Los 30 mejores Ordenadores De Sobremesa de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Ordenadores De Sobremesa veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Ordenadores De Sobremesa disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Ordenadores De Sobremesa ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Ordenadores De Sobremesa pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco HDD de 500GB, Lector DVD, Windows 10 PRO ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 163.00

€ 149.00 in stock 8 new from €149.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ordenador de sobremesa HP 8300 SFF (Intel Core i5-3470 @ 3,2GHz (Quad Core), Memoria 8GB, Disco Duro de 500HDD DVD, WINDOWS 10 PRO ES 64)

Tarjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 (6) USB 2.0 (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Contenido de la caja : El articulo + Adaptador de corriente/cable de corriente; factura

Dimensiones: 10.0 x 33.8 x 37.9 cm (4.0 x 13.3 x 14.9 in), Peso 7.6 kg (16.7 lb)

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 194.00

€ 185.00 in stock 5 new from €185.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de SSD 240GB + 500GB HDD

Sistema operativo Windows 10 Professional

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 299.00 in stock READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Reyes de 2021 - Revisión y guía 3 new from €299.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM da 16 GB, di tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

Sistema operativo Windows 10 Profesional

3 AÑOS DE GARANTIA

HP All-in-One 21-B0004NS - Ordenador de sobremesa de 20.7" (Intel Celeron J4025, 4 GB RAM, 256 GB SSD, UHD 600, sin sistema operativo), blanco nieve € 309.00 in stock 1 new from €309.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Dual-Core Intel Celeron: la combinación de rendimiento, consumo de energía y valor ayuda a su dispositivo a funcionar de manera optimizada y fiable con dos núcleos de procesamiento para afrontar todas sus tareas

Almacenamiento PCIe SSD: se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 256 GB de almacenamiento PCIe SSD

Pantalla Full HD: siéntate y disfruta de imágenes y efectos visuales nítidas con una calidad de 2 millones de píxeles; la resolución de 1920 x 1080 ofrece a todo tu contenido digital una nueva dimensión

RAM DDR4: diseñado para ejecutar de forma eficiente y fiable a velocidades rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM; todo, desde la multitarea hasta los juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su ancho de banda

Micrófono de matriz doble: con dos micrófonos y un software de reducción del ruido avanzado, tu voz sonará siempre nítida cuando grabes audios o realices videoconferencias

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa Completo + TFT 22" (Intel Core I5-3470, 8GB RAM,Disco HDD 500GB, WiFi, Windows 10 Profesional 64 bits) (Reacondicionado) € 304.00 in stock 3 new from €304.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM 8GB DDR3

Almacenamiento de 500GB HDD + WIFI PCI

Monitor de 22'' marca, modelo y color según stock

Sistema Operativo: Windows 10 PRO

HP Elite 8300 SFF Ordenador de Sobremesa (i5-3470 3.20GHz 8GB de RAM, 500GB de HDD,Lector DVD, WiFi Windows 10 Professional) (Reacondicionado) € 174.00

€ 164.00 in stock 5 new from €164.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features arjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 En panel trasero (6) USB 2.0 2 en panel trasero 4 en frontal (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB, Lector DVD, Windows 10 PRO ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 188.00 in stock 9 new from €179.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ordenador de sobremesa HP 8300 SFF (Intel Core i5-3470 @ 3,2GHz (Quad Core), Memoria 8GB, Disco SSD de 240GB, DVD, WINDOWS 10 PRO ES 64)

Tarjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 (6) USB 2.0 (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Contenido de la caja : El articulo + Adaptador de corriente/cable de corriente; factura

Dimensiones: 10.0 x 33.8 x 37.9 cm (4.0 x 13.3 x 14.9 in), Peso 7.6 kg (16.7 lb)

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa + Monitor 24'' (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco de 240 SSD+ 500GB HDD, Lector DVD, WiFi,Windows 10 Pro 64) (Reacondicionado) € 370.00 in stock 3 new from €370.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 - 3,20 GHz

Monitor Nuevo 24''

Almacenamiento de 240GB SDD + 500GB HDD

Memoria RAM 8GB DDR3

Sistema Operativo: Windows 10 PRO

Mak Office S Plus – Ordenador de sobremesa Intel i7 9700 8 Core 4,70 GHz Turbo, SSD 240 GB + HDD 1000 GB, RAM 16 GB DDR4, ordenador de oficina doméstica, Dad, HDMI Windows 10, PC montado I7 € 629.99 in stock 2 new from €629.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Todos los envíos están confiados en la mensajería UPS!

