Los 30 mejores Papel Pintado Rayas de 2021 – Revisión y guía

Papel pintado Rasch Paper 286694, diseño"Just Me", de rayas negras y blancas € 23.77

€ 13.70 in stock 2 new from €13.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 10,05 x 0,53 m aprox. 5.32 m2

Húmedo Extraíble, Cola el Papel

Lavable, Buena Luz Solidez

Patrón Repetición: N / a Combinar: Combinación Libre

Ideal para usar como papel tapiz de la sala de estar, papel tapiz de la sala, papel tapiz del dormitorio o para una pared característica

Fine Décor FD41967 - Papel pintado para pared, diseño de rayas, color plateado € 17.58

€ 15.46 in stock 1 new from €15.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado

Pegar la instalación de papel

Lavable y pelable.

Partido libre

Sin repetición de patrones

Papel Pintado Blanco Papel Pintado Autoadhesivo de Madera Papel Pintado a Rayas de Madera Papel Tapiz Raya Pelar y Pegar Papel de Contacto Papel Pintado Removible Para Cocina Sala Gabinete 45 * 500cm € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado autoadhesivo: fácil de aplicar rápidamente en una superficie lisa, tiene una rejilla en el papel de respaldo para un corte fácil, solo pele y pegue el papel de pared para renovar su pared o muebles. tamaño: 45 * 500 cm, peso 0.42 kg.

Papel pintado autoadhesivo: autoadhesivo sin pegamento, sin burbujas y sin desorden. Hecho de alta calidad de PVC que es ecológico. Limpia fácilmente e impermeable.

Papel pintado autoadhesivo: multifunción: se aplica para decorar la cocina, la sala de estar, el telón de fondo de la televisión, el dormitorio, la pared del sofá, etc., se inclina fácilmente y es resistente al agua

Papel pintado autoadhesivo: extraíble. Fácil de reubicar si comete un error la primera vez. No quedan residuos pegajosos.

Papel tapiz autoadhesivo: Garantía de servicio: garantía de política de devolución de 30 días contra cualquier garantía de defectos del producto. Cualquier pregunta solo envíenos un correo electrónico y le prometemos que le daremos una solución satisfactoria. READ Los 30 mejores Cinta De Embalaje de 2021 - Revisión y guía

A.S. Création 32990-2 - Papel pintado (10,05 m x 0,53 m), diseño de rayas, color crema, gris y blanco € 24.62

€ 17.95 in stock 3 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo mundos: rayas patrón

Mundos De Colores: blanco, gris

Papel pintado superficie: lisa

Material mundos: Vinilo en vellón

Tamaño: 10,05 x 0,53 m aprox.

Homein Vinilos para Muebles Madera Raya Azul, Papel Pintado Autoadhesivo, Vinilos Cocina/Pared/Armario/Baño, Papel Adhesivo para Muebles Impermeable y a Prueba de Polvo, PVC Rollo 44.5x200cm € 16.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Particular 】 El vinilos para puertas de armario decora tu armario y escritorio con diseño particular. Sin mucho esfuerzo y coste, puede adornar y hacer su hogar más hermosa.

【Alta Calida 】Los Homein papel para forrar muebles están hecho de material de PVC que evita la combustión, el moho, anti-bacterianas, anti-incrustantes, resistente a humedad y mancha de grasa

【Facil de Utilizar 】Homein papel adhesivo pared es autoadhesivo y fácil de instalar. Puede cortar cualquier tamaño a su gusto y pegar directamente. Lámina Autoadhesiva para Muebles

【Multiuso 】 Se aplica en cualquier lugar. vinilo adhesivo muebles, encimera de cocina, armario, baño, pared, neveras y puertas etc. También sirve para ventanas,baldosas,vidrios,tablas. y todas las superficies lisas.

