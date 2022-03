Inicio » Accesorio Los 30 mejores Papel Transferencia Camisetas de 2022 – Revisión y guía Accesorio Los 30 mejores Papel Transferencia Camisetas de 2022 – Revisión y guía 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Papel Transferencia Camisetas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Papel Transferencia Camisetas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Papel Transferencia Camisetas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Papel Transferencia Camisetas pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



TransOurDream Real - Papel de Transferencia Fácil de Usar.Impresora de Inyección de Tinta Oscuro(A4x10 Hojas) Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas Oscuras Impresora Para Camisetas, ES-3-10 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Real-Papel transfer: Paquete de 20 hojas de papel de transferencia térmica oscura y 4 hojas de papel de silicona. El papel de transferencia oscura es de alta calidad, fácil de recortar y extremadamente duradero, estirable e irrompible hasta el doble de tamaño original.

Requisitos: impresora de inyección de tinta (incluyendo HP, Brother, Canon, etc.) / Tinta pigmentada, tinta de sublimación o tinta colorante/ Tijeras o plotter de corte (incluyendo Cricut y otras marcas) / Cualquier tipo de plancha, prensa de calor normal o prensa de calor de manos libres / Papel de silicona (incluido en el paquete).

APLICACIONES: Aplicable a telas de color OSCURO 30% ~ 100% algodón o nailon. Transfiera texto, imágenes, fotos y dibujos en la tela oscura (negro, rojo, azul, naranja, gris, etc.) como camisetas, bolsas, bolsas de lona, delantales, máscaras, fundas de almohada, banderas y pancartas. Haga regalos personalizados de bricolaje para sus familiares o amigos en el Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, Día de San Valentín o Día de la boda.

Fácil de usar: [1] Sin impresión de espejo & Recorta su diseño. [2] Ponga el papel transfer encima del tejido con la impresión mirando hacia arriba y cubra la imagen con 4 hojas del papel de silicona (incluido en el paquete). [3] Transfiera la imagen con una plancha o prensa de calor. [4] Retire el papel de silicona. ¡La transferencia está lista ! Las introducciones de uso detalladas se encuentran en el frente del papel de la portada del paquete.

Quiénes somos: Somos un fabricante líder con 20 años de I + D, producción y experiencia OEM en el papel de transferencia térmica, papel de calcomanías al agua etc. TransOurDream es una de nuestras marcas dedicadas a proporcionar productos de alta calidad para usuarios domésticos y profesionales. Al mismo tiempo, podemos ayudarlo a crear su propia marca e imprimir su logotipo en la parte posterior del papel de transferencia. Si tiene alguna duda , nos contacta en cualquier tiempo.

TransOurDream Real-Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Sudaderas o Tejidos Oscuros 2.0 A4 10 Hojas Fácil de Usar, Papel Transfer Compatible con Impresoras de Inyección de Tinta, ES-02-10 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features MEJOR PARA TELAS GRUESAS: El papel de transferencia oscuro mejorado es mejor para telas gruesas, como jeans, sudaderas con capucha, lona, ​​algodón grueso y más. Demuestra tu creatividad en más materiales con este vinilo termoadhesivo imprimible. Pack de 10 hojas de papel transfer Dark 2.0 y 1 hoja de Papel Teflón reutilizable.

VENTAJAS: Compatible con todas las Impresoras Inkjet, Tintas Dye y Tintas Pigmentadas. Es fácil de cortar con tijeras, también compatible con todas las máquinas de corte domésticas o profesionales que pueden realizar cortes complejos. Brillante y vivo después de la transferencia. Sin grietas, sin descamación, transferencia duradera y duradera. Totalmente lavable a máquina (ciclo completo y sin secadora).

APLICACIONES: El papel de transferencia Dark 2.0 actualizado puede transferir su diseño, texto, imágenes, fotos e imágenes a camisetas o telas gruesas. Haga regalos de bricolaje personalizados para sus amigos o familiares en el Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, Día de San Valentín o Día de la Boda.

FÁCIL DE USAR: [1] Imprima y recorte la imagen. [2] Despegue y coloque la imagen impresa hacia ARRIBA sobre la tela y cubra la imagen con papel de teflón. [3] Transferir imagen con plancha o prensa térmica. [4] Retire el papel de teflón. ¡Se ha realizado la transferencia! Las instrucciones paso a paso se encuentran en la parte posterior del papel de la cubierta del paquete. El video tutorial está en la sección de videos de esta página para su referencia.