En el coche se instalarán todos los software necesarios y se realizarán varios Stress-Test para verificar el correcto funcionamiento y la fiabilidad de los componentes individuales. El PC se suministra con sistema operativo Windows 10 Pro (duración de vida) y estará listo para su uso inmediato

Dimensiones de la torre mini de la caja: 380 x 350 x 188 mm / Fuente de alimentación: PC Cor sair, 80 Plus bronce, 550 W / Placa base: H310M (HDMI - USB 3.0 - USB 2.0 - Entrada LAN)

CPU: Procesador Intel Core i7-9700,12 MB de caché, hasta 4,70 GHz / RAM: Ddr4 16 GB (2 x 8 GB) 2666 Mhz / Grabadora: no presente

SD: SSD de 2,5 pulgadas interno, 240 GB / Disco duro: 1000 GB 3,5 pulgadas interno, Windows 10 Pro 64 bits

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 32GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD,Grafica 2GB HDMI, WiFi, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 448.00 in stock 3 new from €448.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 32 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HDD

Windows 10 Professional

WIFI PCI

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa + Pantalla 22" (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 285.00

€ 272.00 in stock 4 new from €272.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM 8GB DDR3

Almacenamiento de 240 GB SSD + 500GB HDD

Monitor de 22'' marca, modelo y color según stock

Sistema Operativo: Windows 10 PRO

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Grafica 2GB, WiFi PCI, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 349.00 in stock 4 new from €349.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-3770 caché de 8M, hasta 3,90 GHz

Memoria RAM de 16 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD + 500GB HD

GRAFICA 2GB (DVI,V-GA-HDMI)

Wifi interno PCi N 300Mbps

HP EliteDesk800 G1 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core I5-4570 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) Negro (Reacondicionado) € 199.00 in stock 8 new from €199.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MODELO:HP EliteDesk800 G1 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core I5-4570 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) Negro

Tiene 2 años de garantia y 30 dias de devolucion

PC Gaming - Megaport Ordenador Gaming PC AMD Ryzen 5 3500X 6x4.10GHz Turbo • GeForce GTX1650 4GB • 240GB SSD • 1000GB HDD • 16GB DDR4 2400 • WLAN • Windows 10 • PC Gamer • Ordenador de sobremesa € 789.00 in stock 1 new from €789.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este pc de gaming le ofrece el verdadero gusto de jugar. Gracias à procesador AMD Ryzen 5 3500X 6x 4.10GHz y Turbo Core el pc supera las aplicationes más complejas.

16 GB DDR4 2400 MHz memoria permite un acceso muy rapido a las programas abiertas. Gracias al disco duro interno de 240GB SSD + 1000GB HDD mulitud de juegos puede ser instalada.

Impresionante es la prestación gráfica de este pc gaming presentado por equipo Megaport. La tarjeta gráfica nvidia Geforce GTX1650 4GB RAM equipada de todas las technonogías más nuevas le ofrece un resultado de juego superior. Hemos decidido de presentar este modelo en la torre diseño Megaport Hunter LED con 120 mm ventiladores iluminados.

Usted recibe un ordenador completamente montado que puede ser utilisado inmediatamente. Windows 10 además a todos los controladores son ya instalados.

Nuestros clientes profiten de dos años de garantia para nosotros como productor. Ayudaremos a distancia y en caso necessario usted pordía enviar el ordenador para reparación con cargo a nosotros.

Dell OptiPlex 3010 SFF-Ordenador de sobremesa (procesador Intel Core i5 de 3,20 GHz, memoria RAM DDR3 de 8 GB, disco duro SSD de 240 GB,DVD, Windows 10 Pro de 64 bits, certificado y reacondicionado) € 214.50 in stock 1 new from €214.50

1 used from €215.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los productos usados han sido probados y probados por un vendedor cualificado de Amazon para verse y funcionar como nuevo. El embalaje y los accesorios correspondientes pueden ser genéricos. Todos los dispositivos reacondicionados vienen con una garantía de 2 años de Amazon.

Intel Core i5 3470 @ 3,20 GHz / 8 GB DDR3 RAM

SSD de 240 GB

Grabadora en DVD

Windows 10 Pro 64 bit licence (preinstalado) - Multiguage READ Los 30 mejores Teclado Y Raton Inalambrico Logitech de 2021 - Revisión y guía

PC Gaming - Megaport Ordenador Gaming Intel Core i7-10700K • nvidia GeForce RTX 3060 12GB • 16GB 3000 DDR4 • 1TB M.2 SSD • Windows 10 • WiFi • PC Gamer • Ordenador de sobremesa € 1,559.00 in stock 1 new from €1,559.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este pc de gaming le ofrece el verdadero gusto de jugar. Gracias à procesador Intel Core i7-10700K 8 x3.80 GHz, el pc supera las aplicationes más complejas.

