Los 30 mejores Miel De Abeja Pura de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Miel De Abeja Pura veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Miel De Abeja Pura disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Miel De Abeja Pura ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Miel De Abeja Pura pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Miel de Bosque - 100% Natural Pura de Abeja, Cruda, 1Kg - Origen: El Bierzo, España

Amazon.es Features MIEL DE BOSQUE: Procedente de áreas con predominancia de castaño, brezo, roble y encina. Color oscuro, sabor dulce intenso y ligeramente amargo.

CALIDAD PREMIUM: 100% natural extraída en frío artesanalmente. De colmenares de la comarca de El Bierzo y la reserva natural de Los Ancares ricas en brezos, castaños, robles y encinas. Sin conservantes ni aditivos y sin pasteurizar.

EXPERIENCIA Y TRADICIÓN: Nerea y Carlos recolectan la miel de forma detallada, panal por panal desde 2003 siguiendo la tradición familiar. Apicultores originarios de los Ancares que cuidan y miman durante todo el año las colmenas y a sus huéspedes, las abejas.

SALUD Y BIENESTAR: Nuestra miel natural, rica en vitaminas y nutrientes, es un potencial antibacteriano y antimicrobiano natural, fuente de antioxidantes, alivia tos y dolor de garganta. ¡Además puede endulzar y dar un sabor único a tus recetas y postres!

SOSTENIBILIDAD: Nuestros colmenares están situados en zonas libres de pesticidas y cultivos que alteren la vida de las abejas. Recolección y envasado se realizan eliminando el uso de plásticos. Por ello le entregamos este manjar en tarros de cristal.

100% Miel CRUDA CASTAÑO CAMINO DE SANTIAGO. (1000 GR) Artesana, pura de abeja y natural. Origen El Bierzo (LEÓN). Envasada en frío.

Amazon.es Features MIEL GOURMET: Esta miel es un producto que ha sido calificado internacionalmente por sus características superiores.

MIEL DE PARAJE: Esta miel ha sido recogida en una única fecha y procede de un solo colmenar, referenciado en el loteado. El cliente puede conocer el colmenar de procedencia.

PRODUCCIÓN LIMITADA: Debido a que envasamos solo la miel de nuestra cosecha propia, la misma es limitada a una producción pequeña.

EMBALAJE CUIDADO: Packaging 100% reciclado y biodegradable. Con amplia información acerca de la miel.

OBRADOR ARTESANO: Nuestro pequeño obrador se encuentra en la localidad de Cacabelos y es visitable todo el año.

La Cántara - Miel Pura de Abeja - Pack 3x500 gr - Tomillo, Romero y Eucalipto – 100% Natural - Origen España

Amazon.es Features Las calorías de una porción de 14 gr; es de 45,5 kcal

Avirol envasa mieles 100 % naturales y de alta calidad la cántara; pais de origen españa

Ingredientes: miel 100 % natural

Q-Honey Miel de Abeja Pura, Miel Cruda, 100% Miel Pura Natural Honey Sin Filtrar Sin Azúcar, Alta Concentración de Minerales 1kg Tarro de cristal

Amazon.es Features ORIGINADA EN EL CAMPO: estamos muy orgullosos de nuestra miel 100% pura, miel cruda y con sabor natural a hermoso campo.

PRODUCTO NATURAL | Miel 100% natural sin pasteurizar, sin mezclar, sin procesar y sin filtrar, sin conservantes ni azúcares añadidos, perfecta para las personas que intentan comer menos dulces o para los niños que consumen demasiados dulces

SABOR CELESTIAL | El aroma floral y el sabor rico y sutil es nuestro orgullo, cuando se trata del sabor del producto. Solo cosechamos el exceso de miel cruda orgánica de nuestras colmenas. Esto significa que nunca necesitamos alimentar a nuestras abejas obreras con azúcar o jarabe.

CRISTALIZACIÓN | Un ingrediente clave en nuestra miel cruda es que se cristaliza de forma natural, formando una textura firme y fondante compuesta de cristales finos, pero que aún se puede esparcir.

