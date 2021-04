Inicio » Consola Los 30 mejores Nintendo Switch Online de 2021 – Revisión y guía Consola Los 30 mejores Nintendo Switch Online de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Nintendo Switch Online veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Nintendo Switch Online disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Nintendo Switch Online ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Nintendo Switch Online pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Nintendo Switch Online - 12 Meses | Nintendo Switch - Código de descarga € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Model EHYH Release Date 2018-09-19T00:00:01Z Edition 12 Meses Format Descargar

Nintendo Switch Online - 3 Meses | Nintendo Switch - Código de descarga € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Model EHXH Release Date 2018-09-19T00:00:01Z Edition 3 Meses Format Descargar

Switch Online Suscripción Familiar de 12 Meses | Nintendo Switch - Código de descarga € 34.99 in stock 1 new from €34.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Si creas un grupo familiar, ¡hasta ocho cuentas de Nintendo pueden usar Nintendo Switch Online a través de la membresía familiar!

Juego en línea: únete a tus amigos y compite contra rivales de todo el mundo en los títulos de Nintendo Switch que admiten esta función, incluidos Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2.

Sistema de entretenimiento de Nintendo: ¡Acceda a Nintendo Switch en línea en cualquier momento y en cualquier lugar para una selección cada vez mayor de los clásicos de NES y aproveche las funciones en línea que acaba de agregar!

Storage Data Cloud: esta función almacena de forma automática y segura los datos de tu juego en línea. Esto te ayudará a recuperar fácilmente los datos de tu juego si pierdes tu consola Nintendo Switch o si finalmente usas otra consola. Nota: esta función no es compatible con ningún software.

Aplicación para teléfonos inteligentes: utilice la aplicación para teléfonos inteligentes en línea de Nintendo Switch para comunicarse con sus amigos a través del chat de voz y disfrute de funciones especiales para los títulos compatibles de Nintendo Switch. Este servicio solo puede ser usado por usuarios que tengan al menos 13 años y tengan una cuenta de Nintendo.

Nintendo Switch Lite Coral + Animal Crossing New Horizons + 3 meses Nintendo Shop Online € 299.90

€ 234.95 in stock 32 new from €234.95

6 used from €183.23

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enfocada al juego portátil. La consola no puede conectarse al televisor ni es compatible con la base de Nintendo Switch.

Compacta y ligera para que sea fácil de transportar.

Tiene los controles integrados, por lo que carece de vibración HD y de cámara infrarroja de movimiento.

Incluye un código de descarga de Animal Crossing New Horizons.

Incluye 3 meses de suscripción a Nintendo Switch Online, para que puedas visitar otras islas, recibir invitados en la tuya y todas las ventajas multijugador y de catálogo de juegos disponibles con la suscripción. READ Los 30 mejores Mario Party Switch de 2021 - Revisión y guía

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) + Nintendo Switch Online - 12 Meses (Código de descarga) € 64.98 in stock 1 new from €64.98 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Personaliza tu casa y a tu personaje, decora el paisaje (¡hasta con muebles, si quieres!) y ve creando poco a poco tu propia isla paradisíaca.

Ponte manos a la obra con un nuevo sistema de creación muy completo: recoge materiales para crear de todo, desde muebles hasta herramientas.

Participa en una amplia variedad de actividades la mar de relajantes, como la jardinería, la pesca, la decoración, las conversaciones con personajes encantadores y mucho más. Las experiencias clásicas de Animal Crossing cobran vida de nuevas y muy divertidas maneras en la isla desierta.

Tetris 99 + 12 meses Nintendo Switch Online € 29.99

€ 28.48 in stock 35 new from €28.71

1 used from €28.48

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features TETRIS 99 presenta el clásico juego de puzles como nunca lo habías visto.

¡Elimina las líneas de Tetris con cabeza, derrota a los otros 98 jugadores y álzate con la victoria!

