Los 30 mejores Patatas De Siembra de 2021 – Revisión y guía

Patatas Monalisa para siembra de Segovia (España) - caja 15 kg € 18.49 in stock 1 new from €18.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features patatas para semilla

patatas para siembra

PATATA PARA SIEMBRA -- 13 kg. Patata Agria € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta variedad de patata es la más recomendable para freír. Conseguiréis con ellas unas patatas fritas muy crujientes. Es muy compacta y tiene una piel fina amarilla.

PATATA PARA SIEMBRA -- 13 kg. Patata Roja € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de esta variedad para tus purés, sopas, cremas, hervidos... Esta patata destaca por su cremosidad.

HIQE-FL Macetas de Tela 7 Galones,Bolsas de Ccultivo de Hortalizas,Bolsa de Siembra de Patatas,Saco para Plantas,Maceta de Cultivo de Patata,Bolsas de Cultivo de Papa,and Guantes de Jardinería € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material premium y duradero】Conjunto de 3 bolsas de plantas hechas de tela no tejida robusta y resistente que le permite reutilizarlas. Permeabilidad al agua y al aire para un excelente crecimiento de las plantas y evitar el moho.

【Diseño inteligente】 El conjunto de 3 bolsas de cultivo de papa de 26.5 litros (7 galones) viene con una ventana de visualización de velcro, la capacidad de determinar de manera rápida y precisa si las papas están maduras y cosecharlas directamente sin excavar en suelo arcilloso.

【Contenido de la caja】 3 x bolsas de plantas, 1 par de guantes de jardinería. Gran regalo para los amantes del jardín. Ilumina cualquier balcón o jardín.

【Fácil de usar y limpiar】 Ligero, resistente al agua, fácil de colgar con asas, resistente, se puede utilizar en cualquier lugar. Cuando los cultivos estén listos, abra la bolsa y recicle la tierra o el compost. Limpie la bolsa de cultivo, guárdela para la próxima siembra.

【Uso】 La bolsa de plantas versátil es adecuada para plantas de interior y exterior, como plantas de interior, hierbas, árboles pequeños o varias frutas en el hogar, en el patio, en el jardín o en cualquier área al aire libre. Prefecto para verduras como papas, tomates, pepinos, pimientos, frijoles, etc., así como flores y hierbas. READ Los 30 mejores Pistolas De Co2 de 2021 - Revisión y guía

PATATA DE SIEMBRA / 13 kg. Patata Monalisa € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Reina de las Patatas. Un auténtico placer de calidad. Especiales para cualquier tipo de uso. Con excelente aptitud y alta calidad culinaria.

Patata Kennebec 5kg. € 8.00 in stock 2 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un producto para consumir y disponer todo el año. (no garantizamos su siembra). Este tipo de patata es todoterreno, que se adapta a las necesidades (Freír, cocer, asar, tortillas, ensaladillas, etc.) Los pedidos de este producto, se envían en cajas de 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg. o de 25 Kg.

Patatas Monalisa especiales de Sabor Castellano de Segovia (España) - caja 10 kg € 16.89

€ 16.40 in stock 1 new from €16.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features patatas para freir

patatas para cocer

patatas para tortilla

Patata Roja Gallega variedad Yona caja 5kg. € 8.00 in stock 1 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Patata Agria gallega 5kg. € 7.00 in stock 2 new from €7.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Patata Agria de Galicia especial para Freir - Selección Gourmet. Los pedidos de este producto, se envían en cajas de 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg. o de 25 Kg.

13 kg. Patata Roja / Especial para Guisar y Cocer - Selección Gourmet € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de esta variedad para tus purés, sopas, cremas, hervidos... Esta patata destaca por su cremosidad.

Patata Monalisa Gallega caja 5kg. € 8.00 in stock 1 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features patata gallega

3 kg. Patata Agria / Especial para Freir - Selección Gourmet € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta variedad de patata es la más recomendable para freír. Conseguiréis con ellas unas patatas fritas muy crujientes. Es muy compacta y tiene una piel fina amarilla.

Paquete de 2 bolsas de cultivo de 10 galones, bolsas de cultivo de patatas, bolsas de siembra de vegetales, para plantar patatas, verduras, flores de tomate al aire libre € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espacio visible de 360 grados: la bolsa de cultivo de patatas se basa en una ventana visual de velcro. Nuestra nueva zona de raíces actualizada utiliza material de polietileno transparente. Puedes ver fácilmente las raíces de la planta y todo el proceso de crecimiento sin cavar arcilla.

