Los 30 mejores Mesa Cristal Comedor de 2022 – Revisión y guía

DORAFAIR Mesa de Comedor de Cristal Templado,Mesa Redonda de Cocina o Café Moderna Nórdica Patas de Madera € 113.99 in stock 2 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Dimensiones :80*80*72cm .Esta moderna mesa de cristal estarán perfectamente complementar cualquier comedor o cocina.

❤️ Mesa con sobre de cristal templado de 8 mm con sistema anti-corrosión, muy fácil de limpiar, resistente a los arañazos.

❤️ Patas de madera natural de haya con una textura clara y rústica, armadas por tubos metálicos en color negro .

❤️ Las almohadillas de las patas se pueden girar para adaptarse a un piso irregular. Usted no tiene que preocuparse por la estabilidad.

❤️ Escandinava mesa de comedor, se puede utilizar en la cocina, cafetería, área de ocio, sala de reuniones, sala de negociación, bar, hotel, etc.

Dali, Mesa de Salon Rectangular, Mesa de Comedor o Cocina, Acabado en Cristal y Patas Cromadas, Medidas 120 cm (Ancho) x 80 cm (Fondo) x 75 cm (Alto) € 179.90 in stock 1 new from €179.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante mesa de comedor para salón.

Estructura metálica cromada o pintada en blanco.

Cristal templado translúcido.

Diseño nuevo y elegante.

ENVÍOS A PENÍNSULA Y BALEARES.

MOMMA HOME Mesa de Comedor - Modelo Melbourne - Color Blanco/Plata - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 110 x 75 x 75 cm € 124.95 in stock 1 new from €124.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COMEDOR MELBOURNE: Acabados de gran calidad en color BLANCO PURO y plata.

✅DISEÑO: Estilo moderno y muy elegante. Fácil de combinar con cualquier interiorismo.

✅MATERIALES: Estructura realizada en metal y sobre de cristal templado.

✅MEDIDAS: 110 x 75 x 75 cm

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle. READ Los 30 mejores Cajas Almacenaje Plastico de 2022 - Revisión y guía

HomeSouth - Mesa de Comedor Blanca, Mesa de Cristal para Cocina, Medidas Mesa Moderna salón: 140x80 cm Ancho € 89.90 in stock 1 new from €89.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas mesa comedor: 140 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 75 cm (altura).

Estructura fuerte i resistente, estructura metálica con pintura electrostática en color blanco.

Mesa de comedor innovadora, acabado cristal templado.

Sillas no incluidas en el precio.

Se envía sin montar. Instrucciones sencillas y todos los herrajes y tornillería incluidos.

Mesa de Comedor o Cocina Rectangular de Cristal 120x80 € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cristal rectangular de comedor o cocina de 120x80x75 cm. de medida.

Fabricada con patas metálicas con acabado efecto madera y sobre de cristal templado super resistente de 10 mm. de grosor. Medidas: 120x80x75 cm. / Peso: 25 kilos

Fácil montaje y mantenimiento. El producto incluye manual de instrucciones y todos los herrajes necesarios para el montaje.

ATENCIÓN: Revisar las medidas del producto antes de comprar para evitar posibles devoluciones.

Mesa Redonda de Comedor o Cocina Tower Cristal 80 € 119.00

€ 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa redonda de cocina / comedor de 80 cm de diámetro y 74 cm de alto.

Mesa con sobre de cristal templado de 8 mm. de grosor y patas de madera de haya natural con conectores metálicos negros.

Mesa funcional y de fácil ubicación ideal para ambientes casuales e informales. Perfecta para ambientes nórdicos.

Ideal para combinar con las sillas Tower

ATENCIÓN: Antes de realizar la compra, comprueba las medidas del producto y del espacio disponible para evitar devoluciones innecesarias.

