Los 30 mejores Mesa Regulable Altura de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mesa Regulable Altura veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mesa Regulable Altura disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mesa Regulable Altura ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mesa Regulable Altura pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Cubiker Escritorio Eléctrico de Pie - 100 * 60 cm Mesa Altura Ajustable con Tablero, Sistema Anticolisión, Pies en T de Acero, Panel Control con 3 Funciones Memoria, Caja de Cable

Amazon.es Features 【Sistema de Elevación Eléctrica de Altura Ajustable】- Fácil de montar, menos de 1 hora. El mecanismo de elevación motorizado Cubiker ofrece ajustes de altura más flexibles, de 69,5 a 117 cm (con bandeja), a una velocidad máxima de 3 cm/segundo. Bajo nivel de ruido (menos de 50 dB) durante el funcionamiento.

【Panel de Memoria Inteligente】- El panel de control LED avanzado ofrece 3 teclas preestablecidas de memoria. Esto significa que usted y otros miembros de su familia entre 110 cm y 199 cm de altura pueden programar sus ajustes de altura preferidos.

【Tecnología Anticolisión】- La tecnología anticolisión incorporada ayuda a proteger la mesa de golpes y rasguños, configure el sensor incorporado en un número más alto para detectar un objeto sólido cuando la columna de elevación sube o baja. Cuando se detecta un obstáculo, el escritorio se detiene automáticamente y luego se mueve ligeramente en la dirección opuesta.

【Espacio de Trabajo Espacioso】- El marco de acero de grado industrial combinado con una mesa resistente permite una capacidad de carga de 70 kg para soportar su gran espacio de trabajo ideal. Incluye caja de cables, 2 ganchos. Además, le proporcionamos 4 ruedas giratorias de 360 ​​grados con función de freno, que pueden girar para asegurarlas debajo de las patas del escritorio. Puede instalarlos según sea necesario.

【Servicio Garantizado】- Cuando compre en Cubiker, le brindaremos el servicio profesional antes y después de su compra, y también puede obtener nuestra garantía sin riesgos de 30 días. Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en contactarnos!

E.For.U® MT20 Estructura de Escritorio de Altura Regulable con manivela, sin Tablero (Manual, Plateado)

Amazon.es Features Distribuidores alemanes - Gran servicio: Pruebe la estructura durante 60 días, le garantizamos una devolución gratuita si no está conforme. Además, como distribuidor alemán, brindamos 5 años de garantía para la estructura del escritorio y un servicio de atención al cliente duradero.

CASARIA Escritorio Ajustable en Altura Función Memoria Temporizador Mesa Gaming Ergonómica Oficina Hogar

Amazon.es Features ÁREA DE TRABAJO ESPACIOSA Y FUNCIONAL - El escritorio ajustable en altura con marco de acero de CASARIA consta de un gran tablero de madera de dos partes, un potente motor y una pantalla LCD fácil de usar. Aumenta tu creatividad y protege tu espalda al mismo tiempo.

FUNCIÓN DE RECORDATORIO - Una práctica función de memoria permite guardar 2 alturas diferentes para 2 usuarios distintos. Para aliviar su espalda, una función de temporizador integrada le recuerda que debe cambiar de posición regularmente después de 30,45 o 60 minutos.

SISTEMA ERGONÓMICO AJUSTABLE - Con una velocidad de 22,5mm/s y un bajo nivel de ruido de menos de 50dB, el motor ofrece un ajuste de altura sin escalas de 73- 118cm. Alternar la posición sentada y de pie favorece la eficacia del trabajo y reduce el dolor de espalda y cuello.

DISEÑO DE OFICINA HUMANIZADO - El escritorio de pie está equipado con abrazaderas adicionales para cables, soportes para bebidas y auriculares. Un orificio en forma de U en el borde posterior del tablero garantiza una mejor organización de los cables. Un punto destacable para su oficina.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y ESTABLE - Con una sólida estructura de acero con recubrimiento de polvo, la mesa de trabajo es estable, duradera y puede soportar hasta 120 kg. Los pies son ajustables en altura con la ayuda de pomos y garantizan un soporte seguro en suelos irregulares.

DCHOUSE Escritorio de Altura Regulable 120 x 60 cm - Escritorio de Altura Regulable Eléctricamente - Marco de Escritorio de Altura Regulable con Tablero de Mesa y Potente Motor

Amazon.es Features ✔Experto en salud: cambie de pie y sentado a voluntad. Elimina el dolor y mantente saludable. Esta mesa es versátil: escritorio para computadora, escritorio para niños, mesa de juego. Ya sea que esté en casa o en la oficina, puede trabajar con facilidad

✔¿Por qué elegir una DCHOUSE? - ALGUNAS MESAS REGULABLES EN ALTURA ELÉCTRICAS UTILIZAN MOTORES DÉBILES que fallan rápidamente. La mayoría de los escritorios en estos días carecen de estabilidad, por lo que nos aseguramos de que el nuestro no se tambalee gracias a nuestro marco extra fuerte. ¡Hecho de ACERO REFORZADO de la más alta calidad que es hasta un 50% más grueso que otros escritorios de oficina!

✔Ajuste su altura: el marco de la mesa ajustable con la altura de trabajo ajustable más baja hasta 72 cm y la altura de trabajo ajustable más alta hasta 120 cm. Adecuado para la mayoría de las personas.

✔Seguridad garantizada: el sistema anticolisión y el diseño de esquinas redondeadas de la mesa evitan posibles lesiones por aplastamiento y colisión.

✔Fácil montaje: la base y el tablero de la mesa se envían en dos paquetes, en un plazo de dos días. El diseño simple del escritorio ajustable permite una instalación rápida en menos de 20 minutos, siempre que siga las instrucciones.