NOS IMPORTA | Para mantener un enfoque sostenible y éticamente responsable, recogemos el exceso de miel de caña solo de nuestras colmenas. Nuestros apicultores demuestran verdadero amor, cuidado y atención a los detalles y utilizan métodos tradicionales y respetuosos con el medio ambiente. READ Los 30 mejores Collar Seresto Perro Grande de 2023 - Revisión y guía

Doray De Flores - 100% De Andalucía, Miel, 1 Kg

Amazon.es Features Miel 100% Andaluza.

Cosechada por Apicultores Andaluces.

Miel Multifloral

La Obrera - Miel Pura de Bosque - 100% Origen España - 950 g

Amazon.es Features Esta Miel de Bosque es recolectada en toda la península excepto la franja costera; fundamentalmente en los macizos montañosos

La Miel de Bosque tiene un color oscuro y un olor florar | Su sabor es fuerte, poco dulce y con notas saladas

La Miel de Bosque es rica en sales minerales | Se trata de un remedio natural ideal para luchar contra afecciones pulmonares como la bronquitis

100% Miel de Bosque

Miel Pura de Bosque, Origen España | 950 g

Miel Pura de Abeja CRISTALIZADA! Cruda, natural y Artesanal MIL FLORES COSECHA JULIO 2022 Origen ESPAÑA. Directa del Apicultor. Nerpio, Sierra del Segura 100% NATURAL. Sin aditivos, 950 gr

Amazon.es Features Nuevo envase, por falta de Stock de los anteriores Disculpen las molestias Directa del apicultor, miel pura, extraida en la floración de verano del Sureste peninsular, somos una pequeña empresa familiar de apicultores situada en Nerpio, plena Sierra del Segura, a 1080m.s.n.m. Contamos con gran experiencia en este sector

100% NATURAL! floraciones de Mejorana, Rabo de gato y Marrubio.Envío PREMIUM! en Mundo Miel Nerpio intentamos que nuestros productos lleguen al cliente lo antes posible (2 días laborables) ), nos aseguramos de que el pedido llegue en las mejores condiciones, protegiendo el producto en paquetes de cartón doble, con 7mm de grosor, a prueba de golpes.

Sin aditivos, ni conservantes. Cosechada del panal a la mesa. Los procesos de extracción de la miel, envasado y etiquetado son realizados de manera totalmente ARTESANAL! Nuestra miel de Mil Flores posee una textura muy poco densa y un sabor súper suave

Pequeño regalo en cada paquete (Pegatina para coleccionar y abejitas de decoracion). En Mundo Miel Nerpio nos aseguramos de que todos nuestros productos tengan una calidad superior, debido al constante y dedicado cuidado de las colmenas, cosechando la miel en su nivel óptimo de maduración

ATENCIÓN!! La miel en ningún momento se somete a pasteurización , nuestra miel es pura y cruda, debido a ello la miel CRISTALIZA! , lo que la hace natural y auténtica, con lo cual en la temporada de otoño-invierno su color y textura puede ser totalmente diferente al de la imagen, pero conserva todo su sabor y propiedades, si quieres recuperar su estado original bastaría con calentarla unos minutos al baño maría

La Obrera - Miel de Romero Pura - 100% Origen España - 950 g

Amazon.es Features Miel de romero pura recolectada en zonas calcáreas del centro y Sureste de la península

La Miel Pura de Romero tiene un color claro y un aroma poco intenso | Su sabor es dulce y en boca la intensidad de los aromas aumenta

La Miel de Romero es digestiva y estimulante hepática, beneficiosa en trastornos intestinales y estomacales | Ayuda a depurar el hígado | Tiene propiedades antisépticas naturales

100% Miel de Romero

Miel Pura de Romero, Origen España | 950 g

L'Abella Mel – Miel de flores 2kg – Miel natural recolectada en España

Amazon.es Features Size 2 kg (Paquete de 1)

La Cantara Miel de Azahar 1 Kg - Pura de Abeja - 100% Natural - Origen España

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Miel cruda de Azahar producida en España; formato para consumo familiar (tarro de 1 Kg.)

