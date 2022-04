Inicio » Ropa Los 30 mejores Pack Bragas Mujer de 2022 – Revisión y guía Ropa Los 30 mejores Pack Bragas Mujer de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Pack Bragas Mujer disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Pack Bragas Mujer ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Pack Bragas Mujer pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Channo Pack Sorpresa 12 Braguitas algodón Diferentes Dibujos. Tacto Suave, Tejido elástico. 12 Bragas al Azar (L) € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El conjunto de braguitas que estabas necesitando para completar tu cajón de la ropa interior. Las bragas de algodón de alta calidad que buscabas. Todos los modelos tienen estampados y dibujos diferentes, muy originales. Diseñadas en España. Se envían 12 braguitas distintas al azar. ¡Es el pack sorpresa! Además, muchas tallas disponibles, así que elige las tuyas, te sentarán genial.

En Channo somos muy detallistas. Por eso cuidamos todos los aspectos de nuestra ropa interior. Estas braguitas no son una excepción: se han fabricado con materiales de primera calidad y cuentan con estampados originales y un montón de detalles muy monos. Ya verás, ¡te encantarán!

Los detalles, como los lacitos, el delicado encaje de las gomas y las cuidadas formas de su diseño, convierten a estas prendas en encantadoras. Gracias a su calidad y resistencia, usarás estas bragas durante mucho tiempo. Se convertirán en tus favoritas.

Ropa interior cómoda y con un toque femenino que es perfecta para usar a diario. El tejido es muy suave, por lo que te proporciona el máximo confort. Se trata de un algodón transpirable y ligeramente elástico, para adaptarse a tu cuerpo a la perfección. Y además son preciosas, ¿no crees?

Te garantizamos calidad 100%. Cambios y devoluciones gratis durante 90 días. También la mejor experiencia de compra, ya que, si te surge cualquier duda sobre nuestros productos, te la resolveremos rápidamente cuando contactes con nosotros mediante Amazon. READ Los 30 mejores Sudadera Negra Niño de 2022 - Revisión y guía

Amazon Essentials Cotton Stretch High-Cut Bikini Panty Underwear, Stars & Dots, 40, Pack de 6 € 16.40 in stock 1 new from €16.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto talla grande, considera elegir una talla inferior a la usual

Amazon Essentials 6-Pack Cotton Bikini Braguitas, Stars & Dots, L € 18.10 in stock 1 new from €18.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misto cotone e jersey leggero ed elasticizzato

Una marca de Amazon

Tenga en cuenta que la talla que se encuentra en la etiqueta de cuidado de esta prenda corresponde al tamaño de EE. UU. Utilice las tablas de tallas que se encuentran en la página de detalles del producto para encontrar el tamaño equivalente.

YSABEL MORA 7301-19116-SURTIDO-L - Braga Midi Pack 2 Mujer Color: Surtido Talla: Large € 10.95 in stock 1 new from €10.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model 7301-19116-SURTIDO-L Color Surtido Size L

Amazon Essentials - Braguitas - para mujer negro Negro M € 24.10 in stock 1 new from €24.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misto cotone e jersey leggero ed elasticizzato

Una marca de Amazon

Tenga en cuenta que la talla que se encuentra en la etiqueta de cuidado de esta prenda corresponde al tamaño de EE. UU. Utilice las tablas de tallas que se encuentran en la página de detalles del producto para encontrar el tamaño equivalente.

Donpapa Bragas para Mujer Pack sin Costuras Invisible Braguitas Microfibra Rayas Brief Bikini Culotte,Pack de 6 (Multicolor S) € 26.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes principales: poliamida y elastano. Solo la parte inferior está hecha de algodón

Materiales transpirables y de alta calidad: te hacen sentir suave y cómodo cuando te los pones y estos calzoncillos tienen una gran elasticidad

Bragas sin costuras: sin líneas de corte visibles y suaves, incluso si usa pantalones de yoga afuera, no puede ver la forma de la ropa interior. Estos shorts se ajustan perfectamente al cuerpo.

Estilo: estas bragas tienen ondas de rayas en la superficie para que se vean más hermosas y sexys cuando las usas

Colores y tamaño: disponible en tamaños XS (36-38), S (40-42), M (44-46), L (48-50). Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño, contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.

Momoshe Bragas Menstruales Mujer Pack de 4 Protección Algodon Período Postparto Flujo Abundante Regla Braguitas Absorbentes a Prueba de Fugas Negro Gris Oscuro Rojo Verde L € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección】: hemos alargado y ensanchando el forro de estas bragas menstruales para brindarte una protección mayor a largo plazo y más duradera. No tendrás que volver a preocuparte por las posibles manchas que aparezcan por accidente en las sábanas o en la ropa.

