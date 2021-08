Inicio » Top News Los 30 mejores Pack Cervezas Del Mundo de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Pack Cervezas Del Mundo de 2021 – Revisión y guía 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cervezas del Mundo Regalo (Pack 10 variedades) - Pack Cervezas del Mundo Regalo - Cervezas del Mundo - Pack Cervezas Degustación - Set de Cervezas del Mundo - Pack Cervezas Internacionales € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Amazon.es Features SELECCIÓN PREMIUM: Te ofrecemos la mejor Selección de Cervezas del Mundo confeccionada por nuestros Maestros Cerveceros. Compuesta por 10 variedades, esta extraordinaria colección no dejará a nadie indiferente, ni a los cerveceros más exigentes!

CALIDAD PREMIUM: Nuestras variedades son seleccionadas con la mayor exigencia y delicadeza con el objetivo de ofrecer la mejor degustación en el paladar de cualquier amante cervecero. Con este exclusivo Pack tendrás la mejor selección y variedades del Mundo

COMPOSICIÓN DEL PACK: Anchor Liberty Ale (5.9%) - Asahi Super Dry (5%) - Bombardier (5.2%) - Brouwerij’t IJ IPA (7%) - Charles V Roja (8.5%) - Coopers Pale Ale (4.5%) - Corona (4.6%) - Guinness Special (8%) - König Pilsener (4.9%) - Pilsner Urquell (4.4%)

FOLLETO DESCRIPTIVO: Como complemento a esta maravillosa selección de cervezas Belgas, incluimos un folleto en el que podrás consultar las características, notas de cata y maridajes de cada una de las variedades que componen esta gran selección.

IDEAL PARA EVENTOS Y REGALOS: Estás buscando regalos cerveceros? Este es sin duda el regalo perfecto para los amantes de la cerveza! Este Pack es ideal para disfrutar en eventos con amigos, terrazas, fiestas y escapadas de fin de semana. Acertarás seguro!

Cervezas Alemanas (Pack 12 variedades) - Pack Cerveza Alemana - Cerveza Alemana - Cervezas del Mundo Regalo - Pack Cervezas del Mundo Regalo - Cervezas del Mundo - Cerveza Alemana Regalo € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SELECCIÓN PREMIUM: te ofrecemos la mejor Selección de Cervezas Alemanas confeccionada por nuestros Maestros Cerveceros. Compuesta por 12 variedades, esta extraordinaria colección no dejará a nadie indiferente, ni a los cerveceros más exigentes!

CALIDAD PREMIUM: nuestras variedades son seleccionadas con la mayor exigencia y delicadeza con el objetivo de ofrecer la mejor degustación en el paladar de cualquier amante cervecero. Con este exclusivo Pack tendrás la mejor selección y variedades de Alemania.

COMPOSICIÓN DEL PACK: Krombacher Weizen (5.3%) - Schneider Weisse Aventinus (8.2%) - Früh Kölsch (4.8%) - Diebels Alt (4,9%) - Eku 28 (11%) - Andechs Spezial Hell (5.9%) - Andechs Bergbock Hell (6.9%) - Licher 1854 Kellerbier (5,0%) - Schneider Weisse Original (5.4%) - Köstritzer Schwarzbier (4.9%) - König Pilsener (4.9%) - Schlenkerla Rauchbier Märzen (5.1%)

FOLLETO DESCRIPTIVO: como complemento a esta maravillosa selección de cervezas Belgas, incluimos un folleto en el que podrás consultar las características, notas de cata y maridajes de cada una de las variedades que componen esta gran selección.

IDEAL PARA EVENTOS Y REGALOS: estás buscando regalos cerveceros? Este es sin duda el regalo perfecto para los amantes de la cerveza! Este Pack es ideal para disfrutar en eventos con amigos, terrazas, fiestas y escapadas de fin de semana. Acertarás seguro!