Producto natural 100% que conserva intactas todas sus propiedades organolépticas

Al ser esta miel cruda y conservar todas sus características naturales, puede cristalizar; si la desea líquida destape el frasco y caliéntelo al baño María

Disfrute de su cata: distinga su color, olor, sabor y textura

Sugerencia culinaria: tostada con aceite de oliva virgen extra y miel; la mezcla de sabor y textura es extraordinaria

Apiterapia - Miel Pura de Flores en crema - 100% Origen España - 450 g

Amazon.es Features Miel de flores pura recolectada desde principios de la primavera hasta finales de otoño en toda la Península Ibérica

Su color va de los tonos ámbar a colores más oscuros | Su sabor es dulce con notas más intensas

Esta miel de abeja pura se produce a partir de una gran variedad de flores| Gran fuente de energía, ayuda a combatir el cansancio

100% Miel de Flores

Miel Pura de Flores, Origen España | 450 g

Apiterapia - Miel ApiEnergy - Miel cremosa de Azahar con Polen de Flores, Jalea Real y Propóleo - Miel Origen España - 300 g

Amazon.es Features ApiEnergy proporciona un chute de energía gracias a su contenido en Polen de Flores, Jalea Real y Propóleo

ApiEnergy está elaborada con Ingredientes 100% Naturales: 93% de Miel de Azahar en crema, 3% de Polen de Flores, 2% de Jalea Real Fresca y 2% de Propóleo| Su textura es suave y cremosa

Cada cucharada de ApiEnergy contiene 400mg de Jalea Real

Miel 100% Origen España | Ingredientes 100% Naturales

Combina las propiedades antibióticas, antioxidantes y antibacterianas del Propóleo con el poder energético de la Jalea Real

La Cantara, Miel cruda de Tomillo, Tarro de 1 Kg

Amazon.es Features Miel cruda de tomillo producida en España.

Producto natural 100% que conserva intactas todas sus propiedades organolépticas.

Formato para consumo familiar (tarro de 1 Kg.)

Disfrute de su cata: distinga su color, olor, sabor y textura.

Sugerencia culinaria: tostada con aceite de oliva virgen extra y miel. La mezcla de sabor y textura es extraordinaria.

LA PUELA Miel de Castaño 100% Natural Origen España. Miel Pura de Abeja con Aroma Floral y Sabor Dulce. Tarro de Cristal 750 Gr

Amazon.es Features MIEL DE CASTAÑO: La miel de castaño La Puela es una de las más suaves y cuenta con un aroma amaderado. Es recogida a finales del mes de julio de los colmenares situados en los valles donde el roble es predominante.

Esta miel pura de abeja se caracteriza por un color ámbar y un aroma floral con un claro y marcado componente amaderado, a madera seca. Tiene un sabor dulce con notas saladas.

La vegetación que existe alrededor de los colmenares determina el origen floral de nuestra miel. La miel de castaño se produce en los bosques de castaño de los valles del área suroccidental de Asturias: Allande, Tineo, Cangas de Narcea e Ibias.

⤵️ CALIDAD CERTIFICADA: Este producto cuenta con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias y el sello de calidad Alimentos del Paraí­so, con origen geográfico garantizado (Principado de Asturias) y calidad certificada.

LA PUELA: Pasión por la apicultura. La calidad y el sabor único de nuestra miel son el resultado de aunar tradición y un entorno privilegiado como los montes de Asturias, España. Somos productores de miel, polen, propóleo y cera. Controlamos todo el proceso de producción, para llevar los mejores productos directos desde la colmena a tu mesa.

Miel Natural de Esparceta 100% Pura de abeja (500g) | Le Souffle d'Adore

Amazon.es Features ALTERNATIVA a la miel de Manuka: 12.5+ TA

MIEL RARA y Prémium con un sabor delicado y un aroma intensamente floral a menudo comparado con el sabor del agua de rosas.

MIEL DE LA MEJOR CALIDAD de regiones ecológicamente INTACTAS de las montañas Tian Shan, montañas majestuosas con más de 4.500 especies de flores.