【No es para absorber】: El forro a prueba de fugas de las bragas menstruales está diseñado para evitar el paso de fluidos y no puede utilizarse solo para absorberlos; debe usarse con compresas, tampones, salvaslips o copas menstruales.

【Evita las fugas laterales】: Sin duda la mejor elección durante el ciclo menstrual, ante posibles hemorragias post-parto, flujos vaginales, recuperación de cesárea e incontinencia urinaria.

【Cómodas y ajustadas】: estas bragas menstruales han sido confeccionadas con algodón de alta calidad, transpirable y cómodo, con cinturilla elástica y 7 tallas entre las que escoger.

【Fáciles de lavar】: la ropa interior menstrual se puede usar varias veces y es fácil de lavar.

Momoshe Bragas Menstruales Mujer Período Pack de 4 Absorbentes Algodon Regla Flujo Abundante Braguitas Postparto Protección a Prueba de Fugas Negro XL € 20.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección】: hemos alargado y ensanchando el forro de estas bragas menstruales para brindarte una protección mayor a largo plazo y más duradera. No tendrás que volver a preocuparte por las posibles manchas que aparezcan por accidente en las sábanas o en la ropa.

【No es para absorber】: El forro a prueba de fugas de las bragas menstruales está diseñado para evitar el paso de fluidos y no puede utilizarse solo para absorberlos; debe usarse con compresas, tampones, salvaslips o copas menstruales.

【Evita las fugas laterales】: Sin duda la mejor elección durante el ciclo menstrual, ante posibles hemorragias post-parto, flujos vaginales, recuperación de cesárea e incontinencia urinaria.

【Cómodas y ajustadas】: estas bragas menstruales han sido confeccionadas con algodón de alta calidad, transpirable y cómodo, con cinturilla elástica y 7 tallas entre las que escoger.

【Fáciles de lavar】: la ropa interior menstrual se puede usar varias veces y es fácil de lavar.

Leonisa Braga Mujer Pack 2 Reductora Abdomen - Faja Alta Moldeadora sin Costura € 35.00 in stock 2 new from €35.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete por 2 unidades en la misma talla y en el mismo color

Braga clásica de control suave

Alta en la cintura y piernas entradas para mayor comodidad

Doble soporte en PowerSlim en abdomen para una compresión moderada

Corte especial zig zag en el centro de los glúteos para una modelación perfecta

wirarpa Bragas Mujer Cintura Midi Algodón Braguitas Multicolore 5 Pack Talla L € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [TALLA] XS(ES 34-36), S(ES 38), M(ES 40-42), L(ES 44-46), XL(ES 48-50), 2XL(ES 52-54), 3XL(ES 56), 4XL(ES 58-60), 5XL(ES 62-64).

[Clásico] Braguitas de corte clásico con diseño de talle medio, cobertura completa en la espalda, cinturilla elástica alta, ajuste perfecto si usas pantalones de talle medio.

[Suave] Mujer de mujer hecha de 95% algodón 5% spandax, fuelle en 100% algodón. Suave, cómodo, transpirable y duradero.

[Cómodo] La cintura de nuestros calzoncillos es elástica y suave, no se clava en tu piel. Los bordes de las patas planos y lisos, sin ataduras, permiten una gran movilidad en cualquier dirección.

[Elásticas] Bragas, sin enrollar ni amontonar, aberturas de piernas a prueba de ataduras, permanece en su lugar todo el día, el algodón tiene una fina permeabilidad que lo mantiene fresco y seco.

Donppa Bragas Mujer sin Costuras Invisible Señoras Braguitas Low Rise Suave Ligera Bikini Braguitas, Pack de 6 Flor M € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material suave y liso: 90% Poliamida+10% Elastano. Tejido ultra suave y cómodo estiramiento. Buena mano de obra, gran ajuste, 'sin rayas' se siente muy suave en la piel

Estilo sin costuras e invisible: el material flexible garantiza un ajuste cómodo y natural, te hace sentir que no llevas nada, completamente invisible, sin líneas de ropa interior

Diseño simple y cómodo: bragas de corte bajo en costuras sin costuras, ligeras y exquisitas, tela cómoda y transpirable, diseño de cubierta completa

Colores y tamaño: diferentes colores, diferentes tamaños XS (32-34)/ S(36-38) / M(40-42) / L(44-46)/XL(48-50) para sus necesidades. Paquete de 6 o paquete de 3

Instrucciones de cuidado: Lavar a mano con jabón suave o lavar a máquina con la bolsa de lavandería

seryero Algodón U Forma Braguitas para Premamá Pack de 4 Mujer Bragas Embarazadas de Cintura Baja Transpirable Ropa Interior € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido de Alta Calidad - Bragas Embarazadas Está Hecha de 95% Algodón, 5% Fibra Elástica, que es Suave y Agradable para la Piel, Ligera y Transpirable, Cómoda y Agradable para la Piel, no Irritante y sin Presión Sobre el Abdomen.