TransOurDream Real - Papel de Transferencia Fácil de Usar. Sin Impresión de Espejo A4x10 Hojas Papel Transfer Para Camisetas Blancas y Tejitos Claros Plancha Térmica Camiseta, ES-2-10 € 7.44 in stock 1 new from €7.44

Amazon.es Features Real-Papel transfer: Paquete de 10 hojas de papel de transferencia térmica claro 2.0 y dos hojas de papel de silicona. El papel claro 2.0 versión mejorada resuelve el problema de que el papel transfer tradicional no se puede cortar con plotter de corte. La fórmula mejorada permite que nuestro papel se corte fácilmente con tijeras o plotter de corte. Los colores son más brillantes que los productos tradicionales.Después de lavar 30 veces, es muy lavable,no se agrieta ni se decolora.

Requisitos: impresora de inyección de tinta (incluyendo HP, Brother, Canon, etc.) / Tinta pigmentada, tinta de sublimación o tinta colorante/ Tijeras o plotter de corte (incluyendo Cricut y otras marcas) / Cualquier tipo de plancha, prensa de calor normal o prensa de calor de manos libres / Papel de silicona (incluido en el paquete).

Aplicación: Transfiera textos, imágenes, fotos y dibujos en la tela blanca o de color claro 30% ~ 100% algodón o nailon, tales como sudaderas, hoodies, carteras, bolsas de lona, delantales, máscaras, fundas de almohada, fundas de cojines, manteles, banderas y pancartas. Haga regalos personalizados de bricolaje para sus familiares o amigos en el Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, Día de San Valentín o el día de la boda.

Fácil de usar: [1] Sin impresión de espejo & Recorta su diseño. [2] Ponga el papel transfer encima del tejido con la impresión mirando hacia arriba y cubra la imagen con dos hojas del papel de silicona (incluido en el paquete). [3] Transfiera la imagen con una plancha o prensa de calor. [4] Retire el papel de silicona. ¡La transferencia está lista ! Las instrucciones de uso detalladas se encuentran en el frente del papel de la portada del paquete.

Garantía de satisfacción del 100%: TransOurDream es una marca buena que ofrecemos los productos de alta calidad y un buen servicio al cliente para usuarios domésticos y usuarios profesionales. Al mismo tiempo, queremos compartir nuestra producción y experiencia OEM en papel de transferencia térmica que se desarrolla hace 20 años y le ofrecemos servicios de cooperación estratégica de marca. Si tiene alguna duda sobre nosotros o nuestros productos, nos contacta en cualquier tiempo. READ Los 30 mejores Seagate Barracuda 2Tb de 2022 - Revisión y guía

TransOurDream Real - Papel de Transferencia Para Blanca o Clara Camiseta 3.0 A4 10 Hojas Papel Transfer Apto Para Impresora de Inyección de Tinta o Láser Fácil de Usar, Perfecto para Fiesta. ES-03-10 € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features PAPEL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA TRU-LIGHT: compatible con impresoras INKJET y LASER, tijeras y máquinas de corte. La calidad de impresión es bastante vívida y vibrante. Fácil de transferir y usar. Lavable a máquina con agua fría en modo de ciclo completo. No usar secadora. Sin descamación, sin grietas después de 30 lavados. Paquete de 10 hojas de papel de transferencia Light 3.0 y 1 hoja de papel de teflón A4.

REQUISITOS: Impresoras láser (HP, OKI, Brothers) y todas las impresoras de inyección de tinta | Tintas colorantes y tintas pigmentadas | Tijeras o Máquina Cortadora (Cricut, silueta y más) | Máquina de planchado o Easy Press o Heat Press | Papel de teflón (en el paquete).

APLICACIONES: La plancha imprimible en vinilo Upgraded Light 3.0 puede transferir su diseño, texto, imágenes, fotos e imágenes a camisetas o telas oscuras o negras. Haga regalos de bricolaje personalizados para sus amigos o familiares en el Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, Día de San Valentín o Día de la Boda.

