Los 30 mejores Mochila Montaña 40L de 2022 – Revisión y guía

Meisohua Mochila impermeable de 40 L, ligera, para adultos, senderismo, hombre, mujer, exteriores, para escalada, camping, equitación, viajes, ocio, para portátil de 15,6 pulgadas, azul € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Amazon.es Features Alta calidad: esta mochila de senderismo se compone de material de nailon de alta calidad, duradero e impermeable, ofrece una resistencia adicional y un rendimiento duradero con un peso mínimo. La cremallera de resina de aleación de cinc de alta resistencia en la mochila es cómoda de usar en cualquier lado. La vida útil se aumenta mediante el cierre en los principales puntos de carga.

Excelente diseño personal: la mochila para exteriores aumenta la junta de la almohadilla neumática y la cintura, malla transpirable y relleno interior de espuma intermedia blanda,diseño de amortiguación para aliviar los hombros. La longitud de las correas de hombro de la mochila de viaje es ajustable, lo que te ayuda a bloquear tu mochila de forma segura.

Gran capacidad: mochila de senderismo de 40 litros, 1 bolsillo principal con compartimento para portátil de 15,6 pulgadas. 1 bolsillo frontal grande con un gancho para llaves. 1 bolsillo frontal mediano. 2 bolsillos laterales. 2 bolsillos para la cadera, puedes llevar todas tus necesidades diarias en una mochila de montaña, como tienda, saco de dormir, ropa, zapatos de escalada, paraguas, iPad, Macbook, botella, artículos de aseo, kit de primeros auxilios, cuerda, comida, etc.

Ámbito de aplicación: la mochila se adapta tanto a mujeres como a hombres y puede utilizarse de muchas maneras. Esta mochila de camping es adecuada para una variedad de entornos, senderismo, camping, montañismo, turismo, vacaciones, pesca, escuela o universidad, ciclismo o simplemente a diario en lugar de un bolso.

Local Lion Mochila de Montaña Acampada 40L al Aire Libre Impermeable Macutos de Senderismo Camping Viaje Hombres Mujeres Unisex de Nylon € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features ☂MATERIAL: Adopta tela de nylon resistente al agua, a la abrasión y al rasgado con alta densidad, perfectamente adecuada para actividades al aire libre.

DIMENSIONES: 50x32x18cm, con un volumen de 40 litros, lo suficientemente grande como para montañismo, camping, senderismo y otras actividades al aire libre.

SISTEMA DE RESPALDO: El panel posterior adopta un soporte extraíble en aleación de aluminio + malla de resina, que aísla la mochila de la parte posterior, es elástica, alivia la presión y es transpirable y cómoda.

CORREAS DE HOMBRO: Las correas de hombro agrandadas están compuestas de malla de aire + algodón acolchado para aliviar la presión sobre los hombros y ser transpirable y cómodo.

DETALLES: La mochila utiliza hebillas, correas, bandas elásticas y cremalleras SBS de marca reconocida y otros accesorios de alta calidad para garantizar la calidad de cada parte de la mochila. ♫Más fácil de escuchar música con un orificio de auriculares

Mornyray Mochila Senderismo 40L, Mochila de Montaña Impermeable Mujer Hombre, Mochila de Viaje Trekking Acampada Caminar con Cubierta Lluvia (Negro) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features ❤Mochila Duradera: Hecha de tela nylon de alta calidad, resistente al agua y desgaste, correas reforzadas, puntadas limpias, hebilla duradera con cremalleras impermeables duraderas. Ligero de solo 0,95 kg, y se incluye una cubierta lluvia en caso de fuertes lluvias.

❤Diseño Ergonómico Perfecto: El sistema de hebilla cintura de alta carga se coloca bajo grandes cargas y es fácil de apretar. El acolchado de malla grueso transpirable te brinda una caminata cómoda y fácil. Los ajustes independientes de la cadera superior e inferior ofrecen un ajuste más personalizado. Hebilla de silbato emergencia, forma D hebilla y cremalleras de fácil acceso, correas ajustables para hombros y otras correas, bolsillo al cinturón de cadera, bolsillos con cremallera atractivos.

❤Suficiente Capacidad: 40L de espacio adecuado para 2 o 3 días de senderismo o campamento. Esta capacidad puede satisfacer todas sus necesidades diarias, como carpa, almohadilla de humedad, saco de dormir, bastones de trekking, ropa, zapatos de escalada, paraguas, iPad, portátil, taza, champú, cepillo de dientes, limpiador facial, kit de primeros auxilios, soga, comida, etc.

❤Gran Compañero de Viaje: Compartimento principal con divisor. Una buena elección para tu viaje. Ideal para senderismo, caminatas, viajes, universidades, escuelas, escapadas de fin semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario. Los estudiantes más jóvenes o turistas mayores, mujeres u hombres son adecuados, diseñados para unisex. Bueno para llevar como mochila de acampada, mochila escolar, mochila informal, mochila de senderismo.

❤Servicio Posventa Considerado: Confiamos tanto en nuestra mochila de alta calidad y hemos estado buscando la experiencia de compra agradable para nuestros queridos consumidores. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le daremos una solución satisfactoria.

Salomon Trailblazer 30 Mochila para Trekking Unisex, Perfecta para Correr, Senderismo y Ciclismo, Negro, Capacidad Máxima de 30 Litros € 70.00

Amazon.es Features Mochila con capacidad de 30 l para llevar efectos personales y material necesario de forma práctica y eficiente durante tus escapadas al aire libre

Cintas regulables para mayor comodidad, Compartimento principal con cierre de cremallera, 1 funda interna con gancho de sujeción para bolsas de hidratación, 1 bolsillo exterior para pequeños objetos

2 bolsillos con cierre de cremallera, 1 bolsillo frontal con abertura latera, 2 bolsillos laterales ampliables, Ideal para todo lo necesario durante caminatas y excursiones

Funda separada para guardar y transportar un ordenador portátil de forma cómoda y segura.

