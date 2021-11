Inicio » Top News Los 30 mejores Objetos Decoracion Vintage de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Objetos Decoracion Vintage de 2021 – Revisión y guía 12 Vistas Guardar Saved Removed 0

Anpro Luz Cadena Luz de Cortina USB, con 300 Bombillas LED, 8 Modos, Blanca Cálida, 3x3 m € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 Modelos: Con el control remoto puede ajustar fácilmente la velocidad y el brillo de la luz. Puedes elegir una iluminación agradable.

Alta Calidad: Esta cadena de luz LED utiliza perlas de lámpara impermeables de alta calidad. Tiene las ventajas de bajo poder calorífico, alto brillo y larga vida útil.

Instalación: Fácil de instalar y quitar. Las luces de hadas del control remoto agregan ganchos. Puedes colocar las luces de hadas donde quieras colgarlas.

La seguridad: La cortina de cadena de luz funciona con USB. Simplemente conecte el dispositivo de interfaz USB y use la cortina de luces de hadas en cualquier momento y en cualquier lugar. Con una función de temporización, esta cadena de luces dura 6 horas, luego se apaga durante 18 horas y luego comienza de nuevo automáticamente

Usar: Esta cadena de luces está especialmente diseñada para varios tipos de ocasiones, como decoración de celebraciones, fiestas, bodas, terrazas, restaurantes, hoteles, clubes, centros comerciales, conciertos, desfiles de moda, etc.

Hyindoor Florero de Vidrio para Planta Hidropónica Florero de Bulbos de 3 Jarrones de Bombilla Cristal con Soporte de Madera de Escritorio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El florero vidrio combina el estilo retro y moderno que tiene 3 bombilla jarrones de borosilicato, un marco de madera hecho de madera maciza natural, un soporte de metal giratorio y algunos accesorios

Tamaño de madera 30x14cm, es fácil de montar con una estructura simple, conéctanos si necesita un diagrama de instalación

El jarrón tiene un superficie lisa y bonito, es una ecoración ideal y un regalo creativo para la oficina y el hogar como sala de estar, habitacion, dormitorio, porche, pasillo, escritorio etc

También se utiliza como DIY maceta transparente y rellena velas, ramas, perlas, gemas, piedras, frutas, agua y pez etc

Utilizamos embalaje reforzado, y la espuma resistente al impacto evita que el jarrón se rompa en el tránsito, no incluyen las plantas

3 Letreros Colgante de Madera Rústicos con Tema de Amor Cartel de Together is My Favorite Place to Be Placa de This is Us Letrero de We Decided on Forever Decoraciones de Pared Rústicas € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirá 3 letreros colgantes de madera rústica con 6 cuerdas, cantidad suficiente para satisfacer su vida diaria o sus necesidades de decoración festiva, puede usar el letrero colgante para decorar su hogar y agregar un ambiente festivo

Estilo clásico: los carteles colgantes rústicos tienen 3 diseños diferentes, impresos con oraciones con temas de amor, y el diseño de fondo de madera se combina con fuentes negras clásicas, se puede combinar con cualquier fondo, luciendo atractivo en cualquier ocasión

Material confiable: los adornos de madera rústicos con temas de amor están hechos de madera segura, ambos lados están lijados de manera suave, duradera y sólida, suave al tacto y difícil de agrietar o desvanecer, le sirven durante mucho tiempo

Escenas aplicables: el letrero de madera es bueno para bodas, compromisos, Navidad, Acción de Gracias, Día de la Madre, cumpleaños, aniversario, Año Nuevo, celebraciones u otras fiestas, también aplicable en bares, clubes, cafeterías, puertas de tiendas de ropa, centros comerciales, decoraciones de ventana hogar

Información sobre las dimensiones: el letrero de madera mide aprox. 8,6 x 3 pulgadas, adecuado para adornar muchos lugares, el letrero para colgar está perforado con agujeros en la parte superior, por lo que puede pasar fácilmente la cinta a través del orificio para colgarlo

Florero,Shabby Chic Vintage Jarrón Macetas de metal vintage Florero de metal rústico Florero de granja vintage Jarra Jarrón Jarra de metal Florero Cubo rústico para jardín boda hogar mesa decoración € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Material de primera calidad: nuestros jarrones de flores están hechos de hierro galvanizado de alta calidad, duraderos y resistentes, no son fáciles de romper y deformar, puede usarlos durante mucho tiempo.El lado está procesado, es suave y no rayará sus manos.