Adec - Universal, Mesa Comedor, Mesa Salon, Cocina, Estructura Metalica Cromada y Cristal Templado Translúcido, Medidas: 140 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 73,5 cm (alto) € 259.90 in stock 1 new from €259.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor Universal es ideal para, comedores, salones y/o cocinas gracias a su diseño atemporal y versátil.

Estructura Metalica Cromada y Cristal Templado Translúcido.

Las medidas de la mesa son: 140 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 73,5 cm (alto)

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente, es un mueble fácil de mantener como nuevo limpiándolo con un paño húmedo.

Homely - Mesa de Comedor-Cocina Cairo Antique Tapa de Cristal de 120x79,5 cm y Patas de Metal símil Madera Color Roble € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO NÓRDICO: CAIRO ANTIQUE es una mesa de comedor/cocina de diseño nórdico, perfecta para tu comedor, salón o cocina. CAIRO ANTIQUE es la mesa de comedor ideal para amantes del estilo nórdico, del diseño industrial o del toque vintage

MATERIALES: Su sobre rectangular es de resistente cristal de 10 mm de grosor y sus medidas son 120 cm x 79,5 cm. Sus estilizadas y resistentes patas son metálicas, con acabado efecto madera

CARACTERÍSTICAS: Medidas, ancho 120 cm, fondo 79,5 cm, alto 76 cm | Color: Madera | Materiales: Cristal / Metal

️MONTAJE: La mesa de escritorio CAIRO ANTIQUE se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias para su montaje. El montaje es sencillo. Es recomendable hacerlo entre dos personas por el peso del cristal

Mesa de Cocina o Comedor Redonda - Tower Vintage | Mesa de Cristal templado Redonda | Pie Central Tipo Tower | Mesa Redonda Vintage | Mesa para Comedor, Cocina, Oficina | Color Madera | 90 cm Diámetro € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO NÓRDICO: TOWER 90 VINTAGE es una mesa comedor o cocina redonda de cristal de diseño nórdico. Válida para darle un mejor diseño a tu comedor, salón, oficina o despacho.

MESA TOWER: La mesa TOWER tiene un sobre redondo de cristal de 90 cm de diámetro y unas patas de madera de haya, reforzadas con baritas metálicas entrelazadas en color negro

➕VERSATILIDAD: Su diseño y dimensiones hacen que la mesa TOWER VINTAGE encaje a la perfección en cualquier estancia de tu hogar, pues es perfecta para tu cocina, comedor o salón

MEDIDAS: Medidas, diámetro 90 cm, alto 74 cm | Materiales: Cristal / Madera / Metal | Color: Madera / Transparente

️MONTAJE: La mesa TOWER VINTAGE se sirve desmontada y está pensado para un montaje de lo más sencillo. Encontrarás en el paquete toda la información en las instrucciones con los pasos a seguir y especificado al detalle y ahorrarte quebraderos de cabeza en el ensamblado.

HOMCOM Mesa de Comedor de Cristal Mesa Rectangular para 4-6 Personas con Patas de Metal Multifuncional para Cocina Salón 120x60x75 cm Blanco € 95.99 in stock 1 new from €95.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: con su diseño elegante y contemporáneo, esta mesa de comedor combina fácilmente con la decoración de tu hogar y con diferentes tipos de sillas de comedor

SUPERFICIE DE VIDRIO TEMPLADO: La encimera de esta mesa de cocina y sala de estar está hecha de vidrio templado de 6 mm, resistente a los impactos y fácil de limpiar

PATAS DE METAL: Las 4 patas de metal macizo con pies protectores garantizan una gran estabilidad y resistencia. De estilo moderno, esta mesa es perfecta para colocar en cualquier espacio

PARA 4-6 PERSONAS: Esta mesa de cristal tiene un tamaño adecuado para acomodar hasta 4-6 personas a la vez. Para disfrutar de una cena familiar o tomar algo con los amigos disfrutando de una buena conversación

MEDIDAS TOTALES: 120x60x75 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 80 kg. Requiere montaje

Mesa de Comedor o Cocina de Cristal Redonda de 90 cm. Zola € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cristal redonda de comedor o cocina de 90 cm. de diámetro.