Contenido: 1x Mochila TRAILBLAZER 30 de Salomon, Poliéster/poliamida/polietileno, Talla única, Dimensión: 51 x 21 x 16 cm, 610 g, Negro, LC1048200

Lixada 40L Resistente al Agua Mochila, Portátil Mochila Trekking, Laptop Daypack, Durable Impermeable, para Escalada, Viajes, Actividades al Aire Libre (Negro) € 35.98 in stock 2 new from €35.98

Amazon.es Features ★【Duradera】la mochila está hecha de material impermeable de alta calidad y resistente a la ruptura, resistente al desgarro y la abrasión. Cremalleras de alta calidad, cremallera fácil y descompresión.

★【Cómodo】El panel posterior de malla transpirable y la correa para el hombro brindan comodidad de amortiguación, correas ajustables para el pecho y para el hombro, ergonómico para satisfacer las necesidades de diferentes personas.

★【Versátil】con múltiples bolsillos, que le ofrece mucho espacio (40L), correas laterales y delanteras ajustables para colgar bastones de trekking, trípodes o cualquier otra cosa que necesite. Los anillos en D son adecuados para pequeños accesorios.

★【Amplia gama de usos】La mochila es liviana e impermeable. Es adecuada para practicar senderismo, correr, acampar, montar en bicicleta y es fácil de usar.

A AM SeaBlue 40L Mochila de Senderismo Mochila de Viaje Impermeable de Gran Capacidad Mochila de Trekking con Funda para Lluvia para Hombres Mujeres, Negro € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Amazon.es Features ✔Mochila de senderismo segura, con cubierta impermeable para la lluvia: el silbato de supervivencia en las correas puede hacer que enfrente una emergencia con calma. La Mochila de acampada vendrá con una funda impermeable gratis para la lluvia, para que ya no temas a la lluvia torrencial y disfrutes de la belleza de la naturaleza.

✔Mochila de escalada de gran capacidad 40L: 50 * 15 * 32 cm, Volumen: 40L. 1 compartimento principal con cremallera, compartimento para portátil de 15,6 pulgadas, 1 * bolsillo frontal, 2 * bolsillos laterales para botella de agua o paraguas, 2 bolsillos en la cintura para artículos pequeños, 1 * bolsillo superior con cremallera para cubierta para la lluvia El cordón elástico en la parte delantera y un fuerte sistema de suspensión le brindan muchas más opciones de almacenamiento.

✔Mochila de viaje ergonómica: correas de hombro acolchadas, espalda de malla transpirable, dos correas ajustables para el pecho y la cintura forman un sistema circulatorio que mejora la ventilación y alivia la carga. La Mochila de excursiones No te deja sudar ni cansarte mucho con cargas pesadas.

✔Mochila de trekking impermeable y liviana: nuestra Mochila de deportes al aire libre está hecha de nailon impermeable y resistente al desgaste. El uso de tela ultraligera asegura que su carga no aumente, esta mochila de montaña es muy adecuada para viajes, deporte, trekking, camping, pesca.

✔Servicio postventa a largo plazo: ofrecemos un servicio postventa a largo plazo a todos los clientes porque confiamos en la calidad de nuestra mochila excursionismo. Si tienes algún problema de calidad o no estás satisfecho con nuestra Mochilas de Marcha, contáctanos. Haremos todo lo posible para resolver el problema. Somos la empresa responsable y esperamos que tenga una experiencia de compra agradable. READ Los 30 mejores Luz Con Sensor De Movimiento de 2022 - Revisión y guía

Mochila Senderismo y Montaña 40L ideal para acampada, trekking tanto para hombre y mujer ideal como equipaje de mano 40x20x25 para el avión (morado) € 38.95 in stock 1 new from €38.95

Amazon.es Features Robusta y cómoda: la mochila de senderismo y montaña de 40L está fabricada con tejido de Poliéster engrosado con calidad industrial que puede soportar cargas pesadas en tu caminata. Las correas para los hombros en forma de S son transpirables y ajustables para adaptarse a cualquier persona de tamaño y altura.

Múltiples compartimentos: Esta mochila de viaje tiene un compartimento principal con cremallera, tres bolsillos delanteros con cremallera, dos bolsillos laterales de malla, dos bolsillos pequeños en los laterales de la cintura y varios bolsillos interiores. El compartimiento principal puede contener artículos del tamaño de un ordenador portátil de 15 pulgadas. Dos bolsillos laterales de malla pueden contener incluso una botella de agua.

Ligera (0.500 kg) y muy espaciosa (40 litros): esta mochila ligera proporciona suficiente espacio para viajes, acampadas, excursiones y caminatas. Excelente mochila para hombres y mujeres.

Compacta: Perfecto para escapadas de fin de semana y de equipaje de mano para el aeropuerto, para evitar costes por sobrepeso.

Mooedcoe 40L Mochila Senderismo Montaña Trekking Macutos de Viaje Acampada Marcha (Azul) € 39.99

€ 35.58 in stock 1 new from €35.58

Amazon.es Features ★Resistente al Agua y Duradero: La mochila está hecha de material de poliéster y nylon resistente al rayado y al agua, no permite que el agua penetre fácilmente en esta mochila y brinda resistencia y un rendimiento duradero. Los puntos de tensión están reforzados con barras de adherencia para aumentar la longevidad. Esta mochila incluye una CUBIERTA DE LLUVIA para evitar que se moje debido a la lluvia intensa. Puede guardar la cubierta lluvia en el bolsillo inferior con cremallera si no se usa.

★Bolsillos Multifuncionales: Con 3 compartimentos principales con cremallera y un compartimiento para computadora portátil bien hecho, se ajusta a una computadora portátil de hasta 15.6 pulgadas. Todas las cremalleras metálicas se deslizan suavemente y con buena calidad. Dos bolsillos para botellas de agua en la parte lateral. Y también con un sistema de hidratación en el que puede acceder rápidamente al agua potable.

★Gran Capacidad y Nueva Función: Con una capacidad de 40 litros. La correa del esternón con una hebilla de emergencia. Y es con muy buena costura que puede sostener bien las cosas que necesita. Cuando lleva la mochila durante mucho tiempo, el diseño de las correas gruesas para los hombros alivia el peso del hombro.

★Gran Compañero de Viaje: Una buena opción para su viaje. Excelente para la universidad, la escuela, los fines de semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario, acampar y hacer excursiones. Los estudiantes más jóvenes o mayores turistas, hombres o mujeres son adecuados. Es bueno servir como mochila, macuto, mochila informal, mochila para portátil, mochila de senderismo, etc.

