Los 30 mejores Mesas Y Sillas Comedor de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mesas Y Sillas Comedor disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mesas Y Sillas Comedor ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mesas Y Sillas Comedor pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



BenyLed Juego de Mesa de Comedor Rectangular y 4 Sillas, Sillas de Comedor Tapizadas y Muebles de Cocina de Juego de Comedor Estilo Madera, Blanco € 218.00

€ 198.00 in stock 2 new from €198.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mesa de cocina de gama alta】Tablero de MDF rectangular de 8 mm de grosor con estructura de metal resistente y patas de madera de haya. Y la superficie lisa es fácil de limpiar. (Simplemente límpiela con un paño húmedo)

【Sillas de comedor de excelente mano de obra】Juego de 4 sillas de comedor blancas con respaldo medio que combinan con la mesa. La piel sintética suave blanca envuelve la esponja y la limpieza diaria solo requiere pasar un paño húmedo. Base de madera, estable, resistente y duradera.

【Aplicación】Adecuado para comedor, cocina. No te preocupes por no tener un gran espacio para disfrutar de la cena, ahorra mucho espacio y las cuatro sillas se pueden colocar completamente debajo de la mesa del comedor. Perfecto para una familia de 4-6 personas.

【Dimensión】Mesa de comedor: L110 * W70 * H74cm. Sillas de comedor: L42 * W49 * H83cm; Altura del asiento: 42,5 cm, Altura del respaldo: 40 cm. Necesita ensamblar, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

【Entrega】Enviado desde Alemania. Tardará de 3 a 6 días laborables. Si hay algún problema de calidad con el producto dentro de los dos meses, podemos reembolsarlo o enviar uno nuevo como reemplazo.

Juego de Mesa de Comedor y 4 Sillas Comedor Cocina de Madera Pino Moderno Mesa Cocina con Sillas 108 cm x 65 cm x 75 cm,Blanco € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Moderno y simple] El producto adopta el esquema de color en estilo jardín, el aspecto moderno y simple, se puede integrar perfectamente en varios estilos de decoración del hogar, es la combinación perfecta para el comedor y la cocina.

[Robusto y duradero] 100% de madera. Úselo para una larga vida. La superficie de la mesa y las sillas están pulidas y pintadas, haciendo que la superficie sea más lisa, impermeable y resistente a la corrosión, fácil de limpiar.

[Conexión estable] La conexión entre la mesa y la pata de la mesa está diseñada con una ranura, cuando se instala, solo necesita colocar el conector de metal en la ranura y alinear los orificios de los tornillos para instalar la mesa, y no es fácil caerse, la conexión es más estrecha. Las patas de la silla están unidas con la estructura de travesaño, lo que hace que la silla sea más estable.

[Seguridad y anticolisión] La mesa y la superficie del asiento de la silla están diseñados con esquinas curvas, y la estructura de madera de pino es más suave, lo que puede ralentizar el impacto de golpes y protegerte a ti y a la seguridad de tu bebé.

[Montaje fácil] El paquete incluye instrucciones de instalación, se puede montar rápidamente según las instrucciones muy claras.

Homely - Conjunto de Comedor de diseño Moderno Karina II Mesa de Cristal, DM y Acero Pulido de 140x90 cm, 4 sillas de Polipiel y Patas de Acero Cromado Color Blanco € 479.00 in stock 1 new from €479.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KARINA II: El conjunto de comedor KARINA II ha llegado para quedarse. KARINA II es un conjunto de comedor de diseño moderno, con 4 sillas originales y cómodas y una mesa de 140x90 cm perfecta para seis comensales

➕MESA KARINA II: La mesa de comedor KARINA II es una apuesta segura por la elegancia de la sencillez y el buen diseño. Acero, cristal y líneas rectas para decorar tu hogar. El sobre de cristal templado de 140x90 cm aporta transparencia y limpieza a tu estancia. Sus patas de MDF laminadas en metal pulido con acabado brillo, resaltan las formas rectas y puras de un diseño funcional y elegante

➕SILLAS ALEX: ALEX son unas sillas de diseño moderno para hogares a la última, con un diseño único pensado para lucir bien y para aportar comodidad en la mesa. Las 4 sillas de comedor o cocina ALEX tienen un elegante, estilizado y cómodo asiento tapizado en polipìel a modo de capitoné en color BLANCO y unas patas cromadas con una novedosa y suave curva que aligera su base

CARACTERÍSTICAS MESA: Mesa de comedor de diseño minimalista | Sobremesa de cristal templado de 140x90 cm | Grosor del cristal: 10 mm | Base con pies de 12x5x76 cm con interior de DM, chapadas con acero pulido con terminación en brillo | Medidas: ancho 140 cm, fondo 90 cm, alto 75 cm | Materiales: Vidrio / Metal / DM | Color: Metálico / Transparente

