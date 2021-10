Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Mfc-J5330Dw de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Mfc-J5330Dw de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mfc-J5330Dw veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mfc-J5330Dw disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mfc-J5330Dw ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mfc-J5330Dw pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Brother MFCJ5330DW - Impresora multifunción de tinta profesional, conexión WiFi, con tecnología de inyección de tinta, Negro € 209.37 in stock 3 new from €204.44

1 used from €209.37 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de impresión: Inyeccion

Impresión automática a 2 caras

Bandeja de entrada de 250 hojas extensible

Pantalla táctil LCD color de 6,8 cm

¡Nota! La impresora no tiene función copia a doble cara automática

10-JOTO LC3219 XL LC3219XL Cartuchos de Tinta Reemplazo para Brother LC3219XL Compatible con Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Borther LC3219 LC3217 Modelos de impresora compatibles: Brother MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J5730DW MFC-J6930DW MFC-J5335DW MFC-J6935DW MFC-J5930DW.

Volumen de tinta LC3219XL LC3217XL: 60ml para negro y 20ml para cian / magenta / amarillo. Rendimiento de páginas: 3000 páginas para cartuchos negros y 1500 páginas para cartuchos de color (cobertura del 5% en A4).

Características del cartucho de tinta JOTO Borther LC-3219 LC-3217: El producto es totalmente compatible con la impresora y el paquete es hermético y no causará fugas de tinta. Los cartuchos de tinta de repuesto Borther cuidadosamente elaborados pueden ayudarlo a reducir significativamente sus costos de impresión. ¡Excelente calidad y alta capacidad, con un excelente rendimiento de impresión es la elección acertada!

El efecto de impresión de los cartuchos LC3219 Borther es el símbolo de JOTO: JOTO se ha centrado en la experiencia del usuario desde sus inicios. Nuestros productos han pasado las certificaciones ISO9001, ISO14001 y MSDS y todos cumplen con los estándares europeos.

Recibirá: buen flujo de tinta, páginas impresas limpias, efectos sensoriales de alta calidad, impresiones claras, cartuchos de tinta insípidos y saludables. 4 negro / 2 magenta / 2 cian / 2 amarillo y si tiene alguna pregunta sobre el producto, comuníquese con nosotros dentro de las 24 horas y recibirá una garantía de devolución de dinero. READ Los 30 mejores Macbook Air 13 Case de 2021 - Revisión y guía

AUBEN LC3219XL Reemplazo Compatible para Brother LC3219XL LC3219 LC3217 Cartuchos de Tinta para Brother MFC-J5330DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW,Paquete de 4 € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excelente: cartuchos de tinta AUBEN 3219XL a un precio razonable para uso diario, como la escuela, el trabajo y la impresión en el hogar. Es ideal para una impresión asequible y confiable sin compromiso.

Paquete incluido: 3219XL Cartuchos de tinta no originales de 5 piezas (2 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo)

Rendimiento de páginas: 3000 páginas para negro, 1500 páginas para cada color (5 por ciento de cobertura en papel A4)

Compatible con: Brother MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6935DW MFC-J5930DW

Cartuchos Inteligentes Certificados: AUBEN Los cartuchos de tinta LC 3219XL se fabrican en una instalación certificada. Todos los cartuchos de tinta están diseñados para producir excelentes resultados.

DOREINK LC3219XL Cartuchos de Tinta para Brother LC3219 LC3217 LC3219 XL Compatible para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW (Paquete de 9) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cartuchos de tinta compatibles con Brother LC3219XL LC3217 DOREINK con chips de nueva versión. La tinta de alta calidad garantiza colores vivos y una impresión clara, el alto rendimiento de las páginas reduce los costes de impresión diarios.

Cartuchos de tinta LC3219XL compatibles con impresora Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW Brother MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW.

El paquete incluye: Pack de 9 cartuchos de tinta compatibles LC3219 XL (2 cian, 2 magenta, 2 amarillos, 3 negro).

Rendimiento de la página: 3000 páginas por cartucho negro Lc3219xL; 1600 páginas por cartucho de color lc3219xl con un 5% de cobertura de papel A4.

