Los 30 mejores Micro Usb A Tipo C de 2023 – Revisión y guía

iZhuoKe Adaptador USB C a Micro USB[4 Pack],Micro USB a Type C Conector para Nuevo MacBook, OnePlus 2/3/5, Sony Xperia XZ, Samsung Galaxy S8/9,S8, S8+, S9, 2 Unidades(Negro&Blanco € 4.59

Amazon.es Features 【Adaptador USB C a Micro USB】Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente.

【Material de Aluminio】Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional.Diseño reversible, simplemente conéctelo y juegue.

【Safety and Stable】C-to-micro Chargers 56k ohm power pull-up resistor can Improves the current stability and protect your device away from high levels of current.

【Fácil de Llevar】Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio.

【Amplia Compatibilidad】Micro USB con conectores es compatible con todos los dispositivos USB tipo C, como el teléfono celular activo Galaxy S10 S10e S9 S8 A8 Plus s9 + S8 + Note 9 Note 8, LG V40 V35 V30 V20 G7 G6 G5, Moto Z3 Z2 Z Play Force G5, Google Pixel C Pixel 3 2 XL Nexus 5X 6P, Apple Macbook Pro, ChromeBook, HTC U12 U11 10, OnePlus 2 3 3T, Sony XZ, Honor 10

REY - Pack 2 Unidades Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 3.75 in stock 2 new from €3.50

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

REY Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho Conector Conversor Gris € 3.50

Amazon.es Features Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho.

Diseño ligero, resistente y compacto.

Fácil de poner y quitar.

2,4 Cm.de longitud.

Color gris.

iJiGui Adaptadores USB C (2 Pack), Adaptador USB C a USB 3.0 OTG, Convertidor Cable Cargador Tipo A, Adattatore USB C a Micro USB Compatible con MacBook Pro, Samsung, Huawei € 3.99 in stock 2 new from €3.99

Amazon.es Features Usted va a conseguir cuatro adaptadores diferentes, una combinación práctica: 1x Adaptador USB C a USB3.0, 1x USB-C Hembra a Tipo A USB Macho Adaptador, 1x Adaptador USB C a Micro USB, 1x Adaptador Micro USB a USB C. compatible con cable USB, memoria USB, unidad de tarjeta USB, teclado USB, ratón, etc.

Estos adapt usb C convierten libremente el puerto USB estándar normal, el puerto USB C y el puerto micro-USB y lo encontrará muy cómodo. Ideal para el hogar, coche, oficina o viajes.

Usb C to Usb 3.0 adaptador compatible con Usb OTG (on-the-go), compatible con portátil /tablet/smartphone con puerto Usb tipo C incluyendo macbook pro 2021/202019/2018/2017, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus/S8, Huawei P20 / P20 pro y otros dispositivos.

Plug & play, sin necesidad de controlador /software adicional. Nota: la tasa de transferencia de datos y recarga varía dependiendo del modelo del teléfono móvil, el cargador de la batería y el cable USB.

El adaptador es de aluminio y tiene una larga vida útil.

GeekerChip Adaptador USB C a Micro USB,Micro USB a Type C Conector para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30,Honor 10/20,Xiaomi 9/9Pro,Redmi Note 7/8(6 Pack) € 6.99

Amazon.es Features Fácil de usar: enchufar y usar, no es necesario instalar ningún controlador; ligero, compacto y fácil de llevar; el conector USB C reversible que se enchufa en cualquier dirección

Transferencia de datos -USB 2.0 transfiere datos a una velocidad de hasta 480 Mbps. Equipado con una resistencia de 56 kilo ohmios para garantizar la seguridad y la fiabilidad

Contenido del paquete: adaptadores GeekerChip 6 USB C a Micro USB (negro)

Duttek Micro USB a Tipo C, Cable USB C Micro USB, 90 Degree Type USB-C a Cable Micro USB 2.0, Cable Corto de 1 pie Tipo C para Macbook Pro y Dispositivos Android, Negro 26cm/10Inch € 8.96 in stock 1 new from €8.96

Amazon.es Features Cable USB C Micro USB Específicamente diseñada para conectar una computadora o un teléfono inteligente con un puerto de tipo C a un dispositivo con puerto micro-USB; Utilice un banco de alimentación USB-C existente para cargar un teléfono con un puerto Micro-USB.

