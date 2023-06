Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Monitor 32 4K de 2023 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Monitor 32 4K de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Monitor 32 4K veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Monitor 32 4K disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Monitor 32 4K ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Monitor 32 4K pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Samsung S32BM702 - Monitor Smart de 32" 4K UHD (3840 x 2160, VA, Smart TV, HDMI, USB Tipo C, Bluetooth, AirPlay, WiFi, Office 365, 16:9, 60 Hz, Dex Inalámbrico, Altavoces Integrados), negro

Amazon.es Features Smart monitor con Smart Hub y servicio de transmisión de medios (OTT) integrados: accede a la mayor colección de aplicaciones de Smart TV, incluidas Netflix, YouTube, Prime TV y Disney+; con control remoto y sin conexión a ordenador

Conectividad múltiple: conecta tu ordenador, teléfono móvil o consola de juegos más reciente al Smart Monitor a través de HDMI, Bluetooth o AirPlay

Monitor UHD de 32 pulgadas, HDR10, con diseño fino, elegante y sin bordes en 3 lados

Modos Eye Saver y Flicker Free: reduce la fatiga visual para una visualización más cómoda

Múltiples asistentes de voz: controla todo con tu voz gracias a Bixby, Amazon Alexa y al asistente de Google en tu Smart monitor

LG 32UN500-W - Monitor 4K UHD UltraFine 32 pulgadas, Panel VA LED: 3840x2160, HDMIx2, DPx1, Altavoces 5W, 4ms, 60Hz, Conectividad Universal, Inclinación Ajustable, Color Negro

Amazon.es Features Monitor de 32" con resolución 4K UHD (3840x2160 pixeles) con marcos ultrafinos, para disfrutar de una imágenes más nítidas y detalladas.

Frecuencia de actualización de 60 Hz y tiempo de respuesta de 4 ms.

El sistema HDR10 permite visualizar colores más vivos y lograr un mejor contraste.

Tecnología AMD FreeSync, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.

El soporte ajustable One-Click hace que la instalación e inclinación sea más fácil. READ Los 30 mejores Usb 128 Gb de 2023 - Revisión y guía

BenQ EW3270U Monitor 4K | 32 pulgadas HDR USB-C | Compatible para MacBook Pro M1

Amazon.es Features 31,5" LED con alta resolución 4K UHD 3840x2160 formato 16:9

Compatibilidad HDR: HDR aumenta el rango dinámico entre el blanco y el negro para ofrecer una gran claridad y detalles

Tecnología Brightness Intelligence Plus: el monitor ajusta dinámicamente el brillo y la temperatura de color en función del contenido presente en la pantalla y de las condiciones de luz ambiental

Tecnología Eye-Care: tecnología de baja luz azul (Low Blue Light) y sin parpadeo (Flicker-Free) para reducir las molestias oculares

Conectividad versátil: entradas HDMI 2.0, DP 1.2, USB-C y DisplayPort para la conexión de diversos dispositivos

ASUS ProArt PA32UCR-K - Monitor Profesional (32 Pulgadas, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 1000 nits, HDR-10, HLG, ΔE < 1, 98% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB/Rec. 709, Incluye X-rite i1 Display Pro)

Amazon.es Features Pantalla mini-LED 4K HDR de 32 pulgadas con un brillo máximo de 1.000 cd/m2

La tecnología de punto cuántico produce una fidelidad de color excepcional: 99,5% Adobe RGB, 98% de DCI-P3 y 100% sRGB

Los formatos HDR-10 y HLG ofrecen una experiencia más realista y versátil

Diferencia de color delta-E (∆E)

USB-C admite señal DisplayPort, transferencias de datos y hasta 80 W para dispositivos externos a través de un solo cable

SAMSUNG Smart Monitor M7B S32BM700UP 32'/ 4K/ Smart TV/Multimedia/Negro

Amazon.es Features SAMSUNG Smart Monitor M7B S32BM700UP 32'/ 4K/ Smart TV/Multimedia/Negro

LG 32UN88A-W - Monitor 4K UHD UltraFine Ergo 32 pulgadas, 3840x2160, 60Hz, 5 ms, 1000:1, 350nit, DCI-P3 95%, 16:9, HDMI, DisplayPort, Conectividad Universal, Inclinación Ajustable, Color Blanco