【Ilumina su Casa 】Cuando alguien viene a visitar su hogar, se convertirá en el foco de elogios y atención; y si toma fotos con Homein papel vinilo adhesivo muebles como fondo, hará que sus fotos se vean más lindos

Fine Decor Wallcoverings FD42205 Papel pintado de cuarzo, diseño de rayas, oro rosa € 16.87 in stock 1 new from €16.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado

Pegar la instalación de papel

Lavable y despegable

Combinación libre

No se repite el patrón

Papel pintado pared Gris Clásico Negro impermeable de PVC fondo de pantalla brillante rollo blanco y negro de las rayas verticales fondo de la pared del papel de la sala € 36.78 in stock 1 new from €36.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fondo de pantalla utiliza materias primas de alta calidad, seguro y respetuoso del medio ambiente, durable.

Fondo de pantalla sería ideal para la mayoría de las habitaciones en cualquier hogar, una cierta colector del ojo debido a la negrita y perspectivas

Puede beapplied la sala de bodas Casa ancianos sitio de los niños Estudio del sitio del lecho de habitaciones Bar, el hotel, Tienda, Coffee House Revestimiento de paredes

Hacer que su nuevo hogar.Use su imaginación y crear muebles nuevos pieces.Our fondo de pantalla puede satisfacer sus necesidades diferentes

Atención: Por favor, comprar lo suficiente a la vez para asegurarse de que provienen del mismo lote para evitar el problema de color difference.Any, por favor, póngase en contacto con nuestra tienda sin dudar.Honor de servirle!

Superfresco Easy 108558 - Papel pintado, diseño de rayas, color rosa € 35.54 in stock 2 new from €35.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado de fieltro (material no tejido) – 10,05 m (longitud) x 0,53 m (ancho) – 5,32 m²

Características: para encolar, lavable, resistente a la luz y se puede quitar

Información: no deja restos de adhesivo, la aplicación de papel pintado es muy fácil, ya que no es necesario respetar el patrón.

Los restos de cola se eliminan fácilmente con una esponja húmeda

10. 05 m x 0. 53 m

A.S. Création A.S. Création Lagom 370012 37001-2 - Papel pintado (fieltro, 10,05 x 1,06 m), diseño de rayas, color gris y blanco € 46.54 in stock 2 new from €46.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado de vinilo (material de soporte: fieltro), 10,05 m (longitud) x 1,06 m (ancho), 10,65 m²

Características: resistente a la abrasión, buena resistencia a la luz, se puede retirar en seco sin dejar restos, estable, fácil procesamiento sin tiempo suave, procesamiento posible en técnica de pegado de pared, se puede colocar en todas las superficies limpias, secas, lisas, firmes y absorbentes. Fabricado en Alemania

Información: no deja restos de adhesivo, la aplicación de papel pintado es muy fácil, ya que no es necesario respetar el patrón.

Certificación FSC-Mix: el portador de vellón utilizado en la producción de este papel pintado de vinilo tiene la certificación FSC-Mix. La adición "Mix" significa el uso de madera procedente de bosques con certificación FSC y el uso de material reciclado.

Sello de calidad RAL-GZ 479: el sello de calidad RAL incluye, además de los requisitos de calidad técnica, otros requisitos y pruebas sobre la inocuidad sanitaria y ecológica de los revestimientos de pared.

A.S. Création - Papel pintado, diseño de rayas, color beige y crema € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de limpiar. Nuestro material no tejido respetuoso con el medio ambiente es lavable, transpirable, regulador de la humedad y sin contaminantes. Etiqueta: FSC-Mix, CE B-s1, d0

Rediseña con un precio asequible. Los patrones estructurados y las elegantes combinaciones de colores hacen que tu ambiente sea maravilloso. Papel pintado (largo x ancho): 10,05 x 0,53 m

Fácil de instalar. Pegar la pared deseada, colocar la cinta de papel pintado, presionar y listo. Acabado limpio, no necesita tiempo de remojo

Nuestros papeles pintados lavables también son ideales como protección de pared en el comedor, la cocina, así como en la sala de juegos de niños y niñas

Fabricación propia en Berlín. Gracias a la alta calidad de impresión, los colores de los cuadros son especialmente bonitos. El material del fieltro es un 80% de origen natural

Arthouse 905000 Papel pintado, Gris, Ticking Stripe Grey Wallpaper 905000-Woven Stitched Linen Effect € 21.39 in stock 1 new from €21.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Subsate: estándar - plano y liso.

