Los 30 mejores Mp3 Con Radio de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mp3 Con Radio veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mp3 Con Radio disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mp3 Con Radio ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mp3 Con Radio pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



32GB Reproductor MP3 Bluetooth 4.2-SUPEREYE MP3 Player con Grabarora, FM Radio, con Pantalla de Color de 2.4" y Botón Táctil, Soporte hasta 64GB Tarjeta(Brazalete Deportivo, Auriculares incluidos) € 36.99

€ 33.99 in stock 3 new from €33.99

Amazon.es Features 【32GB de Almacenamiento Interno y Batería de Larga Duración】En comparación con MP3 de 8 GB, el MP3 de 32 GB puede almacenar más música sin pérdidas. El MP3 de capacidad ultragrande de 600 mAh maximiza su tiempo de música y puede disfrutar de la música para ahorrar la capacidad de la batería de su teléfono mientras viaja.

【Brazalete Deportivo y Bluetooth 4.2】Al hacer ejercicio, puede colocar el reproductor de MP3 en el brazalete deportivo y con el Bluetooth 4.2 mejorado de MP3, podría proporcionar una transmisión rápida y estable, liberar sus manos, lo que le permite concentrarse más en los deportes.

【Pantalla Grande de 2.4 Pulgadas y Vidrio Acrílico de Doble Cara】El reproductor de MP3 está equipado con una pantalla TFT colorida de alta resolución de 2.4 pulgadas, le brinda una mejor experiencia visual. Use vidrio de doble cara, diseño más moderno, mejor apariencia, sensación más cómoda.

【Botón Táctil Retroiluminado y Silenciado】Botón táctil capacitivo altamente sensible, silencio total táctil. Pantalla de bloqueo con un botón (tecla de encendido), desbloqueo con un botón, no se preocupe por el toque accidental. Con un toque retroiluminado, la operación nocturna es más conveniente. Fácil de operar con 7 botones táctiles de alta sensibilidad que son independientes del funcionamiento.

【Multifuncional y 100% de satisfacción】Este reproductor de MP3 multifuncional con reproducción de música, grabación de voz, radio FM, navegación de fotos, libro electrónico (solo admite formato TXT). Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro correo electrónico en el manual, recibirá una respuesta rápida y una respuesta satisfactoria.

Reproductor MP3 Bluetooth 5.0 - MP3 Bluetooth Running, Sonido de Gama Alta, Radio FM, Grabación de Voz, E-Book, Podómetro, Pantalla de Color de 1.5 Pulgadas, Soporte hasta 128GB Tarjeta… € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Sonido de Alta Fidelidad sin Perdida de Calidadl】El Bluetooth 5.1 significa que tendrás más velocidad de transmisión, rendimiento estable y capacidad antibloqueo alta. Reproduce música mediante la bocina o auricular Bluetooth, disfruta la música inalámbrica dentro o fuera de tu hogar. Este reproductor de MP3 utiliza procesamiento de señales (DSP) inteligente para brindar sonido de alta fidelidad

【Listo para Actividades en Exteriores y Deprortes】Pesa sólo 25g, tamaño pequeño, diseño con presilla. Usa la presilla para colgarlo de tu cartera o camisa. Disfruta de música en radio FM sin problemas mientras haces ejercicios, es fácil de cargar, especialmente al correr, trotar, viajar o ir de senderismo. Puedes utilizar la función del pedómetro y vigilar tus objetivos físicos también

【Función de radio FM y Tiempo de Reproducción Extendido】Hasta 20 horas de música con carga completa, y 6 horas de tiempo de reproducción para dispositivos Bluetooth. Puede buscar fácilmente las estaciones de radio, es fácil de utilizar. Este Reproductor de MP3 con Bluetooth soporta distintas regiones y puede ser utilizado en varios países (87.5 MHz a 108 MHz)

【Pantalla en Color, Alta Capacidad de 16GB y Funcionmiento Sencillo】Pantalla en color de 38mm para tu deleite visual. Interfaz de usuario diseñada para uso fácil, también entre radio FM, grabación de voz, lectura de ebooks y otros modos. Con 16GB de capacidad integrada, disfruta hasta de 2000 canciones, e incluye soporte para una tarjeta TF de 128GB

【Diseño Multifunción】Diseñado con modo de reproducción de música, radio FM, grabación de voz, reloj, ebooks, reproducción de video, visualización de fotos y transferencia de archivos. Todas estas funciones están combinadas en un solo reproductor de mp3. Perfecto para los deportes, el ejercicio, correr y viajar

AGPtek G02 Mini-clip Reproductor de MP3 8 GB de capacidad con radio FM( una Funda silicona incluido) , Azul € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features 【Diseño con Clip】: Perfecto para ejercicio / uso en el gimnasio, péguelo en cualquier lugar para todo tipo de deportes al aire libre. Viene con una funda de silicona resistente al sudor. Nota: mp3 no es resistente al agua y no se puede utilizar mientras se nada.

【Uno Clic para Aleatoria】: el reproductor diseñado con control deslizante de cambio de FM / Música y control deslizante de cambio de modo de repetición / reproducción aleatoria. Intuitivo y sencillo de operar.

【Funcional】: capacidad de memoria interna de 8GB, formatos de música compatibles: MP3 WMA y WAV; compatible con radio FM, rango de frecuencia FM: 87MHz-108MHz

【Duración de la Batería】: batería recargable incorporada de 160 mAh, 10 horas de reproducción de audio a volumen medio durante aproximadamente 2,5 horas de carga completa (se acorta cuando se escucha la radio FM).

【Mini y Compacto】: Pesa solo 82g. Muy conveniente de llevarlo.

Reproductor MP3, Reproductor de Música con 32GB Tarjeta, MP3 Running HiFi Lossless Sound con Radio/Vídeo/Grabación de Voz/E-Book, Soporta TF hasta 128GB (Auriculares Incluido) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ♫ 【Calidad de sonido de alta fidelidad】 Este reproductor MP3 a través de un chip de reducción de ruido digital profesional inteligente que ofrece una experiencia de audio altamente cualificada. Compatible con la mayoría de los formatos de audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, etc.

♫ 【Diseño multifuncional】 El reproductor de MP3 para niños tiene una radio FM integrada. También es compatible con grabación de voz, navegación de imágenes, vídeo, lectura de libros electrónicos, repetición A-B y visualización de texto de canción, ayuda perfecta para aprender las conversaciones y canciones.

♫ 【Batería potente】La carga completa solo tarda 2 horas y puede reproducir música hasta 30 horas. Puedes disfrutar de un maravilloso viaje de música con tus auriculares. La música es el mejor cargador de viaje

♫ 【Gran capacidad】 Con tarjeta SD de 32 GB, el reproductor MP3 ofrece mucho espacio para tus canciones, libros electrónicos y vídeos. Soporta hasta 128 GB de tarjeta micro El reproductor MP3 es como una pequeña biblioteca de música que puedes llevar contigo.