LA MIEL BLANCA de Esparceta se recopila de la fuente floral única: la flor también conocida como Esparceta o SAINFOIN. Las flores de esparceta pueden atraer diez veces más abejas que otras flores.

Miel pura de abeja 100%. Miel cruda de Brezo. 1 Kg. Producida en España. Sin pasteurizar ni calentar. Artesana. Tarro de cristal. Gran variedad de exquisitos sabores.

Amazon.es Features MIEL NATURAL SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES. La miel es uno de los alimentos más completos de la Naturaleza. La miel de Brezo 100% natural que puedes comprar aquí, ha sido recolectada a mano por apicultores artesanos, en granjas de colmenas en bosques mediterráneos y monte bajo del Levante español.

MIEL CRUDA SIN PASTEURIZAR NI CALENTAR. La miel cruda que te ofrecemos es 100% natural y no ha sido pasteurizada, ni calentada. Así se conservan todas las vitaminas, minerales y sus propiedades antioxidantes y antibacterianas. Además de otros elementos nutricionales que ayudan a regular tu sistema intestinal. Conserva la miel en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

PRODUCTO VERSÁTIL. Un tarro de miel en tu cocina es una fuente inagotable de soluciones y acompañamiento en miles de recetas, tanto dulces como saladas. En postres: bizcochos, tortas, galletas, helados y lácteos. En bebidas: infusiones, café, cócteles, smoothies... Y como acompañamiento en ensaladas, quesos, vinagretas...

ENVASE SOSTENIBLE, SIN PLÁSTICO. Nuestro envase de vidrio es el recipiente ideal para conservar tu miel en perfectas condiciones. Ya que soporta cambios de temperatura y no se oxida. La cristalización de la miel es un proceso natural. Debido a su alto contenido en azúcar, la miel comienza a solidificarse a temperaturas inferiores a 20 grados celsius. Pon el tarro al baño maría durante unos minutos y estará líquida de nuevo.

MIEL DE ALTA CALIDAD. Las zonas florales donde se cultiva esta miel son de floración corta debido al escaso nivel de lluvias, lo que las convierte en mieles de secano con mayor concentración de enzimas, vitaminas y minerales. READ Los 30 mejores Funda Tablet Universal de 2023 - Revisión y guía

Miel pura de abeja 100%. Miel cruda de Mil Flores. 1 Kg. Producida en España. Sin pasteurizar ni calentar. Artesana en tarro de cristal. Gran variedad de sabores.

Amazon.es Features MIEL NATURAL SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES. La miel es uno de los alimentos más completos de la Naturaleza. La miel de Bosque 100% natural que puedes comprar aquí, ha sido recolectada a mano por apicultores artesanos, en granjas de colmenas en bosques mediterráneos y monte bajo del Levante español.

MIEL CRUDA SIN PASTEURIZAR NI CALENTAR. La miel cruda que te ofrecemos es 100% natural y no ha sido pasteurizada, ni calentada. Así se conservan todas las vitaminas, minerales y sus propiedades antioxidantes y antibacterianas. Además de otros elementos nutricionales que ayudan a regular tu sistema intestinal. Conserva la miel en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

PRODUCTO VERSÁTIL. Un tarro de miel en tu cocina es una fuente inagotable de soluciones y acompañamiento en miles de recetas, tanto dulces como saladas. En postres: bizcochos, tortas, galletas, helados y lácteos. En bebidas: infusiones, café, cócteles, smoothies... Y como acompañamiento en ensaladas, quesos, vinagretas...

ENVASE SOSTENIBLE, SIN PLÁSTICO. Nuestro envase de vidrio es el recipiente ideal para conservar tu miel en perfectas condiciones. Ya que soporta cambios de temperatura y no se oxida. La cristalización de la miel es un proceso natural. Debido a su alto contenido en azúcar, la miel comienza a solidificarse a temperaturas inferiores a 20 grados celsius. Pon el tarro al baño maría durante unos minutos y estará líquida de nuevo.

