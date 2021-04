Inicio » Cocina Los 30 mejores Mueble Bajo Lavabo Con Pie de 2021 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Mueble Bajo Lavabo Con Pie de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mueble Bajo Lavabo Con Pie veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mueble Bajo Lavabo Con Pie disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mueble Bajo Lavabo Con Pie ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mueble Bajo Lavabo Con Pie pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



INTRADISA Mueble Bajo Baño Gala 8915 Blanco € 98.00

€ 89.76 in stock 2 new from €89.76

Free shipping

Amazon.es Features Alto (cm) 67, ancho (cm) 70, Fondo (cm) 45

Mueble de baño con 2 puertas, En el interior dispone 1 balda regulable en altura para adaptarlo segun su necesidad.

Incluye 4 patas de PVC que lo elevan 7cm del suelo, Los tiradores son metalicos de alta resistencia

Fabricado con tablero de melamina de 30 y 16 mms de grosor y canto de PVC de 1 mm

Requiere montaje, herramientas necesarias no incluidas ( destornillador y martillo) si incluye llave allen.

Muebles Pitarch Sintra Mueble para Tapar Pie de Lavabo, Aglomerado de partículas y melanina de Alta Densidad, 64 x 59 x 45 cm € 84.14 in stock 3 new from €84.14 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Características: Puerta reversible derecha o izquierda Mueble para lavabo con pedestal Material: aglomerado de partículas y melanina de alta densidad

Color: Blanco/Aurora

Las medidas del mueble son: Generales: 64 x 59 x 45 cm (alto x ancho x profundo) Medidas salvapedestal: 28 x 24 cm Medidas huecos superiores lados: 25 x 13.5 x 42 cm (alto x ancho x profundo) Medidas huecos inferiores lados: 28 x 13.5 x 42 m (alto x ancho x profundo) Medidas hueco superior central: 25 x 25 x 13 cm (alto x ancho x profundo) Medidas hueco inferior central: 28 x 25 x 13 cm (alto x ancho x profundo)

eSituro Mueble Bajo Lavabo Armario de Suelo para Baño Mueble de Baño Organizador 2 Puertas, MDF Blanco 60 x 30 x 60 cm SBP0014 € 64.78 in stock 1 new from €64.78 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MULTI FUNCTIONAL-Gran espacio de almacenamiento: mueble de baño con 2 estantes (uno de los cuales es ajustable) para almacenar utensilios de baño.

MATERIAL- El gabinete hecho de marco de MDF blanco, aspecto natural. Tamaño total: 60 x 30 x 60 cm (ancho x profundidad x altura), con sifón recortado (19B x 22.5T cm); Compre, mida el tamaño del sifón y compare las dimensiones de nuestro recorte de sifón.

ADECUADA- Para combinar con cualquier ambiente de mobiliario, estilo elegante y moderno, el baño, dormitorio o pasillo, o cualquier otro entorno.

FACIL Y MANTENER- Fácil de instalar, fácil de usar,guardar fácilmente sin ocupar espacio, ahorra mucho tiempo.

El diseño oculto evita que entre polvo y protege su privacidad. Espacio suficiente para guardar los elementos esenciales del baño. READ Los 30 mejores Atril Para Partituras de 2021 - Revisión y guía

kleankin Mueble Bajo de Lavabo para Baño Suspendido Compacto con 2 Estantes Abiertos y Zona Cerrada 60x30x54 cm Blanco € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅MUEBLE BAJO DE LAVABO: Perfecto para baños con espacio reducido.

✅2 ESTANTES ABIERTOS: Ofrecen un gran espacio de almacenaje para enseres necesarios en el día a día.

✅ESPACIO CERRADO: Para guardar esos objetos que necesitan mantenerse fuera de la vista o protegidos del polvo.

✅SE LIMPIA FÁCILMENTE: Simplemente debe pasarse un paño húmedo.