Fabricada con patas metálicas con acabado efecto madera y sobre de cristal templado super resistente de 8 mm. de grosor.

Medidas: 90x90x75 cm. / Peso: 18 kilos

Dispone de conteras regulables en altura.

ATENCIÓN: Revisar las medidas del producto antes de comprar para evitar posibles devoluciones.

Mesa de comedor redonda 110 centímetros BRISA con patas metal cromado - Cristal templado € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor redonda 110 cm. altura 73 cm. con patas metal cromado.

Cristal templado de 10 mm. que aporta transparencia y patas en color roble de diseño sobrio y bello.

Patas de acero pulido, con topes para equilibrar y nivelar.

El cristal queda fijado mediante unas pletinas soldadas al cristal.

MOMMA HOME Mesa de Comedor - Modelo Alma - Color Tranparente/Gris - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 140 x 80 x 75 cm € 145.95 in stock 1 new from €145.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COMEDOR ALMA: Acabados de gran calidad en color gris y sobre transparente.

✅DISEÑO: Estilo moderno y muy elegante. Fácil de combinar con cualquier interiorismo.

✅MATERIALES. Estructura realizada en metal con sobre de cristal templado.

✅MEDIDAS: 140 x 80 x 75 cm

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

MOMMA HOME Mesa de Comedor - Modelo Karla - Color Transparente/Blanmc - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 120 x 80 x 75,5 cm € 109.95 in stock 1 new from €109.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅SET DE 2 SILLAS: Realizado con acabados de gran calidad.

✅DISEÑO: concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅MATERIAL: Estructura realizada en metal y tapizado de ecopiel.

✅MEDIDAS: 50 x 58 x 92 cm.

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

Homely | Mesa de Comedor - Rosset | Tapa Cristal Templado | Mesa Salón, Cocina, Oficina | Estilo Moderno | Diseño Sencillo, Actual y Elegante | Patas de Metal Laminadas | Color Madera - 140x90 cm € 184.00 in stock 1 new from €184.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Mesa de comedor o cocina de cristal ROSSET con diseño minimalista elegante y funcional, ideal para tu comedor, salón, oficina o cualquier habitación.

MATERIALES: Sobre de cristal templado transparente de 140x90 cm y 10 mm de grosor con patas de metal laminadas color madera. Materiales premium para una mesa elegante y moderna.

CARACTERÍSTICAS: Patas de MDF de 12x5x76 cm, con terminación en laminado apariencia madera de roble acabado natural

MEDIDAS: Ancho 140 cm Fondo 90 cm Alto 76 cm

️MONTAJE: Nuestros productos están pensados para un montaje de lo más sencillo. Encontrarás en el paquete toda la información en las instrucciones con los pasos a seguir y especificado al detalle y ahorrarte quebraderos de cabeza en el ensamblado. Recomendable dos personas. READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Parejas de 2022 - Revisión y guía

HOMCOM Mesa de Comedor de Cristal Mesa de Cocina Salón Cuadrada para 4 Personas con Patas de Metal 75x75x75 cm Gris € 82.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA 4 PERSONAS: Esta mesa de cristal tiene un tamaño adecuado para acomodar hasta 4 personas a la vez. Para disfrutar de una cena familiar o tomar algo con los amigos disfrutando de una buena conversación

ESTILO MODERNO: Con su diseño elegante y contemporáneo, esta mesa de comedor combina fácilmente con la decoración de tu hogar y con diferentes tipos de sillas de comedor

ENCIMERA DE CRISTAL: La encimera de esta mesa de cocina y sala de estar está hecha de vidrio templado de 6 mm, resistente a los impactos y fácil de limpiar

PATAS DE METAL: Las 4 patas de metal macizo, con recubrimiento en polvo y pies con almohadillas protectoras, garantizan una gran estabilidad y resistencia. De estilo moderno, esta mesa es perfecta para colocar en cualquier espacio

MEDIDAS TOTALES: 75x75x75 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 80 kg. Requiere montaje

Stella Trading Sprint Redonda con Patas cromadas-Elegante Mesa Comedor Cristal para su salón, 80 x 80 x 77 cm € 106.99 in stock 1 new from €106.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE - La tapa de cristal de 10 mm hecha de vidrio de seguridad y el marco cromado en una inusual forma de X se ven muy elegantes en combinación y por lo tanto encajan perfectamente en cualquier interior moderno.

