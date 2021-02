Los 30 mejores Ordenador Sobremesa Baratos de 2021 – Revisión y guía

ACEPC AK1 Mini PC,Windows 10(64 bits) Procesador Intel Celeron Apollo Lake J3455 Computadora de Escritorio[4GB/64GB/Soporte 2.5" SSD/mSATA SSD/2.4G+5G Dual WiFi/Gigabit Ethernet/BT 4.2/4K]

€ 169.90 in stock