MIEL DE ALTA CALIDAD. Las zonas florales donde se cultiva esta miel son de floración corta debido al escaso nivel de lluvias, lo que las convierte en mieles de secano con mayor concentración de enzimas, vitaminas y minerales.

Miel de Romero Cruda 100 % Natural de España 500 grs - Miel Pura de Abejas de España 500 grs

Amazon.es Features Ingredientes: Miel 100%

También conocida como "Miel Cruda o Miel Cremosa". De color claro. Aroma floral poco inteso y persistencia media. Sabor dulce y con ligeras notas ácidas. La miel Cruda de Romero se presenta con una textura cremosa ideal para tostadas y con un sabor exquisito.

Origen:ESPAÑA Formato:500 g

Miel pura de abeja 100%. Miel cruda sin pasteurizar ni calentar. Pack regalo y degustación 3x500g. Tarro de cristal. Origen España. Regalo: dispensador de madera.

Amazon.es Features PACK DE MIEL CON TRES SABORES PARA REGALO Y DEGUSTACIÓN. Miel natural sin aditivos ni conservantes. La miel es uno de los alimentos más completos de la Naturaleza. La miel 100% natural que puedes comprar aquí, ha sido recolectada a mano por apicultores artesanos, en granjas de colmenas en bosques mediterráneos y monte bajo del Levante español.

MIEL CRUDA SIN PASTEURIZAR NI CALENTAR. La miel cruda que te ofrecemos es 100% natural y no ha sido pasteurizada, ni calentada. Así se conservan todas las vitaminas, minerales y sus propiedades antioxidantes y antibacterianas. Además de otros elementos nutricionales que ayudan a regular tu sistema intestinal. Conserva la miel en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

PRODUCTO VERSÁTIL. Un tarro de miel en tu cocina es una fuente inagotable de soluciones y acompañamiento en miles de recetas, tanto dulces como saladas. En postres: bizcochos, tortas, galletas, helados y lácteos. En bebidas: infusiones, café, cócteles, smoothies... Y como acompañamiento en ensaladas, quesos, vinagretas...

UN REGALO BENEFICIOSO PARA TU SALUD Y LA DEL PLANETA. Envase sostenible. Nuestro envase de vidrio es el recipiente ideal para conservar tu miel en perfectas condiciones. Ya que soporta cambios de temperatura y no se oxida. La cristalización de la miel es un proceso natural. Debido a su alto contenido en azúcar, la miel comienza a solidificarse a temperaturas inferiores a 20 grados celsius. Pon el tarro al baño maría durante unos minutos y estará líquida de nuevo.

MIEL DE ALTA CALIDAD. Las zonas florales donde se cultiva esta miel son de floración corta debido al escaso nivel de lluvias, lo que las convierte en mieles de secano con mayor concentración de enzimas, vitaminas y minerales.

Panal de miel x 350 g - Miel panal de Mil Flores con aroma floral, cosechada en UE. Miel en panal, mejora las defensas, propiedades antivirales.

Amazon.es Features PANAL DE MIEL MULTIFLORAL x 350 g Se produce cuando las abejas han polinizado en campos con distintas flores silvestres como lavanda, brezo, romero, eucalipto, dando como resultado un aroma floral y exquisito sabor.

PANAL DE MIEL COMESTIBLE, DE ORIGEN UE (BULGARIA) Elaborada para conservar todas sus vitaminas, nutrientes, minerales y propiedades antioxidantes y antibacterianas.

PRODUCTO 100% EUROPEO Panel de miel comestible 100% europeo procedente de apicultores que respetan la colmena y el medio ambiente.

LA FORMA MÁS EXQUISITA DE DISFRUTAR LA MIEL Pon un pedacito en tu boca, absorbe, chupa y disfruta!

MIEL EN PANAL, POTENTE FUENTE DE DEFENSAS Tiene alto contenido de minerales, revitaliza y protege la garganta y ofrece todas las propiedades antimicrobianas y antisépticas de este poderoso alimento.

700 g Panal de Acacia Crudo, Natural, Puro, Fresco, Directamente de La Colmena, Hecho a Mano, Producto Absolutamente Real.