Si te atreves, hasta puedes elegir manualmente a los jugadores que quieres atacar

Siempre podrás comprobar cómo les va a los rivales gracias a las estadísticas que incluye

Console Nintendo Switch Lite Turquoise + Animal Crossing : New Horizon + 3 mois d’abonnement Nintendo Switch Online [Importación francesa] € 213.91 in stock 2 new from €309.99

1 used from €213.91

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Console Nintendo Switch Lite Turquoise

1 code de téléchargement pour Animal Crossing : New Horizon

1 Abonnement Individuel de 3 mois au service Nintendo Switch Online

SanDisk microSDXC UHS-I Tarjeta para Nintendo Switch 128GB, Producto con Licencia de Nintendo € 39.99

€ 24.99 in stock 14 new from €24.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de memoria con licencia Nintendo para el sistema Nintendo Switch

Añade hasta 128 GB de espacio adicional al instante

Velocidades de transferencia de hasta 100 MB/s para cargar los juegos rápidamente

Guarda los juegos digitales y contenidos adicionales en un único sitio para jugar en cualquier lugar

Nintendo eShop Tarjeta de regalo 25 EUR - Código de descarga € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dale una alegría a tus amigos y familiares con una Nintendo eShop Card, ¡o date un capricho!

Es el regalo ideal para aquellos que disfrutan jugando a videojuegos.

La Nintendo eShop Card es una alternativa rápida, fácil y segura a las tarjetas de crédito a la hora de comprar juegos y otros contenidos en Nintendo eShop o en el sitio web oficial de Nintendo.

Accede a Nintendo eShop en tu consola Nintendo Switch, Wii U o consola de la familia Nintendo 3DS y descubrirás un mundo de juegos disponibles para comprar y descargar al momento.

Puedes añadir fondos a Nintendo eShop por valor de 15, 25 y 50 €. Ten en cuenta que en Nintendo eShop el precio aparece indicado en la divisa de la región que hayas elegido al configurar tu consola.

Nintendo eShop Tarjeta de regalo 15 EUR - Código de descarga € 15.00 in stock 1 new from €15.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dale una alegría a tus amigos y familiares con una Nintendo eShop Card, ¡o date un capricho!

Es el regalo ideal para aquellos que disfrutan jugando a videojuegos.

La Nintendo eShop Card es una alternativa rápida, fácil y segura a las tarjetas de crédito a la hora de comprar juegos y otros contenidos en Nintendo eShop o en el sitio web oficial de Nintendo.

Accede a Nintendo eShop en tu consola Nintendo Switch, Wii U o consola de la familia Nintendo 3DS y descubrirás un mundo de juegos disponibles para comprar y descargar al momento.

Puedes añadir fondos a Nintendo eShop por valor de 15, 25 y 50 €. Ten en cuenta que en Nintendo eShop el precio aparece indicado en la divisa de la región que hayas elegido al configurar tu consola.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury € 59.99

€ 44.99 in stock 35 new from €44.99

2 used from €44.64

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡Únete a Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad en una aventura para salvar el Reino de las hadas en Super Mario 3D World + Bowser's Fury para Nintendo Switch! Bowser ha secuestrado a la princesa hada… ¡y solo nuestros héroes podrán rescatarla!

Esta versión mejorada de Super Mario 3D World trae consigo varias novedades en la mecánica de juego. Por ejemplo, ahora los personajes podrán correr más rápido y trepar más alto al usar la supercampana. ¡Incluso puedes aprovechar los controles por movimiento!

Minecraft - Nintendo Switch € 29.90

€ 23.99 in stock 28 new from €23.99

5 used from €20.87

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Minecraft es un juego de simulación y creación con gráficos pixelados

Construir todo tipo de elementos, edificaciones u objetos, permite dar forma a los escenarios más particulares que hayamos podido imaginar

El juego Minecraft se encuentra en constante actualización y progresión

El mundo de Minecraft está muy vivo y hay espacio para la exploración y la supervivencia

La jugabilidad es online y offline, beneficiándose de la útil función de pantalla partida

FIFA 21 Legacy Edition - Nintendo Switch € 54.41

€ 21.95 in stock 35 new from €21.95

1 used from €33.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features En FIFA 21 darás rienda suelta a tu creatividad y controlarás cada faceta de tu juego en todo el campo

Deja atrás a los defensas con el nuevo sistema de Regate Ágil. El juegocmás rápido de pies te dará un mayor control y respuesta en situaciones de uno contra uno

La nueva Personalidad de Posición aumenta la relevancia del conocimiento posicional

Las Carreras Creativas te ofrecen nuevas opciones para influir en el movimiento del equipo sin balón

La configuración del modo Competidor imita el estilo de juego de los jugadores de FIFA del mundo y proporciona a tus rivales un manejo de las filigranas, tipos de regates y tácitcas

Nintendo eShop Tarjeta de regalo 50 EUR - Código de descarga € 50.00 in stock 1 new from €50.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dale una alegría a tus amigos y familiares con una Nintendo eShop Card, ¡o date un capricho!