FÁCIL DE USAR: [1] Imprima y recorte la imagen. [2] Despegue y coloque la imagen impresa hacia ARRIBA sobre la tela y cubra la imagen con papel de teflón. [3] Transferir imagen con plancha o prensa térmica. [4] Retire el papel de teflón. ¡Se ha realizado la transferencia! Las instrucciones paso a paso se encuentran en la parte posterior del papel de la cubierta del paquete. El video tutorial está en la sección de videos de esta página para su referencia.

QUIENES SOMOS: Somos un fabricante líder con 20 años de experiencia en I+D, producción y ODM (para muchas marcas mundiales premium) en papel de transferencia térmica, papel adhesivo al agua y más. TransOurDream es una de nuestras marcas que se compromete a ofrecer productos de alta calidad tanto para usuarios domésticos como profesionales. Mientras tanto, podemos ayudarlo a crear su propia marca e imprimir su logotipo en el respaldo del papel de transferencia.

PPD A4 x 40 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Blancos o Claros - Para Impresora de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-1-40 € 24.95

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 40 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y claros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

USOS COMUNES: ¡Úselo para dar regalos únicos a su familia y amigos o para renovar su ropa! Ideal para el reconocimiento de su marca o la identificación de su equipo, reuniones familiares, manualidades infantiles, cumpleaños y aniversarios. Apto para camisetas, chaquetas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos con su plancha doméstica o máquina de prensado de calor. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Adecuado para todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar

TransOurDream Real - Papel de Transferencia Fácil de Usar. Sin Impresión de Espejo A4x20 Hojas Papel Transfer Para Camisetas Blancas y Tejitos Claros Plancha Térmica Camiseta, ES-2-20 € 11.77 in stock 1 new from €11.77

Amazon.es Features Real-Papel transfer: Paquete de 20 hojas de papel de transferencia térmica claro 2.0 y 4 hojas de papel de silicona. El papel claro 2.0 versión mejorada resuelve el problema de que el papel transfer tradicional no se puede cortar con plotter de corte. La fórmula mejorada permite que nuestro papel se corte fácilmente con tijeras o plotter de corte. Los colores son más brillantes que los productos tradicionales.Después de lavar 30 veces, es muy lavable,no se agrieta ni se decolora.

Requisitos: impresora de inyección de tinta (incluyendo HP, Brother, Canon, etc.) / Tinta pigmentada, tinta de sublimación o tinta colorante/ Tijeras o plotter de corte (incluyendo Cricut y otras marcas) / Cualquier tipo de plancha, prensa de calor normal o prensa de calor de manos libres / Papel de silicona (incluido en el paquete).

Aplicación: Transfiera textos, imágenes, fotos y dibujos en la tela blanca o de color claro 30% ~ 100% algodón o nailon, tales como sudaderas, hoodies, carteras, bolsas de lona, delantales, máscaras, fundas de almohada, fundas de cojines, manteles, banderas y pancartas. Haga regalos personalizados de bricolaje para sus familiares o amigos en el Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, Día de San Valentín o el día de la boda.

Fácil de usar: [1] Sin impresión de espejo & Recorta su diseño. [2] Ponga el papel transfer encima del tejido con la impresión mirando hacia arriba y cubra la imagen con 4 hojas del papel de silicona (incluido en el paquete). [3] Transfiera la imagen con una plancha o prensa de calor. [4] Retire el papel de silicona. ¡La transferencia está lista ! Las instrucciones de uso detalladas se encuentran en el frente del papel de la portada del paquete.

Garantía de satisfacción del 100%: TransOurDream es una marca buena que ofrecemos los productos de alta calidad y un buen servicio al cliente para usuarios domésticos y usuarios profesionales. Al mismo tiempo, queremos compartir nuestra producción y experiencia OEM en papel de transferencia térmica que se desarrolla hace 20 años y le ofrecemos servicios de cooperación estratégica de marca. Si tiene alguna duda sobre nosotros o nuestros productos, nos contacta en cualquier tiempo.

PPD A4 x 5 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Claros - Para Impresora de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-1-5 € 6.25

€ 5.98 in stock 3 new from €5.98

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 5 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Dé un regalo único o personaliza su ropa planchando imágenes, textos o una combinación de las dos a telas blancas - perfecto para cualquier ocasión!