La Sagra Packs degustación Lagers del Mundo 24 botellas € 25.62 in stock 2 new from €25.62

Amazon.es Features 6 botellas de la sagra bohemia. 5,0 % vol. resultado de la fusión del saber hacer de nuestros maestros cerveceros con el proceso tradicional de elaboración checo

6 botellas de coors ligth. 4,0% vol. la receta de las montañas rocosas en estados unidos y un proceso de fermentación logran un sabor puro y ligero que resulta muy refrescante

6 botellas de staropramen Premium. 5,5 % vol. staropramen es una cerveza Premium de tipo pilsner, la cerveza característica de Praga, producida según la tradición checa

6 botellas de Miller genuine draft. 4,7% vol. Miller genuine draft nació como la cerveza de barril envasada y filtrada en frío

Contenido de alcohol (alc/vol.): 5.0 percent by volume

Cervezas artesanas nacionales. 16 botellas x 330ml - 5,28litros. Las mejores marcas. Incluye Río Azul Flora, medalla de Bronce en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría SPECIALTY IPA BELGIAN IPA € 39.90

Amazon.es Features PACK DE CATA DE CERVEZAS ARTESANAS: 16 referencias con la mejor selección, directas a tu nevera! Con este pack de cata, tendrás lista en tu nevera la mejor selección y variedad del mercado nacional. Sin duda, el mejor regalo, y el perfecto autoregalo!

CONTENIDO: Pedro Ximenez, Sweet Lager 4,2% alc; Dawat Dry Lager. Extra Cold Lagering 4,8% alc; Río Azul Flora, Dry Hopped Saison 5,5% alc; La Pepa Trigo, Weizenbier 5,7% alc; Albero Pils 5,2% alc; Dawat Bosque Nórdico. Estilo Creative Ipa Lager 5,8% alc; Ballut Blonde Ale 5,3% alc; Tormo Pale Ale 5,0% alc.

MÁS CONTENIDO: Albero IPA 5,2% alc; Swivel, Creative Pale Ale con mandarina 5,0% alc; Dawat Imperial Stout Vainilla 8,1% alc; Pergara Blond Lager 5,5% alc; Tormo Irish Red Ale 5,0% alc; Guadalquibeer Córdoba, Red Ale 4,8% alc; Río Azul Olivia, Blonde Ale 4,7% alc; Albero Doble, Maibock 6,9% alc.

Unimos a nuestras cerveceras amigas en un pack elegido y catado en persona por nuestro maestro cervecero, calidad asegurada.

Incluye RÍO AZUL FLORA, medalla de Bronce en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría SPECIALTY IPA BELGIAN IPA.

Lagers del Mundo Pack Degustación de Cerveza - 12 botellas x 330 ml - Total: 3960 ml € 13.75 in stock 2 new from €13.75

Amazon.es Features Pack 12 botellas de cerveza Lager

3 botellas de 330 ml de Coors Light, una de las lagers más vendida en el mundo

3 botellas de 330 ml de Miller Genuine Draft, una lager con cuatro destilaciones en frío. El sabor de la cerveza de barril en botella

3 botellas de 330 ml de Staropramen Premium, una lager checa de estilo Pilsener. La cerveza de Praga

3 botellas de 330 ml de La Sagra Bohemia Lager, una lager desarrollada por nuestro maestro cervecero en Republica Checa

Pack Cervezas del Mundo, premium internacional: Straroplamen, Blue Moon, Santa Monica, Guiness, Modelo Negra, 18/70, Budweiser, Leffe Blonde I Ideas para regalar € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas.

Paulaner Naturtrüb 50cl: Se trata de una cerveza blanca con un sabor refrescante y frutal, de apariencia turbia, color dorado y robusta corona de espuma blanca, emanando ligeros aroma a plátano dulce, se pueden apreciar igualmente toques a piña y mango aportando un delicado equilibrio entre malta y amargor.

GUINNESS 33cl: Característica por su color negro rubí y su espuma cremosa blanca marfil. También por su aroma a café torrefactado, que combina muy bien con su sabor a nueces amargas, intenso y suave a la vez.

SANTA MONICA 33 cl: Mejor cerveza del mundo 2017-2018. Blonde Ale elaborada con cebada española, toque tostado en boca acompañado con un equilibrado retrogusto cítrico.

18/70 La Rubia 33cl: Lager rubio oscuro con más cuerpo que otras de su categoría. Tiene un intenso sabor, aún así es muy fácil de beber. Su aroma es frutal y su amargor es aportado por sus tipos de lúpulo que son el Nugget y el Perle empleados en su receta para darle ese toque distintivo.

World Wide Beers International Collection | Compra online packs de cerveza € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor compañero de viaje: 24 cervezas para llevarte de aventura alrededor del mundo....

Hemos creado la única pieza de equipaje que cualquier intrépido explorador de Cerveza Artesanal que se precie necesita: un baúl de viaje exclusivo con una selección única de 24 cervezas diferentes de todo el mundo.

