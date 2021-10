Inicio » Ropa Los 30 mejores Mochila Vintage Hombre de 2021 – Revisión y guía Ropa Los 30 mejores Mochila Vintage Hombre de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mochila Vintage Hombre veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mochila Vintage Hombre disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mochila Vintage Hombre ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mochila Vintage Hombre pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Overmont 35L Multifuncional portátil Vintage Mochila Bolsa Macuto de Lona Cuero para excursión Camping Senderismo Acampada Viaje activiadad al Aire Libre Caqui/Negro € 36.95

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features *{ MATERIAL DE ALTA CALIDAD }- Hecho a mano de tela de algodón resistente y material de cuero, la mochila es súper resistente, robusto y clásico.

*{ MULTIFUNCIÓN,VARIOS MÉTODOS DE LLEVAR }- Tiene al menos tres formas diferentes de llevar. Dos correas duraderas están en un compartimento oculto para hacer de esta bolsa una mochila / cartera. Una correa de hombro desmontable puede fácilmente girar la mochila en una bolsa de mensajero / crossbody bolsa / correo bolsa / bolsa de hombro.

*{ GRAN CAPACIDAD }- Dispone de una bolsa principal incluido un compartimiento para laptop de 35L, adecuado para portátiles de hasta 14,1 pulgadas. Y una bolsa extra para almacenar sus moviles, carteras y cosas pequeñas con diseño antirrobo.

*{ PORTATIL Y PRACTICO }- Ideal para uso diario en la escuela, trabajo, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, gimnasios, senderismo, ciclismo,camping, acampada, excursión etc. Usted puede llevar libros A4, Llaves, paraguas, movil, documentos o ropas.

*{ DISEÑO ERGONOMICO }- Equipado con correa ajustable, hebilla duradero de ABS. 100% garantía de satisfacción: Ofrecemos 12 meses de garantía de calidad, si tiene alguna pregunta, no dude en informarnos y le ayudaremos a resolverlo pronto 🙂

HASAGEI Mochila Unisex de Lona Mochila del Ordenador Portátil Mochila Escolar Vuelta al Cole € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 85% algodón Oxford + 10% + 5% PU, no pilling, mercerizado forro.

Diseño ligero y duradero correas acolchadas ajustables para comodidad de transporte.

Perfecto para guardar tu 15.6 Laptop, iPad, A4 libros, revistas, paraguas, cartera, gafas de sol y así sucesivamente.

Estilo: Vintage Mochila de lona, se aplican a la escuela, dar un paseo, senderismo, calle de compras y uso diario.

Tamaño: 11.4 W * 17h * 5.3t inch (29 * 43 * 13.5 cm)

KTMOUW Mochila Portatil 17.3 Pulgadas Hombre Impermeable Mochilas Puerto USB 17 Pulgadas Trabajo Ordenador Viaje Negocio Multifuncional Mochila Daypacks Negro-17.3inch € 38.86 in stock 1 new from €38.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✈【GRAN CAPACIDAD】:13.1* 8.3*18.9 "-33*21 *48cm (L*W*H) La mochila portatil tiene una capacidad de 45 litros.Los 4 compartimento principal grande puede acomodar muchas cosas.los bolsillos múltiples y los espacios ultra mantienen organizados todos sus artículos. Equipado con un compartimento para computadora portátil separado, puede contener una computadora portátil de 17,3 pulgadas y un iPad.Los bolsillos exteriores de malla elástica en los lados ofrecen espacio para un paraguas y vasos de agua.

✈【DURADERO & MULTIUSOS】:Mochila portatil está fabricada en tejido de poliéster primera calidad y viene con un forro de nylon alta densidad.Tiene un excelente rendimiento anti-salpicaduras.Además, está equipado con cremallera lisa doble cara y puntadas reforzadas para mayor durabilidad.La parte superior la mochila para hombre tiene un asa resistente que alivia la presión en las manos,mientras que las tiras reflectantes garantizan su seguridad por la noche al andar en bicicleta, correr o caminar.

✈【TRANSPIRABLE Y CÓMODO】:La panel posterior de malla acolchada y transpirable de este diseño mochila para portátil ayuda con la convección del aire disipación del calor.Construcción espalda tela esponja y las correas hombro ajustables en forma de S ayudan a aliviar la presión en la parte posterior del hombro y garantizan la máxima comodidad. Con resistente correa para equipaje, puede sujetar fácilmente la mochila de su computadora portátil al estuche y viajar con mayor comodidad.

✈【PUERTO DE CARGA USB Y ORIFICIO PARA AURICULARES】:estas mochila para portatil 17.3 pulgadas contienen un puerto USB externo con un cable de carga, lo que le brinda un método de carga más conveniente.Puede cargar su teléfono u otro dispositivo electrónico mientras camina (excluyendo la energía móvil).El orificio externo para auriculares en la parte superior de esta mochila hombre trabajo te permite disfrutar de tu música y liberar tu mano.

✈【DURADERO Y MULTIFUNCIÓN】: La mochila portátil es grande y resistente y es ideal para la universidad,viajes, caminatas, campamentos, negocios y actividades al aire libre!La mochila portátil sirve como una bolsa de viaje de negocios, mochila de viaje, bolsa de camping o mochila para computadora portátil de la universidad y la escuela secundaria. Esta mochila es adecuada para hombres, mujeres, adolescentes, estudiantes, viajeros, hombres de negocios.

Vintage Mochila de Lona de Marcha Bolsa Escolar Uní Mochilas Sport para Hombres Mujer Casual Marrón Oscuro € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: tela de lona fuerte

Dimensión: 28 cm (largo) x 16 cm (ancho) x 42 cm (alto)

Gran capacidad para portátil de 14 pulgadas, revista A4, teléfono móvil, bolso, libros, etc. Perfecto para la escuela, la universidad, los deportes y el viaje corto.

Diseño simple y costuras cosidas sólidas.