Amazon.es Features Ergonomía sin limitaciones: Gana espacio en tu escritorio y facilita una postura natural gracias al ajuste total y preciso de la posicion del monitor (brazo ergonómico que permite retracción y extensión, además de ser regulable en altura e inclinación, pivotable y giratorio)

USB Tipo-C, compatible con todas las marcas y 60W de potencia de carga

Colores más vivos y mejor contraste con HDR10

Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor

Muestra por encima del 95% a del espectro de color DCI-P3

BenQ PD3205U Monitor Designer (AQCOLOR Technology, 32 pulgadas, 4K UHD, sRGB/Rec.709, USB-C 90W, HDR, KVM, Compatible para MacBook Pro M1/M2)

Amazon.es Features TECNOLOGÍA AQCOLOR: El PD3205U cubre el 99 % de sRGB y Rec. 709 con una precisión Delta e ≤ 3 en un panel IPS

MODOS DE VISUALIZACIÓN ESPECIALIZADOS: Sus revolucionarios modos ponen de manifiesto los detalles de los diseños más complejos; proporciona un entorno de trabajo óptimo para diseñadores

USB-C: Suministro de alimentación mejorado de 90 W, capacidad de transferencia de vídeo, audio y datos a alta velocidad

CONMUTADOR KVM (TECLADO, VÍDEO Y RATÓN): Muestra los contenidos de dos PC con un solo teclado y ratón para ahorrar espacio y aumentar la eficiencia en el trabajo

TECNOLOGÍA EYE-CARE: Comodidad visual gracias a tecnologías sin parpadeo, antirreflectantes y de baja luz azul, que evitan la fatiga ocular y protegen los ojos

Samsung S32BM701UU 81.3 cm (32) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED White

Amazon.es Features Samsung S32BM701UU 81.3 cm (32 ) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED White

ASUS ROG Swift PG32UQ - Monitor de Gaming, HDMI 2.1, 4K UHD, 144 Hz, IPS, 1 ms, G-Sync, DSC, ELMB, Variable Overdrive, DisplayHDR 600, 98% DCI-P3, Punto Cuántico, DisplayPort 1.4, Negro

Amazon.es Features Monitor de gaming profesional IPS 4K UHD (3840 x 2160) de 32 pulgadas y 144 Hz para disfrutar de una experiencia gaming inmersiva en PC y consolas

HDMI 2.1 soporta resoluciones nativas 4K a 120 Hz, sin submuestreo croma (4:4:4) en PlayStation 5 y Xbox Series X

ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) permite que las tecnologías ELMB y de refresco variable trabajen simultáneamente para jugar con nitidez a fotogramas altos

NVIDIA G-SYNC compatible y la tecnología Variable Overdrive optimizan la experiencia gaming

La tecnología de rango dinámico (HDR) con DisplayHDR 600 y 90% DCI-P3 ofrece un rendimiento óptimo de contraste y color

ASUS ProArt PA329CV Monitor de 32", IPS, 4K (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec.709, Precisión de Color ΔE < 2, certificación Calman, USB-C, HDR-400

Amazon.es Features Monitor LED 4K UHD (3840 x 2160) de 32 pulgadas con ángulos de visión de 178 grados

Soporta el 100% de los espacios de color sRGB y Rec. 709

Verificado por Calman y calibrado de fábrica con una excelente precisión de color (ΔE

Conectividad DP vía USB-C con 90 W de suministro energético, DisplayPort, HDMI y USB hub

Las funciones ProArt Preset y ProArt Palette permiten ajustar al detalle los parámetros de color

ASUS ROG Strix XG32UQ - Monitor Gaming de 32 Pulgadas, 4K UHD, Fast IPS, 160 Hz OC, 1 ms GTG, NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro, Variable Overdrive, Display HDR 600, DCI-P3

Amazon.es Features Monitor Gaming profesional 4K UHD 3840 x 2160 Fast IPS de 32 pulgadas con una tasa de refresco de 160 Hz, overclocking

HDMI 2.1 soporta juegos 4K nativos a 120 Hz sin submuestreo cromático, 4:4:4, en PlayStation 5 y Xbox Serie X

La compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y la tecnología Variable Overdrive ofrecen un juego fluido y sin tearing

La tecnología de óptimo rango dinámico compatible con DisplayHDR 600, combinada con una gama de colores DCI-P3 del 96% permite un contraste y un rendimiento del color óptimos

