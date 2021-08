Inicio » Home Los 30 mejores Papel De Patronaje de 2021 – Revisión y guía Home Los 30 mejores Papel De Patronaje de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Papel De Patronaje veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Papel De Patronaje disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Papel De Patronaje ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Papel De Patronaje pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Tritart Rollo de Papel de Seda para patronajes de Dibujo - Papel Vegetal de 50g para Costuras, calcos y Manualidades - Papel Cebolla para Tus proyectos DIY € 27.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA CALCAR: Nuestro papel de seda blanco tiene una superficie microfina traslúcida y robusta. Es perfecto para calcar con lápiz y hacer sketches porque se aplana fácilmente al desenrollarlo y se mantiene liso sin deslizarse sobre la mesa ni arrugarse.

ACABADO ÚNICO: El papel de patronaje de TRITART fue diseñado con un estilo encerado en el que podrás dibujar con lápiz sin preocuparte por las manchas. Al ser resistente a desgarros, tus calcos serán pulidos y los contornos nítidos.

PERFECTO PARA COSTURA: Gracias a su firmeza, podrás colocar el papel patrones costura sobre distintas telas y realizar los bosquejos con total comodidad. Además, los trazos se mantendrán visibles de ambos lados por lo que no tendrás que marcarlos de ambos lados.

DIVERSOS USOS: Podrás utilizar nuestro rollo de papel seda blanco para múltiples actividades como: dibujar sobre planos, bocetar, calcar dibujos, hacer patrones y más. Es ideal tanto para niños de todas las edades como para adultos.

CREATIVIDAD SIN LÍMITES: No es un simple papel de calco para costura o un sencillo papel de calco para dibujo...¡es una plataforma para que dejes volar tu imaginación! Descubre todo lo que puedes hacer con nuestro papel de seda y deja salir a tu artista interior. READ Los 30 mejores Kit De Pintura de 2021 - Revisión y guía

PAKOT BOBINA PAPEL SEDA BLANCO 70CM X 100M - IDEAL PATRONES, EMBALAJES Y MANUALIDADES € 20.51 in stock 1 new from €20.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Total de Metros/Bobina: 100 Metros

✂️ Ancho Bobina: 70cm

️ Material: Seda Original – 18 Gramos

Diseño: Papel Seda Blanco

Papel Seda Blanco para Patrones de moda, Regalos, Packaging de Tiendas y negocios. El papel seda blanco es perfecto para utilizarse como embalaje y/o envoltorio decorativo. Este Papel Seda blanco lo podrás utilizar para manualidades de niñ@s. Podrás realizar manualidades como: Pompones, Bolas y rosas de papel seda. Un papel seda adecuado para: Patrones de moda, Envolver regalos, embalajes delicados o packaging de productos.

Maildor 395771 - Rollo de papel de estraza 1 m x 10 m, 60 g, color marrón € 12.83 in stock 1 new from €12.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clairefontaine Rhodia es el especialista en papel de regalo: nuestros productos de calidad satisfacen tus necesidades y exigencias

Una cara bruta verjada, ideal para dibujar con lápiz, y la otra cara lisa que permite el uso de técnicas húmedas gracias a su superficie lisa y no porosa.

Papel vergado: líneas finas paralelas y horizontales dan un aspecto especial a tus proyectos.

Color natural, cálido y moderno. Papel 100% natural y 100% biodegradable y reciclable. Muy resistente, no se rompe por la humedad, excelente estabilidad dimensional.

Ideal para dar relieve a las manualidades. Hecho de fibras naturales largas y no blanqueadas, es resistente y flexible. Atrae los pigmentos de las técnicas secas por sus estrías

Papel seda kraft, papel fino para envolver, patrones de costura, marrón 100 hojas, 28x62 cm, 24 g/m² € 15.90

€ 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel manila seda color kraft de alta calidad, fino y resistente. Apto para envolver productos logrando un excelente empaquetado. También sirve para patrones, regalos, manualidades, calco, etc.

Pack de 100 hojas. Tamaño de la hoja: 28 x 62 cm, Gramaje: 24 gramos. También puede imprimirle su logo, es compatible con algunas impresoras domésticas (probar antes).

100% reciclable respetuoso con el medio ambiente. Composición: 100% celulosa fibra larga. Fabricado en España

Superficie ligeramente brillante y satinada, a la vez que deja ver sus fibras recicladas, con un aspecto muy elegante. No se deteriora al contacto con aceites y grasas.