16 GB DDR4 3000 MHz memoria permite un acceso muy rapido a las programas abiertas. Gracias al disco duro interno de 1TB M.2 SSD mulitud de juegos puede ser instalada.

Impresionante es la prestación gráfica de este pc gaming presentado por equipo Megaport. La tarjeta gráfica nvidia Geforce RTX3060 12GB RAM equipada de todas las technonogías más nuevas le ofrece un resultado de juego superior.

Usted recibe un ordenador completamente montado que puede ser utilisado inmediatamente. Windows 10 además a todos los controladores son ya instalados.

Nuestros clientes profiten de dos años de garantia para nosotros como productor. Ayudaremos a distancia y en caso necessario usted pordía enviar el ordenador para reparación con cargo a nosotros.

BMAX Micro Mini PC 6GB DDR4 64GB ROM Intel Celeron N3350 (Fino a 2,4GHz) Windows 10 (64 bit) Desktop Computer Ordenador de sobremesa Soporte Windows 10 Dual-Band WiFi, con Puertos HDMI/USB 3.0/VGA € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Procesador】Esta mini computadora tiene un procesador Intel Celeron N3350 de doble núcleo. Su frecuencia de funcionamiento básica es de 1,1 GHz, que se eleva a 2,4 GHz en modo ráfaga.

【Configuración conveniente】La mini PC BMAX tiene puertos HDMI y VGA, que pueden conectar dos monitores 4K HD para realizar entretenimiento visual en el hogar, lo cual es muy adecuado para la oficina en casa, Internet, películas o Internet.

【Almacenamiento】6 GB de RAM, 64 GB de espacio de almacenamiento. También puede expandir el espacio de almacenamiento de las siguientes maneras: ranura SATA de 1TB como máximo (M.2_SATA_2280), tarjeta Micro SD de 128GB como máximo y caja de disco duro móvil con puerto USB3.0 de 2TB como máximo (sin incluir la tarjeta SD / SSD / disco duro)

【EficienteLa】 microcomputadora adopta un diseño sin ventilador, el cuerpo es liviano, silencioso y tiene un buen rendimiento. El consumo de energía es inferior a 6 vatios, lo que crea un entorno de trabajo silencioso y que ahorra energía

【PuertosEste】 microordenador está equipado con 1 RJ45, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 salida de audio y 1 ranura Micro SD. Proporcione una variedad de funciones para satisfacer sus necesidades.

HP EliteDesk 800 G1 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-4570, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 235.00 in stock 7 new from €235.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador: Intel Core 4570 3200MHZ

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Disco Duro de 240 GB SSD

Lector: Si

Sistema Operativo: Windows 10 Profesional

Lenovo Ideacentre 510-15ICB - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-8400, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Grahpics, Windows10) Plateado - Teclado QWERTY español + Ratón USB € 649.99

€ 549.99 in stock 1 new from €549.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-8400, HexaCore 2.8 GHz to 4GHz, 9MB

Memoria RAM de 8GB DDR4, 2666Mhz

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 (2280) PCIe NVMe

Tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 630

Sistema Operativo: Windows Home 10

Lenovo ThinkCentre M92p SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core I5-3470 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco HDD 500GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) Negro (Reacondicionado) € 159.00

€ 155.00 in stock 2 new from €155.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelo: Lenovo ThinkCentre M92p SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core I5-3470 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco HDD 500GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) Negro

Lenovo Legion T5 Gaming - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-10400, 8GB RAM, 512GB SSD, Tarjeta gráfica NVIDIA RTX2060-6GB, Teclado y ratón USB - Color Negro € 999.99

€ 849.90 in stock 5 new from €849.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-10400 (6C / 12T, 2.9 / 4.3GHz, 12MB)

Memoria RAM de 8GB UDIMM DDR4-2933

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

Teclado y ratón USB negro

Lenovo IdeaCentre AIO 3 - Ordenador de Sobremesa Todo en uno (Pantalla de 23.8" FullHD,Procesador AMD Ryzen 3 4300U,512GB SSD,RAM 8 GB,Sin Sistema Operativo) Ratón y Teclado QWERTY Español USB, Negro € 499.99 in stock 1 new from €499.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 23.8 pulgadas Full HD con resolución 1920 x 1080, IPS, 250nits