★Cómodo y Respirable: Las correas de malla transpirables para los hombros con abundante esponja acolchada y proporcionan un buen flujo de aire. Maximiza el efecto fresco y cómodo para usted y también puede soportar su paquete y distribuir el peso de su contenido en todo su cuerpo.

MOUNTAINTOP 40 litros Mochila de Senderismo, Impermeable Mochila Trekking al Aire Libre Mochilas de Montaña Viajes Acampadas con Cubierta de Lluvia € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Amazon.es Features 【Gran capacidad】El tamaño de la mochila es de 35 x 25 x 55 cm(40L), que es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. El gran bolsillo principal y los múltiples bolsillos le permiten almacenar sus elementos esenciales tales como el compartimento integrado para laptop de 15.6 pulgadas, 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo antirrobo, 1 bolsillo en la parte inferior, 2 bolsillos laterales, puede almacenar todo lo que necesite para viajes de 3-4 días.

【Función impermeable y característica】La mochila trekking está hecha de tela de nylon resistente al agua, que no permite que el agua penetre fácilmente en esta mochila y brinda resistencia y un rendimiento duradero. La mochila está equipada con una cubierta, que puede resistir el viento y la lluvia, para evitar que se moje debido a la lluvia intensa, , y mantener el interior seca.

【Diseño ergonómico perfecto】Las correas de los hombros de malla acolchada gruesa reducen la presión del hombro, ajustable para diferentes personas. El acolchado brinda una caminata cómoda y conveniente. Los ajustes independientes de la cadera superior e inferior ofrecen un ajuste más personalizado. Hebilla en forma de D y cremalleras de fácil acceso, correas para hombros y otras correas, se pueden ajustar para mantener la mochila en su lugar.

【Diseño fácil de usar】Debido a que el tamaño y la capacidad de la mochila senderismo son relativamente grandes, un interruptor de cremallera está diseñado en la parte inferior de la mochila, a través del cual puede ingresar rápidamente en la parte inferior de la mochila para sacar los artículos.

【Escenario de uso multifuncional】Gracias al estilo y al diseño de la mochila, hay muchos escenarios de uso. Es la buena opción para su viaje, excelente para la universidad, los fines de semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario, acampar y hacer excursiones. También los estudiantes más jóvenes o mayores turistas, hombres o mujeres son adecuados. Es perfecto servir como mochila de acampada, macuto de senderismo, mochila informal, etc.

Satohom Mochila Táctica Militar Hombre 40L Macuto Táctico Impermeable Bolso Asalto Unisex Durable Viaje Mochila Molle Tela Oxford Bolsa Mujer para Deporte Al Aire Libre Senderismo Montañismo Ciclismo € 35.99 in stock 3 new from €35.90

Amazon.es Features 【SISTEMA DE INTERCAMBIO DE AIRE SUSPENDIDO】Nuestra mochila táctica militar es transpirable con tecnología de transporte de aire por desviación. Transpiración eficiente y transpirable, que le brinda una experiencia fresca y cómoda.

【SISTEMA MOLLE】El bolso asalto unisex tiene amplio espacio de almacenamiento, bolsillos incorporados, superficie / lado / fondo con sistema de suspensión MOLLE militar, conjunto de linternas, paquete de servicio y otros subpaquetes de equipos y diversas herramientas para exteriores.?Capacidad? :40L

【RESISTENTE AL AGUA Y AL DESGASTE】El macuto táctico hecho de tela nylon oxford 600D de alta calidad, peso ligero y excelente resistencia al desgaste, las correas de los accesorios y todas las suturas están hechas de material de nylon, que tiene una alta resistencia y garantiza que el agua húmeda no se pudra después.

【MULTIFUNCIONAL】Nuestra mochila molle se puede usar para escalada, ejército, ciclismo, excursionismo, montañismo, senderismo, viajes, juegos de campo,cazar, trekking, camping y otras actividades al aire libre.

【MEJOR ATENCIÓN】Si tiene alguna pregunta o queja sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.

MOUNTAINTOP 40L Mochila Senderismo Acampada Santiago Mochilas Montaña Mochila con Funda Impermeable € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Amazon.es Features ▶【Resistente al agua y duradero】Esta mochila de senderismo al aire libre de 40 litros es perfecta para vacaciones de fin de semana o excursiones para tres días. Está hecho de tela de poliéster 400D resistente al desgarro y al agua, que proporciona resistencia y rendimiento duradero y prohibe que el agua penetre en la mochila para proteger sus cosas. Dimensiones: 35 x 25 x 55 cm (L * W * H).

▶【Capacidad Suficiente】El compartimento principal con cremalleras dobles puede contener una computadora portátil de 15.6 pulgadas o una bolsa de agua de 2.5 litros. Dos amplios bolsillos frontales pueden contener papel de tamaño A4. También hay 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo para cinturón. La mochila trekking es suficiente para computadoras portátiles, ropa, artículos de tocador, libros y comida.

▶【Cómodo y transpirable】Las correas de hombro de malla transpirable con relleno de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. La correa para el pecho y el cinturón pueden distribuir y soportar efectivamente el peso de las caderas. La excelente estructura de la espalda lo hace formar un canal de flujo de aire, reduce la descarga de sudor, lo hace cómodo de llevar.

▶【Extensión externa】La suave cremallera YKK puede deslizarse suavemente. Varios cinturones de compresión también pueden transportar bastones de trekking, sacos de dormir, carpas y otros equipos de campamento. La mochilas de montaña tiene una cubierta para la lluvia para proteger sus artículos de la lluvia.

▶【Compañero cómodo al aire libre】Mochilas unisex son adecuadas para uso al aire libre (como senderismo, camping, escalada, trekking, viajes, vacaciones, etc.) o uso escolar y diario. La mochila versátil y práctica es el mejor regalo para familiares y amigos.