USB-C (TYPE C) es el anfitrión. Conecta una tableta / PC / computadora portátil, etc. Micro USB B Macho es objetivo (Dispositivo) ... Conecta un teléfono inteligente Android para cobrar por emergencia o sincronización de datos.

Micro usb a tipo c cable comprobado a alta velocidad, datos de sincronización de soporte a 480 Mpbs. Carga teléfonos inteligentes Android, Windows, tabletas y reproductores de MP3, cámaras digitales / videocámaras y más.

Compatible con todo el dispositivo que tiene un puerto USB-C chapado en oro Shell, 100% de eficiencia de contacto.

Los conectores dorados resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejoran la transmisión de la señal; El blindaje de lámina y trenza reduce la interferencia electromagnética. READ Los 30 mejores Monitor 27 Pulgadas de 2023 - Revisión y guía

Adaptador de Micro USB a USB Tipo C, Adaptador de Conector USB Tipo C de 4 Piezas para Samsung Galaxy S10+ S9,Huawei P40/Mate 20 OnePlus, LG y Otros € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features Plug and Play:Transfiere fácilmente contenidos de dispositivos Micro USB a dispositivos Tipo C. El paquete incluye 4 adaptadores de Micro USB a USB C (con 4 cordones).El puerto USB-C reversible ofrece la comodidad de la conectividad bidireccional.

Transmisión de alta velocidad:Con alta velocidad de lectura y escritura (hasta 480Mbps)no espera, el chip interno de alta velocidad está equipado, la velocidad de transmisión es más rápida y estable.

Amplia Compatibilidad:Soporta el uso de dispositivos Tipo-C como Samsung Galaxy Tab Pro, S21, S21 Plus Huawei P20 / P20 Pro, MacBook Pro 2019/2018 y la mayoría de otros dispositivos USB-C, tabletas, portátiles.

Seguro y duradero: Nuestros adaptadores Micro USB a USB C pueden evitar bien la pérdida de datos en el proceso de lectura y escritura de tarjetas. El conector está soldado y construido con materiales de alta calidad para una máxima fiabilidad y durabilidad.

Portabilidad perfecta:Este adaptador es de tamaño pequeño y tiene un llavero, es fácil de ser rellenado en su bolsa de viaje / bolso / mochila / bolsillo, puede llevarlo a cualquier lugar convenientemente.

Amazon Basics - Cable USB tipo C a Micro-B 2.0 - 15,2 cm - Negro € 10.04 in stock 1 new from €10.04

Amazon.es Features Ofrece conectividad fiable para cargar o sincronizar fácilmente una tablet, un smartphone, una cámara digital o dispositivos periféricos USB antiguos con micro-USB.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A.

Certificado USB-IF de cumplimiento con el estándar USB 2.0. .

REY - Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 3.50

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

PAXO Cable de conexión USB OTG de 0,3 m, Cable USB C a Micro USB (Carga Dispositivos Micro USB), Cable de Datos, Cable de Carga, USB 2.0 € 6.29 in stock 1 new from €6.29

Amazon.es Features ATENCIÓN: Dirección de carga del conector USB C al conector Micro USB. Por lo tanto, SÓLO se pueden cargar dispositivos MICRO USB. La transferencia de datos funciona en ambas direcciones. Para cargar dispositivos USB C, ofrecemos cables USB C a Micro USB independientes (https://www.amazon.de/dp/B08KGPVKF8).

CABLE DE CONEXIÓN ::: Conector USB-TYPE-C a CONECTOR MICRO USB para conectar todos los dispositivos con conector USB C a dispositivos con conector Micro USB. Con el cable de conexión PAXO podrá conectar fácilmente sus smartphones, tabletas, reproductores MP3, discos duros, memorias USB, dispositivos de navegación, cámaras, etc. a su PC, portátil u otros dispositivos con la nueva toma USB C.

TRANSMISIÓN DE DATOS SÚPER RÁPIDA y CARGA RÁPIDA gracias a la gran sección del cable (estándar AWG24). ELEGANTE y ROBUSTA cubierta de tela, apantallamiento interior y resistentes clavijas moldeadas.