RESULTADOS: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

USOS COMUNES: Ideal para el reconocimiento de su marca o la identificación de su equipo, reuniones familiares, manualidades infantiles, cumpleaños y aniversarios. ¡Úsalo sobre camisetas, chaquetas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar - renueva la ropa oculta en el fondo de su armario!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos claros con su plancha doméstica o máquina de prensado de calor. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Adecuado para todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar

PPD A4 x 10 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Claros - Para Impresoras de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-1-10 € 8.95 in stock 2 new from €8.95

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 10 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Dé un regalo único o personaliza su ropa planchando imágenes, textos o una combinación de las dos a telas blancas - perfecto para cualquier ocasión!

RESULTADOS: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

USOS COMUNES: Ideal para el reconocimiento de su marca o la identificación de su equipo, reuniones familiares, manualidades infantiles, cumpleaños y aniversarios. ¡Úsalo sobre camisetas, chaquetas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar - renueva la ropa oculta en el fondo de su armario!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos claros con su plancha doméstica o máquina de prensado de calor. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Adecuado para todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar

PPD Inkjet - A4 x 5 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Oscuros - Fácil de Usar y Apto para Todas Impresoras de Inyección de Tinta - PPD-4-5 € 7.25 in stock 2 new from €7.25

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 5 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos oscuros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos negros y oscuros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, despedidas de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero

PPD A5 x 10 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Oscuros - Fácil de Usar - Para Impresión de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-504-10 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features Contenido del paquete: DIN A5 (148x210 mm) x 10 hojas que incluyen instrucciones en español, plantilla de posicionamiento y papel de silicona; tenga en cuenta también nuestro video de instrucciones en alemán (a la izquierda con las imágenes)

¡Ahorra dinero y material con nuestro formato especial DIN A5 si desea transferir logotipos y motivos más pequeños!

Diseña tu camiseta individual para tu próxima celebración familiar, despedida de soltero, cumpleaños infantil, etc. ¿Por qué no simplemente planchar tus mejores recuerdos o fotos familiares en una camiseta, sudadera, sudadera con capucha, delantal, funda de almohada o bolsa de algodón?

Nuestra película termoadhesiva profesional y de alta calidad ha sido utilizada por clientes de PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como en el sector industrial/comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido el líder del mercado durante más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente para reflejar los últimos estándares técnicos.

A diferencia de las versiones más baratas, nuestras transferencias térmicas se pueden cortar fácilmente con cualquier tijera doméstica, mientras que el proceso de transferencia funciona muy bien tanto con una plancha como con una prensa térmica. . ¡El papel soporte técnicamente mejorado garantiza un resultado de transferencia aún mejor! Este producto le ofrece colores vivos, facilidad de uso y durabilidad duradera.

PPD A4 x 20 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Blancos o Claros - Para Impresora de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-1-20 € 14.95

€ 13.75 in stock 1 new from €13.75

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 20 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y claros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

USOS COMUNES: ¡Úselo para dar regalos únicos a su familia y amigos o para renovar su ropa! Ideal para el reconocimiento de su marca o la identificación de su equipo, reuniones familiares, manualidades infantiles, cumpleaños y aniversarios. Apto para camisetas, chaquetas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos con su plancha doméstica o máquina de prensado de calor. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Adecuado para todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar

PPD Inkjet - A4 x 10 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Oscuros - Fácil de Usar - Para Impresión de Inyección de Tinta - PPD-4-10 € 9.75 in stock 2 new from €9.75

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 10 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos oscuros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos negros y oscuros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, la despedida de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. ¡Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero! READ Los 30 mejores Brother Dcp-J562Dw de 2022 - Revisión y guía

PPD Inkjet - A4 x 40 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Mixtos - 20 hh. Telas Claras y 20 hh. Telas Oscuras - Para Impresión de Inyección de Tinta - PPD-5-40 € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features PAQUETE SURTIDO: 40 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros y oscuros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y negros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión! 20 hojas para telas claras y 20 hojas para telas oscuras

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, despedidas de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar. ¡Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero!

KOALA Papel de transferencia de tinta para camisetas de blancas y claras, 20 hojas, A4 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Material ecológico que cumple con requisitos medioambientales de alto estándar, secado instantáneo.

100% impermeable, de larga duración color sin agrietamiento.

Diseño específico para uso en camiseta o tela de algodón 100 % ligera.

Se retira en frío o caliente, para uso con planchado doméstico o prensa de calor.