CARACTERÍSTICAS SILLAS: Pack de 4 sillas de comedor de diseño moderno | Tapizadas en polipiel | Patas de acero cromado | Medidas: ancho 44 cm, fondo 61 cm, alto 97 cm, altura asiento 45-47 cm | Materiales: Metal / Polipiel | Color: Blanco

HABITMOBEL Conjunto 6 Sillas con Mesa de Comedor Extensible, Medidas: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 559.00 in stock 1 new from €559.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones (6 unidades) Silla : Ancho: 46,5 cms Fondo: 48 cms Altura: 82 cms. Altura suelo al asiento : 42 cms

Medidas Mesa Comedor: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto)

La mesa de comedor extensible es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá disfrutar al máximo con tu familia. Y Sillas de diseño, madera de haya, carcasa de polipropileno blanca.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.GRATIS

El mueble e enviará a cualquier punto de la Península (excepto Islas , Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a Pie de calle READ l'Assembla nazionale autoriza la nomina dell'ambasciatrice en España

H.J WeDoo Conjunto de mesa de comedor y sillas – mesa de comedor rectangular moderna de 110 cm de MDF con 4 sillas adecuado para comedor, cocina, sala de estar, blanco € 199.99

€ 181.99 in stock 1 new from €181.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ El grupo de comedor con 4 sillas es de diseño simple, adecuado para el salón o la cocina, se puede utilizar como mesa baja, mesa de salón, mesa de oficina, salón y cocina.

★ Dimensiones de la mesa de comedor: las dimensiones de la mesa de comedor son de 110 x 70 x 73 cm (largo x ancho x alto), de buena tamaño, para acoger fácilmente 4 personas

★ Dimensiones de la silla de comedor: 41,5 x 46,5 x 81 cm, altura del asiento: 41 cm

★ Material: el tablero de la mesa de comedor está hecho de paneles de fibra de densidad media de alta calidad, la silla es de polipropileno mate con relleno de cuero sintético, las patas de la silla son de haya.

★ Mesa de comedor estable y bonita y 4 sillas modernas; las sillas y la mesa han llegado en dos entregas separadas

Mobilier-Deco LITORAL - Mesa extensible con 6 sillas negras € 275.00 in stock 1 new from €275.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de mesa y sillas

Color negro

Estructura de metal. Bandeja de cristal. Sillas de piel sintética

70 x 110 x 70 x 75 cm

CASARIA Conjunto Mesa y 4 sillas Paul Muebles de Cocina Comedor Blanco Mesa MDF Resistente 110x70cm € 169.95 in stock 1 new from €169.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMEDOR PARA 4 PERSONAS - El conjunto de mesa de comedor y 4 sillas 'Paul' de Casaria es ideal para tu cocina, comedor o salón. Perfecto para compartir con familia y amigos en espacios pequeños.

AHORRA ESPACIO - Con sus dimensiones compactas de 110x70x76cm, el juego de muebles quedará perfecto en pequeños espacios: cocina, comedor u otros ..

ATEMPORAL Y FÁCIL DE CUIDAR - El conjunto de una mesa y 4 sillas se adapta a cualquier tipo de lugar gracias a su diseño atemporal y simple. Además es fácil de cuidar ya que es repelente al agua

ESTABLE Y ROBUSTO - La mesa y las sillas impresionan por su durabilidad. La estructura está hecha de acero con recubrimiento de polvo, lo que permite a los muebles de ser estables y robustos. El tablero de la mesa está hecho de madera MDF y es repelente al agua

DATOS TÉCNICOS - Medidas de la mesa: (L/P/A) 110x70x76cm // Medidas de la silla: (L/P/A) 38x46x87cm // Material de la estructura: Metal con recubrimiento de polvo // Material del tablero de la mesa: MDF // Color: Blanco

HABITMOBEL Conjunto 4 Sillas con Mesa de Comedor Extensible, Medidas: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 478.00 in stock 1 new from €478.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones Silla : Ancho: 46,5 cms Fondo: 48 cms Altura: 82 cms. Altura suelo al asiento : 42 cms

Medidas Mesa Comedor: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto)

La mesa de comedor extensible es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá disfrutar al máximo con tu familia. Y Sillas de diseño, madera de haya, carcasa de polipropileno blanca.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.GRATIS

El mueble e enviará a cualquier punto de la Península (excepto Islas , Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a Pie de calle

tectake 800551 Juego de Muebles, Set de 6X Sillas & Mesa, Conjunto Mobiliario, Cocina Comedor Salón, Cuero Sintético PVC, Nuevo (Negro/Negro) € 254.90

€ 239.90 in stock 2 new from €239.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOCIALIZA CON LOS TUYOS: Disfruta de agradables reuniones familiares o entre amigos con el cómodo juego de comedor Brandemburgo.