✅MEDIDAS: 60x30x54 cm (LxANxAL). Soporta un máximo de 50 Kg.

Mueble bajo Lavabo Premium para Cuarto de baño (Madera) € 74.90 in stock 2 new from €74.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Color Madera

Homfa 2 Estantes Mueble para Debajo del Lavabo Armario para Cuarto de Baño Blanco, Madera contrachapada, 60x60x30CM € 57.99 in stock 2 new from €57.99

Free shipping

Amazon.es Features Estantes Mueble para Debajo Moderno: Un armario para cuarto moderno utilizado en el baño o la cocina, con una ranura para instalar el lavabo en la parte superior. Puede proteger mejor las toallas, el papel higiénico, los detergentes y otros electrodomésticos del baño del agua y el polvo.

Material Resistente e Impermeable: Hecho de material MDF de alta calidad, fuerte y resistente a los impactos, no es fácil de deformar, seguro y respetuoso con el medio ambiente, impermeable. La estructura interna es uniforme, la base es muy estable y no es fácil de inclinar.

Práctico y Ajustable: 2 estantes pueden almacenar diferentes artículos y hay suficiente espacio para papel higiénico, toallas, detergente y otros artículos pequeños. El estante del medio se puede ajustar a tres alturas. Puede ajustarlo a la altura deseada.

Diseño Elegante: Hermoso diseño, apariencia simple y moderna, blanco puro y líneas simples que hacen que el estante debajo del gabinete se convierta en un mueble elegante, brindando a las personas una sensación de belleza visual. Muy adecuado para su oficina, baño, cocina.

Montaje Propio: Se requiere montaje propio. Pero el montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones. Y las piezas son numeradas y marcadas. Si tiene cualquier problema sobre el producto, por favor contáctenos, Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible.

YJIIJY Mueble Bajo Lavabo con 2 Puertas y Estantes, Mueble para Debajo del Lavabo 60x30x60cm € 62.29 in stock 1 new from €62.29 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Trajes de ranura hueca de 19.5x22 cm para la mayoría de las bases de fregaderos y tuberías de agua.

Robusto y estable. Capacidad de carga de hasta 65 kg / 143 lb para satisfacer nuestras necesidades diarias de almacenamiento.

Utilización del espacio. El espacio debajo del fregadero puede almacenar artículos de tocador, herramientas de limpieza, etc., de manera conveniente y ordenada.

Impermeable y a prueba de humedad. MDF pintado a prueba de agua está diseñado para soportar la humedad y la humedad y está diseñado para su uso en baños y ambientes húmedos.

Estantes regulables en altura. Podemos ajustar la altura de los estantes de manera flexible para satisfacer nuestras necesidades.

INTRADISA Mueble Bajo Baño Gala 8915 wengue € 95.75 in stock 2 new from €95.75

1 used from €61.86

Free shipping

Amazon.es Features Alto (cm) 67, ancho (cm) 70, Fondo (cm) 45

Mueble de baño con 2 puertas, En el interior dispone 1 balda regulable en altura para adaptarlo segun su necesidad.

Incluye 4 patas de PVC que lo elevan 7cm del suelo, Los tiradores son metalicos de alta resistencia

Fabricado con tablero de melamina de 30 y 16 mms de grosor y canto de PVC de 1 mm

Requiere montaje, herramientas necesarias no incluidas ( destornillador y martillo) si incluye llave allen.