Aplicación: pegar el papel.

Longitud del rollo: 10,0 m. Ancho del rollo: 53,0 cm.

Repetición del patrón: 0,0 cm. Combinación de patrón: libre

Lavable: esponjoso.

A.S. Création papel pintado de tejido-no-tejido Elegance beige marrón 10,05 m x 0,53 m 179036 € 22.60 in stock 2 new from €17.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features papel pintado de tejido-no-tejido - Fabricado en Alemania

Dimensiónes: 10,05 m (largo) x 0,53 m (ancho)

Características: muy resistente al lavado, buena resistencia a la luz, se retira entero

Sin repetición

Etiquetas: certificación FSC, marca de calidad RAL, marca CE C-s2, d0

Arthouse 610604 - Papel pintado, color amarillo € 16.91 in stock 2 new from €13.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno.

Ideal para cualquier hogar y se adapta a dormitorios, pasillos y salones.

Perfecto para paredes de exhibición.

10 m x 53 cm.

Fácil de colgar.

Hode Vinilos Decorativos Actualización Grano Madera Vinilo Texturizada Etiqueta Autoadhesiva Liner Respaldo Pegajoso Rollo Papel Tapiz para Puerta Cocina Bañ Papel Adhesivo para Muebles 45x300cm € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinilos Decorativos◕‿◕ 1. Tamaño: 45X300 cm,hecha de material de PVC, aspecto de grano de madera real, color cálido

Vinilos Decorativos◕‿◕ 2. Impermeable, a prueba de aceite, antiincrustante, fácil de limpiar

Vinilos Decorativos◕‿◕ 3. Vinilos Decorativos tiene líneas de cuadrícula en la parte posterior que puede cortar y cortar según sea necesario

Vinilos Decorativos◕‿◕ 4. Tenemos un servicio al cliente independiente de Amazon para servirle en línea en cualquier momento

Vinilos Decorativos◕‿◕ 5. Destinado para usar en paredes, vidrio, mostrador de cocina, muebles, tocadores, artesanías, mesas de noche, estanterías

Papel pintado a rayas de color rosa ancho de ponencias pared del sitio de niños Tatuajes de pared auto adhesiva dormitorio sala de estar rayas Decoración QZ122 € 13.39 in stock 1 new from €13.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imperial: width1.738 * ancho .84ft 17.1square pies

Material: Papel pintado no tejido respetuoso del medio ambiente

Tamaño métrica: * width0.53m metros de longitud 3m1.59square

Diseños: Rayas

Característica: 1. Durable, tiempo de servicio largo READ Los 30 mejores Burlete Puerta Entrada de 2021 - Revisión y guía

DON LETRA Papel Adhesivo de Vinilo para Muebles y Pared - 45x200cm - Rayas Rosas, Fondo Blanco - Vinilo Resistente, Impermeable y Removible, VNL-051-RS € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colección de vinilos decorativos ideales para muebles. ¿Cansado de la decoración aburrida de tu casa? Los vinilos decorativos para muebles son una opción espectacular para que la estancia tenga ese toque atrevido y personal, alejado de los ambientes más tradicionales.

El papel adhesivo vinílico es ideal para pegar en cualquier superficie plana, por ejemplo, la pared, la puerta de armario, la mampara de ducha, escritorio, etc.

Autoadhesivo, instalación rápida y retiro sencillo, limpiable con agua sin perder el color, recortable a cualquier tamaño.

Material : Vinilo monomérico. (impermeable, anti-uv, resistente a humedad, duradero, removible)

Medida : 45cm(ancho) x 200cm(largo) / Color Rosa.

Papel pintado autoadhesivo efecto madera, diseño de rayas, color marrón brillante, grueso pelar y pegar, papel de contacto extraíble, para cocina, puerta, armario, bar, mostrador, 40 x 200 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado autoadhesivo marrón brillante: fácil de aplicar rápidamente sobre una superficie lisa, tiene rejilla en el papel posterior para un fácil corte, simplemente despega y pega el papel de pared para renovar tu pared o muebles.