★Diseño único: nuestras macetas de metal tienen un diseño vintage, la superficie con pintura gris y el patrón en forma de corazón hace que tenga un verdadero estilo de granja y puede agregar una sensación vintage.

★Amplia aplicación: nuestro jarrón vintage shabby chic es una decoración perfecta, puede usarlo para decorar su hogar, habitación, baños, cocinas, escritorio, etc. Le brinda un sentimiento elegante y vintage.

★Ideal para regalo: nuestro jarrón de flores de metal rústico con una apariencia hermosa y una calidad duradera, puede dárselo a su familia, amigos, colegas, es un buen regalo en días festivos, cumpleaños, bodas, inauguración de la casa, etc.

★Lo que obtendrá: Nuestro paquete incluye 1 florero vintage shabby chic.El tamaño del producto es 19cm / 7.48in * 10cm / 3.93in.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, y lo haremos nuestro mejor esfuerzo para servirle. NOTA: por favor ponga una bolsa en ella si quiere flores frescas. READ Los 30 mejores Perchero De Pie de 2021 - Revisión y guía

Brújula solar marítima de 7,6 cm, antigua, náutica, de bronce € 17.00 in stock 8 new from €14.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7,6 cm, totalmente funcional, brújula brújula de latón macizo.

Esta brújula totalmente funcional muestra el norte, el reloj de sol también funciona.

La brújula viene con una caja de madera.

Tamaño de la bújula 7,6 x 7,6 x 3,8 cm.

Tamaño de la caja: 10 x 10 x 5 cm.

GoMaihe Portavelas de Madera, Portavelas, Juego,Decoracion Jardin Decoracion Baños Decoracion Cumplea?os Bodas Decoracion Vintage Decoracion Cumpleaños Niña Regalos,Juego de 4,Gris € 23.49 in stock 1 new from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES DEL PRODUCTO - este producto es un conjunto de 4 Portavelas de madera gris. La altura del Portavelas es de 9/12 cm, y la altura del fondo es de 6 cm. La vela colocada mide 1,4 cm de alto y 3,9 cm de diámetro. El tamaño de la base de la bandeja decorativa es de 14 / 2.5 / 38 cm. El peso total es de 1100 gramos. Consejo: El juego de Portavelas no contiene velas.

DISEñO PRáCTICO - el portavelas decorativo de madera está hecho de madera y tiene una base única. Las velas decorativas de madera contienen piedras decorativas envueltas, y los compradores pueden usarlas para decorar la base.decoracion jardin decoracion baños decoracion cumplea?os bodas decoracion vintage decoracion cumpleaños niña regalos . La base de este kit de bandeja decorativa hace que todo se vea retro, estable y fácil de usar.

USOS MúlTIPLES - El portavelas para decoración de mesa es simple y brillante. Las velas de alféizar de la ventana le brindan un ambiente sutil y elegante. Esta es una decoración de la sala de estar y se ve muy hermosa. La vida necesita un sentimiento romántico, una pequeña vela puede iluminar el calor de la habitación. Aplicable a una variedad de estilos decorativos.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - el candelabro está hecho de madera, pintado en gris, muy ligero. No se deforma fácilmente, es seguro y fácil de usar. La bandeja decorativa del portalámparas de té es de madera, las líneas originales son normales y no hay daños. Se puede usar por mucho tiempo.

SERVICIO AL CLIENTE - Si tiene alguna pregunta sobre los productos Portavelas, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver el problema por usted.

BONNYCO Espejos Pared Decorativos Pack 3 Espejos Decorativos Ideales para Decoracion Casa, Habitación y Salón | Espejos Redondos Pared Regalos Originales para Mujer | Decoracion Pared € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEALES PARA COLGAR EN PARED Cada uno de los tres espejos dorados tienen un pequeño cáncamo para que puedan ser colgados en una pared. Son resistentes ya que la parte exterior es de plástico y amortigua mejor la parte interior de cristal

PACK DE 3 Los espejos redondos vienen en pack de 3 por lo que podrás decorar varias habitaciones si así lo deseas o ponerlos todos en la misma pared y darle un estilo único y personalizado. Son perfectos para decoración de habitación, salón y oficina

