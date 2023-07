Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Pegatinas Para Ropa de 2023 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Pegatinas Para Ropa de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Pegatinas Para Ropa veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Pegatinas Para Ropa disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Pegatinas Para Ropa ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Pegatinas Para Ropa pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



RYMALL Patch Sticker,Apliques de costura, Parches decorativos Parches decorativos (32pcs) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Parches termoadesive: ideal de poner parche de reparación para chaquetas, mochilas, jeans, ropa, ropa, proyectos de decoración, hecho a mano, etc.

DIY Craft proyectos especiales para regalo de Navidad, regalo de fiesta del cariñosas, regalo de cumpleaños, fiesta de la madre, el día del padre, la abuela, etc.

Juego incluye 32 piezas de diferentes estilos.

Las aplicaciones son hecho con los siguientes materiales: poliéster bordado, en fieltro y con.

Garantizada fácil y rápida aplicación de dibujos para planchar o coser en su clothes-care y elanleitung incluido.

100 Etiquetas termoadhesivas personalizadas para ropa (PLANCHAR). Etiquetas de tela para planchar con CERTIFICADO ECOLÓGICO ideales para niños, bebés y abuelos. NOMBRE PERSONALIZADO. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 NOMBRES PERSONALIZADOS】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Todas las etiquetas son iguales. En el texto puede escribir todos los caracteres y números pero no se imprimen símbolos. Etiquetas de tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【FÁCILES DE APLICAR CON PLANCHA】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL COLES, GUARDERÍAS Y RESIDENCIAS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Se puede añadir un número telefónico. Aptas para marcar chaquetas, camisetas, pantalones, jerséis, batas, bufandas, toallas, ... Las etiquetas termoadhesivas se aplican sobre cualquier tipo de tejido.

50 Etiquetas adhesivas para ropa personalizadas. Pegatinas termoadhesivas con nombre para marcar la ropa de niños y bebés (con plancha). Tamaño 6 x 1 cm. Resistentes a lavadora. € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【50 ETIQUETAS PERSONALIZADAS】 Pack de 50 pegatinas adhesivas para planchar en la ropa. Etiquetas de colores con nombre y diseño personalizado. Hay 100 iconos diferentes para elegir, elige el que más le guste a tus hijos: cohete, princesa, balón de fútbol, ​​dinosaurio, ...

【DIMENSIONES: 6x1cm】 Cada etiqueta mide 6cm de ancho x 1cm de alto. Son perfectos para pegar dentro de la ropa porque son tan finas que no molestan la piel.

【SUPER FÁCIL DE APLICAR】 Se adhiere a la ropa con el calor de la plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Coloque la etiqueta sobre la prenda. 2) Cubra con el papel protector que incluimos en su pedido. 3) Planchar a temperatura máxima durante 20 segundos sin vapor. 4) Espere 24 horas antes de lavar.

【RESISTENTE A LAVADORA Y SECADORA】 Las etiquetas están hechas de vinilo lavable de alta calidad. Son aptas para la lavadora a 60ºC y para la secadora.

【IDEAL PARA ESCUELAS Y GUARDERÍAS】 A diferencia de otras marcas, estas pegatinas tienen divertidos dibujos infantiles que a tus hijos les encantarán. Marque toda su ropa como batas, chaquetas, abrigos, pantalones, etc. con su nombre y asegúrese de que no se pierda nada en la escuela. Se pueden aplicar en cualquier tipo de tejido.

Parches Para Ropa Termoadhesivos,Rodilleras Pantalones Niños, Planchar En Los Parches Apliques Para Ropa Camiseta Bolsas Pantalon Sombrero Jeans O DIY Coser (32 PCS) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Material】: los parches de aplicación están hechos de nitrógeno de poliéster con colores brillantes y hermosos diseños. Use estos parches para planchar para hacer que su ropa y bolsos sean más atractivos.

【Fácil de usar】: Simplemente coloque los parches de bordado en la ropa y presione con la plancha durante unos 50-60 segundos. Antes de planchar, asegúrese de que su ropa y telas sean materiales que se puedan planchar.

【PARCHES LAVABLES】: Cada parche es lavable a 40 ° C o menos, se puede lavar a máquina y secar en secadora.

【Amplia aplicación】: Ideal para camisetas, faldas, jeans, chalecos, sombreros, mochilas, ropa, cortinas, almohadas, bufandas, edredones, etc. Un regalo para un amigo también es una buena opción.

【NOTA】: No se puede aplicar a ningún material impermeable, material plástico o tela o cubierta dura. Puede caerse fácilmente.