Papel pintado autoadhesivo marrón brillante: autoadhesivo, sin pegamento, sin burbujas y sin ensuciar. Hecho de PVC de alta calidad que es ecológico. Se limpia fácilmente y es resistente al agua.

Papel pintado autoadhesivo marrón brillante: multifunción: para decorar cocina, sala de estar, telón de fondo de TV, dormitorio, sofá, etc. Se inclina fácilmente y es resistente al agua.

Papel pintado autoadhesivo marrón brillante: extraíble. Fácil de reposicionar si comete un error la primera vez. No deja residuos pegajosos.

Papel pintado autoadhesivo marrón brillante: garantía de servicio: 30 días de garantía de devolución contra cualquier defecto del producto.

A.S. Création papel pintado Liberté gris blanco 10,05 m x 0,53 m 314031 € 24.55 in stock 3 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features papel pintado de vinilo (material de apoyo: no tejido) - Fabricado en Alemania

Dimensiónes: 10,05 m (largo) x 0,53 m (ancho)

Características: lavable, buena resistencia a la luz, se retira entero

Sin repetición

Etiquetas: certificación FSC, marca de calidad RAL, marca CE C-s2, d0

Papel Pintado Adhesivo Moderno 45X400cm Vinilo Decorativos Película Rollo Decorativo para Pared Muebles Puerta Estante Autoadhesivo € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado adhesivo: Se puede empalme: Tamaño: 45 cm x 4 m. El moderno diseño minimalista de rayas autoadhesivas---considera completamente la situación de empalme durante el uso, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el empalme del producto al comprar y usarlo.

Papel pintado adhesivo: fácil de limpiar: está hecho de material de PVC, que puede prevenir eficazmente la infiltración de agua y aceite. Excelente efecto impermeable y resistente al aceite. Además, es resistente al calor (por debajo de 70 grados).

Papel pintado adhesivo: multifuncional: papel pintado autoadhesivo se puede utilizar en superficies planas, secas y lisas. Por ejemplo: pared (dormitorio, sala de estar, cocina, baño), superficie de muebles (armario, mesa, estante), vidrio, espejo, puerta, ventana y varias actividades de bricolaje.

Papel pintado adhesivo: fácil de instalar: las pegatinas para muebles son autoadhesivas. Solo tienes que pelar y pegar. La capa de pegamento utiliza pegamento de agua extraíble, que se puede reutilizar y no dañará la superficie de los muebles. La superficie del papel inferior tiene líneas de rejilla, que es fácil de cortar y medir, y es muy conveniente de instalar.

Papel pintado adhesivo: disfruta de la innovación y el cambio: da un juego completo a tu imaginación y creatividad, y trae nuevos cambios y experiencias a tu vida familiar a través de papel autoadhesivo.

Papel pintado negro para muebles y rayas geométricas del hexágono dorado autoadhesivo resistente al agua decoración para muebles rayas doradas para pared muebles habitaciones vinilo 45*300 cm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño del papel pintado de rayas doradas: 45 cm x 300 cm. Material: vinilo. Impermeable, autoadhesivo.

Papel pintado a rayas doradas: el color de fondo negro hace que la habitación se vea discreta.

Papel pintado de rayas doradas adecuado para cualquier escena, paredes, ventanas, puertas, suelos y muebles, como tocadores, mesitas de noche, escritorios y mesas de ordenador, etc.

Papel pintado a rayas doradas: fácil de instalar y limpiar. Apto para superficies lisas. Durante la instalación, el papel de pared es plano.

Papel pintado a rayas doradas: con materiales respetuosos con el medio ambiente, puedes elegir nuestro papel pintado sin preocupaciones.

Fine Décor FD41972 - Papel pintado para pared, diseño de rayas, color dorado € 17.16 in stock 1 new from €17.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado

Pegar la instalación de papel

Lavable y pelable.