COLOR DORADO ENVEJECIDO Estos espejos decorativos para pared miden 25x25x1,6 cm y tienen un color oro vintage por lo que combinan perfectamente con la mayoría de los colores como blanco, negro, gris, rosa, rojo o marrón. Dos tipos de espejo redondo, ideales para embellecer tu casa

DECORACIÓN VINTAGE Dale un toque chic a tu hogar con estos espejos redondos para pared. Además, también combinan con otros estilos de decoración como la escandinava, la bohemia o la Clásica Renovada. Son perfectos como adornos para la casa y para decorar casi cualquier lugar

REGALO ORIGINAL Son ideales como regalo ya que vienen en un bonito empaquetado que le da un toque especial. Idea regalos originales para mujer en cumpleaños, Navidad, San Valentín y para el día de la madre. Sorprende a tu mujer, abuela, novia o mamá con este estupendo regalo

Chapas Decorativas Vintage | No Stupid & Smile | Set de 2 Placas metálicas "graciosas" para pared | Estilo Retro | Tamaño 20x30. € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DTOS. A PARTIR DE 2 UNIDADES Disponemos de cientos de modelos de Chapas Decorativas Vintage de alta calidad, rígidas y con relieve. Busca en Amazon "Chapas Vintage Boemy" y combínalas para obtener importantes ofertas de hasta el -20% directamente en tu cesta!

✅ CON RELIEVE Se trata de carteles vintage de chapa con relieve. Presentan un marcado relieve en varias partes, por ejemplo todos los motivos están en relieve. Además a lo largo de todo el perímetro de cada chapa decorativa hay un detalle en relieve que le confiere gran vistosidad y un aspecto muy sofisticado. Por último, los bordes también son en relieve. En las fotos del producto puedes comprobar todos estos aspectos.

DETALLE Y CALIDAD DE IMPRESIÓN Si buscas chapas vintage con gran nivel de detalles y alta calidad de impresión esta es sin duda tu elección. Todas nuestras chapas decorativas de pared presentan motivos retro con una elevada calidad de impresión y una extraordinaria terminación y detalle.

CHAPA DE ALTA DENSIDAD Estas chapas decorativas vintage están realizadas con metal de alta densidad, lo que les confiere una rigidez y resistencia muy superior a las chapas convencionales. Nuestras placas decorativas metálicas no se doblan ni se deterioran aunque se caigan o sufran un golpe.

ENVIO EN 24-48 HORAS - Todas nuestras chapas metálicas y cuadros de decoración vintage son entregados en un plazos extremadamente cortos de tiempo. Además, si no estás satisfecho puedes devolver el producto y el importe te será reembolsado íntegramente.

Objeto decorativo con la palabra Love (acero inoxidable, 200 x 85 mm) € 19.76 in stock 2 new from €19.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mensaje sencillo, el regalo perfecto para los que más quieres.

Creado a mano en acero inoxidable, tamaño 200 x 85 mm.

Ideal para cualquier estancia.

Se mantiene en pie solo.

Acero reciclado.

Nostalgic-Art Cartel Colgante Retro Ladies & Gentlemen Toilets – Idea de Regalo para los Fans de la Nostalgia, metálico, Diseño Vintage, 10 x 20 cm € 8.95

€ 8.35 in stock 3 new from €8.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGALO RETRO: para los fans de lo vintage, de primera calidad gracias a su exquisita y colorida impresión

WE LOVE RETRO: cartel de chapa de alta calidad para decorar la cocina, el salón o el bar

SUPERPRÁCTICO: cartel metálico con agujeros pretaladrados para fijarlo a la pared con facilidad

LLAMATIVO Y PERFECTO COMO REGALO: una preciosa alternativa a los carteles normales que añadirá un toque retro a la casa

MADE IN GERMANY: de alta calidad y hecho en Alemania con chapa de acero extrafuerte

KACHVI Árbol de Cristal de Siete Chakras Árbol de los bonsais Figuras decoración de la Oficina en casa Ornamnets para la Sala de Estar Regalos de Cristal del árbol de la Vida € 34.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este hermoso árbol de piedras preciosas curativas de color natural de siete chakras (alambre de oro) hecho a mano en la India. Tamaño aprox. 10 pulgadas, al llegar, las ramas necesitan doblar y dar forma al árbol según la forma deseada. Este árbol tiene 300 piedras preciosas naturales o cuentas de 7 piedras de chakra con un regalo muy hermoso del COLGANTE DEL ÁRBOL DE LA VIDA como se muestra en la imagen.