5 Piezas Pegatinas Ropa Termoadhesivos Mariposa Iron On Applique Transferencia de Calor Iron On Patches Pegatinas de Colores Decoración Camiseta Jeans Mochila Ropa Sombrero DIY Calcomanía € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Contenido del Paquete】Parches ropa termoadhesivos grandes Hay 5 piezas de hierro de mariposa con impresión de transferencia, 5 estilos diferentes, cantidad suficiente y varios patrones, que pueden satisfacer sus diversas necesidades de decoración

【Material de Alta Calidad】Pegatinas para ropa con plancha Diseño de transferencia de calor de mariposa hecho de material PET, seguro y respetuoso con el medio ambiente, resistente al agua y suave, sin decoloración, duradero

【Diferentes Tamaños】Hemos diseñado planchas de mariposa de varios tamaños en el parche para satisfacer sus diferentes necesidades de bricolaje, extensión de mariposa (estructura izquierda y derecha): 22,5 × 17 cm/8,8 × 6,6 pulgadas, mariposa de corazón (estructura izquierda y derecha): 21,5 × 20 cm/8,4 × 7,8 pulgadas, una mariposa: 24 × 17 cm/9,4 × 6,6 pulgadas, mariposa desplegada: 26 × 19 cm/10,2 × 7,4 pulgadas, libro mariposa: 16,5 × 23 cm/6,4 × 9 pulgadas

【Fácil de Operar】Parches mochila Estos apliques de mariposa para planchar en la camisa son muy fáciles de usar, solo elija el patrón que desee y colóquelo en la tela, luego planche a 120-160 grados durante aproximadamente 10-15 segundos, luego quítelo. la película protectora y deje que se enfríe, terminará con una artesanía elegante y hermosa

【Amplias Aplicaciones】Etiquetas termoadhesivas ropa Estas elegantes transferencias térmicas son ampliamente utilizadas, adecuadas para diferentes tipos de ropa, como camisetas, jeans, chalecos, almohadas, edredones, zapatos, mochilas escolares y otras artesanías, utilícelas como decoraciones para permitirle Los artículos son más atractivos y personalizados READ Los 30 mejores Facturas De Mis Pedidos de 2023 - Revisión y guía

155 pegatinas personalizadas para marcar ropa y objetos. 100 Etiquetas de tela termoadhesiva para planchar en la ropa + 55 etiquetas adhesivas para objetos resistentes al agua. Nombre personalizado. € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack contiene 100 etiquetas de tela blanca con icono y nombre personalizado para identificar todo tipo de prendas y 55 etiquetas adhesivas de diferentes tamaños para marcar libros, cantimploras, material escolar, agendas, etc. Ideal para la vuelta al cole, campamentos y guardería.

Etiquetas adhesivas de vinilo de alta calidad resistente al agua, microondas, congelador y lavavajillas. Se pueden usar para marcar tazas y platos infantiles ya que se pueden lavar sin perder adherencia ni color.

Las etiquetas de tela personalizadas se aplican a la ropa con plancha doméstica en tan solo 20 segundos a máxima temperatura sin vapor.

Marca toda la ropa y los objetos de los niños para que no pierdan nada en el colegio. Personaliza las etiquetas de tus hijos con su nombre y divertidos iconos a elegir y haz que sus etiquetas sean únicas.

En las etiquetas dobles y en las de zapatos podrás añadir una segunda línea de texto para incluir el teléfono. La segunda línea de texto no aparecerá en las etiquetas medianas, las pequeñas ni en las de tela.

20 Piezas Parches para Ropa Termoadhesivos para Planchar con Flores de Margaritas Chaquetas Cosidas Bolsos Vaqueros Manualidades Parche Ropa Decorativos DIY Niños Pegatinas Ropa Termoadhesivos € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Lo Que Recibirás】Pegatinas para la ropa El paquete contiene 20 parches de flores de margarita, cantidad suficiente para tus necesidades de restauración de ropa y trabajos de decoración de bricolaje pegatinas para ropa con plancha

【Material de Alta Calidad】Flores de tela para ropa El parche para planchar ropa está hecho de fibra de poliéster de alta calidad, textura gruesa, no es fácil de romper o desvanecer, el parche bordado de crisantemo tiene adhesivo termofusible en la parte posterior, fácil de planchar o coser; Confirme su ropa antes planchado y las telas se pueden planchar

【Tamaño Adecuado】Pegatinas para ropa con plancha La plancha de flores en el parche mide aproximadamente 4 x 4 cm/ 1,5 x 1,5 pulgadas de ancho y largo, tamaño adecuado para la mayoría de las prendas, sombreros y bolsos, etc

【Aplicacion Amplia】Flores de tela para ropa Hermosos parches de apliques para jeans, bolsos, vestidos, manualidades para bodas, también pueden decorar cualquier cosa, desde ropa hasta bolsos, mantas y decoraciones de pared. Coser en usted puede crear instantáneamente una nueva apariencia

【Fácil de Aplicar】 Parches ropa termoadhesivos adultos La plancha de flores en el parche está recubierta con adhesivo termofusible, que se pegará cuando se caliente con una plancha. Si desea que la aplicación quede más segura, puede coserla a lo largo de un lado del borde. Si no tienes plancha, también puedes coser la aplicación directamente sobre la prenda usando el mismo color de hilo

200 Piezas Etiquetas de Ropa,Escribible Etiquetas de Nombre de Planchar de Tela,Lavables Etiqueta Personalizadas,para Escuelas en Casa,con Bolígrafo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ Materiales de alta calidad: las etiquetas de nombre están hechas de tela de poliéster de alta calidad, no dañan la piel, son resistentes al desgaste y no se dañan fácilmente, se pueden lavar repetidamente. Puede estar seguro de lavar con ropa, las telas de alta calidad son duraderas.