1 compartimento principal, 2 bolsillos interiores verticales, 1 bolsillo interior pequeño con cremallera, 1 bolsillo delantero, 2 bolsillos laterales para paraguas o botella de agua, y 1 bolsillo pequeño con botón para un teléfono móvil1 compartimento principal, 1 bolsillo vertical para portátil de 14 pulgadas, 1 bolsillo pequeño con velcro, 1 bolsillo interior con cremallera, 1 bolsillo delantero, 2 bolsillos laterales pequeños

Rufun Mochila de Lona Vintage para portátiles Mochilas de Viaje Bolsa de Gran Capacidad Unisex (Verde) € 31.98

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Capacidad Espaciosa】 1 x bolsillo principal grande x, 1 x bolsillo interior con cremallera, 2 x bolsillos interiores abiertos, 2 x bolsillos laterales, 1 x compartimento acolchado para almohadillas / tableta, 1 x compartimento acolchado para laptop (hasta 14 ").

【Lienzo de Alta Calidad】 Hecho de lona de algodón y accesorios de cuero Mochila resistente, duradera y cómoda.

【Correa Ajustable】 Se puede ajustar la longitud de la correa larga de la bolsa

【Multifonctions】 Una gran mochila de lona Vintage para hombres y mujeres para ir de excursión, acampar, viajar, etc.

【Dimensiones】 Aprox. 29 cm (L) * 19 (W) * 42 cm (H); 11.42 "(L) * 7.48" (W) * 16.54 "(H).

Moda Vintage Mochila de Lona y PU Cuero con Diseño Casual para Hombres de Viaje Mochila Ajuste para Portátil 17.3 Pulgadas € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Calidad】 Tela 16oz Tela lavable de alta densidad+5% Genuina Piel ,durable y ideal para uso a largo plazo

【Gran Capacidad】32 x 48 x 16 cm, Se adapta a portátiles de hasta 17.3". Este bolso incluye 3 bolsillo exterior con cremallera, Varios bolsillos de diseñador ofrecen más espacio. El interior de bosillos puede guardar cosas pequeñas como teléfonos móviles, llaves, tarjetas de crédito, etc

【Viaje Fácil】 Bien y grueso acolchado que puede dejarle mantener frío. Una correa ajustable para la cintura ayuda a mantener la mochila en su sitio y reducir el peso, para un viaje largo tiempo

【Gran regalo】Los Mochila de lona vintage grandes es un gran artículo como obsequio de negocios. Mochila para portátil hombre también es adecuado para viajes y compras. Ideal para el servicio como mochila, mochila escolar y mochila informal para la escuela, trabajo, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, etc

【Garantía y servicio al cliente】 este mochilas vintage negocio es manufacturado y vendido por Faxsthy solamente. Ofrecemos la ayuda rápida y de satisfacción del cliente si usted tiene cualesquiera preguntas. READ Los 30 mejores Mochila Roxy Mujer de 2021 - Revisión y guía

puersit Mochila Vintage Mochila para Portátil,Mochila para Portátil De 15 Pulgadas by (Gris) € 28.99 in stock 4 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 11.5 "L x 16" H x 6.5 "W Peso: 1.8 lb. Puede sostener perfectamente la laptop de 15.6". Gran capacidad: 1 * compartimento principal, 2 * bolsillos frontales, 1 * bolsillo frontal pequeño para billetera 2 * bolsillos laterales, 1 * bolsillo para laptop y iPad. Mucho espacio para guardar todo.

Material: tela de nylon resistente a la rotura, alta calidad de forro de poliéster. Ligero, duradero y fácil de limpiar. ¡La mochila es súper fuerte y puede caber MUCHO! Tiene muchos compartimentos y uno principal lo suficientemente grande como para sostener su computadora. La mochila tiene buena calidad y se ve muy elegante y agradable.

Diseño humanizado: panel de diseño transpirable y correas de hombro ajustables. Entonces tiene una experiencia de uso más cómoda. Correas anchas bien acolchadas y muy cómodas. ¡Toma mucho peso! Es muy importante que un conductor diario de una bolsa tenga correas anchas si va a transportar objetos pesados ​​como una computadora portátil.

Funciones Especiales: Con el puerto de carga USB externo y el cable de carga incorporado, la Mochila de Puersit le ofrece una manera conveniente de cargar su dispositivo electrónico mientras camina.

Ocasión: esta es la mochila más popular y multifuncional de este año, especialmente para viajes de negocios o de placer, para aquellos que están al aire libre y estudiantes universitarios. Es adecuada para el uso diario en la escuela, el trabajo, los fines de semana, las vacaciones al aire libre, las actividades al aire libre, los viajes ocasionales, gimnasios, senderismo, etc.

VASCHY Mochila Hombre,Mochila Vintage Mochila Mujer Cuero Lona Mochilas Escolares Juveniles Resistente al Agua Mochila Grande para Portatil 15,6 Pulgadas Viajes Trabajo Universidad Gris € 50.89 in stock 1 new from €50.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Fashionably diseñado con cuero genuino de calidad superior y lona, ésta es una mochila ocasional, simple y abundante. Está hecho de lona 100% algodón que es suave, transpirable, resistente y resistente al encogimiento.

2.Esta mochila de cuero tiene un bolsillo principal cubierto por una aleta de cuero. Tiene dos bolsillos interiores. También tiene compartimiento acolchado para un portátil de 15 pulgadas. El bolsillo principal grande tiene una cremallera resistente y lisa. Tiene dos bolsillos de los lados para las botellas de agua. Tiene un bolsillo delantero de cuero de la solapa con el closing.It magnético tiene un bolsillo firmemente cerrado en la parte posterior.

3.Dimension: 34x14x42cm / 13.4x5.5x16.5pulgadas Compartimiento del ordenador portátil: 29x5x31cm / 11.4x2x12pulgadas Correa ajustable: 45-85cm / 17.7x33.5pulgadas Pesos: 1.22kg, capacidad: 0.7cu ft / 20Liter

4. La mochila portátil es ideal para la escuela, la universidad va a los estudiantes para llevar libros, cuadernos y tiene compartimentos para almacenar las necesidades básicas, tales como llaves, papelería, calculadora, teléfono celular, billeteras, un portátil de 15 pulgadas, cámaras, iPods, iPads, tabletas Etc, que cubren la mayor parte de las necesidades de nuestra vida.