Relaxdays 10023723_49 Mueble Lavabo Con Pie y 3 Compartimentos, 51 x 60 x 32 cm, Blanco € 57.99

€ 54.90 in stock 2 new from €54.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Perfecto para el baño: mueble lavabo ideal para guardar accesorios de baño o productos de limpieza

Con puerta: el mueble bajo lavabo de color blanco tiene una puerta y 3 compartimentos

Hueco para el sifón: el armario bajo encaja perfectamente en cualquier lavabo

Extraíble: las baldas del mueble bajo lavabo baño se pueden quitar

Detalles: el mueble lavabo está hecho de DM lacado y sus medidas son aproximadamente 51 x 60 x 32 cm (alto x ancho x profundo)

HOMCOM Armario de Baño Tipo Mueble Bajo para Lavabo con 2 Puertas y Estantes 60x30x56cm Diseño Moderno de Madera Blanca € 66.99 in stock 1 new from €66.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Este armario de baño es perfecto para todos los que necesiten espacio para terminar de organizar su baño.

✅Es ideal para mantener tu baño limpio y ordenado, además cuenta con una balda regulable en tres posiciones distintas para poder satisfacer tus necesidades a la vez que ahorras mucho espacio.

✅Su estilo es elegante y moderno. Los pomos son cómodos y fáciles para abrir las puertas.

✅Materiales de madera MDF con muy buenos acabados, fácil de limpiar y resistente a la humedad. Viene con instrucciones y su montaje es sencillo.

✅Dimensiones totales: 60x30x56cm (LxANxAL), dimensión del hueco: 20x22cm (LxAN), dimensiones interiores de los estantes: arriba: 57x28x26cm(LxANxAL), abajo: 57x28x18cm(LxANxAL). Capacidad máx. de carga: 20 kg.

FMD Möbel Bristol A6 - Mueble bajo lavabo, blanco, 65.8 x 28.1 x 33.7 cm € 38.28 in stock 1 new from €38.28

Free shipping

Amazon.es Features País de origen: Alemania

Producto de estatura: 33,7 cm

Longitud del producto: 65,8 cm

Miroytengo Conjunto mobiliario baño Moderno Saina para Lavabo Pedestal pie Mueble Columna Blanco y Roble sin Espejo € 155.00 in stock 1 new from €155.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mobiliario baño, estilo moderno, para lavabo pedestal o de pie. Incluye: mueble de baño y armario columna. ¡Ahora tienes la solución a precio económico!

Muebles acabados en melamina de alta calidad. Color blanco brillo y roble aurora. Fabricación nacional. No se incluye lavabo pedestal, espejo ni elementos decorativos.

Medidas mueble baño para pedestal: Ancho 59 cm Profundo 45 cm Alto 64 cm. Medidas armario: Ancho 33 cm Profundo 30 cm Alto 177 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Mueble para debajo del lavabo - 2 puertas y 1 estantería - Diseño puro y sencillo € 62.99 in stock 2 new from €62.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este mueble se coloca debajo del lavabo o del fregadero, se compone de 2 puertas y una estantería en el interior del mueble para un almacenaje óptimo.

Dimensiones: Ancho 60 cm - Profundo 30 cm - Alto 70 cm // Dimensiones de la apertura para el sifón: Profundo 15 cm y Ancho 15 cm - A montar uno mismo (tornillos incluidos).

Composición: Madera MDF - Color BLANCO lacado.

Una solución simple para vestir su lavabo y para optimizar el orden en su baño.

Gracias a su diseño estudiado para encajar el sifón, este mueble encaja perfectamente bajo su lavabo. Práctico, se apoya sobre sus 4 patas para facilitar la limpieza del suelo de su baño.

EUGAD Armario Bajo Lavabo Mueble para Debajo de Lavabo Mueble Lavabo de Baño Almacenamientocon 2 Puertas MDF 60 x 30 x 60 cm Blanco 0016WY € 56.55 in stock 1 new from €56.55 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 60 x 30 x 60 cm, Color: blanco.

Material: el mueble del lavabo hecha de paneles de MDF premium (clase E1) con acabado de laca blanca con acabado ecológico Cerradura de puerta magnética.

Ahorro de espacio: dos puertas con bisagras en blanco clásico y abierto, fácil de conseguir toallas, artículos de limpieza o papel higiénico. Debido al pequeño ancho y profundidad, ideal para baños pequeños o aseos para invitados el espacio.