Es el regalo ideal para aquellos que disfrutan jugando a videojuegos.

La Nintendo eShop Card es una alternativa rápida, fácil y segura a las tarjetas de crédito a la hora de comprar juegos y otros contenidos en Nintendo eShop o en el sitio web oficial de Nintendo.

Accede a Nintendo eShop en tu consola Nintendo Switch, Wii U o consola de la familia Nintendo 3DS y descubrirás un mundo de juegos disponibles para comprar y descargar al momento.

Puedes añadir fondos a Nintendo eShop por valor de 15, 25 y 50 €. Ten en cuenta que en Nintendo eShop el precio aparece indicado en la divisa de la región que hayas elegido al configurar tu consola.

Tetris 99 + Nintendo Switch on Line - Nintendo Switch [Importación italiana] € 29.99 in stock 4 new from €29.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 10002085 Release Date 2019-09-20T00:00:01Z Edition Standard Language Italiano

51 Worldwide Games € 34.90

€ 33.00 in stock 18 new from €33.00

2 used from €30.08

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con 51 juegos entre los que elegir, ¡encontrarás uno perfecto para cada persona y ocasión! Prueba todos los que puedas para desbloquear medallas, diseños para las barajas ¡y mucho más!

Disfruta de clásicos familiares… ¡y descubre nuevos favoritos entre una larga lista de juegos!

Coloca la consola Nintendo Switch en horizontal sobre una mesa para convertirla en un tablero de juego virtual y así disfrutar como nunca en compañía de otros jugadores.

Conecta hasta cuatro consolas con el modo multijugador local para desafiar a tus oponentes a auténticos clásicos como el mahjong japonés, o juega con amigos y emparéjate con rivales de todo el mundo con el multijugador en línea.

El modo tatami permite conectar hasta cuatro consolas de manera local y alinearlas para crear un gran tablero de juego. ¡Prueba a colocarlas de distintas maneras y descubre un mundo lleno de posibilidades!

Nintendo Switch Lite - Consola Gris € 229.99

€ 219.00 in stock 40 new from €194.90

2 used from €185.30

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enfocada al juego portátil. La consola no puede conectarse al televisor ni es compatible con la base de Nintendo Switch.

Compacta y ligera para que sea fácil de transportar.

Tiene los controles integrados, por lo que carece de vibración HD y de cámara infrarroja de movimiento.

Permite jugar con todos los títulos de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil.

En el caso de juegos que no sean compatibles con el modo portátil, los jugadores pueden conectar mandos Joy-Con (a la venta por separado) de manera inalámbrica a Nintendo Switch Lite. Los usuarios deberán tener un dispositivo para cargar los mandos Joy-Con, como, por ejemplo, el soporte de carga para mandos Joy-Con. READ Los 30 mejores Pokemon Sol Y Luna de 2021 - Revisión y guía

Nintendo Switch Lite Turquesa + Animal Crossing New Horizons + 3 meses Nintendo Shop Online € 299.90

€ 269.90 in stock 16 new from €259.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Enfocada al juego portátil. La consola no puede conectarse al televisor ni es compatible con la base de Nintendo Switch.

Compacta y ligera para que sea fácil de transportar.

Tiene los controles integrados, por lo que carece de vibración HD y de cámara infrarroja de movimiento.

Incluye un código de descarga de Animal Crossing New Horizons

Incluye 3 meses de suscripción a Nintendo Switch Online, para que puedas visitar otras islas, recibir invitados en la tuya y todas las ventajas multijugador y de catálogo de juegos disponibles con la suscripción.