♫ 【 Reproductor deportivo ultraligero 】 El diseño ultraligero lo hace ideal para la música y los entusiastas del deporte. El reproductor MP3 deportivo pesa solo 30 gramos. Colócalo en tu bolsillo y apenas notarás su peso. Puedes disfrutar de la música mientras montas en bicicleta o corres.

CCHKFEI Reproductor de MP3 de 32GB Bluetooth 2.4 Pulgadas de Pantalla de Metal Bluetooth MP3 Reproductores de música con Altavoz Radio FM Grabador de Voz para niños Estudiante Adulto Reproductor mp4 € 39.98 in stock 2 new from €39.98

Amazon.es Features Gran capacidad de 32 GB y larga duración de la batería: almacenamiento interno de 32 GB integrado y con una ranura para tarjeta micro SD que soporta hasta 128 GB (no incluida) para que puedas almacenar más de 7000 canciones favoritas, podcasts e imágenes. Batería integrada de 500 mAh, disfruta de más de 50 horas de reproducción de música con auriculares con cable después de 2 horas de carga completa.

Reproductor de MP3 Bluetooth 5.0: este reproductor de MP3 Bluetooth adopta la tecnología Bluetooth 5.0 mejorada que proporciona una conectividad más estable, velocidades de transferencia más rápidas, mejor compatibilidad y menor consumo de energía, lo que significa que puedes disfrutar rápida y fácilmente de la música de alta fidelidad a través de tus auriculares Bluetooth TWS, auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth dentro de 10 metros. Nota: no se puede emparejar con teléfonos u ordenadores.

Reproductor de música portátil HiFi sin pérdidas: este reproductor de MP3 de alta fidelidad con altavoz integrado y chip de reducción de ruido digital inteligente, ofrece un audio nítido y claro y proporciona un sonido HIFI sin pérdidas que está cerca del original para garantizar la experiencia de música altamente cualificada. Lleva tu música favorita a cualquier lugar mientras corres, haces ciclismo o corres.

Reproductor MP3 de pantalla grande de 2.4 pulgadas: pantalla de 2.4 pulgadas, reproductor de música Bluetooth MP3. El reproductor ofrece una imagen HD vívida y clara. Solo tienes que pulsar el botón de encendido para bloquear/desbloquear la pantalla. Formatos de audio compatibles: MP3/WAV/WMA/APE/FLAC/ACELP. Listas de reproducción integradas, soporte de reproducción de velocidad variable, reproducción de repetición A-B. Compatible con bloqueo de un botón y protector de pantalla.

Reproductor de música multifuncional: el reproductor de MP3 admite conexión Bluetooth y altavoz integrado, reproducción de música, radio FM, grabadora de voz, rebobinado/avance rápido, Shuffle, etc. Más de 20 idiomas diferentes, inglés, alemán, francés, italiano, español, etc. Cuerpo de metal sólido y tamaño portátil que es perfecto para deportes, fitness, correr, viajar, estudiar, trabajar, etc. READ Los 30 mejores Pin Y Pon Action de 2021 - Revisión y guía

AGPTEK 32GB Clip Reproductor MP3 Bluetooth 5.0, HiFi MP3 Player Portátil Deportivo con Radio FM, Grabación de Voz, Podómetro, Soporta hasta 128 GB, Nanranja € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features ♫【HiFi sin Pérdida】 El chip de reducción de ruido digital profesional produce el sonido estéreo nítido de la fuente original. Te permite escuchar cada respiración, cada golpe de tambor, cada nota. Admite la mayoría de formatos populares: MP3 / WMA / APE / FLAC / WAV / DRM / ACELP.

♫【Reproductor MP3 Multifuncional】No solo un reproductor de música normal, sino también admite radio FM, grabación de voz, reproducción de video, exploración de imágenes, lectura de libros electrónicos, calendario, cronómetro, repetición A-B, etc. Función de podómetro incorporada, perfecta para correr y viajar.

♫【Bluetooth 5.0 Inalámbrico】El reproductor MP3 AGPTEK está equipado con Bluetooth 5.0 avanzado que hace que la conexión y la transmisión sean más estables, será más fácil y rápido conectarse con auriculares y parlantes Bluetooth. Te ayuda a disfrutar de la música libremente.

♫【Gran Memoria y Batería de Larga Duración】Reproductor MP3 con pantalla a color de 1,5 pulgadas y gran memoria interna de 32 GB, y la ranura para tarjeta TF adicional le permite agregar una tarjeta TF de hasta 128 GB.30 horas de reproducción de música con 1,5 horas de carga, puede pasar menos tiempo cargando y más tiempo escuchando.

♫ 【Clip de Diseño y Podómetro】 MP3 ligero con un mini clip que permite que el reproductor se tome firmemente en sándwich en la ropa deportiva. Después de pasar al modo podómetro, este mp3 deportivo registra los datos durante la ejecución. Pequeño y portátil, solo 30g, no notarás que está ahí. Ideal para los amantes del deporte y la música.

HOCO Reproductor MP3 Bluetooth, Mini MP4 Reproductor Deportivo con 32 GB, HiFi portátil sin pérdidas X57, Radio FM, Podómetro Inteligente, Fotos, Grabaciones, Libro electrónico, Soporta hasta 128 GB € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features FUNCIÓN BLUETOOTH 5.0 : el reproductor MP3 Timoom X56 funciona tanto de forma inalámbrica como con cable. El sistema Bluetooth admite de 2.0 a 5.0 y ofrece una conexión estable con otros dispositivos, como altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth.

DISEÑO DE CLIP Y PEDÓMETRO: con el mini clip puede insertar Timoom mp3 firmemente en su ropa deportiva. El X56 pesa solo 27 gy apenas lo siente cuando cuelga la ropa. Es ideal para la práctica de deportes y senderismo.

ALMACENAMIENTO GRANDE DE 32GB - Gran almacenamiento interno de 32GB que puede almacenar hasta 8,000 canciones y libros electrónicos y también se puede usar como un disco U.E SONIDO SIN PÉRDIDA: el reproductor Timoom Clip Jam tiene prácticos auriculares y un sintonizador de radio FM incorporado para que pueda escuchar la radio o las noticias en cualquier lugar. Admite muchos formatos de audio como WMA (NO DRM) y FLAC, puedes disfrutar de una música increíble.

La memoria interna máxima de 128 GB que admite SD TF se puede ampliar a una tarjeta micro SD de 128 GB (no incluida). Puede escuchar hasta 8000 canciones y recopilar y definir su música favorita en carpetas.

LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA: después de cargarla durante aprox. 1,5 horas (5 V, 0,5-1 A), puedes jugar durante 20 horas con auriculares con cable y aprox. 6 horas en modo Bluetooth

CCHKFEI - Reproductor de MP3 con Bluetooth de 16 GB y Pantalla táctil de 2,4 Pulgadas, Reproductor de música HiFi sin pérdidas, Bluetooth, Altavoz Integrado, Radio FM/grabadora de Voz € 29.98 in stock 2 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta sensibilidad y pantalla táctil completa de 2.4 pulgadas, este walkman tiene pantalla táctil LCD de 2.4 pulgadas altamente sensible, agarre cómodo, resistente a los arañazos y duradero. La pantalla táctil deslizante te hace operar el reproductor de MP3 de forma más suave. Reproductor de música MP3 con pantalla de 2,4 pulgadas. El reproductor ofrece una imagen HD vívida y más clara.

Versión mejorada de Bluetooth 4.2, disfruta de música inalámbrica sin demora. Puedes reproducir la música a través de altavoz Bluetooth o auriculares Bluetooth, disfrutar de tu música estéreo de alta fidelidad con tus auriculares inalámbricos. Bluetooth 4.2 mejorado proporciona una compatibilidad perfecta y un menor consumo de energía.

Gran almacenamiento y reproducción de larga duración: reproductor de MP3 integrado de memoria de 16 GB, almacenamiento de más de 4.000 canciones, ofrece un montón de espacio para tus canciones y libros, la ranura para tarjeta de memoria externa puede soportar 128 GB (no incluida), soporta hasta 40 horas de reproducción de música y completamente cargado en 2 horas por cable de carga USB.

La calidad de audio dinámico de alto rendimiento permite al reproductor MP3 proporcionar una rica experiencia acústica. Conexión más rápida con tus auriculares Bluetooth y altavoces Bluetooth en un radio de 10 metros. Formato de audio compatible: APE, AAC, FLAC, MP3, WMA y WAV te trae un sonido nítido y una experiencia de escucha increíble.

Soporta radio FM, grabación de voz, repetición A-B, altavoz integrado, etc. Más de 20 idiomas diferentes para clientes de todo el mundo, inglés, alemán, francés, italiano, español, etc. Aspecto moderno y exquisito, carcasa de aleación de zinc a prueba de arañazos proporciona una sensación cómoda y suave al tacto, diseñada para tu entretenimiento y aprendizaje, perfecta para deportes, fitness, correr, viajes, etc.

Bluetooth 5.0 Reproductor MP3, 16GB Reproductor de Música 1.8 Pulgadas Pantalla Táctil Completa, con Altavoz, FM Radio, Grabación, Podometro, Auriculares, Soporte Expandible hasta 128G… € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla táctil completa de alta sensibilidad】 Este reproductor MP3 Bluetooth tiene una pantalla táctil de 1.8 pulgadas, superficie de espejo y diseño de aleación de zinc. Resistencia al rayado. Puede controlar y tocar la pantalla completa, lo que le permite operar el reproductor MP3 con mayor suavidad.

【Tecnología Bluetooth 5.0】 Bluetooth 5.0 significa una transmisión más rápida, un rendimiento más estable, puede reproducir música a través del altavoz o auriculares Bluetooth, puede mantenerse alejado de los cables. Altavoz incorporado, puede disfrutar de la música sin auriculares.

【Mini tamaño y gran capacidad】 Memoria interna de 16 GB incorporada, puede almacenar alrededor de 4000 canciones. También tiene ranura Micro SD para memoria expandible (hasta 128G externa). Hasta 20 horas de reproducción de audio (conecte auriculares con cable) con carga completa, el tiempo de reproducción de Bluetooth es de aproximadamente 5,5 horas, carga rápida y puede disfrutar de la música rápidamente.

【Multifuncional】 El reproductor de mp3 admite conexión Bluetooth, pantalla táctil completa, altavoz incorporado, reproducción de música, radio FM, grabadora de voz, libro electrónico (archivo TXT), reproducción de video, navegación de fotos, protector de pantalla, alarma, podómetro , carpetas, 26 idiomas, rebobinado rápido / avance, reproducción aleatoria, etc. Perfecto para deporte, fitness, correr, viajar, estudiar, trabajar, etc.

【Embalaje incluido】 1x reproductor MP3, 1x auricular con cable, 1x funda protectora, 1x cuerda antipérdida, 1x cable micro USB, 1x manual de uso. Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, comuníquese con nuestro correo electrónico en el manual, obtendrá una respuesta rápida y satisfactoria.

32GB Reproductor MP3, con Bluetooth 4.2, con Radio FM, Grabación, Pantalla de 2.4", Sonido de Alta fidelidad, Soporte de hasta 128 GB de expansión(Auriculares y Brazalete Deportivo Incluido) € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features 【Gran memoria de 32 GB y ampliable hasta 128 GB memoria.】 Gran memoria interna de 32 GB, almacena más música sin pérdidas. Incluso se puede usar como un disco U. Si necesitase más memoria puede usar una tarjeta SD de 128 GB como máximo para ampliarla.

【Pantalla grande de 2.4 pulgadas y vidrio acrílico de doble cara】 El reproductor MP3 está equipado con una pantalla TFT colorida de alta resolución de 2.4 pulgadas, le brinda una mejor experiencia visual. Usa vidrio de doble cara, diseño más moderno, mejor apariencia, sensación más cómoda.

【Bluetooth inalámbrico 4.2 y calidad de sonido HIFI】 Este reproductor de MP3 adopta Bluetooth 4.2 actualizado, hace que la conexión y la transmisión sean más estables, ya sean auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth, le brindan la calidad de sonido más original. Chip de reducción de ruido digital, inteligente y profesional, que proporciona un sonido HIFI. Diseñado para amantes de la música.

【600 mAh de gran capacidad y tecnología inteligente de ahorro de energía】 Equipado con una batería de litio de la mejor calidad, brinda un mejor rendimiento de almacenamiento de energía, mayor capacidad, mayor vida útil y mayor seguridad. Al mismo tiempo, con la tecnología inteligente de ahorro de energía, el tiempo de uso del reproductor se amplía considerablemente. El volumen medio puede reproducir hasta 50 horas.

❣ 【Reproductor de MP3 multifuncional y excelente servicio】 Este reproductor de MP3 multifuncional con reproducción de música, grabación de voz, radio FM, navegación de fotos, libro electrónico (solo admite formato TXT). Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con nuestro correo electrónico en el manual, recibirá una respuesta rápida y satisfactoria.