Procesador AMD Ryzen 3 4300U (4C / 4T, 2.7 / 3.7GHz, 2MB L2 / 4MB L3)

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe

Memoria RAM de 2x 4GB SO-DIMM DDR4-3200, ampliable hasta 16GB

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics

MSI MEG Infinite X 10-829EU - Ordenador de sobremesa ( Intel Core i7-10700KF, 32GB RAM, 1TB SSD , Nvidia RTX 3070, Windows 10 ) Negro € 2,399.99 in stock 5 new from €2,399.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador i7-10700KF

Memoria RAM 32 GB (16 GB x 2)

Tarjeta gráfica RTX 3070

Sistema operativo Windows 10

Almacenamiento de 1TB SSD

ACEPC GK3 - Mini Ordenador de sobremesa (Intel Celeron J4125 (hasta 2,7 GHz), 8 GB DDR4 + 120 GB ROM, Windows 10 Pro Mini, Gigabit Ethernet, Wi-Fi de Doble Banda, Bluetooth 4.2) € 239.90 in stock 2 new from €239.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Rendimiento excelente: Intel Celeron J4125,8 GB DDR4 + 120 GB ROM, Windows 10 Pro, frecuencia de base 2,00 GHz, frecuencia de ráfaga hasta 2,70 GHz

[Doble pantalla y tarjeta gráfica Radeon Vega 8 Graphics] Mini escritorio soporta contenido 4K Ultra HD. Puedes disfrutar de navegación web 4K, reproducción de vídeo, reloj de TV, teatro y entretenimiento con tu familia. Interfaz HDMI dual, fácil de conectar 2 monitores, reduce el tiempo de espera, doble la eficiencia del trabajo.

[Ampliación de almacenamiento grande] Construido en 8 GB DDR4, 120 GB EMMC. Soporta disco duro SATA de 2,5 pulgadas y tarjeta micro SD de hasta 2 TB y compatible con tarjeta micro SD de hasta 128 GB

[Conectividad completa] 2 puertos USB 2.0, 1 puerto SATA 6.0 Gb/s (2.5 pulgadas SATA HDD/SSD hasta 2 TB), 2 puertos USB 3.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 1 puerto micro SD, 2 puertos HDMI y 1 puerto VGA (# de pantalla: 3)

[Servicio de vida acreditado]Todos nuestros productos tienen una estricta inspección de calidad. Todo tiene un año de garantía y soporte técnico por vida útil. Si tienes algún problema, o el mini ordenador no vive hasta tus expectaciones, contacte con nosotros. Vamos a reemplazarlo en 24 horas de los días de trabajo.

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 269.00 in stock 6 new from €269.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro

ENVIAMOS EN 24 HORAS DESDE ESPAÑA

2 AÑOS DE GARANTIA

ENVIAMOS FACTURA CON IVA

PC - HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 3.2Ghz, 8GB de RAM, Disco 500GB HDD, Windows 10 Home 64 bits) (Reacondicionado) € 169.00

€ 164.00 in stock 3 new from €164.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 caché de 6M, hasta 3,60 GHz

Memoria RAM de 8GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 500GB HDD

Sistema operativo Windows 10 HOME

Mini PC TX88 Mini ordenador de sobremesa Windows 10 (64-bit) Intel 8 GB 64 GB con puerto HDMI/VGA, soporta 1000 Ethernet 2.4/5.0 GHz Dual Wi-Fi BT 4.0 USB 3.0 4 K HD € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【 Ordenador de sobremesa Windows 10 Mini 】 El ordenador de sobremesa está instalado con el sistema operativo Windows 10, el procesador micro Quad Core compacto para ordenador Intel GEMINI LAKE Celeron N4100, un potente hardware le permite trabajar más suave y estable. Todos los puertos principales: 2 puertos USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 tipo C, 2 HDMI, 1 VGA, 1 Gigabit Ethernet, 1 tarjeta micro SD (opcional), 1 RJ45.

【Dual Screen and 4K HD display】 Ports HDMI/VGA seamlessly support connecting two monitors, simplifying and improving your work efficiency. Compatible con vídeo 3D y 4K HD, te da una calidad de imagen realista en una pantalla grande de 4K. Tecnología de decodificación HD H.265 que ahorra un 50% de bandwidth de H.264. Te ofrecerá una experiencia de televisión mejor en clase con la imagen de calidad que se puede utilizar como un centro de media center para disfrutar de TV o juegos.