El árbol de los siete chakras está hecho con siete piedras de cristal lapislázuli, amatista, aventurina amarilla, aventurina verde, jaspe rojo, cuarzo transparente y cornalina. Consiste en piedras seleccionadas agregadas con virutas de metal que hacen de este orgón un amplificador eficaz de energía pránica. En este árbol obtienes los 7 chakras como se muestra en Imágenes.

CURACIÓN HECHA A MANO: debido a que este producto está hecho a mano, puede haber ligeras desviaciones de tamaño, forma y color en comparación con la imagen que se muestra aquí. Piedra preciosa natural, recibirá el artículo similar al que se muestra en la imagen, no uno exacto ya que la piedra es única.

Según el Feng Shui, este árbol de la riqueza estimula los chakras para una vida profesional exitosa, promueve un sueño reparador y ahuyenta los malos sueños y pesadillas. Esto reduce la energía negativa y la convierte en energía positiva.

Se dice que mejora la suerte profesional, así como una excelente figura de Feng Shui para quienes ocupan puestos directivos. Ponlo en tu sala de estar u oficina. Le ayudará a atraer riqueza y prosperidad, éxito y todas las cosas buenas. Use su creatividad para arreglar el alambre de cobre y las piedras de cristal, construir una obra de arte. Permita ligeras variaciones de color, ya que se trata de un producto natural ".

Ego Domus Cesta de Mimbre, Cesto de Algas para Ropa Sucia, Juguetes, Macetas y Almacenaje. Cesto de Esparto para Decoración de Salón Baño, Zona Interior y Exterior. Cestas para Guardar Pinzas. € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Beneficios: Buena decoración e imagen. Al estar hecho 100% de algas marinas naturales no es perjudicial para niños ni bebes. Estando abierto mide 20cm de altura y 21cm en su parte mas ancha, su forma hace que la parte central mida mas que la base o la parte superior (16cm en la apertura. Al estar cerrado su altura disminuye a 10cm lo que hace que sea mas fácil guardar el cesto.

TAMAÑO: (M) 26cmX26cm. El tamaño es perfecto para que los niños guarden sus juguetes y los puedan llevar ellos mismos en el cesto. Su color es beige y de color blanco óptimo para plantar ya que el blanco mantiene mejor la temperatura y frescura dentro del producto. El florero/maceta al ser de algas posee filtros microscópicos por los cuales fluye bien el agua al regar las plantas lo que hace que no se ahoguen.

Canasta que guarda cualquier tipo de objeto fruto de la imaginación como flores, frutas, pinzas, juguetes, ropa interior, o también para llevarlo a la playa, al camping, etc. Al estar hecho a mano la forma puede variar. Puede usarse a modo de papelera para la habitación.

Los capazos son redondos y moldeables lo que hace mas fácil su encaje en cualquier parte del hogar. El diseño de los tiestos es moderno y vintage a la vez por lo cual se pueden usar en cualquier parte del hogar hasta como fruteros para cocina modernos o para almacenar patatas.

Modo de bolsos decorativos o revistero. Cestitos prácticos para animales como gatos, hámsteres, etc. No son cestos artificiales ni de tela, son canastas para guardar bolsas, accesorios o para tener en el jardín como macetero. READ Los 30 mejores Letrero Luminoso Letras de 2021 - Revisión y guía

Maleta vintage en miniatura con diseño de mapa del mundo € 43.11

€ 30.97 in stock 4 new from €30.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features L37 x W25 x H9 cm

Cardboard

Metal

Wood

XQK Signo Placa Decorativa Pared Madera La Pared Colgante Creativa Decora La Decoración La Pared del Vintage para La Sala Estar del Bar (House Rules) € 22.59 in stock 2 new from €22.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】 Nuestros tableros decorativos son hechos a mano, utilizando materiales de alta calidad de madera sólida y cuerdas, que son muy fuertes y fiables, y pueden ser utilizados durante mucho tiempo.