Material duradero: la bolsa de patatas está hecha de fieltro de tela no tejida. La estructura es fuerte, no es fácil de aflojar, buen rendimiento de aislamiento, poros pequeños, buena resistencia al desgaste y resistencia a los rayos UV. Estas bolsas se pueden utilizar durante varias estaciones y se pueden reutilizar para proteger el medio ambiente.

Medio ambiente de crecimiento perfecto: tela transpirable con diseño de doble capa. Protege las raíces de círculos y disminuye el riesgo de choque de trasplante, así como elimina el exceso de agua. Aumenta el crecimiento y el rendimiento de las verduras.

DIY su jardín: las bolsas de plantación son perfectas para patios, jardines pequeños, balcones, salas de sol y cualquier espacio interior y exterior. Se pueden utilizar para patatas, cebollas, taro, rábano, zanahorias y otras verduras.

Recibirás: 2 paquetes de bolsas de cultivo de 10 galones. Para garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia perfecta, si hay algún problema con el producto, por favor póngase en contacto con nosotros lo antes posible, y le proporcionaremos un servicio de atención al cliente amable en 24 horas.

XJ La Patata Bolsa contenedora PE Telas Saco de Cultivo de siembra Espesa el jardín Tiesto 3 galones € 3.98 in stock 1 new from €3.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra bolsa de planta está hecho de material de PE, respetuoso del medio ambiente, impermeable, anti-corrosivo, resistente al calor, resistente al frío, resistente al uso.

Con ventana lateral para cosechar fácilmente papas y dos asas de las maletas de siembra que podría traer mucha conveniencia cuando lo mueve.

Hay muchos pequeños agujeros en la parte inferior de la bolsa de la siembra, son drenajes agujero que ayudan a las plantas crecen mejor.

Reutilizable, ligero, económico y práctico de usar, sino que también podría ser plegado para un almacenamiento conveniente cuando no está en uso.

Perfecto para usar en su balcón casa, el jardín o en otros lugares al aire libre.

a ray of sunshine Bolsas de Cultivo de Papa,Bolsa para Cultivo de Patatas,Bolsa de Cultivo de Plantas,Bolsa de Siembra,Saco para Plantas,Maceta de Cultivo,Macetas de Tela € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material premium y duradero】Conjunto con 3x sacos de plantas hechos de material no tejido robusto y resistente, que permiten su reutilización. Es permeable al agua y al aire para un excelente crecimiento de las plantas y la prevención de moho.

【Diseño flexible】 Cada producto tiene una solapa para acceder a los mangos. Podemos ver fácilmente la madurez de los productos plantados. También es fácil de cosechar durante la temporada de cosecha sin dañar la planta.

【Fácil de mover】 Gracias a los mangos resistentes, las bolsas de plantas se pueden transportar bien incluso cuando están llenas. Incluso puede colocarlos en el balcón, terraza o en invernaderos.

【Más cálido y más fresco】 Mantiene las plantas más cálidas en invierno y más frescas en verano.

【Gran capacidad】 El conjunto de 3 bolsas de cultivo de papa de 26.5 litros (7 galones) viene con una ventana de visualización de velcro, la capacidad de determinar de manera rápida y precisa si las papas están maduras y cosecharlas directamente sin excavar en suelo arcilloso.

Ulikey 2 Pcs Bolsas de Cultivo de Papa, Bolsa de Cultivo de Plantas, Maceta de Cultivo de Patata, con Ventana para en Jardin para Papa, Zanahoria, Tomate y Cebolla etc (2 Piezas Verde, 7 Galones) € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Premiun: Está hecho de tela no tejida transpirable de alta calidad que no es tóxica y es biodegradable, resistente y duradera. Con dos asas resistentes, las asas le permiten moverla fácilmente alrededor del jardín, patio, balcón, terraza o invernadero.

Diseño Inteligente: La bolsa de cuvo para papas viene con una ventana para visualizar, con rapidez y precisión las papas maduras, la zanahoria, el taro y otros sin necesidad de excavar.

Super Sólido: La bolsa de planta de papa hecha de tela no tejida espesa y una capa de tela de forro, liviana y resistente, reutilizable por años. Resistente a la corrosión, no es fácil de deformar, es auto absorbente, fuerte y duradero, degradable, resistente a la sequía, transmite la luz.

Completamente Respirable: Tejido no tejido a prueba de humedad, transpirable, flexible. Ligero, resistente al agua, fácil de colgar con asas, Heavy Duty, se puede usar en cualquier lugar. Con la bolsa de plantación ecológica, mantiene las plantas más cálidas en invierno y más frescas en verano.