Partido libre

Sin repetición de patrones

Papel Pintado No Tejido Murales Estereoscópico En 3D Raya En Relieve Gris Papel de Pared Dormitorios Salón Hotel Fondo de TV Elegante Moderno Fine Decor € 34.89 in stock 1 new from €34.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la especificación: 0.53m (1.73 'W) x 10m (32.8'L) = 5.3m2 (57 pies cuadrados)

Embalaje: rollo de papel tapiz. (Pegamento para papel tapiz no está incluido.) Este papel tapiz NO está pre-pegado, necesita pegamento y pasta en polvo

Material: Papel tapiz no tejido de alta calidad, el uso de material de resina respetuoso con el medio ambiente para aumentar su brillo superficial, impermeable, a prueba de humedad, sin metanol, inodoro, anticorrosión, resistente al desgaste, la resistencia del papel tapiz es excelente.

Función: Papel tapiz no tejido adecuado para sala de estar, dormitorio, estudio, fondo de TV, hoteles, oficinas y pasillo de fondo.

Compre suficientes rollos a la vez para asegurarse de que provengan del mismo lote para evitar la diferencia de color. Por lo tanto, debe calcular el tamaño antes de comprar.

Livingwalls 10.05 m x 0.53 m Fabricado en Alemania 855046 8550-46, Gris/Blanco € 26.45

€ 23.68 in stock 3 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features papel pintado de vinilo (material de apoyo: no tejido) - Fabricado en Alemania

Dimensiónes: 10,05 m (largo) x 0,53 m (ancho)

Características: muy resistente al lavado, buena resistencia a la luz, se retira entero

Sin repetición

Etiquetas: certificación FSC, marca de calidad RAL, marca CE C-s2, d0

Rasch Bambino XVIII 246001 - Papel pintado (apto para niños, 10,05 x 0,53 m), color beige € 28.43

€ 18.67 in stock 1 new from €18.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado para niños, diseño de rayas, color beige

Tamaño del rollo: 10,05 m x 0,53 m. Sin residuos: el papel pintado no deja residuos y, por lo tanto, es fácil de colocar en la pared.

El adhesivo se aplica en la pared. Ten en cuenta el tiempo de remojado de 5 a 10 minutos. Para quitar el papel pintado remojar bien con agua y disolver con una espátula.

La suciedad ligera se puede eliminar con un paño y un poco de agua. Buena resistencia del color a la luz.

Sello de calidad RAL-GZ 479, certificado CE LE01, D-s3, d2, inflamable

Dundee Deco AZ-F8252 Floral Impreso Gris Claro Flores Rojas en Viña Pelar y Pegar, Papel pintado autoadhesivo, rollo de 5.5 m x 45 cm, 2,5 metros cuadrados € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Extremadamente alta calidad: nuestro papel pintado es de calidad perfecta, fabricado con los mejores materiales y excelentes prácticas de fabricación, lo que hace que este papel pintado sea duradero, impermeable y extraíble. Más fácil de manejar gracias a sus propiedades resistentes al desgarro, por lo que es muy fácil de colocar en las paredes.

Tamaño del rollo: 45,7 cm (ancho) x 5,5 m (alto) = 2,5 metros cuadrados. Patrón a juego: caída, repetición del patrón: 7.5 pulgadas.

Hecho de material transpirable: este papel pintado sólido está hecho de material transpirable que elimina cualquier problema de salud o medio ambiente. La mezcla especial de materiales naturales hace que el papel pintado de vinilo sea lavable y fácil de limpiar.

Aporta un nuevo aspecto emocionante a las paredes: el papel pintado aporta color, carácter y detalles elegantes a una habitación con un nuevo aspecto emocionante para tus paredes, muebles, armarios, encimeras o estantes. Ideal para proyectos de bricolaje, ya que el papel pintado es muy fácil de instalar y quitar.

