Los 30 mejores Mini Proyector Wifi de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mini Proyector Wifi veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mini Proyector Wifi disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mini Proyector Wifi ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mini Proyector Wifi pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Proyector WiFi Bluetooth, 6000 Lúmenes WiMiUS Proyector Portátil WiFi Bluetooth Full HD Soporte 1080P Mini Proyector WiFi Proyector LED Cine En Casa Función Zoom para Smartphone HDMI USB AV € 128.02 in stock 1 new from €128.02

Amazon.es Features 【6000 Lúmenes Proyector Portátil WiFi Bluetooth Full HD Soporta 1080P- Bolsa Incluido】Este nuevo WiMiUS K5 proyector wifi bluetooth cuenta con un brillo de 6000LM, una resolución máxima de 1920x1080P, una alta relación de contraste 9000: 1 y una amplia gama de colores que pueden garantizar la fidelidad del video original, una bolsa de transporte incluida le permite llevarlo a cualquier lugar para disfrutar de películas, jugar videojuegos o pasar agradables noches de fin de semana.

【Proyector Conexión WiFi y Bluetooth 5.0 Integrado】Gracias a la función de mirroring a través de wifi, puede conectar de forma inalámbrica este proyector portátil wifi bluetooth con teléfonos IOS/Android y ordenadore portátile Window 10 para disfrutar de la experiencia de transmisión gratuita y para videojuegos o películas al aire libre, y la función bluetooth 5.0 incorporada le permite conectar su altavoz bluetooth, auriculares bluetooth y airpods de forma inalámbrica en cualquier momento.

【Función De Zoom y Pantalla Grande 250"】 Este proyector wifi bluetooth full hd soporte 1080p puede ofrecer un gran tamaño de proyección desde 40" a 250" con una distancia de 1,5 a 6 m, lo que le permite disfrutar de sus noches de películas con su familia o amigos en una pantalla grande. Además, puede ajustar o reducir el tamaño de la imagen a través del mando a distancia directamente usando la función de zoom 75%-100%; También es posible girar la imagen cuando se monta en el techo.

【Proyector De Interfaz Múltiple】Además de la conexión wifi con su teléfono inteligente e iPad, este proyector portátil wifi bluetooth full hd soporte 1080p incorpora una variedad de interfaces como USB/ HDMI/AV/Audio de 3,5 mm, que le permite transmitir fácilmente audio y video desde Fire TV Stick/Chrome Book/Roku Stick/Laptop/memoria USB/reproductor de DVD/PC/PS4/PS5/TV Box/X-Box, etc. Para que pueda disfrutar del placer del cine en casa con su familia o amigos en interiores o exteriores.

【Garantía de 3 años y Lámpara LED Duradera】 Avanzada Lámpara de fuente de luz LED hasta 90,000 horas, ahorro de energía, casi sin decaimiento de la luz, y el diseño de imágenes de reflexión difusa para una experiencia de visualización más cómoda que la luz directa de los televisores. Si tiene alguna pregunta sobre el proyector wifi bluetooth WiMiUS K5, comuníquese con nuestro servicio posventa por correo en el manual del usuario de inmediato y recibirá una solución rápida lo antes posible.

Proyector WiFi Bluetooth, WiMiUS 6000 Lúmenes Proyector Portátil Soporta Full HD 1080P Zoom 75% Mini Proyector WiFi Proyector, 250” Proyector Cine Casa para iOS/Android/TV Stick/PS4/PC HDMI AV VGA USB € 126.08 in stock 2 new from €126.08

Amazon.es Features ❤[Full HD Soporta 1080P y 6000 Lumens Proyector Portátil] El videoproyector W2 es nativo 1280x720p (soporta 1920x1080p), con una increíble lente HDR, incluso una imagen de hasta 200" se mantiene clara y nítida, lo que ofrece un cine en casa con una precisión y detalle impecables al doble de la resolución de 720p. 6000 lúmenes, 9000:1 de alto contraste y relación de aspecto 16:9/4:3, que es un 60% más brillante y claro que otros proyectores LCD equivalentes.

❤[La Más Reciente Conexión Inalámbrica] WiMiUS W2 wifi mini proyector soporta la conexión wifi para el sistema iOS y Android. Puedes ver películas, vídeos, fotos, juegos desde su teléfono inteligente y otros dispositivos habilitados como miracast en pantalla grande. Vea contenido premium de proveedores populares como Netflix, YouTube y más. Comparte vídeos de forma inalámbrica en este proyector doméstico con Fire TV Stick (no incluido).

❤[Función Bluetooth 5.0 y Altavoz Estéreo de Alta Fidelidad y Compacto] El proyector Bluetooth WiMiUS incorpora el último chip Bluetooth 5.0 que puede conectar su altavoz Bluetooth de forma inalámbrica en cualquier momento. También ha incorporado 5w altavoces estéreo dual HiFi con sistema de sonido SRS proporciona una gran sensación auditiva sin altavoces externos. Tamaño portátil de sólo 2.2lb, viene con una bolsa de proyector para llevar a todas partes.

❤[Sistema de Refrigeración Avanzado y Amplia Compatibilidad] Actualizado un sistema de refrigeración avanzado con 2 ventiladores funcionando simultáneamente y la última tecnología de smareco para minimizar el consumo de energía de la lámpara para extender la vida útil de la lámpara a un máximo de 90000 horas. Con múltiples puertos: hdmi, usb, vga, av, tf card, compatible con tv box, fire tv stick, chromecast, pc, tablet, altavoces externos, usb stick, iOS y android smartphone.

❤[Tamaño Pequeño para una Enorme Diversión y Soporte Profesional] Este proyector portátil es muy adecuado para el entretenimiento de películas en casa, patio, jardín, juegos, yoga y fiestas, obtendrá el mejor efecto con el entorno oscuro. NO se recomienda para presentaciones. Nuestro proyector de películas ofrece 1 mes de devolución y 3 años de garantía, soporte técnico profesional de por vida. Para cualquier problema del producto, por favor no dude en enviarnos un correo electrónico.

Proyector WiFi Bluetooth, Artlii Enjoy2 Mini proyector portátil, Compatible con 1080p Full HD, proyector de Cine en casa de Gran tamaño, Adecuado para teléfonos Inteligentes / Android / iOS € 125.99 in stock 1 new from €125.99

Amazon.es Features 【Mini proyector portátil con alto brillo】El proyector Artlii Enjoy 2 tiene alto brillo, alto contraste y es compatible con 1080p full HD. El uso del chip de imágenes en color Mstar puede proporcionar una gama de colores NTSC más amplia. Los colores son vivos y realistas.

【Proyector WiFi】Los teléfonos Android / IOS pueden conectarse al proyector a través de wifi y reproducir videos como YouTube y otros medios de transmisión. Debido a razones de derechos de autor, es posible que netflix, hulu, amazon prime, etc.no puedan jugar con WiFi. Puede conectar un TV stick o usar un cable HDMI para conectarse a una computadora para mirar.

【Proyector Bluetooth】El proyector es compatible con Bluetooth 5.0. La función Bluetooth original hace que la conexión sea más estable. Puede conectar el proyector a un altavoz Bluetooth o auriculares Bluetooth a través de Bluetooth para una experiencia de sonido más potente. ¡Sea inmersivo cuando vea películas y juegue!

【Mini Proyector Portátil Móvil】El tamaño del mini proyector es de solo 20x16x9 cm y el peso es de 1 kg. Puede mover fácilmente el proyector a la sala de estar, el dormitorio o la fiesta.

【Zoom】 Puede ajustar el tamaño de la pantalla en el rango de 60% -100% a través de la función de zoom. Para adaptarse a diferentes escenarios de visualización, como dormitorio, sala de estar, terraza, jardín, etc.(Al proyectar una pantalla de teléfono móvil, no se puede usar el zoom)

Proyector WiFi, 6000 Lúmenes WiMiUS Proyector WiFi Portátil Full HD Soporta 1080P Mini Proyector LED 90000 Horas Proyector WiFi Cine En Casa para Telefono/iPad/PC/PS5/TV Stick HDMI VGA AV TF USB € 125.08 in stock 1 new from €125.08

Amazon.es Features 【6000 Lúmenes Proyector WiFi Portátil Soporta Full HD 1080P】 Este último WiMiUS K2 mini proyector wifi 6000 Lúmenes equipa una resolución máxima de 1920x1080P, una relación de contraste de 10000: 1 y una gama de colores ultra ancha(NTSC hasta 95%), lo que garantiza una reproducción clara y realista de los detalles. un peso de solo 1,02 kg le permite disfrutar del entretenimiento inalámbrico en la pantalla grande en cualquier lugar.

【Conexión inalámbrica WiFi y USB Todo Posible】Este proyector portátil soporta Full HD 1080P tiene función WiFi, que permite una conexión inalámbrica rápida con sistemas IOS, Android o Windows 10, por lo que también puede conectarse directamente a su teléfono IOS o iPad a través de su cable Lightning original, sin la necesidad de un adaptador HDMI adicional. Screen Mirroring inalámbrica que refleja películas o juegos en dispositivos móviles a la pantalla grande en cualquier momento.