E.For.U Escritorio de Altura Ajustable (Motor Doble, Negro), Estructura de Mesa Regulable en Altura, 2 Motores, telescopio, con Control de Memoria (180 x 80 cm, Negro + Haya)

Amazon.es Features Diseño de doble motor: escritorio negro y haya de 180 x 80 cm. Los motores dobles garantizan una carga máxima de 100 kg, en comparación con los productos con un solo motor, nuestros productos son mucho más potentes. Ya sea un monitor, un ordenador portátil, una impresora u otros objetos, puedes dejar todo sobre él, el escritorio siempre se mantendrá muy estable y además es silencioso (

4 posiciones de memoria: con 4 preajustes programables, puedes guardar 4 alturas habituales y luego simplemente deberás hacer clic para volver a las alturas guardadas. Es suficiente para que dos personas guarden sus propias posiciones de pie y sentadas.

Escritorio de altura ajustable: nuestro escritorio de altura regulable electrónicamente se puede ajustar de forma continua desde 71 cm hasta 120 cm (sin tablero), la anchura de la estructura se puede ampliar desde 110 cm hasta 170 cm. La estructura optimizada con doble barra de acero reforzado de alta calidad es muy estable, resistente y duradera. Con una velocidad de movimiento de 32 mm/s, nuestro escritorio de altura ajustable es líder de la industria con su excelente rendimiento.

Tablero de mesa de uso versátil: el tablero de madera derivada está disponible en tres tamaños: 140 cm x 80 cm, 160 cm x 80 cm, 180 cm x 80 cm, cada uno con un grosor de 2,5 cm. Gracias a la laminación de alta calidad, nuestros tableros de mesa son de calidad fiable, resistentes al agua y a los arañazos, por lo que son fáciles de limpiar y duraderos. A partir de una selección de tres colores (haya, negro y blanco), nuestro tablero de mesa se adapta a cualquier estilo de decoración de tu oficina, así como a la sala de estar y al estudio. Las esquinas redondeadas proporcionan mayor seguridad.

Distribuidor alemán.

Escritorio con Tablero Eléctrico de Altura Regulable Mesa de Pie 73-118 cm 2 Opciones Memoria en Forma de L Aglomerado Aluminio 160 x 60/75 cm Efecto Nogal Negro

Amazon.es Features El escritorio es ideal tanto para trabajar como para jugar. La altura del tablero es ajustable con la ayuda de un sistema de elevación eléctrico pulsando un botón. Esto permite crear un espacio de trabajo ergonómico alternando posiciones (entre sentado y de pie). La función de memoria admite guardar 2 alturas diferentes, para que el cambio de posición sea rápido y sencillo.

DESCRIPCIÓN : - se puede usarlo sentado y de pie - ideal para oficina y estudio - altura ajustable con el mecanismo motorizado (2,25 cm/seg.) - función de memoria, para guardar la posición de sentado y de pie - con 2 agujeros para el paso y la recogida de cables - con portavasos y gancho para auriculares - alfombrilla de ratón XXL extraíble - montaje rápido - en caso de obstáculo se frena automáticamente - motor silencioso - pantalla con indicador de altura - capacidad de carga : máx. 80 kg

FORMA de la mesa : en forma de L MEDIDAS : - tablero (Longitud x Anchura) : 160 x 60 / 75 cm - altura ajustable : 73 - 118 cm - alfombrilla de ratón (Longitud x Anchura x Altura) : 70 x 60 x 0,2 cm - espesor del tablero : 15 mm

MATERIAL : - tablero : aglomerado - estructura : aluminio COLOR : - tablero : efecto nogal - estructura : negro - alfombrilla de ratón : negro

Producto de la marca [pro.tec].

MAIDeSITe S2 Pro - Escritorio Regulable en Altura 160 x 80 cm - Escritorio Regulable en Altura Eléctrico con 2 Potentes Motores - Estabilidad y Silencio Escritorio Regulable en Altura con Tablero

Amazon.es Features ✅【S2 Pro-Ergonomic System】El rango de ajuste de altura del escritorio de pie es de 72-120 cm, tamaño de escritorio extra grande: 160 x 80 cm; un clic para alternar sentado y de pie, que está más en línea con el proceso ergonómico.

✅【Alta Calidad Europea】MAIDESITE está certificado por TÜV RHEINLAND y utiliza 100% de acero al carbono industrial de alta calidad para todo el marco del escritorio. Es un 50% más que otros productos, lo que lo hace más fuerte y estable sin que se tambalee, con una capacidad de carga de 125KG.

✅【Environmentally Friendly Table Top】El tablero de la mesa está hecho de materiales ecológicos de alta calidad, con un grosor de 25 mm, que es más duradero y duradero que el tablero de la mesa de 18 mm en el mercado. Las esquinas de la mesa están curvadas, lo que hace que su uso sea más seguro.

✅【Panel de Control LED Multifunción】 4 botones de memoria de altura preestablecida para diferentes ajustes de altura; puerto USB adicional para facilitar la carga; bloqueo para niños y sistema anticolisión para un uso más seguro en su hogar.

✅【Fácil de Instalar】Instrucciones de instalación claras (concisas), kit de herramientas completo, juego de tablero de mesa con agujeros preperforados, instalación rápida; servicio de atención al cliente 24 horas, garantía de 3 años después de la compra, para que pueda comprar sin preocupaciones.

FLEXISPOT EG1 Escritorio de Pie con Tablero (Arce, 120X60X1.6cm), Standing Desk, Escritorio Eléctrico Ordenador Mesa Gaming Ajustable en Altura con Tecla de 2 Opciones Memoria Automática Inteligente

€ 269.99 in stock 2 new from €269.99

Amazon.es Features ESCRITORIO ELEVABLE ERGONÓMICO - La altura del marco se puede ajustar de 71 cm a 121 cm, lo que satisface las necesidades de personas de diferentes alturas y diversas situaciones de oficina. El diseño de las teclas arriba y abajo es fácil de operar para cualquier persona, con sola una tecla para decir adiós al sedentarismo.