【Lugares aplicables】 es muy adecuado para la decoración y el arte de la pared en la cocina, la sala de estar o su propio bar, cafetería, jardín, fiesta, hogar, oficina y puede agregar un toque de sabor retro.

【Fácil de usar】El panel decorativo está equipado con una cuerda, que se puede colgar directamente en la puerta o en la pared para formar una novela decoración sin dañar la pared.

【Calentar Color】Nuestra placa decorativa incluye tres colores de rosa, gris y amarillo para hacer la casa más caliente y más bella. Que traerá a la gente de buen humor todo el día.

【Única sesión】Hay 5 listones de diferentes colores y cada uno con diferentes reglas de la casa, como la risa a menudo, lo mejor, etc. Puede traer más calor a la familia.

TypeStoff Placa de madera con texto en inglés «Fide», estilo vintage con cita para regalo y decoración del sentido y el objetivo. € 22.78 in stock 1 new from €22.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Shabby Chic Retro Vintage nostalgie decoración madera placa pared placa puerta madera madera madera madera efecto used imagen de madera MDF con cita como regalo y decoración Fabricado a mano en serie pequeña (fabricado en Alemania – de Type-T)

La placa está hecha de un tablero DM resistente de 10 mm de grosor. Destaca claramente de muchas otras producciones finas. Porque es mucho más grueso que un cartel de cartón común, esmaltado, metal o chapa de chapa) con impresión laminada y no necesita marco como un póster, póster, impresión o impresión artística.

Muy decorativo y moderno accesorio para el hogar para la pared, puerta, armario, estante, cómoda o aparador en un diseño moderno y una declaración de estilo de vida. Se adapta muy bien como cartel de bienvenida en el pasillo, como decoración de pared en el dormitorio y el salón, pero también como imagen de cocina en la cocina.

Ideal para ti mismo o para alguien especial. Siempre es un buen regalo para mejores amigos, por ejemplo, tu persona favorita y en la familia entre hermano, hermana, mamá, papá, abuela y abuelo, para la mudanza de la nueva casa y, por supuesto, para bodas, cumpleaños, día del padre, día de la madre y día de San Valentín.

DynaSun Art - Modelo de coche de época vintage, de metal, de colección de estilo retro antiguo, escala 1:23, 16 cm € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las reproducciones de los medios de transporte utilizados en el pasado entusiasman desde siempre a mayores y pequeños. Por este motivo DynaSun Home ha elegido una hermosa colección de diseño único, totalmente hecha a mano y con detalles capaces de dar ese toque de elegancia y originalidad.

La selección de estilos y formas es amplia y variada, por lo que nuestros modelos sabrán adaptarse a cada decoración y dar un toque especial a los ambientes. Como siempre, DynaSun ha elegido con cuidado materiales resistentes y duraderos para garantizar un producto de calidad.

En la realización de los modelos se han recreado los típicos signos de desgaste dando a las creaciones un efecto verdaderamente vintage y con carácter. El estilo vintage, industrial y retro se unen en esta deliciosa colección de apoyo, hemos recreado un efecto de desgaste dado por los agentes climáticos y desde el tiempo para respetar ese aspecto vivido del conjunto.

Sin embargo, hemos elegido un tono de color que hace que cada objeto individual de la colección sea elegante y de diseño. Un toque de creatividad sin renunciar al estilo.

Hecho a mano con gran atención al detalle. Estilo vintage y con carácter. Tamaño: 16,5 x 7,8 x 8 cm. Objeto de metal.

Pluma de Escritura de caligrafía Pluma de plumas vintage con botella de tinta para decoración ejecutiva de regalo para estudiantes € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONFIGURACIÓN COMPLETA PARA SU USO: El paquete incluye una pluma de plumas (con una punta de pluma), 5 puntas de pluma de repuesto y una botella de tinta (sin tinta). Todos nuestros bolígrafos son hechos a mano y se pueden usar para escribir palabras de diferentes tamaños, adecuadas para todos los amantes de la caligrafía de todas las edades.

ESCRITURA SUAVE: Nuestras plumas ofrecen un control y una estabilidad superiores, brindando suavidad y un flujo de tinta suave. El diseño del bolígrafo permite una escritura infalible y le ayuda a crear fácilmente una sensación de logro satisfactoria.