Diseño elegante: el mueble del lavabo en colores blanco brillante con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño. El diseño atemporalmente elegante de este mueble para debajo de lavabo combina armoniosamente con el interior de cada baño.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad. Antes de comprar, mida el tamaño de su sifón y el espacio disponible debajo del fregadero para ver si este gabinete se adapta a su baño.

eSituro Mueble Bajo Lavabo Armario de Suelo para Baño Mueble de Baño Organizador 2 Puertas, MDF Blanco 60x30x60cm SBP0023 € 58.99 in stock 1 new from €58.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MULTI FUNCTIONAL-Proporciona mucho espacio de almacenamiento: 1 compartimento abierto, utensilios de uso frecuente, altura de la habitación superior: 15 cm.

MATERIAL- El armario de madera MDF blanca, aspecto natural. Tamaño total: 60 x 30 x 60 cm (ancho x profundidad x altura). con sifón recortado (13B x 20T x 35H cm); Compre, mida el tamaño del sifón y compare las dimensiones de nuestro recorte de sifón.

ADECUADA- Para combinar con cualquier ambiente de mobiliario, estilo elegante y moderno, el baño, dormitorio o pasillo, o cualquier otro entorno.

FACIL Y MANTENER- Fácil de instalar, fácil de usar,guardar fácilmente sin ocupar espacio, ahorra mucho tiempo.

El diseño oculto evita que entre polvo y protege su privacidad. Espacio suficiente para guardar los elementos esenciales del baño. READ Los 30 mejores Bolsa Porta Alimentos de 2021 - Revisión y guía

Mueble para baño bajo lavabo armario armario bajo lavabo mueble para el baño, armario bajo lavabo blanco con doble puerta, 60 x 30 x 60 cm € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Robusto】 Robusto y duradero, con una fuerte capacidad de carga, puede contener herramientas para la limpieza, papel higiénico y otros utensilios.

【Protección del medio ambiente】Utilizando materiales de madera y plástico de alta calidad, no contener gasolina, que es ecológico y no contamina.

【Simple y elegante】 Mueble fregadero de doble puerta, aspecto simple y elegante, que puede adaptarse perfectamente a tu estilo de decoración doméstica.

【Alta retardante de llama】La alta resistencia al fuego, el grado ignífugo y ignífugo eficaz alcanza el nivel B1 y sin gas tóxico.

【Impermeable】Impermeable, a prueba de humedad, a prueba de insectos y a prueba de termitas, que puede prevenir eficazmente el acoso de los parásitos.

eSituro Mueble Bajo Lavabo Armario de Suelo para Baño Mueble de Baño Organizador Estante de Baño Gabinete de Almacenamiento, MDF Gris/Blanco SBP0060 € 60.98 in stock 1 new from €60.98 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL- El gabinete base está hecho con tableros de MDF de primera clase y es de buena calidad. Las placas no pueden pudrirse por la humedad.

MULTI FUNCTIONAL- El mueble de baño con 2 puertas de gabinete lo hace ideal para baños, cocinas y otras habitaciones húmedas en la casa.La puerta tiene una cerradura magnética. Se puede cerrar firmemente. También se puede abrir fácilmente. Particularmente práctico.

ADECUADA- Para combinar con cualquier ambiente de mobiliario, estilo elegante y moderno, el baño, dormitorio o pasillo, o cualquier otro entorno.

FACIL Y MANTENER- Fácil de instalar, fácil de usar,guardar fácilmente sin ocupar espacio, ahorra mucho tiempo.

El diseño oculto evita la entrada de polvo y protege su privacidad. Suficiente espacio para almacenar los elementos esenciales del baño.

EUGAD Armario Bajo Lavabo Mueble para Debajo de Lavabo Mueble Lavabo de Baño Almacenamientocon 2 Puertas MDF 60 x 30 x 60 cm Blanco 0015WY € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 60 x 30 x 60 cm, Color: blanco.

