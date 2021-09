Inicio » Electrónica Los 30 mejores Movil Huawei Mate 20 Lite de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Movil Huawei Mate 20 Lite de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Movil Huawei Mate 20 Lite veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Movil Huawei Mate 20 Lite disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Movil Huawei Mate 20 Lite ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Movil Huawei Mate 20 Lite pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 5.79 in stock 2 new from €5.79

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei Mate 20 Lite, Honor Play. El espacio entre el Huawei Mate 20 Lite, Honor Play y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Huawei Mate 20 Lite - Smartphone Dual SIM de 6.3" Full HD (Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, cámara dual de 24 + 2 MP) negro € 245.00 in stock 3 new from €245.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 6.3", resolución Full HD+ de 2340 x 1080 pixeles

Cámara IA, cámara frontal de 24 MP + 2 MP y la doble cámara trasera de 20 MP + 2 MP

4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna ampliable hasta microSD de 256 GB

El chipset Kirin 710 de 12 nm garantiza un rendimiento de juego inmersivo y una excelente eficiencia energética

Huawei Mate 20 Lite cuenta con una batería de larga duración de 3750 mAh

REY Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 Lite, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI MATE 20 LITE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

REY - Funda Anti-Shock Gel Transparente para Huawei Mate 20 Lite, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI MATE 20 LITE, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,... READ Los 30 mejores Pin Y Pon Action de 2021 - Revisión y guía

Funda con Cuerda para Huawei Mate 20 Lite, Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Cover Case Cubierta con Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón/Funda Colgante movil con Cuerda € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features [ PRÁCTICO Y ESTILOSO ] : A correa para el cuello del teléfono móvil hace que su teléfono celular sea un accesorio de moda con estilo y se puede llevar de manera casi casual como un bolso o una bolsa para el cuello cuando sales, compras, trabajas, etc

[ SIEMPRE SEGURO] : Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos

[ FIRME Y AJUSTABLE ] : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado

[ Funda de movil ] : La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, flexible, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas

[ COMPATIBILIDAD ] : Funda para Huawei Mate 20 Lite smartphone con cuerda, esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

Spigen Funda Rugged Armor Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Negro Mate € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features Material de TPU con diseño exterior de fibra de carbono.

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Grabado interior de tela de araña para absorción de impactos

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

ZLONXUN Cargador rapido con Cable USB-C para Huawei Mate 20/20 Lite/10/9, Honor 20/View 20/9X/G9 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Cargador súper rápido: el cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

Compatible con la Teléfono con interfaz USB-c de Huawei

El paquete incluye: cargador rápido y Cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación CE

kwmobile Carcasa para Huawei Mate 20 Lite - Funda para móvil en TPU Silicona - Protector Trasero en Amarillo Mate € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

HUAWEI View Cover - Funda para Mate 20 Lite, Color Negro € 24.99 in stock 4 new from €19.78

Amazon.es Features Acabado fino

Protege tu smartphone contra golpes y rayaduras

Muy delgada

kwmobile Funda con Cuerda Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Carcasa de Silicona con Colgante - en Rojo Oscuro/Negro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features CON COLGANTE: Cuelga tu móvil alrededor de tu cuello con esta funda con cordón y tu teléfono estará siempre a salvo contigo.

FUNDA CLÁSICA: La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

CÓMODA DE LLEVAR: El cordón se engancha a la funda a través de dos puntos, por lo que es más estable que las correas de cordón tradicionales.

CON BORDE ELEVADO: La parte delantera de la funda sobresale ligeramente, para que puedas colocar tu móvil en cualquier superficie sin miedo a que la pantalla se raye.

Ingen Funda con Cuerda para Huawei Mate 20 Lite - Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Colgante - Verde € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Huawei Mate 20 Lite, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente.

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

ivoler Funda para Huawei Mate 20 Lite con [Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla *3], Anti-Choque Carcasa con Anillo iman Soporte, Hard Silicona TPU Caso - Negro € 9.95 in stock 2 new from €9.95

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Premium Funda con soporte de anillo + Hecho de ultra fino 0.3mm dureza 9H vidrio templado para Huawei Mate 20 Lite. Recortes precisos para todos los controles de puertos, sensores y cámaras. Todos los botones son de fácil acceso. El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono.

[Grado Militar a Prueba de Golpes] --- La funda protectora está diseñada con cuatro esquinas antichoque, y el rendimiento antichoque en las esquinas se ha mejorado en un 200%. El potente equipo militar de protección contra caídas ayuda a proteger su teléfono por daños por caída sin tener que preocuparse por accidentes por caída.