ALTA CALIDAD: la punta es el material de aleación, por lo que la escritura es suave, resistente al desgaste y no se daña fácilmente. Los bolígrafos de cobre y las plumas reales mantienen nuestras plumas almacenadas durante años. Ligero y muy cómodo de sostener, es muy conveniente practicar caligrafía con él.

DISEÑO ÚNICO: Esta es una pluma estilográfica hecha de plumas y aleaciones naturales. Elegante, clásico y único, este conjunto tradicional combina cientos de años de forma artística con su "mano" única, comunica la fusión de ideas y diseño.

EL REGALO PERFECTO: encontrará un excelente empaque, un diseño exquisito y un estilo antiguo. Este es un regalo decente, exclusivo y significativo, este conjunto de plumas de pluma pluma es un artículo de regalo de lujo muy popular, lo que significa que será amado por amigos y familiares.

letrero de cerveza motivo retro con refranes vintage letreros de puerta divertidos letreros de cerveza nostalgia decoración letrero de bar 20x30 cm € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cerveza Vintage Sign que dice. Barra de señalización de chapa metálica de señalización nostálgica de chapa metálica de señalización para la pared, puerta, habitación, entrada

✔ Letrero de lata de nostalgia: letreros de decoración de cerveza vintage para bodega de fiestas, decoración de pubs irlandeses, letrero de jardín de cerveza, bar, decoración de paredes de cocina

✔ Letrero de chapa de alta calidad con letrero de bebida, letrero de chapa Beer USA Deco para decoración de bar, regalo de cerveza y decoración de cerveza y como regalo de cumpleaños para una fiesta

✔ Signos metálicos de los refranes "Beber cerveza con buenos amigos". Cuadro metálico cerveza deco estampado blanco, rojo. Un cartel de Western Bar como si fueran regalos de EE.UU

✔ Cartel de hojalata retro eslogan 20x30 carteles nostálgicos vintage de cerveza. Producto de calidad con borde plegado y orificios pretaladrados para un fácil montaje en la pared de la barra

Vosarea 4pcs Vintage creativo hierro arte metal música figura escritorio música decoración(Random mode) € 20.19 in stock 2 new from €20.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este adorno con diferentes tipos es muy único.

El adorno está hecho de material de hierro ecológico, por lo que es seguro para su cuerpo.

Hecho con excelente artesanía, la figura se ve elegante y artística, perfecta para la decoración en el hogar o la oficina.

Puedes ponerlo en tu escritorio u otros lugares que quieras decorar. Adecuado para bar, cafetería, decoración de sala de estar.

Consejo cálido: Estimado comprador, debido al efecto de iluminación, el brillo del monitor, la medición manual, etc., podría haber algunas pequeñas diferencias en el color y el tamaño entre la foto y el artículo real. Sinceramente espero que puedas entender! ¡Gracias!

BuleXP 3 Pieza 10 Cabezas Flores Artificiales Rosas Decoración Plásticas Bouquet de Seda Simulación Flores Falsas para El Hogar de Mesa Weeding Party Decoración DIY o Ramo de Novia Pink € 12.79 in stock 2 new from €12.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: Contiene tamaño: 35 cm, se puede adaptar muy bien a jarrones o cestas, y colocar en cualquier lugar para crear un ambiente de vida romántico para usted.

Número de cabezas de flores: 3 Piezas flor rosa artificial, Cada rosa tiene 10 cabezas de rosas grandes y 6 pétalos pequeños, diámetro de la flor: 3.5 cm, como se muestra en la figura 3.

Material: la cabeza de la flor está hecha de tela crepé de alta calidad, la barra de la flor está hecha de plástico + alambre de hierro, no es tóxica, sin sabor, es realista y está llena y puede doblarse y recortarse a voluntad.

Flores exuberantes: El ramo de flores novia artificiales permanecen en el estado más hermoso durante todo el año. No hay necesidad de preocuparse por la muerte ni olvidarse del agua. Puede doblarse o recortarse para crear una decoración floral de bricolaje.

Decoración perfecta: puedes ponerlas en tu dormitorio, baño, cocina, mesa, mesita, oficina, jardín, etc., llévalas con otras flores para crear algunos ramos románticos o bricolaje arreglos florales, decoración navideña, flores de realistas, puras y elegantes, reales como frescas.