MENOS ES MÁS: Tanto las sillas como la mesa están diseñadas con un estilo moderno y estilizado que darán un toque fino y minimalista a tu salón o comedor.

MATERIALES SELECCIONADOS: El cuidado tapizado de piel sintética, la estructura de acero y el tablero de cristal de la mesa son fáciles de limpiar y ofrecen una gran durabilidad.

HECHO PARA TI: Consigue ya tu conjunto de comedor Brandemburgo de tectake, especialmente diseñado para tu hogar.

DETALLES DEL PRODUCTO: Medidas totales silla (ancho x fondo x alto): aprox. 49 x 41,5 x 98 cm // Altura del asiento: aprox. 47,5 cm // Asiento (ancho x fondo): aprox. 39,5 x 40,5 cm // Capacidad de carga silla: 120 kg // Medidas totales mesa (largo x ancho x alto): aprox. 130 x 70 x 75 cm // Grosor del tablero de cristal: aprox. 6 mm // Capacidad de carga mesa: 60 kg.

JINPALAY Conjunto Mesa y 4 Sillas Comedor Cocina de Madera Pino Moderno Mesa Cocina con Sillas 108 cm x 65 cm x 75 cm (Gris) € 239.00 in stock 1 new from €239.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto mesa y sillas comedor con atractivo diseño. Es un conjunto de mesa y 4 sillas que se integra a la perfección en prácticamente cualquier espacio o estancia de su hogar.

Conjunto mesa y sillas comedor Dimensiones totales de la silla (largo x ancho, alto): aprox. 41 x 46 x 86cm // Dimensiones totales de la mesa (largo x ancho x alto): aprox. 108 x 65 x 73 cm.

ESTABLE Y ROBUSTO - La Conjunto mesa y sillas comedor impresionan por su durabilidad. La estructura está hecha de Pino lo que permite a los muebles de ser estables y robustos.

COMEDOR PARA 4 -6 PERSONAS - El conjunto de mesa de comedor y 4 sillas es ideal para tu cocina, comedor o salón. Perfecto para compartir con familia y amigos en espacios pequeños.

Conjunto mesa y sillas comedor en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje el juego de muebles quedará perfecto en pequeños espacios: cocina, comedor u otros .

Duérmete Online - Pack Mesa de Cristal de Comedor o Cocina + 6 Sillas Color Negro a Juego, Modelo Döme, Prácticas y Funcionales € 247.89 in stock 1 new from €247.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor con un atractivo e innovador diseño. Práctica y funcional + Juego de 6 sillas de diseño nórdico, a juego con la mesa

Mesa Döme: Estructura robusta, compuesta por un sobre de cristal templado + 4 patas cilíndricas acabadas en puntura electrostática de color negro

Dimensiones de la mesa: 140 cm (Largo) x 80 cm (Ancho) x 74 cm (Alto)

Pack de 6 silla Döme: Elaboradas con un atractivo diseño, tapizadas en polipiel de excelente calidad, multifuncionales, ideales para cualquier tipo de ocasión. Medidas: 39,5 cm (Ancho) x 37,5 cm (Fondo) x 96 cm (Alto) Altura del asiento: 44 cm. Asiento y respaldo acolchados para una mayor comodidad. Patas metálicas acabadas con pintura electrostática en color negro

Muy fácil montaje, incluye instrucciones de montaje paso a paso

Combinación Mesa Y Silla Inicio Mesa De Ocio Cocina ModernoConjunto De Mesa Y Silla Salón Recepción De La Oficina del Hotel Estilo Nórdico Simple 80cm Mesa Redonda De Mármol Color:Negro+Amarillo € 670.76 in stock 1 new from €670.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● de sillas y mesas materiales de combinación de: mármol-como tablero de alta densidad + E1 + melamina tratamiento a prueba de humedad, sin olor, fácil de limpiar, el espesor de la tabla 25 mm.La silla está llena de cuero de alta calidad + esponja de alta densidad, que tiene buena solidez plegado y es transpirable y cómodo.

● madera maciza diseño mesa redonda: La estructura de bastidor de cuatro patas de la mesa y la silla es firme y estable, y la capacidad de carga es fuerte.Las esquinas redondeadas de la tabla prevenir colisiones.Las patas de la mesa y la silla se hacen de marco de acero metal, chorro de arena y no se desvanecen o herrumbre hacen.

● mesa y una silla función para cenar: El uso de accesorios de hardware de alta calidad, que puede soportar el peso de 300kg / 660lb.mesas y sillas están equipados con almohadillas antideslizantes para evitar el deslizamiento y proteger el suelo.

● 1 mesa y 4 sillas: asiento curvado y la altura adecuada, esponja natural de alta densidad hará que se sienta relajado cuando está sentado en la silla.Cuando está inclinado hacia el cuerpo humano, se adapta a la estabilidad cuerpo humano y soportes y comodidad.