Se amolda con facilidad para adaptarse al producto al envolverlo. Resistente a la rotura, y al desgaste cuando se arruga, al tirar de él, no se rompe fácilmente. ¿Lo quieres de colores? Busca en Amazon el producto B08P9XX9T1

Ikea Mala Rollo de Papel de Dibujo, 30 m € 9.49

€ 9.13 in stock 16 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para ser creativo y diseñar algo, contribuye a la calma y la concentración, especialmente relajante y tranquilo después del día en la escuela y otras actividades.

Navigator 1067X50 80 - Papel reprografía para plotter, 1067 mm x 50 m € 21.50 in stock 1 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca : navigator

Tipo : reprografía

Color : blanco

Gramaje : 80 g

Prym Papel con patrón de Corte, 100 x 3.9 x 3.9 cm € 16.42 in stock 4 new from €8.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 x 10 m.

Para el cambio de patrones de corte.

Para ampliar fácilmente patrones de corte.

Papel cuadriculado para patrones para modistas, ancho: 80 cm, 15 m. € 18.99 in stock 3 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 15 m

Medidas del paquete (LxAxAlt): 87 x 5 x 5 cm

Calidad reconocida de Creativ Company

Papel para patronaje con líneas marcadas- cuadrados 1x1 cm y 2x2 cm

Clairefontaine 495771C Rollo de papel Kraft 60 g/m², 25 x 1 m, color marrón, 100 x 5.50 x 5.50 € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para embalar, trazar líneas, proteger superficies de trabajo, etc

Papel Kraft marrón verjurado

Gramaje 60 ;g/m² con certificación PEFC

Rollo de 25 x 1 ;m

OfficeTree Rollo de papel de seda de 10 m de largo y 100 cm de ancho - Blanco - Transparente - Cortado como un profesional - Más divertido con el dibujo Diseño de Artesanía € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GANAS DE CREATIVIDAD - Papel de seda de alta calidad para trabajos creativos, envoltorios para regalos o adornos, e ideal como material de relleno.

TOTAL POR ROLLO - 10 m de papel de seda en un rollo, 100 cm de ancho, 20 g/m².

RESISTENCIA AL RASGADO - Para cortes de aficionados y profesionales, 1 hoja lisa, mate, fácilmente moldeable y resistente al rasgado.

USOS VERSÁTILES - Ideal para transferencias de patrones de corte, trazados, bocetos, creación de pompones, flores de papel y adornos para mesa.

BENEFICIOSO - Utensilio de trabajo esencial para diversión garantizada en el ámbito de la costura, las manualidades y el dibujo, a nivel personal y profesional.

Burda 2Gtis | Papel de Seda para modistas | 110 x 150 cm, Tela, Rosa, Talla única € 5.31 in stock 2 new from €4.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 hojas grandes de papel de seda en blanco de 140 cm x 110 cm

Diseñado para trazar patrones de costura o dibujar tus propios patrones

El papel de seda se utiliza en patrones de costura, ya que la naturaleza ligera imita mejor el movimiento de la tela

Reconocido como el mejor papel de seda disponible por los principales alcantarillados

Suministrado por un vendedor del Reino Unido y enviado desde el Reino Unido

Creavvee Decoupage-Papel de seda 50 x 70 cm, Blanco, 28 Hojas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de la marca habitual de Creavvee.

Papel de seda semitransparente de alta calidad de 50 x 75 cm, ideal para decorar, manualidades y embalar.

Con los diferentes colores de papel de seda se pueden crear hermosas decoraciones.

El papel de seda transparente se puede utilizar por su forma fácil de trabajar, ideal para la fabricación de una decoración de mesa fantástica, flores de papel para hacer pompones o linternas, así como como papel de regalo o papel de corte.

También es ideal para decorar cajas de cartón mache letras, números cajas, cómodas pequeñas, etc.

Creavvee Decoupage-Papel de seda (50 x 70 cm), Blanco 28 hojas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de la marca habitual de Creavvee.

Papel de seda semitransparente de alta calidad de 50 x 75 cm, ideal para decorar, manualidades y embalar.

Con los diferentes colores de papel de seda se pueden crear hermosas decoraciones.

El papel de seda transparente se puede utilizar por su forma fácil de trabajar, ideal para la fabricación de una decoración de mesa fantástica, flores de papel para hacer pompones o linternas, así como como papel de regalo o papel de corte.