DISEÑO CUIDADOSO - A diferencia de otros escritorios que usan tableros empalmadas, nuestro escritorio usa un hermoso y suave tablero de una sola pieza, no necesita preocuparse por los inconvenientes causados ​​por espacios o rebabas. Las cuatro gomas debajo de los pies pueden hacer que el escritorio sea más estable durante el uso y evitar que se raye el piso.

FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO - hay un pequeño espacio debajo del escritorio para guardar cables; los ganchos en ambos lados se pueden usar para colocar bolsas de computadora, auriculares y otros artículos, ahorrando espacio. Este diseño aprovecha al máximo el espacio debajo del escritorio.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA - Diseñado con una construcción duradera en acero SPCC, incluido un marco de acero de grado industrial, funciona rápido y sin problemas y puede soportar 50 kg. Además, este producto adopta un diseño de instalación rápida, está equipado con instrucciones en varios idiomas, solo se necesita 4 pasos para instalarlo.

COMPREOMISO DE FLEXISPOT - Tenemos más de 20 años de experiencia en ergonomía, nuestro escritorio ajustable cumple con los estándares internacionales de la industria certificados por CE/BIFMA/ROHS, y cada uno ha sido sometido a más de 20.000 pruebas de fatiga en laboratorio. Podemos ofrecerle una garantía de 3 años para el controlador y el motor, una garantía de 5 años para el marco y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en contactarnos!

Mesa para Ordenador portátil, Altura Regulable Mesa Auxiliar portátil con Ruedas, para Cama Sofá Hospital Enfermería Lectura Comer, Negro, 80 * 50cm

Amazon.es Features 【Material 】 El material del panel es madera en partículas con un acabado de alto brillo, si hay manchas de polvo / agua, solo necesita limpiarlo suavemente; Los materiales del marco son de metal con recubrimiento de polvo de alta resistencia que garantiza estabilidad y durabilidad.

【Móvil y bloqueable 】: diseño de rueda, que se mueve a cualquier lugar que desee. Ruedas bloqueables, fácil de mantener estable.

【Diseño de detalles humanizados 】: Aspecto simple y elegante; El diseño de filete es más seguro; El diseño de tubo redondo se ajusta a la estética; Mango de ciruela fácil de ajustar.

【Dimensiones 】: 60cm / 80cm dos opciones de tamaño en cada lado permiten cambios rápidos de altura. La altura puede ser ajustable de 70-81cm, para satisfacer las diferentes necesidades de altura.

【Multifunción 】Úselo para una mesa de comedor simple, mesa de computadora portátil, escritorio de estudio, lectura, escritura, dibujo, juegos de mesa, modelos, rompecabezas, artes y manualidades, ferias comerciales, jardinería, mesa de servicio o cualquier otra escena que desee.

MAIDeSITe Escritorio Regulable en Altura (120 x 60 cm) Fácil Montaje Escritorio Altura Regulable Eléctrico con 4 Controles de Memoria y gestión de Cables y Ruedas 360° SN1 (Blanco)

Free shipping

Amazon.es Features ✅【Sistema Ergonómico】El rango de ajuste de altura del escritorio de pie es de 72-120 cm, tamaño de escritorio extra grande: 120 x 60 cm; un clic para alternar entre sentarse y pararse, diga adiós al escritorio tradicional de altura fija.

✅【Alta Calidad Europea】El sistema de ajuste de altura MAIDESITE está certificado por TÜV RHEINLAND y utiliza acero al carbono industrial 100% de alta calidad para todo el marco de la mesa. Eso es un 50 % más que otros productos, lo que lo hace más resistente y estable sin tambalearse, con una capacidad de carga de 80 kg.

✅【Diseño de Oficina Humanizado】5 accesorios adicionales, la solución perfecta para las necesidades de su oficina. Tablero de mensajes para anotar sus asuntos importantes, organizador lateral/gancho/red de cables para crear un entorno de oficina más ordenado y conveniente; Las ruedas pueden girar 360 grados para moverse libremente.

✅【Panel de Control LED Multifunción】4 botones de memoria de altura preestablecidos para diferentes configuraciones de altura; puerto USB adicional para cargar fácilmente; Seguro para niños y sistema anticolisión para un uso más seguro en tu hogar.

✅【Fácil de Instalar】Instrucciones de instalación claras (concisas), kit de herramientas completo, kit de mesa con agujeros pretaladrados, montaje rápido; Servicio al cliente las 24 horas, garantía de 3 años después de la compra, para que pueda comprar sin preocupaciones.

AIMEZO Marco de Escritorio de Pie Ajustable en Altura Oficina Regulable en Altura Mesa Elevable con Motor Dual, Memory Smart y Función Anticolisión, Gris

Amazon.es Features 【Altura regulable】Este marco de mesa ajustable en altura ha sido probado con una capacidad de carga de 120 kg. Rango de altura ajustable: 64,5-129,5 cm y rango de ancho ajustable: 107,5-160 cm. Se adapta a la mayoría de tamaños de escritorio.

Motor silencioso dual: proporciona ajustes de altura más suaves con 2 motores y la velocidad de elevación es más rápida que otros escritorios con 1 motor. La velocidad de elevación es de 40 mm/s y el ruido es inferior a 50 decibelios.

【Preajuste de memoria y función anticolisión】Puede ajustar los niveles de pie y sentado, el teclado de pantalla controlado a mano avanzado puede almacenar 3 preajustes para que pueda superar los desafíos de la jornada laboral. También cuenta con un sistema inteligente de protección contra colisiones de alta sensibilidad. Cuando el escritorio se encuentra con un obstáculo, rebota un poco en la dirección opuesta.

【Calidad resistente】El marco de escritorio de altura ajustable de AIMEZO está hecho de un marco de acero macizo con recubrimiento en polvo de alta calidad, que es especialmente duradero. Las patas de la mesa adoptan un diseño moderno y se pueden combinar con diferentes mesas.

【Servicio al cliente】Si tiene alguna pregunta sobre el estante de escritorio eléctrico, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ofrecemos una garantía de 3 años sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable, y siempre somos responsables de los clientes y productos.