Mardingtop 40L Mochila táctica Hombres Mujeres Mochila de Senderismo Mochila Impermeable Mochila de Trekking Mochila de Viaje Al Aire Libre para Senderismo, montañismo y Deportes de Viaje € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Amazon.es Features Part Number CKM6432junse Color 40l - Ejército Size 40

Tomule Mochila Trekking Senderismo Impermeabile Deporte Montana Bicicleta Playa Portatil Plegable Bolsa Viaje Accesorios Trabajo Hombre Trail Mujer Regalo Para Gimnasio Infantil 40L Azul Floral A € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Impermeable y duradero - Mochila senderismo está fabricada con tejido de nylon ripstop de alta calidad que es impermeable, resistente a los desgarros, a los arañazos, a la abrasión, transpirable, cómodo y suave.Mochila viaje mantiene el agua y el polvo fuera de tu mochila, protegiendo tus objetos de valor de las fuertes lluvias y manteniendo todo seco. La duradera cremallera metálica SBS bidireccional y resistente aumenta considerablemente la vida útil de la cremallera.

Comodidad y portabilidad - TOMULE 40 litros Mochila senderismo está especialmente diseñada para los amantes de los viajes. Los tirantes ajustables y transpirables y el rico acolchado de espuma ayudan a aliviar la presión sobre los hombros, lo que permite llevar la mochila trekking durante largos periodos de tiempo mientras se practica el senderismo.Mochila senderismo está equipada con un clip de pecho que distribuye perfectamente el peso de la mochila.

Ligero y plegable - Mochila senderismo pesa sólo 500g, lo que hace que su viaje sea muy fácil. Además, se puede guardar fácilmente en su propio bolsillo con cremallera para ahorrar espacio y transportarla de forma compacta. Tamaño sin plegar: 32 x 16 x 50cm pulgadas. Tamaño plegado: 17 x 21 x 10 cm. Se ha añadido un bolsillo impermeable para la humedad al compartimento principal para separar mejor la ropa sudada, las toallas u otros objetos personales después de nadar o hacer ejercicio.

Gran capacidad y múltiples bolsillos - Mochila mujer tiene un amplio compartimento principal con cremallera, 1 compartimento secundario con cremallera, 2 bolsillos delanteros con cremallera, 1 bolsillo para objetos húmedos, 3 bolsillos internos y 2 bolsillos laterales de malla. La mochila plegable ultraligera de 40 litros ofrece mucho espacio para los viajes al aire libre, el camping, el senderismo y el ciclismo, a la vez que presenta un diseño elegante, también es una mochilas hombre.

Compre con confianza - Mochila senderismo tiene un diseño impermeable y es fácil de limpiar. Con su aspecto elegante y sus cremalleras de alta calidad y costuras reforzadas, las mochilas mujer durarán mucho tiempo, por lo que puede comprar con confianza. Ofrecemos un servicio de sustitución de 90 días y un servicio 24/7, así que si tiene alguna pregunta, no dude en hacérnosla llegar. Le daremos una solución satisfactoria. No tienes que preocuparte por ningún problema.

MOUNTAINTOP Mochila de Senderismo Unisex Adultos, Mochila Trekking Resistente al Agua de 40 litros para Montañismo, Acampada, Viajes, Deportes al Aire Libre (Agua Azul) € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features ▶【Gran capacidad】:El tamaño de la mochila de senderismo es de 28 x 22 x 58 cm, suficiente para satisfacer todas sus necesidades. El bolsillo principal grande le permite guardar sus elementos esenciales, 1 bolsillo superior, 1 bolsillo frontal grande con cremallera que puede contener papel A4, 2 bolsillos laterales de malla, 1 bolsillo en la parte inferior y tendrá suficiente espacio para guardar sus necesidades de viaje.

▶【Mochila cómoda】:esta mochila de senderismo está especialmente diseñada para los entusiastas de los viajes, el respaldo ergonómico acolchado le brinda una sensación más cómoda. ventilación y alivio de la carga. Las correas de hombro de malla ensanchadas y engrosadas con abundante relleno de esponja ayudan a aliviar la tensión de su hombro.

▶【Resistente al agua】: hecho de material de tela de poliéster seguro y de alta calidad, es duradero para un uso prolongado. E incluye una funda adicional para la lluvia en el bolsillo inferior con cremallera, evita que el agua y el polvo entren en la mochila, protege tus objetos de valor de la lluvia intensa y mantén todo seco.

▶【Con correa de compresión ajustable】:para atar su equipo o colgar un saco de dormir, colchoneta, hamaca, trípode y otros engranajes, conveniente para los entusiastas del senderismo, la escalada y los campamentos.

▶【Compañero cómodo al aire libre】: La mochila versátil y práctica es el mejor regalo para familiares y amigos. 40L proporciona suficiente espacio para caminatas y campamentos y cumple con los requisitos de tamaño para la mayoría de las aerolíneas, suficiente espacio para viajes de 2 o 3 días. Ideal para viaje rápido.

Eshow Mochilas 50L de Senderismo Impermeable con Gran Capacidad, Macuto Multifuncional de Nailon para Viajes Montaña Acampada Trekking Excursiones Esquí Snowboard € 81.99 in stock 1 new from €81.99

Amazon.es Features 【MATERIALES】: Eshow mochila de montaña es hecho de nylon de alta densidad 420D, y cada uno del delantero del bolso y las correas tiene una tira reflectante. Las cremalleras son de famoso marca YKK, las varillas desmontables son de alumnios y las hebillas son de plásticas fuertes. Incluye una cubierta de lluvia, los materiales tienen están resistente al agua y al desgaste.

【GRAN CAPACIDAD】: La mochila de senderismo impermeable tiene una gran capacidad hasta 50 litros, las dimensiones son 60*23*31 CM, peso casi 1.7kg.

Cierre: Cremallera

【CÓMO LLEVA LA MOCHILA MÁS FÁCIL】: Primero, rellena unos objetos suaves y ligeros en el fundo del bolso, como saco de dormir, zapatos, ropa, etc. Segundo, rellena unos artículos personales como faros, cámaras, artículos de aseo, botiquines, etc. Último, coloque unos equipos más pesados como estufa, utensilios de cocina, comida pesada, ropa de lluvia, botella de agua, etc. La carpa se coloca en la parte superior. Así que el centro de gravedad de la mochila es más alto, más reducir las fuerzas.