Cintura Elástica - Bragas Cintura Elástica, Brindan Soporte Adicional para el Abdomen y la Espalda, Se Ajustan Más al Cuerpo y dan Forma a una Línea Corporal Más Perfecta.

Entrepierna de Doble Fondo: La Ropa Interior Premamá Está Hecha de 95% Algodón, 5% Fibra Elástica, que es Suave y Agradable para la Piel, Absorbe la Humedad y Transpirable, y Tiene un Cierto Grado de Elasticidad. Se Agrega una Capa Adicional de Forro de Algodón a la Entrepierna Inferior para una Mejor Protección.

Contraportada Completa - Braga de Premamá ​se Ajusta Perfectamente Debajo de las Protuberancias, Cintura Baja y Contraportada Completa, no Ejerce Presión Sobre el Abdomen, Tiene un Efecto Antideslizante y le Brinda Comodidad Durante Todo el Día.

Ámbito de Aplicación - Bragas Embarazadas Pack de 4 para Mujeres Embarazadas y Parturientas. La Cintura Baja no Estimulará la Incisión de la Cesárea, lo que Facilita la Recuperación de la Cesárea. READ Los 30 mejores Vestido Rojo Largo de 2022 - Revisión y guía

Crazy Cart Paquete de 4 bikini de maternidad para mujer Under The Bump - blanco - XL € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Importado de China

Color: nudo, verde, rosa, albaricoque, material: 95% algodón, 5% elastano

Suave, cintura baja, sin costuras, U-short, lavar a mano o a máquina

Bragas de bikini de algodón suave y cómodo para el día a día

Paquete: 4 piezas de ropa interior

Momoshe Bragas Menstruales Mujer Pack de 4 Algodon Absorbentes Período Flujo Abundante Regla Protección Postparto Braguitas a Prueba de Fugas Negro Gris Oscuro Azul Verde S € 22.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección】: hemos alargado y ensanchando el forro de estas bragas menstruales para brindarte una protección mayor a largo plazo y más duradera. No tendrás que volver a preocuparte por las posibles manchas que aparezcan por accidente en las sábanas o en la ropa.

【No es para absorber】: El forro a prueba de fugas de las bragas menstruales está diseñado para evitar el paso de fluidos y no puede utilizarse solo para absorberlos; debe usarse con compresas, tampones, salvaslips o copas menstruales.

【Evita las fugas laterales】: Sin duda la mejor elección durante el ciclo menstrual, ante posibles hemorragias post-parto, flujos vaginales, recuperación de cesárea e incontinencia urinaria.

【Cómodas y ajustadas】: estas bragas menstruales han sido confeccionadas con algodón de alta calidad, transpirable y cómodo, con cinturilla elástica y 7 tallas entre las que escoger.

【Fáciles de lavar】: la ropa interior menstrual se puede usar varias veces y es fácil de lavar.

PUMA Women String 2P Pack Bragas, Negro, S 2 para Mujer € 16.99

€ 12.16 in stock 4 new from €12.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinturilla con logo distintivo de PUMA

Talle medio con cobertura mínima

Tejido suave y elástico de mezcla de algodón y modal

Elástico suave al tacto

Amazon Essentials - Braguitas - para mujer multicolor Neutral Prints M € 22.49

€ 16.31 in stock 1 new from €16.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misto cotone e jersey leggero ed elasticizzato

Una marca de Amazon

Tenga en cuenta que la talla que se encuentra en la etiqueta de cuidado de esta prenda corresponde al tamaño de EE. UU. Utilice las tablas de tallas que se encuentran en la página de detalles del producto para encontrar el tamaño equivalente.