● Adecuado para varios escenarios: cafetería, sala de estar, cocina, balcón, restaurante, sala de estar, sala de recepción, oficina, al aire libre, casa de té, panadería, hotel, sala de negociación, bar, etc.

ZEYUAN Conjunto de Comedor 7 Piezas, Conjunto Mesa Y Sillas Cocina, Mesa Cocina con Sillas, Mueble Comedor, Madera de Pino marrón Miel € 432.73 in stock 2 new from €432.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ?Dale un toque de encanto minimalista y elegante a tu casa con nuestro conjunto de comedor! Consta de 1 mesa y 6 sillas y será una gran elección para tu cocina o comedor.

Hechas de madera de pino de calidad, la mesa y las sillas de comedor son muy estables y duraderas.

Además, este conjunto de comedor es fácil de montar y de limpiar con solo un pa?o húmedo.

La entrega incluye 1 mesa y 6 sillas.

Nota: Los productos pueden llegar en un plazo de 10 a 12 días hábiles.

HABITMOBEL Pack Comedor 6 Sillas con Mesa de Extensible, Medidas: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 549.00 in stock 1 new from €549.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones Silla : Ancho: 46,5 cms Fondo: 48 cms Altura: 82 cms. Altura suelo al asiento : 42 cms

Medidas Mesa Comedor: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto)

La mesa de comedor extensible es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá disfrutar al máximo con tu familia. Y Sillas de diseño, madera de haya, carcasa de polipropileno ABS blanca.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.GRATIS

El mueble e enviará a cualquier punto de la Península (excepto Islas , Ceuta y Melilla). La entrega se realiza siempre a Pie de calle

Mesa Centro Y Combinación Silla Balcón Salón Comedor Mesa Mesa Sillasmármol Mesa Y Cuatro Sillas Conjunto De Escritorio Y Silla De Recepción De Oficina Sala Conferencias De Mesa Redonda Salón Belleza € 691.94 in stock 1 new from €691.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● Tabla y silla combinación: mármol chapa de tablero de alta densidad + E1 + melamina tratamiento a prueba de humedad, sin olor, fácil de limpiar.La silla es muy robusto y está hecho de algodón de alta calidad y ropa de cama, que es cómodo, suave, transpirable y resistente.

● mesa y una silla redonda de diseño: Cuatro diseño del marco, estructura estable y fuerte capacidad de soporte.La forma de U respaldo es adecuado para doblar la cintura de una persona, y se combina con el diseño del cuerpo humano, no se colapsará por un largo tiempo.

● Características de mesa y una silla: El espesor de la superficie de la mesa es de 25 mm.Las patas de la mesa de metal con chorro de arena y pintados se espesan y pueden soportar una carga de 400 kg / 880Ib.

● Adecuado para varias escenas: cafetería, sala de estar, cocina, balcón, restaurante, sala de estar, sala de recepción, oficina, al aire libre, casa de té, panadería, hotel, sala de negociación, bar, etc.

● Fácil de instalar tornillos.Le permite instalar fácilmente mesas y sillas.esponja de alta densidad natural de la elasticidad instantánea y comodidad.Suave, transpirable, a prueba de moho, no tóxico y ambientalmente amigable.Cuando está inclinado hacia el cuerpo humano, se adapta a la estabilidad cuerpo humano y soportes y comodidad.

OFCASA Juego de 4 mesas y sillas de comedor de madera y 4 sillas de comedor de plástico blanco con asiento acolchado de piel sintética de 4 a 6 plazas para cocina, restaurante, oficina € 255.99 in stock READ "A Napoli gli anni più belli della mia careera. ¿Ritorno in Spagna? Dopo Firenze volevo tornare a casa" 1 new from €255.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor moderna: Mdern diseñada con mesa de color madera y patas de color blanco, esta mesa de comedor única y elegante combinará con tu hogar fácilmente.

Silla de comedor de plástico: esta silla de sala de estar está hecha de plástico PP de alta densidad, es moderna y elegante, fácil de cuidar y limpiar con un paño húmedo. Cumple con la norma británica ignífuga.

Juegos de comedor de madera: hecha de MDF de 15 mm y patas de mesa de 9 cm de grosor, esta mesa será más segura para tus hijos o ancianos. Patas de madera maciza duraderas con alfombrillas antideslizantes de esta silla de comedor serán estables, estables y protegerán tu suelo sensible de arañazos. Soporta hasta 150 kg.

Muebles para el hogar: perfecto para comedor, cocina, sala de estar, restaurante, sala trasera, oficina, salón, sala de reuniones, recepción, hotel, cafetería.