【Sonido Estéreo Hi-Fi y Pantalla Grande 200’’】 Este proyector WiFi soporte Full HD 1080P puede ofrecer un tamaño de pantalla de 36" a 200" con una distancia de proyección de entre 1,5 my 6 m (función de zoom -25%). El altavoz estéreo de alta fidelidad dual incorporado de 5W le permite disfrutar de una experiencia de cine en casa de alta gama. Puede conectar altavoces externos para el mejor efecto de sonido, ideal para sus necesidades de películas o videojuegos en interiores y exteriores.

【Proyector WiFi Portátil y Versátil】Gracias a la función WiFi, este proyector WiFi no solo se puede conectar de forma inalámbrica fácilmente al Smartphone IOS/Android/iPad, sino que también es compatible con TV Stick /TV Box /unidades USB /tarjeta TF /reproductores DVD /PS4 /X-Box ONE, etc. porque tiene 2 puertos USB, 1 puerto HDMI /VGA /AV /Audio 3,5mm. También es posible el montaje en el techo. ¡Así que usted solo tiene que disfrutar de sus videojuegos inalámbricos o cine en casa!

【Proyector WiFi con 3 años de garantía】La vida útil de la lámpara LED alcanza hasta 100,000 horas con una lente de vidrio LCD de seis capas de alta transmitancia. Se proporciona una garantía de 3 años para este proyector WiFi portátil, cualquier problema, comuníquese con nuestro servicio posventa en el manual del usuario para obtener una solución rápida en el menor tiempo posible.

Proyector HI-04 con Pantalla de Proyección, Proyector Video 7000 Lúmenes Soporta 1080P Full HD, Mini Proyector Compatible con TV Stick HDMI VGA USB TF AV, para Cine en Casa y Películas al Aire Libre. € 89.99 in stock 2 new from €89.99

Amazon.es Features 【 PROYECTOR DE VIDEO HD CON PANTALLA DE PROYECCIÓN 】 El proyector de cine en casa HI-04 tiene una resolución nativa de alta definición HD de 1280 x 720p. Su potencia de luz LED de 7000 lúmenes muestra una imagen clara, dinámica, con coloras vibrantes y de alta calidad Full HD 1080P, adicional a la pantalla de proyección portátil de 100 pulgadas incluida. El mini proyector LCD de 4 pulgadas es fácil de operar y transportar tiene un gran valor por el precio.

【 AMPLIAS OPCIONES DE CONEXIÓN 】 Este proyector incluye puertos HDMI, VGA, AV, puerto para auriculares USB y ranura para tarjeta SD integrados, y cables AV y HDMI, siendo la solución perfecta para una amplia variedad de fuentes de entrada tales como TV Stick/Box, Chromecast, Roku Stick, consolas de juegos, PC, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, reproductores de DVD, tarjetas SD y memorias USB.

【 CINE EN CASA MÓVIL Y PORTÁTIL 】 El proyector HI-04 reproduce con alta precisión películas, videos, juegos, fotos, fiestas y programas de televisión. La configuración del proyector puede ser personalizada. Este proyector portátil con resolución de alta definición HD 1080P, brinda un rendimiento excepcional y una experiencia cinematográfica fantástica y única en la pantalla de proyección de 100 pulgadas.

【 PROYECTOR PERSONALIZADO DE CALIDAD 】 El mini proyector HI-04 es una edición personalizada limitada, con una pantalla de proyección portátil, exclusiva y elegante, de 100 pulgadas, que lo mantendrá entretenido a su manera. El eficiente e innovador sistema de enfriamiento le dará una experiencia de visualización y auditiva única. Su sistema exclusivo de altavoces duales integrados ofrece un potente sonido de alta calidad sin necesidad de conexiones a altavoces externos.

【 ELECCIÓN IDEAL PARA ESTA NAVIDAD 】 El proyector HI-04 con pantalla de proyección, es la elección perfecta para regalar en estas fiestas navideñas. Lo puede usar para ver programas diarios de televisión, espectáculos o para una noche familiar de películas. Disfrute de la felicidad de una noche de cine en casa o de cinema en espacios exteriores con su familia o amigos. Este modelo de proyector HI-04 tiene una excelente relación calidad-precio y no debe faltar en su hogar. READ Los 30 mejores Tarjeta Micro Sd 32 de 2022 - Revisión y guía

Proyector WiFi, GROVIEW 7000 Lúmenes Proyector Portátil Full HD Soporta 1080P, Mini Proyector con pantalla Cine en Casa 90,000 Horas Proyector Portátil para iPhone/Android/TV Stick HDMI AV USB € 119.99 in stock 2 new from €119.99

Amazon.es Features 【 Última conexión WiFi y USB 】 Proyector WiFi sin un adaptador HDMI extra caro, puede soportar la proyección inalámbrica por cable para sistemas iOS y la proyección inalámbrica para sistemas Android. Proyecta fácilmente la pantalla de tu teléfono móvil en la gran pantalla. (Debido a los derechos de autor de la aplicación, puedes ver la película en Netflix, Prime Video, Hulu solo a través de un ordenador portátil, TV Stick Roku o Chromecast). Android/iPhone/Windows10.

【7000 lúmenes de alto brillo y 720p de alta resolución】 El brillo de nuestro proyector de vídeo Full HD es de 7000 lúmenes, que es un 80% más brillante que otros proyectores generales, y también puedes ver una imagen clara durante el día. Pantalla de proyección con resolución nativa 720P (1080P soportada), contraste 7000:1 para imágenes claras, reproducción de color alta sin fatiga visual, protege los ojos y proporciona una increíble sensación a ti y a tu familia.

【Gran tamaño de pantalla y zoom a 75% de función】Mini proyector con pantalla de 100 pulgadas incluida. ofrece un tamaño de pantalla de 50 a 240 pulgadas (el mejor tamaño de pantalla es de 80 a 100 pulgadas). One-Click Restore 75% función de zoom, muy cómodo de ajustar la pantalla con el mando a distancia, especialmente para el proyector colgado del techo, y es menos perjudicial para la visión de los niños que la televisión, debido a la difusión de la imagen de reflexión difusa.

【Funciones multimedia y diseño único de apariencia】El proyector 4K está equipado con interfaces HDMI, VGA, AV y USB. El proyector WiFi es compatible con iPhone, TV Box, TV, PC, portátiles, tabletas, unidad flash USB, DVD, PS4, reproductores multimedia. Se utiliza para muchos entornos: cine en casa, videojuegos, fiestas, actividades al aire libre. La atractiva apariencia LED le ofrecerá una experiencia sensorial diferente y le dará a tu vida de muebles un toque artístico.

【Servicio profesional】El proyector Groview utiliza la última tecnología para minimizar el consumo de energía de la lámpara y prolongar la vida útil de la lámpara hasta 10.000 horas. Groview ofrece 3 años de servicio al cliente profesional y asistencia técnica. Si tiene preguntas sobre nuestro proyector WiFi, por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico y nuestro sitio web de marca, le ofreceremos una solución satisfactoria y profesional en 24 horas.

Proyector WiFi Bluetooth, YABER V5 7000 lúmenes Mini Proyector Portátil,Soporta 1080P Full HD, Cine en Casa Adecuado para Smartphone iPad, HDMI / USB / VGA / AV(Bolsa y Trípode incluidos) € 139.99 in stock 3 new from €139.99

Amazon.es Features 【Función 5G / 2.4G Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.1】 Admite proyección con cable e inalámbrica para sistemas IOS y Android, puede mostrar directamente la pantalla del teléfono inteligente o tableta compatible con AirPlay, Miracast, DLNA en el proyector al reflejar. ¡Con nuestro mini proyector YABER, puede disfrutar de películas o partidos de fútbol mucho más fácilmente!

【2022 Nuevo actualizado + trípode gratuito + 80% de brillo】 Mucho más brillante, Con una relación de contraste de 8000: 1, este mini proyector de video le brinda imágenes más claras que los proyectores comunes, también es compatible con Full HD 1080P. Además, este hermoso mini proyector portátil también se puede usar como decoración para una habitación debido a su diseño suave y compacto.

【Compatibilidad con lentes de alta transmisión 1080 Full HD】 El mini proyector V5 actualizado 2021 es 1280x720p nativo (compatible con 1920x1080p), alto contraste 8000L, 8000: 1 y relación de aspecto 16: 9/4: 3; La carcasa tiene un desgaste más fuerte y una mayor resistencia a la temperatura. Lente de metal lujosa y moderna adoptada, alta transmitancia de luz y alta refracción para proporcionar una imagen de excelente claridad y una imagen en color de alta restauración.