Elige el servicio DOREINK: Produzca bajo la norma ISO 9001, ISO 10004. Inspecciona estrictamente antes de enviar. Tu satisfacción es nuestro motor

GREENSKY Compatible Cartuchos de Tinta Reemplazo para Brother LC3219XL LC3219 LC3217 para Brother MFC-J5330DW MFC-J6930DW MFC-J6530DW MFC-J5730DW MFC-J6935DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW (4 Paquete) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de modelo: Cartuchos de tinta compatibles para LC3219XL LC3219 LC3219XLBK LC3219XLC LC3219XLY LC3219XLM, también compatible con LC3217 cartuchos de tinta

Contenidos del paquete: 1 x LC3219XLBK (negro), 1 x LC3219XLM (magenta), 1 x LC3219XLY (amarillo), 1 x LC3219XLC (cian), paquete de 4 cartuchos de tinta LC3219XL combinados

Compatible impresoras: Brother MFC-J5330DW MFC-J6930DW MFC-J6530DW Brother MFC-J5730DW MFC-J6935DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW impresora

Rendimiento de página estimado: 3000 páginas por cartucho LC3219XL LC3219 negro, 1500 páginas por cartucho de color LC3219XL LC3219, con una cobertura del 5 por ciento de papel A4

Alto rendimiento: Todos los cartuchos de tinta están diseñados para producir excelentes resultados

OBENO - 1 Set - LC3217 LC3219 4 Packs Cartucho de Tinta Compatible para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW/J6935DW(1 Black, 1 Cyan, 1 Magenta, 1 Amarillo) € 17.56 in stock 1 new from €17.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Marca】: OBENO - Tinta formulada en Alemania.

【Ventajas de OBENO】:Menos costosas, de la misma gran calidad. Fabricado por ISO 9001 MFC-14012; STMC; CE; ROHS, REACH certificado fábrica. Adopta tinta de importación de alta calidad, hace que la impresión sea más suave y colorida, perfectamente compatible con el cartucho original. Fácil de instalar y usar.

【Compatibilidad de impresora】: Para impresoras Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW.

【Incluye】: LC3219 universal 1 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo 4 unidades.

【Garantía】: 100% garantía de calidad & = garantía de devolución del dinero de 34 meses, que cubre cualquier calidad, fiabilidad y problemas de rendimiento.

Hallolux LC3219XL Compatible Cartuchos de Tinta para Brother LC3219 LC3217 LC-3219XL para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW (4 Pack) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventajas del producto: los cartuchos de tinta HALLOLUX LC3219XL LC3219 LC3217 LC 3219XL producen con efectos de impresión en negro nítidos

Contenido: Pack de 4 Cartuchos de tinta para Brother LC3219XL LC3219 LC3217 LC 3219XL (1 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo)

Compatible para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW Serie Impresoras

Rendimiento de la página: 3000 páginas por cartucho de tinta negra y 1500 páginas por cartucho de tinta de color (cobertura del 5% de A4)

Razón de la elección: el uso de sustitutos de tinta de la marca HALLELUX le brinda un efecto de impresión exquisito. Es una opción ideal para su uso diario. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades

Business Smart mfc-j5330dw multifunción de inyección de Tinta Pro 4-en-1, A4/A3, 22/20 ppm, WiFi, Ethernet, Doble Cara (Modelo francés) € 317.79 in stock 2 new from €315.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprima en impresión a doble cara hasta en formato A4

Imprima hasta A3 a través de la introducteur manual

No espere después de sus documentos con un tiempo de salida de la primera página de 6 segundos

Ahorro de dinero, gracias a los cartuchos de tinta pigmentada de alta capacidad

Garantía estándar: 2 años intercambio en sitio

feier LC3219XL LC3217XL Recambio Cartuchos de Tinta Brother LC3219 LC3217 Compatibles con Impresoras Brother MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5730DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW € 31.35 in stock 1 new from €31.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresoras compatibles: Brother MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5730DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW.

Compatibilidad 100 %: Gracias a los chips inteligentes integrados, estos cartuchos funcionan con tu impresora.

Alto volumen de tinta: 3000 páginas negro, 1500 páginas con el cian/ magenta/ amarillo, al 5 % de cobertura en una página A4.

Paquete de 5: 2 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo.