【CORREAS AJUSTABLE】: Relaje todas las correas de ajuste del sistema de transporte (incluidos hombros, cintura, costillas y correas de ajuste, etc.) y hace el sistema de transporte en el tamaño más grande. Coloque el cinturón de la mochila en la posición más cómoda y apriete el cinturón. También puede reducir la presión del hombro. READ Los 30 mejores Lamparas Salon Techo de 2022 - Revisión y guía

Eshow 40L Mochilas de Senderismo Al Aire Libre de Nailon Impermeable Mochilas.Montaña Mochila de Viaje Para Hombre y Mujer Color Azul € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features ➤【MATERIALES】: Eshow mochila de montaña es hecho de nylon de alta densidad 420D, y cada uno del delantero del bolso y las correas tiene una tira reflectante. Las cremalleras son de famoso marca YKK, las varillas desmontables son de alumnios y las hebillas son de plásticas fuertes. Incluye una cubierta de lluvia, los materiales tienen están resistente al agua y al desgaste.

➤【GRAN CAPACIDAD】: La mochila de senderismo impermeable tiene una gran capacidad hasta 40 litros, las dimensiones son 58*21*30 CM, peso casi 1.13kg.

➤【CÓMO LLEVA LA MOCHILA MÁS FÁCIL】: Primero, rellena unos objetos suaves y ligeros en el fundo del bolso, como saco de dormir, zapatos, ropa, etc. Segundo, rellena unos artículos personales como faros, cámaras, artículos de aseo, botiquines, etc. Último, coloque unos equipos más pesados como estufa, utensilios de cocina, comida pesada, ropa de lluvia, botella de agua, etc. La carpa se coloca en la parte superior. Así que el centro de gravedad de la mochila es más alto, más reducir las fuerzas.

➤【CORREAS AJUSTABLE】: Relaje todas las correas de ajuste del sistema de transporte (incluidos hombros, cintura, costillas y correas de ajuste, etc.) y hace el sistema de transporte en el tamaño más grande. Coloque el cinturón de la mochila en la posición más cómoda y apriete el cinturón. También puede reducir la presión del hombro.

➤【PUNTO DE SUSPENSIÓN EXTERNO】: Puede colocar bastones de trekking y colchonetas en el lateral de Mochila. Coloque unos artículos citidianos en el bolsillo superior como tesoro de carga, paraguas, linterna. Puede guarda su móvil o tarjetas en la cintrón anchura. Todo lo que es muy fácil coger y ponerlo.

LHI 45L Mochila Táctica militar Mochila de Asalto Molle Bolsa de Emergencia Mochilas Asalto Hombre y Mujer para Senderismo Acampada Caza Montañismo, pescar, Caza y Actividad al Aire Libre, negro € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Amazon.es Features 1. Mochila táctica militar LHI: 40 x 55 x 23 cm. Capacidad: 45 L. La mochila militar está hecha de tela Oxford de alta densidad 900D e interior impermeable de PVC.

2. Incorpora una gran zona de almacenamiento acolchada para laptop de 17 pulgadas (y más pequeña) y puede contener cualquier cosa que no quieras moverte. La correa en Y y la hebilla en la parte delantera son ideales para enrollar una sudadera o una chaqueta ligera.

3. La mochila táctica Molle tiene sistema Molle, te permite fijar bolsas tácticas o equipo como una mochila de asalto. El diseño reflector en la mochila, protege tu seguridad en la oscuridad, funciona muy bien como una mochila de motocicleta o una mochila de bicicleta.

4. Mochila duradera con cremalleras resistentes. Sistema de compresión de carga lateral y frontal. Parte trasera acolchada de malla ventilada y correas de hombro gruesas, cómodas mientras se usa.

5. La mochila Bug Out es una mochila resistente al agua, funciona muy bien para una mochila de camping, mochila de senderismo, bolsa de rango, mochila de caza, mochila de supervivencia, mochila del ejército, mochila de trekking y también perfecta para una mochila de día.

Mochila Senderismo y Montaña 40L ideal para acampada tanto para hombre y mujer (azul) € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Amazon.es Features Model BPS201909163 Color Azul Size 40

SKYSPER Mochila de senderismo 35 litros Impermeable para Montaña Macuto de Trekking hombre mujer Morral Escalada de Camping Acampada Excursiones € 48.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】 Nuestra mochila de senderismo utiliza la tela de nylon 450D muy fuerte y duradero, resistente al desgaste y a la rotura. Además,el material de las mochilas trekking es ligero y impermeable, que puede prolongar la vida útil de la mochila.Después de numerosas pruebas, la mochila de montañismo se puede reutilizar durante mucho tiempo sin sufrir daños. Si hay algún problema de calidad o insatisfacción, no dude en contactarnos y le daremos uno nuevo.

【Diseño ergonómico】Se utilizan almohadillas de malla y esponja transpirables en la espalda, que tiene un buen aislamiento térmico y mantiene la espalda ventilada. La espalda está diseñada para adaptarse al cuerpo humano, y las correas de los hombros gruesas y anchas se pueden ajustar para reducir la presión de los hombros. Una correa para el pecho con un silbato de emergencia puede pedir ayuda en caso de emergencia y también puede distribuir el peso para mantener el cuerpo en equilibrio.

【Sistema de suspensión】La mochila tiene múltiples bolsillos y posiciones para colgar. El bolsillo lateral puede contener una tetera. Hay un punto para colgar en la parte inferior del frente, y hay cerraduras a ambos lados para colgar sacos de dormir y bastones de trekking. Además, ha diseñado cuidadosamente la salida de agua de la bolsa de agua.

【Tamaño perfecto】 Mochila de senderismo de gran capacidad de 35 L, el tamaño es de 48 * 31 * 21 CM, adecuado para 2-3 días de senderismo o camping. Puede adaptarse a todas sus necesidades diarias: carpas, sacos de dormir, vajilla, zapatos para caminar, hamacas, trípodes, etc. La mochila de camping tiene múltiples compartimentos y bolsillos para facilitar la clasificación y almacenamiento de artículos.

【 Ampliamente utilizado】Esta mochila de acampada ligera no solo es adecuada para el uso diario, sino que también es muy ideal para actividades al aire libre como senderismo, campamentos, escalada, trekking, camping, montañismo, caza, picnics, etc. También es un gran regalo para hombres, mujeres y cualquier entusiasta de la acampada y el montañismo.