Amplia Aplicación: Adecuado para plantar en interior y exterior. Ideal para plantar papas, tomates, ajos, taro, rábano, cebollas, frijoles, etc. Ideal para patios, pequeños jardines, balcones, habitaciones soleadas y cualquier espacio al aire libre.

PATATA AGRIA DE XINZO DE LIMIA ESPECIAL FREIR CAJA 20 KG € 25.90 in stock 1 new from €25.90 Consultar precio en Amazon

3 Sacos para Plantas Grandes de 60L de Tela no Tejida con Asas - 3 Etiquetas - Bolsas para Tomates, Patatas, Zanahorias € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3x BOLSA PARA PLANTAS: Volumen: 60 litros | Diámetro: Ø 43 cm y Altura: 40 cm | Material: Tela no tejida | Color: Negro | Incluye 3 etiquetas para etiquetar las plantas.

CULTIVO DE ALTO RENDIMIENTO: Las bolsas para plantas de 60 l ayudan a que estas crezcan más fuertes y sanas. A pesar de su tamaño relativamente reducido, se obtiene un rendimiento muy alto.

ESTABILIDAD: Gracias a las asas, la bolsa para plantas se puede transportar fácilmente aún estando llena. La solidez del tejido, los hilos y las costuras hacen que la maceta de tela sea muy resistente.

REUTILIZABLE: Los sacos para plantas pueden utilizarse durante varias temporadas si se utilizan correctamente. Además, la maceta geotextil es lavable y se puede guardar plegada para ahorrar espacio.

FLORES, FRUTAS Y VERDURAS: Tiestos de tela perfectos para tomates, patatas, calabacines, zanahorias, berenjenas... Simplemente plántelos en el balcón, jardín o invernadero con las jardineras de tela. READ Los 30 mejores Filtro Interno Acuario de 2021 - Revisión y guía

PATATA Premium LA REINA Gran Selección | Caja 10kg. € 17.95 in stock 1 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Reina de las Patatas están cultivadas aplicando técnicas de agricultura sostenible.

Máxima frescura, sabor y calidad para satisfacer los paladares más exigentes.

Patatas especiales para cualquier uso.

Con excelente aptitud y alta calidad culinaria.

1pc Jardín Cultivos Plantador Colgante del Saco De Cultivo De Fresa Flor De La Hierba Bolsa De Los Bolsos del Bolso De La Planta De La Patata De Siembra De Fieltro Bolso con La Manija € 5.82 in stock 1 new from €5.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En comparación con la siembra convencional, de esta manera, no es necesario agrupar vides. Hay menos suciedad, insectos y malas hierbas sin ningún tipo!

Ahorra espacio y utiliza la gravedad para maximiza agua y suministro de nutrientes a.

Ahorra espacio y utiliza la gravedad para maximiza agua y suministro de nutrientes a.

Fácil sin problemas y plantones de hortalizas. La cosecha a nivel del pecho, sin necesidad de atar vides.

Naturalmente aire poda para promover crecimiento sano de raíces. Permite máximo de oxígeno a. Protege contra riego de una y moho.

QEPOL Bolsa de siembra de Patatas Maceta de siembra de Batata Caja de siembra de maní Bolsa de nutrición Bolsa de Planta Cubo de siembra (3pack(Negro, marrón, Verde Tres Colores)) € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO INTELIGENTE: paquete de 3 (uno para cada uno de los colores negro, marrón y verde) La bolsa de cultivo de papas de jardín de 7 galones viene con una ventana de visualización con velcro para determinar de manera rápida y precisa si las papas están maduras y cosecharlas directamente sin tener que cavar en suelo arcilloso !

CRECE SALUDABLE: tela no tejida flexible, transpirable y a prueba de humedad combinada con tres orificios de drenaje reforzados en la parte inferior, la bolsa de cultivo de papa permite que las raíces respiren lo suficiente, crezcan más saludables y estimulan el crecimiento y los rendimientos de las plantas.

MULTIFUNCIONAL: Adecuado para plantación de interior y exterior. Ideal para patios, pequeños jardines, balcones, solárium y cualquier espacio al aire libre. No solo se puede utilizar para plantar papa, taro, rábano, zanahoria, cebolla, pepino, berenjena, pimiento, calabacín y muchas otras verduras. Pero también se puede utilizar como bolsa de almacenamiento, como poner la ropa sucia, empacar las herramientas, etc.

FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: Ligero, impermeable, fácil de colgar con asas, resistente, se puede usar en cualquier lugar. Cuando terminen los cultivos, abra la bolsa y recile la tierra o el abono. Limpiar la bolsa de cultivo, almacenamiento para la próxima siembra

SUPER RESISTENTE: la bolsa para plantas de papa hecha de tela no tejida espesa y una capa de tela de forro, liviana y resistente, reutilizable durante años. ¡Espere su cosecha este año y en el futuro!