◆ El paquete incluye: 200 etiquetas de nombre de ropa tejidas para planchar, 1 pluma. El tamaño de la pluma es de aproximadamente 13 cm, cada etiqueta es de aprox. 5,5 x 1,5 cm de tamaño, espacio suficiente para que escribas o dejes tu nombre y otros contenidos personalizados.

◆Fácil de usar: puede cortar las etiquetas de nombre blancas lavables a un tamaño adecuado según sus necesidades y escribir su nombre o el nombre de otros artículos y usar plancha seca a alta temperatura para presionarlo durante unos 15 segundos.

◆Etiquetas de nombre personalizadas: nuestras etiquetas tejidas personalizadas para ropa son de color blanco, en blanco para que escriba nombres y números de teléfono, de esta manera su ropa no se confundirá. Hay una cantidad suficiente de etiquetas de tela y una combinación bien pensada disponible para usted todos los días. utilizar.

◆ Amplia aplicación: las etiquetas termoadhesivas para ropa se pueden usar para marcar artículos como ropa, zapatos, mochilas escolares, bufandas, sombreros, guantes, toallas, etc. También es muy adecuado para escuelas, campamentos, hogares de ancianos y otros lugares. Ayude a su hijo a encontrar fácilmente sus pertenencias.

Inntek 16pcs Parches de Planchado, Parches Bordados, Parches para Coser en Ropa Chaquetas Mochilas Vaqueros Diseño Videojuegos de Super Mario Bros € 10.19

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Hay 16 diferentes estilos de parches, animales, dibujos animados temáticos de Super Mario y varias opciones de selección, exquisito y brillante vistas de colores.

Ya no te preocupes por el defecto o el feo agujero en tu ropa si tienes estas lindas mangas de algodón.Gran cosa para coser o planchar chaquetas, jeans, bolsos, pantalones, camisetas, faldas.

Fácil de planchar en la tela: estos parches de colores son fáciles de planchar. Cubra los parches de la ropa y presiónela con la plancha.

Este parche es ideal para mochilas o incluso para regalos de cumpleaños hechos a mano. Además, estas aplicaciones son ideales para manualidades o como decoración de habitaciones de bebés.

Útiles para adornar y tapar pequeños rotos en ropa, chaquetas, cazadoras, vaqueros, pantalones, camisetas, abrigos, ropa de niños, gorra, mochilas, zapatos.

100 Etiquetas Personalizadas con Nombre e Icono para marcar la ropa. Etiquetas de tela Blanca termoadhesiva para planchar en camisetas, pantalones, abrigos y todo tipo de prendas de niños. € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS CON NOMBRE E ICONO】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Escribe el texto que quieras y acompáñalo del dibujo que más te guste. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【SE APLICAN EN 20 SEGUNDOS】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL PARA NIÑOS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa de los más peques en cualquier ocasión: para la ropa del cole, campamentos, guardería, vacaciones, ropa deportiva, ...

8 parches para planchar con logotipo de la NASA de la misión del transbordador espacial, parches bordados militares para ropa, calcomanías de ropa € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad: 8 unidades.

Materiales: Parte delantera de tela no tejida y reverso con adhesivo. Coloca el parche en la prenda, cúbrelo con una tela y plánchalo.

Bonitos y útiles: puedes utilizar estos hermosos parches para cubrir roturas o decorar la ropa con los colores brillantes y patrones especiales que los hacen más atractivos.

Parches ideales para planchar en chaquetas, mochilas, vaqueros, arreglos de ropa, decoración de ropa, proyectos hechos a mano para el día de San Valentín, vestidos para boda, etc.

Ten mucho cuidado con las telas de poliéster, ya que al aplicar el calor elevado que es necesario para colocar los parches en la ropa, se puede quemar el tejido o hacer que se decolore. La seda y otros tejidos delicados no son adecuados para los parches.

Neikafan 20 Piezas Parches Brillo Estrellas Rhinestone Apliques Parche Pentagrama para Ropa Moda Bolso Parches Decoración Accesorios DIY Cristales Parches € 10.29 in stock 1 new from €10.29

Free shipping

Amazon.es Features ✯ Paquete: Recibirá 20 parches termoadhesivos de estrellas de diamantes de imitación, 3 tamaños, estilo clásico, con apariencia brillante, la estrella clásica brillante puede satisfacer las preferencias de la mayoría de las personas, y la cantidad es suficiente para sus diversas necesidades de restauración y decoración. Puedes combinarlos con otros accesorios para hacer tus propias manualidades.