Nintendo Switch - Consola Estándar, Color Azul Neón/Rojo Neón (Modelo 2019) € 355.91 in stock 23 new from €355.91

1 used from €368.60 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La nueva Switch añade dos horas más de batería en comparación al modelo antiguo, para pasar de entre 3 y 6 horas de duración, a entre 4 y 9 horas

Nintendo Switch se transforma para adaptarse a tu situación y te permite jugar a los títulos que quieras aunque no tengas mucho tiempo.Es una nueva era en la que no tienes que adaptar tu vida a los videojuegos: ahora es la consola la que se adapta a tu vida

Tres modos de juego: 1- Modo televisor (Reune a todos ante una pantalla y disfruta del juego en compañía. Coloca la consola en la base de la Nintendo Swith para jugar en alta definición en el televisor) 2- Modo sobremesa (Comparte la pantalla, comparte la diversión. Abre el soporte de la consola para compartir la pantalla y pasarlo en grande con juegos multijugador) 3 - Modo portatil (Lleva contigo una espléndida pantalla allá donde vayas. Juega con los mandos Joy-Con encajados en la consola y llévatela donde quieras)

Nintendo Switch tiene dos mandos, uno a cada lado de la consola, que funcionan juntos: los Joy-Con. Si acoplas los dos Joy-Con al soporte para mandos Joy-Con, funcionarán como un mando convencional, mientras que por separado funcionarán como dos mandos individuales plenamente funcionales

Conecta hasta ocho consolas para partidas multijugador

Super Mario Party (Nintendo Switch) € 59.99

€ 42.00 in stock 36 new from €42.00

5 used from €37.67

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El juego de mesa se mantiene fiel a la estructura de juego básica con cuatro jugadores que se mueven por turnos sobre el tablero en busca de estrellas

Compite en 80 nuevos minijuegos con muchas maneras diferentes de jugar que hacen uso de los mandos Joy-Con de muchas maneras diferentes

Gran diversidad de modos de juego, incluidos Mario Party (la original sobre el tablero con nuevos tableros para explorar) y Mario Party a dobles (modo de combate cooperativo con movimiento libre por la cuadrícula) entre otros

Prueba Mariotlón en línea, un minijuego online en el que podrás poner a prueba tus habilidades contra otros fans de Mario Party

Nuevas formas de jugar: descubre la Sala de recreo de Toad, en la que dos consolas Nintendo Switch se conectan para jugar en modo sobre mesa

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED € 22.99 in stock 10 new from €22.99

1 used from €33.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number E04427 Release Date 2020-11-13T00:00:01Z

Auriculares Gaming para PS4 Xbox One Nintendo Switch, GM-100 Cascos Gaming con Sonido Envolvente y Reducción de Ruido. La Disfruta de Lujo del Sonido Nítido € 24.99

€ 20.96 in stock 1 new from €20.96

2 used from €15.41

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta calidad auriculares gaming: este auricular proporciona una excelente calidad de sonido y una transmisión de sonido nítida. su clara alta, media, baja frecuencia y respuesta de graves mejorada crean una experiencia de juego inmersiva. eres el héroe del mundo de los videojuegos.disfruta de tu mundo de juego virtual.

Incomparable comodidad auriculares gaming: la funda para auriculares incluida evita la interferencia del carrusel del juego y otros entornos ruidosos, lo que le permite disfrutar de su oponente sin interferencias. Las orejeras de malla deportiva mejoran la transpirabilidad y reducen la disipación de calor.

Multi-compatibilidad auriculares: aplicable a ps4 + pc + xbox one + laptop + tablet + ps series + dispositivo dj o cualquier otro dispositivo, gracias al conector de 3,5 mm, es adecuado para casi todos los dispositivos. No incluir xbox 360

Micrófono de reducción de ruido y silencio de un botón: para conseguir la mejor comunicación, el gm-100 utiliza micrófonos con cancelación de ruido de calidad profesional, que reducen el sonido ambiente para que tus compañeros de equipo puedan escuchar claramente tu voz.

Alta calidad: nos comprometemos a ofrecer a los clientes auriculares de juego de la mejor calidad. Cada casco Beexcellent resistirá al menos 5 veces los indicadores de prueba: prueba funcional → prueba de seguridad → verificación de estado → paquete → verificación doble → fábrica.