También es ideal para decorar cajas de cartón mache letras, números cajas, cómodas pequeñas, etc.

Maildor - Rollo de papel kraft (50 m x 1 m, 64 g), color marrón claro € 17.56

€ 16.29 in stock 2 new from €16.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para cumpleaños, carnavales y otros fiestas

Dimensiones del papel de 50 x 1 m

Peso del producto de 64 g

Regla de moda para ropa, 6 piezas, regla métrica francesa, de plástico, con forma de curva, para costura y diseño de patrón de costura, plantilla de dibujo, regla de corte multiusos € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varios estilos: 4 estilos diversos: 6 estilos incluidos, regla triangular, regla media redonda, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes estilos de necesidad, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes necesidades

Fácil de usar: estas plantillas de dibujo están diseñadas con claridad, por lo que puedes ver la escala más claramente, y estas reglas tienen muchas funciones, fáciles de usar

Material: la regla está hecha de material plástico duradero, que es transparente, duradero, de alta precisión, buena flexibilidad. Es fácil para nosotros dibujar fotos en papel.

Unidad de medición: está en medidas métricas, (1 pulgada = 2,54 cm); herramienta de plantilla de costura de alta calidad

Para el diseñador de moda: el juego de reglas multiestilo y multifunción está diseñado para estudiantes, diseñadores, creadores de patrones y sastre, puedes elegir hacerlo tú mismo READ Los 30 mejores Colgadores De Ropa de 2021 - Revisión y guía

Reglas métricas francesas de plástico en forma de curva para costura y diseño de patrón de costura, múltiples finalidades (4 unidades) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diferentes estilos: 4 estilos incluidos, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla curva, para satisfacer las diferentes necesidades.

Tamaño: 4 reglas francesas de costura, que incluyen: Regla triangular de 3220 aprox. 20,3 x 11 cm (alto x ancho), regla curva de 3231 aprox. 28,5 x 14 cm (alto x ancho), regla semicircular de 6460 aprox. 24,5 x 14 cm (alto x ancho), regla semicircular de 6401 aprox. 25,4 x 12,7 cm (alto x ancho).

Material: la regla está hecha de material plástico duradero, transparente, de alta precisión y buena flexibilidad. Es fácil dibujar imágenes en papel.

Unidad de medición: Unidades de medida métricas. 1 pulgada = 2,54 cm; utensilio de plantilla de costura de alta calidad.

Para diseñadores de moda: El juego de reglas multiestilo y multifunción está diseñado para estudiantes, diseñadores, patronistas y sastre. Puedes hacerlo tu mismo.

Prym Rueda Dentada, Polyester, Violeta, 1-Pack € 5.32 in stock 8 new from €5.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para transferir patrones de corte a papel de patrón de corte o tela

Funcionamiento suave gracias a las ruedas perfectamente montadas

Forma curvada esbelta con reposacabezas para el dedo índice

Facilita el trabajo sin fatiga

Fácil de usar, cada crafter necesita este

Papel para calcar patrones de costura, bobina de papel celulosa blanco de 92 cm x 15 mts ideal para patrones, manualidades, pintar, envolver y embalaje. Papel trasparente y muy resistente. € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - PAPEL ENROLLADO NO PLEGADO: Garantizamos un rollo de papel absolutamente libre de arrugas y pliegues. El papel de alta calidad está enrollado en un tubo de cartón estable. Cada rollo se envía dentro de un tubo de cartón rígido fácil de transportar y guardar.

- PERFECTO PARA CALCAR: Resistente al desgarro, estable y premiun. El papel tiene una transparencia perfecta para ver a través de ello fácilmente y poder dibujar líneas. Gracias a la superficie lisa de un lado, el papel no se desliza y garantiza una imagen nítida al escribir.

- IDEAL PARA PATRONES DE COSTURA: Por ser transparente y firme puede colocar el patrón de costura a cualquier lado, siempre verá todas las líneas. Reutilícelo volviendo a enrrollarlo fácilmente.

- MÚLTIPLES USOS: Podrá utilizar nuestro rollo de papel vegetal para dibujar sobre planos, practicar dibujo o pintar, realizar kraft o cualquier tipo de manualidades, incluso forrar muebles. Es ideal tanto para niños como para adultos.

- PRESENTACIÓN: El rollo se envía en un tubo de cartón rígido fácil de transportar y guardar. Tiene un ancho de 92 cm x 15 mts de largo con un grosor de 35 gr.