Dimensiones: tamaño de la mesa: 140 x 90 x 75 cm. Tamaño de la silla: 48 x 42 x 83 cm. Este juego viene con mesa de comedor y 4 sillas de plástico. Requiere montaje. Si tienes alguna pregunta sobre el artículo, no dudes en ponerte en contacto con el servicio al cliente de OFCASA.

jiexi Mesa Comedor Slate y 4 sillas, Mesa Cocina Cena de 140x80 cm, 4 sillas Cuero con Soporte de Metal Resistente, Mesa y sillas de Comedor para el hogar (Mesa + 4 sillas Marrones) € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor duradera: el juego de mesa de comedor para 4 personas está hecho de pizarra italiana. La superficie es extremadamente dura y resistente al desgaste, resistente al fuego y al calor, lo que resulta en una larga vida útil y fácil limpieza y mantenimiento.

Juego de mesa de comedor: el juego de mesa de comedor de cocina de espacio pequeño incluye mesa y sillas que ahorran espacio, silla de comedor 4 se puede almacenar completamente debajo de la mesa de comedor, diseño compacto, muy ahorro de espacio, adecuado para tu cocina, comedor u otros espacios pequeños.

Juego de sillas de comedor: el juego de sillas de comedor cuenta con cojines de asiento suaves y tapicería de cuero duradera, y el marco de metal resistente es lo suficientemente resistente para mayor comodidad.

Diseño elegante: el diseño elegante y simple hace que este juego de mesa y silla de comedor sea adecuado para muchos escenarios, no solo se puede utilizar como una pequeña mesa de cocina y silla en la cocina o comedor, sino también en la sala de estar, comedor, cafetería o al aire libre.

Fácil de montar: el juego de mesa de comedor viene con hermosos accesorios y un manual detallado, es fácil de instalar de acuerdo con las instrucciones, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro centro de servicio al cliente.

SICOTAS Conjunto de Mesa Comedor Redonda - Sillas Comedor Pack 4- Sillas de Cocina - Mesa Auxiliar Cristal de Vidrio Templado (1 Mesa+4 Sillas Blancas) € 299.99 in stock 2 new from €299.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Un Gran Compañero de Combinación】: el conjunto de comedor de 5 piezas de SICOTAS destaca por su diseño minimalista y sencillo. El diseño sencillo se adapta perfectamente a diferentes estilos de decoración. La mesa de comedor con 4 sillas de comedor es perfecta para tu comedor, cocina y más.

【Mesa Redonda Elegante】: la mesa de comedor redonda con sillas de cocina es una combinación elegante y moderna de vidrio y cromo. Las patas de metal cromado con su diseño único e inusual en forma de X proporcionan un soporte fuerte y estable para la mesa.

【Juego de 4 sillas de cocina de piel sintética】: juego de 4 sillas de comedor con diseño de pestañas, las líneas limpias y el aspecto natural se combinan perfectamente con otros estilos. El respaldo y el cojín del asiento están rellenos con esponja de alta densidad. La silla está hecha de un marco de metal.

【Dimensiones & Fácil de Montar y Limpiar】: tamaño total de la mesa (largo x ancho x alto): aprox. 90 x 90 x 75 cm. Tamaño total de la silla (largo x ancho x alto): aprox. 41 x 39 x 97 cm. El paquete incluye herramientas de instalación y una guía que la mayoría de los usuarios puede hacer en menos de 30 minutos. Fácil limpieza para mantenimiento de rutina, simplemente retira las manchas con un paño húmedo.

【Servicios】: Entrega rápida desde nuestro almacén en Alemania. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para ayudarlo a resolver sus problemas y esperamos brindarle la mejor experiencia de compra.

GOLDFAN Conjunto de Mesa y 4 Sillas de Comedor Mesa de Comedor de Vidrio Y Silla de Comedor Blanca,Apto para Sala de Estar Cocina,113cm € 349.99 in stock 2 new from €349.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: el vidrio de la mesa está hecho de vidrio transparente templado de 10 mm. Las patas de la mesa son pies cromados. El asiento y el respaldo de la silla están cubiertos de PU. Las patas de la silla son cromadas.

Dimensiones Tamaño de la mesa y la silla: la mesa mide 110 x 70 x 75 cm, , la silla mide 42 x 55 x 97 cm,4PCS / 1CTN.

Diseño elegante: la combinación de esta mesa es muy hermosa, la mesa de vidrio da una sensación de limpieza y la silla blanca es elegante y cómoda, que se puede usar en la sala de estar, la cocina o la oficina.

Fácil de montar: esta mesa y silla son fáciles de montar. Buena estabilidad, si tiene alguna pregunta, contáctenos.

Servicio de entrega y calidad: el tiempo de entrega es de 3-5 días. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede contactarnos de inmediato. Responderemos lo antes posible y resolveremos activamente el problema.