Colores intensos y rápidos, buena permeabilidad al aire, para todas las impresoras de inyección de tinta, tintas y tintas pigmentadas.

TransOurDream Real - Papel de Transferencia Fácil de usar.(A4x20 hojas) Papel de Silicona para Planchar de Transferencia de Tejidos, Reutilizable y recubre silicona en ambos lados, ES-8-20 € 6.77 in stock 1 new from €6.77

Amazon.es Features El mejor papel de transferencia de calor: Este no es papel de transferencia, sino se utiliza para proteger la imagen durante la transferencia. Compatible con todas las marcas de papel de transferencia de calor, papel de transferencia brillo y todas las series de papel de transferencia de vinilo.

El papel de silicona no se adhiere: Resistente a alta tempelatura, soportando hasta 220 grados Celsius sin daños. Nuestros papel de silicona se puede utilizar repetidamente, recubiertas de silicona en ambos lados (se puede utilizar en cualquier lado).

CÓMO UTILIZAR: El papel se utiliza entre la placa de calor y la transferencia de imágenes, o entre la plancha y la transferencia de imágenes. Simplemente solo cubra la imagen desnudez donde necesita planchar.

Busque en TransOurDream, descubra más de nuestros productos, incluido el papel de transferencia térmica para camisetas claras u oscuras y el papel calcomanías al agua.

MARCA INTERNACIONAL: Nuestros productos se han vendido en 15 países de todo el mundo durante más de 10 años y han sido reconocidos por clientes de todo el mundo. Si usted es un usuario individual o un usuario comercial, elíjanos, obtendrá productos de una alta calidad y un servicio atento. Si no está 100% satisfecho con nuestro papel de silicona, le devolveremos su dinero.

PPD Inkjet - A4 x 70 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Mixtos - 50 hh. Telas Claras y 20 hh. Telas Oscuras - Para Impresión de Inyección de Tinta - PPD-5-70 € 37.95 in stock 1 new from €37.95

Amazon.es Features PAQUETE SURTIDO: 70 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros y oscuros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y negros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión! 50 hojas para telas claras y 20 hojas para telas oscuras

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, despedidas de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar. ¡Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero!

PPD Inkjet - A4 x 15 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Premium para Camisetas y Tejidos Oscuros - Fácil de Usar - Para Impresión de Inyección de Tinta - PPD-4-15 € 14.95

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 15 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos oscuros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos negros y oscuros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, la despedida de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. ¡Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero!

PPD A5 x 10 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Claros - Para Impresoras de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-501-10 € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Amazon.es Features Contenido del paquete: DIN A5 (148x210 mm) x 10 hojas que incluyen instrucciones en español, plantilla de posicionamiento y papel de silicona; tenga en cuenta también nuestro video de instrucciones en alemán (a la izquierda con las imágenes)

¡Ahorra dinero y material con nuestro formato especial DIN A5 si desea transferir logotipos y motivos más pequeños!

Diseña tu camiseta individual para tu próxima celebración familiar, despedida de soltero, cumpleaños infantil, etc. ¿Por qué no simplemente planchar tus mejores recuerdos o fotos familiares en una camiseta, sudadera, sudadera con capucha, delantal, funda de almohada o bolsa de algodón?

Nuestra película termoadhesiva profesional y de alta calidad ha sido utilizada por clientes de PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como en el sector industrial/comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes europeos y este producto ha sido el líder del mercado durante más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente para reflejar los últimos estándares técnicos.

A diferencia de las versiones más baratas, nuestras transferencias térmicas se pueden cortar fácilmente con cualquier tijera doméstica, mientras que el proceso de transferencia funciona muy bien tanto con una plancha como con una prensa térmica. . ¡El papel soporte técnicamente mejorado garantiza un resultado de transferencia aún mejor! Este producto le ofrece colores vivos, facilidad de uso y durabilidad duradera

KOALA Papel de transferencia de tinta para camisetas de oscuros, 10 hojas, A4. € 18.99

€ 16.18 in stock 1 new from €16.18

Amazon.es Features Material ecológico que cumple con requisitos medioambientales de alto estándar, secado instantáneo.

100% impermeable, de larga duración color sin agrietamiento.

Diseño específico para uso en camiseta o tela de algodón 100% oscuro.

Se retira en frío o caliente, para uso con planchado doméstico o prensa de calor.