Caja de madera decorativa y elegante (32 x 10 x 27 cm) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Wohaga Things - Caja de madera con galería de fotos en la tapa

4 marcos en 2 formatos: 2 de 10 x 10 cm y 2 de 10 x 15 cm

Tamaño exterior (ancho x alto x profundidad): aprox. 32 x 10 x 27 cm. Tamaño interior (ancho x alto x profundidad): aprox. 28,5 x 9 x 24 cm

Material: madera y tablero DM. Color: blanco

Apilable. Peso total: aprox. 1 kg

Espejo de pared con diseño de macramé, 2 piezas, hecho a mano, macramé, colgante bohemio, con flecos, redondos, decoración para apartamentos, sala de estar, dormitorio, cuarto de bebé € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El espejo exterior tiene 13 pulgadas de diámetro y es el complemento perfecto para el dormitorio, la sala de estar, la oficina y el pasillo. Es mejor colgarlo y ponerlo en la pared. Colóquelo en su sala de estar, dormitorio, baño, guardería y lo que quieras ver

★ Los espejos de pared redondos agregan una sensación de espacio a su hogar. Traerá un estilo bohemio y vintage a su decoración. Se puede colocar por separado o apilar con otros, ideal para la decoración del hogar de estilo retro.

★ Materiales de calidad: algodón y espejos. El encaje está tejido a mano, sin sacrificar la practicidad y la belleza. Este es el regalo perfecto para un amigo bohemio.

★ ¡El espejo artístico único es una excelente manera de agregar espacio vertical! El espejo de encaje geométrico atraerá a la vista y hará que su habitación sea elegante.

★ El espejo viene con un gancho que hace que sea fácil colgar ganchos de pared o tornillos. (Necesita ensamblar el gancho usted mismo, hay accesorios) READ Los 30 mejores Gluten De Trigo de 2021 - Revisión y guía

DiiliHiiri Cartel Retro Luminoso Cerveza Bar Vintage Letrero Metálico Artesania Accesorios Decoración Hogar (Ice Cold Beer Arrow) € 34.90

€ 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástico letrero Beer ice cold arrow hecho de metal, con luces, para decoración de interior. Diseños exclusivos.

Diseñado para decorar esa habitación, bar, salón, restaurante, casa... originalmente con un aire Vintage y Retro, recordando a los años 50.

Tiene interruptor de luz y ganchos para colgar.

Medidas 41 x 22 x 5 cm.

Funciona con dos pilas AA (no incluidas).

FSVEYL Decoración de pared, carpa vintage hecha a mano, decoración estaño en relieve, cartel colgante pared estilo industrial, para cafetería, bar, cocina o habitación, funciona con pilas (Fresh) € 39.74 in stock 1 new from €39.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de metal de alta calidad: la placa de café de metal vintage utiliza hierro de alta calidad y colores antiguos intencionadamente se desvanecen o desgastan. Esta placa de café añadirá un aspecto retro a tu hogar, bar o pub. Todas las pinturas hechas a mano a alta temperatura son de excelente tecnología, prácticas y duraderas.

Decoración creativa: la placa de luz de café (bar) es un gran accesorio decorativo (lámparas retro y antiguas en la pared, creativa y sexual) para cualquier habitación de la casa o se puede utilizar comercialmente en bares, restaurantes o tiendas para dirigir a los clientes.

Regalo para tu amor: el regalo hecho a mano te traerá algo especial a tu amor. Nuestra placa LED vintage para café o bar puede sorprender y hacer que la decoración interior y exterior de un bar o cafetería sea más personal y a la moda.

Recordatorio: este cartel iluminado inalámbrico se ilumina con bombillas incandescentes. Interruptor de encendido/apagado en el lado derecho de la placa de metal vintage de café. Solo se puede utilizar en interiores. No se puede utilizar como sustituto de la iluminación diaria. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas). Fácil instalación, uso repetido.

Todos los carteles de pared de metal retro FSVEYL son nuestros estilos exclusivos. Puedes elegir el que más te guste. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenme un correo electrónico para asesorar.

Juego de 3 cajas, cajas decorativas, de madera beige, retro, para bomboneras, objetos, jardineras vintage (blanco) € 12.82 in stock 1 new from €12.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Color Blanco.