Volumen de suministro: cable de conexión USB de 0,3 m enchufe USB-C a enchufe MICRO USB en negro,

+++ GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO +++ ATENCIÓN AL CLIENTE: [email protected] - ¿Preguntas sobre el producto? ¿Problemas? Ayudamos rápido y sin complicaciones

HUAWEI 4071259 - Adaptador Micro USB - Tipo C, Color Blanco € 4.99

Amazon.es Features Huawei 4071259 - Adaptador Micro USB - Tipo C

Adaptador USB C a Micro USB con Cordón (4 Piezas), Seminer Tipo C Hembra a Micro USB Conector Macho Compatible con Samsung Galaxy S7 / S7 Edge, Huawei y Dispositivos Micro USB, Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features [Adaptador USB-C (hembra) a micro USB (macho)] - transfiera el puerto USB-C al puerto micro USB, le permite sincronizar dispositivos Micro USB mediante un cable USB-C, lo que le ahorra la molestia de llevar un cable adicional

[Cordón anti-perdida] - Los adaptadores Seminer Micro a USB C son pequeños y no ocupan espacio, cada adaptador viene con un pequeño cordón, lo que le permite guardarlo de forma segura en un llavero, mochila, cable USB, bolsillo o en cualquier otro lugar que desee

[Plug and Play] - Simplemente conéctelo y trabaje, no necesita instalación. El puerto hembra USB-C reversible brinda comodidad para conectarse en cualquier dirección

[Carga y sincronización rápidas] - Especialmente diseñado para admitir hasta 2,4 A de potencia y proporciona una velocidad máxima de transferencia de datos de 480 Mbps. (Recordatorio bondadoso: NO admite conexión OTG como tarjetas de memoria, teclado o mouse, no admite salida de señal ideo o auriculares USB-C).

[Lo que obtienes] - Recibirás 4 adaptadores Micro USB macho (enchufe) a USB-C hembra (enchufe), 4 cordones para satisfacer tus necesidades diarias de trabajo y vida. Si tiene alguna pregunta, resolveremos sus problemas dentro de las 24 horas.

EasyULT Adaptador USB C a Micro USB [2 Pack], Adaptadores Micro USB a USB C para Transferencia de Datos para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30, Huawei P40/Mate 20/10(Negro+Blanco) € 4.29 in stock 3 new from €4.29

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB: Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente. (Nota: No es compatible con OTG).

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Diseno reversible: Más pequeno, más inteligente y más conveniente! conector de bajo perfil con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Dispositivos compatibles: Probado e inspeccionado para cumplir con los estándares de USB tipo C, compatible con Samsung Galaxy S9, S8 Plus, Note 9, 8, Huawei P40, P30, P20, Mate 20, 10, Pixel 3, 2 XL, Nokia N1, Nokia 8, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

Contenido del Embalaje: 2 Pack Adaptador USB Type C a Micro USB

Mepsies Adaptador Micro USB a USB C (4 Piezas), Adaptador OTG Micro-USB Hembra a USB-C Macho Compatible con Samsung Galaxy, LG, Huawei, Celulares Tipo-C, Tabletas y Más (2 Negros y 2 Blancos) € 5.88 in stock 1 new from €5.88

Amazon.es Features Adaptador Micro USB a USB C: Micro USB 2.0 a USB 3.1 Tipo C, Micro USB hembra a USB C macho. Mepsies adaptador USB-C de convierte fácilmente su cable Micro-USB en un cable USB C, sin necesidad de reemplazar el cable Micro-USB para su dispositivo USB tipo C.

Este adaptador Micro-USB a USB-C OTG funciona con teléfonos, tabletas y computadoras portátiles con puertos USB tipo C. Plug and play, admite la función USB OTG (On-The-Go), la transferencia de datos se vuelve tan fácil.

Paquete de 4, 2 negros y 2 blancos, puedes poner dos en casa, una en la oficina y otra en el coche para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

Este adaptador USB C convierte un puerto micro-USB en un puerto USB-C en cualquier momento, y lo encontrará muy útil. El adaptador Micro-USB a USB-C adopta un elegante cuerpo de plástico, refinado y duradero, pequeño y portátil.

Convertidor Micro-USB a Tipo-C: Compatible con MacBook Pro, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22, etc., Note 8/9/10/20, etc., Google Pixel 2/3/4 XL /5/ 6 etc. (con conector USB tipo C). Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos y la resolveremos por usted.