✯Tamaño: Nuestras calcomanías vienen en 3 diámetros diferentes, son aproximadamente 8 cm/3,15 pulgadas, 6 cm/2,36 pulgadas, 4 cm/1,57 pulgadas, lo que le brinda diferentes opciones de tamaño, lo suficiente para adaptarse a la cantidad de requisitos de personalización diarios.

✯Material: estos parches de estrellas de diamantes de imitación están hechos principalmente de diamantes de imitación de alta calidad. Son hermosos y de moda, duraderos, no se caen ni se desvanecen fácilmente, y también brillan a la luz, perfectos para decorar ropa, ropa bonita. Y a diferencia de todo lo demás, la parte posterior se vuelve suave y pegajosa cuando la calientas. Apto para la mayoría de tipos de prendas y planchado para dar a tu ropa un aspecto único.

✯ Operación: en el proceso de fabricación, debe pegar la etiqueta de tela en la posición deseada de la tela y luego usar una aguja e hilo para fijar varias posiciones para evitar que la posición cambie debido al movimiento y luego plancharla con una plancha durante 15 segundos para verificar si está firme, se puede planchar durante otros 15 segundos, coser a mano después del planchado es una mejor opción (no use plancha de vapor).

✯ Aplicación: el parche de estrella se puede usar para reparar ropa rota o con manchas que no se pueden lavar, pegatinas de tela de estrella, fácil de combinar con diferentes colores y estilos de ropa, adecuado para planchar ropa, bolsos, sombreros u otros proyectos de arte. , lo que le permite adjuntar ropa y otros accesorios para que sus artículos sean más atractivos y brillantes.

6 Pz Patch Sticker Mariposa Parche de Transferencia en Parches Mariposa Parches de Transferencia Térmica de Hierro para Camiseta, Jeans, Mochilas, Vestido, Decoración de Arte DIY € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 6 pz parches de transferencia de calor de mariposa, la cantidad suficiente y los patrones variados pueden satisfacer sus diversas necesidades de decoración.

Material de calidad: las coloridas pegatinas de transferencia de calor están hechas de material PET con elasticidad y suavidad, impermeables, no destiñen y resistentes, no son fáciles de romper o rasgar, confiables para un uso a largo plazo.

Fácil de usar: las transferencias térmicas son fáciles de cortar y transferir. Se puede imprimir en tela mediante una máquina de transferencia de calor o una plancha doméstica.

Mariposas coloridas: las calcomanías de transferencia de hierro lavables DIY están diseñadas en varias formas de mariposas, coloridas y delicadas, vívidas y lindas, como bailar en tu ropa o sombreros, lo que agregará más encanto y juventud a tus atuendos.

Ampliamente utilizado: impresión por transferencia de calor en ropa, camisetas, jeans, sombreros, bufandas, edredones, sábanas, sudaderas con capucha, manualidades o en cualquier lugar que desee.

REQAG 44 Parches Para Planchar En Forma De Corazón Pegatinas Para La Ropa Pequeños Parches Coloridos De Corazón Para Adornos y Reparación De Prendas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Material premium: nuestros parches están hechos de un material excelente con una mano de obra exquisita y detalles finos, que se pueden coser o planchar, son ecológicos, súper pegajosos, lavables y duraderos para un uso prolongado.

Fácil de usar: estos parches adhesivos para prendas con sellado térmico en la parte posterior, fáciles de planchar o coser. Simplemente cubra las manchas en la ropa y presiónelas con la plancha.

Diseño conveniente: puede usar nuestros parches para cubrir los agujeros o cicatrices en su ropa, lo que puede hacer que su ropa sea más atractiva y le brinde buen humor en su vida diaria.

Amplias aplicaciones: los parches son ideales para ropa, cortinas, almohadas, bufandas, edredones, chaquetas, vestidos, chalecos, jeans, bolsos, pantalones, camisetas, faldas, sombreros, zapatos, manteles, ropa de cama, etc.; También perfecto para bricolaje hecho a mano.

El paquete incluye: recibirá un total de 44 parches termoadhesivos en forma de corazón, incluidos 22 colores diferentes, 2 para cada color, que miden 2 x 2,5 cm/0,79 x 1 pulgada. Los colores brillantes y una forma especial de corazón los hacen más atractivos. READ Los 30 mejores Guillotina Papel A4 de 2023 - Revisión y guía

GOLRISEN 26 Piezas Parches Termoadhesivos para Ropa Parches Multicolores de Tela de 12,5 x 9,5 cm Parches Termoadhesivos y Lavables Pegar con Plancha para Costuras Manualidades Vaqueros, 26 Colores € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE REPARAR AGUJEROS: si la prenda está hecha de tela, un agujero es inevitable, especialmente si tienes niños en casa o si eres jardinero / chapucero o hiciste un lavado y fregado excesivamente celosos. Aparecen en las mangas y en jeans, bolsos y mochilas, y el horror de esto, incluso en las chaquetas de cuero. Mantenlos en la parte superior y el agujero desaparecerá. El parche termoadhesivo es una solución ideal para reparar los agujeros de la tela.