Shywall Kit de collage de pared, decoración de habitación, carteles pequeños de moda, imágenes estéticas de pared, tarjetas, colección de fotos para dormitorio, dormitorio, sala de estar, 50 piezas € 13.99

€ 12.29 in stock 1 new from €12.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deja que tu familia o amigos sientan tu exquisitez y excelente estética artística. A través del adorno de objetos decorativos, haz que tu hogar sea más cálido y encantador.

50 imágenes por juego. 10 * 15 cm por tarjeta. Aproximadamente 91 cm por 91 cm de espacio en la pared. Tiene la opción de enmarcar o colgar como un kit de collage de pared.

Reemplace la antigua impresión de la pared con tarjetas decorativas, fáciles de cargar y descargar, puede decorar su propio estilo de pared.

La tarjeta de imagen decorativa está equipada con cinta de doble cara, puede elegir pegarla en cualquier plano o colgarla en cualquier espacio usted mismo.

Colgar luces de cadena es una buena manera de agregar belleza artística; Fotos de viajes, fotos de bodas, fotos de fiestas están disponibles para esta obra de arte en la pared.

FORMIZON Jarrón de Flores de Metal, Jarrón Decorativo Rústico, Shabby Chic Jarrón Vintage Galvanizado, Leche Lata Galvanizada Cubo de Flores para Hogar Decoración, Granja, Arreglos Florales € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pastoral y Vintage--Este jarrón de metal para flores está diseñado en estilo vintage y rústico, solo agregue algunas flores o flores artificiales para agregar encanto a su hogar.

Diseño lindo--Estos jarrones vintage tienen un diseño único de corazón y cuerda, su pequeño tamaño le permite caber en cualquier superficie de mesa.

Ligero y Duradero--Ideal para pequeñas plantas o flores. Elegante acento decorativo para cualquier habitación. ligero y duradero, se puede llevar contigo.

Aplicabilidad: Ideal para flores artificiales o flores secas. Si está usando flores frescas, simplemente coloque un forro impermeable en la jarra de metal.

Múltiples Usos: Se puede utilizar como decoración de casa, jarrón de jardín, botella de almacenamiento. Decoración de mesa. Puede usarlo para decorar su hogar, balcón, oficina, empresa o jardín.

GARNECK Modelo de barco de vela de madera, modelo de barco de vela, hecho a mano, vintage, decoración náutica, adorno de mesa para objetos de escena playa, océano, fiesta temática en miniatura, 24 € 20.46 in stock 1 new from €20.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una buena opción como regalo para amigos o niños.

El modelo decorativo del barco es de estilo mediterráneo, chic y moderno.

Se puede utilizar como un soporte de fotos para hacer que tus fotos sean más atractivas y vivas.

Adecuado para dormitorio, salón, estudio, oficina, etc.

Materiales de alta calidad, rendimiento estable y larga vida útil.

ULTNICE Placa de WC Nautica Decoracion Placa de Madera (Faro) € 15.99

€ 14.37 in stock 3 new from €14.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Blanco, negro. Material: Madera.

Náutico de decoración baño WC placa de signo.

Impresionante escultura de madera de pared de arte será el punto focal del baño.

Tamaño: 22 x 11.5 x 3cm.

Ulikey Jarra de Leche de Metal Vintage, 2 PCS Jarrón Decorativo Rústico, Florero Rústico, Jarrón Primitivo para Arreglos Florales Frescos y Secos para el Hogar y Bodas € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pastoral y Vintage--Este jarrón de metal para flores está diseñado en estilo vintage y rústico, solo agregue algunas flores o flores artificiales para agregar encanto a su hogar.

Decoración Dulce--Puede mezclar y combinar las flores como desee, colores puros que combinan con todo el hermoso color de la flor.

Diseño lindo--Estos jarrones vintage tienen un diseño único de corazón y cuerda, su pequeño tamaño le permite caber en cualquier superficie de mesa.

Ligero y Duradero--Ideal para pequeñas plantas o flores. Elegante acento decorativo para cualquier habitación. ligero y duradero, se puede llevar contigo.

Múltiples Usos--Multifuncional, se puede utilizar como decoración de casa, jarrón de jardín, botella de almacenamiento. Decoración de mesa. Puede usarlo para decorar su hogar, balcón, oficina, escuela, empresa o jardín.