Adaptador Tipo C [Pack de 4] Adaptadores Micro USB a USB C, Sincronización y Carga, para New iPad, Samsung Galaxy S9/S8/Note 9/8, Huawei P40/Mate 20/10, Xiaomi, Pixel 3/2, Sony Xperia, LG etc. – Rojo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Uso: El adaptador Micro USB a USB C de TriLink te permite conectar tu móvil, tablet o portátil con USB tipo C a tu cable micro USB estándar para logar cargar, sincronizar y transferir archivos. Una solución minimalista y económica para utilizar cables micro USB con dispositivos USB C estándar.

Diseño especial de llavero: Un pequeño cordón incluido facilita el transporte en tu llavero, billetera o bolso, permitiendo un fácil acceso a donde quiera que vayas.

Carga y sincronización de alta velocidad: Utiliza el protocolo USB 2.0 para una carga y una transferencia de datos de alta velocidad de hasta 480 Mbps con micro USB, y una resistencia a los tirones de 56 K incorporada para mayor seguridad y confiabilidad.

Aumenta la compatibilidad: Probado e inspeccionado para cumplir con los estándares de USB tipo C, compatible con New iPad 2018, Samsung Galaxy S9, S8 Plus, Note 9, 8, Huawei P40, P30, P20, Mate 20, 10, Pixel 3, 2 XL, Xiaomi, Sony Xperia, LG V40, V30, V20, OnePlus 6, 6T, 5, 5T, Essential, Razer y Otros Dispositivos Tipo C.

Garantía y servicio: Garantía de 18 meses sin complicaciones, garantía de calidad y un atento servicio de atención al cliente.

Paquete De 2, Adaptador 2 En 1 Tipo C/Micro A Usb, Cable Adaptador Otg 2 En 1 Android Usb, adaptador usb c, Para Macbook, Android, Huawei, Millet, Samsung, Etc. (Gris+Oro) € 5.09 in stock 1 new from €5.09

Amazon.es Features ♬【Adaptador USB Android 2 en 1】Tipo-C+Android (Micro USB), diseño de interfaz dual para cumplir con dos dispositivos de interfaz. adaptador usb tipo c, El cuerpo de la línea está hecho de material TPE de alta resistencia, que no teme tirar y es duradero. (PD: solo se puede usar un enchufe a la vez)

♬【Amplia compatibilidad】adaptador 2 en 1 de tipo c/micro a USB, interfaz exclusiva de tipo C, compatible con Apple MacBook, Huawei Mate Book, Xiaomi notebook y teléfonos móviles de la serie Huawei P30, Mate20, Samsung S9, S10.

♬【Plug and Play】usb c to usb, No es necesario instalar controladores, plug and play, muy cómodo de usar.

♬【Contenido del paquete】1 adaptador gris tipo c/micro a USB + 1 adaptador dorado tipo c/micro a USB.

♬【Servicio】 Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos adaptador usb, brindamos un servicio al cliente amigable las 24 horas del día, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema. ^_^

Adaptador USB C (4 Pack), Adaptador USB C Hembra a USB 3.1 Macho, Adaptador Micro USB a Tipo C para Sincronización de Datos Compatible con iPhone, PC, Samsung, iPad, Laptop, MacBook, Google, AirPods € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Amazon.es Features 【Combo de Adaptadores USB C】Adaptador USB 3.0 hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB C hembra a USB 3.0 macho x1, Adaptador Micro-USB hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB-C hembra a Micro-USB macho x1. Compatible con teléfono, tableta, cable USB, unidad flash USB, lector de tarjetas USB, teclado USB, ratón y más dispositivos de tipo c y micro usb. 4-Pack para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

【Transferencia de datos】El adaptador USB 3.1 de una cara ofrece velocidades de transferencia de datos de 10 Gbps (máx.) de alta velocidad entre los dispositivos conectados y también admite hasta 3 amperios de potencia de salida para cargar sus dispositivos. Disfrute de una carga rápida y segura. (Sugerencias: el adaptador micro USB admite hasta USB 2.0/480Mbps)