Buen rendimiento: impresión suave y colores vivos. Puede disfrutar de resultados de impresión cómodos y de alta calidad

ECS Compatible Tinta Cartucho Reemplazo para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW LC3219XL (Magenta, 2-Paquete) € 10.95 in stock 1 new from €10.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 cartuchos de tinta magenta de repuesto LC3219XLM

Compatible con impresoras Brother MFC-J 5330DW MFC-J5330DW XL MFC-J5335DW MFC-J5335DWF MFC-J5730DW MFC-J5830DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6535DW MFC-J6535DW XL MFC-J6730DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW MFC-J6935DWF

Alta calidad, enchufar y usar como OEM

Colores vivos y secado rápido

Garantía de 12 meses

Hallolux LC3219XL Compatible Cartuchos de Tinta para Brother LC3219 LC3217 LC-3219XL para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW (5 Pack) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventajas del producto: los cartuchos de tinta HALLOLUX LC3219XL LC3219 LC3217 LC 3219XL producen con efectos de impresión en negro nítidos

Contenido: Pack de 5 Cartuchos de tinta para Brother LC3219XL LC3219 LC3217 LC 3219XL (2 Negro, 1 Cian, 1 Magenta, 1 Amarillo)

Compatible para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW Serie Impresoras

Rendimiento de la página: 3000 páginas por cartucho de tinta negra y 1500 páginas por cartucho de tinta de color (cobertura del 5% de A4)

Razón de la elección: el uso de sustitutos de tinta de la marca HALLELUX le brinda un efecto de impresión exquisito. Es una opción ideal para su uso diario. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades

Toner Kingdom Cartucho de Tinta Compatible de Repuesto con Brother LC3219XL LC3219 LC3217 para Brother MFC-J6930DW MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J5730DW MFC-J5335DW MFC-J5930DW J6935DW (10 Paquetes) € 39.89 in stock 2 new from €39.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de cartucho: LC3219XL LC3217 cartucho de tinta

Contenido del paquete: cartuchos de tinta compatibles LC3219XL, 4 negro, 2 cian, 2 amarillo, 2 magenta

Modelos de impresora compatibles: Brother MFC-J5330DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6935DW MFC-J5930DW

Rendimiento de páginas: 3000 páginas para negro, 1500 páginas para cada color (5 por ciento de cobertura en papel A4)

Ventajas: los cartuchos compatibles con Toner Kingdom tienen una calidad de impresión más alta que otros, resisten la decoloración, manchas y borrosa, así como le ofrecen impresiones confiables

Kamo LC3219 - Cartuchos de tinta compatibles con Brother LC-3219XL LC-3217, para MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW (2 negros, 1 color) € 28.25 in stock 1 new from €28.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Brother LC-3219XL o LC-3217, para Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW

Satisface tus necesidades: los cartuchos de impresora Kamo LC3219 (no cartuchos de impresora Brother) se adaptan a tu impresora Brother, imprimen textos claros e imágenes ricas y muestran el nivel de tinta.

Más tinta, más impresión: los cartuchos de tinta Kamo XL ofrecen un alto volumen de tinta y un alto rendimiento de página, 3000 páginas por cartucho negro, 1500 páginas por cartucho de color (*basado en un 5% de cobertura de papel A4)

Respetuoso con la presión: la tinta avanzada Kamo se seca rápidamente, sin olor peculiar, evita la obstrucción. Los cartuchos de tinta Kamo LC3219 se pueden utilizar de forma segura con impresoras domésticas u oficinas compatibles.

Lo que recibirás: Kamo LC3219 Multipack compuesto por 2 negros, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo y 1 ejemplar de las instrucciones. Ofrecemos 24 meses de garantía y soporte al cliente 24 horas READ Los 30 mejores Razer Thresher Ultimate de 2021 - Revisión y guía

Tinta Brother LC-3219XLVAL Pack Cuatricolor Alta Capacidad 1.500/3.000 Pag, Multi-Pack (Negro, Amarillo, Magenta, Cian) € 99.46 in stock 27 new from €99.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinta brother lc-3219xlval pack cuatricolor con m/y/bk alta capacidad 1.500/3.000pag

Color: Multi-Pack (Negro/Amarillo/Magenta/Cian)

Resistente y con diseño funcional

Tecnología de impresora; Impresión por inyección de tinta

Brother MFCJ5730DW - Impresora multifunción tinta color € 265.62 in stock

1 used from €265.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión A4 y A3

Alta capacidad de papel de 600 hojas distribuidas en 3 bandejas

Doble cara automática A4 en todas las funcione

Pantalla táctil de 9,3cm

Impresora con 4 funciones, impresión A4/A3, copia, escáner y fax A4 con alta capacidad de papel, cartuchos XL opcionales y doble cara en todas las funciones.