Soporte de diseño ergonómico para ofrecer un amplio ajuste de giro, inclinación y altura

Dell G3223Q - Monitor Gaming de 32'' 4K UHD (3840x2160, 16:9, 144Hz, IPS, 1ms, AMD FreeSync Premium Pro, 95% DCI-P3, HDR 600, DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB) negro

VESA DisplayHDR 600 y amplia cobertura de colores del 95 % de DCI-P3 aportan a los jugadores unos gráficos verdaderamente realistas y vibrantes

El monitor Dell 32 UHD 4K para juegos es un complemento admirable para su kit de herramientas creativas

La función de compensación de la uniformidad ayuda a equilibrar dinámicamente la pantalla para ofrecer un color y un brillo uniformes, de modo que pueda confiar en la calidad de su trabajo

Un modo de consola exclusivo toma la señal 4K de una consola y la integra sin problemas con la tecnología HDR del monitor, con una frecuencia de actualización de 120 Hz

HP Z32 4K - Monitor profesional de 31.5" ajustable en altura (UHD antireflejo; 3840 X 2160; IPS LED; 350 cd/m; 14 ms; 99% sRGB; 10 bits; 16:9; Mini DisplayPort; DisplayPort; HDMI; USB-C; 3 x USB 3.0)

99% sRGB; 100% BT.709. Profundiad del color: 10 bit (8+2 FRC) con 1,07 mil millones de colores

Calibración de color de fábrica

Bisel micro borde por tres lados que sacan el máximo partido de todo el espacio y permite disfrutar de una experiencia multipantalla

Utiliza un solo cable de vídeo USB-C READ Los 30 mejores Cable Disco Duro Externo de 2023 - Revisión y guía

Dell 32 Monitor 4K con Hub USB-C - P3223QE

Samsung LS32A800NMUXEN - Monitor profesional de 32" 4K UHD (3,840 x 2,160, panel IPS), HDR10, 5ms, Flicker free, ajustable en altura, inclinación, giro y pivote

Amazon.es Features El panel IPS conserva la intensidad del color y la claridad del contenido multimedia en cada pulgada de la pantalla a través de 178 ° de amplio ángulo de visión.

Con mil millones de colores y HDR10, se puede disfrutar de una excelente precisión de color y detalles con una gama más amplia de colores que muestra el contenido exactamente como lo pretendía el creador

Con Automatic Source Switch, el monitor detecta los dispositivos que se acaban de conectar y les muestra la señal correcta. Se acabaron las búsquedas de la entrada correcta en el menú

El soporte ergonómico ofrece la máxima productividad y un uso cómodo a través de su diseño y compatibilidad VESA.

Regulable en altura, inclinación, giro y pivote

Lenovo L32p-30 - Monitor Gaming de 31.5" (4K UHD, IPS, 60Hz, 4 ms, HDMI+DP+USB-C, Cable USB-C a USB-C, FreeSync, Base Metálica con Cámara y Altavoces) Ajuste de inclinación - Negro

Relación de aspecto 16:9 y relación de contraste 1000:1

Tiempo de respuesta de 4ms y frecuencia de actualización de 60Hz

Cámara web Lenovo LC50 con 90 grados de rango de visión y resolución 1080p; micrófonos dobles integrados con cancelción de ruido

AMD FreeSync; la tecnología que ayuda a reducir el tartamudeo de la pantalla y proporciona mucha mayor fluidez a los videojuegos

BenQ MOBIUZ EX3210U Monitor 4K Gaming (32 pulgadas, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR 600, HDMI 2.1, 48 Gbps ancho de banda completo, VRR support for PS5, control remoto)

Amazon.es Features PANTALLA 4K DE 32 PULGADAS: Monitor para juegos IPS con frecuencia de refresco de 144 Hz, 1 ms, resolución UHD de 3840x2160 y AMD FreeSync Premium Pro para disfrutar de un juego fluido.

OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN: Las tecnologías BenQ HDRi, Light Tuner y Black eQualizer optimizan la calidad de imagen para mejorar la experiencia de juego.

SONIDO SUPERIOR: Altavoces dinámicos de 2.1 canales con tecnología de sonido Bongiovi DPS y audio treVolo con cinco modos de sonido personalizados.

MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO POR IA: El chip de micrófono con IA utiliza modelos de aprendizaje profundo para filtrar inteligentemente el sonido ambiental, como el ruido del teclado.

COMODIDAD: Con navegador de cinco opciones, mapeo de escenarios y OSD rápido para juegos que ofrece un sencillo control, además de altura e inclinación ajustables y Eye-Care para mayor comodidad.

LG 32GQ950-B - Monitor Gaming UltraGear 32 pulgadas, 4K IPS 3840x2160p, 16:9, 700cd/m², 1000:1, 1ms, 144Hz, DisplayHDR 1000, HDMI 2.1x2, DPx1, USB-Ax3, NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro, Color Negro

Amazon.es Features Panel IPS con 1ms la máxima velocidad de respuesta

Resolución 4K UHD para disfrutar de tus videojuegos con una máxima expresión de color e ideal para edición de contenidos

Tecnología AMD FreeSync Premium Pro, ahora también compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.

Máxima calidad de imagen y compatibilidad con HDMI 2.1

Colores más vivos y mejor contraste con VESA Display HDR 1000

YEYIAN ODRAZ Monitor Gaming 32",4K UHD HDR, 3840 x 2160, Panel IPS,350cd/m2, 1000:1, 60Hz, 4ms, 16:9, 178°, G-Sync, FreeSync, DP/HDMI/USB, Altavoces, VESA

Amazon.es Features Para cuando necesitas un monitor con una resolución absurda y un diseño extremadamente confiable, el Monitor Gamer Plano Sigurd de 32” de Yeyian tiene listo todo lo que necesitas, y aún tiene más. Resolución 4K UHD (3840x2160) en una enorme pantalla ancha de 32” que hará a cualquier HDTV parecer un juguete.

Cuidado de la vista máximo El modo Low Blue Light combinado con la tecnología FlickerLess de YEYIAN evita problemas de fatiga visual por un uso prolongado de la pantalla. Su productividad nunca se verá comprometida a partir de ahora, incluso después de un período prolongado de juegos y lectura.

Más profundo negro y blanco más claro Vea cómo sus programas de televisión, películas y títulos de juegos favoritos cobran vida. Colores vibrantes y precisos en todos los ángulos con una cobertura de gama de colores sRGB del 99% para la reproducción del espectro de colores más impresionante.

Compatibilidad AMD FREESYNC Experience effortlessly smooth tear-free, low flicker, low latency gameplay with AMD FreeSync. Low frame rate compensation ensures every frame transitions seamlessly, eliminating unwanted motion blur and image ghosting

Conectividad flexible Con 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB y una salida de audio de 3,5 mm, tiene la flexibilidad de conectarse a todos los dispositivos que necesite. Utilice el soporte de monitor VESA de 100 mm x 100 mm para una mayor utilidad de gestión inteligente del espacio

SAMSUNG LF32TU870VRXEN - Monitor 32'', Thunderbolt 3, 4K (3840x2160), Plano

Samsung LU32J590UQU Ultra HD - Monitor para PC (81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro)

Conector USB incorporado: sí

Mil millones de tonalidades de colores

Forma de la pantalla: plana

HP U32 4K HDR - Monitor de 32" FHD (1920 x 1080, 75Hz, IPS, 5ms, 16:9, HDMI, VGA, Low Blue Light, Antirreflejo, Inclinación Ajustable) Plata

Amazon.es Features Pantalla Full HD (1080p) de 81 cm (32 pulgadas) y una frecuencia de actualización de 75 Hz; pantalla con tecnología IPS

Tiempo de respuesta de 5 milisegundos con OverDrive; elimina el movimiento borroso, parpadeo y desenfoque en vídeos y juegos

Inclinación ajustable de -5° a +25° y ángulos de visión ultraamplios de 178°

Conecta facilmente tus disposivitos con los puertos 1 x VGA y 1 x HDMI 1.4 (compatible con HDCP)

Contenido de la caja: Monitor; tarjeta de garantía; cable HDMI; cable de alimentación AC; documentación

SAMSUNG Smart Monitor M7 32", Panel VA 32", resolución UHD 4K (3,840 x 2,160), HDR10, Tizen, Smart Hub, USB Tipo-C, Negro

Dell P3222QE - Monitor de 31.5'' 4K UHD (3840x2160, 60Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, USB-C, DisplayPort, HDMI, 5X USB, RJ45) Gris