COMBINACIÓN ÓPTIMA - Gracias a su forma redonda de 80 cm de diámetro y a su moderno diseño, la mesa auxiliar puede combinarse con casi todas las sillas. Un clásico atemporal.

VERSATILIDAD - La mesa, que ocupa poco espacio, ofrece mucho espacio para la familia, los amigos o los invitados. Es bonito para la cocina, el salón o la oficina, pero también para fines comerciales en cafeterías, bares y hoteles.

FÁCIL MONTAJE - La mesa de comedor se monta rápida y fácilmente gracias a las instrucciones detalladas, por lo que es apta para principiantes. El material de montaje está incluido. Dimensiones: 80 x 80 x 77 cm.

STELLA TRADING - Los muebles son nuestra pasión. Apostamos por la mejor calidad y por ello sólo trabajamos con proveedores cuidadosamente seleccionados y de renombre.

Mesa de Cocina Cristal Viena Negro (105x60) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cocina Viena en color negro.

Estructura fabricada en metal pintado en color negro con un sobre de cristal templado de 6 mm. de grosor.

Patas acabadas en conteras de plástico para evitar daños al suelo.

Medidas: 105x60x75 cm. (Largo x Ancho x Alto)

Peso: 16 kilos.

Mesa de diseño Manhattan Comedor u Oficina, Tiene Las Patas cromadas y el Cristal es Templado de 10 mm. de Espesor con Acabado Transparente € 259.00

€ 238.00 in stock 1 new from €238.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de diseño, multiusos

Cuatro patas tubulares de acero con acabado cromado

Tapa de cristal templado de 10 mm. de espesor con acabado transparente

DIMENSIONES: Medidas: 140 x 80 cms Altura: 75 cms

UNIDADES: 1

MOMMA HOME Mesa de Comedor - Modelo Tibia - Color Negro/Plata - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 110 x 70 x 75 cm € 89.95 in stock 1 new from €89.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COMEDOR TIBIA: Acabados de gran calidad en color negro y plata.

✅DISEÑO: Estilo moderno y muy elegante. Fácil de combinar con cualquier interiorismo.

✅MATERIALES: Estructura realizada en metal y sobre de cristal templado.

✅MEDIDAS: 110 x 70 x 75 cm

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

Bacyion Mesa de Centro Cristal, Mesa de Comedor, Mesa Auxiliar, Mesa de Cocina, Mesa Moderna para Salón, Sala de Estar, 120 X 75 X 70 cm € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor con diseño moderno: la mesa de comedor de cristal con patas de metal de madera maciza ofrece un diseño elegante y un aspecto moderno. Combina fácilmente en diferentes partes de la casa, como comedor, cocina.

Mesa de comedor con construcción sólida: la moderna mesa de comedor está hecha de vidrio templado. Gran durabilidad, resistencia a los arañazos. Apto para niños con borde biselado en la parte superior para evitar lesiones.

Dimensiones de la mesa de comedor: 47.2 x 27.5 x 29.5 pulgadas (largo x ancho x alto). Buen tamaño que se adapta fácilmente a 4 a 6 personas, fácil de limpiar, superficies resistentes que mantienen el juego de comedor como nuevo durante años

Mesa de comedor con patas ajustables: las patas de soporte para mesa de comedor vienen con pies ajustables que proporcionan estabilidad y acolchado protector para evitar arañazos en el suelo.