Toner Kingdom LC223 LC223XL Cartuchos de Tinta Compatibles de Reemplazo para Brother DCP-J4120DW DCP-J562DW MFC-J5625DW J4625DW J5320DW J5720DW J880DW J5620DW J680DW J4420DW J4620DW J480DW (15 Pack) € 21.99

€ 17.99 in stock 3 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de cartucho: Cartuchos de tinta LC223 LC223XL

Contenido del paquete: Cartuchos de tinta-6 Negro, 3 Cian, 3 Amarillo, 3 Magenta

Modelos de impresora compatibles: Compatible para Brother Impresora dcp j4120dw dcp j562dw mfc j4420dw mfc j4620dw mfc j4625dw mfc j5320dw mfc j5620dw mfc j5625dw mfc j5720dw mfc j480dw mfc j680dw mfc j880dw

Rendimiento de páginas: 550 páginas para negro, 550 páginas para cada color (5% de cobertura en papel A4)

Ventajas: los cartuchos compatibles con Toner Kingdom tienen una calidad de impresión más alta que otros, resisten la decoloración, manchas y borrosa, así como le ofrecen impresiones confiables

Brother Multifunción MFC-J6530DW € 279.24 in stock 3 new from €271.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncion brother inyeccion color mfc-j6530dw fax a3/ 35ppm/ 128mb/ usb/ red/ wifi/ wifi direct/ duplex impresion a3/ adf 50hojas a3

Original Cartuchos de impresora para Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW incl. Bolígrafo - 4er Embalar € 71.92

€ 65.99 in stock 4 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LC 3217 Multipack

D&C LC3217 Cartucho de Tinta Compatible para Brother LC-3217 LC-3219 para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW (10 Pack) € 29.89 in stock 1 new from €29.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Sustituye a los siguientes cartuchos de impresora]: cartuchos de tinta compatibles para Brother LC3217 XL.

Contenido: 4 LC3217BK negro (22 ml), 2 LC3217C cian (15 ml), 2 LC3217M magenta (15 ml), 2 LC3217Y amarillo (15 ml).

[Compatible con los siguientes modelos de impresora]: para MFC-J 5330 DW, MFC-J 5335 DW, MFC-J 5730 DW, MFC-J 5930 DW, MFC-J 6530 DW, MFC-J 6930 DW, MFC-J 6935 DW.

[Fabricación profesional]: Cartuchos de tinta compatibles de alta calidad con chip, 100% compatibles con buenos resultados de impresión, hasta 2 años de almacenamiento sin problemas. Fácil de usar: desempaquetar, enchufar y empezar a imprimir

DC es un antiguo vendedor que se especializa en la venta de cartuchos de tinta compatibles y te ofrece funciones fáciles de usar a un precio asequible. Los consumidores pueden reembolsar los artículos dentro de 365 días sin problemas. Si tienes algún problema con los cartuchos, ponte en contacto con nosotros al iniciar tu cuenta de Amazon. Busca tu pedido DC y haz clic en "Contactar con el vendedor".

ECS Compatible Tinta Cartucho Reemplazo para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW LC3219XL (Magenta, 1-Paquete) € 7.95 in stock 1 new from €7.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 cartucho de tinta magenta de repuesto LC3219XLM

Compatible con impresoras Brother MFC-J 5330DW MFC-J5330DW XL MFC-J5335DW MFC-J5335DWF MFC-J5730DW MFC-J5830DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6535DW MFC-J6535DW XL MFC-J6730DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW MFC-J6935DWF

Alta calidad, plug and play como OEM

Color vivo y secado rápido

Garantía de 12 meses

LEMERO UEXPECT LC3219XL - Cartuchos de tinta de repuesto para Brother LC-3219 LC-3217 compatible con Brother MFC-J5330DW MFC-J5730DW MFC-J5335DW MFC-J6930DW MFC-J6530DW MFC-J5930DW MFC-J6935DW € 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con impresoras: Brother MFC-J6530DW, MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J6930DW, MFC-J5930DW, MFC-J6935DW

Contenido del paquete: 4 unidades (1 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo)

Rendimiento de páginas estimado: 3000 páginas (negro), 1500 páginas (color) (5% de cobertura de las páginas impresas A4)

Tinta de alta calidad: tinta de calidad exquisita, con impresión nítida y colores vivos. Ofrece comodidad para el trabajo y los deberes.