Amazon.es Features Panal de miel de acacia cruda 100% pura de cera de abejas pura directamente de la colmena, peine recién cortado

No contiene azúcares ni edulcorantes añadidos ni ningún otro aditivo.

Absolutamente auténtico. Las abejas nunca fueron alimentadas con azúcares o jarabes en ningún momento. Las abejas utilizan solo su propia producción de miel para el período invernal.

Cortado a mano y empaquetado del apicultor. Recolectada de bosques vírgenes de acacias en el noreste de Bulgaria.

2 x 350 gramos Plástico de la UE de calidad alimentaria, a prueba de fugas, empaquetado en una cómoda caja de cartón, ideal para regalos.

Apiterapia - Miel de Azahar con Jalea Real - Miel Origen España - 300 g

Amazon.es Features Elaborada con Ingredientes 100% Naturales: 96% de Miel de Azahar y 4% de Jalea Real Fresca

Con un color ámbar claro y un aroma floral, este producto tiene un sabor dulce con notas ácidas, debido a su contenido en Jalea Real

Combina las propiedades antibacterianas, antioxidantes y digestivas de la miel con el poder energético que tiene la Jalea Real Fresca

Miel 100% Origen España | Ingredientes 100% Naturales

Contiene un 4% de Jalea Real pura que da un aporte extra de Energía y Vitalidad

La Obrera - Miel de Azahar Pura - 100% Origen España - 950 g

Amazon.es Features Recolectada en el este y sur de España, en la Comunidad Valenciana, Tarragona y Almería

La Miel de Azahar tiene un aroma floral suave que recuerda a la flor de azahar |Sabor dulce y persistente

La Miel de Azahar tiene propiedades relajantes, ayuda a conciliar el sueño y a disminuir el nerviosismo y la ansiedad

100% Miel de Azahar

Miel Pura de Azahar, Origen España | 950 g

Miel pura de abeja 100%. Miel cruda de Eucalipto. 1 Kg. Producida en España. Sin pasteurizar ni calentar. Artesana. Tarro de cristal. Gran variedad de exquisitos sabores.

Amazon.es Features MIEL NATURAL SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES. La miel es uno de los alimentos más completos de la Naturaleza. La miel de Eucalipto 100% natural que puedes comprar aquí, ha sido recolectada a mano por apicultores artesanos, en granjas de colmenas en bosques mediterráneos y monte bajo del Levante español.

MIEL CRUDA SIN PASTEURIZAR NI CALENTAR. La miel cruda que te ofrecemos es 100% natural y no ha sido pasteurizada, ni calentada. Así se conservan todas las vitaminas, minerales y sus propiedades antioxidantes y antibacterianas. Además de otros elementos nutricionales que ayudan a regular tu sistema intestinal. Conserva la miel en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

PRODUCTO VERSÁTIL. Un tarro de miel en tu cocina es una fuente inagotable de soluciones y acompañamiento en miles de recetas, tanto dulces como saladas. En postres: bizcochos, tortas, galletas, helados y lácteos. En bebidas: infusiones, café, cócteles, smoothies... Y como acompañamiento en ensaladas, quesos, vinagretas...

ENVASE SOSTENIBLE, SIN PLÁSTICO. Nuestro envase de vidrio es el recipiente ideal para conservar tu miel en perfectas condiciones. Ya que soporta cambios de temperatura y no se oxida. La cristalización de la miel es un proceso natural. Debido a su alto contenido en azúcar, la miel comienza a solidificarse a temperaturas inferiores a 20 grados celsius. Pon el tarro al baño maría durante unos minutos y estará líquida de nuevo.

MIEL DE ALTA CALIDAD. Las zonas florales donde se cultiva esta miel son de floración corta debido al escaso nivel de lluvias, lo que las convierte en mieles de secano con mayor concentración de enzimas, vitaminas y minerales. READ Los 30 mejores Corona De Adviento de 2023 - Revisión y guía

Familycom Miel de Abeja Pura 100% Natural , Miel de Azazhar, Encina, Romero y Tomillo. Cruda 1Kg Sin filtrar , Alta Concentración de Minerales (Azahar)

Amazon.es Features 4 tipo de mieles que aportan infinitos beneficios para tu salud. Encina, Azahar, Romero y Tomillo. Comprueba sus carateristicas en las imagenes.