【Fácil de usar】Plug and play, soporta la función USB OTG (On-The-Go), no necesita driver. Estructura simple, ligero y portátil, Estos adaptador de USB-C a USB-A, USB-A a USB-C, Micro USB están hechos de metal de aleación de aluminio con un diseño minimalista y un delicado marco metálico, lo que le permite guardarlos de forma segura en la mochila, el bolso, el bolsillo, el maletín, el cajón del escritorio o en cualquier otro lugar que desee.(Consejos: Micro USB no es compatible con la OTG)

【Dispositivos compatibles】El puerto USB 3.1 es ampliamente compatible con ordenadores, portátiles con el puerto USB Tipo-A. Puerto USB C 3.1 Macho puede funcionar para discos duros habilitados para Type-C, smartphones, tablets, apple watch serie 7, AirPods 3, MacBook Pro/Air 2022, iPad Pro 2021/2020, Samsung Galaxy S22/S21, disco flash y etc. El puerto Micro USB es compatible con Galaxy S7/S7+/S6/Edge/S4, Note 5/4, Tab 4 3, LG G3/G4, Nexus 4/5, Motorola, Kindle y más dispositivos Micro USB 2.0

【What you get】Usted recibirá 4 adaptador usb c, BRV Explorer viene con una garantía líder en la industria de 18 meses para garantizar la fiabilidad de larga duración. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el producto, póngase en contacto con nosotros y resolveremos su problema en 24 horas. READ Los 30 mejores Ide A Sata de 2023 - Revisión y guía

deleyCON 0,5m Cable USB 2.0 - Enchufe Tipo C (USB 3.1 Gen2) en Micro USB Cable de Carga & Datos Compatible con Smartphone Tablet Portátil IMac - Negro € 7.73 in stock 1 new from €7.73

Amazon.es Features Tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps // Carga rápida y segura de dispositivos micro USB // Sincronización de fotos, música y datos con dispositivo de conexión C // Carga de dispositivos y alimentación de dispositivos móviles // USB con conector C = Estándar universal del futuro

⚠️¡¡¡La transferencia de datos funciona solo en una dirección, desde USB C a Micro USB !!!⚠️

Conector C reversible: El conector C del cable tiene un diseño reversible fácil de usar que garantiza una conexión fácil al dispositivo de destino // Cable USB con conector C: conector reversible

Adecuado para dispositivos con conector C, como por ejemplo, tabletas, smartphones y/u otros dispositivos con conexión C // Dispositivos micro USB, por ejemplo. Smartphones, tabletas, discos duros externos, cámaras digitales y mucho más.

Categoría: cable de conexión USB 2.0 // Conexión A: Conector Micro USB // Conexión B: Cable USB con conector C // Acabado del conector: recto // Forma del cable: redonda // Potencia máxima: 2.5W @ 5V / 0.5A // Máxima velocidad de transferencia: 480 MBit/s // Longitud del cable: 0,5 metros // Color: negro

iJiZuo 2 en 1 Adaptador USB C/Micro a USB, Cable OTG USB Tipo C y Micro USB, Compatible con Teléfono Andriod, Mac, Samsung Galaxy, Huawei - Negro € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Amazon.es Features El cable adaptador USB hembra proporciona un puerto USB C y un puerto Micro USB para que pueda conectar fácilmente cualquier periférico USB-A existente (unidad flash, disco duro, teclado, mouse, concentrador, receptor bluetooth) a su teléfono inteligente Type-C / Micro, tableta, computadora portátil, cámara, etc.

Adaptador OTG, no es necesario instalar software, solo conéctelo y reprodúzcalo. Nota: No se puede utilizar para cargar, solo para transmisión de datos.

Material Duradero: El nailon cable trenzado es flexible, de alta resistencia y sin enredos para una larga vida útil.

de una longitud de 18 cm, es perfecto para llevarlo a donde necesites.