Material: el mueble del lavabo hecha de paneles de MDF premium (clase E1) con acabado de laca blanca con acabado ecológico Cerradura de puerta magnética.

Ahorro de espacio: dos puertas con bisagras en blanco clásico y abierto, fácil de conseguir toallas, artículos de limpieza o papel higiénico. Debido al pequeño ancho y profundidad, ideal para baños pequeños o aseos para invitados el espacio.

Diseño elegante: el mueble del lavabo en colores blanco brillante con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño. El diseño atemporalmente elegante de este mueble para debajo de lavabo combina armoniosamente con el interior de cada baño.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad. Antes de comprar, mida el tamaño de su sifón y el espacio disponible debajo del fregadero para ver si este gabinete se adapta a su baño.

kleankin Mueble Bajo de Lavabo para Baño Compacto con 2 Puertas de Armario 60x30x70 cm € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ARMARIO BAJO PARA LAVABO: Perfecto para aprovechar el espacio bajo los lavabos tipo pedestal.

✅DISEÑO IMITACIÓN MADERA: Resulta muy decorativo y elegante.

✅PATAS ALTAS: Que permiten limpiar el suelo bajo él muy fácilmente.

✅TIRADORES DECORATIVOS: Incluye los tiradores funcionales y decorativos.

✅MEDIDA: 60x30x70 cm. Soporta un peso máximo de 50 kg.

Mueble bajo Lavabo nórdico marrón de bambú para Cuarto de baño Basic - LOLAhome € 64.95

€ 59.95 in stock 1 new from €59.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sus medidas son: Ancho: 60 cm. Alto: 62 cm. Fondo: 30 cm.

Medida pata: 1,3x3x9 cm. Medida puerta: 27x1,5x48 cm. Medida hueco encastrar: 8x15x23 cm.

Contiene 1 balda interior. Requiere montaje. Contiene instrucciones

Aprovecha todo el espacio de tu cuarto de baño con este estético y práctico mueble bajo lavabo de estilo nórdico minimalista.

Su diseño estructural es sencillo, de sutiles líneas rectas, prácticas y funcionales, y lleva 2 puertas, con diseño persiana, de apertura hacia la derecha, y una balda en el interior.

trendteam smart living Armario bajo de lavabo para baño Cancun Boom, 72 x 56 x 34 cm, en satín (imitación de nogal), con hueco para sifón € 72.19 in stock 1 new from €72.19

Free shipping

Amazon.es Features Armario bajo de lavabo, de fácil mantenimiento y elaborado con madera de satín; imitación de nogal

Dimensiones montado, anchura x altura x profundidad: 72 x 56 x 34 cm; el paquete incluye el mueble, instrucciones y material de montaje; se entrega desmontado y sin decoración

Hueco para sifón

El producto cuenta con certificación FSC, distintivo de gestión forestal responsable, y cumple los requisitos de la ley alemana sobre seguridad de los productos para garantizar la seguridad y la salud

Muebles disponibles por separado o combinados

IKAYAA Armario de Suelo para Debajo del Lavabo (Madera y 2 Puertas) Armario de Almacenaje para Cuatro de Baño Color Blanco 60 * 29 * 60 cm € 61.99 in stock 2 new from €59.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hecho de resistente MDF, elegante blanco / azul pintado.

Diseño de 2 capas, a prueba de polvo con puertas dobles.

Ajuste para ciertos fregaderos de pedestal y sin pedestal, agujeros facetados: 18 * 20 cm / (W * D)

Fácil de montar, limpiar con una superficie limpia.

Heavy-duty, capacidad de carga de Max.10kg.

EUGAD Armario Bajo Lavabo Mueble para Debajo de Lavabo Mueble Lavabo de Baño Almacenamiento con 2 Puertas MDF 60 x 30 x 60 cm Blanco 0014WY € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 60 x 30 x 60 cm, Color: blanco.