POKAR Escritorio Gaming Mesa Elevable Mesa Regulable Altura Tablero para Escritorio (Roble Sonoma, 160 x 80)

Amazon.es Features FÁCIL DE AJUSTAR: ya sea para trabajos realizados de pie o sentado , el marco POKAR cumplirá con los requisitos. Puede cambiar fácilmente la posición del marco desde una altura de 70 cm hasta un máximo de 118 cm y desde un ancho de 100 cm a 160 cm. No tiene que trabajar sentado todo el día; se mantendrá en mejor forma y salud. Puede establecer fácilmente la posición perfecta de la mesa, ¡lo que solo le llevará unos minutos!

CÓMODO CONTROL TÁCTIL: el panel de control del bastidor siempre estará al alcance de su mano. Es suficiente para que pueda cambiar rápidamente la posición del tablero de la mesa. El cuadro de POKAR se controla mediante el tacto, ya que está equipado con un cómodo panel con varios niveles de ajuste. ¡Puede establecer la altura y el ancho exactos del marco que desee!

ESTANTE DE ALTA RESISTENCIA: ya sea que trabaje con el ordenador o en un taller, el estante de acero POKAR hará el trabajo. Es ideal para cargas pequeñas y grandes que pueden llegar a los 160 kg. También te servirá para presentar tus productos a los clientes. Una estructura tan sólida le brinda muchas posibilidades; la mayoría de las veces resistirá todo lo que planee y haga con ella!

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO: si desea cambiar la posición de la encimera, nadie necesita saberlo. El cuadro POKAR le proporciona una regulación suave y silenciosa. El nivel de volumen no supera los 45 DBS al cambiar de posición, por lo que funciona al nivel de conversación normal. Cambiar la regulación no afectará el nivel de concentración y 'no perderá el hilo' durante su trabajo.

Tablero de Mesa de Alta Calidad: el tablero de la mesa de 2,5 cm de grosor consiste en un tablero laminado con certificación FSC que imita perfectamente la madera natural en términos de color, vetas y estructura. El peso del tablero de la mesa es comparable al peso de un tablero de madera de roble macizo, lo que hace que la mesa sea una imitación perfecta de un tablero de madera.

Beliwin Mesa baja elevable, mesa de comedor blanca regulable en altura para salón y oficina, mesa plegable

Amazon.es Features 【Diseño 4 en 1】 La mesa baja plegable tiene una altura ajustable y una superficie superior de 2 partes para que puedas elegir cualquier altura y si abres el tablero de la mesa de acuerdo con tus diferentes necesidades.

【Multifuncional】 Altura y bandeja ajustables para poder ser utilizado como mesa de centro en el salón o como escritorio en la oficina.

Ajuste de bloqueo: el interruptor de rueda puede bloquear la mesa a cualquier altura deseada. Bajo la mesa se puede ajustar la altura y fijar fácilmente la parte superior.

【Construcción resistente】Está hecha de MDF E1, respetuoso con el medio ambiente, impermeable, resistente a la suciedad, resistente a los arañazos, fácil de limpiar. La construcción de las patas de mesa de hierro estable garantiza durabilidad y seguridad.

【Tamaño】2 Bandejas de mesa: abiertas 100 x 114 cm, plegadas 100 x 57 cm, altura ajustable: 47,5 – 74 cm. Peso: 27,5 kg. Ten en cuenta que esta mesa no incluye las sillas.

HAIAOJIA 2 Motores Escritorio de Pie Eléctrico con Cajón - 114 x 59cm Vidrio Templado Mesa Regulable en Altura Elevable Adjustable Standing Desk con Carga Inalámbrica (Negro)

Free shipping

Amazon.es Features Tapa de vidrio templado resistente - El escritorio eléctrico de pie utiliza una tapa de vidrio templado de 114 x 59 x 0,5 cm, que es resistente, no frágil, no deja rasguños y es fácil de limpiar. Las esquinas redondeadas del escritorio garantizan seguridad y belleza. La parte superior de vidrio hace que todo el escritorio se vea elegante y hermoso

Potentes 2 motores - Este escritorio de pie ajustable en altura equipado con motores duales, capaz de soportar 80 kg, puede satisfacer las necesidades de la mayoría de las familias y el trabajo. El rango de altura es de 70 a 115 cm para adaptarse a personas de diferentes alturas

Táctil debajo de la pantalla - El mesa regulable altura equipado con 3 botones de memoria, 1 botón de configuración multifunción, 1 bloqueo de protección para niños y 1 cargador inalámbrico. La pantalla táctil incorporada hace que todo el escritorio se vea elegante y moderno

Fácil montaje - Este mesa ajustable altura solo necesita 5 pasos, unos 10 minutos, se puede montar. No es necesario instalar cajón

Garantía de 5 años - Ofrecemos una garantía de 5 años sin preocupaciones para este escritorio eléctrico de pie. Si tiene alguna pregunta sobre este escritorio de vidrio, comuníquese con nosotros. 1) Cuando se levanta el escritorio, la carga inalámbrica no puede funcionar con el motor al mismo tiempo. 2) Al cargar el teléfono, retire la funda. De lo contrario, el grosor de la carcasa del teléfono puede hacer que la carga inalámbrica no detecte el teléfono READ Declive en India: Gran Bretaña bombardeada | Actualizaciones diarias del virus Corona en todo el mundo y la India, actualizaciones sobre AP y Telangana están aquí

ALLDREI Escritorio de Altura Regulable, Estructura de Mesa Ajustable con manivela, hasta 121 cm, 70 kg, Estructura de Asiento de 2 Niveles (Negro)

Amazon.es Features ✔️El gran rango de altura ajustable. El rango ajustable se extiende desde 71 cm (posición sentada) hasta 121 cm. El escritorio ergonómico ofrece un entorno de trabajo saludable.

✔️Ancho ajustable: el ancho del marco se puede ampliar de 85 cm a 129 cm. Se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de escritorio.