5.Esta mochila del ordenador portátil de la lona es morral perfecta para el turismo, ir de excursión, viajes cortos, montañismo, vacaciones, acampando, haciendo compras y así sucesivamente.

VASCHY Mochila Portatil,Mochila Hombre Vintage Mochilas Escolares Juveniles Ordenador 15.6 Pulgadas Mochila Casual Mochila Universidad Trabaja Resistente al Agua Verde Oscuro € 40.89 in stock 1 new from €40.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vaschy no está autorizado por ningún otro proveedor para vender el producto Vaschy, SOLICITE EL PRODUCTO SOLAMENTE A LA TIENDA VASCHY. La mochila informal diaria de Vaschy está hecha de tela de vinilo suave, resistente al agua y de alta calidad. El diseño vintage presenta un rectángulo, una forma aerodinámica con dos asas superiores para llevar la mano y correas ajustables para mochila que lo hacen fácil y cómodo de llevar.

FÁCIL DE ORGANIZAR: El compartimiento principal de la mochila de moda es con cierre con cremallera bidireccional, bolsillos para botellas de agua en ambos lados, funda acolchada, 1 bolsillo con cremallera, 1 bolsillo de malla y algunos bolsillos pequeños en el interior, 1 bolsillo frontal exterior con clip para llaves en el interior, un bolsillo trasero seguro, malla de aire ajustable acolchada, correa reforzada, paneles traseros súper cómodos y respirables

GRAN CAPACIDAD: 29x40x13cm / 11.5x15.7x5.1 pulgadas (ancho x alto x profundidad); Funda acolchada: 28x28cm / 11.x11 pulgadas (ancho x alto), bolsillo frontal: 20x23cm / 7.9x9 pulgadas (alto x ancho), bolsillo para botella de agua: 12x19.5cm / 4.7x7.7 pulgadas (ancho x alto), con cremallera en la parte posterior bolsillo: 15x19cm / 5.9x7.5 pulgadas, capacidad: 15.1 litros. Peso: 0.7KG / 1.5LB.

CÓMODO: La mochila de la escuela luce a la moda por su forma cuadrada. Se cuelga bien y cómodamente en la espalda y los hombros con sus correas acolchadas de malla de aire. Puedes organizar tus cosas con los bolsillos de diferentes tamaños. Hay un montón de espacio para sus llaves, teléfono celular, billetera, etc. El compartimento acolchado se adapta perfectamente a su dispositivo, mientras que el compartimiento principal es el mejor para sostener libros de texto pesados.

Puede comprar productos VASCHY con confianza. La mochila Vaschy es una mochila para trabajo pesado, adecuada para quienes gustan de la ropa informal. El diseño único es una declaración de moda. Su material duradero se recomienda para los estudiantes que a menudo traen sus libros de texto y cuadernos universitarios. De manera similar, los compradores encontrarán comodidad con el uso de esta mochila para sus compras regulares.

KAUKKO Mochila de Senderismo Piel al aire libre Mochila Excursion Multifuncional Bolsa Mochila para Hombre Mujer 22L (Caqui) € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncional: bolsa de mensajero,bolsa de mano,hombro Mochila ,es Versátil,como comprar bolsa de mano , ciclismo,Acampar, excursiones y alpinismo. Eso makes tú feel cómodo y conveniente.

Material:16oz Tela lavable de alta densidad,interior suave forro de algodón.

Características y Compartimientos: Correas de hombro acolchadas para un transporte cómodo,ello has una enorme capacidad ,hay un amplio espacio principal para laptop, Adapta para un cuaderno con hojas A4, una laptop de 13-14 pulgada.

Dimensiones(Largo*Ancho*Alto): 11.42 * 6.69 * 17.72(pulgada),29 * 17 * 45cm, Peso:1.305kg

Garantía:KAUKKO Promesa: intercambio (dentro de los 90 días), devolución (dentro de 30 días). Cualquier problema con su bolso, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con. Lo resolveremos.

Xnuoyo Mochila Antirrobo de Portátil, 17,3 Pulgada Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con el Puerto de Carga y Auriculares USB para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio, Gris € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad y Duradero: Nuestra mochila de ordenador portátil está hecha de poliéster de Alta calidad y material textil Oxford duradero, resistente al agua, resistente al desgaste, resistente a las rasgaduras, sin arrugas, resistente a los arañazos, con cremalleras metálicas, por lo que ofrecerá al usuario una experiencia de uso seguro y duradero cada día

Diseño de Prevención de Robos & Reflexión Nocturna: Con una cerradura codificada fija y las cremalleras metálicas duraderas, serán protegidos con seguridad sus objetos valiosos dentro de la mochila. No necesita preocuparse de que su mochila se abra fácilmente para robar cuando está viajando o haciendo cola. Las correas de la mochila en la parte delantera adopta el material reflectante nocturno fluorescente para mejorar la seguridad durante unas salidas nocturnas

Un montón de Espacios de Almacenamiento y Bolsillos: Un compartimento separado diseñado para el portátil cabe un ordenador portátil de 17 pulgadas, así como una Macbook/Ordenador portátil de 15.6 pulgadas, 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas. Un espacioso compartimiento de empaque para las necesidades diarias, accesorios de tecnología electrónicos. El compartimento frontal con muchos bolsillos, unos bolsillos para almacenar bolígrafos y ganchos para colgar llaves, hace que sus artículos estén

Puerto de carga USB y puerto de auriculares: se puede conectar a un teléfono inteligente y auriculares con cables dobles incorporados, le permite escuchar música mientras viaja y cargar su teléfono móvil de manos libres con su banco de energía dentro de la mochila. Nuestro traje de mochila para portátil para hombre y mujer puede funcionar como mochila de negocios, mochila, bolsa de computadora, bolsa de viaje, mochila escolar, mochila universitaria