Conjunto Simple Mesa Y Silla Mesa Redonda De Diseño Moderno Balcón Sala EstarMesa Comedor Oficina Sala De Reuniones Salón 4 Sillas Cuero CAF Salón De Belleza Mesa De Ocio Color: Verde Militar € 676.58 in stock 1 new from €676.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● Tabla y la combinación de la silla de material: sólido superior de la mesa placa de madera de alta densidad + E1 + melamina tratamiento a prueba de humedad, sin olor, fácil de limpiar, el espesor de la tabla 25 mm.La silla está hecha de cuero + esponja de alta densidad, de alta calidad, con una buena solidez plegado y comodidad transpirable.

● madera maciza diseño mesa redonda: La estructura de bastidor de cuatro patas de la mesa y la silla es firme y estable con fuerte capacidad de soporte.esquinas redondeadas en la tabla prevenir colisiones.Las piernas y las patas de la mesa y la silla son de acero, engrosadas, con chorro de arena, y no se oxidan o se desvanecen.

● Mesa de comedor y silla función: equipado con accesorios de hardware de alta calidad, que puede soportar el peso de 250kg / 550lb.mesas y sillas están equipadas con alfombras antideslizantes para evitar el deslizamiento y proteger el suelo.

● 1 mesa y 4 sillas: asiento curvado y la altura adecuada, esponja natural de alta densidad hará que se sienta relajado cuando está sentado en la silla.Cuando está inclinado hacia el cuerpo humano, se adapta a la estabilidad cuerpo humano y soportes y comodidad.

● Adecuado para varias escenas: cafetería, sala de estar, cocina, balcón, restaurante, sala de estar, sala de recepción, oficina, al aire libre, casa de té, panadería, hotel, sala de negociación, bar, etc.

GOLDFAN - Mesa de comedor con 4 sillas (cristal, 4 sillas) € 269.99 in stock 2 new from €269.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: el cristal de mesa es de cristal transparente endurecido de 6 mm. Patas de la mesa cromadas. Respaldo y asiento tapizados en terciopelo.

Tamaño de la mesa y de la silla: el tamaño de la mesa es de 113 x 70 x 75 cm, el tamaño de la silla azul es de 44 x 54 x 86 cm.

Diseño elegante: la combinación de mesa de cristal y silla azul se puede utilizar en la cocina, el salón y la oficina, etc.

Fácil de montar: esta mesa y silla es fácil de montar. Buena estabilidad.

Suministro y excelente servicio: el tiempo de entrega es de 3 – 5 días. Si tiene preguntas sobre el producto, puede contactar con nosotros inmediatamente. Le responderemos tan pronto como sea posible.

Conjunto de Mesa Comedor Redonda y Sillas Comedor, Mesa Auxiliar Comedor Mesa Comedor Cristal de Vidrio Templado, con 4 Sillas Cocina Gris € 439.99 in stock 1 new from €439.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ 【Mesa y Sillas Salon Comedor】 El juego incluye una mesas de comedor redondas y dos / cuatro sillas comedor, las sillas nordicas están equipadas con cojines, la mesa comedor cristal tiene una tapa de vidrio. La mesa y sillas están equipadas con almohadillas resistentes a los arañazos y sin ruido. para proteger su suelo.

√ 【Robusto & Duradero】 La mesas redondas comedor está compuesta por un tablero de vidrio y patas de mesa cromada, la capacidad máxima de carga es 100kg. La silla de cocina está compuesta de cuero artificial y patas cromadas, con una capacidad de carga máxima de 100kg. Elegante y duradera.

√ 【Fácil de Limpiar】 La encimera de vidrio templado de la mesa redonda y el cuero artificial de las sillas comedor nordicas se pueden limpiar de polvo o manchas con un paño húmedo.

√ 【Tamaño Perfecto】 Tamaño de la mesa de comedor moderna mesa de salon comedor : 90 X 90 X 75 cm, grosor del vidrio 0,315 pulgadas; Tamaño de la silla acolchada: altura: 85 cm, asiento: 42 x 42 cm, grosor del cojin silla cocina: 6 cm.

√ 【Fuerte Compatibilidad】 Muy adecuado para restaurantes, cocinas y salon. La mesa tiene capacidad para 4 personas y puede cenar con familiares y amigos. Conjunto mesa y sillas cocina tiene sillas gris.