Dim Pack de Dos Bragas Altas sin Costuras Microfibra en Multicolor Underwear, XL Women's € 9.19 in stock 3 new from €8.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multicolour

Dim Les Pocket Ecodim Slip X6 Bragas, Multicolor (Lot Basique), 40 (Talla del Fabricante: 40 Taglia Produttore 40/42) (Pack de 6) para Mujer € 22.30 in stock 1 new from €22.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Braguitas con tejido suave para mujeres

Cinturilla con el logo brillante bordado

Suave ribete liso para evitar marcas

Marca Amazon - Iris & Lilly Braga Hipster de Algodón Mujer, Pack de 5, Multicolor (Negro), M, Label: M € 12.99

€ 10.40 in stock 1 new from €10.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Confeccionado en algodón suave, transpirable e hipoalergénico diseñado para una comodidad duradera

Diseñado con un corte bajo y un silueta sugerente que favorece tus curvas

La cintura y la pernera tienen un acabado con ribete elástico para ofrecer mejor sujeción y un ajuste flexible

Una marca de Amazon

Marca Amazon - IRIS & LILLY BELK014M5, Bragas para Mujer, Negro (Black), M, Pack de 5 € 14.20 in stock 1 new from €14.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Confeccionado en algodón suave, transpirable e hipoalergénico diseñado para una comodidad duradera

Diseñado con media cobertura y un corte bajo para que no se vea debajo de los pantalones de tiro medio

Adornado con encaje que se asienta cómodamente sobre la piel y ofrece un acabado suave

Una marca de Amazon

Amazon Essentials - Braguitas - para mujer multicolor Warm/Cool Assorted L € 16.49

€ 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Misto cotone e jersey leggero ed elasticizzato

Una marca de Amazon

Tenga en cuenta que la talla que se encuentra en la etiqueta de cuidado de esta prenda corresponde al tamaño de EE. UU. Utilice las tablas de tallas que se encuentran en la página de detalles del producto para encontrar el tamaño equivalente.

YSABEL MORA Pack de 3 Bragas Midi (Nude, L) € 19.95 in stock 2 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Nude Size L

TUUHAW Bragas de Algodón Eástico para Mujer (6 Unidades) Gris Oscuro-3XL € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 BRAGAS DE CINTURA BAJA】La cintura de nuestras bragas es elástica y suave, haciendo que no apriete la piel y que sea la mejor opción sin duda para el día a día si te gustan más los vaqueros de tiro medio o bajo. La banda de la cintura es muy elástica, suave, no apretará la piel ni muchos menos se formarán rollos.

【SIN ETIQUETAS】 Bragas de tiro bajo sin etiquetas, di adiós a las molestas etiquetas.

【SUAVE APERTURA DE LA PIERNA】La ropa interior para mujeres de TUUHAW está confeccionada en un 95% de algodón y en un 5% de licra, siendo el refuerzo enteramente de algodón. Suave, cómodas, transpirables y duradera.

【BUENA SUJECIÓN】Estas bragas cubren toda la parte posterior del cuerpo de la mujer, no se suben, no se pegan, no se enrollan y siempre se quedan en su sitio para que no tengas que ajustarlas. Unas bragas suaves permiten una mayor movilidad, además de apretar en los muslos y de ser muy cómodas a la hora de entrenar, hacer yoga, correr, montar en bicicleta y deportes en general.

【SE LAVAN BIEN】Tinte de calidad que no destine y se mantiene la forma aún cuando se lavan en lavadora y secadora.

Skiny Damen Rio Slip 2er Pack OneSize Bragas Mujer, Black, One Size 2 € 19.47 in stock 1 new from €19.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sujetador fino y ligero, copas espaciadoras innovadoras, tejido elástico único lateral

Ajuste perfecto y sujeción, accesorios de oro rosa, certificado Öko-Tex Standard 100, SKNB es nuestro nuevo logotipo marca & representa Skiny Bodywear

Braga Ysabel Mora 19601 € 6.49 in stock 7 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model 299-19601-NEGRO-M Color Negro Is Adult Product Size M

Calvin Klein Bikini Brief Braguita, Black 001, L para Mujer € 15.90

€ 14.00 in stock 3 new from €14.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 000QD3637E-001 Model 000QD3637E Color Black 001 Is Adult Product Size L

Braguitas Hipster Deportivas Laser Cut para Mujer, Ropa Interior Bragas Cómoda Invisible de Material Reciclable, Negro, Gris, Rosa, Pack de 3 (Multicolor (1x Negro, 1x Rosa Terra Cotta, 1x Rubí), XL) € 24.95

€ 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMODIDAD INVISIBLE: Estas braguitas básicas invisibles de microfibra están hechas de materiales reciclados de alta calidad. El diseño de tiro bajo y sin etiquetas se sentirá suave al contacto con tu piel. Los acabados cortados a láser se adaptarán como una segunda piel a tu cuerpo, para una solución elegante e invisible debajo de cualquier atuendo