Colores intensos y rápidos, buena permeabilidad al aire, para todas las impresoras de inyección de tinta, tintas y tintas pigmentadas.

PPD A4 x 100 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Blancos o Claros - Para Impresora de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-1-100 € 46.95 in stock 1 new from €46.95

Amazon.es Features PAQUETE DE AHORROS: 100 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y claros con su plancha doméstica - Óptimo valor por dinero!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

USOS COMUNES: ¡Úselo para dar regalos únicos a su familia y amigos o para renovar su ropa! Ideal para el reconocimiento de su marca o la identificación de su equipo, reuniones familiares, manualidades infantiles, cumpleaños y aniversarios. Apto para camisetas, chaquetas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos claros con su plancha doméstica o máquina de prensado de calor. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Adecuado para todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar

TransOurDream Real - Papel Transfer Para Camisetas Blancas y Tejidos Claros(A4x20 Hojas),Impresoras de Inyección de Tinta,impresión de Espejo,Plancha y maquinas de prensa (ES-1-20) € 16.77 in stock 1 new from €16.77

Amazon.es Features Verdadero papel de transferencia: paquete de 20 papeles de transferencia térmica claro1.0. El papel de transferencia claro 1.0 classic se adhiere bien a los tejidos y es muy resistente al lavado a máquina. Pelado en frío y lavado en frío. No se pela, no se agrieta, no se desvanece después de 30 lavados. Muy fácil de usar, incluso los niños pueden transferir con éxito. Compatible con todo tipo de impresoras de inyección de tinta, planchas y prensas térmicas.

Requisitos: Impresora de chorro de tinta (HP, Brother, Canon, etc.) | Tinta pigmentada o de colorante | Tijeras | Plancha doméstica o prensa térmica (incluyendo Cricut EasyPress, etc.)

Aplicaciones: Transfiera texto, imágenes, fotografías y dibujos sobre tejidos blancos o de color claro, del 30% al 100% de algodón, como sudaderas, sudaderas con capucha, bolsos, bolsas de lona, delantales, máscaras, fundas de almohada, fundas de cojín, manteles, banderas y pancartas. Haz regalos personalizados para tu familia o amigos en el Día de la Madre, el Día del Padre, los cumpleaños, Acción de Gracias, Pascua, Halloween, Navidad, San Valentín o el día de la boda.

Fácil de usar:[1] Imprime en espejo y recorta tu diseño. [2] Coloca la imagen impresa boca abajo sobre la tela. [3] Transfiere la imagen con una plancha o una prensa térmica. [4] Enfriar y despegar el papel de soporte. La transferencia se ha completado. Las instrucciones paso a paso se encuentran en el reverso de la portada dentro del paquete. En la sección de vídeos de esta página hay tutoriales en vídeo para su consulta.

Garantía de satisfacción del 100%: como gran marca, se compromete a proporcionar productos de alta calidad y un perfecto servicio al cliente tanto a los usuarios domésticos como a los profesionales. Al mismo tiempo, nos gustaría compartir nuestros 20 años de experiencia en I+D, producción y OEM en papel de transferencia térmica avanzado (para más de 40 marcas mundiales de primera calidad) para ofrecerle servicios de asociación estratégica de marca. READ Los 30 mejores Mando Inalambrico Xbox One de 2022 - Revisión y guía

PPD A4 x 50 Hojas de Papel de Transferencia Térmica Para Camisetas, Mascarillas y Tejidos Oscuros - Para Impresora de Inyección de Tinta Inkjet - PPD-4-50 € 37.95

€ 36.95 in stock 1 new from €36.95

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 50 hojas de papel de transferencia A4 (210 x 297 mm) para camisetas y tejidos oscuros. ¡Óptimo valor por dinero!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina

APLICACIONES: ¡Perfecto para bolsos, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. También encontrará un enlace para un video tutorial disponible para una comprensión más sencilla del proceso

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar

Hayes Paper Co. Papel De Transferencia Térmica Para Camisetas y Tejidos Oscuros, para impresora de inyección de tinta, 20 Hojas. A4 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features DESATA TU CREATIVIDAD: Este papel de transferencia térmica es perfecto para cualquier proyecto, personal o comercial. Se puede utilizar en la mayoría de los tejidos.