Homely - Conjunto de Comedor Cairo Mesa de Cristal 120x79,5 y 4 sillas (Tela Chenilla Gris) € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAIRO CHENILLA GRIS: El conjunto de comedor CHENILLA GRIS está compuesto por una sencilla, elegante y práctica mesa de comedor con diseño inspirado en las formas nórdicas y materiales resistentes al uso diario, y el pack de 4 sillas de comedor de estilo nórdico CAIRO CHENILLA GRIS

➕MESA CAIRO: La mesa de comedor CAIRO es resistente y perfecta para el todo trote. Tiene unas patas metálicas que imitan el color de la madera, y una tapa de cristal de 120 x 79,5 cm

➕SILLAS CAIRO CHENILLA GRIS: Las 4 sillas de comedor CAIRO CHENILLA GRIS recuperan lo mejor del diseño nórdico y mid-century, con unas patas metálicas finas y estilizadas en color roble y un asiento de formas curvas tapizado en una bonita tela gris, que te invitan a sentirte cómodo

CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas, Ancho 120 cm Fondo 79,5 cm Alto 76 cm | Color: Madera | Materiales: Metal / Cristal CARACTERÍSTICAS SILLA: Medidas, ancho 44, fondo 52 cm, alto 85 cm | Materiales: Tela / Metal | Color: Gris

️MONTAJE: El conjunto de comedor/cocina CAIRO CHENILLA GRIS se sirve desmontado, con las instrucciones necesarias para su montaje. El montaje es sencillo, se recomienda realizar entre dos personas

Conjunto de Comedor Dallas White Mesa Redonda Extensible de 90 cm (17,5/55 / 17,5) cm y 2 sillas de Madera Lacado en Blanco € 194.90 in stock 1 new from €194.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS WHITE es un conjunto de comedor o cocina de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecto para comedores o cocinas donde aprovechar el espacio al máximo

➕DALLAS WHITE: El conjunto está formado por una mesa extensible redonda, de madera lacada en blanco, adaptable a tu espacio y tus necesidades, y dos sillas de comedor con estructura de madera lacada en blanco y asiento acolchado tapizado en tela gris

✔️CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas, ancho 90 cm, fondo 17,5 / 55 / 17,5 cm, alto 75 cm | Color: Blanco | Materiales: Madera

✔️CARACTERÍSTICAS SILLAS: Medidas, ancho 40,5 cm, fondo 48,5 cm, alto 89 cm | Color: Blanco / Gris | Materiales: Madera

️MONTAJE: El conjunto se sirve desmontado, con las instrucciones necesarias. Montaje sencillo, recomendable entre dos personas READ Crisantemo, receta de la tarta de Ivano Riccipono

Mesa de comedor moderna de cristal, 4 sillas negras, asiento de cuero con respaldo alto € 265.98 in stock 2 new from €265.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de comedor compuesto por una mesa y cuatro sillas, no solo es estéticamente agradable, sino también muy cómodo. Será una gran adición a tu cocina o comedor.

Mesa: Material: marco de acero con recubrimiento en polvo + mesa de vidrio templado. Dimensiones: 120 x 70 x 75 cm (largo x ancho x alto)

Las impresionantes sillas son contemporáneas pero atemporales

Gracias a su diseño ergonómico, son muy cómodos y sus marcos de acero sólido los hacen muy estables y duraderos

El montaje es muy fácil. La entrega incluye 1 mesa y 4 sillas.

TecTake 800550 Juego de Muebles, Conjunto de Mesa & 4 Sillas de Comedor, Tablero de Mesa Robusto, Cuero Sintético PVC, Salón Interior, Nuevo (Blanco) € 194.90

€ 184.90 in stock 2 new from €184.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este elegante conjunto de mobiliario de mesa y sillas de comedor aúna sobriedad y refinamiento gracias a su atractivo diseño. Es un conjunto de mesa y sillas que se integra a la perfección en prácticamente cualquier espacio o estancia de su hogar. // Dimensiones totales de la silla (largo x ancho, alto): aprox. 41,5 x 49 x 98 cm // Dimensiones totales de la mesa (largo x ancho x alto): aprox. 120 x 70 x 75 cm.

Las cuatro sillas destacan por su alto nivel de confort, así como por su resistencia, gracias a su acabado en cuero sintético, que resulta, además, muy fácil de limpiar // Dimensiones de la superficie de asiento (largo x ancho): aprox. 40,5 x 39,5 cm // Altura del respaldo: aprox. 52 cm // Grosor del acolchado: aprox. 2 cm.

El vidrio templado de seguridad del tablero de la mesa garantiza una gran capacidad de resistencia, además de un elegante diseño // Grosor del tablero: aprox. 6 mm.

A pesar del diseño estilizado y de la ligereza de todos los elementos de este set de 4 sillas y mesa, se trata de un conjunto de mobiliario de comedor muy estable y resistente // Peso máximo soportado por cada silla: 120 kg // Peso máximo soportado por la mesa: 60 kg.