Regla de costura DIY Juego de reglas de curva francesa, 13 reglas curvas de vestido de plástico estilo para diseño de patrón de costura € 28.89 in stock 1 new from €28.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diferentes estilos, 13 piezas: el paquete incluye diez reglas, regla de botón, regla curva, triángulo de escala, regla de clasificación, regla de corte, escala de ropa, regla de manga de brazo, regla en forma de serpiente; dos ruedas de trazo; una regla de cinta; que puede satisfacer tus diferentes necesidades de costura o medición. La regla de patrón utiliza medidas métricas (1 pulgada = 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada = pulgada).

Ampliamente utilizado: esta regla puede ser de uso cuando dibuja y marca la línea lateral de la cadera, en costura en pantalones, curva de brazo, el borde abierto de las mangas, etc. Deja que la regla de ropa te haga diseñar ropa única y buena.

Elección del diseñador: la regla de cadera puede ayudar a dar un aspecto natural a la línea de la cadera que dibujas para pantalones y faldas. La curva del brazo se puede utilizar para marcar tus dobladillos con precisión. Adecuado para dibujar, cortar, placa y otros diseños de ropa. Apto para diseñadores, fabricantes de patrones y sastres.

Material de alta calidad: regla hecha de material plástico, curva de 90 grados. Detalle de línea y claridad, alta precisión, la escala integrada no es fácil de desgastar, es la herramienta ideal para la fabricación de placas de corte manual. Mide claramente según tus necesidades.

Ocasiones aplicables: la regla de costura multifuncional es adecuada para principiantes, sastres, diseñadores, amantes de la costura, lo que te proporciona un dibujo, corte y forma convenientes de varios patrones de ropa. Puedes hacer el diseño de ropa por ti mismo.

Regla de dibujo de moda de 4 piezas, regla de curva francesa, diseño de patrones humanoides de costura, medición de ropa, reglas de curva francesa, dibujo de borrador de papel de patrón A4 € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plantilla de humanoide precisa】 La plantilla se basa en el maniquí estereoscópico de ropa estándar como prototipo, la proporción de la plantilla de forma humana está coordinada y las líneas son precisas. tamaño de cada parte. Nota: Patente de diseño de producto.

【Mejore la eficiencia del trabajo】 Estas reglas de ilustración de moda eran una herramienta común para que los diseñadores de moda dibujaran dibujos de estilo en su trabajo. El concepto de diseño de esta regla es ahorrar tiempo al diseñador cuando el diseñador necesita dibujos en borrador.

【Manual en inglés】 El producto tiene un manual introductorio (en inglés) que le enseña a dibujar algunos dibujos, pero no puede enseñarle a usarlo poco a poco. Se aplica a los conocimientos básicos en el diseño de ropa.

【¿Por qué necesito la regla de plantilla? New Para nuevos diseñadores; puede ayudarlo a dibujar una proporción del mapa de estilo, la simetría izquierda y derecha, el dibujo del manuscrito está limpio y la estructura del estilo es clara. Para diseñador profesional; puede ayudarlo a ahorrar tiempo para dibujar el borrador, mejorar la eficiencia del trabajo.

【Satisfacción 100% garantizada】 Independientemente de las preguntas que tenga, nos comprometemos a GARANTÍA SIN PROBLEMAS DE 1 AÑO con reemplazo o devolución de dinero en nuestras reglas de ilustración de moda EXTCCT para usted, un servicio amigable estará allí para usted.

Unipapel 25113 - Rollo de papel de embalaje kraft, 25 m € 19.80

€ 15.90 in stock 1 new from €15.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca-Unipapel

Referencia-25113

Rollo de papel de embalaje kraft, 25 m

Bocetos papel Papel de construcción Papel carbón Papel carbón papel de seda de papel de calcar semi transparente A3 A4 de 30 g/m² 12 in x 50 YD, ca. 31 cm x 46 m € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel de construcción para los diseñadores, arquitecto y paisajista

Es ideal para bosquejos, color: blanco transparente (semi transparente)

Formato: 12 pulgadas de ancho x largo 50YD, ca. 31cm x 46m, adecuada para el formato A3 y A4

Peso del producto: 500 g (un papel), 30 g / m².

Unidad de embalaje: 1 rollo

Papel Manila PRAXTON Blanco, Resma x500 Hojas € 22.90 in stock 1 new from €22.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiene múltiples usos y aplicaciones: marroquinería, envoltorio de regalos, joyería y textil.