Mochila Senderismo y Montaña 40L ideal para acampada, trekking tanto para hombre y mujer ideal como equipaje de mano 40x20x25 para el avión (verde) € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robusta y cómoda: la mochila de senderismo y montaña de 40L está fabricada con tejido de Poliéster engrosado con calidad industrial que puede soportar cargas pesadas en tu caminata. Las correas para los hombros en forma de S son transpirables y ajustables para adaptarse a cualquier persona de tamaño y altura.

Múltiples compartimentos: Esta mochila de viaje tiene un compartimento principal con cremallera, tres bolsillos delanteros con cremallera, dos bolsillos laterales de malla, dos bolsillos pequeños en los laterales de la cintura y varios bolsillos interiores. El compartimiento principal puede contener artículos del tamaño de un ordenador portátil de 15 pulgadas. Dos bolsillos laterales de malla pueden contener incluso una botella de agua.

Ligera (0.500 kg) y muy espaciosa (40 litros): esta mochila ligera proporciona suficiente espacio para viajes, acampadas, excursiones y caminatas. Excelente mochila para hombres y mujeres.

Compacta: Perfecto para escapadas de fin de semana y de equipaje de mano para el aeropuerto, para evitar costes por sobrepeso.

MOUNTAINTOP Mochilas Senderismo 40 litros Mochilas Montaña Trekking Alta Capacidad Impermeable Hombre Mujer Mochila para Viajes Acampadas € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Amazon.es Features 【Mochila cómoda】:esta mochila de senderismo está especialmente diseñada para los entusiastas de los viajes, el respaldo ergonómico acolchado le brinda una sensación más cómoda. ventilación y alivio de la carga. Las correas de hombro de malla ensanchadas y engrosadas con abundante relleno de esponja ayudan a aliviar la tensión de su hombro.

【Gran capacidad】:El tamaño de la mochila trekking es de 32 x 21 x 54 cm, que es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. El gran bolsillo principal le permiten almacenar sus elementos esenciales, 2 amplios bolsillos frontales con cremallera pueden contener papel A4, 2 malla bolsillos laterales, 1 bolsillo en la parte inferior, y tendrás suficiente espacio para guardar lo necesario para viajes.

【Con correa de compresión ajustable】:para atar su equipo o colgar un saco de dormir, colchoneta, hamaca, trípode y otros engranajes, conveniente para los entusiastas del senderismo, la escalada y los campamentos.

【Resistente al agua】: hecho de material de tela de poliéster seguro y de alta calidad, es duradero para un uso prolongado. E incluye una funda adicional para la lluvia en el bolsillo inferior con cremallera, evita que el agua y el polvo entren en la mochila, protege tus objetos de valor de la lluvia intensa y mantén todo seco.

【Compañero cómodo al aire libre】: La mochila versátil y práctica es el mejor regalo para familiares y amigos. 40L proporciona suficiente espacio para caminatas y campamentos y cumple con los requisitos de tamaño para la mayoría de las aerolíneas, suficiente espacio para viajes de 2 o 3 días. Ideal para viaje rápido.

Millet Ubic 40 Mochila de Marcha, Unisex-Adult, Black-Noir, U € 159.95 in stock 3 new from €159.95

Amazon.es Features Mochila unisex robusta y polivalente diseñada para actividades de montaña de corta duración (un día) como el senderismo y el trekking

Capacidad: volumen adecuado de 40 L optimizado para repartir la carga de forma inteligente entre los múltiples bolsillos con cremallera y otros compartimentos, Contenido a mano en todo momento

Practicidad: innovador sistema de correas Variloop compatible con todo tipo de equipamiento de montaña o acampada para cualquier época del año, Cubierta impermeable integrada en caso de precipitaciones, Compatible con sistemas de hidratación

Comodidad: modelo ergonómico para hombre y mujer, Correas y cinturón ajustables para preservar la libertad de movimiento, Tirantes acolchados, Respaldo reforzado y reposamanos

Contenido: 1x Mochila unisex Millet Ubic 40 con cubierta de lluvia, Capacidad: 40 L, Altura de respaldo: 46 cm, Color: Negro

BAGZY Mochila Táctica Militar 40L Hombre Paquete de Asalto Molle de Mochilas Gran Capacidad Impermeable Multifuncional,para Excursionismo,Montañismo,Camping,Trekking,Senderismo Caza (Negro) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Dimensiones: 11 pulgadas * 19,7 pulgadas * 9,8 pulgadas / 28 cm x 50 cm x 25 cm (L * H * W). Gran capacidad de 40L, tiene un compartimento principal y varios compartimentos con cremallera. Peso: 0.95kg.

Estructura Molle: la mochila Molle tiene múltiples correas de nailon en la parte frontal y lateral, que se pueden combinar con otras bolsas o equipos tácticos para ampliar el espacio. Es transpirable, antichoque y resistente al sudor, adecuado para un uso prolongado.

Práctico y seguro: compartimento principal con diseño de cierre de doble cremallera, conveniente para guardar sus objetos de valor. sino también para prevenir los artículos expuestos para reducir su pérdida. Además, las correas de hombro acolchadas ajustables y las correas de pecho ajustables se adaptan a la forma de su cuerpo y distribuyen el peso de la carga.

Mochila duradera: hecha de material Oxford impermeable 600D de alta calidad, forro con nailon impermeable 200D, seguro y de alta gama. La excelente tecnología de costura hace que la mochila sea más duradera. La mochila táctica militar es práctica, cómoda, sencilla y elegante.

La mejor mochila de trekking: simple y elegante, excelente mochila para mochileros, excursionistas, viajeros, vacaciones, caminar, acampar. Se puede usar como mochila de asalto de 3 días, mochila de seguridad, bolsa de campo, mochila de combate o mochila de supervivencia.

YOODI Mochilas Militares Mochila Táctica Mochilas 40L Bolsas de Asalto Impermeables de Camuflaje para Acampar Excursionismo Disparar Caza Montañismo Trekking Deportes Al Aire Libre(Armygreen) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features Mochila de gran tamaño: 28 * 25 * 50 CM, Capacidad: 40L, la mochila táctica de gran capacidad está hecha de material duradero y resistente al agua, lo que proporciona un ambiente limpio y seco para su equipo al aire libre.