Compatibilidad Amplia: compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes habilitados para USB-C, teléfonos inteligentes habilitados para micro, tabletas y computadoras portátiles como MacBook Pro 2020/2019/2018, MacBook Air 2020/2018, Google Pixel , LG V30 / G6, Samsung Galaxy S9 / S10 / S10 +, Note 10/10 Plus, Huawei P20 / P20, teléfono Essential, Chromebook, Pixel, etc.

iJiZuo Adaptador USB C a Micro USB (2 Piezas), Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho Compatible con Galaxy S7/S7 Edge/S6/J7/J3, Huawei y Otro Dispositivo Micro USB-Negro € 3.99 in stock 4 new from €3.99

Amazon.es Features Adaptador de micro USB a USB C: transfiera el puerto USB-C al puerto micro USB, le permite sincronizar dispositivos Micro USB mediante un cable USB-C, lo que le ahorra la molestia de llevar un cable adicional.(Recordatorio bondadoso: NO admite conexión OTG como tarjetas de memoria, teclado o mouse, no admite salida de señal ideo o auriculares USB-C).

Proporciona una velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps. El chipset avanzado de primera calidad garantiza la estabilidad y la seguridad de la transferencia de archivos. Este micro adaptador USB C es una excelente opción para cargar y sincronizar simultáneamente sus teléfonos.

Plug & Play: Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones.

Compatibilidad universal: el adaptador micro usb a tipo c compatible con todos los dispositivos tipo C y micro usb, admite dispositivos que incluyen Samsung Galaxy S7 Edge / S7 / S6 Edge / S6 / S4 / S3; Nota 5 / Nota 4 / Nota3; J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J7, Huawei P inteligente / P8 Lite / P9 Lite / P10 Lite / Mate 10 Lite, Y5 / Y6 / Y7 / Y8s / Y9; Honor 10 Lite / 20 Lite / 6X / 8X / 9X Lite LG G4 / G4 Stylus / G3 / G3 Stylus / G2 / V10 / K10 / K20 / K40 / K40S / K50 etc.

Recibirás 2 adaptadores Micro USB macho (enchufe) a USB-C hembra (enchufe)

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20/P10, Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 € 7.99

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta VelocidCarga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.ad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.

Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Samsung Galaxy S10/ S9/ S8/ A50/ A40/ S7/ S6, Note 9/ Note 8, A5/ A3, Mi 9 Mi A2 Mi A1 Mi 8, Huawei P30/ P20/ Mate 20, Honor 9/ Honor View 10, LG G7/ G6, OnePlus 6T, HTC, Nokia y más.

Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía de por Vida: La garantía de por vida de RAVIAD, asegura que disfrutará durante mucho tiempo de su compra. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

Adaptador Micro USB a USB C Adaptador Tipo C Aluminio Duradero Garantía de por Vida - para Nuevo MacBook, OnePlus 2/3/5, Sony Xperia XZ, Samsung Galaxy S8/9,S8, S8+, S9, 2 Unidades(Negro&Blanco) € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Amazon.es Features Adaptadores de micro USB a USB C: le permiten sincronizar, cargar y transferir datos para su dispositivo USB C con cables micro USB estándar (Nota: No es compatible con OTG).

Fácil de usar: convertidores de metal micro-usb-a-usb-c Diseño reversible, simplemente conéctelo y juegue. El llavero portátil antipérdida lo hace conveniente para sujetarlo con sus llaves, bolsos, carteras, cordón y cables normales.

Amplia compatibilidad: Micro USB con conectores es compatible con todos los dispositivos USB tipo C, como el teléfono celular activo Samsung Galaxy S10 S10e S9 S8 A8 Plus s9 + S8 + Note 9 Note 8, LG V40 V35 V30 V20 G7 G6 G5, Moto Z3 Z2 Z Play Force G5, Google Pixel C Pixel 3 2 XL Nexus 5X 6P, Apple Macbook Pro, ChromeBook, Nintendo Switch, HTC U12 U11 10, OnePlus 2 3 3T, Microsoft Lumia 950 950XL, Sony XZ, Huawei Honor 10, Blackberry Keyone.

Safety and Stable: C-to-micro Chargers 56k ohm power pull-up resistor can Improves the current stability and protect your device away from high levels of current.

Garantía YAWALL: YAWALL promete SERVICIO POSTVENTA DE POR VIDA y 12 horas de respuesta. Si no está satisfecho por alguna razón, simplemente devuélvalo para un REEMBOLSO COMPLETO o un NUEVO REEMPLAZO. Cualquier duda, no dudes en contactar con nuestro EQUIPO YAWALL.