Diseño de descompresión ergonómico: Las correas de hombro de tipo S ensanchadas pueden reducir la rigidez y proteger los hombros. Hecho del material de amortiguación de algodón de tipo panal tiene una excelente transpirabilidad. El panel posterior con forro ergonómico ofrece respaldo y comodidad extra para disminuir las cargas la espalda, y usar durante mucho tiempo. Las correas de la mochila con una hebilla fija garantizan que no se aflojarán fácilmente bajo las cargas pesadas

Ewent Urban Mochila para Ordenador Portátil, Maletín Ejecutivo Espacioso, Mochila Escolar Impermeable y Práctica para Viajes, Se Adapta a Portátiles de hasta 15.6" y 17", Color Negro € 32.65

€ 29.31 in stock 11 new from €27.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Está equipado con compartimentos especiales para su tableta, documentos, adaptador de corriente, ratón y otros periféricos

La mochila para portátil urbano está diseñado para el uso diario gracias al panel trasero acolchado, el material repelente al agua y ajustable

Proteja su ordenador portátil con esta mochila

EverVanz Mochila de Lona para Portátil, Maleta Grande para Escuela, Viajes o Senderismo € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MATERIAL DE ALTA CALIDAD - La Lona Gruesa hecha de algodón y piel de alta calidad hace que la mochila sea suave y resistente.

✅ PRÁCTICA - Esta mochila es ideal para uso diario como en la escuela, trabajo, viajes, senderismo, montañismo y camping. Se adapta tanto a hombres como a mujeres.

✅ GRAN CAPACIDAD - Compartimento principal grande para artículos diarios. Bolsillos interiores incluyen 2 bolsillos, 1 compartimento para tableta o portátil de 15". 1 bolsillo frontal, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo posterior vertical con cremallera para artículos pequeños como el móvil. Medidas: 47 (alto) x 30 (largo) x 16 (ancho) cm.

✅ RASGOS DE DISEÑO CON ESTILO - Solapa con 2 hebillas magnéticas y cierre de cordón ajustable en el compartimento principal para asegurar tus pertenencias. Las correas acolchadas ajustables para los hombros se pueden apretar o aflojar fácilmente y el asa superior es suave y cómodo. El forro de terilene con rayas verticales azules y blancas ofrece una excelente resistencia a las arrugas, capacidad de mantener su forma, alta resistencia y fuerza elástica.

✅ SIN RIESGOS AL ORDENAR - Ante cualquier problema con la mochila, por favor contáctanos. Lo resolveremos. La opción perfecta como regalo.

XQXA Mochila de viaje para ordenador portátil, 45 L, mochila duradera, apta para computadora de 17,3 pulgadas, mochilas de negocios para mujeres y hombres € 35.00

€ 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico diseño de puerto USB y auriculares: interfaz USB con diseño de cable integrado, gran comodidad para cargar tus dispositivos electrónicos a través de la conexión de tu propio banco de energía. El diseño Jack para escuchar música te ayuda a relajarte mientras viajas.

Diseño antirrobo: mochila de viaje con bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior para proteger tu pasaporte, cartera, teléfono y otros objetos valiosos seguros y prácticos. No hay necesidad de preocuparse por el robo fácil de abrir tu mochila cuando estás de viaje o haciendo una alineación.

Material duradero: esta mochila de viaje para portátil está hecha de material de alta calidad resistente al desgaste y a la lluvia, ligeramente más grueso, ofrece una durabilidad duradera contra las actividades diarias. Correas de hombro de malla transpirable con abundante acolchado de esponja que ayudan a aliviar el estrés de tu hombro.

Compartimento multifuncional: esta mochila de senderismo de 45 litros se adapta a tus necesidades. Un compartimento principal, un bolsillo frontal con cremallera, dos bolsillos laterales y puntos de fijación externos. La longitud de las correas de hombro es ajustable. Bolsillos espaciosos para mantener todas las cosas organizadas y separadas.

Perfecto para muchas ocasiones: esta mochila para portátil se adapta a portátiles de 17.3 pulgadas. Es muy atractiva y perfecta para la universidad, escuela, negocios, viajes, senderismo, camping y actividades al aire libre.

HOMIEE Mochila Antirrobo Impermeable,Mochila de Negocios Impermeable con Carga USB Bolsa de Viaje,Mochila para Portátil, Negro € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Antirrobo e impermeable】: Homiee Mochila antirrobo con diseño de cremallera oculta en el interior de la mochila (cerca del cuerpo) y tejido oxford a prueba de desgarros, doble protección para su propiedad. PU de alta calidad con buenas prestaciones de impermeabilidad, no hay que preocuparse de que la mochila se moje (tenga en cuenta que sólo la parte delantera de la mochila es impermeable).

❤【Gran capacidad y Protector de pantalla】: 36 x 15 x 36 cm (LxWxH) Homiee mochila para portátil tiene un compartimento acolchado específico para portátiles de 15,6 pulgadas, que protege bien la pantalla de su ordenador en todas las direcciones. El compartimento principal tiene espacio suficiente para pone los libros, el ordenador, la ropa y otros objetos cotidianos. Distribución espacial razonable le permiten encontrar rápidamente los objetos que deseas.

❤【Puerto de carga USB y Toma de auriculares】: El puerto USB incorporado permite cargar el teléfono, el ipad y otros dispositivos electrónicos desde una fuente de alimentación conectada (fuente de alimentación no incluida), liberando las manos. El diseño de la toma de auriculares le ayuda a relajarse y a escuchar su música favorita cuando viaja.

❤【PU de alta calidad y artesanía】: esta mochila está hecha de cuero sintético de microfibra impermeable, resistente a los arañazos, transpirable y resistente al desgaste, con tecnología de costura más avanzada, hermosa y generosa, se puede llevar en ocasiones diarias y comerciales, y reforzada costuras, duradero.