Orientado a los detalles: capture todos los matices en un fascinante monitor 4K de 81.28 cm (32") con más de 8 millones píxeles y cuatro veces la resolución de Full HD estándar

Cómodo, elegante y con estilo: este monitor 4K de 81.28 cm (32") con marco ultrafino a tres caras cuenta con ComfortView Plusi, un filtro de baja luz azul siempre activo

Siempre el óptimo color: disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching 'conmutación en el mismo plano')

Elegante pero práctico: el diseño sorprendente y la pequeña base complementan un sistema de gestión de cables mejorado que oculta los cables de la tarjeta vertical del monitor READ Los 30 mejores Carcasa Disco Duro 2.5 Usb 3.0 de 2023 - Revisión y guía

Samsung Smart M7 de 32 pulgadas LS32AM702UUXEN con Tecnología 4K UHD (3840x2160), Altavoces, conectividad Móvil, Mando a Distancia, USB-C y Aplicaciones de Smart TV (Netflix, Prime TV, YouTube)

Conectividad múltiple: conecta tu ordenador, smartphone o consola de videojuegos al monitor Smart a través de HDMI, USB-C, Bluetooth o AirPlay

Un monitor de 32 pulgadas en 4K con un diseño sin marcos, elegante y delgado

Eye Saver y Flicker Free: tecnologías que reducen la fatiga visual y ofrecen una experiencia visual más cómoda

Trabaja sin problemas desde cualquier lugar. Aumenta tu productividad con las funciones de acceso remoto. Con el paquete Office 365 puedes visualizar y editar documentos y guardarlos en la nube sin complicaciones

SAMSUNG Smart Monitor M7 32'' 4K UHD 2160p

BenQ SW321C Monitor Photographer (AQcolor Technology, 32 pulgadas, 4K UHD, AdobeRGB/P3 Wide Color, USB-C 60W, HDR, Calibración de hardware, Compatible para MacBook Pro M1/M2)

32 pulgadas, 16:9 y resolución 4k: disfrute de una claridad excepcional y de hasta el más mínimo detalle con la tecnología ips

Calibración de hardware con software palette master element: para sintonizar y mantener el rendimiento de color del monitor en su estado óptimo

Hdr: aumenta el rango dinámico general entre el blanco y el negro para que la calidad de imagen se aproxime más a lo que los humanos vemos en el mundo real

Paper color sync para coordinar el color en pantalla y en las fotos impresas: edite las fotos eficientemente en el proceso de la pantalla a la impresión fotográfica mediante la vista previa simulada en pantalla

Samsung LU32J592UQRXEN - Monitor de 32'' 4K UHD (3840x2160, VA, LED, HDMI, 16:9, 3000:1, AMD FreeSync, Flicker Free, Eye Saver, 60Hz, 4ms), negro

Funciones PIP y PBP para que la multitarea sea sencilla

Flicker Free elimina el cansancio e irritante parpadeo de la pantalla, mientras que el modo Eye Saver minimiza la luz azul emitida

AMD FreeSync y modo Gaming: reduce el desgarro de la pantalla, el parpadeo y la latencia de entrada

Soporte VESA (100x100)

ViewSonic VX3276-4K-MHD 32" 4K UHD, HDR, HDMI, DP, mDP, Eye-Care, Eco-Mode, Altavoz, Plateado-Negro

Panel MVA para colores más ricos y un gran ángulo de visión

Resolución: 3840 x 2160 píxeles (4K UHD)

Diseño de 3 bordes: un ancho de marco ultradelgado para configuraciones de varios monitores

Altavoces integrados, entrada HDMI y DisplayPort

Samsung LU32R592CWRXEN - Monitor Curvo sin marcos de 32'' 4K 3840x2160, LED, UHD, 60Hz, 4ms,1500R, 2500:1, ajuste de inclinación, Gaming, Gris Oscuro

Amazon.es Features Monitor Samsung sin marcos curvo U32R592 de 32'' con resolución 4K (3840x2160) y curvatura de la pantalla 1500R

Relación de contraste de 2500:1, sin HDR10

Contornos y esquinas curvadas, cubierta trasera con textura de tejido, y una pantalla sin marcos en 3 lados

El modo juego optimiza al instante el contraste de la imagen

Consta con conexión HDMI 2.0, ajuste de inclinación y filtro de luz azul