✔️ Mango plegable: evita la interferencia entre usted y el escritorio.

✔️ Diseño delgado y multicolor: el marco de la mesa se integra con varios interiores modernos. Puedes elegir el mejor color (blanco, gris, negro) para tu oficina u hogar. Pies regulables: nivelar y adaptar al suelo.

✔️Te garantizamos una devolución gratuita si no te gusta. Además, como distribuidor alemán, ofrecemos una garantía y un servicio sostenibles en todas las piezas usadas. 5 años de garantía para el marco de la mesa.

AIMEZO Escritorio de pie Eléctrico Regulable en Altura Mesa Elevable Ajustable con Motor Dual Carga de 120 kg con Memory Smart Panel Función Anticolisión, Negro

€ 279.99 in stock 1 new from €278.88

Free shipping

Amazon.es Features Altura regulable eléctricamente: rango de altura ajustable: 69,5 – 116 cm y rango de ancho ajustable: 107,5 – 160 cm. Adecuado para la mayoría de tamaños de escritorio. Este soporte de mesa de altura ajustable ha sido probado con una capacidad de carga de 120 kg.

【Motor doble Levanta suavemente】Utiliza 2 motores para permitir un ajuste de altura más suave y mantener tu trabajo en marcha. Y la velocidad de elevación es más rápida que otros escritorios de 1 motor. La velocidad de elevación es de 32 mm/s y el ruido es inferior a 50 decibelios.

【Preajuste de memoria y función anticolisión】Puede ajustar los niveles de pie y asiento, el avanzado teclado en pantalla manual puede almacenar 3 ajustes preestablecidos para que pueda hacer frente a los desafíos del día de trabajo. También cuenta con un sistema inteligente de protección contra colisiones altamente sensible. Cuando el escritorio golpea un obstáculo, rebota un poco en la dirección opuesta.

【Calidad resistente】El soporte de escritorio de AIMEZO de altura ajustable está hecho de un sólido marco de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad, que es especialmente duradero. Las patas de la mesa adoptan un diseño moderno y se pueden combinar con diferentes mesas. Si necesita una mesa, puede buscar por: B09TDDZP8K

【Servicio al cliente】Si tiene alguna pregunta sobre el soporte de escritorio eléctrico, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ofrecemos una garantía de 3 años sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable, y siempre somos responsables de clientes y productos.

Ultradesk Winger RGB LED | Mesa de Juego en Forma de L | Escritorio de Esquina | Escritorio de Ordenador eléctrico de Altura Regulable | Blanco | 155x111x60 cm Izquierda

Amazon.es Features ✔ ESCRITORIO DE DISEÑO: El escritorio es lo suficientemente grande como para permitir la instalación de un juego de ordenador con muchos accesorios. El avanzado sistema de ajuste de altura sin escalas del escritorio, junto con un panel de control de 75 a 122 cm, permite utilizar el escritorio tanto sentado como de pie.

✔ DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS ADICIONALES: Para aumentar el confort, hemos incluido iluminación LED con 14 modos, un panel de control con conexiones USB, una memoria interna para almacenar dos posiciones de la mesa, motores eléctricos silenciosos y fiables para el mecanismo de la mesa, protección eléctrica y, por último, un bajo consumo de energía.

✔ MONITOR: Para aprovechar al máximo el monitor, hemos previsto un lugar para el soporte del monitor, un funcional estante para el monitor que permite colocarlo a 11 cm por encima del tablero y un práctico agujero pasante en el tablero para aumentar la estabilidad de nuestra mesa.

✔ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: Uno de los elementos más importantes del escritorio es su estabilidad, para aumentar el confort de trabajo de la forma más eficaz posible. Por lo tanto, hemos proporcionado cinco pies ajustables para el escritorio y hemos creado una construcción de acero estable que nos ha permitido crear un espacio para las piernas ilimitado y cómodo.

✔ ACCESORIOS INCLUIDOS: Los accesorios incluidos en el set consisten en una alfombrilla de ratón XL, un soporte para auriculares, un soporte para bebidas y un soporte para juegos. Estos accesorios son muy útiles para cualquier jugador o cualquier persona que pase mucho tiempo delante del ordenador. También hemos añadido bridas magnéticas para facilitar la gestión de los cables.

HAIAOJIA Escritorio de Pie Eléctrico - 120 x 60cm Mesa Regulable en Altura Elevable Adjustable Standing Desk - Tablero de Mesa sin Costuras - Puede Soportar 85KG (Veta de Madera Marrón)

Free shipping

Amazon.es Features Escritorio de pie duradero - El metal de este escritorio de pie es de calidad comercial, tiene una capacidad de carga de 85 kg. Este escritorio rango de altura ajustable: 69-114 cm, rango de ancho ajustable: 105-163 cm. Este escritorio eléctrico de pie es la mejor opción para la oficina en casa

Obtenga un estilo de vida saludable - Este escritorio de pie ajustable en altura tiene un diseño ergonómico. Mientras trabaja y estudia, puede quemar calorías y activar su cuerpo estando de pie. Reduce el dolor de columna lumbar, hombros y cuello. Disfruta de una vida sana

Montaje simple - Hay orificios de posicionamiento en la parte posterior de la mesa para ayudarlo a colocar con precisión la distancia entre el marco del escritorio y la mesa. Solo 6 pasos, el escritorio de pie eléctrico se puede ensamblar

Alta calidad - El ruido del escritorio eléctrico de pie es inferior a 50 dB. Pasó 20000 pruebas con una carga de 85 kg. La construcción cumple con los estándares de seguridad ANSI / BIFMA / UL / EN527 / FCC

5 años de garantía - Si tiene alguna pregunta sobre el escritorio de pie ajustable en altura, comuníquese con nosotros. Ofrecemos una garantía de 5 años sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Tenga en cuenta, instale el eje de transmisión de acuerdo con las instrucciones de la imagen; de lo contrario, la altura de las dos patas será diferente o el marco del escritorio no se podrá elevar al nivel más alto