Fácil de instalar y DIY: este moderno papel pintado es autoadhesivo, despegable y se puede quitar. Decora tu habitación familiar, mostrador de bar, dormitorio, cocina, baño, sala de estar, tienda, restaurante. Ideal para fiestas temáticas. READ Los 30 mejores Motor Puerta Garaje de 2021 - Revisión y guía

Fine Decor Wallcoverings FD42280 Fractal Quartz, Plata € 17.87

€ 15.36 in stock 1 new from €15.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado

Pegar la instalación de papel.

Lavable y despegable.

Caída.

Patrón repetido de 32 cm.

WDragon Vinilo decorativo para el hogar, 45 cm x 250 cm, diseño de rayas, color blanco y negro € 19.86 in stock 2 new from €19.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y otros detalles técnicos: rollo de 45 cm x 3 m, grosor de 0,2 mm. Hay una rejilla en la parte posterior que hace que medir y cortar sea muy fácil.

Uso para: vinilo para proteger o actualizar encimeras, mesas y suelos. Uso en baños, cocinas, armarios, lavanderías, proyectos escolares, talleres, oficina, proyectos de manualidades y muebles. Cubre armarios, puertas, encimeras, estantes y paredes.

Económico y ventajas: este papel de contacto es ideal para personas que no quieren invertir mucho dinero pero actualizar los muebles viejos de una manera fácil y rápida. El papel de contacto es resistente al agua y al aceite, se puede aplicar al objeto con la superficie lisa, encimera de cocina, muebles, cuadernos, cajón, manualidades, mesita de noche, estantería, puerta e incluso pared.

Autoadhesivo y extraíble: retira el papel adhesivo y pégalo a cualquier superficie plana seca. El papel es autoadhesivo y con 2-3 movimientos está listo. Elige el tamaño que desees, córtalo y pégalo en el objeto específico o en la pared.

Consejos: se limpia con un paño húmedo o esponja. Asegúrate de limpiar la cara solar antes de pegarla. Se puede aplicar fácilmente a cualquier superficie no porosa con solo una pistola de calor y una espátula.

Papel tapiz KeTian para la pared 0.53 m x 10 m=5.3 m2 diseño de rayas estilo europeo simplificado moderno,adecuado para la Sala de estar o el dormitorio € 25.94 in stock 1 new from €25.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: ecológico no tejido. La fibra es delicada y lujosa. Se utiliza un material de resina respetuosa con el medio ambiente para aumentar el brillo de la superficie. Es resistente al agua, a la humedad y al desgaste. Sin metanol, sin olor y anticorrosión. Fácil de colocar, la dureza del papel tapiz es excelente.

Tamaño:Tamaño del rollo: 0,53 m de ancho x 10 m de largo. Cubre 5,3 m². Es fácil y rápido de instalar, no deja residuos pegajosos, no daña las paredes y tiene tres capas de tinte para que el color del papel tapiz sea más uniforme.

Usos:Papel tapiz no tejido. Apto para el salón, la habitación, el estudio, la pared de fondo de la televisión, hoteles, oficinas y pasillos.

Nota:Nota: no es apto para superficies sucias o ásperas. Este papel no viene con adhesivo, tienes que utilizar un pegamento y un polvo para papel tapiz (no incluidos). Compra varios rollos a la vez para asegurarte de que vienen del mismo lote y así evitar la diferencia de color. Por eso, es mejor que calcules la cantidad que necesitas antes de comprar.

Se puede limpiar con un trapo de algodón húmedo y presionando de forma moderada.

Papel Pintado Pared Beige Rayas - Salón, Dormitorio y Cocina - Fabricado en Alemania - 10,05 x 0,53 - Marburg € 24.94 in stock 2 new from €24.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel pintado beige

Colección La Vie de Marburg - 10,05m x 0,53m

Habitación de matrimonio, cocina y salón

Rapport: 64cm

Fabricado en Alemania: MARCA DE CALIDAD RAL y CERTIFICACIÓN ISO

Equipo DRT Siro - Papel pintado a rayas, color gris, 1 rollo € 66.00

€ 47.61 in stock 1 new from €47.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cel. Otros/Others

Encolar la pared

424 gr

Rollo de 10 x 0,53 mt