Viajar a todo tren nunca ha sido tan fácil gracias a esta colección de 24 cervezas de renombre mundial, que te permitirá descubrir sabores sorprendentes e inspiradores, gourmet; todo desde la comodidad de la propia casa.

Puede ocurrir que, de forma excepcional, una de las cervezas señaladas anteriormente esté agotada, en cuyo caso la sustituiremos por una referencia de equivalente o mayor valor. Todo esto, para garantizarte siempre la mejor experiencia posible.

La misión de HOPT es ayudarte a descubrir las mejores cervezas y entregártelas rápidamente. Puede ocurrir que algunas de las cervezas mencionadas se agoten, en cuyo caso las sustituiremos por artículos de calidad equivalente o superior. Todo para que tengas la mejor experiencia siempre.

x16 cervezas artesanas. Pack de iniciación a la artesana. Incluye Rió Azul Flora y Granada Beer Cream Ale, premiadas en Barcelona Beer Challenge € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE CATA DE CERVEZAS RUBIAS: 16 referencias con la mejor selección, directas a tu nevera! Con este pack de cata, tendrás lista en tu nevera la mejor selección y variedad del mercado. Sin duda, el mejor regalo, y el perfecto autoregalo! Calidad asegurada con este pack, uniendo a las mejores cervezas.

♣ CONTENIDO: Dawat Swivel. Estilo Creative Pale Ale 5% alc; Granada Beer Cream Ale 4,5% alc.; Blue Moon 5,4% alc; Albero Pils 5,2% alc; Albero IPA 5,2% alc; La Virgen Trigo Limpio 4,9% alc; Pergara Blond Lager 5,5% alc; Guadalquibeer Sevilla Cream Ale 4,5% alc; Tormo Pale Ale 5,0% alc.

♣ MÁS CONTENIDO: Río Azul Flora, Dry Hopped Saison 5,5% alc; Dawat Dry Lager. Extra Cold Lagering 4,8% alc; La Sagra Sin Gluten, Lager 5,0% alc.; Burro de Sancho Rubia Blond Ale 5% alc; Río Azul Olivia, Blonde Ale 4,7% alc; La Sagra Suxinsu Rubia Triple Ale 9,1% alc; La Sagra Premium Blond Ale 5,4% alc.

Incluye Granada Beer Cream Ale. Medalla de Oro en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría STANDARD AMERICAN 4,5% alc.

Incluye RÍO AZUL FLORA Medalla de Bronce en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría SPECIALTY IPA BELGIAN IPA.

Pirineo, Cerveza Artesana, Pack Degustación Artesanal, Kit Regalo, Vermouth, Producto Gourmet, 6 Botellas de 0.33 Cl, Nieu IPA, Blond Ale, Pale Ale, Cerveza Trigo, Cerveza Negra, Cerveza Red Ale € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features Cerveza BLond Ale Elaborada 100% con malta Pilsen se presenta de amarillo brillante y con destellos dorados, su espuma es blanco nácar de burbuja persistente. De aroma predomina el floral y herbal con ligeras notas afrutadas al final. Marida con Ensaladas, Pastas o Revueltos

Cerveza de Trigo Elaborada con maltas de trigo y cebada se presenta con un color amarillo blanquecino (debido a la presencia del trigo) y una espuma cremosa y persistente. Su sabor maltoso tiene un punto de cítrico. Las notas de lúpulo desaparecen rápidamente y nos invitan a dar otro trago en breve momento. Marida mariscos, sepia y calamares.

Nuestra Pale Ale se presenta limpia de aspecto y sin mucho gas, con color ámbar y de destellos naranjas, se envuelve con una espuma generosa de burbuja blanca y pequeña. Tiene notas dulces que nos recuerdan a cereal y miel con un tono herbal de fondo procedente del lúpulo. Marida con todo Tipos de Pescados

Cerveza Red Ale Elaborada con cuatro maltas, el aroma transmite notas dulces y herbales. Con un amargor moderado predomina el sabor de las maltas para llegar a una sensación final que nos recuerda alguna hierba aromática. Marida Carnes Rojas y Hamburguesas

Cerveza Negra De color negro intenso se presenta brillante y limpia con abundante espuma en tono marrón dándole un contraste visual muy aceptable. En nariz ya nos indica recuerdos a café y notas dulzonas. Marida con Postres de Chocolate y Frutas

Pack cervezas sin alcohol BEER 501 : Mahou Tostada, Staropramen, Franciskaner, Estrella Galicia, ZETA IPA, Claustaner, Gastro IPA, Ambar I Ideas para regalar I Cervezas para degustación. € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas.