Cómodo y resistente: las correas de hombro acolchadas de malla gruesa ventilada y el área de la espalda alivian el estrés. El cinturón ajustable y la correa del esternón de altura pueden dispersar la presión de la mochila militar, y también hacen que no sea fácil resbalarse durante el ejercicio.

Material duradero y resistente: la mochila militar resistente al agua está hecha de telas duraderas de poliéster 800D. La mochila Assault con doble costura, cremalleras resistentes y cordón de estilo utilitario, el acolchado agregado en el compartimento interior para proteger sus valiosos.

Sistema MOLLE: la mochila militar de 40 litros tiene correas Molle en todas partes para colocar bolsas tácticas adicionales o equipo para exteriores. Y las correas en la parte inferior se pueden usar para sujetar una tienda de campaña o una colchoneta para dormir, y un acolchado adhesivo para agregar tus parches favoritos.

Multifuncional: la mochila es buena para mochileros, excursionistas, viajeros, etc., se puede usar como mochila de asalto de 3 días, bolsa para insectos, bolsa de campo, mochila de combate, mochila de supervivencia o mochila de trekking.

VENTCY Mochila Senderismo Mochilas Trekking Hombre Mujer 40L Trekking Camuflaje Acampada Excursion Viaje Impermeable Mochila Unisex Escolares Portatil 14 15.6 Pulgadas 40L Negro € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features ⭐[100% Garantía de Satisfacción] – Las mochilas trekking de VENTCY ofrecen 1 año de garantía para cada cliente porque confiamos en la calidad de la mochilas trekking. Si tiene alguna pregunta sobre nuestras mochilas trekking, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda.

⭐[Espesar& Rasguños Resistentes] – la mochilas trekking mujer está hecha de tela de nailon gruesa y resistente a los arañazos, adecuada para portátiles de 14 pulgadas. La almohadilla trasera con material especial anti-sudor, que no necesita preocuparse por el sudor y los arañazos al caminar, trekking y viajes, etc.

⭐[Cómodo & Respirable] – Las correas ampliadas para los hombros, diseñadas con el principio antichoque y la disipación del sudor, pueden distribuir el esfuerzo de los hombros y la espalda de manera uniforme, aptos para el uso a largo plazo. Diseño de doble hebilla en el pecho y la cintura para refuerzo mientras se dispersa el peso.

⭐[Diseño protector] – Mochila de trekking con detalle reflectante para visibilidad y sobrevivencia. Las dos hebillas laterales pueden mantener estables los accesorios largos en los bolsillos de malla, y la colocación de la tubería de agua le permite beber agua fácilmente durante los viajes largos. Dos bolsillos portátiles en la cintura para facilitar el acceso.

⭐[De múltiples fines] – Senderismo mochila actualizada con bolsillos de fácil acceso y un sistema de suspensión, perfecto para caminatas, viajes, campamentos, carreras, ciclismo, picnic, escuela, compras, excursiones de un día, perfecto para el uso diario como mochila. Y también puede ofrecer una senderismo mochila 40l como un gran regalo de cumpleaños o regalo de navidad para sus hijos, amigos, esposa, esposo o familia. READ Los 30 mejores Rueda Xiaomi M365 de 2022 - Revisión y guía

Mooedcoe 75L Mochila Senderismo Tactica Mochila Hombre Impermeable de Trekking Viaje Montaña Acampada Escalada (Azul Oscuro) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features ✔Impermeable y con una Cubierta de Lluvia: La mochila está hecha de una tela de nylon altamente resistente al desgarro y al agua, lo que proporciona resistencia y un rendimiento duradero. Los puntos de estrés se refuerzan con viradas en barra para una mayor longevidad. Esta mochila incluye una CUBIERTA DE LLUVIA para que evites que la mochila se moje por la fuerte lluvia.

✔Mochila Multifuncional: Correas de carga superior y capucha expansible Correas de compresión superior e inferior para asegurar el saco de dormir, almohadilla o la tienda de campaña. Es con las tiras reflectantes en el frente para garantizar la visibilidad y la seguridad en la noche.

✔Comodidad de Cinco Estrellas: El ajuste del torso multiposición se adapta a una amplia gama de tamaños de cuerpo. La almohadilla lumbar de espuma de célula abierta duradera y los canales moldeados proporcionan la máxima comodidad y flujo de aire; Mochila para hombres y mujeres, cinturón ajustable 28 pulgadas - 50 pulgadas.

✔GRAN CAPACIDAD: Mochila de senderismo 75L multifunción Mochila de viaje espaciosa con muchos bolsillos. Ideal para practicar senderismo, viajar, acampar tanto para hombres como para mujeres. ¡La única mochila que necesitas!

✔Gran Compañero de Senderismo: Puede acceder al compartimento principal desde la parte inferior si es necesario. Y puede poner todo lo que necesite para viajes de 3-4 días.

Mardingtop 40L Mochila Táctica Militar Mochilla Assault MOLLE Bolsa de Emergencia Mochilas de Senderismo para Trekking, Montañismo, Camping € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Amazon.es Features ▶ Buen Material: mochila militar hecha de tela de poliéster 600D y nylon de alta calidad, resistente a las manchas, resistente al desgaste, al impacto y al desgarro, muy duradera y práctica.

▶ Tamaño: 32 x20x52CM; Peso: 0.78kg; Capacidad: 40L. Hay 2 bolsillos frontales con cremallera, 2 bolsillos laterales, 1 compartimento principal grande para computadoras portátiles de hasta 17.3 ". La cremallera inferior de la mochila puede acceder directamente al compartimento principal. Retire fácilmente los artículos de la parte inferior de la mochila.

▶ Varios Puntos de Fijación: La mochila está equipada con un conector MOLLE, por lo que puede colgar mosquetón y extensiones. Las correas de compresión laterales y frontales se usan para asegurar los artículos que se transportarán, y las correas inferiores se usan para sujetar otros equipajes externos (carpas, colchones, etc.), para que se puedan expandir según sea necesario.