❤ 【Portátil y cómodo】: el diseño de correas de hombro acolchadas, respaldo acolchado y correas de hombro ajustables, tela suave y transpirable, alivia eficazmente la presión de los hombros, proporciona comodidad de transporte a largo plazo y se mantiene fresco. El patrón reflectante de la mochila te permite moverte con seguridad por la noche. READ Los 30 mejores Sueter Mujer Invierno de 2021 - Revisión y guía

Gimars Diseño de actualización 3 en 1 Mochila Ejecutivo Hombre Impermeable para Ordenador portátil 15.6" Mochila Oficina con Cargador USB Multifuncional para Universidad Negocio € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 modos personalizados: Mochila, bandolera y bolso gracias al diseño convertible. El aspecto elegante y sencillo es adecuado para ocasiones tanto formales como informales. El espacio generoso contiene 2 compartimentos principales, 1 compartimiento delantero, varios bolsillos internos para recolectar carteras, bolígrafos, lentes, etc. Un llavero integrado facilita el almacenamiento de llaves.

Puerto USB y llavero integrados: Gracias al diseño de carga integrado, puede cargar fácilmente su dispositivo móvil, tableta y otros dispositivos sin abrir la mochil. Solo conecte el banco de energía a través del puerto USB. Además, dentro del compartimento hay un bolsillo para apoyar el banco de energía, por lo que es cómodo, fácil, ordenado y elegante.

Diseño ACTUALIZADO Práctico y cómodo: El asa superior, el asa lateral brindan comodidad ergonómica y comodidad de viaje. Las correas alargadas son ajustables para adaptarse a personas de diferentes alturas, mientras que se pueden desenganchar para convertir la mochila en un bolso. En comparación con las hebillas que a menudo se deslizan demasiado, nuestras hebillas de plástico ABS ayudan a ajustar mejor la longitud de las correas.

Duradera y práctica: Nuestra mochila multifuncional 3 en 1 está hecha de nylon de alta densidad, es bastante impermeable. Mientras que es efectivamente resistente al desgaste y los arañazos, lo que garantiza una larga vida útil.

Garantía: Estamos muy interesados en ofrecer buenos productos y servicios a nuestros clientes. Para cualquier cosa, contáctenos directamente e intentaremos brindar una solución satisfactoria. ¡Muchas gracias por su elección!

40 Cm Mochila Backpack Salveque Morral Valija De Cuero Piel Marrón para Portátil Ordenador, Impermiable Casual Espalda Uso Escolar Senderismo Viaje Regalo Hombres Mujeres Leather € 60.00 in stock 2 new from €60.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ MOCHILA FUNCIONAL: Esta mochila para computadora portátil mide 40 cm X 25 cm x 20 cm , Capacidad: 25 L, puede contener hasta 16 pulgadas Portátil. Nuestra mochila está hecho de robusto cuero, ultraduradero, y resistente al agua. El forro es resistente al agua, lo que mantiene sus artículos secos. La parte inferior ha sido fuertemente acolchada para mayor protección.

✔ MAXIMA COMODIDAD ASEGURADA: llevar sin esfuerzo su computadora portátil y sus accesorios, La mochila es liviana y tiene tirantes acolchados que forma un sistema de suspensión para proteger su espalda de incomodidad y fomentar el máximo soporte. Es atractivo, por lo que es perfecto para la universidad, la escuela, los negocios, los viajes, las excursiones cortas, los campamentos y las actividades al aire libre.

✔ MANTENGA LAS COSAS HANDY: La mochila tiene cuatro bolsillos exteriores, el bolsillo frontal es lo suficientemente grande como para llevar un iPhone, batería adicional, cables, etc. Los otros bolsillos más pequeños pueden acomodar fácilmente llaves, billetera, etc.En el interior hay un pequeño bolsillo con cremallera.

✔ : En JAALD, todas las bolsas se hacen con mucho amor y cuidado y se cosen a mano. La bolsa está curtida con aceites naturalesvegetales, lo que le da a esta bolsa de cuero especial su color único. A través de este proceso de fabricación particular, los golpes reales permanecen visibles en el cuero y eso es lo que hace de cada bolsa una pieza única de Arte INDIO.

✔ COMPRAR SIN RIESGO: Su satisfacción es muy importante para nosotros en JAALD, por lo que garantizamos una entrega rápida, una comunicación sin problemas y una calidad perfecta. Nosotros, "JAALD" , estamos conectados con varias organizaciones dentro de la India que trabajan para brindar empleo a Artesanos y mantener vivas las habilidades tradicionales.

MH Mochila polipiel,mochila portatil,gran capacidad,Con Puerto USB Mochila Antirrobo del Negocio Trabajo Diario Viaje Escolares. (Marron) € 29.99 in stock 2 new from €29.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila polipiel que con el tiempo toma una espléndida pátina y un unisex vintage look, retro-chic, urban look. Su altura 45 cm .

Esta mochila tiene una gran capacidad y puede contener cuadernos, libros, necesidades diarias ... etc. Y también es resistente al agua, para que tus objetos de valor no se mojen.

Diseño de puerto de carga USB - esta mochila con puerto USB y el correspondiente exterior Cable también se proporciona, que se puede conectar a un banco de energía dentro de la bolsa (banco de la energía no incluida).

Es muy adecuado para hombres y mujeres, o estudiantes, puedes llevarlo para ir al colegio, salir con amigos, o muchos otros usos. Es una buena eleccion.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede enviarnos un mensaje y lo ayudaremos a resolverlo en un plazo de 24 horas.

Samsonite Guardit 2.0 Mochila para portátil, Unisex adulto, 15.6 pulgadas (44 cm - 22.5 L), Negro (Black) € 65.00

€ 61.11 in stock 6 new from €61.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila para portátil 15.6 pulgadas: 30 x 20 x 44 cm; 22.5 L; 0,77 kg

Interesante combinación de 2 tipos de poliéster

Solapa práctica en todos los artículos

Bolsillo con revestimiento de tacto suave para gafas de sol, tickets y otros pequeños accesorios

Organización interna rediseñada para los dispositivos electrónicos

Mochila Antirrobo Impermeable, Mochila Portátil Hombre 17.3 Pulgadas Puerto USB Impermeable Trabajo Ordenador Viaje Negocio Multifuncional Daypacks Negro € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✈GRAN CAPACIDAD: la mochila de viaje para hombres posee más de 20 bolsillos independientes para almacenamiento de gran tamaño y organización para artículos pequeños. Los 3 compartimientos múltiples principales y amplios con muchos bolsillos ocultos pueden acomodar una gran cantidad de cosas como artículos para la universidad, accesorios de viaje, ropa, artículos de papelería, computadoras portátiles, cremallera lateral ZIPPER para un fácil acceso.