➡️ Mahou 0,0 Tostada 33cl: Una cerveza hecha para los que quieren disfrutar de una experiencia 100% cervecera cuándo sea y dónde sea, con un sabor tostado que hará que hará las delicias de los paladares más exigentes. o ámbar, aspecto brillante y con un espuma clara y cremosa.

➡️ Clausthaler Original 33cl: l. La primera cerveza sin alcohol del mundo elaborada siguiendo la tradición de la Ley Alemana de la Pureza de la Cerveza de 1516. Con un exclusivo método patentado por la marca, que no extrae el alcohol una vez elaborada la cerveza, sino que impide que se produzca el alcohol en su elaboración. Apariencia dorada, clara y pálida con una cabeza espumosa. Ligeramente amarga.

➡️ Gastro IPA sin alcohol 33cl: Una cerveza rubia, ligeramente turbia, con una graduación alcohólica inferior al 1%, y con un amargor bastante bajo para ser una IPA (en torno a los 20 IBUs) que se compensa con su intenso aroma.

➡️ Ambar 0,0 33cl: Ambar 0,0 es la única cerveza 0,0 que contiene palatinosa, haciendo que los alimentos te sienten mejor. Además tiene un alto contenido en fibra.

La Sagra Pack Cerveza Artesanal 6 Estilos, Botella, 12 x 330ml € 19.45 in stock 3 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 botellas de 6 variedades de la Sagra

según disponibilidad, puede haber algún cambio de estilo cervecero por otro de igual o mayor precio, garantizando siempre 6 estilos diferentes

Fabricada en España

Pack Cervezas del mundo, kit IPA: La Virgen, La sagra, Madrí, Ambar, Shipyard, Alhambra, Complot, Mica I Ideas para regalar. € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas

Madrí IPA 33cl: Cerveza elaborada con amor y chulería. India Pale Ale con notas afrutadas en contraste con sus 70 IBUs de amargor. Muy equilibrada entre cuerpo afrutado, notas amargas y aroma cítrico. Potente, pero de trago largo y refrescante.

La Sagra India 33cl: Cerveza de estilo Indian Pale Ale. Destaca su alto amargor (70 IBUs) y el ser una cerveza muy equilibrada, potente, de trago largo y refrescante.

Alhambra Reserva Citrus IPA 33cl: Una cerveza monovarietal, con lúpulo Citra que le aporta amargor y un aroma intenso a frutas cítricas y tropicales. ... El resultado, una cerveza con un sabor equilibrado y fácil de beber.

La Virgen IPA 33cl: Cerveza lupulada en fresco con lúpulos citra y cascade para conseguir un sabor cítrico y resinoso. Su intenso sabor a lúpulo y equilibrio maltoso la hace una delicia para los cerveceros más exigentes.

Pack Cervezas degustación edicion ESPECIAL : Hop House 13, Mahou Barrica 12 meses, Estrella 1906, La Virgen, Santa Monica, Blue Moon Mango, Leffe Triple I Ideas para regalar I Degustación. € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas.

Hop House 13 33cl: una cerveza dorada de oro distintivo que se elabora con levadura de Guinness, la cebada irlandesa y el mejor del lúpulo procedente de Australia y EE.

Mahou Barrica 12 meses 33cl: Meses en barricas de roble francés, cuyo tiempo de maduración imprime notas de vainilla, frutos secos, caramelo y miel. Infinitos matices que se mezclan en perfecto equilibrio para lograr una sensación dulce al paladar.

Blue Moon Mango 33cl: Una cerveza refrescante, con sabor a mango maduro y la dulzura característica de la malta que recuerda al sabor de las galletas. Mango y un toque de miel con limón.

1906 Red Vintage: Una cerveza tostada, intensa y de sabor muy equilibrado. Su alta graduación, 8% en volumen de alcohol, le otorga un carácter fuerte, pero muy agradable al gusto con su aroma a malta tostada y su espuma cremosa, compacta y de burbuja final. READ Aquí está el objetivo de difundir Internet rápido en Abruzzo

Caja selección cervezas del mundo. 9 cervezas perfectas para descubrir cervezas de Europa, Asia y América. € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerveza thai Singha y cerveza japonesa Sapporo

Cerveza mexicana Pacífico y cerveza argentina Quilmes

Cerveza belga Dominus Tripel y checa Pilsner Urquell

Cerveza china Tsingtao y cerveza alemana trigo Sanwald

Cerveza trapense holandesa La Trappe dubbel.