LAVABLE EN LAVADORA: la parte frontal de los parches es de tela de sarga, la parte posterior está cubierta con la película adhesiva de fusión en caliente más fuerte. No requieren costura. Los parches aplicados se pueden lavar a alta temperatura. También se pueden secar en secadora a alta temperatura. Si el parche aplicado comienza a despegarse después de algún tiempo, simplemente vuelve a plancharlo de nuevo.

TAMAÑO Y COLOR: 26 piezas de parche de mezclilla planchado. 12,5 × 9,5 cm / 5 × 3,7 ”, 26 colores × 1 pieza: morado, rojo, amarillo, rosa, blanco, azul, verde, gris, caqui, negro, etc. Los colores surtidos combinarán perfectamente con diferentes prendas de vestir. Tantas cantidades y colores son suficientes para satisfacer tus manualidades de bricolaje o tus necesidades diarias de costura.

FÁCIL DE PLANCHAR: corta el parche en tus formas favoritas. Ajuste la temperatura del hierro a la del algodón. Rocíe un poco de agua en la parte posterior del parche. Mantenga un trozo de paño prensado (cualquier paño fino de algodón) sobre la plancha sobre el parche. Esto es para que el calor no dañe el parche. Solo unos minutos para decorar o reparar tu ropa. También se pueden coser a la ropa.

DISEÑO DE BRICOLAJE: estos parches de tela para planchar son adecuados para reparar, reforzar y decorar muchas aplicaciones diferentes, Puedes usar tijeras para cortar los parches en cualquier patrón que le guste a tu hijo, como pájaros, elefantes, mariposas, flores, etc. También puedes cortarlos en varios patrones navideños para decorar caminos de mesa navideños, calcetines navideños, fundas de almohadas navideñas o disfraces navideños.

100 Etiquetas para Ropa Personalizadas con nombre para planchar. Cinta termoadhesiva para guarderías, escuelas, colegios y residencias de ancianos. Etiquetas personalizadas con certificado ecológico. € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS】Contiene etiquetas personalizadas con el texto que escriba en el momento de compra. Tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【MODO DE EMPLEO】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【SÚPER RESISTENTES】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión. Además, las etiquetas termoadhesivas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【COMPOSICIÓN】Etiquetas de 70% poliéster y 30% algodón con certificado ecológico. La tela ha sido analizada en un laboratorio y validada conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles

【MULTIUSO】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Sirven para marcar cualquier tipo de ropa escolar, de campamento, deportiva, de residencias, hospitales, chaquetas... Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Se aplican sobre cualquier tipo de tejido.

Syhood 9 Hojas Parches de Reparación de Nylon Parche Negro Autoadhesivo Parche de Ropa de Tela de Diferentes Tamaños y Formas para Chaqueta de Plumas, Ropa de Carpa, Reparar Ropa de Calle y Bolsa € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

Durable de usar: estos parches autoadhesivos negros están hechos de nylon, duraderos para su uso y no son fáciles de romper, también son fáciles de pelar y pegar, lo que le brinda reparaciones rápidas e instantáneas de rasgaduras o agujeros en la tela

Información de tamaño: cada forma de rectángulo mide aprox. 19,8 x 9,8 cm/ 7,79 x 3,85 pulgadas, y las medidas de la forma de combinación geometría aprox. 20 x 10 cm/ 7,87 x 3,93 pulgadas, también se pueden cortar en sus tamaños y formas deseadas de acuerdo a sus necesidades

Accesorios de parches de bricolaje: puede usar o hacer bricolaje estos parches de ropa para reparar eficazmente tipos de ropa, puede reparar o reforzar su bolso, ropa de tienda, chaqueta y otras prendas de vestir, también ideal para sus proyectos de costura hechos a mano

Fácil de operar: estos parches de reparación de ropa son fáciles de aplicar y operar sin herramientas complejas o habilidades de costura, solo necesita pelar y pegar, le brinda mucha comodidad, también puede compartirlos con sus amigos o familiares

Siphus Pegatinas Ropa Termoadhesivos Infantil, 10 Piezas Animal Parches Ropa Niños, Parches Bordados para Ropa, Parches Ropa Coser, Parches Pantalones, Parche Vaquero € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨Conjunto Rico: los parches termoadhesivos niños incluyen 10 parches estampados diferentes, pueden satisfacer sus necesidades.

✨Material de Alta Calidad: el juego de parches para planchar está hecho de poliéster de alta calidad, hermoso y duradero, fácil de limpiar y desmontar, se puede reutilizar muchas veces.

✨Simplemente Conveniente: use estos parche ropa niño no solo para ocultar agujeros o manchas en la ropa, sino también para hacerlos más atractivos.

✨Amplia Aplicación: Parche ropa muy adecuados para decorar y reparar camisas, pantalones, jeans, sombreros, chaquetas, mochilas, etc.