Just Dance 2018 - Nintendo Switch [Importación inglesa] € 80.36 in stock 2 new from €78.01 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Rockabye Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne-Marie

24K Magic Bruno Mars

Side To Side Ariana Grande Ft. Nicki Minaj

Chantaje Shakira Ft. Maluma

Naughty Girl Beyonc

Mario Kart 8 Deluxe € 59.99

€ 43.99 in stock 40 new from €43.99

1 used from €40.45

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuevos personajes: Inkling, Rey Boo, Huesitos y Bowsy

Inclusión de circuitos inéditos en el modo batalla

Los pilotos cuentan con el volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista

Hasta 8 pilotos en partidas de multijugador local

Auriculares Gaming PS4, Cascos Gaming con Micrófono, 3D Sonido y Reducción de Ruido, Jack 3,5mm, Control de Radio, PC/Mac/Xbox One/Nintendo Switch € 18.99

€ 16.14 in stock 1 new from €16.14

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Excelente Compatibilidad - Estos auriculares gaming están compatible con PS4, nueva Xbox One (Adaptador de Microsoft no incluido) Nintendo Switch, PSP, PC (Adaptador 2 en 1 de 3,5 mm incluido), iPad, laptop, tableta y móviles o cualquier dispositivo de interfaz de 3,5 mm. Se responderá a la perfección con sus necesidades de juego, trabajo, chat en línea, transmisión y grabación. Unos auriculares para juegos satisface múltiples necesidades.

✅Sonido Envolvente & de Calidad - Estos auriculares de juegos con sonido estéreo permite disfrutar de una mayor precisión y mejorar la experiencia de videojuegos, sobre todo, a la hora de localizar enemigos en la pantalla. El diseño de casco cerrado posee un excelente aislamiento acústico y los transductores de 50 mm generan buenos graves y efectos realistas. Le permite experimentar una experiencia de juego inmersiva y le ayudará a ganar el juego.

✅Micrófono de Cancelación de Ruido & Volteable - A diferencia de los micrófonos unidireccionales, el micrófono de estos auriculares gamer se puede doblar y ajustar en cualquier dirección, lo que hace su voz más claro y alto. Con el rueda y el interruptor en los cascos, es más fácil ajustar el volumen y encender/apagar el micrófono con rápida y fácilmente en el juego, lo que es imprescindible para aquellos que juegen juegos de disparos.

✅Diseño Ergonómico & Cómodo - Estos cascos gaming PS4 tienen un diseño ergonómico y cada detalle le brinda la máxima comodidad. Las orejeras de están hechas de cuero suave y las almohadillas de esponja con memoria de alta calidad tiene buena permeabilidad al aire, por eso se pueden usar durante mucho tiempo sin molestias. Además, la banda tiene 13 opciones de ajuste, adecuada para adultos y niños.

✅Regalo Perfecto & Servicio Postventa - Estos cascos gaming cuenta con diseño de moda y alta calidad. Es un regalo ideal para familiares, amigos y amantes en cumpleaños, Navidad y aniversarios. Y le proporcionaremos de todo corazón el servicio de preventa y postventa.

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition - Nintendo Switch [Importación inglesa] € 37.89 in stock 5 new from €37.89

1 used from €46.68 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Main Game: Journey through a world of guns where after a chance encounter you gain the help of a very rare AI, ArFA-Sys. Along the way you will have to make choices. But beware, every choice comes with a price… Will you bring hope or despair?

Season Pass: Continue your journey with the help of the renowned GGO players Dyne, Yamikaze and Musketeer X, and slowly uncover the truth behind a mysterious case including several ArFA-sys units.

It seems that there are now also copies of Kirito and Asuna running around causing havoc. Discover and uncover the truth behind the mysterious Copy ArFA-sys. .Includes Expansion Pack “Dissonance of the Nexus".

Just Dance 2021 SWITCH € 39.90 in stock 27 new from €39.00

1 used from €38.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Colocaos así, todos juntos, y contádselo al mundo: ¡es hora de bailar con Just Dance 2021! La serie de juegos musicales número uno de todos los tiempos*, con más de 70 millones de copias vendidas**, vuelve una vez más este otoño. Just Dance, con 40 nuevas canciones y universos, ¡va a hacer que no pares de bailar durante todo el año! Únete a una comunidad de más de 120 millones de jugadores en todo el mundo, ¡y no pares de bailar! READ Los 30 mejores Nintendo Eshop Card de 2021 - Revisión y guía