Cervezas Belgas (Pack 10 variedades) - Cerveza Belga - Pack Cervezas Belgas - Cervezas del Mundo Regalo - Pack Cervezas del Mundo Regalo - Cervezas del Mundo - Regalo Cervecero - Cerveza Regalo € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SELECCIÓN PREMIUM: te ofrecemos la mejor Selección de Cervezas Belgas confeccionada por nuestros Maestros Cerveceros. Compuesta por 10 variedades, esta extraordinaria colección no dejará a nadie indiferente, ni a los cerveceros más exigentes!

CALIDAD PREMIUM: nuestras variedades son seleccionadas con la mayor exigencia y delicadeza con el objetivo de ofrecer la mejor degustación en el paladar de cualquier amante cervecero. Con este exclusivo Pack tendrás la mejor selección y variedades de Bélgica.

COMPOSICIÓN DEL PACK: Troubadour Magma (9%) - Troubadour Blond (6.5%) - Te Deum Roja (5.9%) - Duvel (8.5%) - Adriaen Brouwer Triple (9%) - Kasteel Donker (11%) - Chimay Roja (7%) - Westmalle Dubbel (7%) - Bacchus Oud Bruin (4.5%) - Maredsous Bruin (8%)

FOLLETO DESCRIPTIVO: como complemento a esta maravillosa selección de cervezas Belgas, incluimos un folleto en el que podrás consultar las características, notas de cata y maridajes de cada una de las variedades que componen esta gran selección.

IDEAL PARA EVENTOS Y REGALOS: estás buscando regalos cerveceros? Este es sin duda el regalo perfecto para los amantes de la cerveza! Este Pack es ideal para disfrutar en eventos con amigos, terrazas, fiestas y escapadas de fin de semana. Acertarás seguro!

Abbaye D'Aulne - Pack Degustación Cerveza de Abadia Belga - 2 x Blonde | 2 x Ambrée | 2 x Brune - Pack de 6 Botellas de 75 cl € 37.95 in stock 1 new from €37.95

Amazon.es Features Cerveza belga de abadía, con segunda fermentación en botella

Pack de cerveza belga de abadía perfecto para regalar a cualquier amante de esta bebida

Pack de cervezas idóneo para degustar con amigos los distintos matices y sabores de estas cervezas acompañadas de sus respectivos maridajes

Incluye 2 cervezas rubia de color dorado, 2 cervezas ambar de color oro cobrizo y 2 cervezas tostada de color oscuro

Pack de 6 botellas de cerveza de 75 cl | Contenido alcohólico 6%

Pack de cervezas españolas sin gluten : Espiga, La Virgen, Estrella Galicia, Damm Daura, Ambar, Mahou, San Miguel I Ideas para regalar a celiacos € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas.

DAMM DAURA Sin Gluten 33cl: Presume en su etiqueta de ser la cerveza sin gluten más premiada del mundo. ... Su cerveza sin gluten se obtiene gracias al proceso de hidrólisis por el que pasa, que logra romper la cadena del gluten. Además, luego pasa por un proceso de filtración con el cual se obtiene una cerveza de menos de 3 ppm de gluten.

San Miguel Sin Gluten 33cl: En boca ofrece cuerpo, en equilibrio con un amargor moderado y un fondo seco. El final es equilibrado con recuerdo de las notas de cereal y lúpulo.

La Sagra Sin Gluten 33cl: Ofrece todo el sabor de una premium lager para que solo tengas que preocuparte de una cosa: disfrutarla. ... Cerveza de estilo Lager de color rubio oro, con notas afrutadas y ligero amargor final. El resultado es una cerveza refrescante con sabor a 100% malta de cebada.

Mahou Sin Gluten 33cl: Con un color dorado brillante, destaca por ser cremosa y consistente. Presenta un cuerpo intenso y equilibrado y un aroma afrutado capaz de satisfacer a los paladares más exigentes.

Caja de cervezas degustación - Pack ESPAÑA: Santa Monica, Inedit, Cibeles Rubia, Maestra, La Virgen, Alhambra 1925, Rabiosa y La Sagra Premium I Selección para regalar y disfrutar. € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ Nuestro equipo de profesionales cerveceros seleccionan en una cata a ciegas las cervezas más estructuradas, exigentes e intensas para posteriormente elaborar las mejores selecciones de cervezas.