Puede ser utilizado también como relleno de huecos o separador en paquetería.

Gramaje: 22 g/m2.

Medidas: 62 x 86cm

Esta resma se compone de 500 Hojas

Rollo 50x500 cm, Canson Seda 20g, Blanco € 3.05 in stock 1 new from €3.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El papel de seda Canson no tiene pliegue

Gran conservación del color

Su transparencia permite crear juegos de luces

Rollo de 50x500cm

Color: Blanco

Fabrisa 7910509 - Rollo de papel para plóter, 90 g, 914 mm x 50 m € 17.91

€ 15.99 in stock 7 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorio para oficina

Rollo de papel para plóter

Tamaño: 914 mm x 50 m

Marca del producto: Fabrisa READ Los 30 mejores Almohada Cervical Viaje de 2021 - Revisión y guía

KAVAVO Rollo de Papel Blanco para Manualidades, 44cm x 10m, Ideal para Papel de Caballete, Papel de Borla, Arte de Pared, Papel de Regalo(1 PCS) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Rollos de papel blanco de alta calidad: el papel es reciclado, fuerte, suave y sin revestimiento. Ya sea en el trabajo o en casa, es una opción muy adecuada.

2. El tamaño se puede cortar a voluntad. 10 m de longitud. Puedes utilizar el rollo de papel blanco como quieras. El rollo de papel blanco se puede cortar al tamaño deseado, lo que es muy práctico.

3. Multiusos: los rollos de papel blanco tienen una amplia gama de usos, son suaves y plegables. Se puede utilizar para caballete de mesa, pizarra de bulletina, arte de pared, almohadilla de reunión, pintura de acuarela, etc.

4. Grueso y duradero: este robusto rollo de manualidades está hecho de materiales de alta calidad que se puede utilizar para una variedad de proyectos sin miedo a que se rompa o se rompa

5. Paquete de regalo: es lo que necesitas para envolver regalos de Navidad. El color blanco se ve limpio y elegante. Puedes decorarlo como quieras.

Cofan Rollo papel kraft de 45 gramos y 45 metros x 30cm ancho € 5.54 in stock 3 new from €2.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rollo de papel

Alta calidad

Medidas:30cm x 45m

Amortiguación de nido de abeja protector Papel Kraft Rollo ,papel embalaje mudanza Para Envolver Productos Frágiles En Transportes y Mudanzas(38cm*50m) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Papel de embalaje Kraft de nido de abeja】 Los rollos de papel Kraft están hechos de papel kraft, 100% reciclable, seguro, ecológico y duradero, ideal para Productos Frágiles regalos y empaques florales y otros fines.

【SIMPLE DE USAR】 Después de estirar y desplegar el papel de envolver en forma de panal, se convierte en una forma de panal y los artículos necesarios se envuelven y protegen capa por capa.

【APLICACIONES】 Su amplia gama de aplicaciones significa que puede usarlo para envolver cerámica o cristalería, electrónica o cualquier otro artículo delicado / frágil para evitar roturas y daños generales. Úselo para proteger sus artículos más importantes cuando se mude.

【PROPORCIONE UNA PROTECCIÓN PERFECTA】 El papel embalaje en forma de panal puede reducir el daño del producto durante el transporte urgente, proporcionar un buen efecto de amortiguación, efecto anti-rayado y garantizar que los artículos estén intactos.

[CON ESTILO] La apariencia única del diseño de panal y los materiales utilizados lo convierten en una alternativa súper elegante a la envoltura acolchada. Una buena forma de causar una excelente primera impresión al enviar productos a los clientes.

Koh-I-Noor S128PN8004BL - Bolígrafo de Jabón de Sastre 1 Paquete, Multicolor € 7.18

€ 6.41 in stock 5 new from €6.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con cuerpo de 3.8 mm de diámetro

Contiene 6 colores

Fabricado en plástico resistente

Con luz de cambiar los colores

STOBOK 200 unids 16K Papel Transparente Papel de Trazar Translúcido Blanco Papel de Transferencia Copia Caligrafía Escritura Papel de Dibujo € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho por material de primera calidad, es duradero con alta calidad.

Destacado por su alta calidad, excelente transparencia, textura de superficie fina.

No es fácil quebrar, escribir sin problemas.

Excelente papel para trazado, dibujo, scrapbooking, fabricación de tarjetas, etc.

Perfet para todos los tipos de bolígrafos.