64GB Reproductor MP3 Bluetooth 5.0 Música Podómetro Grabador Radio FM Grabación Soporta hasta 128GB… € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bluetooth Reproductor MP3 compatible bluetooth 5.0, con un sofisticado diseño de espejo de doble cara, sin duda, digno de admiración; Los 7 botones táctiles están diseñados ergonómicamente, para aumentar la comodidad de su funcionamiento, con una gran facilidad de uso

Bluetooth Reproductor MP3 incorpora un podómetro, permitiéndole usar la función de podómetro mientras escucha música a través de Bluetooth. 3. Calidad

De sonido sin pérdidas: este reproductor de MP3 Bluetooth integra un chip inteligente de reducción de ruido digital profesional, garantizándole una experiencia de audio de alta calidad. Le permite distintas opciones de ecualización: Rock , Funk, Hip hop, Jazz, Classic, Techno y Personalizado. Es compatible con la mayoría de los populares formatos de audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, etc.

Larga duración de reproducción y gran capacidad: tiempo de reproducción de música hasta 55 horas, con sólo 2 horas para su carga completa. Lleva a tus oídos a un viaje de audio con una altísima resolución de sonido, sin pérdidas. Memoria interna de 32 GB integrada, el reproductor ofrece un enorme espacio para tus canciones y libros, soportando adicionalmente hasta 128 GB Micro TF (tarjeta no incluida), permitiéndole añadir aún más almacenamiento

Incorpora la función bloqueo/desbloqueo independiente (en el lateral izquierdo). Los botones de volumen están en el lateral derecho, facilitando un uso más cómodo e independiente al resto de funciones de navegación. Estos botones de volumen, tienen las siguientes funciones adicionales, si presiona el botón de volumen “+” durante más de 5 segundos, podrá apagar o encender el reproductor de MP3; si presiona el botón de volumen “-“ durante más de 5 segundos, comenzará la función de grabación.

Ecloud Shop® Reproductor de MP3 de 32G, portátil, Sonido sin pérdidas Reproductor de música Metal con Radio FM Grabadora de Voz Pantalla táctil de1,8pulgadas Altavoz de música Grabadora de Voz(Negro) € 18.66 in stock 1 new from €18.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproductor de MP3 personalizable liviano liviano de 32G.

Gran calidad de sonido con una ranura de expansión para tarjetas micro SD incorporada

Reproductor de música diseñado con botones clásicos, excelente reproductor de música para niños, tamaño de la palma de la mano y peso liviano, fácil de poner en su billetera, bolsillo o brazalete. Excelente regalo para tus amigos.

La gran pantalla de lectura brillante, completamente cargada se puede terminar rápidamente mediante un cable de carga USB.

Economía y modificador de voz de cancelación de ruido de moda; Administración sencilla de archivos. Apariencia elegante y exquisita, perfecta para su entretenimiento y aprendizaje, gimnasio al aire libre y gimnasio.

Gueray Reproductor MP3 Bluetooth 8GB con 3,5 Inch Pantalla Táctil Reproductor de Música Deportivo Radio FM Rompecabezas Juegos Grabadora de Voz con Auriculares Soporte USB TF hasta 128 GB Tarjeta € 46.77 in stock 2 new from €46.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples funciones: Reproductor de MP3 Gueray con pantalla táctil de tamaño completo y Bluetooth 5.0, se puede usar para reproducción de música, radio FM, reproducción de video, podómetro, grabación de voz, reloj despertador, libro electrónico, navegación de fotos, transferencia de archivos. Admite protector de pantalla de tiempo, un botón para bloquear. Diseñado con material de carcasa mental, te sentirás más a la moda, más brillante y más duradero

Bluetooth inalámbrico 5.0: chip Bluetooth integrado de alto rendimiento, velocidad de transmisión más rápida, rendimiento estable y alta capacidad antiinterferencias. Con la última tecnología Bluetooth 5.0, puede conectar sus auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth, disfrutar de la música inalámbrica sin demora

Pantalla táctil completa de 3,5 pulgadas: equipada con pantalla táctil de 3,5 pulgadas, permite un tacto sensible sensible, control de deslizamiento y operación silenciosa, puede tocar el reproductor sin problemas como un teléfono inteligente. Brillo de pantalla ajustable, se puede utilizar bajo el sol

Tiempo de reproducción prolongado: integrado con batería de 1000 mAh, tiempo de reproducción de música de hasta 30 a 40 horas (a través de auriculares con cable) con carga completa de 2,5 horas y admite 4-6 horas de reproducción de video (con cable). Lleve sus oídos a viajar con audio de resolución extremadamente alta en el sonido real sin pérdidas

Memoria interna de 8 GB y expansión de hasta 128 GB: memoria incorporada de 8 GB, que le permite almacenar hasta 1,500 canciones y libros. Si necesita más memoria, también puede usar una tarjeta TF de 128 GB como máximo para la expansión. Dile adiós a los pequeños recuerdos

Reproductor de MP3, Reproductor de Música Running HiFi Lossless Sound, Reproductor de Audio Digital de 1,8 Pulgada, Altavoz Incorporado, Grabación de Voz, Radio FM, Soporta TF hasta 128GB € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Listo para Actividades en Exteriores y Deportes】Pesa sólo 25g, tamaño pequeño, No tiene que cargar con tanto peso cuando sales a caminar o correr. Disfrute de la música sin auriculares para el altavoz incorporado.

【Gran capacidad de memoria】 Interfaz de usuario diseñada para uso fácil, Con 16GB de capacidad integrada, e soporte para una tarjeta TF de 128GB (no incluido), disfruta hasta de 6000 canciones. Usted puede traer su colección de música favorita y podcasts o audiolibros.

【Diseño Multifunción】Diseñado con modo de reproducción de música, radio FM, grabación de voz, reloj, e-books, reproducción de video, visualización de fotos, calendario, despertador.

【HIFI Calidad de sonido sin pérdida】Adopta un chip de reducción de ruido digital inteligente profesional que garantiza una experiencia de audio altamente calificada.

【Radio FM y Tiempo de Reproducción Extendido】Hasta 30 horas de música con carga completa. Pueda escuchar la radio o cualquier noticia en cualquier lugar. READ Los 30 mejores Tv 22 Pulgadas de 2021 - Revisión y guía

Reproductor MP3 Bluetooth Mejorado 32GB, Multifunción Música Grabador FM Radio, Rasgando, Shuffle, HiFi, Negro Mate(Auriculares con Cable, Cable Auxiliar y Cable Micro USB incluidos) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♩ ♪ ♫ 【Reproductor de MP3 con Bluetooth mejorado】 Compatible con el Bluetooth 5.0 más nuevo, que tiene mejor compatibilidad y menor consumo de energía. La mayor distancia de recepción y las conexiones automáticas ayudan a que los dispositivos Bluetooth, como los auriculares, se conecten fácilmente a nuestro reproductor de música. El Bluetooth mejorado es uno de sus principales puntos de venta.