PLANCHADO: Todo lo que necesita es una plancha y una vez impresa la imagen, podrá transferir todas tus imágenes a tus camisetas favoritas. Podrás transferir tu imagen con una plancha casera o industrial.

TEJIDOS OSCUROS: Este papel tiene una base blanca, lo que es ideal para usar sobre textiles y tejidos oscuros.

TECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA: Nuestra tecnología hace posible que las imágenes se transfieran fácilmente y sin grietas, dejando los tejidos suaves.

CALIDAD - Cada paquete contiene 20 hojas de tamaño A4. Si no está satisfecho, tenemos una garantía de devolución del dinero del 100%. Solo mandanos un mensaje.

Raimarket Papel Transfer para camisetas | 20 hojas| A4 Hierro imprimible encendido Papel Transfer para camisetas oscuras | Impresión de telas y camisas de bricolaje € 20.98 in stock 1 new from €20.98

Amazon.es Features PERSONALIZA e imprime fabulosas franelas, bolsos, delantales, sombreros, cojines o cualquier cosa que te guste para cualquier ocasión

RÁPIDO: Imagina que puedes crear tu propio diseño de franela con aspecto profesional en tu propia casa en MENOS DE 10 Minutos

⌛FÁCIL de IMPLEMENTAR: Realiza sublimaciones utilizando una plancha común para ropa y una impresora de tinta

➕COMPATIBILIDAD: 200 gsm papel de alta calidad, adecuado para todo tipo de impresoras de inyección de tinta y tejidos LIGEROS de algodón

mpresoras de inyección de tinta y tejidos LIGEROS de algodón CALIDAD y SATISFACCION (100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO): ¡Color e imagen de larga duración sin grietas! Da rienda suelta a tu creatividad, elige Raimarket Magic Transfer Paper ahora!!

KOALA Papel de transferencia de tinta para camisetas de blancas y claras, 10 hojas, A4 € 14.31 in stock 1 new from €14.31

Amazon.es Features Material ecológico que cumple con requisitos medioambientales de alto estándar, secado instantáneo.

100% impermeable, de larga duración color sin agrietamiento.

Diseño específico para uso en camiseta o tela de algodón 100 % ligera.

Se retira en frío o caliente, para uso con planchado doméstico o prensa de calor.

Colores intensos y rápidos, buena permeabilidad al aire, para todas las impresoras de inyección de tinta, tintas y tintas pigmentadas.

KOALA Papel de transferencia de tinta para camisetas de blancas y claras, 25 hojas, A4 € 24.99

€ 21.86 in stock 1 new from €21.86

Amazon.es Features Material ecológico que cumple con los requisitos ambientales de alta calidad, secado instantáneo.

100% impermeable, color de larga duración sin grietas.

Diseño específico para su uso en camiseta o tela ligera 100% algodón.

Se puede retirar en caliente o en frío, para usar con planchado doméstico o prensa de calor.

Colores vivos y rápidos, buena permeabilidad al aire, para todas las impresoras de inyección de tinta, tinta de tinte y tinta de pigmento.

SKULLPAPER® Premium película de transferencia textil para camisetas y prenda / A4 / - papel transfer/para plotter o impresora de láser de tinta (8 hojas) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features ✅ RESULTADO PERFECTO - La tecnología COOL DOWN permite que la lámina de transferencia se retire fácilmente después de un enfriamiento completo y que el tejido no se deforme como con otras láminas de planchado.

✅ PLANCHADO FÀCIL - El fácil manejo con sólo una plancha le permite personalizar sus textiles, como camisetas, bolsos, almohadas, delantales, gorras y más.

✅ LAVABLE A MÁQUINA - Si tu textil estampado alguna vez se ensucia. No hay problema. Es lavable a 30/40°C, y no sólo una vez.

✅ 100% SKULLPAPER CALIDAD - El alto grosor del material de la película de 180 g/m² garantiza una excelente durabilidad de la imagen impresa sobre el tejido oscuro o coloreado.

✅ IMAGEN DE IMPRESIÒN DE ALTA CALIDAD - La superficie de película mate de alta calidad le permite utilizar su impresora láser de tinta para imprimir sus propios motivos, gráficos, fuentes o incluso fotos e imágenes, incluso con una resolución de impresión de hasta 2880 dpi.