【Función Zoom / Pantalla de proyección grande】La pantalla de proyección se puede reducir al 75% ajustando la pantalla sin mover el proyector. Admite un tamaño de proyección de 45-200 "con una distancia de proyección de 1,15-5 m. El mini proyector YABER V5 también adopta el último sistema de refrigeración, que tiene un buen efecto de disipación de calor y reduce en gran medida el ruido durante la reproducción.

【Amplia compatibilidad y soporte técnico de 3 años】 El proyector Wi-Fi se conecta fácilmente con TV Box, Amazon Fire Stick TV, Chromecast, PC, computadora portátil, tableta, altavoces externos, PlayStation, Xbox, reproductor de DVD, memoria USB, iPad, iPhone, Android y otros dispositivos. Ofrecemos 36 meses de reparación y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta, no dude en visitar nuestro centro de atención al cliente.

Proyector WiFi Bluetooth, WiMiUS 6000 Lúmenes Proyector WiFi Bluetooth Soporta 1080P Full HD, Mini Proyector Cine en Casa 80,000 Horas Proyector Portátil para iPhone/Android/TV Stick HDMI AV USB € 125.88 in stock 2 new from €125.88

Amazon.es Features 【Mini Proyector Portátil 6000 lúmenes】El último proyector inalámbrico portátil de WiMiUS ha mejorado la resolución nativa a 1280x720p (soporta la resolución más alta de 1920*1080), su brillo de hasta 5800 brillante y el contraste de 6000:1 hace que las imágenes cobren vida y que el texto aparezca nítido y claro, lo que es ideal para el entretenimiento en casa. Su pequeño tamaño de 21,1 * 17 * 8cm y su peso de sólo 1,14kg, le permite disfrutar de entretenimiento inalámbrico en cualquier lugar.

【Actualización del Proyector Espejo Inalámbrico 2021】El WiFi proyector de películas caseras S25 cuenta con la función Wifi, lo que facilita la construcción de una conexión inalámbrica entre su iPhone/ Android/ iPad/ tabletas Android. (NOTA: Para netflix, hulu, amazon prime etc, debido a la limitación de HDCP, sólo cuando se conecta con el PC, el proyector puede mostrarlos. En los teléfonos inteligentes, el proyector no los admite).

【Proyector Bluetooth 5.0 y Altavoz Estéreo HiFi】Mini proyector WiMiUS incorpora el último chip Bluetooth 5.0 que puede conectar de forma inalámbrica tu altavoz Bluetooth,auriculares, sin preocuparte por molestar el sueño de tu familia. Los altavoces estéreo duales HiFi de 5W incorporados con el sistema de sonido SRS proporcionan. (NOTA: La distancia de recepción de Bluetooth es inferior a 8 pies, que está bajo prueba, no es compatible con todos los altavoces Bluetooth, ¡espero que lo comprenda

【200" Cine en casa Proyector y Amplia Compatibilidad】El videoproyector ofrece ofrece un tamaño de proyección de 38-200 pulgadas con una distancia de proyección de 1.4-3M. Con la función de zoom, puede reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50% con el control remoto. Tiene HDMI/ USB/ AV/ 3.5mm Jack de auriculares, compatible con Fire TV Stick, Reproductor de DVD, Xbox, Laptop, USB, Ordenador, Auriculares, Altavoz externo 2.0, iPhone, Android, PS3 PS4 consola de juegos, etc

【Calidad y Servicio Confiables】Se ofrece una garantía de 3 años para el proyector WiFi portátil WiMiUS S25, cualquier problema, comuníquese con nuestro servicio posventa en el manual del usuario para una solución rápida. La vida útil de la lámpara LED alcanza hasta 70.000 horas con lente de cristal LCD de seis capas. El proyector WiMiUS WiFi es ideal para sus películas o videojuegos domésticos. (Recomendado para usar en entornos con poca luz para obtener mejores resultados).

TOPVISION Proyector Cine en Casa de 7000 Lúmenes, 1080P Nativo Mini Proyector Portátil, Proyector LCD 1080P Full HD de 120000 Horas con Pantalla Máx de 300", Compatible con HDMI/VGA/USB/AV/SD € 99.99 in stock 3 new from €99.99

Amazon.es Features 【Experiencia de Pantalla Grande】- el rango del tamaño del proyector de video es de 40 a 300 pulgadas y la distancia del proyector es de 1 m a 7 m. La mejor distancia de visualización es de 3 my el tamaño de proyección es de 120 pulgadas. Con 7000 lúmenes, es compatible con 1080P más alto. Es fácil de configurar y ajustar el tamaño de la pantalla. Este proyector LCD presenta una relación de contraste de 9000: 1, ideal para un placer cinematográfico.

【Bajo Consumo de Energía】- este proyector de video actualizado tiene el mejor sistema de enfriamiento, alta eficiencia de enfriamiento y bajo nivel de ruido de los ventiladores, lo que extiende la vida útil de la bombilla a 120000 horas, lo que significa que puede usarlo más de 15 años, lo que le brinda un sistema audiovisual superior Experiencia continua.

【Multimedia Connection】- La interfaz incluye HDMI/ USB/ VGA/ AV/ Micro SD Card/ Audio Out 3.5mm. Compatible con los teléfonos inteligentes / tabletas / PC / TV / portátil / memorias USB / PS4 / reproductores de DVD / TV Box, etc. (Debido a los derechos de autor de la aplicación, ver las películas en Netflix, Prime Video, Hulu, sólo a través de conectar un ordenador portátil, Chromecast, dongle inalámbrico, TV Stick o Roku.)

【Excelente Calidad de Sonido】- el proyector de video está equipado con dos altavoces integrados, que ofrecen una excelente calidad de sonido sin un altavoz externo. Además, puede recurrir para aplicar un altavoz externo que más le guste.

【Cine en Casa Perfecto】- La mayoría de los escenarios de aplicación del mini proyector son sistemas de cine en casa. El proyector se puede utilizar para juegos, videos, series de televisión, fotos, deportes, UEFA Champions League, etc. No se perderá ningún gran momento. Además, TOPVISION ofrece 2 años de reparaciones gratuitas y soporte técnico profesional de por vida. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos.

Pro Proyector, Mini proyector portátil, Compatible con Conector de Auriculares USB HDMI TF AV de 3,5 mm, Adecuado para Dispositivos móviles, Regalos para niños € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【Pro Enhanced】: El proyector de cine en casa actualizado basado en, con resolución nativa de 640 * 360 y relación de aspecto 16: 9, admite 1080p Full HD. Con un brillo de 1000 Lux y una relación de contraste de 1000: 1, el proyector es capaz de mostrar de 25 a 152 pulgadas, con una distancia de proyección de 0,6 a 4 m. Todo el rendimiento ha mejorado con respecto al.

【Pequeño y ligero】: Con un diseño único y elegante, el tamaño del mini proyector es de 14,2 * 9,4 * 5,2 cm y pesa solo 0,347 kg. Es pequeño y ligero y puedes meterlo en tu bolso sin ninguna dificultad para sacarlo al exterior.

【Puerto de carga USB y portátil】: el proyector portátil se puede alimentar a través de USB mediante varios dispositivos, como el cargador USB, la energía móvil y la computadora portátil. Muy cómodo de llevar y no requiere preocuparse por apagarlo.

【Múltiples puertos】: el proyector admite HDMI / USB / AV / tarjeta Micro SD / salida de audio de 3,5 mm, y es compatible con fire stick, PS4, unidad flash USB, teléfono inteligente, tableta y computadora portátil; en definitiva, satisface sus múltiples necesidades.

【Recordatorio bondadoso】 Si desea conectarse al teléfono inteligente y al Pad y pasar la pantalla pequeña a la pantalla grande, lea atentamente lo siguiente "Descripción detallada del producto.

Mini Proyector, AKIYO O1 Proyector Portátil Cine en Casa, Soporte HD 1080P, ±15 ° Keystone, 25% Zoom, Dibujo Niños, Regalos para Niños, para Teléfono, TV Stick, Altavoz, HDMI, Dormitorio(con Trípode) € 69.99 in stock 2 new from €69.99

2 used from €65.09

Amazon.es Features 【Noches de Cine】El miniproyector O1 es un proyector nativo de 480p adecuado para principiantes. Soporta la entrada de señal de 1080p, relación de contraste de 2000:1, brillo de 100 ANSI lúmenes (American Standards Association). Puedes disfrutar de noches de cine en el patio con tu familia y amigos.

【Mini Portátil】El mini proyector AKIYO O1 es muy pequeño. Tiene un tamaño de sólo 5,4*2,8*3,4 pulgadas. Es como si sólo tuviera el tamaño de dos latas de Coca-Cola y el peso de una. Ahorre el peso de su mochila cuando esté viajando, haciendo senderismo y acampando en la naturaleza.

【Fácil de Usar】El sistema de funcionamiento conciso incorporado es muy amigable para las personas mayores y los niños. Equipado con corrección trapezoidal de ±15° y zoom de pantalla del 25%. Puede ajustar el tamaño de la pantalla con el mando a distancia sin necesidad de mover el proyector.