♩ ♪ ♫ 【Función de grabación de música】 No es solo un MP3 o un walkman, sino también una rasgando reproductor de música, que puede grabar cualquier música que desee de radios o sitios web, solo use una línea de cable de audio de 3,5 mm para conectarlo con su teléfono, PC, computadora portátil u otros dispositivos. Cuando estos dispositivos estén reproduciendo música, se grabará exactamente la misma música con calidad de sonido sin pérdidas en su reproductor MP3.

♩ ♪ ♫ 【De sonido sin pérdidas】este reproductor de MP3 Bluetooth integra un chip inteligente de reducción de ruido digital profesional, garantizándole una experiencia de audio de alta calidad. Le permite distintas opciones de ecualización: Rock , Funk, Hip hop, Jazz, Classic, Techno y Personalizado. Es compatible con la mayoría de los populares formatos de audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, etc.

♩ ♪ ♫ 【Grabadora de voz con un clic y radio FM】 Para usar la función de grabadora de voz, solo necesita presionar el botón "Rec" ligeramente y comenzar a grabar rápidamente. Este reproductor de MP3 se convierte en su grabadora de MP3. Este reproductor MP3 es también una radio MP3. Cuando se conecta a un auricular, se convierte fácilmente en una radio FM portátil.

♩ ♪ ♫ 【Larga duración de reproducción y gran capacidad】tiempo de reproducción de música hasta 50 horas, con sólo 2 horas para su carga completa. Lleva a tus oídos a un viaje de audio con una altísima resolución de sonido, sin pérdidas. Es el mejor regalo útil y mejor para sus hijos y sus amigos.

Energy Sistem MP4 Touch Bluetooth (Reproductor de música MP4 Bluetooth, 8 GB, Pantalla táctil, Radio FM y Lector de Tarjeta microSD) – Rojo Coral € 42.90

€ 40.90 in stock 25 new from €40.90

Amazon.es Features - Bluetooth: reproductor MP4 con tecnología Bluetooth para escuchar la música sin cables.

- 8 G: Capacidad interna de 8 GB ampliables para almacenar miles de canciones en diferentes carpetas.

- Botones Táctiles: reproductor mp4 con botones táctiles para acceder rápidamente con un solo toque a todas las carpetas y cambiar de canción, pausar la reproducción o ajustar el volumen.

- RADIO FM: reproductor con función de radio FM para escuchar programas y sintonizar los partidos a través de la radio.

- MicroSD: Posibilidad de ampliar la memoria interna del reproductor hasta 64 GB a través de tarjetas microSD.

Wodgreat Reproductor MP3, Mini MP3 Multifuncional con 32GB Tarjeta Reproductor Música, MP3 Player para Niños con Radio Video Ebook, Pantalla LCD de 1,8", Soporte hasta 128GB Tarjeta (Negro) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【Calidad de sonido de alta fidelidad】 El reproductor MP3 Wodgreat tiene un chip de reducción de ruido digital inteligente profesional que brinda una experiencia de audio de alta calidad. Admite los formatos de audio más populares: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, etc.

【Diseño multifuncional】 Una radio FM está integrada en el reproductor MP3 para niños. También admite funciones de grabación de voz, exploración de imágenes, video, lectura de libros electrónicos, repetición A-B y visualización de letras, un ayudante perfecto para aprender idiomas y canciones.

【Batería potente】 Solo tarda 2 horas en cargarse por completo y la música se puede reproducir hasta por 30 horas. Puedes disfrutar de un maravilloso recorrido musical. ¡La música es el mejor cargador del viaje!

【Gran capacidad】 Con una tarjeta sd de 32 GB, el reproductor MP3 ofrece mucho espacio para sus canciones, libros electrónicos y videos. Admite tarjetas micro de hasta 128 GB. El reproductor MP3 es como una pequeña biblioteca de música que puede llevar consigo.

【Reproductor deportivo ultraligero】 El diseño ultraligero lo hace ideal para los entusiastas de la música y los deportes. El reproductor MP3 deportivo pesa solo 30 gramos. Mételo en el bolsillo y apenas sientas su peso. Puede disfrutar de la música mientras monta en bicicleta o trota.

PRUNUS J-328 Radio Portatil Pequeña FM, Mini Radio de Bolsillo Digital con grabadora, Reproductor de música MP3 Micro-SD/TF/AUX, batería Recargable y Botones de Bloqueo para Correr, Caminar, Viajar. € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features ♥【Súper portátil】¿Estás pensando en tomarte un descanso de este ruidoso mundo repleto de deslumbrantes productos inteligentes durante un tiempo? En ocasiones, todo lo que necesitas es relajarte con una simple radio pequeña. Esta radio portatil digital bolsillo (tamaño 93.5 * 48 * 19 mm; peso de solo 72 g) es bastante fácil de transportar con la correa. Su apariencia ligera, con una dulce voz, siempre te acompañará mientras te quedas en casa, caminas, etc. Nota: MANTENER ALEJADO DEL AGUA.

♥【Multifuncional】FM 87.5-108MHz / entrada AUX y reproductor de música con tarjeta TF / grabación de radio, podrás relajarse sintonizando tu emisora favorita o con la música que le gusta. Son las radios FM portatil con la mejor recepción, cualquier emisora de radio estará disponible para ti. Y la función de apagado automático de la pantalla al reproducir prolonga el tiempo de uso de manera excelente. El BOTÓN DE BLOQUEO evitará el uso accidental mientras te encuentras en el metro,autobús,etc.

♥【Calidad de sonido perfecta】en una era de cambios rápidos,es bueno saber que hay cosas que nunca cambian. La altavoz con radio emite música rock incluso hoy.Esta radio bolsillo digital, compatible con un conector para auriculares estándar de 3,5 mm, te transportará a tu juventud.Con el altavoz magnético incorporado de alta calidad de 3W, que ofrece graves profundos fiables, agudos suaves y un sonido nítido,podrás disfrutar de una mañana tranquila junto con música relajante y diversas noticias.

♥【Uso fácil y carga】1) Está radio portatil digital equipada con una antena oculta, pero que también puede usarse como un cordón duradero para transportarla. 2) Con presionar un botón, podrás buscar, almacenar y ordenar todas las emisoras de radio disponibles de forma automática. (Nota: ¡las emisoras no se pueden cambiar después de la búsqueda!) 3) Radio portatil recargable, con cable, puedes usar un adaptador USB DC5V/500mA-2A, o un banco de energía para cargarlo. Cargar no puede ser más fácil!