✈DIMENSIÓN Y MATERIAL DURADERO - Tamaño de la mochila extra grande de la universidad: 12.6 * 7.8 * 19.6 (pulgadas), Capacidad: 45L, compartimento acolchado separado para laptop cabe la mayoría de las laptops de 13, 14, 15, 15.6, 16, 17 y hasta 17.3 pulgadas Ipad / Computer. La mochila para computadora de negocios hecha de tela de poliéster de alta calidad a prueba de golpes con forro de nylon de alta densidad para una mejor resistencia al agua y al desgaste.

✈Antirrobo y SEGURO: incluye BLOQUEO DE COMBINACIÓN A PRUEBA DE ROBO Y PAPELES MENTALES DURADEROS, protege la billetera y otros artículos del interior del ladrón y ofrece espacio privado.

✈PUERTO DE CARGA USB Y REFLECTIVO DE LUZ NOCTURNA: con el cargador USB incorporado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Los usuarios están seguros cuando usan la mochila en la noche o en zonas oscuras.

✈RESPIRABLE Y CÓMODO: el panel posterior de malla acolchada y transpirable de esta computadora ayuda en el diseño de mochilas para la convección del aire, la ventilación y la eliminación de calor. Las cómodas y anchas correas de malla transpirables con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Bolsas de libros de primera calidad para hombres y mochilas escolares para niños adolescentes. Y es un regalo ideal para hombres mujeres.

XQXA Mochila Antirrobo Impermeable,Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre con Puerto de Carga USB,Mochila Backpack para el Laptop para Ordenador del Negocio Trabajo Diario Viaje-Negro € 32.99 in stock 1 new from €32.99

1 used from €29.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca de Mochilas XQXA: hemos vendido más de 10 millones de mochilas, siempre ofrecemos productos resistentes al desgaste, duraderos, de alta calidad y económicos.

Mochila Para Computadora Portátil: el bolsillo puede contener una computadora portátil de 15,6, 15 o 14 pulgadas. Prácticos bolsillos principales para iPad, cargador, carpeta, libros, ropa, etc. Hay carteras y teléfonos móviles en los bolsillos interiores. El bolsillo frontal inclinado es perfecto para una búsqueda rápida.

El Tamaño de La Mochila para Computadora Portátil de Viaje: 18.5 * 12.6 * 5.9 pulgadas, que es muy adecuada para tirarla en el asiento del avión durante un viaje o viaje de negocios. Es adecuado para viajar o transportar, y se puede almacenar fácilmente.

Mochila Universitaria de Diseño de Puerto USB: cargador USB externo integrado, cable de carga interno integrado, esta mochila USB proporciona una forma más conveniente de cargar su teléfono móvil mientras camina. Tenga en cuenta que esta mochila no contiene un banco de energía, y el puerto de carga USB solo proporciona una carga conveniente.

COMPRAR Mochila Lo Que Obtiene: Le proporcionaremos una mochila cómoda para usar, adecuada como regalo para hombres y mujeres. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos y le responderemos dentro de las 24 horas.

Arrivly Mochila Antirrobo Impermeable, Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre Mujer con Puerto de Carga USB, Mochila Backpack para el Laptop para Ordenador del Negocio Trabajo Diario Negro € 49.00 in stock 1 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila Portatil Mujer Hombre con Múltiples compartimentos de almacenamiento - Práctico bolsillo principal con múltiples compartimentos para tu portátil, ipad y otras cosas esenciales. Un bolsillo frontal separado para documentos, libros, billetera, etc. Un bolsillo trasero oculto para tu pasaporte, tarjeta de crédito o llaves

Mochila Antirrobo, Práctico puerto USB y conector para auriculares - El puerto de carga incorporado en el costado te ofrece un acceso conveniente para cargar rápidamente tu teléfono, mientras que el conector para auriculares te da fácil acceso al uso de auriculares para que puedas disfrutar de tu música favorita mientras viajas

Mochila Impermeable, Composición del material excepcional - Hecha de material Oxford con cremalleras suaves y de alta calidad y costuras impecables, está diseñada para brindar durabilidad, funcionalidad y protección duraderas

Mochila Mujer, Hombre Casual Diseño transpirable - El diseño transpirable de respaldo combinado con material multicapa anti-sudor y permeable al aire ofrece soporte ergonómico para tu espalda y alivia la tensión adicional de tus hombros

Mochila Ordenador Portatil con Correas colgantes elegantes - Mango cómodo hecho de nailon de alta densidad diseñado con cableado de precisión, te ofrece una experiencia cómoda de mano

Element Mohave Bpk, Backpack, (Vintage Red), U € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen: 30 L (todas las partes/pockets incluidos). Tamaño: 46 cm de alto x 28 cm de ancho x 21 cm de profundidad. Composición: 100% poliéster oro 100% algodón y tejido mano; FEATURAS: una sola mano; COMPARTENTFRONT & SIDE ZIPPERED DROP POCKETSTOP TRICOT SUNGLASS. OwABLE FRONT SKATEBOARD STRAPS3D AIR MEDIDA BACK PANELAJUSTABLE STERNUM SISTEMTREELOGO APPLIQUE & WOVEN BRANDINGNG13'' A 15'' PADDED LAPTOP SLEVEOPTION DETALLES: SOLID 600 D POLYESTERSELF FABRICADO C PULLERSHEATHER ACCIENTE: SOLID & HEATHER 600 D TPE poliéster color BLOCKSSOLID 600 D TPE RIPSTOP BOTTOM BASEACCENT CONTRASTED ZIPPERSSELF-FABRIC PULLERSDITSY AOP: ALL-OVER PATTERN & SOLID 600 D Poliéster Color. Blockself FABRIC PULLERSFOUNDACION CAMO: ALL-OVER PATTERN & SOLID 600 D TPE poliéster color BLOCKSSOLID 600 D TPE RIPSTOP BOTTOM BASESELF-FABRIC PULLERS.