Bolsas de Cultivo para Patatas,3Pcs 7 Galones Tela no Tejida Bolsas de Cultivo de Jardín con Asas y Ventana Visualizar,Bolsas de Ccultivo de Hortalizas,Bolsa de Siembra de Patatas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material duradero】Las bolsas de cultivo de plantas están hechas de tela no tejida de alta calidad, que es liviana, transpirable, lavable y reutilizable. Viene con costuras reforzadas, mano de obra fina y construcción resistente para un uso a largo plazo.

【Diseño Ingenioso】La bolsa para plantar está diseñada con una ventana de visualización, a través de la cual no solo puede verificar si las plantas están maduras, ¡sino que también puede recoger las plantas fácilmente a través de las ventanas sin cavar la arcilla! La versión mejorada tiene etiquetas para distinguir las plantas.

【Diseño Flexible】Plante bolsas con dos asas resistentes, que pueden ayudarlo a moverlo fácilmente por el jardín, balcón, patio, porche o terraza acristalada. También se puede utilizar como una caja, por ejemplo, para poner ropa sucia, herramientas de embalaje y similares.

【Amplia aplicación】Adecuado para plantar en interior y exterior. Las plantas son ideales para plantar en casas, jardines, terrazas, invernaderos o balcones: verduras, flores, frutas, hierbas, papas, taro, rábanos, zanahorias, cebollas, pepinos, berenjenas, pimientos, calabacines y muchas otras verduras.

【Contenido de la caja】 3 x bolsas de plantas, 1 par de guantes de jardinería. Gran regalo para los amantes del jardín. Ilumina cualquier balcón o jardín.

Tvird Macetero Bolsa Planta 2 Pack, Bolsa de Verduras, Bolsas de Cultivo, para Plantas Vegetales Aptas para Plantas de Patata, Zanahorias, Tomates, Cebollas y Otros € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▉✿▉ Material Transpirable y 10 Galones ►►Bolsa de cultivo de patatas están hechas materiales no tejidos, resistentes a la humedad, transpirables y flexibles, de modo que la bolsa que se va a plantar puede hacer que las raíces respiren por completo, promover el crecimiento de las plantas y aumentar el rendimiento de la planta! El 10 galones es perfecto para terrazas, pequeños jardines, balcones, solariums y cualquier espacio al aire libre.

▉✿▉ Desarrolle Jardines Orgánicos ►► Plante bolsas para que no tenga que preocuparse si el suelo del jardín afectará la nutrición de los vegetales. Debido a que usted es libre de elegir la estructura del suelo, los ingredientes o el pH necesarios para cultivar vegetales en la bolsa. Adecuado para siembra interior y exterior.

▉✿▉ Bolsa de Cultivo de Hortalizas ►► de alta calidad con diseño de doble capa. Esto no solo es más respetuoso con el medio ambiente que las macetas de plástico, y, de larga duración, ¡puede reutilizarse durante muchos años! La calidad es importante para nosotros, ya que utilizamos materiales de alta calidad para la producción de nuestros productos y nos adherimos a estrictos estándares de calidad.

▉✿▉ Diseño Ingenioso ►►La bolsa para plantar está diseñada con una ventana de visualización, a través de la cual no solo puede verificar si las plantas están maduras, ¡sino que también puede recoger las plantas fácilmente a través de las ventanas sin cavar la arcilla!

▉✿▉ Diseño Flexible ►► La bolsa para plantar tiene un asa sólida que permite moverla fácilmente. Las plantas son ideales para plantar en casas, jardines, terrazas, invernaderos o balcones: verduras, flores, frutas, hierbas, papas, taro, rábanos, zanahorias, cebollas, pepinos, berenjenas, pimientos, calabacines y muchas otras verduras. También se puede utilizar como una caja, por ejemplo, para poner ropa sucia, herramientas de embalaje y similares.

40 kg. Patata Roja / Especial para Guisar y Cocer - Selección Gourmet € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de esta variedad para tus purés, sopas, cremas, hervidos... Esta patata destaca por su cremosidad.

13 kg. Patata Agria / Especial para Freir - Selección Gourmet € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta variedad de patata es la más recomendable para freír. Conseguiréis con ellas unas patatas fritas muy crujientes. Es muy compacta y tiene una piel fina amarilla.