♥【Radio portátil con grabadora】¿Quieres hacer algo interesante mientras escuchas la radio? Inserta una tarjeta TF cargada con archivos MP3 y graba los sonidos más tarde. Puedes grabar tus emisoras favoritas para recrearte lentamente con los sucesos relatados o volver a escuchar la música. Además, también puedes grabar tu propia voz para hacer un recordatorio o anotar tu opinión mientras escuchas las noticias. ¡Qué juego tan divertido para tu goce físico y mental!

Autoradio Bluetooth, CENXINY FM 4x65W Radio Para Coche Llamadas Manos Libres Control Remoto Radio stéreo de Coche con Reproductor de MP3 USB y Bluetooth 4.2, soporte IOS y teléfono Android € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【Micrófono Incorporado】La radio coche bluetooth viene con un micrófono para conversaciones con manos libres y transmisión de audio. Soporta iOS y Android. Tamaño del producto 7.4 × 5.9 × 2.3 pulgadas. Nota: Nuestra radio de automóvil es solo para los autos de 12V, no para los autos de 24V más grandes.

【Sintonizador FM】260 vatios de potencia (4x65W), el sintonizador FM capta fácilmente cualquier estación de radio. Frecuencia de radio: 87.5 MHz - 108 MHz, se pueden memorizar 12 estaciones. Si el enchufe de alimentación del estéreo de automóvil bluetooth no está desconectado, la estación se guardará.

【Conectividad】La radio para cochel puede conectar sus dispositivos externos a través de la entrada USB o AUX. Puerto de carga USB 2.1A, 50% más rápido que otros.

【Formatos de Audio】Compatible con MP3, WMA, WAV, FLAC. Este reproductor de MP3 estéreo para automóvil puede reproducir música almacenada en la tarjeta TF, la capacidad máxima de 32 GB. El ecualizador le permite elegir entre 3 preajustes: Pop, Rock o Clásico.

【Interfaz ISO】La radio estéreo de coche 1 Din se adapta a muchos vehículos. Controla el volumen hacia arriba / abajo y reproduce / pausa con el control remoto inalámbrico.

32G Reproductor MP3 Bluetooth 5.0 JBHOO 2.8" MP3 Running con Altavoz, FM Radio, Podómetro, Grabación, Soporte de Pantalla Táctil Completa de hasta 128 GB (Cordón, Brazalete Deportivo Incluido) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬【Bluetooth inalámbrico 5.0】Bluetooth 5.0 significa transmisión más rápida, rendimiento estable, puede reproducir música a través del altavoz o auriculares Bluetooth, puede mantenerlo alejado de los cables; altavoz incorporado, puede disfrutar de la música sin auriculares.

♬【32 GB de memoria grande & Hasta 128 GB de expansión】Memoria interna grande de 32 GB, puede almacenar hasta 8,000 canciones y libros electrónicos, incluso se puede usar como un disco U. Si todavía teme no tener suficiente memoria, también puede usar una tarjeta SD de 128 GB como máximo para la expansión.

♬【Alta sensibilidad & Pantalla táctil grande】2.8" Gran pantalla táctil completa, mejor experiencia visual, operación receptiva, puede operar el reproductor sin problemas como si fuera un teléfono móvil; Pantalla IPS HD, agarre cómodo, resistente a los arañazos y duradero.

♬【Reproducción prolongada】Batería de gran capacidad de 500 mA, tiempo de reproducción de música de hasta 50 horas con 2 horas de carga completa. Lleve sus oídos a viajar con audio de muy alta resolución en un sonido real sin pérdidas.

♬【MÚLTIPLES funciones】Diseñado con reproducción de música, radio FM, podómetro, grabación de voz, reloj despertador, libro electrónico, reproducción de video, exploración de fotos, transferencia de archivos. Con cordón y brazalete deportivo, perfecto para el deporte, correr, viajar; Bonito regalo para hombres, mujeres, niños.

Radio Coche Bluetooth4.2, Tobetree4x60W Autoradio 1 DIN Bluetooth Control Remoto Manos Libres Estéreo de Coche, Soporte USB/AUX en FM/AM/MP3/WMA/WAV con Reloj, Función de Radio y de Archivo. € 21.99

€ 21.29 in stock 1 new from €21.29

Amazon.es Features 【Bluetooth Manos Libres y Control Remoto】Este estéreo de automóvil Bluetooth micrófono incorporado está equipado con una función Bluetooth. Conexión Bluetooth rápida y fácil, compatible con dispositivos Android e iOS. Este estéreo para automóvil también está equipado con un control remoto con todas las funciones, es más fácil de operar desde el asiento trasero. Muy conveniente. (No RDS/CD/DVD)

【Sintonizador FM】Este 1 din autoradio de coche con bluetooth, El poder es 60W * 4. Frecuencia de radio: 87.5MHz - 108MHz, con función de búsqueda automática de emisoras de radio, 6 estaciones se pueden almacenar y recuperar fácilmente.

【Cinco Colores LED y Tres Modos de Música】 El color del reproductor MP3 estéreo del automóvil puede ser: verde, azul, rojo, amarillo y morado. El estéreo del automóvil tiene 3 modos de efectos de sonido: bass rock, pop y jazz. El reproductor de MP3 estéreo para automóvil admite formatos de audio MP3 / WMA / WAV. Tendrás doble placer audiovisual.

【Conectividad】También puede cargar el teléfono a través de USB(Solo admite carga de 5 V), adecuado para la mayoría de los coches de 12 V. Ranura para tarjeta SD (hasta 32 GB)+conexión AUX IN adicional en la parte frontal(toma jack).

‍【Servicio Postventa Amigable】Debe seguir estrictamente el diagrama de cableado en el manual para instalar el estéreo del automóvil. Si hay algún problema de calidad no dude en contactarnos, le atenderemos de todo corazón.

Mymahdi Reproductor portátil MP3 / MP4, Negro con Pantalla de 1,8 Pulgadas de LCD y Ranura para Tarjetas Memory Card, Tarjeta de 128GB Memory Card TF € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features √ CÓMO USAR: simplemente copia música de un teléfono inteligente o PC con su tarjeta memory card al reproductor Mymahdi puede disfrutar de la música que desee también se puede utilizar como lector de tarjetas

√ Expansible a 128GB: Ranura para tarjeta memory card proporcionada para más música y audiolibros, etc, tarjeta de 128GB Miemory card TF de apoyo máximo.