[Anillo Giratorio De 360 Grados] --- El soporte de anillo de metal incorporado se puede girar 360° libremente, liberando las manos de las ataduras. El ángulo de apertura de 100° se ajusta bastante al arco del dedo para evitar que el teléfono se rompa. La lámina magnética de metal puede adsorberse directamente al marco de fijación magnética del automóvil (sin incluir el marco de fijación magnética del automóvil).

[Protección Completa] --- Hecho de choque que absorbe el alto grado TPU y los materiales de la PC, resistente huellas dactilares, antideslizante, antitranspirante, antigrasa, fácil de limpiar. El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies, y el cristal templado proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para la pantalla del teléfono preciosa.

[Lo Que Obtienes] --- 1x Funda, 3x Vidrio Templado protector de pantalla, 3x Toallitas húmedas, 3x Paño de microfibra, 3x Absorbedor de polvo y guía para la pegatina.

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda Protectora con Protector de Pantalla - Cover con Protector Duro € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

DOBLE PROTECCIÓN: El case completo oro rosa metalizado tiene dos caras. La cubierta posterior es antideslizante y la parte delantera es un marco de plástico. Se incluye lámina protectora para la pantalla.

SÓLIDA Y RESISTENTE: El forro rígido cubre todo el dispositivo y se puede quitar y poner fácilmente, además ambas partes encajan perfectamente. Gracias a su diseño de protección en 360 grados, tu smartphone estará totalmente seguro.

ACCESIBLE: El protector con tapa deja todos los botones y conexiones de tu teléfono inteligente accesibles.

360°: Esta cubierta rígida y dura se pone como un marco protector y protegerá la pantalla de tu móvil como si fuese una segunda piel.

ivoler Funda para Huawei Mate 20 Lite con 3 Unidades Cristal Templado, Fibra de Carbono Carcasa Protectora Antigolpes, Suave TPU Silicona Caso Anti-Choques Case Cover - Negro € 8.95 in stock 2 new from €8.95

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Hecho de ultra fino 0.3mm dureza 9H vidrio templado y Premium Funda TPU Suave de Silicona para Huawei Mate 20 Lite. Recortes precisos para todos los controles de puertos, sensores y cámaras. Todos los botones son de fácil acceso.

[Diseño estético] --- El patrón de fibra de carbono negro clásico, el contorno elegante y la delicada artesanía crean una apariencia clásica y un estilo único que nunca se desvanece, sin importar cómo cambie la moda. El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono.

[Protección Completa] --- Exterior de plástico durable de la PC proporciona la protección excelente del primer-nivel, mientras que anti-estiramiento TPE dentro momentáneamente se amplía para proteger más lejos su smartphone. El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies, y el cristal templado proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para la pantalla del teléfono preciosa.

[Material de TPU Suave] --- Proceso de moldeo por inyección de una pieza, utilice un TPU mezclado con materiales nuevos, ligero para una resistencia flexible, resistente huellas dactilares, antideslizante, antitranspirante, antigrasa,amortiguación, fácil de limpiar.

[Lo Que Obtienes] --- 1x Funda, 3x Vidrio Templado protector de pantalla, 3x Toallitas húmedas, 3x Paño de microfibra, 3x Absorbedor de polvo y guía para la pegatina, 1x manual de instrucciones en inglés. READ Los 30 mejores Funda Huawei P20 Lite Silicona de 2021 - Revisión y guía

LeYi Funda Huawei Mate 20 Lite Armor Carcasa con 360 Grados Anillo iman Soporte Hard PC y Silicona TPU Bumper antigolpes Fundas Case para movil Mate 20 Lite con HD Protector de Pantalla,Negro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

Los recortes precisos garantizan un fácil acceso a todas las funciones y los labios levantados para proteger la pantalla y la cámara.