Eskrum Adaptador Micro USB Hembra a USB Tipo C Macho. Soporte OTG. (Pack 3 Unidades) € 3.85 in stock 1 new from €3.85

Amazon.es Features Diseño ligero, resistente y compacto.

Con soporte OTG Apto para carga y datos

Longitud: 26 mm

El paquete incluye: 3 adapatadores

TRANLIKS 5 Piezas Adaptador Micro USB a Tipo C, Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho para Carga y sincronización de Datos - Gris € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Fuente de alimentación simple】 Estos adaptadores están bien si usted tiene un nuevo Micro cargador USB, pero todavía quiere cargar un dispositivo con un "viejo" puerto USB c. Puede continuar cargando el dispositivo "viejo" usando mi cable existente. (Nota: este adaptador es sólo para carga y transmisión de datos. No es compatible con auriculares / Auriculares o vídeo / audio)

✅ 【Durable y Ajustable】 Material de buena calidad para asegurar una vida útil más larga del adaptador; La carcasa metálica tiene una carcasa metálica Robust a que coincide con cualquier diseño del dispositivo.

❗❗❗ 【Consejo cálido】Este adaptador miniatura sólo se utiliza para cargar y transferir datos. No soportado: otg, lo que significa que no puede transmitir señales de vídeo / audio.

⭐ 【Sincronización y transmisión de datos】Basado en el Protocolo USB 2.0, soporta hasta 480 Mbps de sincronización y transmisión de datos

⚡ 【Seguridad de carga】 Un Micro adaptador usb con una resistencia de tracción de 56 k ω proporciona una fuente de alimentación de carga más segura y fiable.

aceyoon 4 en 1 USB C Micro USB Cable, PD/QC 3.0 Carga Rápida y Cable de Sincronización, USB Tipo C Cable Compatible con Samsung Galaxy S21 S20 S10,Todos los aparatos de Tipo C & Micro USB (Negro,1m) € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Amazon.es Features 【Cable de datos 4 en 1】design Diseño 4 en 1, multifuncional. Equivalente a cuatro cables de datos: USB A a Micro USB, USB A a Tipo C, Tipo C a Micro USB y Tipo C a Tipo C. Este cable de carga múltiple puede satisfacer las necesidades de carga y transmisión de datos para la mayoría de los dispositivos Android.

【QC 3.0 y PD Carga rápida】 Admite QC 3.0 y PD Fast Charge. Al cargar un teléfono inteligente o tableta a través del puerto USB-C, puede emitir 2A (5V / 9V / 20V), lo que puede reducir en gran medida el tiempo de carga sin dañar la batería. (Atención: la carga rápida QC / PD requiere equipo, cable de datos, adaptador y cargador, todos admiten carga rápida QC / PD simultáneamente)

【Transmisión de datos USB 2.0】 La velocidad de transmisión de datos puede llegar a 480Mbps. Puede sincronizar fácilmente fotos, audio, video y otros archivos. (Nota: 480Mbps es la velocidad de transmisión máxima teórica. La velocidad real se ve afectada por la longitud del equipo y el cable, el adaptador, etc. Consulte la velocidad de transmisión real.)

【Alta calidad】 Adopción de puerto estándar y carcasa de aleación de aluminio, antioxidación, anti-taponamiento y reforzado en la parte inferior del puerto, no es fácil de romper. El cuerpo del alambre está hecho de un grueso tejido de nylon. Este cargador múltiple ha pasado estrictas pruebas de calidad y es resistente a la resistencia a la flexión y a la tracción, no es fácil de enredar, tiene una vida útil más larga.

【2 Años de Garantía】Si encuentra algún problema con el cable USB C de aceyoon dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico de Amazon. También puede devolver, cambiar, etc. READ Los 30 mejores Razer Cynosa Chroma de 2023 - Revisión y guía

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

NINGKPOW 3 en 1 Multi Cable de Carga, 1.2M Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C para Android Samsung Galaxy S10 S9 S8 S7 S6 A5 A7, Huawei P40 P30 P20, Honor, MI, Kindle, LG, Negro € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features [Cable USB Múltiple 3 en 1] NINGKPOW Cargador Multiple USB combinado con puertos iP, Micro USB y tipo C. Un cable satisface sus tres demandas diferentes, no es necesario transportar cables diferentes.