√ Multi-funcional: reproductor de música, visor de fotos, lector de libros electrónicos, grabadora de voz, radio FM y video, sistema multi-idioma que ofrece una mejor experiencia, ideal para salir, viajar y divertirse

√ Construido en la batería recargable: puede utilizar cerca de 40 horas después de cargado completamente y de la necesidad solamente de la carga 3 horas, fácil manejar y un cable del usb y el auricular embalado en

√ El mejor regalo elige: el mejor regalo para los niños y 12 meses de garantía para el jugador de MP3 de MYMAHDI, nos enorgullecemos en nuestro servicio de atención al cliente amistoso y pronto

Deecam Autoradio Bluetooth, Radio Coche con Mando por Control Remoto, FM Sonido Estéreo, Doble Puerto USB, Llamadas Manos Libres, Carga rapida , Soporta TF/FM/AM/AUX/MP3/WMA/WAV/USB/SD € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【FM Sonido Estéreo】FM tiene un estéreo digital de alta calidad, FM capta fácilmente cualquier estación de radio. Puede escuchar radio de noticias, tráfico, música, televisión, información de viaje con precisión en cualquier momento y disfrutar el tiempo de conducción. La radio puede almacenar 18 estaciones. (Radio: 87.5-108 MHz)

【Múltiples Métodos de Conexión】El reproductor Bluetooth para automóvil admite una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento USB / SD. Admite entrada de audio AUX, radio FM, interfaz USB, reproducción de disco U, Bluetooth y TF tarjeta. Compatible con MP3/WMA/WAV/FLAC. Rear entrada de micrófono, salida de subwoofer. El ecualizador le permite elegir entre 4 preajustes:: clásico, jazz, pop y vocal.

【Doble Puerto USB】La radio de coche Deecam tiene 2 puertos USB, uno es para almacenamiento USB para reproducir sus canciones favoritas y el otro es para cargar teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. 2.1A carga rápida inteligente, 50% más rápido que otros, que proporciona un entorno de carga rápido y seguro.

【Control Remoto】El reproductor multimedia para automóvil adopta un diseño de control remoto infrarrojo y está equipado con una hebilla de control remoto especial en el volante. También puede realizar cambio de canción, reproduce y pausa, ajuste de volumen, silencio con un solo botón, Encendido y apagado, hacer que la conducción sea más segura.

【Bleutooth 5.0 Manos Libres】Radio coche utiliza la versión 2021 del nuevo chip IC Bluetooth, mejorar la señal, reducir la desconexión de Bluetooth, brindarle una conexión estable. Soporta para IOS / Android / mp3 / Bluetooth manos libres / navegación por voz / audiolibros. READ Los 30 mejores Altavoces Empotrables Techo de 2021 - Revisión y guía

Aigoss Radio Coche Autoradio Bluetooth 60W x 4 FM Estéreo de Manos Libres Llamadas Control Remoto Inalámbrico Stéreo de Coche con Reproductor de MP3 USB,Soporte iOS y Teléfono Android € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features 【FM Estéreo 1 Din Universal】 Radio FM con sistema estéreo digital de alta calidad, con el que los canales se pueden configurar de forma totalmente automática, semiautomática y precisa. Se pueden almacenar de 1 a 6 canales de radio (frecuencia de radio: 87,5-108 MHz).

【Bluetooth Incorporado】 Después de conectar su teléfono con esta radio coche a través de bluetooth. Puede realizar llamadas con manos libres y escuchar música. No es necesario levantar el teléfono con las manos. Puede conducir con seguridad.

【Formatos de Audio】Soporta formatos MP3, WMA, WAV, FLAC. Este reproductor de MP3 estéreo para automóvil puede reproducir música almacenada en la tarjeta TF, la capacidad máxima de 32 GB. El ecualizador le permite elegir entre 3 preajustes: Pop, Rock o Clásico.

【Admite USB / AUX / Tarjeta TF】 Esta radio de coche con bluetooth admite AUX externo (enchufe de 3,5 mm) para conectar audio, admite lectura de datos de disco U y tarjeta TF. Esta es una nueva radio USB para automóvil que es más fácil de leer, más versátil y más fácil de usar que la mayoría de las otras radios.

【Mejor Servicio al Cliente】 Brindamos soporte técnico dentro de las 24 horas antes de su compra y después de su venta. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para ayudarlo. Aigoss concede gran importancia a la satisfacción del cliente.

Timoom Reproductor MP3, 2.8" Pantalla táctil 5.0 Bluetooth Mp4 32GB con auriculares, Altavoz de audio de alta fidelidad Ampliable hasta 128GB Radio FM Grabaciones con podómetro inteligente,Blanco € 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Buetooth 4.1- El reproductor mp3 dispone de Bluetooth 4.1, puede disfrutar sus músicas favoritas de forma inalámbrica conectándolo con sus auriculares o un altavoz Bluetooth, tambien puede conectarlo al sistema de altavoz de su coche.

Soporta SD TF hasta 128GB- 16GB de almacenamiento interno portátil y ampliable hasta 128 GB de tarjeta micro SD (no incluido), usted puede traer su colección de música favorita y podcasts o audiolibros.

Diseño Elegante- Con un aspecto redondo y cordón, protege el reproductor MP3 para que no se caiga fácilmente, es conveniente de llevar, disfruta de la música en cualquier momento.

Función de Grabación y FM Radio- Viene con un sintonizador de radio FM integrado, para que pueda escuchar la radio o cualquier noticia en cualquier lugar. Nota: el mp3 no incluyen los auriculares

Batería Larga- Con 1 hora de carga (5V, 0.5-1A), le ofrece 21 horas de grabación y 5 horas en modo del Bluetooth. Además, todos nuestros productos disponen de una garantía de 12 meses, si tiene alguna duda, no se preocupe en escribir a nosotros, vamos a responderle dentro de 12 horas.

AGPTEK Reproductor MP3 de 8 GB portátil, con Pinza y Radio FM, Compatible con los formatos MP3, WMA y WAV, Color Azul € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reproductor MP3 de Clip Portátile】Este reproductor de mp3 AGPTEK con diseño de clip trasero se puede colocar en la ropa sin que se caiga. Muy indicado para amantes del deporte y la música. Viene con una funda de silicona resistente al sudor. Muy indicado para amantes del deporte y la música.

【Operación Simple】 El reproductor MP3 está diseñado con dos controles deslizantes de conmutación para los modos FM / Música y Repetir / Aleatorio. El funcionamiento es intuitivo y sencillo. Incluso los niños y los ancianos pueden operar fácilmente.

【Pequeño pero Potente】 El MP3 deportivo portátil tiene una memoria interna de 8GB, una batería de polímero de litio recargable de 110mAh incorporada, puede reproducir hasta 9H con carga completa, brindándole una experiencia musical agradable. Formatos de audio compatibles: MP3 WMA y WAV. Funciona perfectamente con el coche a través del puerto AUX. (Se necesita un cable macho y adicional para los sonidos AUX)

【Función de Radio FM】 El reproductor de radio MP3 con clip tiene un sintonizador de radio FM incorporado, lo que le permite escuchar la radio, el pronóstico del tiempo y todas las noticias en cualquier momento y en cualquier lugar y admite la banda de frecuencias públicas 87.8-108 MHz.