【Dual WiFi y Bluetooth 4.0】 El ordenador de sobremesa WiFi de doble banda 2.4 GHz + 5.0 GHz soporta LAN Ethernet RJ45 (10/100 m/1000 Mbps), garantizando la señal WiFi y un entorno de red más estable, por lo que tanto se carga o descarga, la velocidad es muy rápida y fluida. Bluetooth 4.0 te permite conectarte a una variedad de dispositivos inalámbricos.

【Capacidad ampliable】 8 GB de RAM + 64 GB EMMC y CPU de 64 bits que garantizan un sistema operativo eficiente y estable y soportan el bricolaje al ampliar la memoria con una tarjeta SD micro de 128 GB (no incluida). También puede ampliar fácilmente la memoria con un USB o un disco duro USB para garantizar una navegación fluida, procesos de trabajo reactivos y una cómoda gestión de aplicaciones y archivos.

【Diseño y servicio portátil】 Gracias a su aspecto compacto y portátil (115 x 115 x 38 mm) y su diseño de pared muy práctico, puedes colgar el mini PC en la parte posterior del monitor para ahorrar espacio y escritorio. Nuestros miniordenadores de sobremesa Windows 10 ofrecen un excelente rendimiento para aplicaciones de Internet y de oficina, reproductores multimedia, monitores, proyectores y televisores. Ofrecemos soporte técnico para toda la vida. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico. READ Los 30 mejores Fuente Alimentacion 750W de 2021 - Revisión y guía

Beelink BT3 Pro II Mini PC Ordenador de sobremesa Soporte Windows 10 Home Sistema, 4GB RAM, 64GB eMMC ROM, Intel Atom x5-Z8350 Procesador, Dual-Band WiFi, Gigabit Ethernet, Salida HDMI/USB/SD/VGA € 130.99 in stock 3 new from €130.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sistema de 64 bits de Windows 10, procesador Intel Atom x5-Z8350 (caché de 2M, hasta 1,92 GHz). Hay un potente procesador y un sistema de operación avanzado, que nuestro televisor funcione como un ordenador.

Con 64GB de almacenamiento interno eMMC, 4GB de memoria DDR3L, puede agregar una tarjeta Micro SD de hasta 128GB para expandir el almacenamiento. Descarga tus aplicaciones y medios favoritos como quieras.

2.4G+5.8G WiFi Dual Band, Gigabit Ethernet 10/100/1000M, señal estable y fluida, que disfrutes en cualquier momento y en cualquier lugar de todos tus canales, apps, videojuegos, y más. Con un Bluetooth 4.0, que permite una amplia conectividad, por lo tanto muy fiable y conveniente.

Mejor radiador: El radiador de cobre hace que funcione en silencio,no le molesta el ruido cuando quiere un descanso tranquilo. Con puerto USB 3.0, hacen la transmisión más rápida que antes. Su velocidad más rápida le da una mayor eficiencia de trabajo.

Diseño ultra-compacto de palm-sized, usted puede tomar una computadora fácilmente con usted en el recorrido o dondequiera usted desea ir. El contacto de la TV de apoyo y el proyector, que será más feliz imaginar jugar juegos o ver películas en una pantalla grande con la familia.

HP All-in-One 24-DF0044ns - Ordenador de sobremesa 23.8" Full HD (Intel Core i5-10400T, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD, Windows 10 Home 64) Blanco (3A176EA) € 879.99 in stock 1 new from €879.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Windows 10: Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como Windows

Procesadores Intel de 10 generación para sobremesas: El extraordinario rendimiento del procesador Intel Core de 10 generación se adapta fácilmente a todas tus necesidades multimedia; al ofrecer capacidades de visualización mejoradas 4K con compatibilidad HDR y distintas posibilidades de conexión Wi-Fi 6 ultrarrápidas opcionales

Almacenamiento PCIe SSD: Arranca en segundos, a la velocidad del rayo con un almacenamiento SSD PCIe de hasta 512 GB

RAM DDR4: Diseñado para ejecutar de forma más eficiente y fiable a velocidades más rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM; todo, desde la multitarea hasta los juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su mayor ancho de banda

Pantalla IPS FHD: Disfrute de imágenes de gran nitidez desde cualquier ángulo; gracias a los amplios ángulos de visualización de 178 y a una vibrante resolución de 1920 x 1080, disfrutará al máximo de sus contenidos favoritos

Acer Desktop TC-390 - Ordenador de sobremesa (AMD Ryzen 5-3350, 16 GB de RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, FreeDos) Negro € 479.00 in stock 1 new from €479.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AMD Ryzen 5-3350

16 GB deRAM

512GB disco sólido

FreeDos