【Bajo Nivel de Ruido】El avanzado sistema de refrigeración consta de un ventilador de alto rendimiento de 6 aspas. El nivel de ruido es muy inferior al de otros proyectores del mercado. Sólo 25db de ruido a una distancia de 1m. Altavoces duales HiFi de 3W incorporados para ofrecerle una experiencia audiovisual superior.

【Múltiples Interfaces】Equipado con puertos de salida HDMI, AV, USB y de audio. Puedes conectar tu ordenador, Fire Stick y consolas de juegos a través del cable HDMI (incluido). No solo eso, sino que también puedes conectar altavoces externos a través del puerto de salida de audio.

Anker Nebula Capsule Smart Mini Proyector Portable 100 ANSI LM High-Contrast Cine de bolisillo, con Wi-Fi, DLP, 360° Altavoz, de Pantalla 100", Android 7.1, 4 Horas de reproduccion € 319.99 in stock 1 new from €319.99

Amazon.es Features Claridad y contraste notables: los avanzados algoritmos IntelliBright de DLP brindan imágenes brillantes (100 ANSI lúmenes), vívidas y de hasta 100 pulgadas de ancho.

Altavoz de 360 °: Equipado con un potente altavoz omnidireccional para bombear sonido en todas las direcciones.

Súper portátil: un cuerpo de aluminio sin costuras garantiza una mayor durabilidad y un exiguo peso de 15 oz para ir sin esfuerzo a donde quiera.

Android 7.1: ejecute streaming y aplicaciones de medios de forma impecable: visualiza sin problemas el contenido de Netflix, Youtube y más para un entretenimiento sin fin.

NOTA: El contenido protegido por derechos de autor de Hulu, Netflix y servicios similares NO PUEDEN reflejarse o proyectarse en pantalla. Descargue y use las aplicaciones directamente a través de Capsule para ver contenido protegido por derechos de autor de estos proveedores.

Mini proyector WiFi, 720P HD Nativo, Proyector de Cine en Casa 6500 LM, Pantalla de 300 "con 90.000 Horas de Proyector LCD, Compatible con HDMI / TV Stick / PS4 / Smartphone € 109.99 in stock 2 new from €109.99

Amazon.es Features PROYECTOR NATIVO 720P: Admite decodificación 1080P, utilizando píxeles cuadrados en lugar de píxeles de diamante tradicionales. Los píxeles son más densos y proporcionan más detalles para los cuatro bordes al mismo tiempo.Resuelve el problema de las esquinas borrosas.

MINI PROYECTOR WIFI: Tamaño: 22 x 17 x 9 cm, tamaño mini, se puede llevar con usted, adecuado para uso en exteriores, fácil de transportar. Equipado con un nuevo chip actualizado, la conexión wifi es más rápida y el juego funciona sin problemas durante mucho tiempo.

COLOR REAL: Proporciona 6500 lúmenes y tecnología de pantalla LCD para garantizar el brillo del color, hacer que la transición de color sea más uniforme y presentar una imagen cada vez más brillante sin temor a la luz ambiental.

PANTALLA DE 300 ": La imagen se puede ajustar fácilmente y se puede proyectar una pantalla grande de 300 pulgadas en casa, sin limitaciones de espacio y crear su propio cine en casa.

VIDA EFECTIVA: Adopte un sistema de enfriamiento de desviación, optimice de acuerdo con la estructura interna, establezca la dirección del flujo de aire de guía, combine con ventiladores dobles de alta rotación, disipación de calor efectiva y rápida, y la vida útil puede alcanzar las 90.000 horas.

Proyector 5G WiFi Bluetooth, 9500 Lúmenes Full HD 1080P WiMiUS Proyector 4K Soporte WiFi Bluetooth Corrección Trapecio 4P/4D Zoom Proyector WiFi Cine En Casa 350'' para iOS, Android, PS5 HDMI AV USB € 278.98 in stock 2 new from €278.98

Amazon.es Features 【9500 Lúmenes Proyector WiFi Bluetooth Full HD 1080P Soporte 4K y Presentación PPT mediante llave USB】Este nuevo proyector WiMiUS K8 tiene una resolución nativa de 1920 * 1080p, alto nivel de brillo 9500 lúmenes y relación de contraste de 15000: 1, Además, la tecnología de imagen mejorada y el color avanzado, le brinda un festín visual superior más claro y nítido. Y puede leer archivos Office/ PDF directamente a través de una unidad USB, sin necesidad de conectarse a un ordenador portátil.

【Duplicar Pantalla WiFi 5G MÁS Rápido y Corrección Trapezoidal 4P/4D】Con función de conexión dual WiFi 2.4G/5G, este proyector wifi bluetooth full hd 1080p puede conectarse de forma inalámbrica de manera fácil y rápida con su teléfono iOS/Android/Tableta simplemente conectando su wifi. La función de corrección horizontal y vertical en 4D y 4P le permite ajustar 4 puntos y 4 lados de la pantalla para hacer que la imagen proyectada sea un rectángulo incluso cuando el proyector está descentrado.

【Bluetooth Integrado 5.1 y Función de Zoom 50%】Gracias al último chip Bluetooth 5.1, este proyector wifi bluetooth puede conectarse fácilmente de forma inalámbrica a sus altavoces/Auriculares bluetooth/AirPods en cualquier momento, el altavoz estéreo dual de alta fidelidad 10W incorporado puede brindarle una experiencia de sonido extraordinaria. La función de zoom de 100% a 50% le permite obtener el tamaño de pantalla correcto sin ajustar la distancia con frecuencia cuando se cuelga del techo.

【Pantalla Gigante 350 '' y Estuche para Proyector Incluido】Este proyector wifi bluetooth full hd 1080p 9500 lúmenes puede proyectar una pantalla gigante entre 50-350 pulgadas en cualquier lugar con una distancia de proyección de 1.6m-7m, un estuche de transporte adicional lo hace portátil, ideal para noches de cine al aire libre o en su dormitorio. La nueva tecnología para minimizar el consumo de energía de la lámpara extiende la vida útil hasta 150 000 horas.

【Garantía de 3 Años】Con interfaz USB/ HDMI/ AV/ Audio de 3,5 mm, este proyector de video wifi bluetooth full hd 1080p funciona perfectamente con TV Stick/ Chrome Book/ Laptop/ DVD player/ PS4/ PS5/ TV Box/X-Box/PC, etc. Con K8 puede disfrutar de maravillosos momentos de relajación y recreación con su familia y amigos; Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proyector K8, comuníquese con nuestro servicio posventa por correo en el manual del usuario de inmediato y recibirá una solución rápida.

YABER Proyector Bluetooth Pro V7 9500L 5G Full HD 1080P WiFi, Corrección Trapezoidal Automática 6D y 4P/4D, Zoom Infinito, Proyector Portátil 4K HD para iOS/Android, etc. € 329.99

€ 275.99 in stock 2 new from €275.99

Amazon.es Features ⚽【Innovadora corrección trapezoidal 6D y trapezoidal 4P/4D】YABER Pro V7 es pionero en la corrección trapezoidal automática 6D, es el primer proyector con tecnología trapezoidal automática 6D del mercado. Lo que significa que después de encender la alimentación para establecer la imagen estándar rectangular, si el proyector sufre cualquier movimiento o colisión, el V7 lo corregirá automáticamente y volverá a la imagen estándar en 1s.

⚽【WiFi de doble banda de 5GHz/2.4GHz y Bluetooth 5.0】YABER Pro V7 soporta 5GHz&2.4GHzWiFi de doble banda, 5G WiFi soporta tasas inalámbricas más altas que pueden hacer que la transmisión de imagen/vídeo sea más suave. Además, Pro V7 incorpora la función Bluetooth 5.0 con sistema de sonido SRS que puede conectarse con auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y Airpods compatibles con Stick TV / Laptop / Blu-Ray DVD playe/PS3/PS4/TVbox/Amazon Fire TV / Roku Streaming Stick/Laptop.

⚽【9500L y brillo +25% que todos los demás proyectores 1080P】Pro V7 hace brillar la vida. Comparado con proyectores 1080p similares en el mercado, Pro V7 es indudablemente ventajoso en términos de brillo. El brillo se ha incrementado en un 25% hasta 9500 L,Con un brillo de 9500L, 12000:1 de alto contraste, es el proyector de resolución nativa 1080P de mayor brillo en el mercado hasta ahora. Con un Pro V7 en casa, ¿quién querrá otro artículo?

⚽【BASIC Smart Engine】BASIC Smart Engine es una tecnología de proyección creativa desarrollada por YABER. Pro V7 es el primer proyector equipado con esta tecnología en la industria de los proyectores de entretenimiento doméstico, con un rendimiento líder y práctico. A través de esta tecnología se puede obtener la mejor experiencia audiovisual en cinco aspectos: Brillo, abundancia de color, efecto de sonido, visualización inmersiva y claridad.