【Ligero y Conveniente】 Este Mini MP3 pesa solo 13,8 g con una dimensión de 50 * 36,2 * 15,6 mm. Sin carga al viajar o hacer ejercicio. Gracias al concepto de diseño del jugador deportivo extremadamente simple le brinda una experiencia. más cómodo de usar.

RDS Autoradio Bluetooth Manos Libres Radios de Coche por Plástico y Aleación de Aluminio, Lifelf Radio Estéreo 4 x 65 W 1 DIN con Reproductor de MP3, Control Remoto WMA FM, Dos Puertos USB € 25.89 in stock 1 new from €25.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Radio Bluetooth 5.0] Equipado con transmisión y recepción Bluetooth, el estéreo del automóvil se conecta a varios dispositivos móviles a través de Bluetooth 5.0, más estable y conveniente para disfrutar de la música y recibir la llamada. Llamadas manos libres, no es necesario levantar el teléfono con las manos para tener una conducción segura.

[Función RDS compatible] Admite búsqueda de radio de tres bandas FM / AM / RDS, estéreo de coche Bluetooth compatible con RDS, modo RDS eficaz para recibir la estación deseada, frecuencia de radio FM / AM de alta calidad: 87,5 MHz - 108 MHz.

[Función de estación de memoria] Para guardar la memoria de la radio, la línea amarilla de la radio debe estar conectada a la línea eléctrica del automóvil. Cuando escucha la radio, puede almacenar 12 canales de radio por adelantado (FM1-FM2-FM3).

[Soporte USB / TF y AUX] La radio del coche es posible conectar sus dispositivos externos a la radio de su coche gracias a la entrada USB o AUX, el puerto de la tarjeta TF. Formatos de audio compatibles con MP3, WMA, WAV, MPE. Este receptor de radio puede reproducir música almacenada en la tarjeta TF, la capacidad máxima de 32 GB (sin reproductor de CD)

[Fácil instalación y gran altavoz] Que viene con el manual en cinco idiomas, debe seguir estrictamente el diagrama de cableado del manual para instalar la radio del coche, que es más claro y más fácil de seguir. Reproductor de música de alta calidad a través de Bluetooth, puede disfrutar de su tiempo de conducción.

AGPTEK 32GB Reproductor MP3 Bluetooth 5.0, Pantalla a Color de 2.4” con Radio FM, Grabación, Botones Táctiles, Soporte hasta 128GB, Negro € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth Inalámbrico 5.0】Bluetooth de versión 5.0, una compatibilidad más entendida, puede admitir ampliamente Bluetooth para teléfonos móviles y automóviles, latencia ultrabaja y transmisión acelerada, fuerte rendimiento antiinterferente, disfruta de la música libremente.

【Pantalla 2.4” y HiFi Sonido】 Pantalla a color de alta definición, bajo consumo de energía, más ahorro de energía. 7 Botones táctiles de nivel de reacciones milisegundos con ajustes de volumen independientes.Utilice un chip profesional de reducción de ruido inteligente para restaurar el sonido real.

【Gran Capacidad y Duración】 Viene con memoria de 32 GB, la tarjeta TF se expande hasta 128G, puede almacenar muchísima música y MV. Dispone de una batería de litio de premiun calidad, se puede escuchar música durante 48 horas y video durante 12 horas después de Completamente cargado.

【Multifunciones】 Este reproductor MP3 soporte reproducción de música, grabación de voz, radio FM, carpeta, Bluetooth, calendario, video, imagen, E-Libro, cronómetro, despertador, reproducción de punto de interrupción, repetición A-B, sincronización de letras.

【Artesanía Texturizada y Sensación Mejorada】El cuerpo de metal ultrafino adopta materiales avanzados de aleación de zinc para reflejar el reproductor de música de alta calidad. El diseño de pantalla curva hace que se sienta más cómoda cuando le toque, es elegante y fácil de operar.

32GB Reproductor MP3 Bluetooth 4.2 Súper Ligero Gran Memoria Deportes IHOUMI Mp3 Player con Radio FM, Grabación de Voz, Podómetro,E-Book, Soporte SD USB TF hasta 128 GB Tarjeta € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Por qué elegir el reproductor MP3 de IHOUMI】: IHOUMI se adhiere al concepto de súper rentable y crea la experiencia de compra más satisfactoria para los clientes.

【Ultraligero】: el M160 pesa solo 27 gramos y no se convertirá en una carga cuando haga ejercicio. Es muy adecuado para el ejercicio y el senderismo.

【Excelente calidad de sonido】: utilizamos chips de reducción de ruido digitales inteligentes profesionales para proporcionar un sonido de nivel HIFI. Diseñado para amantes de la música.

【Capacidad sin preocupaciones y conectividad absoluta】: 32 GB pueden almacenar 8000 canciones, no necesita preocuparse por la memoria. El uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2, con una estabilidad de conexión súper alta, le permite disfrutar de la música al máximo.

【Lo que puede obtener】: M160, auriculares, cable de datos y guía de bienvenida, nuestros 24 meses de servicio sin preocupaciones y excelente servicio al cliente.

Timoom Reproductor MP3 Bluetooth, Mini MP4 reproductor deportivo con 32 GB, HiFi portátil sin pérdidas X56, Radio FM, Podómetro inteligente, Fotos, Grabaciones, Libro electrónico, Soporta hasta 128 GB € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN BLUETOOTH 5.0 : el reproductor MP3 Timoom X56 funciona tanto de forma inalámbrica como con cable. El sistema Bluetooth admite de 2.0 a 5.0 y ofrece una conexión estable con otros dispositivos, como altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth.

DISEÑO DE CLIP Y PEDÓMETRO: con el mini clip puede insertar Timoom mp3 firmemente en su ropa deportiva. El X56 pesa solo 27 gy apenas lo siente cuando cuelga la ropa. Es ideal para la práctica de deportes y senderismo.

RADIO FM Y CALIDAD DE SONIDO SIN PÉRDIDA: el reproductor Timoom Clip Jam tiene prácticos auriculares y un sintonizador de radio FM incorporado para que pueda escuchar la radio o las noticias en cualquier lugar. Admite muchos formatos de audio como WMA (NO DRM) y FLAC, puedes disfrutar de una música increíble.

ALMACENAMIENTO GRANDE DE 32GB - Gran almacenamiento interno de 32GB que puede almacenar hasta 8,000 canciones y libros electrónicos y también se puede usar como un disco U.

La memoria interna máxima de 128 GB que admite SD TF se puede ampliar a una tarjeta micro SD de 128 GB (no incluida). Puede escuchar hasta 8000 canciones y recopilar y definir su música favorita en carpetas.

