Los 30 mejores Mesa Alta Cocina de 2021 – Revisión y guía

WOLTU Mesa de Bar Mesa de Bistro Mesa de Comedor con Estructura de Metal, MDF, 120x40x100cm (WxDxH) Roble Brillante BT17hei € 91.99 in stock 1 new from €91.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de bar será un excelente añadido para su cocina o comedor.

Protección del suelo: debajo de cada pata hay un protector de piso pequeño, que protege el piso contra rasguños.

MATERIAL: Bastidor realizado en metal resistente pintado, muy estable.El tablero de la mesa de MDF con un grosor de 25 mm es impermeable, resistente a rasguños y fácil de mantener.

Recomendado:La mesa universal se puede utilizar como mesa de bar, mesa de fiesta o mesa de comedor. para la cocina, bar, tienda del café ect.

Dimensiones: tablero: 120x40cm; Altura: 100 cm; Capacidad de carga máxima: 100kg.

VASAGLE Mesa de Bar, Mesa de Cocina Rectangular Estrecha, Mesa Alta con Marco de Metal Robusto, 100 x 40 x 90 cm, Montaje Sencillo, Diseño Industrial, Marrón Rústico y Negro LBT10X € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un nivel nuevo: Lleva tu comedor al siguiente nivel con esta simple pero impresionante mesa de bar con finas patas de metal de 25 x 25 mm de grosor y un elegante acabado marrón rústico; pronto estarás comiendo a una altura cómoda

¿Cocina pequeña? ¿Sólo queda poco espacio en tu cocina o en tu comedor? No hay problema. Esta estrecha mesa de bar mide sólo 40 cm de anchura, lo que la hace ideal para pequeñas áreas de comedor, mientras que ofrece una gran área para platos, tazas y cubiertos

Buena estabilidad: Una hermosa mesa es indispensable. Al mismo tiempo, la base de la mesa también debería impresionar, pero con estabilidad. Esto está asegurado por las barras de metal de 20 x 40 mm de espesor de abajo

Montaje rápido y simple: Esta mesa consiste en sólo 6 partes individuales; en 10 minutos y Sin mucho esfuerzo, esta mesa estará lista en tu comedor, incluso antes de que tu novia haya traído panecillos frescos

Qué hay en la caja: Una mesa de bar estrecha, accesorios de montaje, y una forma de crear el rincón para el desayuno de tus sueños. Esta mesa de bar es parte de nuestra fascinante colección de ALINRU

VASAGLE Mesa Alta, Mesa de Bar, Mesa de Comedor con Soportes para Vasos y Botellas, para Sala de Estar, Cocina, 110 x 40 x 90 cm, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro LBT013B01 € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MENÚ DEL DÍA: Una mesa de bar con su estante, sus 2 botelleros y 2 portavasos, todos levantados por un marco de acero negro y paneles de madera para un estilo industrial embriagador

BAR ABIERTO 24 Horas Al Día: ¿Un amigo viene a tomar un trago inesperadamente? Con esta mesa de bar, todo está siempre listo. Los vasos están colgados en los estantes, las botellas están en las rejillas y los bocadillos están esperando en el estante

COMO TU BODEGA: Con un duradero tablero de aglomerado y acero resistente, VASAGLE te ofrece un mueble con las excepcionales botellas que va a poner en él

EL VERDADERO ARTE DE VIDA: Cuando veas las instrucciones ilustradas y las partes numeradas, entenderás directamente que el montaje de este mueble encaja con tu estilo de vida sin complicaciones

Adec Group Loft, Mesa Alta de Cocina, Mesa de Bar, Barra, Mesa Contract, Color Roble Salvaje y Negro Medidas: 120 cm (Ancho) x 70 cm (Fondo) x 100 cm (Alto) € 224.90 in stock 1 new from €224.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa alta Loft es una mesa alta tipo barra americana, ideal para tu comedor, cocina terraza o jardín cubierto. También es perfecta para restaurantes, bares, mesones, tabernas, cafeterías, tascas, pubs, cantinas o cervecerías como mesa contract. Es una mesa de estilo industrial con un toque nórdico ideal para cualquier espacio.

Las medidas de la mesa alta modelo Loft son: 120 cm (Ancho) x 70 cm (Fondo) x 100 cm (Alto).

La barra alta Loft es firme y sólida, consta de un grueso tablero de madera maciza acabado en Roble Salvaje de 54 mm de grosor que muestra su vetado natural, aportando un toque rústico y auténtico. La mesa de centro Loft tiene una gran estabilidad gracias a sus patas metálicas en forma de U de color Negro. La estructura incluye un reposapiés también metálico que va de lado a lado de la mesa, aportando un plus de comodidad.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa por lo que es un mueble fácil de mantener como nuevo limpiándolo con un paño húmedo.

TEMAHOME Aravis Mesa Bar con Almacenamiento, Tablero de Partículas de Melamina, Blanco/Beige (Roble), 115 x 50 x 102.7 cm € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa alta de bar con estantes que pueden albergar hasta 4 personas

Mesa de bar con estantería lateral con 4 compartimentos

Diseño elegante y moderno

Fabricado en Francia

Apto para espacios pequeños

SoBuy FWT56-W Mesa de Bar Mesa Alta de Cocina con 2 bandejas 122 x 45 x 107 cm,ES (Mesa) € 69.95 in stock 1 new from €69.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto no incluye sillas.