Servicio de calidad: soporte técnico profesional. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. LEMERO UEXPECT le ofrece una solución satisfactoria.

Brother Multipack LC-3217 € 65.27 in stock 19 new from €54.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los mejores productos para el cuidado y uso personal.

Uniwork Cartuchos de Tinta Reemplazo para Brother LC223 XL Compatible con MFC J5320DW J4420DW J4620DW J480DW J5620DW J5720DW J680DW J4625DW J880DW J5625DW DCP J4120DW J562DW (10 Pack) € 20.29 in stock 1 new from €20.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Últimos chips: el firmware de la impresora reconocerá fácilmente el reemplazo del cartucho de tinta compatible con Uniwork LC223 LC 223XL con los chips actualizados más recientes.

Impresora compatible: MFC-J5320DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J480DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW DCP-J4120DW DCP-J562DW MFC-J680DW MFC-J4625DW MFC-J880DW MFC-J5625DW Impresora

Rendimiento de página: 800 páginas por cartucho de tinta negra LC223 LC 223XL y 750 páginas por cartucho de tinta LC223 LC 223XL en color (Carta / A4, con una cobertura del 5%) (No original).

Contenido del paquete: 4x cartucho de tinta negra LC223, 2x cartucho de tinta cian LC223, 2x cartucho de tinta magenta LC223, 2x cartucho de tinta amarilla LC223(no original)

Nuestros reemplazos de cartuchos de tinta LC223 compatibles producen colores brillantes y efectos de impresión en negro nítido. Los resultados de impresión claros para sus necesidades de impresión en el hogar, en la escuela y en la oficina.

Wolfgray LC3219XL Tinta Compatible para Brother LC3219 LC 3219 XL LC 3217 Cartuchos de Tinta para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW (5 Negro) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 5 Compatible LC3219XL Cartuchos de tinta LC3219XL Negro x5, LC3219XL Cian x0, LC3219XL Magenta x0, LC3219XL Amarillo x0 (Total 5 paquete LC 3219 XL LC 3217 Cartuchos de tinta)

Wolfgray LC3219XL Cartuchos de tinta Compatibl Impresora: Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW Impresora

Salida de página: negro: 60 ml por cartuchos de tinta, cian / magenta / amarillo: 17 ml por cartuchos de tinta.3000 páginas por LC3219XL cartucho de tinta negra , 1500 páginas por LC3219XL cartuchos de tinta color(5% de papel de cubierta A4)

Wolfgray LC3219XL LC 3219XL LC3217 LC-3217 tinta 100% compatible con su impresora.Chip y tinta de alta calidad: la impresora reconoce los cartuchos de tinta LC3219XL compatibles,La mejor opción para imprimir efectos de texto e imagen.Período de garantía de un año.

En 2-3 días laborables llegará a la llegada. Garantía de devolución de dinero de 12 meses. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, nuestro equipo de servicio al cliente le responderá en 24 horas.

ROTRi Funda Antipolvo a Medida para Impresora Brother MFC-J5330DW - Negro. Made in Germany € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡NO es una funda universal! ¡Hecha a medida para impresora Brother MFC-J5330DW y se ajusta exactamente!

Dimensiones (al. x an. x prof.): 29,9 x 54,0 x 40,8 cm

Material : polipropileno

Fabricada en Alemania

Jagute LC3219XL - Cartuchos de tinta compatibles de repuesto para Brother LC3219 LC3217 para impresora Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Impresoras compatibles: Brother MFC-J6935DW MFC-J6930DW MFC-J6530DW MFC-J5930DW MFC-J5730DW MFC-J5335DW MFC-J5330DW . Nueva generación de chips de alta tecnología y perfectamente compatibles con tu impresora

★Jagute se compromete a proporcionar a los clientes productos de alta calidad. Al mismo tiempo, permite a los clientes ahorrar hasta un 60% en los costes de impresión diarios

★ Contenido: Jagute LC3219XL LC3217 Cartuchos de tinta, paquete de 10: (4 negro, 2 cian, 2 magenta, 2 amarillo). Los cartuchos de tinta Jagute utilizan tinta a base de colorante para una perfecta fluidez de impresión.