Leathario Bolso Bandolera Hombre de Cuero Vintage Pequeño Tipo Casual Crossbody Bolsa Hombro Piel Escolar Viaje para iPad 9.7 Pulgadas Marrón € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞【DIMENSIÓN】: El dimensión de bolso bandolera cuero vintage para iPad 9.7 pulgadas es 23*6*26 cm, 9.05*2.36*10.23 in. Peso: 0.5Kg, tiene gran tamaño para llevar productos diarios, como iPad mini, carpetas, bolígrafos, llaves, smartphone y mucho más. Correa de hombro ajustable le hace usar más cómodo.

☞【MATERIAL】: Bolso bandolera hombre de cuero pequeño con diseño único fabricado con piel de vaca de estilo vintage, resistente, fuerte y cómodo. El interior es hecho de tela suave y cómodo, con accesorioes de cremalleras y imánes lisas y resistentes.

☞【GRAN CAPACIDAD】: Un gran compartimento con cremallera puede caber iPad 9.7”, A5 documentos, monedero, móvil 6 pugadas, Kindle, etc. En la parte posterior hay un bolsillo con cremallera para ceber sus artículos importantes.

☞【USOS】:Leathario bandolera bolso hombre adecuado en situaciones formales como reuniones, presentaciones, viaje de negocios u otras más cotidianas como ir al trabajo o la oficina, la universidad o al ser profesor. Es más práctico y elegante.

☞【VENTAJA Y GARANTÍA】:Es conveniente usar en diferentes ocasiones según su necesidad. Y es fácil de limpiar y guardarlo. Garantizamos 180 días y le ofrecemos el servicio de postventa completo para usted.

Leathario Bolso Hombro Bandolera Piel Sintética Vintage Grande Mochila de Pecho Cruzado Cuero PU para Hombres Casual Escolar Viaje Negro € 37.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【DIMENSIONES Y PESO】:El tamaño de mochila de pecho es 16.5*8*32 cm / 6.24*3.12*12.48 in. Pefecto para iPad 7.9 pulgadas. El peso neto es 0.53kg.

➤【MATERIALES】: El bolso hombro está hecha de cuero de PU, la piel es suave y duradera. La correa de hombro ajustable, tipo de cierre es más antirrobo y seguro.

➤【ESPACIO】:Esta bolsa de pecho es una mini mochila, puede almacenar gafas de sol, botellas, paraguas, teléfonos, libros, Kindle, iPad mini, cartera, tarjeta de crédito, auriculares, etc.

➤【ESTILO】:3 en 1 como bolsa de pecho / bolso de hombro / mochila: multifuncional, es una bolsa de 3 vías, usted puede transformar su bolsa multiusos de pecho, bolso de hombro, bolso cruzado a una mochila, llevarlo en cualquier forma que le guste. Es seguro, elegante, práctico, ligero y cómodo.

➤【MANTENIMIENTO Y GARANTÍA】: Límpielo a mano con una toalla seca y evite exposición, presión por objetos pesados, lavado con agua y exposición a solventes químicos. 180 días de garantía y servicio de atención al cliente amigable. Además aceptamos cambiar o reembolsar sin condiciones cuando aparece el problema de calidad. READ Los 30 mejores Sandalias Cerradas Mujer de 2021 - Revisión y guía

BAIGIO Sling Bag, Bolso Hombro de Pecho Bandolera Cuero Vintage Grande Shoppers Mochila Cruzada de Viaje Trabajo Casual Crossbody para Hombres (Marrón) € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】--- 100% cuero genuino de primera calidad de cuero de vaca de primera calidad y mano de obra excelente, forro de poliéster. Vintage, de lujo que muestra su excelente temperamento.

【Gran Capacidad】--- Dimensiones: 36*27*8cm, Un compartimientos principales generosos, proporciona un espacio separado para almacenar de manera segura su dispositivo móvil Teléfono, bolígrafos, notebook, cámara, paraguas, pasaporte, bolso, llaves, banco de poder y más.

【Cómodo y ligero】--- Las correas de los hombros ajustables alivian el estrés del hombro, pueden proporcionar un transporte más cómodo. Puede ajustar en los hombros izquierdo y derecho. El diseño práctico, fácil de usar y de moda te brinda más sentido de la moda y felicidad para llevarlo todo el tiempo.

【Estilo】--- De estilo elegante y vintage, casaul y diario, deportivo. fabuloso mochila para viajes,senderismo, camping etc.

【Regalos perfectos】--- Puede comprarlo para su amante, padre, amigos, novio, como regalo para Navidad, San Valentín, cumpleaños, Día del Padre, Año Nuevo, Acción de Gracias, etc.

FUXINGYAO Mochila Unisex para Ordenador Portátil de hasta 15.6 PulgadasMochila Portatil Mochila Hombre Mochila del Negocio Trabajo Diario Viaje Escolares,Para los estudios, viajes o trabajo € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de tela Oxford fina y ligera, por lo que no te sentirás pesado. Es extremadamente duradero, resistente a caídas y a la presión y es ligeramente impermeable. La función impermeable solo puede evitar la situación diaria y no soporta la lluvia fuerte. La especificación del producto es de 36 × 15 × 41 cm.

Mochila multifuncional: interior: bolsillo principal grande con cremallera, espacio para portátil de 15.6pulgadas, compartimentos amplios incorporados, también puedes guardar tus libros, libros de profesores, ropa, bolsa de cosméticos, etc. Exterior: los 2 bolsillos laterales frontales se pueden meter en el teléfono móvil, banco de energía, portátil, etc. y en 2 bolsillos laterales, donde puedes guardar artículos de uso frecuente y fáciles de llevar como vaso de agua y paraguas.