SANTA MONICA 33 cl: Mejor cerveza del mundo 2017-2018. Blonde Ale elaborada con cebada española, toque tostado en boca acompañado con un equilibrado retrogusto cítrico.

INEDIT 33cl: Creada por Ferran Adrià, el chef más premiado del mundo. Espléndida con entrantes, ensaladas y pescados de textura grasa, su versatilidad permite también combinarla con agridulces y sensaciones picantes.

CIBELES RUBIA 33cl: Cerveza estilo Pale Ale muy ligera y refrescante con cierto aroma a lúpulos florales un ligero retrogusto a cítricos. Se elabora con diferentes variedades de lúpulos tanto nacionales como americanos, predominando el lúpulo de león y con la reconocida como una de las mejores aguas del mundo, la de Madrid.

MAHOU MAESTRA 33cl: Un homenaje a los maestros cerveceros. Cerveza tostada, de doble lúpulo, gran cuerpo y sabor intenso.

1906 Reserva Especial Cerveza - Paquete de 24 x 330 ml - Total: 7,92 L € 21.20

€ 19.20 in stock 6 new from €19.20

Amazon.es Features 1906 Reserva Especial Cerveza - Pack de 24 latas x 330 ml

Ingredientes: agua de la ciudad de A Coruña, maltas de dos carreras (pilsen y tostada), maíz y lúpulo Perle Hallertau. Levadura seleccionada Hijos de Rivera.

Aromas a malta tostada con suaves notas de caramelo y café. El lúpulo aparece en nariz con ligeros matices florales y herbales.

Toda nuestra herencia resumida en una cerveza extraordinaria. Maltas tostadas, lúpulo aromático y una guarda prolongada para crear un sabor y aroma con carácter único.

Temperatura recomendada 5-6 grados. Mantener en lugar fresco y seco

Pack Cervezas Belgas Petrus con abridor | x16. Brouwerij de Brabandere | Incluye Bavik Super Pils & Petrus Nitro Cherry, medalla de oro en los WORLD BEER CHALLENGUE 2021 € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚫ Pack de Cata de cervezas mixtas belgas de la prestigiosa cervecera Brouwerij de Brabandere. Incluye abridor Petrus. Fundada en 1894 por el entusiasta de la cerveza Adolphe De Brabandere y su hijo Jozef. A día de hoy, sigue siendo una empresa familiar, y una de las cerveceras belgas independientes más importantes.

Incluye Bavik Super Pils & Petrus Nitro Cherry, medallas de Oro, y Red by Petrus medalla de plata en los WORLD BEER CHALLENGUE 2021

➡ x2 Bavik Super Pils. 5,2% Alc. Lager. Fermentación baja. Amarillo pálido. Sin pasteurizar. Suave. Carácter con cuerpo con un amargor fresco. x2 Kwaremont Blond. 6,6% Alc. Rubia. Fermentación alta. Color bronce claro. Sabor suave y pleno con un amargor ligero y agradable y toque especiado. x2 Petrus Red. Sabor pleno y potente. 8,5% Alc. Strong Fruit Beer. Mezcla de cerveza ácida y alta fermentación. Color rojo intenso. Con cuerpo, afrutado y refrescantemente ácido al mismo tiempo.

➡ x2 Petrus Tripel. Elaborada con 3 lúpulos aromáticos europeos. 8,0% Alc. Tripel. Fermentación alta, con 2ª fermentación en botella. Rubia, filtrada. Sabor fresco con agradable amargor. x2 Petrus Dubbel. 6 maltas diferentes. 7,0% Alc. Belgian Dubbel. Fermentación alta. Oscura. Sabor característico y con cuerpo gracias a los 6 tipos de maltas especiales que se destacan. x2 Petrus Blond. 6,5% Alc. Traditional blonde. Alta fermentación. Color bronce claro. Sabor suave y muy puro.

➡ x2 Brewmaster Wild Tripel Hop. 15% de cerveza de barrica pura envejecida en barricas de roble francés durante 24 meses, combinada de manera brillante junto con la deliciosa Petrus Tripel. +2 lúpulos americanos, Cascade y Amarillo. 8,0% Alc. Cerveza rubia de alta fermentación. Color rubio claro. Fresco y amargo agradable, bien lupulado. x2 Petrus Nitro Cherry Chocolate. 8,5% Alc. Nitro quadrupel. Alta fermentación. Muy oscura. Malta tostada, café y cerezas.