Gracias al escaso peso tanto de las sillas como de la mesa de este conjunto de comedor, podrá elevar cualquiera de los elementos de este set fácilmente y sin esfuerzo, pudiendo reorganizar la disposición del mobiliario rápidamente // Peso de cada silla: aprox. 4,2 kg // Peso de la mesa: aprox. 17,5 kg

GOLDFAN - Mesa y 4 sillas, mesa de comedor rectangular, mesa de cocina de salón, mesa de cristal moderno, silla de piel, color gris € 319.99 in stock 1 new from €319.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa: 110 x 70 x 75 cm, 23,54 kg; Silla: 42 x 55 x 98 cm; 19,81 kg;

Material: la mesa es de cristal, con patas de metal; la silla es de PVC y con patas de metal

Color: las patas de la mesa están disponibles en negro y plateado, y las sillas están disponibles en negro, blanco y gris

Función: se puede utilizar en el salón, la cocina, el comedor o la oficina

Entrega: dividido en 3 paquetes: tablero de mesa + patas de mesa + sillas

Hommdiy Mesa de comedor con 4 sillas, juego de comedor, mesa de madera maciza, estilo clásico para comedor, cocina, color blanco € 305.99 in stock 1 new from €305.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este juego de mesa de comedor consta de 4 sillas y una gran mesa de comedor. La mesa de comedor está hecha de madera de pino de alta calidad. Las sillas de comedor no solo tienen un diseño moderno, sino que también están en una construcción sólida que garantiza años de uso

Color: marrón y blanco. Dimensiones de la mesa: 108 x 65 x 73 cm (largo x ancho x alto). Dimensiones de la silla: 39 x 41 x 85,5 cm (ancho x profundidad x alto)

El juego de mesa de comedor con líneas claras y simples es una gran selección para su comedor o cocina

La sencilla elegancia de este juego de alimentos hace que la cena diaria sea algo especial. Este juego de mesa de comedor de madera maciza con una atractiva superficie teñida proporciona un aspecto elegante que definitivamente garantiza años de servicio

La entrega incluye cuatro sillas y una mesa

Conjunto de Mesa Comedor Redonda y Sillas Comedor, Mesa Auxiliar Comedor Mesa Comedor Cristal de Vidrio Templado, con 4 Sillas Cocina Gris € 419.99 in stock 1 new from €419.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ 【Conjunto Mesa y Sillas Cocina】 El juego incluye una mesa de comedor y sillas cocina pack de 4. La silla cocina. La mesa mesa centro cristal tiene una tapa de vidrio. La mesa comedor cristal y las sillas comedor modernas están equipadas con almohadillas resistentes a los arañazos y sin ruido para proteja su piso.

√ 【Robusto & Duradero】 La mesa auxiliar está compuesta por un tablero de vidrio y una pata de mesa cromada, y la capacidad máxima de carga es de 250 LBS. La sillas salon consta de un asiento tapizado en piel de Wmicor y patas cromadas. La capacidad máxima de carga es de 113,4 kg. Es muy elegante,y duradera.

√ 【Fácil de Limpiar】 La encimera de vidrio templado de la mesa redonda . La tela de gamuza Wmicor de la silla están hechas, y el polvo o las manchas se pueden limpiar con un paño húmedo.

√ 【Tamaño Perfecto】 Tamaño de la mesa de comedor de la cocina moderna y mesa redonda: 90 x 90 x 75 cm, grosor del vidrio 0,315 pulgadas; tamaño de la silla: altura: 85,6 cm, altura del piso al asiento: 47,5 cm, asiento: 45,5 x Los 45,5cm

√ 【Fuerte Compatibilidad】 Es muy adecuado para restaurantes, cocinas y salón. La mesa comedor redonda tiene capez de cabar 2-4 personas y se puede cenar con familiares y amigos.

Versa Dresden Set de Mesa de Comedor y Cuatro sillas, Set de 5 Piezas, Medidas (Al x L x An) 75 x 70 x 110 cm, Madera y Metal, Color Negro € 275.95 in stock 1 new from €275.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - La mesa de comedor tiene el tamaño perfecto para su cocina, terraza o habitación. La mesa tiene una altura de 75 cm, con un largo (fondo) de 70 cm, y un ancho (de lado a lado) de 110 cm. El peso es de 29 kg y está hecho de madera aglomerada y cubierta de melamina y metal. Color: Encimera marrón oscuro y estructura negra. Medidas mesa: 110 x 70 x 75 cm. Medidas de las sillas: 45 x 41 x 84 cm

RESISTENTE - Las patas de le aportan la estabilidad suficiente para que duren muchos años. Además no se tambalearan. el peso soportado son 100 kg

GRAN DISEÑO Y CALIDAD - Si la lleva a su hogar, convertira su comedor en una habitacion donde disfrutara y desara pasar mas tiempo, haciendo de su hogar un oasis de paz; combina estabilidad y resistencia a los arañazos; idónea para 4 comensales

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de este set de mesa y sillas se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier comedor, terraza o cocina. El contraste entre el color de la encimera y el metal de la estructura aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