[Carga de Alta Velocidad] El Cable 3 en 1 Carga Rapida admite una carga máxima de 3A para 3 dispositivos al mismo tiempo. Note: Esto Cargador 3 en 1 solo está para cargar, no transferencia de datos)

[Excelente Durabilidad] El Cargador USB Multiple está revestido con material de nailon primo, que lo hace tener excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión. Este cable tiene pasado más de 10,000 pruebas plegable del cable y promete conexiones perfectas.

[Alta compatibilidad] Este NINGKPOW 3 en 1 Multi Cable de Carga con Phone Micro USB Tipo C Compatible con Phone 13 12 11 Pro Max 13 12 Min XR XS X SE 2020 8 Plus 8 7 Plus 7 6S Plus 6S 6 Plus 6 SE 5S 5C 5, Samsung Galaxy S22 S21 S20 S10 S9 S8 S7 S6, A7 A5 A3, Huawei P50 P40 P30 P20 P10, Mate 40 30 20 10, Honor View 10, Xperia, LG, MI, Kindle, PS4 y más

[Garantía y Servicio] 1.2M NINGKPOW Cable Multiple Cargador proporciona garantía de 24 meses y un servicio al cliente amigable 100%. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C para Android Galaxy S9/ S8/ S7/ A5, Huawei P20, Honor, Kindle, LG € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.

Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Note 8, A3 A5(2017), Huawei P20/ P10/ Mate10, Honor View10/ 9, LG G6, HTC, Nokia y más.

Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía y Servicio: RAVIAD proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

SDBAUX Cable USB, 3 en 1 Retráctil Multi Cargador Universal Carga Rápida Micro USB Tipo C IP para Smarthone, Samsung Galaxy S21 S20, Google Pixel, PS5-1M € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Cavo USB 3 in 1】:Cavo multi usb incluso cavo Lightning, porta micro USB e connettore C, il tutto combinato in un cavo di alimentazione. Rendi la tua vita digitale più facile e comoda quando sei in viaggio, in ufficio, in macchina oa casa

【Cavo di ricarica veloce】:Cavo mini usb 3 in 1 supporta 5V/ 3A di carica per dare i tuoi 3 dispositivi più velocemente allo stesso tempo.(✘Nota: Questo caricatore usb multiplo è progettato per la ricarica, non per il trasferimento dati.)

【Perfect Compatible】:Cavo usb multiplo compatibile con Phone 12 11 Pro Max Xr Xs X 8 7 6 6s;Samsung Galaxy S20 S21 S10 S6 A51 A71 Note 9 8 A3 A5 A7 A9 J3 J5 J7; Huawei P30 P20; Honor/ Google Pixel/Nexus/ HTC/ Nokia/ Sony/ PS4/PS5/Controller/ Bluetooth speaker/ Camera/ Earphone/Power bank/ Smartwatch/ Alcatel/ Tablet/ USB Fan/Alexa/ Supercalla altro ancora

【Diseño de cable portátil】:cable de carga universal telescópico 3 en 1, con una estructura de la rueda+ cubo de TPE de moda de alta calidad de 3,3 pies / 1 M+,puede actualizar cables multinúcleo, proporcionar una vida útil más larga y una mayor flexibilidad

【Cable Multi USB Garantía】:SDBAUX retráctil cable cargador usb 3 en 1 ofrece una garantía de devolución de 30 días, una garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio amigable 7 * 24. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente

CABLEPELADO Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho | Conversor USB C a Micro USB | Velocidades de Transferencia de Datos de hasta 480 Mbps | Transferencia de Datos | Negro € 3.95 in stock 2 new from €3.95

Amazon.es Features ✅[USO] Si dispone de un movil con conexión Micro USB y quiere aprovechar un cable USB C, este adaptador será perfecto para usted.

✅[COMPATIBLE CON] Galaxy S7/S7/S8 Edge/S6/S6 Edge/Note5, LG G4, Nexus 5/6, HTC One A9 - Tabletas: Samsung Galaxy Tab S2, Kindle Fire, ThinkPad Tablet 2 y más dispositivos micro USB

✅[IMPORTATENTE] No es compatible con conexiones OTG como memorias, discos duros externos, teclado o mouse. 2. Los auriculares USB-C no son compatibles

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.