Pack IPA Selección - Caja 24 unidades - Cerveza artesana - Premiadas Internacionalmente. Cervezas Althaia. Botella 33cl.Craft Beer. € 86.00 in stock 1 new from €86.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Este pack consta de 4 unidades de IPA, Mascarat, Mistral, Bitacora, Costa este y Posidonia

️Premiadas internacionalmente, con auténtico sabor Mediterráneo.

✅ ABV: 6% - 8,7%

✅ Personalidad propia y de alta calidad.

✅ Fabricado artesanalmente en España.

Mica Caja De Madera 6 Uds - 330 ml € 19.44 in stock 3 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cesta de madera exclusiva con 2 unidades MiCA ORO, 2 unidades MiCA CUARZO y 2 unidades MiCA RAIZ

Cerveza hecha con nuestra cebada en comarca Ribera del Duero (Burgos)

La cerveza MiCA ORO tiene un color oro, semitransparente y denso

Cuarzo es una cerveza muy tostada con unos tonos claramente cristalinos y muy oscura, casi negra

Raiz es una IPA con trasparente y con un tono tostado atractivo

Colección increíbles cervezas - Idea de regalo (Colección cervecero"Sabores del mundo") € 36.90 in stock 1 new from €36.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colección cervecero "Sabores del mundo"

Un surtido muy especial que te llevará de viaje para descubrir cervezas de todo el mundo.

Sabores del mundo es una caja de 17 cervezas excepcionales de distintos países del mundo, con estilos y sabores diferentes. Para acompañarlas, un exclusivo vaso de 20 cl.

La misión de HOPT es ayudarte a descubrir las mejores cervezas y entregártelas rápidamente. Puede ocurrir que una de las cervezas mencionadas esté agotada, en cuyo caso la sustituiremos por un artículo de calidad equivalente o de mayor valor. Todo para que tengas la mejor experiencia.

Set de 6 cervezas personalizadas con cubo enfriador y abrebotellas, cervezas con foto para regalar, eventos, bodas, cumpleaños, aniversario, día de la madre, Uvimark € 29.95 in stock READ Los 30 mejores Adaptador Carga Inalambrica de 2021 - Revisión y guía 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes incluir varios diseños, fotos o mensajes en tu pedido

Puedes indicarnos en las observaciones tu marca de cerveza preferida: Mahou, Estrella Galicia, Estrella Damm, San Miguel

Set de 6 botellines de cerveza personalizadas como quieras!

Ideal para regalar en cumpleaños, aniversarios, día de los enamorados, día del padre. Sorprende con este regalo personalizado, San Jorge

Big Pack Cervezas - 24 cervezas - Cervezas Artesanas - Degustacion (Big Pack Tripel Karmeliet - 24 Cervezas) € 35.90 in stock 1 new from €35.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Un gran clásico de las cervezas belgas!

Sabor ligeramente afrutado y dulce, con malta y notas de trigo.

La Tripel Karmeliet es uno de los grandes clásicos entre las cervezas belgas. Según sus productores, Brasserie Bosteels, la receta utilizada hoy en día, es la misma desde el año 1679, cuando, la Karmeliet se producía dentro de la antigua abadía carmelita de Dendermonde, al norte de Bélgica. Con una cerveza de alta fermentación, la Karmeliet tenía ya en esa época la particularidad de producirse a partir de tres cereales: la cebada, el trigo y la avena.

#Cervezanía - Kit de elaboración de cerveza rubia Pale Ale | 5 litros cerveza en casa | Lúpulos frescos € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el kit Cervezanía Gastro podrás elaborar cerveza artesana Pale Ale, cerveza de color ambarino intenso y espuma blanca. Cerveza de fermentación alta con recuerdos de la malta caramelizada. Se trata de una cerveza muy equilibrada, ligera y de trago largo. Alcohol estimado 5,6% vol.

El kit Cervezanía contiene todo lo necesario para la elaboración de cerveza artesana en casa, tal como lo harías en una fábrica profesional. Vas a necesitar además botellines, usando unos reciclados, o adquiriendo un pack de botellines y chapas. Recuerda esterilizarlos bien.

¿Qué diferencia el kit todo grano de otros? Vas a elaborar con la mejor malta del mundo, tal y como ya lo hacen muchos cerveceros nacionales e internacionales. Además, el lúpulo en pellet permite una mejor conservación. ¿Resultado? Elabora tal y como lo haría un profesional.