✨Si tiene alguna pregunta, contáctenos y la resolveremos a tiempo.

100 Etiquetas personalizadas con nombre e icono de color para marcar la ropa. Tela blanca termoadhesiva para planchar en camisetas, pantalones, abrigos y todo tipo de prendas. (Formas) € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS CON NOMBRE E ICONO】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Escribe el texto que quieras y acompáñalo del dibujo que más te guste. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【SE APLICAN EN 20 SEGUNDOS】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL PARA NIÑOS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa de los más peques en cualquier ocasión: para la ropa del cole, campamentos, guardería, vacaciones, ropa deportiva, ...

40 parches bordados, parches de planchado, parches de costura, bordados para niños, parches florales, parches de mariposa, parches de corazón para chaquetas, camisas, vaqueros, camiseta € 6.59 in stock 2 new from €6.59

Free shipping

Amazon.es Features 【Colores brillantes】 Los parches bordados tienen una variedad de patrones y estampados, con una variedad de colores, los colores brillantes pueden hacer que su ropa sea más distintiva y atractiva.

【Amplia aplicación】 Es una buena decoración artística, no solo se puede utilizar para coser todo tipo de ropa, como chaquetas, camisas, camisetas, vaqueros, pero también bordado en sombreros, cortinas, edredones, almohadas, etc.

【Fácil de usar】 Pon el parche en la tela con el lado bordado hacia arriba, cúbrelo con un paño de algodón fino para protegerlo, luego plancha durante 15 segundos y listo.

【DURADERO Y DURADERO】 El parche de bordado está hecho de fibra de poliéster, después de muchas veces de planchado, todavía puede mantener la calidad del parche de bordado y se puede utilizar repetidamente.

【Excelente elección】 El parche bordado es una buena opción para planchar la ropa, no solo puede cubrir las lagunas en la ropa, sino también una nueva moda de moda, sino también una buena opción para regalos.

LUTER 150 Etiquetas de Ropa Personalizadas, Autoadhesivas Etiquetas para Nombre de Escuela Etiquetas para Nombre de Tela para Niños Escuela Hogar de Ancianos Guardería Campamento (Blanco) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá 150 piezas de etiquetas de ropa sin hierro con el tamaño de 4.45x1.5cm / 1.75x0.59inch.Cada hoja tiene 15 etiquetas de ropa, totalmente 10 hojas.

Material premium: hecho de material ecológico de alta calidad, lavable en lavadora y utilizable en la máquina secadora.Son reutilizables, duraderos y no se caerán ni se desvanecerán después del lavado.

Etiquetas escritoras sin hierro: estas etiquetas de ropa autoadhesiva tienen diseño de escritura, solo usan su imaginación para escribir algo especial para personalizar su ropa.

Fácil de usar: no es necesario usar las etiquetas de la etiqueta de la ropa con una plancha, simplemente retirar el respaldo, póngalo en el que lo necesita y presiona con fuerza.Pero por favor, evite ponerse en contacto con el adhesivo para que se pegue de manera más dura.

Amplia aplicación: Nuestras etiquetas de nombres de ropa son muy fáciles de aplicar a todo tipo de ropa.Estas etiquetas de nombre le permiten marcar la ropa de los estudiantes o los niños o las pertenencias personales y distinguirlas claramente en la escuela.

20 Pieza parches de bordado negro, accesorios de ropa de bricolaje, mini Parche termoadhesivo, parches de planchado, para la reparación y decoración de pantalones, chaquetas, mochilas € 6.19 in stock 1 new from €6.19

Free shipping

Amazon.es Features Part Number HSCX Color Black Size 20cm*15cm*1cm

200 etiquetas de nombre de tela de planchado, lavables a máquina, planchado, etiquetas de nombre de costura, para ropa de niños, uniformes escolares, uniformes y más, con kit de costura DIY € 5.69 in stock 1 new from €5.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del producto: 200 etiquetas de nombre (5,5 x 1,5 cm), un kit de costura, incluyendo 1 aguja, 2 cuentas de posicionamiento, 9 hilos de aproximadamente 2 metros de largo (diferentes colores, entrega aleatoria)

Buen efecto de chapa: hay pegamento en la parte posterior, simplemente plancha en la posición correspondiente de la ropa, la chapa es plana y fácil de operar.

Agradable al tacto y cómodo: material de poliéster y algodón, no irrita la piel, agradable al tacto y cómodo, y los niños pueden usarlo con confianza.

Lavable y lavable a máquina: lavable y a máquina, la mejor temperatura del agua es inferior a 30 °C.

Fácil de identificar: adecuado para ropa de niños, uniformes escolares, uniformes, etc., se puede identificar fácilmente, evitar confusiones, escribir el nombre, información de contacto, escuela, etc. en la etiqueta, y puede ponerse en contacto rápidamente con los padres y profesores cuando el niño se pierda temporalmente.