WOLTU Escritorio Eléctrico Ajustable en Altura 120x60cm, Mesa de Pie Regulable con 4 Teclados de Memoria, Standing Desk de Acero para Oficina en Casa, Blanco + Marco Blanco, TS162ws

Amazon.es Features AJUSTABLE EN ALTURA: Gracias al sistema de elevación eléctrica, el escritorio de pie es ajustable en altura entre 72-116 cm, permitiéndole trabajar sentado o de pie. Este diseño ergonómico le proporciona más comodidad

DISEÑO INTELIGENTE: Basta con pulsar los botones del panel de control para ajustar la altura deseada, que se mostrará directamente en la pantalla LED. Además, para una mayor comodidad, se pueden configurar 4 niveles de altura de la memoria

ANTI-COLISIÓN: Equipado con un sistema anticolisión, el escritorio eléctrico se detendrá y se moverá ligeramente a la dirección opuesta cuando haya un obstáculo, lo que puede evitar colisiones y garantizar un funcionamiento seguro

ESTABLE Y DURABLE: El marco de acero engrosado y el tablero de partículas de 18 mm de grosor hacen que el escritorio sea robusto y duradero para soportar 70 kg. Es fácil de limpiar y tiene 2 agujeros para cables para mantener el orden del escritorio

MOTOR SEGURO: El escritorio de ordenador equipado con 1 motor se mueve sin obstáculos a 21 mm/s con un ruido

Ikodm Escritorio de altura regulable eléctricamente estructura de mesa telescópica de 2 niveles, con control de memoria y sistema anticolisión, soporta hasta 80 kg, color negro

Amazon.es Features 【Altura y anchura se pueden ajustar de forma flexible】La altura ajustada de 71 cm a 119 cm (sin mesa), permite que se alternan sentarse y pararse para proteger la columna vertebral, mantener la salud y mejorar la eficiencia del trabajo. Ancho ajustable de 91 a 135 cm, se adapta a todos los tableros de mesa.

Acero de alta calidad: el marco de la mesa está hecho de acero de alta calidad y ofrece una alta resistencia sin deformación. El acero se selecciona de la placa de acero al carbono SPCC laminada en frío y las partes clave se espesan en 2-10 mm. La capacidad de carga máxima es de hasta 80 kg.

【Uniforme y silencioso】Las patas de mesa en forma de T hacen que el escritorio ajustable sea uniformemente cargado y estable en uso. El motor funciona silenciosamente (

【4 espacios de memoria】El panel de control tiene una pantalla LED y los botones de memoria inteligentes almacenan 4 alturas personalizadas, con un solo clic, alcanzará la altura deseada.

Sistema anticolisión: función inteligente anticolisión. Si se detectan obstáculos al levantar/bajar, el escritorio conduce aprox. 3 cm en la dirección opuesta. Con protección contra descargas eléctricas, evita peligros ocultos.

EUREKA ERGONOMIC Escritorio Eléctrico de Altura Regulable, Double Motor Electric Height Adjustable Escritorio Esquinero en Forma de L, con Función de Memoria (152.4 x 110)

Amazon.es Features ► 【Altura regulable】 Estructura de mesa eléctrica, 75-122 cm de elevación continua. Gracias al gran ajuste de altura puedes cambiar entre pie y sentado a tu gusto. Puede reducir eficazmente el dolor de espalda y cuello causado por largas horas de trabajo.

►【Función de memoria】La caja de control tiene una función de memoria que puede almacenar hasta 4 tipos de altura de mesa deseada, que puedes cambiar fácilmente a tu gusto. En la caja de control hay un indicador LED que te permite ver la altura de la mesa y grabar en tiempo real.

►【Diseño único de doble motor 】 El marco está hecho de acero al carbono duradero, con una capacidad de carga de hasta 100 kg. El diseño único de doble motor puede garantizar que la mesa se levante y baje rápidamente sin tambalear, y también asegura la capacidad de carga de la mesa. El ruido del motor es muy bajo en funcionamiento.

►【Escritorio de alta calidad】 El tablero de la mesa está hecho de cartón certificado CARB de calidad P2, respetuoso con el medio ambiente y saludable. La superficie de fibra de carbono no solo hace que la mesa tenga un buen aspecto al tacto, sino que también es resistente al agua y al calor. El tamaño del tablero es de 152 x 110 cm y el grosor es de 18 mm.

►【Envío del paquete】 Para facilitar el transporte, recibirá 2 paquetes, uno es un escritorio y el otro es un marco de elevación eléctrico. Sin embargo, ten la seguridad de que seguimos el estado de tu paquete para asegurarte de que recibes nuestros productos a tiempo.

SANODESK EP1 Escritorio Regulable en Altura con Tablero(Arce, 100×60cm)- Standing Desk Electrico- 1motor- Panel Inteligente- con Función Anticolisión- Escritorio de pie para Ordenador en Oficina Casa

Amazon.es Features ESCRITORIO ELEVABLE ERGONÓMICO - Los estudios han demostrado que permanecer sentado durante mucho tiempo puede afectar negativamente a los productos corporales. El Escritorio Elevable Eléctrico de SANODESK puede brindarle una experiencia más relajada y saludable a su vida y oficina, proteger la columna cervical, la columna lumbar y la salud de los hombros, y mejorar la eficiencia y la comodidad.

MOTOR DE ALTA CALIDAD - EP1 está equipado con motor de alta calidad certificado por IGR, que puede lograr la elevación con una sola tecla (71-116 cm) en 30 segundos, y viene con una Función Anticolisión, ¡que es bastante segura para usar!

ESTRUCTURA FUERTE Y ESTABLE - El marco está hecho de acero de alta calidad, y el diseño ancho en forma de T garantiza la estabilidad del proceso de elevación, con el ruido ultra bajo. La carga máxima de la mesa puede alcanzar hasta 70 kg.