⚽【Soporte profesional de por vida y bolsa de transporte extra gratis】YABER ofrece 6 meses de devolución y 3 años de reparación, soporte técnico profesional de por vida. Cualquier problema, por favor no dude en hacernos saber en cualquier momento. Además, también le proporcionaremos una exquisita bolsa de transporte gratuita para que pueda llevarla a cualquier lugar convenientemente. READ Los 30 mejores Teclado Y Raton Inalambrico de 2022 - Revisión y guía

Proyector WiFi,YABER Y61 Mini Proyector Portátil, Proyector 6000 Lúmenes Soporta 1080P Full HD Vídeo Proyector Cine en Casa 720P Nativo 80000 Horas 300" Duplicar Pantalla para Android/iPhone Telefono € 99.99

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99

Amazon.es Features 【Conexión WiFi y Cable USB & Ligero y Portable】Con función de espejo de pantalla, puede conectar dispositivos con el YABER proyector cine en casa a través de wifi o cable usb directamente. Tanto para teléfonos inteligentes y tabletas con sistema android / ios, sin ningún adaptador HDMI adicional. Tamaño muy pequeño (19,7 x 15,2 x 7,5 cm) y muy ligero (solo 1kg). Posee YABER mini proyector wifi, puede disfrutar de cine privado en cualquier momento en cualquier lugar!

【Proyector 5800 lúmenes,720P Nativo y Zoom X / Y】5800 lúmenes es mucho más alto que el 99% de mini proyectores portátiles, relación de contraste 4000: 1, relación de aspecto 16: 9/4: 3. Casi el 90% de los mini proyectores son 480P nativos, pero la resolución nativa del YABER proyector portátil Y61 es 1280 * 720P, con soporte de 1920x1080P. Además, Proyector Y61 es el único mini proyector en el mercado que admite Zoom X / Y, brinda una excelente experiencia para películas, football y juegos.

【Proyector WiFi Altavoz Estéreo HiFi】Es la innovación del sistema tradicional de cine en casa. Sistema de sonido SRS en lugar del sistema de altavoces tradicional, Altavoces surround integrados de 5W * 2 y la posibilidad de asociarlo con equipos de audio externos. Se ha adoptado la última tecnología SmarEco para minimizar el consumo de energía de la lámpara y extender la vida útil de la misma a un máximo de 60000 horas.

【Amplia Compatibilidad y Aplicación】El Mini proyector wifi ofrece un tamaño de proyección de 45" a 258" dependiendo de la distancia (1.5m - 6m) y 3m recomendada. Equipado con puerto HDMI, puerto USB, Puerto VGA, puerto AV. Este proyector se conecta fácilmente con TV Box, Amazon Fire Stick TV, Chromecast, PC, ordenador portátil, Tablet, altavoces externos, PlayStation, Xbox, reproductor de DVD, memoria USB, reproductores multimedia, iPad, iPhone, teléfono inteligente Android.

【Soporte Profesional de por vida】 YABER ofrece soporte técnico de por la vida. AVISO: No se puede conectar a wifi o wifi no es estable, no es un problema de calidad y se puede resolver mediante una actualización de firmware. Si tiene alguna pregunta, no dude en hacérnoslo saber, siempre trataremos de ofrecerle una solución satisfactoria.

Proyector WiFi Portátil para Exteriores, 6500 LM Proyector Soporta 1080P Full HD Ideal para Cine en Casa, Altavoces Integrados, Proyector LCD de 12000 Horas, TV Stick / Smartphone / PS4 / HDMI / USB € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features FULL HD: El proyector nativo es de 1280 × 720P y admite decodificación HD de 1080P. Al mismo tiempo, el sistema opto-mecánico recientemente actualizado puede evitar el desenfoque y desenfoque causado por el sobrecalentamiento de la lente y presentar un puro Imagen de alta definición sin impurezas.

EXCELENTE PERCEPCIÓN DE LA LUZ: Utilizando una nueva generación de fuente de luz LED mejorada, el brillo central puede alcanzar 150ANSI. Al mismo tiempo, la lente está optimizada para el recubrimiento, lo que mejora en gran medida la transmitancia de la lente y reduce la luz parásita.

COLOR SIMILAR A UNA PINTURA AL ÓLEO: El proyector tiene una relación de contraste de 9000: 1 para el ajuste del color de la imagen, lo que hace que la imagen sea nítida y clara, y el color es aceitoso y saturado, lo que brinda un impacto de color visual más rico.

CALIDAD DE SONIDO AGRADABLE: Cavidad de sonido grande de 5 W incorporada, estéreo HIFI altamente restaurado, flujo de audio dinámico en sus oídos, lo que le permite sumergirse en cada historia y música.

MAYOR VIDA ÚTIL: Utiliza la última tecnología de fuente de luz LED para minimizar el consumo de energía de la bombilla, mientras que el sistema de enfriamiento de doble ventilador protege la bombilla del calentamiento, lo que prolonga la vida útil de la bombilla hasta 12.000 horas.

Proyector WiFi Bluetooth 9000 Lúmenes, WiMiUS Proyector Full HD 1080P Nativo Soporte 4K, Proyector WiFi Digital 4D y Función de Zoom 50%, Portátil Proyector Cine en Casa para iOS/Android/PS4/TV Stick € 225.99 in stock 2 new from €225.99

Amazon.es Features ❤[9000 Lúmenes & Nativo 1080P & Bolsa de Transporte] Con 8500 Lúmenes, 10000:1 de alto contraste, y 16:9/4:3 relación de aspecto, WiMiUS W1 es la última serie de proyectores LCD en el mercado. Viene con bolsa de transporte, más compacto y portátil que otros proyectores de 1080P, combinando una lente acristalada de 6 capas de alta refracción para ofrecer una imagen más nítida, brillante y colorida para el entretenimiento en casa.

❤[Actualización de la Función Bluetooth 5.0 - Receptor Bluetooth y Altavoz Bluetooth] Nuestro proyector de cine en casa es el primer proyector que puede reproducir música como un altavoz cuando se conecta al teléfono a través de Bluetooth para fortalecer en gran medida su calidad de sonido de película. También se puede conectar con auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth, mientras que otros sólo se puede utilizar para los dispositivos de salida Bluetooth.

❤[Con Wi-Fi 2.4G y 5G Proyector] Comparta de forma inalámbrica vídeos, imágenes y música con el W1 wifi proyector portátil con un smartphone o una tablet compatible, a través de una simple conexión Wi-Fi que le ofrece un espectáculo visual sin precedentes. ( Nota: Debido a los derechos de autor HDCP, esta proyección inalámbrica no es compatible con Netflix, Amazon Prime y Hulu, pero se puede utilizar amazon fire stick).

❤[Corrección Trapezoidal de Cuatro Puntos y Función ZOOM] El videoproyector W1 con la innovadora corrección trapezoidal de 4 puntos, la corrección trapezoidal horizontal y vertical y una función de ajuste de esquinas eliminan las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada en todo momento. Con la función de zoom, puede reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50% utilizando el mando a distancia sin mover el proyector.

❤[100.000 Horas de Vida útil de la Lámpara y Soporte Profesional] Adopta la última tecnología SmarEco para minimizar el consumo de energía de la lámpara para extender la vida útil de la lámpara a un máximo de 100.000 horas. El proyector de cine WiMiUS ofrece 1 mes de devolución y 3 años de garantía, soporte técnico profesional de por vida. Para cualquier problema del producto, por favor no dude en enviarnos un correo electrónico.

OTHA Proyector Mini Portátil, Mini Proyector Android 7.1.2, Proyector DLP, Soporte 1080P Bluetooth HDMI Airplay Wifidisplay Eshare, para Cine en Casa Inalámbrico, Compatible con Fire TV Stick/PS3/PS4 € 283.99 in stock 1 new from €283.99

Amazon.es Features 【Full HD Android 7.1.2 Pico Proyector】 Sistema operativo Android 7.1.2 OS y 1G RAM / ROM 8G (la tarjeta de memoria TF amplía la compatibilidad máxima 32G). Pantalla proyector de video de 100 ANSI Lumens compatible con 1080P. Resolución nativa de 854x480p, transmisión multimedia y aplicaciones multimedia de manera impecable. Visualización perfecta del contenido de Netflix, YouTube y más para entretenimiento sin fin en Full HD.

【Mini Proyector DSLR inaco y con cable】 El proyector móvil puede reflejar y ampliar la pantalla del iPhone (Airplay), Android (WifiDisplay) y PC (eShare) de forma inalámbrica a través de Wi-Fi. para sistema débil que ios11.3), se puede duplicar usando un cable de carga directa USB. Disfrute de la duplicación de pantalla inalámbrica para iPhone / iPad / Mac / Samsung / Huawei / Moto / Dell / Asus / Lenovo y más.