PPD Inkjet - A3 x 10 Hojas de Papel de Transferencia Térmica para Camisetas y Tejidos Claros - Fácil de Usar - para Impresión de Inyección de Tinta - PPD-7-10 € 15.49

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features PERSONALIZABLE: 10 hojas de papel de transferencia A3 (297 x 420 mm) para camisetas y tejidos claros. ¡Transfiera sus textos, gráficos y fotos a tejidos blancos y claros con su plancha doméstica - perfecto para cualquier ocasión!

FÁCIL DE USAR: Instrucciones paso a paso incluidas en cada paquete. Para una comprensión más sencilla del proceso, vea también nuestro video de instrucciones en Español a la izquierda (debajo de las imágenes). ¡Si se aplica correctamente, tendrá sus telas personalizadas para muchos lavados!

APLICACIONES: Diseñe su camiseta personalizada con bonitos recuerdos de unas largas esperadas vacaciones de verano, bodas, despedidas de soltero/a, fotos de grupo o club, fotos familiares, etc. ¡Perfecto para camisetas, bolsas, ropa para bebé, delantales, fundas de almohadas y todas otras telas que se puedan planchar!

DURADERO: Este papel de transferencia de formulación única se une a la tela, dejándola suave, flexible, elástica sin grietas y completamente lavable a máquina. Nuestra película de planchado profesional ha sido utilizada por clientes PPD durante más de 10 años, tanto en el ámbito privado como comercial. Trabajamos exclusivamente con fabricantes Europeos y este producto ha sido líder del mercado desde hace más de 30 años y se adapta y desarrolla constantemente con los últimos avances técnicos

COMPATIBILIDAD: Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta más populares del mercado que utilizan tintas de pigmento y tintas estándar. Los papeles transfer para tejidos Blancos/Claros NO son compatibles con las máquinas de corte, asegúrese de usar tijeras domésticas en su lugar. ¡Pruébelo y si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero!

A-SUB - Papel de transferencia de tinta para telas oscuras, 20 hojas A4, imprime tus propias camisas de bricolaje para Navidad, aniversarios, cumpleaños y fiestas € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Ampliamente aplicable: el papel de transferencia para planchar funciona en telas de 100% algodón de color oscuro para personalizar camisetas, sudaderas, bolsos, fundas de almohada y mucho más.

Fácil de usar: simplemente utiliza tu plancha de casa o una máquina de prensa de calor para transferir diseños a camisetas de color oscuro en cuestión de minutos.

Excelente resultado de transferencia: Siguiendo las instrucciones cuidadosamente, tu diseño transferido saldrá vívidamente y de cerca adheriéndose a las telas sin problemas de descamación.

Impresoras y tintas compatibles: el papel de transferencia A-SUB para camisetas oscuras es compatible con impresoras de inyección de tinta con tinta regular. Utiliza tinta de pigmento para obtener los mejores resultados.

Impresión, corte, transferencia, entonces obtendrás tu propio arte de transferencia personalizado.

NATEE Película de Transferencia, Transfer Paper, Película de Transferencia Textil, Papel Camiseta Textil, Película Transferencia en Tela 30.5CM*3M Negro Termoadhesivo € 12.96 in stock 2 new from €12.96

Amazon.es Features RESULTADO PERFECTO - Esta película de transferencia se retire fácilmente después de un enfriamiento completo y que el tejido no se deforme como con otras láminas de planchado. Papel transfer para tela de tamaño 30.5CM*3M, color negro.

PLANCHADO FÀCIL - Muy fácil de usar esta película transferencia en tela con sólo una plancha le permite personalizar sus textiles, como camisetas, bolsos, almohadas, delantales, gorras y más.

LAVABLE A MÁQUINA - Si tu textil estampado alguna vez se ensucia. No hay problema. Esta película de transferencia textil es lavable a 30/40°C por múltiples vecese.

ALTA CALIDAD - Este papel de transferencia para camisetas es de alto grosor del material de esta lámina adhesiva para impresión garantiza una excelente durabilidad de la imagen impresa sobre el tejido ligero.

IMAGEN DE IMPRESIÒN DE ALTA CALIDAD - Nuestro papel de pegatina para imprimir le permite utilizar su impresora de inyección de tinta para imprimir sus propios motivos, gráficos, fuentes o incluso fotos e imágenes. ¡Reembolso completo por 30 días si recibe artículo roto o no funciona bien!