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE - Hemos agregado 4 teclas de memoria de altura para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de uso y personas; el puerto USB adjunto puede satisfacer las necesidades de carga (1 * TIPO-A, 1 * TIPO -C)

GARANTÍA DE NOSOTROS - A diferencia de otros tableros de empalme que dejan espacios y no hermosos, utilizamos tablero de sola un pieza completo y duradero, y le ofrecemos instrucciones y herramientas de instalación, el diseño del orificio pretaladrado también hace que la instalación sea muy simple .

Marca Amazon - Movian - Escritorio eléctrico de altura regulable para trabajar sentado o de pie, 120 x 60 cm, tablero de haya y estructura blanca

Free shipping

Amazon.es Features Medidas: 120 x 60 x 70-120 cm (largo x ancho x alto)

El robusto y espacioso tablero de 120 x 60 cm dispone de espacio suficiente para colocar el monitor, el ordenador y el material de oficina a la distancia que necesites para trabajar bien

De calidad comercial con una estructura de acero y un tablero de una sola pieza que soporta hasta 70 kg de peso

Altura regulable entre 70 y 120 cm con un sistema de seguridad antichoques; el mecanismo para regular la altura es supersilencioso con un nivel sonoro de solo 47 dB

El paquete incluye todo lo que necesitas para montarlo fácilmente en apenas 15 minutos

DCHOUSE Escritorio de Altura Regulable 120 x 60 cm - Escritorio de Altura Regulable Eléctricamente - Marco de Escritorio de Altura Regulable con Tablero de Mesa y Potente Motor

Amazon.es Features ✔Experto en salud: cambie de pie y sentado a voluntad. Elimina el dolor y mantente saludable. Esta mesa es versátil: escritorio para computadora, escritorio para niños, mesa de juego. Ya sea que esté en casa o en la oficina, puede trabajar con facilidad

✔¿Por qué elegir una DCHOUSE? - ALGUNAS MESAS REGULABLES EN ALTURA ELÉCTRICAS UTILIZAN MOTORES DÉBILES que fallan rápidamente. La mayoría de los escritorios en estos días carecen de estabilidad, por lo que nos aseguramos de que el nuestro no se tambalee gracias a nuestro marco extra fuerte. ¡Hecho de ACERO REFORZADO de la más alta calidad que es hasta un 50% más grueso que otros escritorios de oficina!

✔Ajuste su altura: el marco de la mesa ajustable con la altura de trabajo ajustable más baja hasta 72 cm y la altura de trabajo ajustable más alta hasta 120 cm. Adecuado para la mayoría de las personas.

✔Seguridad garantizada: el sistema anticolisión y el diseño de esquinas redondeadas de la mesa evitan posibles lesiones por aplastamiento y colisión.

✔Fácil montaje: la base y el tablero de la mesa se envían en dos paquetes, en un plazo de dos días. El diseño simple del escritorio ajustable permite una instalación rápida en menos de 20 minutos, siempre que siga las instrucciones. READ Calciomercato Roma, Mendes ha fretta: incontro en España

HOKO® Ergo-Work-Table - Mesa de trabajo compacta (altura regulable, incluye mesa), color blanco

Amazon.es Features El escritorio de altura regulable manual HOKO ERGO-WORK-TABLE compacto con tablero de mesa es nuestro atractivo escritorio de altura ajustable para la oficina y para el hogar. La manivela de mano garantiza un ajuste de altura suave y fácil.

Paquete completo. Se trata de un escritorio totalmente ajustable en altura que incluye una mesa con esquinas redondeadas. Este escritorio tiene una anchura fija de 140 cm. El asequible escritorio de pie para niños / jóvenes / en casa y en la oficina

La altura de trabajo de este escritorio es de 70 cm cuando está sentado. En su altura totalmente extendida, esta estructura eléctrica de mesa mide 117 cm con una capacidad de carga de 40 kg.

La ranura de almacenamiento lateral almacena la manivela manual cuando no está en uso. Así no molesta al trabajar. Muy estable con soporte transversal.

La buena capacidad de carga de 40 kg garantiza que puedas dejar todo lo que esté sobre la mesa (pantalla, ordenador, impresora, lámpara de mesa, etc.) en el escritorio y no tener que dejarlo vacío para ajustar la altura

TecTake 404317 Escritorio eléctrico y Ajustable en Altura, Mesa de Ordenador Regulable, Escritorio telescópico de Oficina

Amazon.es Features PREPARA TU HABITACIÓN: La elegante mesa para ordenador Hemingway transformará tu habitación en el mejor escenario para jugar a tus videojuegos favoritos.

GRAN IMPACTO VISUAL: El resistente tablero de aglomerado con sus líneas ergonómicas y un moderno aspecto carbón, junto a los embellecedores de LED en los laterales, son las características propias de este escritorio.

CONFIGURACIÓN PRECISA: El mando redondo permite ajustar la altura con precisión, mientras que los pies de plástico ajustables garantizan un soporte firme.

EQUIPAMIENTO EXCELENTE: Comodidad, sofisticado diseño, gran espacio para las piernas, soportes para auriculares y bebidas... ¡todo un indispensable para cualquier gamer!

DETALLES DEL PRODUCTO: Dimensiones totales (largo x ancho x alto): aprox. 1300 x 672 x 720 - 1210 mm // Dimensiones del tablero (largo x ancho x alto): aprox. 1250 x 600 x 18 mm // Portavasos (Ø x alto): aprox. 9 x 6 cm // Longitud del cable: aprox. 310 cm // Capacidad de carga: 50 kg.

FLEXISPOT E8 Estructura eléctrica regulable en altura con teclado LED Touch Screen para escritorio, altura regulable eléctrica, cómodo y sin dolor de trabajo en casa (negro)

Amazon.es Features AJUSTABLE DE ALTURA ELÉCTRICA - El mecanismo de elevación del motor ofrece ajustes de altura más suaves, de 60-125 cm, a una velocidad de 35mm/s con poco ruido (menos de 50 dB) , el rango de altura ajustable del E8 se adapta fácilmente a cada miembro de la familia, lo que permite una experiencia más fácil de usar para múltiples usuarios que van desde 106cm-195cm.