【Proyector Full HD de mano inteligente con botones del panel táctil multitáctil】 caja metálica de aluminio, lente deslizante / cubierta superior, diseño de aspecto agradable, este proyector es un bolsillo móvil HD. (Igual que el iPhone 7). Por lo tanto, puedes viajar a donde sea que vayas. muy portátil Ajuste un sistema de entretenimiento hogareño en su bolsillo. Agregue diversión a Navidad, Halloween, fiesta de cumpleaños, boda, barbacoa, karaoke.

【Corrección trapezodal automática y manual】 Soporte ± 40 ° Corcción vertical trapezoidal vertical, horizontal y vertical horizontal de la imagen invertida (función de giro de 360 ​​°) Manual de la lente de enfoque. Pie de elevación ajustable, fácil de elevar la imagen. Proyección múltiple: Montaje frontal. Ideal / Techo / Parte posterior de la familia. Las noches de películas, los videojuegos, la televisión, las fiestas y las actividades al aire libre tienen un momento más saludable.

【Proyctores HDMI INPUT 1.4】 Compatibilidad inalámbrica con Wi-Fi dual 2.4G / 5G y Bluetooth 4.0. Disfruta de la pantalla más grande y clara a través de HDMI / USB Tarjeta SD 2.0 / Micro (No incluida) Amazon Fire Connection TV Sticks / Laptop / TV / DVD Box / PS4 PlayStation PS3 o X-Box para disfrutar de los juegos video, películas, partidos de fútbol de la serie de televisión Gold. Política de devolución de 60 días + 12 meses de garantía + Suplemento técnico de por vida.

Proyector WiFi Bluetooth Full HD 1080P 4K Soporte, 9000 Lúmenes WiMiUS Proyector 5G WiFi Bluetooth 1080P Nativo Ajuste Digital 4P/4D Función Zoom Proyector WiFi Cine en Casa Para PPT,PS5,TV Stick,etc. € 268.05 in stock 2 new from €268.05

Amazon.es Features 【9000 Lúmenes Proyector WiFi Bluetooth Full HD 1080P Soporte 4K】Este último proyector WiFi Bluetooth Full HD 1080P WiMiUS K1 viene con una bolsa. Tiene una resolución nativa de 1920 * 1080p, alto brillo de 9000 lúmenes y una relación de contraste de hasta 10000: 1, Los chips de procesamiento digital de alta gama brindan una mayor gama de colores NTSC, y con el apoyo de la calibración de hardware y el brillo uniforme, presenta una calidad de imagen más vívida y nítida.

【Conexión 5G WiFi Duplicar Pantalla y Función Bluetooth 5.0】Este proyector wifi Full HD 1080P tiene una función para duplicar la pantalla de forma inalámbrica que le permite conectarse a un teléfono IOS/Android/Tableta. Función de extensión de salida de audio Bluetooth 5.0, Compatible con altavoces/auriculares bluetooth y airpods, y el altavoz integrado de 10W de diseño personalizado ofrece un sonido envolvente estéreo HiFi de 360° sin precedentes para una espacialización sorprendente.

【Ajuste Digital Avanzada de 4-Puntos y Función Zoom Digital】Corrección trapezoidal de las cuatro esquinas de alta sensibilidad (vertical y horizontal ±50°) La actualización del 2020 garantiza una imagen clara en cualquier ángulo y le brinda una gama completa de alta definición. Puede disfrutar de una película en pantalla gigante de 50'' hasta 300'' con una distancia de proyección de 1,5 a 7m. Además, la opción Zoom Digital le permite reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50%.

【Presentación PPT a través de Memoria USB y Conexión Multimedia】Este proyector Bluetooth Full HD 1080P WiFi incorpora una nueva función que puede leer PPT, PDF, Excels, Words directamente a través de la memoria USB, sin necesidad de conectarlo a una PC o computadora, lo que lo distingue de otros proyectores del mercado. Con 2 puertos USB/HDMI, 1 puerto AV/Audio de 3,5mm, puede conectarlo con Amazon Fire TV Stick/Chrome Book/Roku Stick/Laptop/DVD Player/PS4/TV Box/X-Box/PC, etc.

【Garantía de 3 años y Lámpara LED duradera】La lente de vidrio óptico de nuestro WiMiUS K1 proyector Full HD 1080P WiFi Bluetooth tiene las ventajas de una transmisión de luz eficiente hasta en un 99% y reproducción del color, lo que hace que la vida útil de la lámpara led sea de hasta 100.000 horas. Si tiene alguna pregunta sobre el proyector WiMiUS K1, comuníquese con nuestro servicio posventa por correo en el manual del usuario de inmediato y recibirá una solución rápida lo antes posible.

Proyector 5G WiFi, YOTON 9000 Lúmenes Mini Proyector Nativo 1080P Full HD, Mini Proyector Cine en Casa 120,000 Horas Proyector Portátil para iPhone/Android/HDMI/AV/USB/PS4 € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Amazon.es Features 【Conexión inalámbrica y conexión por cable】 Equipado con el último módulo de conexión WiFi, el proyector Yoton Y7 WiFi no solo puede reflejar la pantalla del teléfono móvil a través de WiFi, sino que también conecta directamente la conexión del espejo a través de un cable de datos, ¡incluso 'no hay WiFi! Con la función de sincronización de pantalla WiFi, puede reflejar películas, fotos o juegos en su teléfono al proyector del teléfono Y7

【1080P Native HD y alto brillo】 Con 300ANSI Lum, resolución nativa 1080P y relación de aspecto 16: 9/4: 3, el proyector Yoton Y7 WiFi proporciona imágenes nítidas y detalladas para entretenimiento en interiores y exteriores. El proyector portátil Yoton Y7 le brindará una imagen nítida.

【Con pantalla de proyección de 100 pulgadas】 El paquete contiene una pantalla de proyección de 100 pulgadas, puede verlo en cualquier lugar que desee en el dormitorio / sala de estar / jardín / techo / campo. Puede quitar la pantalla y el proyector para organizar una reunión cinematográfica en cualquier momento y en cualquier lugar, sin limitarse a una pantalla de 5 pulgadas.

【50% de zoom, enfoque y corrección trapezoidal】 El mini proyector Yoton Full HD Y7 puede reducir el tamaño de la imagen al 50% y ajustar la corrección trapezoidal ± 15 °. El proyector doméstico Y7 también tiene función de rotación de 360 ​​°, admite instalación frontal, trasera y en el techo.

【Altavoces incorporados y amplia compatibilidad】 Con altavoces de alta fidelidad incorporados, puede disfrutar de tonos puros con el proyector doméstico Y7 (NOTA: para disipar el calor, el producto hará ruido de ventilador durante el uso, lo cual es inevitable en cualquier proyector) . El mini proyector Y7 tiene puertos HDMI, USB, AV y de audio. Puede conectarlo a un teléfono inteligente, computadora portátil, PC, TV Box, TV Stick ...

Mini Proyector Portátil PVO para Dibujos Animados, Regalo para Niños, Proyector Movil Exterior, Full HD LED para Proyector de Cine en Casa con Interfaces HDMI USB TV AV y Control Remoto € 89.00

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

Amazon.es Features 【Regalo para niños】: El mini proyector es un producto imprescindible para que los niños vean dibujos animados y videos, que es muy popular entre los niños. Cuando se ve desde la distancia con un proyector, puede proyectar un máximo de 150 pulgadas (recomendado 60-100 pulgadas). Mantener a los niños alejados de los teléfonos móviles y iPads puede proteger los ojos de los niños.

【Pequeño y portátil】: El mini proyector de video es pequeño y portátil, y se puede llevar en un bolsillo o bolso. Incluso los niños pueden sostenerlo fácilmente. Puede disfrutar de películas, videos y juegos sin importar en casa o en el patio al aire libre, viajes, campamentos y otros lugares.

【Mejora el rendimiento】: YG300 Pro actualizado en 2021, admite 1080P full HD y la resolución natural ha aumentado a 800 * 480. Mejore el brillo y la saturación del color de la imagen proyectada para que la imagen sea más clara y cómoda (la habitación oscura es mejor).

【Interfaz múltiple】: El proyector pequeño está equipado con múltiples puertos, incluyendo interfaces HDMI, USB, audio, Micro SD, TF y AV. Se puede conectar a múltiples dispositivos multimedia, como cajas de TV, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, dispositivos habilitados para HDMI para reproducir videos, series de TV, compartir fotos y juegos, etc. Sin wifi, sin bluetooth. Si no puede conectarse, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

【Suministro de power bank】: El mini proyector portátil funciona con un adaptador de corriente (no tiene una batería incorporada), También se puede alimentar con un cargador de teléfono móvil, cargador de automóvil o paquete de energía a través de una interfaz micro-USB (es necesario admite 5V / 2.5A), disfruta en cualquier momento y en cualquier lugar.