Material: el mueble del lavabo hecha de paneles de MDF premium (clase E1) con acabado de laca blanca con acabado ecológico Cerradura de puerta magnética.

Ahorro de espacio: dos puertas con bisagras en blanco clásico y abierto, fácil de conseguir toallas, artículos de limpieza o papel higiénico. Debido al pequeño ancho y profundidad, ideal para baños pequeños o aseos para invitados el espacio.

Diseño elegante: el mueble del lavabo en colores blanco brillante con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño. El diseño atemporalmente elegante de este mueble para debajo de lavabo combina armoniosamente con el interior de cada baño.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad. Antes de comprar, mida el tamaño de su sifón y el espacio disponible debajo del fregadero para ver si este gabinete se adapta a su baño.

WENKO Estantería para debajo del lavabo, Acero, 53 x 63.5 x 41 cm, Cromo € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping

Amazon.es Features Se adapta debajo de la mayoría de los fregaderos estándarPráctica forma semicircularCon cuatro ruedas de marcha suaveDe cromo

Medidas (ancho x altura x profundidad): 53 x 63,5 x 41 cm

VASAGLE Armario de baño para Debajo del Lavabo Armario bajo Lavabo 2 Puertas 2 Compartimentos Resistente a la Humedad Tamaño de 60 x 30 x 60 cm Blanco BBC02WT € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ofrece mucho espacio de almacenamiento – Parte superior: 1 compartimento abierto (dimensiones interiores: 56 x 19 x 28 cm (ancho x alto x profundidad), para guardar los utensilios a mano a menudo; parte inferior: 1 compartimento opaco detrás de las puertas (dimensiones interiores: 56 x 30,5 x 28 cm B/H/T), toallas, papel higiénico y otros utensilios de baño estarán protegidos del polvo, el agua y las miradas no deseadas. Protegido.

2 puertas de láminas giratorias de 180° – Las elegantes puertas de láminas con asas de metal dan un acogedor estilo rústico, color blanco atemporal que se adapta a cualquier estilo de decoración. Al mismo tiempo, proporcionan una buena ventilación y evitan el riesgo de moho y olores a humedad.

Dimensiones – Dimensiones del orificio para sifón: 20 x 8 cm, dimensiones del mueble inferior: 60 x 60 x 30 cm (ancho x alto x profundidad), antes de comprar, mide el tamaño del sifón y el espacio disponible bajo el lavabo y asegúrate de que este armario es compatible.

Material resistente a la humedad, también fácil de limpiar. El lavabo está hecho de tablero DM (clase E1), superficie tratada con barniz, resistente a la humedad y al moho, también fácil de limpiar.

Facilita el montaje: las instrucciones detalladas (idioma español no garantizado) te guiarán paso a paso a un mueble bajo del lavabo; las piezas están asignadas con letras, lo que evita la confusión.

SoBuy Mueble Columna de Baño, Armario para Baño Alto,Estanterías de Baño-2 Puertas y 1 Cajón,FRG126-W,ES (Blanco) € 64.95 in stock READ Los 30 mejores Caja Plastico Con Tapa de 2021 - Revisión y guía 2 new from €64.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Madera lacada en blanco MDF.

Dimensiones: L30cm x H144cm x P30cm.

Capacidad máx. 10 kg / estante. Peso: 16.4 kg

Columna de muebles de baño con 3 estantes y 2 cajones.

Ofrece un espacio lo suficientemente grande como para guardar sus accesorios diarios en el cuarto de baño.

EUGAD Mueble de Baño Armario Bajo Lavabo Mueble para Debajo de Lavabo Mueble Lavabo de Baño Almacenamiento con Puerta 60 x 30 x 62 cm 0119WY € 56.99 in stock 1 new from €56.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 60 x 62 x 30 cm con puertas en blanco clásico y con estantes abierto.