SUPERDANT 3pcs Pet Mariposa Patrón de Corazón Pegatinas de Transferencia de Calor para Planchar Parches para Planchar Pegatinas de Transferencia de Calor Lavables Parche de Ropa Apliques € 11.19 in stock 2 new from €11.19

Free shipping

Amazon.es Features Pegatinas de transferencia de calor de 3 pieza: proporcionaremos pegatinas de transferencia de calor de 3 piezas en el paquete. Puede crear una camiseta personalizada con nuestra pegatina de transferencia lista para imprimir rápidamente. Y la cantidad es suficiente para que diseñes tu ropa u otros artículos.

Patrones de corazón de mariposa: este producto contiene 3 patrones diferentes con temática de mariposa y corazón, cada uno de ellos está diseñado de forma independiente, soñadora y hermosa, muy adecuado para decorar tu camiseta. Diseño realmente exquisito, buena elección de amante de las mariposas!

Fácil de aplicar: use máquinas de transferencia de calor o planchas domésticas para obtener los mejores patrones (evite usar planchas de vapor). La clave para obtener una imagen perfecta es presionarla con suficiente presión y calor uniforme. La esquina debe presionarse varias veces para asegurarse de que no se doble.

Material de alta calidad: esta pegatina de transferencia de calor está hecha de material PET de alta calidad que es respetuoso con el medio ambiente. Los colores brillantes y los hermosos patrones los hacen más atractivos. Es lavable y no se desvanece fácilmente.

Amplia aplicación: esta pegatina de transferencia de calor es muy adecuada para decorar o reparar tu camiseta, chaquetas, pantalones, pantalón, chalecos, sombreros, mochila, ropa, cortina, almohada, bufanda, etcétera. Y puede usarlo para diseñar un regalo único y significativo para sus familiares y amigos. READ Los 30 mejores Tijeras De Costura de 2023 - Revisión y guía

Pack 165 Etiquetas personalizadas para Ropa y Objetos. 90 para objetos y 75 termoadhesivas para ropa. Alta resistencia al agua, lavados y secados. (Naranja) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ para ropa y objetos: 75 termoadhesivas PARA ROPA ideal para marcar toda la ropa y telas + 90 etiquetas escolares adhesivas para objetos, con gran variedad de tamaños (indicados en la imagen del producto) para usar según la necesidad, ideales para marcar todos los objetos y material escolar o de guardería guarderia, como lapices lápices, colores, libretas, cuadernos, fiambreras

: Pueden ser 100% personalizadas, desde el color, tipo de letras y agregar o seleccionar emoji a tu gusto.

✏️ : Pack de pegatinas personalizadas incluye 2 tipos, etiquetas para ropa personalizadas temoadhesivas para utilizarse en toda la ropa que desees marcar y vinilo adhesivo en varias medidas para varios objetos como cuadernos, pegatinas o etiquetas para lapices libretas, calculadoras, libros, cartucheras, tapers, tasas, termos, varios objetos.

: : son elaboradas con materiales testados para resistir a numerosos lavados y secados tanto para la ropa como las etiquetas de objetos.

❤️ Ñ: Nuestro equipo dedica mucho cariño, desde el diseño, la preparación hasta salida de nuestras instalaciones, también tenemos un equipo para atender TODAS las consultas de cada pedido.

VETPW 15 Piezas Cool Design Ropa Termoadhesivos, Patch Stickers, Cráneo Parches Bordados Parche de Hierro en Parches para Ropa, Mochilas, Chaquetas, Jeans, Sombreros. Reparación y Decoración € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso amplio: Estos parches para planchar son perfectos para ropa, camisas, mochilas, chaquetas, jeans, zapatos, sombreros y más. Se puede planchar o coser a mano sobre las prendas que quieras decorar o cubrir.

Diseño unico: Hermosos parches con estampado de design rock and roll, es una gran idea para hacer ropa de bricolaje y cubrir el agujero. Único y hermoso después de la finalización, agrega más diversión a tu vida.

Fácil de aplicar: Hecho de tela bordada de alta calidad, no se desvanecerá ni se romperá fácilmente. El parche tiene un adhesivo de sellado con sellado en la parte posterior, se puede planchar o coser.

Respetuoso con el medio ambiente y sin daños: No tóxico y seguro, no daña nuestra piel y es ecológico, lavable y duradero.

Contenidos del paquete: Obtendrá 15 piezas de apliques de bordado de colores y estilos variados, lo que lo convierte en el más exclusivo.

Keleily Papel Transfer para Camisetas 9Pzs Pegatinas Ropa Termoadhesivos Pegatinas para Ropa con Plancha Papel Transferencia Hierro en Camiseta, Impresión de Tela, Ropa, Falda, Almohada, Animal Genial € 11.54 in stock 1 new from €11.54

Free shipping

Amazon.es Features Material --- Las etiquetas de transferencia de hierro de Keleily están hechas de PET. La estampación en caliente de impresión ecológica hace que el patrón se vea vívido.