Miel 100% Natural, Pura y Cruda. Recolectada directamente de nuestras colmenas.

✨ Numerosos beneficios 100% demostrados por nuestros clientes

DIRECTA DE LA COLMENA A TU CASA

Miel recolectada en ESPAÑA. Colmenas de Valencia.

La Obrera - Miel Pura de Flores - 100% Origen España - 950 g

Amazon.es Features Miel de flores recolectada desde principios de primavera hasta finales de otoño en toda la Península Ibérica

El color de esta miel mil flores color va de los tonos ámbar a colores más oscuros. Su sabor es dulce con notas más intensas

Esta miel de abeja pura se produce a partir de una gran variedad de flores. Gran fuente de energía, ayuda a combatir el cansancio

100% Miel de flores

Miel Pura de Flores, Origen España 950 gr

Miel Natural de Alta Montana 100% Pura de abeja (500 g) | Le Souffle d'Adore

Amazon.es Features 100% NATURAL MIEL DE ALTA MONTANA

Recolectada por abejas de flores silvestres a una altitud de más de 1000 metros, es uno de los tipos de miel más ecológicos.

Las flores silvestres crecen lejos de los seres humanos, las ciudades y los pueblos.

La miel de alta montaña Le Souffle d'Adore es polifloral. Las abejas tienen algunas opciones, como hierbas y flores raras, que vuelan a tal altitud. Teniendo en cuenta su composición, la miel tiene un complejo sabor floral, color ámbar e intenso aroma.

Su textura es bastante espesa. Además, cristaliza rápidamente

La Cantara. Miel cruda de Romero. Tarro de 1 Kg

Amazon.es Features Miel cruda de romero producida en España

Producto natural 100% que conserva intactas todas sus propiedades organolépticas

Formato para consumo familiar (tarro de 1 kg.)

Disfrute de su cata: distinga su color, olor, sabor y textura

Sugerencia culinaria: tostada con aceite de oliva virgen extra y miel. la mezcla de sabor y textura es extraordinaria

Miel con Propoleo x 400 g. Propoleo con aroma floral. Miel de abeja de mil flores con propolis que mejora las defensas y con propiedades antivirales.

Amazon.es Features MIEL CON PROPOLEO MULTIFLORAL Procesada a mano para conservar todas sus vitaminas, nutrientes, minerales y propiedades antioxidantes y antibacterianas.

PROPOLEO EUROPEO, DE ORIGEN UE (POLONIA) Recomendado para prevenir y tratar procesos infecciosos de las vías respiratorias, además de cortar los síntomas de los resfriados gracias a su efecto antiviral.

MIEL CON INTENSO SABOR A PROPOLEO, POTENTE FUENTE DE DEFENSAS Protege la salud y alimenta apropiadamente el organismo, manteniéndolo fuerte y activo.

PRESENTACIÓN x 400 G Miel recolectada en Europa y envasada cuidadosamente en tarro de cristal para conversar sus propiedades por más tiempo.

MIEL DE ABEJA CON PROPOLIS VERSÁTIL Delicioso manjar que te alegra las comidas y bebidas, tiene alto contenido de minerales, revitaliza y protege la garganta y ofrece todas las propiedades antimicrobianas y antisépticas de esta poderosa mezcla de miel y própolis. Nota: Posee el sabor marcado del propoleo por ser un producto natural.

1 kg Miel de Abeja Flor de Acacia Ecológica, Frasco exprimible

Amazon.es Features Miel cruda de flor de Acacia de los bosques vírgenes de Acacia en Bulgaria.

Sin calentar, crudo, puro, real - Miel de flor de acacia hecha por abejas.

A prueba de fugas mediante un anillo sellado de plástico en la tapa para un transporte seguro.

Squeeze botella de plástico de calidad alimentaria. Embalaje de seguridad a prueba de fugas y golpes. Caja de cartón compacta.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.