⚒️ 8 sencillos pasos, sin conocimientos previos. Incluye un manual con todos los pasos a seguir, que deberás leer bien previamente. Materiales reutilizables. Sigue elaborando cerveza artesana con las recargas de materias primas.

El regalo perfecto para los aficionados a la cerveza artesana, la cocina, las manualidades o el concepto DIY. Compra tu kit para hacer cerveza artesana, y comienza mañana mismo a disfrutar de tu nueva afición.

Cerveza artesanal Blanca y Verde. Caja degustación 12 unid. de 33 cl. Artesanal 100% natural. Pack ideal regalo. Producto de Cádiz € 28.54 in stock 1 new from €28.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin gastos de envio

Realiza una fantástica cata con cervezas de muy diferentes estilos

3 botellas 33cl Coraje, (Pilsen) 3 botellas 33 cl Levante (Helles), 2 botellas 33 cl Poniente (Dunkel), 2 botellas 33 cl Mestiza (Export), 2 botellas 33 cl Ipa Caí (Ipl)

Perfecto para regalo

Premiadas con plata en el Campeonato Nacional de Cervezas 2019 y bronce en Barcelona Beer Challenge. 2019.

Siegfried Wonderleaf | destilados sin alcohol - los productores de la mundialmente galardonada Siegfried Gin | sin azúcar | 500 ml € 20.90 in stock 1 new from €20.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Increíble, pero cierto: la ginebra Siegfried Rheinland Dry Gin, famosa en el mundo entero, cuenta ahora con una alternativa sin alcohol gracias a Siegfried Wonderleaf.

¿Huele Siegfried Wonderleaf 1:1 a ginebra?El olor de una bebida alcohólica es inimitable. Así que Wonderleaf es deliberadamente diferente – es simplemente una alternativa adulta a las bebidas de alta gama.

Sin embargo, Siegfried Wonderleaf lleva los aromas de los ingredientes botánicos dela ginebra en versión sin alcohol para bebidas y cócteles – incluso para quienes no pueden o no deben tomar nada de alcohol.

¿Está pensada Siegfried Wonderleaf para tomarse sola?No. Wonderleaf está hecha para combinados y cócteles.

¿Cómo se elabora Siegfried Wonderleaf?Al igual que en la ginebra convencional, todos los ingredientes botánicos se someten a una compleja destilación para extraer los aromas naturales.

Caja selección de cerveza Delirium Tremens. Caja con 9 cervezas Delirium Tremens, la mejor cerveza del Mundo Beer World Idol 2018. € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja selección con las mejores cervezas Delirium Tremens. 9 cervezas de 3 estilos diferentes.

3x Cerveza Delirium Tremens. La original. Mejor cerveza del mundo Beer World Idol 2018.

3x Cerveza Delirium Noctarnum: la cerveza tostada más intensa y compleja.

3x Cerveza Delirium Red: cerveza de cereza natural pero potente. Puede engañar.

Las cervezas Delirium son para amantes de cervezas de momentos intensos.

CREW REPUBLIC® Cerveza Artesanal Mix Tasting Set | Regalo ideal para hombres | Elaborada en Baviera según la ley de pureza de Alemania | Incluye vasos de cata y notas de cata (16 X 0,33I) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET GRANDE DE DEGUSTACIÓN: ¿No puedes decidirte por una cerveza y quieres probar el mayor número posible de nuestras cervezas? Entonces nuestra amplia caja de degustación es ideal para ti

OCHO VARIEDADES: Recibes 2x Easy, 2x Foundation 11, 2x Drunken Sailor, 2x Hop Junkie, 2x 7:45 Escalation, 2x Roundhouse Kick, 2x In Your Face, 2x Rest In Peace, 1x Tasting Glass y 1x Tasting Notes

ELABORADA SEGÚN LA LEY DE PUREZA ALEMANA Producimos una verdadera cerveza artesanal, con un sabor excepcional, cumpliendo estrictamente la Ley de Pureza Alemana y utilizando únicamente los mejores ingredientes naturales

CERVEZAS PREMIADAS: Todas nuestras cervezas son de renombre nacional e internacional. Nuestra Drunken Sailor lleva el título de Mejor IPA del Mundo 2020. Representamos a la genialidad certificada

EL REGALO PERFECTO: ¿Te interesa una degustación de cerveza en casa? Nuestras cervezas son el regalo perfecto para cualquier amante de la cerveza. Y para ser honestos, no necesitas un motivo especial para tomar una buena cerveza