▶ Cómodo y transpirable: las correas de hombro en forma de S pueden distribuir el esfuerzo por igual. Las hombreras en malla transpirable con abundante relleno de espuma ayudan a aliviar la tensión del hombro. Es perfecto para uso militar, así como para acampar y senderismo.

▶ Compre sin riesgos. Esto le garantiza una garantía de calidad de 90 días, una política de devolución de 30 días si no le gusta y un cambio de 60 días. Si hay problemas con su mochila, contáctenos.

Selighting Mochilas de Asalto Hombre 40L de BAIGIO Mochila Táctica Militar Impermeable con Múltiples Bolsillos para Senderismo Acampada,Montañismo,Caza,Airsoft,Batalla Combate,Viaje € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【Garantía de por vida】-- Respaldado con 【Selighting】 100% de devolución de satisfacción, o reembolso es compatible si usted no se sienta sobre él.Por favor asegúrese de comprarlos de【Selighting】 en lugar de otros vendedores 【shenzhenshibaoanqumeishilianlianshipindian】.

【GRAN CAPACIDAD DE 50L】-- Dimensiones: 30 x 56 x 20 cm. Cabe perfectamente ordenador portátil,libros, ropa, bolígrafos, móvil, monedero,MacBook etc. Todos los tamaños de tabletas y portátiles portátiles de hasta 15.6 Pulgadas se podrían poner en las bolsas. La capacidad es lo suficientemente grande para embalar todos los articulos que necesitas.

【DISEÑO ERGONÓMICO】-- Correas de hombro rellenadas cómodamente y amortiguadores traseros ofrecen protección adicional para la espalda. Nuevo acolchado con diseño ergonómico. Correas de hombro ajustables permiten una muy buena adaptación a su cuerpo.Puede alargar la correa que va desde el hombro hasta el pecho y lo mismo con la correa de la cintura

【MOCHILA MILITAR 50L CON MOLLE SISTEMA】-- MOLLE sistema de expansión externo diseño se puede usar en la combinación con otros equipos, puede cargar los bolsillos, los accesorios.Versátil de 3 vías para llevar (Mochila, bolsa de mano o bandolera),diseño del estilo de oculto de la correa de hombro, es hermoso y práctico.

【OCASIÓN ADECUADA】-- Esta fina, ligera y cómoda mochila que cuenta con bastantes funciones es aplicable para todas las ocaciones y estaciones, no sólo en la vida cotidiana sino que también se puede usar para viaje, ejercicio al aire libre, caminata, montañismo, compras, escuela, senderismo, acampada y fiesta. También es un buen regalo para los amigos y familiares.

HOMIEE 50L Mochila Senderismo, Mochila de Montaña Multifuncional, Mochila al Aire Libre Impermeable, Adecuada para Trekking, Excursiones, Caminatas, Mochila de Viaje con Cubierta de Lluvia € 46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【50L de Gran Capacidad & Ultraligero y Ultrafino】:Una mochila de senderismo de 50 litros pesa solo 910g (68*36*24 cm). El diseño de la mochila es muy fino y ligero. Contiene múltiples compartimentos para separar seco y húmedo. Se puede colocar en carpas, sacos de dormir, linternas, botiquines de primeros auxilios, cámaras, vajillas, ropa de viaje, zapatos, comida, etc. Satisfaga sus necesidades al aire libre

【Impermeable & Cubierta de lluvia】: La mochila de senderismo en comparación con la tela Oxford, esta mochila tiene una mayor resistencia a los arañazos, un excelente rendimiento a prueba de agua y una mayor resistencia al desgarro. Incluso en los días de lluvia, no tiene que preocuparse por mojarse. La mochila de 50 litros viene con una funda para la lluvia, que puede lograr un excelente efecto impermeable. Esta mochila puede ser llevada por hombres y mujeres, y se ve moderna

【Absorción de golpes y transpirable】: La mochila tiene correas de hombro más gruesas hechas de tela de malla de nido de abeja. Tiene buena ventilación, aislamiento térmico, resistencia a la humedad y propiedades de absorción de impactos, y puede disipar rápidamente el calor, por lo que puede reducir el dolor de hombro al viajar al aire libre. Y el material de malla puede evitar que la correa para el hombro se deslice, por lo que no tiene que preocuparse por los viajes al aire libre

【Sistema de transporte que ahorra esfuerzos】: La mochila se ajusta al sistema de transporte ergonómico. La ventilación y la ventilación de malla pueden reducir la presión en la espalda y mejorar la comodidad de la espalda. También es resistente a los golpes y al sudor. Se ajusta a la espalda humana. La longitud de la correa se puede ajustar según sus propias condiciones para evitar el desgaste de la cintura . Adecuado para viajes al aire libre de larga distancia, o senderismo, escalada, etc

【Sistema de suspensión externa】:La mochila tiene múltiples bolsillos y compartimentos. El pequeño bolsillo puede contener objetos pequeños como teléfonos móviles. El lateral puede contener una tetera. Puede colgar alfombras a prueba de humedad y bastones de trekking en ambos lados. Además, ha diseñado cuidadosamente el gancho de la bolsa de agua y la salida de agua. La hebilla de la correa del pecho está equipada con un silbato, por lo que puede pedir ayuda en caso de emergencia

Salomon Trailblazer 20 Mochila para Trekking Unisex, Perfecta para Correr, Senderismo y Ciclismo, Negro, Capacidad Máxima de 20 Litros € 60.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila con capacidad de 20 l para llevar efectos personales y material necesario de forma práctica y eficiente durante tus escapadas al aire libre

Cinta pectoral elástica regulable para una comodidad óptima, 1 compartimento principal con cierre de cremallera y bolsillo frontal con abertura lateral

1 funda interna para bolsa de hidratación con gancho, Cinturón 3D ligeron para la rodear la cadera y proporcionar mas apoyo, 1 bolsillo externo para organizar pequeños objetos

2 bolsillos laterales y riñonera con cierre de cremallera, 1 funda suspendida separada para un ordenador portátil

Contenido: 1x Mochila TRAILBLAZER 20 de Salomon, Poliéster/poliamida/polietileno/elastano, Talla única, Dimensión: 51 x 21 x 16 cm, 410 g, Negro, LC1048400

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.