Anillo Giratorio De 360 Grados Reforzado Que Puede Agarrar Al Tomar Un Selfie. Kickstand Cómodo Para Una Experiencia De Visualización Manos Libres,El anillo sostenedor está hecho de metal, puede atraerlo a un soporte de montura magnética (el soporte magnético para automóvil no está incluido), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

Full Protección y Antigolpes: Suave TPU Bumper + Duro PC para la máxima protección contra impactos, protege el teléfono de arañazos, golpes, polvo, Fácil de instalar y quitar.choques y abrasiones

[Garantía de satisfacción]: Si tiene alguna pregunta sugerencia, comuníquese con nosotros oportunamente.Responderemos a su correo electrónico dentro de las 24 horas.Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar el mejor servicio.

kwmobile Carcasa para Huawei Mate 10 Lite - Funda para móvil en TPU Silicona - Protector Trasero en Rojo Vino € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 10 Lite.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

Carcasa de espejo para Huawei Mate 20 Lite, con tapa magnética, piel sintética, antigolpes, color rosa y dorado € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Funda de teléfono Robinsoni: especialmente diseñada para Huawei Mate 20 Lite

El paquete incluye: 1 funda de protección de piel sintética, 1 lápiz capacitivo azul (color de tinta: negro).

Material: piel sintética con carcasa interior de silicona de poliuretano termoplástico. Estabilidad estable y al mismo tiempo elástica.

Características: 1. Funda de piel sintética Premium con tapa central. Protección frontal, trasera, antisuciedad, antipolvo y resistente a los arañazos. 2. Fácil instalación, se conecta al teléfono en cuestión de segundos. Proporciona un fácil acceso a todos los botones, controles y puertos. Se puede cargar sin quitar la funda.

#### * Robinsoni * está comprometido con la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Nos compromemos, seremos serios y resolveremos todos sus problemas.

Ingen - Funda para Huawei Mate 20 Lite + 2 Pack Protector de Pantalla, Funda Suave de Silicona Líquida con tapete de Microfibra Anti-Rasguño. para Huawei Mate 20 Lite 6.3”.Púrpura. € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Amazon.es Features 【Compatibilidad】: Esta funda se ajusta perfectamente al Carcasa para Huawei Mate 20 lite, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, para una mayor comodidad de uso, Está diseñada para ajustarse perfectamente al Huawei Mate 20 lite

【Material de Silicona Líquida】 : Hecha de material Carcasa de Silicona Líquida Gel Ultra Suave , la capa de Silicona Líquida resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, te asegura un agarre firme para tu Huawei Mate 20 lite.

【2 Pack Cristal Templado Protector de pantalla】:El paquete contiene dos protectores de pantalla de vidrio templado que están hechos de material termoplástico resistente. alta calidad, altamente duradero, resistente a los golpes, puede proteger la pantalla de los arañazos. Está diseñada Pack Protector de Pantalla para ajustarse perfectamente al Huawei Mate 20 lite

【Diseño multicolor】: El diseño multicolor le brinda una gran impresión visual, le permite cambiar los diferentes casos a menudo según su estado de ánimo, Haz que tu Huawei Mate 20 lite luzca increíble.

【Servicio al cliente】: INGEN brindado un servicio al cliente. Si por cualquier motivo no estás satisfecho con el producto, los pls nos envían el email, estaremos encantados de ofrecerte un reemplazo o un reembolso.

kwmobile Carcasa con Cuerda Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda Transparente con Colgante en Amarillo/Gris/Transparente € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

CON COLGANTE: Usa esta cubierta protectora con cordón y el diseño diseño palmeras alrededor de tu cuello y tu teléfono estará siempre a salvo contigo.

FUNDA TRANSPARENTE: La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto; que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

CÓMODA DE LLEVAR: El cordón se engancha a la funda a través de dos puntos, por lo que es más estable que las correas de cordón tradicionales.

BAJO LA PALMERA: Dale a tu dispositivo ese toque tropical y caribeño que le falta con esta funda. Sin duda te hará revivir el verano y las vacaciones cada vez que la mires.

kwmobile Carcasa Colgante Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda con Cuerda de TPU Mate en Lila € 11.99

€ 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

SIEMPRE SEGURO: Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga, por ejemplo en el caso de que se resbale de las manos.

TÁCTO AGRADABLE: La cubierta está hecha de silicona suave, muy agradable al tacto. Además su acabado mate le dará un estilo elegante a tu teléfono inteligente.

GRAN PROTECCIÓN: Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!

NOTA IMPORTANTE: Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

MyGadget Funda con Cuerda para Huawei Mate 20 Lite - Carcasa Transparente en Silicona TPU Suave con Cordón - Case y Correa Colgante Ajustable - Negro € 9.90 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features COVER PARA COLGAR - ¡​Sigue la moda del momento y lleva tu móvil de forma segura ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas y más!