PARA TUS ENTRENAMIENTOS Y TU DÍA A DÍA: Estas braguitas de cobertura completa, realzará tus curvas y formas, asegurando una comodidad invisible ideal para uso diario o para usar durante actividades físicas. Disponible en tallas XS S M L XL XXL. Para estas braguitas recomendamos seleccionar una talla mayor a la habitual

DISEÑADO EN DINAMARCA, HECHO CON MATERIALES RECICLADOS: Estas bragas hipster de microfibra están diseñadas en Copenhague, Dinamarca y están hechas de materiales reciclados certificados por GRS de primera calidad, para una compra sostenible y una ropa interior de alta comodidad y suavidad

RECOMENDADO POR ATLETAS OLÍMPICOS: Todos nuestros productos han sido probados y desarrollados junto atletas olímpicos para garantizar los más altos estándares de rendimiento y resistencia de nuestros materiales

EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE: Queremos que nuestros clientes estén contentos. En caso de que tengas alguna pregunta o problema, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de servicio al cliente estará listo para ayudarte y encontrar la mejor solución para ti READ Los 30 mejores Gorra Nike Hombre de 2022 - Revisión y guía

Calvin Klein Radiant Cotton-Bikini Braguita, Negro (Black 001), M para Mujer € 15.90 in stock 4 new from €15.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calvin Klein Tanga

Pretina plateada con el logotipo de Calvin Klein

Ajuste normal

95% algodón, 5% elastano

FALARY Bragas Algodón Mujer Cintura Alta Culotte Cómodo Braguitas Pack de 5 Multicolor-1 XL € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bragas de tiro alto de algodón】Estas bragas para mujer han sido confeccionadas con algodón de la más alta calidad, el material es suave y cómodo, no irrita la piel y además es transpirable, elástico y mantiene su forma, haciendo que resulte muy cómodo.

【Ajuste Cómodo】Estas bragas cubren la zona de las caderas y no se mueven de su sitio, haciendo que no sea necesario tener que reajustarlas. El diseño de tiro largo también cuenta con un ligero efecto de moldeamiento corporal que hará que se adapte a la perfección. Podrás decir sin lugar a dudas que son excelentes en términos de ajuste, calidad y diseño.

【Cinturilla elástica】La amplia cinturilla elástica proporciona una sujeción extra para la zona del abdomen y la espalda. La cintura es muy ceñida pero no llega a apretar ni tampoco se queda suelta, y su elasticidad es lo suficientemente buena como para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, haciendo que estés cómoda en todo momento.

【Multifuncional】La ropa interior no solo es perfecta tanto para el día a día como para hacer deporte, sino también para los días posteriores a la menstruación, embarazo y parto. Tras una cesárea, su suave material no apretará y tampoco hará presión en la herida, en su lugar, no lo protegerá mejor.

【Calidad y durabilidad】Las costuras suaves y planas son muy estables y no se desgarrarán con facilidad. Un nuevo diseño, alta costura, confección de excelencia, no se forman bolas y no destiñe tras numerosos lavados, con lo que puedes comprar con la máxima confianza.

SHEKINI Braguita Invisible sin Costuras de Cintura Baja de Color Puro Bragas de Estilo Bikini por la Cadera Ropa Interiorpara Mujer Pack de 4/6 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFORTABLE-- Imprime la información en la parte posterior, sin etiqueta y sin fricciones. Estas tangas sin costuras por la cadera está confeccionada en el tejido ligero y suave para brindar la mayor comodidad.

TRANSPIRABLE— El material transpirable asegura la eliminación de la humedad todo el día para mantener fresca y confortable cuando lleva esta tanga de cintura baja y de color puro. El tejido de secado rápido que se secan al aire dentro de pocas horas después de lavarla.

AJUSTE PERFECTO-- Está hecho en la mezcla de nylon y elastano. El material elástico, y tiene buena calidad. Esta braga de cintura baja invisible puede ajustar perfectamente a su cuerpo sin moverse.

LIBERTAD-- El material es muy elástico, durable y resistente a la contracción. Puede garantizar la libertad de movimiento y una experiencia agradable con esta braguita brasileña por la cadera.

BRAGUITA DIARIA-- El diseño sin costuras también ayuda eliminar las líneas debajo de ropa. El estilo básico, de cintura baja y de cobertura completa. Es un bikini súper cómodo y agradable al llevar todos los días. Y también adecuada para combinar con la ropa entallada.