Pacrate Cascos Gaming para PS4 PS5 Xbox One PC Laptop Switch, Auriculares Gaming Estéreo Sonido, Cascos con Microfono con Luz LED, Cascos Gamer Jack de 3,5 mm con Cancelación de Ruido (Azul) € 39.99

€ 22.09 in stock 5 new from €22.09

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Multiplataforma】 Los Pacrate auriculares funcionan con PS4, PS5, PS4 Pro / Slim, Xbox One, controlador Xbox One X, PSP, PC, computadora portátil, computadora, tableta, teléfono móvil y la mayoría de los demás dispositivos con conector de audio de 3,5 mm . NOTA: Xbox One S requiere un adaptador adicional (NO INCLUIDO) para ser compatible. La interfaz USB se utiliza SOLAMENTE para luces LED.

【Micrófono Sensible y con Cancelación de Ruido para un Chat Claro en Tiempo Real】 El Pacrate auricular Xbox one tiene un micrófono sensible y ajustable con técnicas de cancelación de ruido. Filtra la mayor parte del ruido ambiental en su área y permite conversaciones en tiempo real sin demora. La tecnología antiestática de los auriculares para juegos evita que se produzca ruido estático.

【Experiencia de Sonido Envolvente Verdadero】 Los Pacrate auriculares PS4 ofrecen excelentes controladores de audio de 50 mm en combinación con tecnología de audio avanzada. Ofrece un sonido envolvente simulado de alta calidad para que la experiencia de juego sea aún más intensa. Con los controladores de audio receptivos, puede ver mejor la dirección de la que proviene el sonido, como el fuego, los pasos de su oponente y los indicadores de escenario.

【Ajuste Ergonómico】 El moderno Pacrate auricular con micrófono para computadora portátil tiene un ajuste ergonómicamente optimizado. La diadema acolchada, las almohadillas suaves y resistentes y el micrófono ajustable individualmente garantizan la máxima comodidad. Incluso después de un uso intensivo durante horas, el acolchado de piel sintética y la diadema se asientan cómodamente con firmeza sin dañar.

【Servicio al Cliente de 12 meses】 Cada uno de nuestros Pacrate auriculares ha pasado por una estricta prueba de calidad antes del envío. Si hay algún problema con nuestros auriculares dentro de los 12 meses, no dude en ponerse en contacto con el vendedor y siempre estamos aquí para ofrecerle una solución satisfactoria.

Funda para Nintendo Switch - Estuche Dura de Transporte Almacenamiento de Lujo, Carcasa Rígida de Viaje para Consola Adaptador AC Joy-con Grip Pro Controller 26 Cartuchos de Juegos y Otros Accesorios € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Gran Capacidad - La funda de viaje y almacenamiento se adapta al sistema completo de Nintendo Switch (switch consola, el base, adaptador AC *2 (estándar británico y estándar europeo) , joy-con grip, joy-con correa y cable HDMI). Cada accesorio tiene su espacio fijo para que no se muevan incluso durante el transporte.

Multiuso - La bolsa está equipada con una correa ajustable para hombro y asa de mano, puede usarla como bolsa de hombro o bolsa de mano. Hay una funda de Switch dentro, que proporciona doble protección para el equipo de juego. O cuando solo quieres llevar Switch, este es el estuche perfecto para ti.

26 Cartuchos de Tarjetas - Dos cajas de almacenamiento pueden contener 26 tarjetas de juego, la caja principal de 16 ranuras y la subcaja de 10 ranuras. Puedes tomar y cambiar los juegos divertidos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Su Calidad - La sección inferior azul de este estuche rígido es de mezclilla, y la parte roja está hecha de material de PU, el excelente material hace que el estuche sea antideslizante, resistente a los golpes y resistente a los arañazos y a la extrusión. Relleno interno con material EVA, cremalleras dobles y diseño de interruptor de botón que protegen de forma segura los accesorios del juego durante el transporte.

Unico Diseño - Diseño exclusivo con combinación de colores azul y rojo, muy hermoso y único, se convertirá en el foco sin importar cuándo lo use durante su viaje o sirva como una caja de almacenamiento en casa.

Super Mario Maker 2 - Nintendo Switch [Importación inglesa] € 55.34 in stock 9 new from €49.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar

Muy conveniente

453.59 gramos

1 x 0.1 x 1.7 cm