ULTRA-DELGADO - Esta cubierta delantera ultradelgada con cadena se adapta perfectamente a tu smartphone. Todos los estuches colgantes son antichoque y tienen muy buena textura. Las correas en algodón son resistentes y trendy. No absorbe humedad ni inodoro.

ANTI-DECOLORACIÓN - El protector de bordes en silicona suave no se amarillea con el tiempo y protege tu teléfono de caídas accidentales gracias a los ángulos parachoques y puede mitigar con eficacia daños.

FUNDAS CON CORDONES - Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de tendencia. Este accesorio es también cómodo y práctico, especialmente cuando viajas para tener siempre el phone disponible para tomar fotos, escuchar música o conversar. La longitud de la cinta es ajustable.

SERVICIO AL CLIENTE 24/7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

Avalri Funda para Huawei Mate 20 Lite, Diseño Minimalista Estuche Rígido Ultra Delgado de PC a Prueba de Golpes Resistente a Rasguños Cover para Huawei Mate 20 Lite (Grava Verde) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Diseño exclusivo】: Es una carcasa diseñada especialmente para el Huawei Mate 20 Lite.

【Excelente textura】: La funda protectora de color ultra es el compañero perfecto para el Huawei Mate 20 Lite. La funda mate es fácil de limpiar y tiene un tacto suave. Luego la carcasa de arenisca tiene función de anti-huella digital y mejor agarre. La hermosa textura de metal mate de Hardcase brindarle a su móvil una apariencia resistente sin esfuerzo

【Ultra-delgado y ultra-ligero】: El material de PC ligero, delgado y duradero no aumenta el tamaño del móvil al tiempo que puede soportar el impacto y la vibración de la caída

【Precisión extraordinaria】: Esta funda para móvil tiene todos los surcos necesarios, por lo que puede usar libremente los puertos y controles del Huawei Mate 20 Lite en cualquier momento.

【Protección de la cámara】: Un borde de cámara levantado de 0,4 mm ayuda a proteger la cámara de rasguños en la superficie abrasiva.

Swark - Tapa de batería Compatible con Huawei Mate 20 Lite (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Compatible con: Huawei Mate 20 Lite SNE-AL00, SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3, INE-LX2.

Cada artículo ha sido comprobado y en buena condición, antes de que se deshilache.

Por favor, envíe una imagen si lo encuentras cualquier paquete dañado.

Please contact us if you have any questions, we will reply to you within 24 hrs. Revisión o feedback void the Warranty, please contact us to resuelve the issues you got with the product.

Simpeak Funda Compatible con Huawei Mate 20 Lite, Funda Libro Compatible con Huawei Mate 20 Lite Carcasa Huawei Mate 20 Lite Soporte Plegable/Ranuras Tarjetas y Billetes/Acceso - Negro € 7.59 in stock 2 new from €7.59

Amazon.es Features Diseñado para el Huawei Mate 20 Lite 2019.

Diseñado para el Huawei Mate 20 Lite 2019.

El acceso a todos los controles y características; Los recortes perfectos para los altavoces, cámara y otros puertos.

Ranuras para tarjetas de crédito y bolsillo, lo que la hace práctica y funcional.

La abertura para la cámara protege la lente, no obstruyendo la visión. Con la funda cerrada tendremos una perfecta audición del sonido de llamada. READ Los 30 mejores Television 28 Pulgadas Smart Tv de 2021 - Revisión y guía

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda Completa 360 para móvil - Cover Doble - Transparente € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN INVISIBLE: El case protector transparente para tu teléfono inteligente protege las partes más delicadas de tu dispositivo, desde la parte trasera hasta la pantalla.

MATERIAL: La cubierta protectora está fabricada con TPU suave y resistente, que protege ambas caras de tu smartphone de la suciedad, polvo, arañazos y golpes.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

COMODIDAD: La funda fullbody se adapta a la superficie delantera de tu smartphone y te permite usar la pantalla sin problemas.

NO SE PEGA: El recubrimiento completo está equipado con micro puntos internos para evitar que el dispositivo se quede pegado a la cubierta.