★Rendimiento de impresión: 3000 páginas de impresión para el cartucho LC3219 XL negro, 1500 páginas para los cartuchos de color. Ahorre costes y obtenga más páginas. Disfruta de colores brillantes y naturales cerca del rendimiento de impresión original

★ Certificado ISO9001 e ISO14001. Colores vivos exclusivos de alta calidad y resultados de impresión READ Los 30 mejores Micro Sd 64 de 2021 - Revisión y guía

Brother LC3219XLY Cartucho de tinta amarillo original de larga duración para las impresoras MFCJ5330DW, MFCJ5730DW, MFCJ5930DW, MFCJ6530DW, MFCJ6930DW y MFCJ6935DW € 25.99

€ 24.21 in stock 45 new from €24.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consumible Brother original, cartucho de tinta LC3219XLY, color amarillo

Duración estimada: impresiones 1500 páginas de acuerdo con ISO/IEC 24711, cantidad 1

Alta calidad Brother original cartucho de tinta

Wolfgray LC3217 LC3219XL Tinta Compatible para Brother LC 3217 LC-3217 Cartuchos de Tinta para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW (3Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 3 paquete de LC3217 Cartuchos de tinta Compatible para Brother LC3219XL LC3217 Tinta (LC3217 Negro x3, LC3217 Cian x0, LC3217 Magenta x0, LC3217 Amarillo x0)

Wolfgray LC3217 LC3219XL Cartuchos de tinta Compatible Impresora: Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW Impresora

Salida de página: LC3217 Negro: 60 ml pro tinta, LC3217 Cian / Magenta / Amarillo: 17 ml pro tinta.3000 páginas por LC3217 cartucho de tinta negro, 1500 páginas por LC3217 cartuchos de tinta color(5% de papel de cubierta A4)

Wolfgray LC3217 LC 3217 tinta 100% compatible con su impresora.Chip y tinta de alta calidad: la impresora reconoce los compatible LC3217 LC-3217 cartuchos de tinta, La mejor opción para imprimir efectos de texto e imagen.Período de garantía de un año.

En 2-3 días laborables llegará a la llegada. Garantía de devolución de dinero de 12 meses. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, nuestro equipo de servicio al cliente le responderá en 24 horas.

GREENSKY LC223XL Cartuchos de Tinta Compatibles de Reemplazo para Brother LC223 LC223 XL para Brother MFC J480DW J4420DW J880W J5320DW J4620DW DCP J4120DW DCP J562DW (Paquete de 16) € 27.39 in stock 2 new from €27.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de modelo: 16 paquetes de cartuchos de repuesto de tinta compatibles para Brother LC223 LC223XL

Contenido del paquete: 4 negro, 4 cian, 4 amarillo, 4 magenta (16 unidades combinadas)

Impresoras compatibles: Compatible para Brother Impresora dcp j4120dw dcp j562dw mfc j4420dw mfc j4620dw mfc j4625dw mfc j5320dw mfc j5620dw mfc j5625dw mfc j5720dw mfc j480dw mfc j680dw mfc j880dw

Rendimiento estimado de página: 550 páginas en negras, 550 páginas en color por cartucho, a un 5% de cobertura de papel A4

Alto rendimiento: Todos los cartuchos de tinta están diseñados para producir excelentes resultados

ECS Compatible Tinta Cartucho Reemplazo para Brother MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW LC3219XL (Amarillo, 1-Paquete) € 7.95 in stock 1 new from €7.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 cartucho de tinta amarillo de repuesto LC3219XLY

Compatible con impresoras Brother MFC-J 5330DW MFC-J5330DW XL MFC-J5335DW MFC-J5335DWF MFC-J5730DW MFC-J5830DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6535DW MFC-J6535DW XL MFC-J6730DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW MFC-J6935DWF

Alta calidad, enchufar y usar como OEM

Colores vivos y secado rápido

Garantía de 12 meses