Fácil de montar: consulta la forma de montaje, todas las piezas están claramente etiquetadas y herramientas de montaje incluidas. Cualquier pregunta sobre el montaje, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y estaremos encantados de ayudarte.

Abitti Mesa para Comedor o Salon Rectangular Extensible de Cristal Templado Color Blanco 120/200x90x78 € 319.00 in stock 1 new from €319.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabulosa mesa para comedor o salón extensible, con cristal templado color blanco y estructura metálica. Las patas tienen un acabado cromado.

Medidas mesa extendida: 200cm Ancho x 90cm Profundo x 78cm Alto

Medidas mesa recogida: 120cm Ancho x 90cm Profundo x 78cm Alto

Se trata de mobiliario en kit para montaje con la tornillería y las instrucciones necesarias para efectuar el montaje de forma sencilla.

No se garantizan los envíos a Ibiza, Menorca y Formentera.

THE HOME DECO FACTORY HD6444 Mesa de Comedor de Cristal Blanco, 115 x 70 x 75 cm € 120.64 in stock 2 new from €120.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor teñida de diseño.

4 patas de metal.

Tablero de cristal.

Tamaño: 110 x 70 x 75 cm.

Tablero de cristal templado.

MOMMA HOME Mesa de Cocina Extensible - Modelo Londres - Color Blanco/Plata - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 95 x 55/95 x 76 cm € 189.95 in stock 1 new from €189.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COCINA LONDRES: Acabados de gran calidad en color BLANCO PURO y plata.

✅DISEÑO: concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅MATERIAL: Estructura realizada en metal y sobre de cristal templado.

✅MESA EXTENSIBLE: cuenta con un sistema extensible muy fácil de manipular.

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

Mobelcenter - Mesa Comedor Cristal Transparente - 140x75cm (0856) € 105.00 in stock 1 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástica mesa fija de cristal transparente de 140cm x 75cm.

Medidas: Ancho: 140cm x Alto: 75cm x Fondo: 80cm

Materiales: Sobre de cristal transparente de 8mm. Patas de tubo acerado de 60mm con pintura electrostática negra.

Acabados: Cristal transparente combinado con patas negras.

----> ENVIO GRATUITO A PIE DE CALLE

IPOTIUS Mesa de Comedor Redonda de Cristal Mesa de Cocina para 2 4 Personas,Patas de Metal,80X74cm,Transparente € 131.99 in stock 1 new from €131.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mesa Redonda】Tamaño total: 80x80x74cm. El diseño escandinavo se puede combinar perfectamente con diferentes sillas. Por favor confirme el tamaño antes de ordenar.

【Mesa de Vidrio】La mesa está hecha de vidrio templado de 8 mm, que tiene una fuerte capacidad de carga, puede soportar fluctuaciones de temperatura superiores a 250 °, no es resistente a romperse fácilmente.

【Mesa de Comedor】Patas de metal con efecto madera para mayor estabilidad y seguridad manteniendo la belleza. Las almohadillas ajustables en la parte inferior se pueden adaptar a pisos irregulares y proteger el piso de arañazos.

【Mesa Moderno】Esta mesa de comedor de inspiración nórdica crea un ambiente elegante y contemporáneo, ideal para restaurantes, salas de conferencias, salones, hoteles y más.

【Servicio Postventa】Fácil de instalar, el paquete incluye instrucciones y herramientas. Si está dañado, prometemos un servicio postventa de alta calidad.

IPOTIUS Mesa de Comedor Redonda de Cristal Mesa de Cocina Café Moderna Nórdica,Patas de Madera, 80X75cm € 113.99 in stock 2 new from €113.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensión】Tamaño total: 80 x 80 x 75 CM. Esta mesa de comedor es adecuada para sillas de diferentes estilos. Por favor confirme el tamaño antes de ordenar.

【Mesa de Cristal】La mesa está hecha de vidrio templado de 8 mm, que tiene una fuerte capacidad de carga, puede soportar fluctuaciones de temperatura superiores a 250 °, no es resistente a romperse fácilmente.