Proyector WiFi Bluetooth, 6000 Lúmenes TOPTRO Proyector Soporte 1080P Full HD, Mini Proyector Portátil, Zoom X/Y, Proyector WiFi LED 100000H, Proyector para movil/Fire TV Stick/PS5 con Cable HDMI y AV € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Amazon.es Features 【2021 Proyector WiFi inalámbrico】El video proyector portátil TR21 TOPTRO admite proyección inalámbrica para sistemas iOS y Android, le permite compartir videos libremente desde su teléfono inteligente, tableta, computadora o cualquier otro dispositivo en la pantalla grande. No es necesario comprar otros adaptadores HDMI o cables MHL costosos. Más fácil y más conveniente que otros proyectores sin wifi en el mercado, le permite disfrutar del cine privado en cualquier momento y en cualquier lugar!

【Mejora el Brillo de 6000 Lumens】Con un brillo de 6000 lúmenes, este proyector admite videos Full HD 1080P. La lente de vidrio del proyector puede reducir efectivamente la dispersión y hacer que la luz esté más enfocada, el proyector puede brindarle una experiencia visual más inmersiva para ver con una imagen más nítida y detallada, El proyector TR21 adopta una fuente de luz de protección ambiental LED 100,000 horas de vida útil, consume menos energía, la bombilla nunca necesita ser reemplazado

【Compatible con Bluetooth】Este proyector admite la función Bluetooth y se puede conectar a su altavoz Bluetooth o auriculares Bluetooth para una experiencia de sonido más potente. ¡Al mirar películas y jugar juegos, un cine en casa más envolvente y perfecto! El proyector portátil tiene un tamaño pequeño y es muy ligero, se puede llevar fácilmente al aire libre.

【Amplia Compatibilidad y Función Zoom X/Y】Además de la función de espejo de pantalla inalámbrica, el proyector hd también proporciona interfaces HDMI, USB, VGA, AV y SD, puede proyectar fácilmente sus archivos multimedia desde su iPhone, PC, reproductor de DVD, Fire TV Stick, Chromecast, PS4, X-Box. Ambos cables HDMI y AV están incluidos. Puede ajustar el tamaño de la pantalla en el rango de 100%-60% a través de la función de zoom para adaptarse a diferentes escenarios de visualización

【Conveniente Colección de Polvo y Fácil instalación】Hay un filtro de polvo removible en el costado del proyector, que se puede quitar fácilmente para limpiarlo, y una cubierta removible en la parte inferior del proyector, la lente se puede mantener limpia soplando regularmente. El proyector led TR21 se puede instalar en un trípode o montar en el techo para una mejor experiencia de visualización. ¡El mini proyector de cine en casa es una opción de regalo ideal para sus familiares y amigos! READ Los 30 mejores Disco Duros Externos de 2022 - Revisión y guía

YG 300 Pro Proyector, Vamvo L2600 Mini Proyector Portátil para Movil, Soporta 1080p Full HD,Regalo Navidad Infantil, Recargable, Compatible con USB/HDMI/SD/AV € 72.99

€ 69.99 in stock 4 new from €69.99

Amazon.es Features Actualización de la versión YG300 pro: El mini proyector de cine en casa Vamvo L2600 se actualiza sobre la base de YG300. La resolución es 2,5 veces mayor que la del YG300, el brillo es 2 veces mayor que el del YG300 y la relación de aspecto es 16: 9. El proyector Vamvo YG300 pro tiene un brillo de 2000 Lux y una relación de compresión de 1000: 1, puede mostrar de 1 a 4,9 my la distancia de proyección es de 0,6 a 4 m. Todas las actuaciones son mejores que las del YG300.

Pequeño y liviano: con un diseño único y lindo, el tamaño del mini proyector Vamvo YG300 pro es de 14.2 * 9.4 * 5.2cm, solo pesa 0.347 kg. Es pequeño y ligero. Puede empacarlo en su paquete y sin presión para llevarlo a cabo.

Puerto de carga portátil y USB: el mini proyector portátil Vamvo YG300 pro funciona con USB a través de varios dispositivos, como el cargador USB, la energía móvil y la computadora portátil. Muy cómodo de llevar y no se preocupe por el apagado.

Múltiples puertos: el mini proyector Vamvo YG300 pro admite HDMI / USB / AV / Tarjeta Micro SD / Salida de audio de 3,5 mm, compatible con fire stick, PS4, unidad flash USB, teléfono inteligente, tabletas y computadora portátil, cumple con sus múltiples requisitos.

Regalo perfecto para niños: Este mini proyector de portátil se adapta a casi todos los dispositivos de entretenimiento. Es capaz de proyectar imágenes, películas, programas de televisión, videos y juegos. Es ideal, ya que a la hora de visualizar proyecciones muy largas, no produce daño ocular.

Allyoung - Mini proyector wifi, Full HD 1080P, proyector Native 720P 6000 lúmenes, compatible con HDMI, USB, Micro SD, VGA AV, Smartphone, videojuegos, ordenador, películas, color blanco € 89.68 in stock 1 new from €89.68

Amazon.es Features · [Superexperiencia de visualización de pantalla] Allyoung Proyector para casa de hasta 250 pulgadas de tamaño de proyección con una relación de aspecto 16:9/4:3,1080P Full HD y una relación de contraste de 3500:1. Nuestro mini proyector te ofrece una excelente fiesta visual.

· [Varias opciones de conexión] El proyector Full HD con puertos HDMI, AV, VGA y tarjetas SD se puede utilizar con ordenadores portátiles, PC, TV Box, llaves TV, Chromebook, tabletas, reproductores DVD Blu-ray, tarjetas SD, USB y reproductores multimedia (música, imagen, vídeo), teléfonos inteligentes.

· [Altavoces de alta luminosidad y sobreround]: 6000 lúmenes mini proyector utiliza tecnología de pantalla LED avanzada y una fuente de luz LED muy eficiente. Altavoz estéreo integrado que reproduce todos los detalles del efecto de sonido para que puedas disfrutar del placer en diferentes escenas.

· [Sincronización inalámbrica/pantalla cableada] La última función de conexión WiFi es compatible con sistemas iOS y Android. No es necesario convertir un cable HDMI sino una conexión WiFi única para conectar tu dispositivo al proyector en cualquier momento.

· [Seguridad de calidad] Allyoung se centra en el producto del proyector. La mayoría de los escenarios de uso del proyector son cines domésticos. Certificación CE, FCC&RoHS.

Proyector Mini Portátil, OTHA Mini Proyector Android 7.1,DLP Proyector Soporte Full HD 1080P Bluetooth HDMI,con Tripod Remote touchpad € 271.99 in stock 1 new from €271.99

Amazon.es Features ▶Full HD 7.1 Pico Projector▶ Android 7.1.2 OS y 1G RAM / 8G ROM 8G (la tarjeta de memoria TF extiende la compatibilidad máxima 32G). Pantalla de proyección de video ANSI de 100 lúmenes compatible con 1080P. Resolución nativa de 854x480p, transmisión multimedia impecable y aplicaciones multimedia. Visualización perfecta del contenido de Netflix, YouTube y más para un entretenimiento sin fin en Full HD.

▶Mini Wireless y Fiare DSLR Projector▶ El proyector móvil puede mostrar y ampliar la pantalla de iPhone (Airplay), Android (WifiDisplay) y PC (eShare) de forma inalámbrica a través de Wi-Fi. Solo para sistemas débiles ios11.3), se puede duplicar usando un cable de carga USB directo. Disfrute de la duplicación de pantalla inalámbrica para iPhone / iPad / Mac / Samsung / Huawei / Moto / Dell / Asus / Lenovo y más.

▶Proyector Full HD▶ Inteligente de bolsillo con pantalla táctil multitáctil, carcasa de aluminio, lente deslizante / cubierta superior, diseño agradable, este proyector es un bolsillo HD móvil. (Igual que el iPhone 7). Por lo tanto, puede viajar donde quiera que vaya. muy portátil Ponga un sistema de entretenimiento doméstico en su bolsillo. Agregue un poco de diversión a Navidad, Halloween, fiesta de cumpleaños, bodas, barue, karaoke.

▶Corrcton Corrtion du tapèze autoatique et manuele▶ Soporte de 40 ° Corrección trapezoidal vertical, horizontal, horizontal y vertical de la imagen invertida (función de rotación de 360 ​​°) Lente de enfoque manual. Pie de elevación ajustable, fácil de elevar la imagen. Proyección múltiple: montaje frontal. Ideal / Techo / Atrás de la familia. Las noches de cine, los videojuegos, la televisión, las fiestas y las actividades al aire libre son más saludables.

▶Proyector de video HDMI INPUT 1.4▶ compilación Compatibilidad inalámbrica con Wi-Fi dual 2.4G / 5G y Bluetooth 4.0. Disfruta de la pantalla más amplia y clara a través de HDMI / USB SD 2.0 / Micro Card (no incluida) Teclas de TV Amazon Fire Connection / Laptop / TV / DVD / PS4 Box PS3 PlayStation PS3 o X-Box para disfrutar de los juegos video, películas, juegos de fútbol de la serie Gold TV.