TOYHEART 100 Piezas De Semillas De Hortalizas De Primera Calidad, Fáciles De Plantar, De Rápido Crecimiento, De Germinación Rápida, De Piel Negra Rara, De Carne Morada, Semillas De Patata Para € 4.81 in stock 1 new from €4.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: esta semilla no se cultiva con OGM, es segura y confiable. Las raras semillas de papa de piel negra y carne púrpura son premium, son fáciles de plantar y tienen un rendimiento muy alto.

CONVENIENCIA: Las semillas son livianas, fáciles de transportar y se pueden plantar en cualquier lugar del jardín. Puede plantarlo solo en una maceta y ponerlo en el interior para mejorar la calidad del aire interior.

DECORACIÓN: Puedes usar estas semillas para embellecer tu jardín. En el proceso de siembra, no solo disfrutará de la alegría del trabajo, sino que también ejercitará su cuerpo.

REGALO: Esta semilla es un gran regalo, puede dársela a amigos, parientes, vecinos en cualquier día festivo, nadie se negará.

SERVICIO: Brindamos un servicio postventa 100%. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, acérquese a la tienda para realizar una consulta. READ Los 30 mejores Arbol Para Gatos de 2021 - Revisión y guía

Yuccer 3 Piezas 7 Galones Bolsa de Cultivo de Papa Saco Plantar Patatas con Manija de Ventana de Velcro para Patata Cebolla Zanahoria Tomate Fresa Flor (Verde + Negro + marrón) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ PAQUETE: 3 piezas de bolsa de cultivo de papa de 7 galones con 3 colores diferentes, puede usarlos para cultivar diferentes verduras, frutas y flores

★ DISEÑO: La bolsa de siembra tiene dos asas para un fácil manejo y para lidiar con el clima cambiante. La ventana de visualización de velcro es conveniente para que pueda observar la madurez de las plantas y cosechar a tiempo

★ MATERIAL: tela no tejida transpirable, a prueba de humedad, ligera y duradera, que permite que las raíces de las plantas respiren y absorban la humedad por completo, promueve el crecimiento de las plantas y aumenta el rendimiento

★ CALIDAD: Los buenos materiales lo hacen reutilizable durante muchos años. y se puede limpiar sin daños. Después de que un cultivo está maduro, puede volver a poner la tierra en la bolsa para cultivar otros cultivos o limpiarla para el próximo uso

★ FUNCIÓN: Las bolsas de cultivo de papa se pueden usar en interiores y exteriores, puede colocarlas en el balcón, jardín, terraza u otros lugares al aire libre. Son adecuados para cultivar una variedad de verduras y frutas: papas, cebollas, zanahorias, rábanos, tomates, fresas, etc., y también se pueden usar como bolsas de almacenamiento para organizar todo

SVI frescas semillas 100 piezas de patatas de siembra de hortalizas para Violeta € 14.98 in stock 1 new from €14.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de la unidad: porción (100 pedazos / porción), Peso del paquete: (. 0.04lb) 0,02 kg, tamaño del paquete: 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in), Tipo de producto: Bonsai, el cultivo de dificultad Grado: muy fácil, uso: las plantas de interior

Maceta: Excluido, Tipo: Patio de la planta, Tamaño: Mini Mediana Grande Pequeño, Estilo: Perenne, Lugar: Sala, período completo de floración: Primavera

Constelación aplicable: Virgo, Número de modelo: Planta en maceta de bricolaje, Clasificación: Happy Farm, función: la purificación del aire, el clima: zonas tropicales, Variedad: Patata Bonsai

escribir: bonsai, Variedad: Semillas de plantas de interior, jardín perenne: Semillas perenne de flores, tipo 2: Las semillas exóticas, Tipo 3: Las semillas de flor de Bonsai, Tipo 4: Planta en maceta de jardín

ValueHall Bolsas de Cultivo Saco para Plantas 6Pcs Contenedor de Macetas de Tela no Tejida Bolsa de Siembra para Flores Vegetales Patata Zanahoria Tomate Growing Bag V8020 (37 L) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Tela no tejida engrosada de PET que hace una mano de obra fina degradable y respetuosa con el medio ambiente.

Resistente y Duradero:Se puede reutilizar varias veces.

Artesanía Premium: La tecnología de costura particular mejora la firmeza de la interfaz del mango.

Bolsas Portátiles: Fáciles de mover, uso en interiores o exteriores y fáciles de plegar para el almacenamiento.

Escenarios de Aplicación: Muebles para el hogar, proyectos ecológicos, hoteles, jardinería doméstica, jardines con balcón.

Patata Agria de Sanlucar 10KG, Especial para papas fritas, Producto Gourmet € 28.75

€ 24.49 in stock 3 new from €24.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja de 10kg

Especial para cocina gourmet

Producto fresco