TAMAÑO FLEXIBLE PARA ENCAJAR EN EL ESPACIO - El marco de la E8 es lo suficientemente flexible como para ser emparejado con su escritorio deseado. La anchura del marco se puede ajustar desde 110cm hasta 190cm, lo que es compatible con tableros de escritorio de entre 120cm y 200cm de anchura. No importa si su espacio es grande o pequeño, el E8 siempre se adapta a sus necesidades.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA - La estructura base del E8 utiliza sólidos acero al carbono, que ha alcanzado el grado de material de automoción, para una experiencia duradera y resistente. La capacidad de carga: 125kg. El E8 siempre se mantiene estable, incluso cuando se colocan las cosas de forma irregular sobre el escritorio.

SEGURIDAD DE PRIMER LUGAR - El sistema de parada automática integrado garantiza la seguridad, al reaccionar en caso de reacción – detiene el motor y vuelve a la mesa un poco hacia atrás. Las patas de diseño de columna ovalada aumentan la estética de todo el escritorio.

TECLADO AVANZADO TODO EN UNO - Con cuatro ajustes preprogramables puedes guardar cuatro alturas deseadas. La altura exacta de su escritorio se muestra en un monitor que se obscurece automáticamente para reducir el consumo de electricidad una vez se para el escritorio.

VOWNER Mesa de Centro, Mesa de Centro Regulable en Altura, Extraíble, Extensible, Compartimento de Almacenaje Oculto Independiente, Tablero Elevable Doble, Mesa de Sofá de Salón, Negro

Amazon.es Features 【TABLEROS ELEVABLES】 El tablero de la mesa se puede levantar fácilmente hacia arriba para proporcionarle una superficie de trabajo. Los 2 tableros elevables pueden acomodar a 2 personas al mismo tiempo, de modo que puede escribir, utilizar su ordenador portátil o comer en la mesa sin tener que agacharse. Cuando no esté trabajando, sólo tiene que poner el tablero hacia abajo y se puede utilizar como una mesa de centro normal.

【PALANCA DE PRESIÓN DE AIRE】 En comparación con el mecanismo tradicional de elevación por resorte, la palanca de presión de aire hace que la elevación de la mesa sea más suave, silenciosa, segura y fácil de usar.

【GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO】 Esta práctica mesa de centro le ofrece 2 compartimentos de almacenamiento extra ocultos para mantener sus objetos cotidianos ordenados y también para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.

【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】 Esta mesa de centro está fabricada con paneles de madera MDF de alta calidad y patas de madera maciza, cada una de ellas con almohadillas pies antideslizantes para evitar que se raye el suelo al mover la mesa de centro.

【FÁCIL DE MONTAR】 El paquete incluye todos los accesorios necesarios y un claro manual de instrucciones que le ayudará a montarlo de forma rápida y sencilla. Tamaño del producto: 100,5CM(L) X 50,5CM(W) X 43,5CM(H).

FLEXISPOT EG1 Escritorio Elevable Electrico, Escritorio Regulable en Altura, Standing Desk, Escritorios Elevables, Mesa Ajustable Ordenador, Marco de 2 ETAPAS con Motor(Negro Clásico)

Amazon.es Features DISEÑO CONFORTABLE - Ajuste a la altura correcta y recupere un valioso espacio de trabajo con el escritorio de pie para diseñar su hogar y oficina de teletrabajo. Nuestro objetivo es ayudar a clientes a alcanzar el nivel de bienestar y lograr el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida persona.

PANEL DE 2 BOTONES - Solo presione un botón para cambiar de estar sentado a estar de pie en menos de 10 segundos. Es la oficina perfecta para leer, leer correos electrónicos o ponerse al día en casa.

ALTURA AJUSTABLE - El ajuste de altura de standing desk puede alcanzar de 71cm a 121 cm, a una velocidad de 2,5 cm/segundo y con un nivel de ruido bajo (menos de 50 dB). Este marco es adecuado para tableros de 100 cm a 160 cm de ancho y de 50 cm a 80 cm de profundidad.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y ESTABLE - Se diseña para la máxima integridad estructural, nuestro marco se caracteriza por doble tubo de acero que asegura la estabilidad incluso a la máxima altura. El elaborado diseño de acero de grado industrial es resistente y duradero, que puede soportar la capacidad de carga máxima de 70 kg (en movimiento) / 100 kg (estacionario).

GARANTÍA FLEXISPOT - Tenemos 20 años de experiencia en el sector de la ergonomía; El marco de cada uno de nuestros escritorios ha sido probado minuciosamente con 20 000 pruebas de estrés que han cumplido con los estándares internacionales de la industria con la certificación CE / BIFMA / ROHS. ¡Prometemos 5 años de garantía para el marco y 3 años de garantía para el motor, y soporte técnico gratuito de por vida!

hjh OFFICE 802111 Escritorio de Pie Móvil para Ordenador Portátil VM-SU Negro, Mesa de pie, Mesa Auxiliar, Soporte Laptop con Ruedas, Altura Regulable

Amazon.es Features Gran libertad de movimiento gracias a las ruedas especiales para moqueta que permiten mover la mesa a donde sea necesario. Los frenos de las ruedas aseguran que la mesa no se mueva por accidente

Armazón de acero robusto en forma de U que deja mucho espacio para las piernas. Tablero hecho de material MDF sólido

Gracias al resorte a presión por gas la altura de la mesa puede ser ajustada en diferentes posiciones mediante una palanca que se encuentra debajo del tablero adaptándose rápidamente a cualquier persona que la use

Mesa alta versátil con una superficie amplia - ideal para trabajar y hacer presentaciones de pie como soporte para portátil o mesa auxiliar atril o escritorio flexible

Mesa alta versátil con una superficie amplia - ideal para trabajar y hacer presentaciones de pie