Acacia adecuada: mochila ligera y moderna. Esta es una mochila multifuncional para mujer con diseño de múltiples bolsillos, fácil de combinar con ropa y gran capacidad. Es definitivamente la mejor opción para ir al trabajo, ir de compras con amigos. ir a la escuela y viajes de vacaciones, que pueden satisfacer la mayoría de tus necesidades, etc.

Recibirás: una mochila para mujer de alta calidad con bolsillos multifuncionales, es un bonito regalo para mujeres y niñas, adolescentes y adultos, estudiantes y jóvenes, amigas y hermanas para cumpleaños.

Servicio de atención al cliente: después de la compra del producto, puede ponerse en contacto con nosotros si tiene problemas de calidad del producto. Le responderemos a tiempo dentro de las 24 horas. Nos esforzamos por ofrecer soluciones satisfactorias.

P.KU.VDSL Canvas Rucksack 15L Mochila Tipo Casual, 42 cm, 15 Liters, Verde (armygrün) € 53.05 in stock 1 new from €53.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★LA BOLSA IMPERMEABLE : La mochila de viaje usa la tela de algodón 100% , el cuero de genuina de alta calidad y los hardwares que es robusto, durable, alta calidad.

★ GRAN CAPACIDAD: tamaño normal 28cm (L) x16cm (W) x42cm (H) / 11 "(L) x6.3" (W) x16.5 "(H), tamaño grande 32cm (L) x20cm (W) x46cm (H) /12.6 "(L) x7.8" (W) x18.1 "(H), Varios bolsillos de diseñador ofrecen más espacio. El interior de bosillos puede guardar cosas pequeñas como teléfonos móviles, llaves, tarjetas de crédito, etc.

★CARACTERÍSTICAS : Bolsa de viaje posee las correas ajustables de lona y los cierres magneticos. La mochila tiene las costuras y el forro interior de buena calidad. la bolsa de lona que ser más de moda, más suave, transpirable, duradero y resistente al encogimiento.

★DISEÑO : Rucksack usa con diseño de cinturón ,de los cierres magneticos y de gran compartimiento principal cierre con cordón. Es nuy buena, cómodo y seguro.

★ADECUADO PARA TODAS LAS LUGARES : Laptop Backpack son el estilo de moda. Se adapta a la escuela, al trabajo, al viaje y al senderismo, al Montañismo, al Camping para hombres y mujeres.

Leathario Mochila de Pecho Cruzado Cuero Bolso Hombro Bandolera Piel Vintage Grande para Hombres Casual Escolar Viaje € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【DIMENSIONES Y PESO】:El tamaño de la mochila de pecho es 19*6*43cm / 7.4*2.34*16.77in. El peso neto es 0.5kg.

➤【MATERIALES】: El bolso hombro está hecha de cuero de primera capa de vaca, la piel es suave y duradera. La correa de hombro ajustable también está hecha de cuero auténtico.

➤【ESPACIO】:Esta bolsa de pecho es una mini mochila, puede almacenar gafas de sol, botellas, paraguas, teléfonos, libros, Kindle, iPad mini, cartera, tarjeta de crédito, auriculares, etc.

➤【ESTILO】:3 en 1 como bolsa de pecho/bolsa de hombro/bolsa: multifuncional, es una bolsa de 3 vías, usted puede transformar su bolsa multiusos de pecho, bolso de hombro, bolso cruzado a una mochila, llevarlo en cualquier forma que le guste. Es seguro, elegante, práctico, ligero y cómodo.

➤【MANTENIMIENTO Y GARANTÍA】: Límpielo a mano con una toalla seca y evite exposición, presión por objetos pesados, lavado con agua y exposición a solventes químicos. 180 días de garantía y servicio de atención al cliente amigable. Además aceptamos cambiar o reembolsar sin condiciones cuando aparece el problema de calidad.

Xnuoyo 15.6 Pulgadas Antirrobo Mochila Portátil, Gran Capacidad Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con el Puerto de Carga USB para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio (Negro) € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero y Cómodo: Hecho de tela oxford resistente al agua duradera y ecológica y cuero PU. Forro interno suave alrededor de los compartimentos de nylon para proteger su computadora portátil y otros artículos. Las correas para los hombros y la parte posterior vienen con un diseño acolchado, fácil y cómodo de llevar durante todo el día

Diseño Anti-Theft: Las cremalleras de metal dobles protegen la billetera y otros artículos dentro del ladrón y ofrecen un espacio privado, y también puede agregar un candado en las cremalleras para ofrecer una doble protección. No debe preocuparse de que los ladrones abran fácilmente su mochila cuando viaja o hace fila

Diseño de Puerto de Carga USB Incorporado: Con el diseño de puerto de carga incorporado e incluido un cable de carga, puede cargar fácil y convenientemente su teléfono, tableta y otros dispositivos sin abrir su maletín. Además, hay un bolsillo para colocar su banco de energía cuando se carga. El puerto de carga USB le permite cargar y reproducir el teléfono al mismo tiempo cuando camina. (No incluye Power Bank)

Portabilidad y Conveniencia: Al proporcionar comodidad ergonómica y conveniencia para viajar, esta bolsa para computadora portátil cuenta con una correa para equipaje conveniente para que pueda fijar la mochila para computadora portátil en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje y viaje sean más convenientes donde quiera que vaya. También se ofrecen un asa de transporte superior, un asa de transporte lateral, correas de hombro dobles y una correa de hombro ajustable para ofrecer múltipl

Mochila de Compartimentos Múltiples: 2 bolsillos principales, 6 bolsillos interiores, 2 bolsillos frontales y 1 bolsillo para tarjetas, proporciona espacio separado para su computadora portátil, teléfono, iPad, llaves, billetera, carpeta, libros, ropa, botella y más. La alta capacidad de 11.85 "de largo x 5.9" de ancho x 17.3 "de alto se aplica a computadoras de hasta 15.6 pulgadas. La alta capacidad de 36L con un diseño especial de descompresión facilita llevar la mochila cuando tiene artículos