Proyector WiFi, YABER Mini Proyector Portátil 6000 Lúmenes 1080P Full HD[Pantalla de Proyector Incluida], Cine en Casa 200" Duplicar Pantalla para Android/iPhone Smartphone iPad,HDMI/USB/VGA/AV € 128.99 in stock 1 new from €128.99

Amazon.es Features 【WiFi Proyector V2】 Admite proyección por cable e inalámbrica para sistemas IOS y Android. Puede proyectar directamente en la pantalla desde teléfonos inteligentes o tabletas compatibles con AirPlay, MiraCast, DLNA. No se necesita cable adaptador adicional ni Anycast. ¡Con nuestro mini proyector YABER, puedes disfrutar de películas o juegos de fútbol mucho más fácilmente! (Debido a los derechos de autor, el proyector V2 no admite videos de Netflix, Amazon Prime y Hulu)

【Pantalla de proyector SCT Extra Innovadora】Compre un proyector V2 y obtendrá adicionalmente una pantalla de proyector con la última función de condensación, que tiene un efecto de proyección mejorado que aumentará el brillo en un 50% y al mirar a delante le brindará una imagen mucho más clara. (Este producto es un mini proyector de cine en casa y no se recomienda para grandes reuniones de negocios, presentaciones y clases).

【2021 Nueva actualización y + 80% de brillo】 Mucho más brillante que la mayoría de los mini proyectores del mercado. Con un brillo de 6000 lúmenes y una relación de contraste de 4000: 1, este mini proyector de video le brinda imágenes mucho más claras. La resolución 720P Real es de 2,5 veces más que otros proyectores 480P, admite Full HD 1080P. Además, gracias a su diseño suave y compactoeste, hermoso mini proyector portátil también se puede utilizar como la decoración para una habitación.

【Función de zoom / Pantalla de proyección grande】 El proyector portátil V2 es el único mini proyector en el mercado que admite la función de zoom. La pantalla de proyección se puede reducir al 75% ajustando la pantalla sin mover el proyector. Admite el tamaño de proyección de 45-200" con la distancia de proyección de 1.15-5m. El mini proyector YABER también adopta el último sistema de enfriamiento, que tiene un buen efecto de disipación de calor y reduce en gran medida el ruido.

【Amplia compatibilidad, soporte técnico de 3 años】 El proyector wifi se conecta fácilmente con TV Box, Amazon Fire Stick TV, Chromecast, PC, ordenador portátil, tableta, altavoces externos, PlayStation, Xbox, reproductor de DVD, memoria USB, iPad, iPhone, Android y otros dispositivos. YABER ofrece 36 meses de reparar, servicio profesional al cliente y soporte técnico de por la vida. Cualquier pregunta, no dude en visitar nuestro centro de servicio al cliente.

Proyector WiFi Bluetooth 340ANSI, Artlii Energon2 Proyector 1080P Nativo Full HD Soporta 4K, Soporta AC-3, para Smartphone Android/ iOS/PS5 € 289.99 in stock 1 new from €289.99

Amazon.es Features 【Mejora de brillo 2021-340ASIN】 El brillo real del proyector artlii energon2 puede alcanzar 340ANSI. El brillo es un 40% más alto que los proyectores similares de 1080p. La resolución es de 1920x1080p. Alto contraste dinámico 5 capas de lentes de vidrio de alta refracción. La imagen es más brillante y clara. Te brinda una mejor experiencia visual.

【Tecnología de súper color con chip Mstar】El proyector nativo de 1080p adopta la tecnología de súper color con chip Mstar y una función de reproducción de color única. La gama de colores es extremadamente alta y puede proporcionar decenas de millones de colores. La imagen es brillante y realista. Esta es una opción ideal para quienes buscan imágenes de alta calidad.

【5G WiFi y Bluetooth】El proyector se puede conectar a IOS, Android, Windows10, Macbook, Tablets a través de la función wifi. La versión actualizada de 5G es más rápida y fluida que la versión que solo admite 2.4G en el pasado. El proyector también se puede conectar a altavoces y auriculares Bluetooth a través de la función Bluetooth.

【Excelente sistema de cine en casa y sonido de alta fidelidad】 El proyector 4k suena fuerte y potente, proporcionando suficiente volumen para fiestas y tiempo al aire libre. Soporta formato AC-3. Puede disfrutar de un cine en casa de pantalla gigante. Es adecuado para ver películas, ver partidos de fútbol, ​​conectarse a PS5 y otras consolas de juegos.

【Admite zoom del 60% y corrección trapezoidal】 Puede ajustar el tamaño de la pantalla en el rango de 60% -100% a través de la función de zoom para adaptarse a diferentes escenas de visualización. Admite la corrección trapezoidal vertical para garantizar imágenes claras. El proyector también está equipado con un estuche de transporte, que es conveniente para transportar el proyector en diferentes escenarios de uso, como al aire libre.

Mini Proyector WiFi, Proyector 6500LM Nativo de 720p, Proyector Portátil para Exteriores Adecuado para Cine en Casa, Compatible con Videojuegos, HDMI, Reproductor de DVD, Computadora Portátil, iPhone € 119.99

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.es Features 【No más retrasos】El chipset fotosensible recientemente actualizado proporciona una conexión más rápida y estable, y el retardo de entrada de imagen y sonido es tan alto como 35 milisegundos. La cobertura de la señal inalámbrica se mejora y el rango de transmisión inalámbrica es estable dentro de los 10 metros.

【Sonido de alta fidelidad】 Diseño de cavidad de sonido profesional y ajuste maestro acústico, sonido estéreo de alta fidelidad altamente analítico, tanto un proyector como un altavoz, brindándole una experiencia dual de visión y audición.

【El brillo es más uniforme】 Con una fuente de luz compacta de alto brillo, la potencia de 60 W de toda la máquina se puede convertir en un alto brillo de 6500 lúmenes, que reúne la luz de manera eficiente, mejora la utilización de la luz y reduce el desenfoque de las cuatro esquinas.

【Experiencia de pantalla grande】La relación de proyección de 1: 1,44 rompe la barrera del espacio y proyecta en una pantalla grande de 35 a 300 pulgadas con una distancia de proyección más corta, lo que permite una experiencia de nivel cinematográfico incluso en un espacio pequeño.

【Menos ruido】 Se adopta el sistema de enfriamiento global inteligente para reducir efectivamente la velocidad del ventilador de acuerdo con el consumo de energía para lograr el efecto de silencio. Al mismo tiempo, puede garantizar efectivamente el rendimiento del proyector y aumentar su vida útil.

Proyector WiFi Bluetooth, 9500lm YABER Proyector Soporte 4K Full HD 1080P Nativo Ajuste Digital 4P/4D Función de Zoom Proyector Cine en Casa para PPT, PS4, TV Stick, etc. € 268.99

€ 259.95 in stock 2 new from €259.95

Amazon.es Features 【Experiencia con lentes Emerald 1080P Plus, motor inteligente YABER de segunda generación y bolsa de transporte adicional gratis】 V10 utiliza lentes esmeralda grandes con alta transmisión de luz y refracción. Resolución nativa de 1920 * 1080p, relación de contraste ultrafino de 15000: 1, utilizando tecnología YABER Smart Engine de segunda generación, con bolsa de transporte moderna y gratuita, lo que hace que el uso sea más fácil y amigable.

【El último proyector 5.1 con función bluetooth bidireccional y una capacidad de recepción de señal WiFi 5G más potente】 Esta tecnología bluetooth bidireccional es compatible con todos los altavoces / auriculares / airpods equipados con bluetooth. Adopte el módulo WiFi 5G avanzado, que permite la sincronización de pantalla inalámbrica y el soporte para todos los dispositivos, incluidos: iOS, Huawei y otros dispositivos, disfrute de una experiencia inmersiva como en el cine.

【Uso principal de soportes dobles sublimados con sistema de ventilación de alta calidad y función ZOOM al 50%】 La YABER V10 está equipada con soporte bimetálico antioxidante que también mejora el punto de caída de la pantalla del proyector. La última tecnología de conductos de aire de YABER garantiza la eficiencia de disipación de calor única de la máquina; la función 50% ZOOM permite reducir el tamaño de la pantalla sin cambiar la distancia del proyector.

【Corrección trapezoidal 4D, uso directo del disco U】 V10 tiene función de corrección trapezoidal 4D. Ambos pueden lograr un mayor nivel de corrección y precisión, o probar proyecciones de forma irregular. Además, admite la lectura de archivos PDF de Microsoft Office y Adobe directamente desde una unidad USB simple, lo que es ideal para reuniones pequeñas.

【120.000 horas de vida útil de la lámpara que garantizan una tranquilidad a largo plazo】 Adopción del exclusivo sistema de ventilación y conductos de aire de Yaber y la tecnología YABER Smart Engine de segunda generación, lo que permite aumentar la vida útil de la lámpara. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proyector YABER V10, puede comunicarse inmediatamente con nuestro servicio posventa por correo electrónico en el manual de usuario provisto, y le brindaremos servicio al cliente.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.