Material: el mueble del lavabo hecha de paneles de MDF premium (clase E1) con acabado de laca blanca con acabado ecológico y cerradura de puerta magnética.

Ahorro de espacio: dos puertas con bisagras en blanco clásico y abierto, fácil de conseguir toallas, artículos de limpieza o papel higiénico. Debido al pequeño ancho y profundidad, ideal para baños pequeños o aseos para invitados el espacio.

Diseño elegante: el mueble del lavabo con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño. El diseño atemporalmente elegante de este mueble para debajo de lavabo combina armoniosamente con el interior de cada baño.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad. Antes de comprar, mida el tamaño de su sifón y el espacio disponible debajo del fregadero para ver si este gabinete se adapta a su baño.

WOLTU Mueble para Debajo del Lavabo Madera, 2 Puertas para Cuarto de Baño 60x60x30cm, Blanco BZS02ws € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Panel MDF, alta calidad (grado E1), superficie lisa.

Una solución que ahorra espacio de almacenamiento y lo ayudará a mantener su baño limpio y ordenado.

Fácil de instalar, fácil de limpiar, limpiar con un paño suave y húmedo.

Capacidad de carga: hasta 25 kg; tamaño del producto: BHT aprox: 60x60x30cm.

El almacén tiene 2 compartimentos para guardar papel higiénico, toallas, detergentes, limpiadores de inodoros y otras cosas pequeñas.

eSituro Mueble Bajo Lavabo Armario de Suelo para Baño Mueble de Baño Organizador Estante de Baño Armario de Almacenamiento, MDF Blanco+ Gris 60x30x60cm SBP0047 € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL- El gabinete está hecho con tableros de MDF de primera clase y bambú y tiene buena calidad. Tamaño total: 60 x 30 x 60 cm (ancho x profundidad x altura). Diseñado específicamente con recorte de sifón. Dimensión de corte: 20x10cm (LxB). Mida el tamaño del sifón y compare las dimensiones de nuestro recorte de sifón.

MULTI FUNCTIONAL-Fregadero con 2 compartimentos grandes. El estante interno se puede ajustar en 3 alturas para que pueda clasificar cosas de diferentes tamaños y aprovechar al máximo el espacio.

ADECUADA- Para combinar con cualquier ambiente de mobiliario, estilo elegante y moderno, el baño, dormitorio o pasillo, o cualquier otro entorno.

FACIL Y MANTENER- Fácil de instalar, fácil de usar,guardar fácilmente sin ocupar espacio, ahorra mucho tiempo.

El diseño oculto evita que entre polvo y protege su privacidad. Espacio suficiente para guardar los elementos esenciales del baño.

Deuba Mueble bajo Lavabo Armario de Suelo Blanco con 3 cajones 1 Puerta almacenaje Toallas cosméticos 63 x 54 x 30 cm € 68.95 in stock 1 new from €68.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mueble de baño : El mueble de lavabo 'Napoli' de la marca Deuba tiene un diseño intemporal. Viene con mucho espacio de almacenamiento para sus cosméticos, toallas y otros accesorios

Almacenaje : Disfruta del máximo de espacio de almacenamiento debajo de su fregadero. Con su hueco, el gabinete cabe debajo d ela mayoría de los lavabos estándares.

Fácil de limpiar y montar : Hecho de MDF de color blanco con manijas de aspecto metálico. Además, el mueble es muy fácil de montar

Adaptable : Combine el mueble bajo lavabo con nuestros otros muebles de la gama 'Napoli' para tener un baño unido y elegante. Además gracias a su diseño atemporal, el mueble quedará también perfecto con otros tipos de mueble

El mueble cuenta con 3 cajones, 1 puerta y espacio de almacenaje. Datos técnicos : Medidas: (Ancho x alto x profundo) 63cm x 54cm x 30 cm - Material: Láminas de fibra de madera - Espesor del material: 15mm