Fácil de usar --- Solo use un parche de hierro a hierro en telas resistentes a altas temperaturas. Estos patrones de animales geniales son decoraciones muy hermosas y no son adecuadas para coser.

Accesorios decorativos creativos --- Los parches decorativos de Keleily son ideales para planchar camisetas, jeans, chalecos, sombreros, mochilas, ropa, almohadas, bufandas, edredones, faldas. Pero no lo use para impermeables (impermeables), telas de alta elasticidad, rayón, nylon o triacetato, por favor.

Bonita decoración --- Con ellas puedes diseñar tus camisetas, ropa, etc. favoritas. Son únicas y elegantes.

Contenido --- Hay dos estilos aquí. Uno es el fantástico mundo animal. Hay conejos que andan en bicicleta, lindos elefantes, elegantes jirafas, plumas de colores, arcoiris y globos. Uno es un genial avatar animal. Hay búhos, pavos reales, gatos, jirafas, lobos, etc.

40 piezas iron on patches hierro en parche Parche bordado de bricolaje Adecuado para vestidos, camisetas, bolsos, jeans, bufandas logotipo de dibujos animados marca de moda € 11.62 in stock 1 new from €11.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Establecer cantidad y estilo: el estilo se muestra en el patrón y la cantidad se indica en el título.

Material: tela, fibra de poliéster, inofensivo para el cuerpo humano y respetuoso con la piel.

Hágalo usted mismo: solo haga un vestido, un sombrero o una mochila únicos en su tipo, es algo realmente genial para hacer.

Personas y objetos aplicables: ya sean ancianos, niños o hombres y mujeres de moda, son muy adecuados para hacer su propia ropa con parches, adecuados para sábanas, ropa de cama, cortinas, ropa, sombreros, zapatos, mochilas escolares, etc.

Modo de uso: La pegatina de pudín tiene una capa de adhesivo termofusible en la parte trasera para que puedas planchar el parche. O cosa el parche con nuestro kit de costura portátil gratuito para hacerlo aún más seguro.

40 Etiquetas para ropa personalizables para la guardería y colegio. Pegatinas termoadhesivas para escribir el nombre con bolígrafo resistentes a la lavadora y secadora. € 8.99

€ 3.99 in stock 2 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONTENIDO DEL PAQUETE】 Pack de 40 pegatinas adhesivas para planchar en la ropa. Etiquetas de colores en blanco con espacio para escribir el nombre. Tamaños de las etiquetas: 14 etiquetas de 45x9mm, 24 etiquetas de 30x9mm y 3 etiquetas de 30x19mm

【MÁXIMA COMODIDAD】Son perfectas para pegar dentro de la ropa porque son tan finas que no molestan la piel. Escribe hasta 40 nombres distintos con cualquier bolígrafo de tinta no gel.

【SUPER FÁCIL DE APLICAR】 Se adhiere a la ropa con el calor de la plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Escriba el nombre en la etiqueta con cualquier bológrafo de tinta no gel y espere hasta que la tinta se seque por completo. 2) Coloque la etiqueta sobre la prenda. 3) Cubra con el papel protector que incluimos en su pedido. 4) Planchar a temperatura máxima durante 20 segundos sin vapor. 5) Espere 24 horas antes de lavar.

【RESISTENTE A LAVADORA Y SECADORA】 Las etiquetas están hechas de vinilo lavable de alta calidad. Son aptas para la lavadora a máximo 60ºC y para la secadora.

【IDEAL PARA ESCUELAS Y GUARDERÍAS】 Marque toda su ropa como batas, chaquetas, abrigos, pantalones, etc. con su nombre y asegúrese de que no se pierda nada en la escuela. Se pueden aplicar en cualquier tipo de tejido excepto lana y tejidos de punto grueso.

MINGZE 32 pcs Patch Sticker, Parches Ropa Termoadhesivos Cute DIY Coser o Planchar en Los Parches Apliques para Ropa Camiseta Jeans Sombrero Pantalon Bolsas € 12.98

€ 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Material: los parches de hierro están hechos de tela de bordado de poliéster con colores brillantes y patrones especiales para que su ropa sea más atractiva. Hazlos geniales y a la moda.

❤ Reparación o decoración: el kit de parches de hierro puede prolongar la vida útil de su ropa favorita, reparando y decorando diferentes aplicaciones en sus diversas embarcaciones. Ideal para coser o planchar en chaquetas de bricolaje, jeans, bolsos, pantalones, camisetas, faldas.

❤ Uso fácil: las pegatinas de parches son fáciles de planchar, solo cubra los parches en la ropa y presione con la plancha, se cubrirán los defectos, agujeros o cicatrices (no se recomienda para nylon y rayón).

❤ Parches lavables: cada parche es lavable a 40 ° C o menos, permita lavar a máquina y secar en secadora.

❤ Paquete: parches coloridos de 32 piezas como parches de flores, parche de corazón, parche de arco iris, etc. Dale vida a tu ropa vieja y agrega detalles divertidos a la nueva camisa básica.