Ougger Funda Huawei Mate 20 Lite Carcasa, PU Piel Billetera Cuero Magnética Protector Suave TPU Silicona Tapa Cover para Huawei Mate 20 Lite con Ranura para Tarjetas, Gato y árbol (Rose Oro) € 11.98 in stock 2 new from €11.98

Amazon.es Features Construido en ranuras de tarjetas especialmente diseñado para Huawei Mate 20 Lite

Corte preciso que brinda acceso completo a los controles y puertos de sus dispositivos

Función de soporte para mirar películas con múltiples ángulos de visión

Hecho de cuero de la PU de alta calidad y caso suave de TPU dentro

Diseño de cierre magnético del tirón del estilo, protege el teléfono completamente

LEMORRY Fundas para Huawei Mate 20 Lite Estuches Funda Cuero Flip Cover Billetera Bolsa Piel Protector Magnética Cierre Suave TPU Silicona Tapa Carcasa para Huawei Mate 20 Lite, Blossom (Rojo) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Huawei Mate 20 Lite

Caso ultra delgado de tipo folio para minimizar el volumen y el peso

Monedero: tragamonedas para identificación y tarjetas esenciales

Párese Característica: Para ajustar el ángulo de visión

Proteja su teléfono contra la suciedad, arañazos y golpes

Simpeak Soporte Móvil, Soporte Tablet, Multi-Angulo Soporte de Aluminio Compatible con iPad,Compatible con iPhone, Compatible con Switch, Otras Tabletas y Móviles, Plata € 13.98

€ 12.59 in stock 2 new from €12.59

Amazon.es Features Doble plegable portátil: el diseño plegable doble lo hace muy conveniente y portable incluso para viajar

Doble plegable portátil: el diseño plegable doble lo hace muy conveniente y portable incluso para viajar

Compatibilidad amplia --- Aunque es perfecto compatible para Switch, también es compatible con dispositivos de 4 a 10 pulgadas incluyendo iPhone 6 / 6S / 7/7 Plus, Galaxy S8 / S8 Plus / S7, Google Nexus, LG, Sony, Pro / Air / Air 2, Samsung Tab, Kindle, incluso en caso de protección

Ángulo de visión ajustable: usted es totalmente libre ajustar el ángulo de visión

Anti-Scratch & Skid: shell de envoltura de silicona innovadora eliminará su preocupación por los arañazos

Desconocido Funda para Huawei Mate 20 / Mate 20X / Mate 20 Lite/Mate 20 Pro, Borde de Silicona TPU Suave Vidrio Templado Cubierta Trasera Carcasa a los Arañazos (Huawei Mate 20 Pro, Rojo + Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Protección】: Hecho materiales de alta calidad templado vidrio a prueba de explosiones borde de TPU suave para ofrecer una protección integral, Imita la parte posterior lisa de cristal del Phone y le ofrece un agarre excepcional.

【Diseño Especial de Cuatro Esquinas】: Diseño especial de cuatro esquinas le ofrece un agarre excepcional, este diseño evita que la funda en vidrio se deslice sobre superficies planas y protegiendo el de su Huawei Mate 20 / Mate 20X / Mate 20 Lite / Mate 20 Pro.

【Siempre Elegante】: La tecnología de cambio de color hace que la carcasa del Huawei Mate 20 / Mate 20X / Mate 20 Lite / Mate 20 Pro muestre diferentes colores en diferentes ángulos, hace que su look personalidad creativa diseño .

【Recorte Preciso】: Corte y diseño precisos, acceso rápido y fácil a todos los puertos, sensores, altavoces, cámaras y todas las funciones.

【Diseño inteligente】: Funda del teléfono ultra-delgada, ajuste perfecto con el Huawei Mate 20 / Mate 20X / Mate 20 Lite / Mate 20 Pro diseño cómodo y ligero, elegante y fácil de quitar e instalar.

MLOTECH Funda Huawei Mate 20, Cristal Templado Flip Clear View Translúcido Espejo Standing Cover Slim Fit Anti-Shock Anti-Rasguño Mirror 360°Protectora Cubierta Negro € 11.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Protección de 360°: Huawei Mate 20 Funda + cristal templado, cubierta de PC dura delantera y trasera, compacta y liviana, elegante y segura, que brinda una protección de 360°para su Huawei Mate 20.

Diseño de espejo plegable: funda para teléfono plegable, un soporte para el teléfono, que puede liberar sus manos, lo que le permite ver películas / videos / jugar juegos fácilmente y navegar por Internet.

Protección de la cámara: Más alto que el diseño de protección de 0.3MM de la cámara, puede evitar efectivamente el desgaste / rasguño y colisión de la cámara.

Botones y puertos precisos: acceso fácil a todas las funciones sin quitar el estuche.

Embalaje: 1 * Funda teléfono + 1 * cristal templado.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.