sólido NVMe que incluye velocidades de lectura de 1050 MB/s y de escritura de 1000 MB/s en una memoria rápida y de alta capacidad que resulta perfecta para crear contenidos increíbles o capturar imágenes asombrosas

Con protección contra caídas de hasta dos metros y resistencia al agua y al polvo de grado IP55, esta robusta memoria lo resiste todo

Una carcasa de silicona duradera que ofrece un tacto de alta calidad y mayor protección en el exterior de la memoria

Utiliza el práctico orificio para sujetarla con un mosquetón a la trabilla del cinturón o a la mochila y disfrutar de mayor tranquilidad

Ayuda a mantener la privacidad de tus contenidos gracias a la protección con contraseña incluida que cuenta con cifrado de hardware AES de 256 bits. De SanDisk, la marca en la que fotógrafos profesionales de todo el mundo confían para gestionar las mejores fotos en sus trabajos más exigentes

Memoria USB de 32 GB para teléfono móvil, 4 en 1, memoria USB 3.0, memoria 3.0 Pen Drive para dispositivos Android Type C USB C, ordenador Smartphone iOS Samsung € 24.67 in stock 1 new from €24.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 en 1 Memoria USB ios】Memoria USB 32 GB compatible con teléfono móvil y Android con iOS/USB C/USB 3.0/Micro USB 4 en 1 interfaz; memoria USB 32 GB compatible conphone 5c / 5s / 6 / 6p / 6s / 6sp / 7 / 7p / 8 / 8p / X/11/12/13, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini, iPod touch5 / touch 6, teléfono Android con función OTG, soporte del sistema o compatible conativo Windows 7/8/10. Samsung Huawei HTC o más. Ten en cuenta que el iPad Pro no está permitido. Los teléfonos Android deben tener la función OTG.

【Plug and Play】 Libre Instala la aplicación "LUV-Share" compatible con iOS para ampliar la memoria, Android requiere encender la función OTG; el palo de fotos para teléfono y ordenador, transferir datos desde ambas direcciones; un compañero amigable de memoria para teléfono y Android para empresa, campus, personal, amantes de la foto. Libera la preocupación por la red pobre o el almacenamiento inferior de tus dispositivos de viaje. Amplía tu espacio móvil en cuestión de segundos.

【3 Segundos de backup y transferencia libre】Memoria USB USB compatible con teléfono móvil 32 GB puede hacer copias de seguridad de foto/vídeo/archivos/contactos de teléfono móvil iPad OTG Android Tablet PC OTG.Disfruta de las funciones adicionales gratuitas en o en un lugar sin red, una memoria USB excelente para los amantes de la fotografía

【Aplicación potente y portátil】 Esta unidad de lápiz es compatible con los formatos de archivos más populares del mercado y simplifica la transferencia y la gestión de archivos/imágenes, videos/música en el dispositivo. La unidad USB está equipada con tecnología de cifrado para establecer una contraseña y un ID táctil para proteger un único archivo o almacenamiento para la privacidad y la seguridad de sus datos.

【Compacto y alta compatibilidad】Portable photostick móvil de memoria USB hecho de material de aleación de zinc con textura elegante y rotación de 360 grados; 4 en 1 USB Storage stick backup ampliamente compatible con diferentes formatos de datos (pdf/word/text/excel/video o más) y viene con una delicada caja de metal como un regalo e instrucciones detalladas de photo stick para andropid hone128 gb; cualquier problema ponte en contacto con nosotros sin duda.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Pendrive Usb C solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Pendrive Usb C antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Pendrive Usb C del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Pendrive Usb C Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Pendrive Usb C original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Pendrive Usb C, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Pendrive Usb C.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.