【Mesa Nórdica】4 patas de haya sólida con textura clara y clara. Las almohadillas para las piernas se pueden girar para que quepan en un piso irregular.

【Mesa de Comedor】Mesa de comedor moderna en estilo nórdico, que es amplia para 2 a 4 personas, es ideal para salas de estar, cocinas y espacios pequeños.

【Servicio Postventa】Fácil de instalar, el paquete incluye instrucciones y herramientas. Si la mesa tiene algún problema, contáctenos en cualquier momento. READ Los 30 mejores Mesa De Tv de 2022 - Revisión y guía

Home Heavenly®Mesa de Comedor, Mesa de salón Modelo VARSOVIA, con Tapa de Cristal y Patas metálica Roble o Negra 120X80 cm - Varsovia - patanegra € 135.99 in stock 1 new from €135.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA VARSOVIA. La mesa Varsovia combina un sobre de cristal con cuatro finas patas de Diseño Mid-Century de tubo de acero recubierto mediante varias terminaciones estéticas. Su minimalismo le confiere un carácter multifuncional que encajará de facto en cualquier espacio de tu hogar.

CALIDAD. Compuesta por un sobre de cristal templado de 8 mm de grosor sobre el que se adhieren mediante tecnología láser, los 4 botones metálicos de sujeción donde se anclan las patas metálicas rematadas con topes de goma antideslizante.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO. Lo más común es utilizar un producto limpiador para cristales, aunque también se suele usar una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales. Ambas opciones eliminarán las manchas y el polvo. Cuando se utiliza el agua para limpiar vidrio a veces quedan marcas, por lo que una buena solución es sustituir el agua del grifo por agua destilada.

MEDIDAS. 80 cm de ancho x 120 cm de largo x 75 cm de alto.

MONTAJE. La mesa Varsovia requiere un montaje mínimo y se sirve con instrucciones y con las herramientas necesarias.

HOMCOM Mesa de Comedor Redonda con Encimera de Cristal Templado Transparente y Patas Cruzadas de Metal Mesa de Centro Moderna para Salón Ø80x75 cm Negro € 107.99 in stock 1 new from €107.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNA Y ORIGINAL: Mesa de comedor circular con apariencia elegante y actual. Su diseño innovador y original, combinará perfectamente con el resto de tu estancia aportando un toque distintivo a tu hogar u oficina

ENCIMERA DE CRISTAL TEMPLADO: Hecha de vidrio templado, la encimera de esta mesa tiene forma redonda y un grosor de 7 mm, ofreciendo un soporte resistente y a la vez resistente al agua y fácil de limpiar

MULTIFUNCIONAL: Esta mesa se puede usar como mesa de comedor, de cocina o como pequeña mesa de reuniones en la oficina o despacho. Su ancho de 80 cm la hace ideal para colocar en espacios pequeños como apartamentos, loft o en el estudio

ESTRUCTURA RESISTENTE: Las 4 patas juntas de metal cruzadas hacen la mesa más robusta y resistente. Al tener patas con pies ajustables, no tendrás que preocuparte si el suelo está mal nivelado o con alguna irregularidad, ya que la podrás ajustar

MEDIDAS TOTALES: Ø80x75 cm (DxAL); Medidas de la encimera: Ø80 cm; Peso máximo soportado: 30 kg. Certificaciones: EN12150. Se requiere montaje

Homely Mesa de Comedor-Cocina Cairo Tapa de Cristal y Patas de Metal símil Madera Color Roble, 120x80 cm € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor CAIRO, con diseño inspirado en las formas nórdicas y materiales resistentes al uso diario

Patas de metal con terminación madera color Roble Medidas 120x80 h-76 cm

Sobre de cristal templado de 10 mm de grosor

CAIRO es una mesa de comedor práctica, sencilla y elegante

Medidas: Ancho 120 cm Fondo 80 cm Alto 76 cm