Capacidad máxima:50 kg, Peso:17.6kg

Hecha de MDF y bambú.

Tamaño:Sobre la mesa:L122 x H107 x P45 cm,Sobre las dos bandejas:36 x 18 cm/36 x 25cm.

Diseñado con ahorro de espacio y multifuncional; Es perfecto en casa, cocina, sala de estar, etc..

VASAGLE Mesa de Bar de Estilo Industrial, Mesa Multifuncional con Marco Metálico, Mesa para Bebidas, Cócteles, Fiestas, Restaurante, Sala de Estar, 120 x 60 x 90 cm, Marrón Rústico y Negro LBT91X € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de bar con encanto dulce: El aroma del café recién hecho se eleva en tu nariz, tu ser querido se sienta a tu lado - Crea un ambiente perfecto entre tus paredes con nuestros muebles vintage de VASAGLE

¿Mojito o caipirinha? Cualquiera a quien le gusta mezclar cócteles sabe que se necesitan todo tipo de ingredientes. Lima, azúcar de caña, cubitos de hielo, menta o ron y que sólo para Mojito o caipirinha. Es bueno que nuestra mesa de bar ofreciendo una superficie de trabajo tan grande de 120 x 60 cm

Mesa estable para fiestas: Cuando el alcohol está en juego, puede volverse un poco salvaje. Pero no te preocupes, nuestra mesa de bar con sus barras de acero extra robustas (40 x 40 mm) soporta fácilmente de hasta100 kg. So no bailes flamenco en mesa

Sin montaje molestoso: Aparte del tablero de la mesa, todo lo que tienes que instalar son las 5 barras de acero, que son rápidas y fáciles de montar. No tienes que pasar toda la tarde del domingo pensando en cómo montarlas

Qué hay en la caja: Una mesa de bar de nuestra Serie ALINRU que anima tu casa, que también funciona bien como una mesa de comedor o una pequeña estación de trabajo

HOMCOM Mesa de Bar Bistro Mueble Auxiliar de Comedor Industrial con 2 Estantes y Dispositivo Antivuelco de Metal y Madera Carga 100 kg 120x50x100 cm Nogal € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECORATIVO: Mesa alta elegante con estructura de metal. Su diseño permite su uso como mueble bar o darle otros usos como mueble de recibidor, cómoda para el comedor y más. Combina simplicidad y practicidad para adaptarse a cualquier estilo de comedor, cocina, bar o cafetería.

ESPACIOSO: Mueble compuesto por encimera y dos estantes laterales. Utiliza su gran espacio de almacenaje para guardar los diferentes objetos o artículos dependiendo de su uso. Cómo marcos de fotos, plantas, o sus botellas de vino y potes de comida si desea darle un uso de mueble bar.

DISPOSITIVO ANTIVUELCO: Fije el dispositivo antivuelco de la parte posterior del mueble a la pared, y evitará así que se vuelque hacia delante y se tambalee.

ALMOHADILLAS AJUSTABLES: Mueble resistente hecho de metal y tablero de MDF. Las patas de esta mesa tienes almohadillas regulables para ajustar en suelos irregulares, proporcionando la estabilidad necesaria.

MEDIDAS TOTALES: 120x50x100 cm (LxANxAL); Capacidad máxima de carga: 100 kg.

HOOBRO Mesa de Bar, Mesa Alta Cocina, 120 x 50 x 90 cm, Mesa Bar Alta, Mesa Multifuncional con Marco Metálico, Montaje Sencillo, para el Salón, Comedor, Marrón Rústico EBF50BT01 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Ambiente Perfecto: Cree la atmósfera ideal en su hogar. Tome una taza de café caliente, una copa de vino o un delicioso zumo en una mesa de bar vintage HOOBRO

Una Experiencia Única: Tiene un tamaño de 120 x 50 x 90 cm que la convierte en una amplia mesa para bebidas y aperitivos. Mesa de bar adecuada altura le permite relajarse, ya sea en una cita con su pareja o en una conversación con amigos y familiares; disfrutará de una experiencia inigualable

Robusta Y Duradera: Fabricada con tablero de aglomerado de grado E1 y con una estructura metálica resistente, esta mesa de bar es extraordinariamente robusta y duradera. Las gruesas y fuertes patas de metal pueden soportar fácilmente hasta 120 kg de peso. Pero no baile en la mesa…

Cree Su Propio Ambiente: Esta mesa de bar combina perfectamente en salas de estar, comedores, cocinas, bares, pubs, cafeterías, etc. Se integra fácilmente con la decoración existente. Haga un “lifting” a su casa

Montaje Sencillo: Los productos que te proporcionamos te ahorrarán más tiempo de instalación, pasarás más tiempo con tu familia y amigos, y reducirá la dificultad del montaje al nivel más bajo

WOLTU Set Mesa de Bar y 2 uds. Taburete de Bar Muebles Cocina Mesa de Bistro Silla de Comedor para Salon Estructura de Metal, MDF 120x40x100cm Roble Claro BT17hei+BH237hei-2 € 176.99 in stock 1 new from €176.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: altura de la mesa: 100 cm / tablero: 120x40 cm (ancho x profundidad) / altura de la silla: 72 cm / tablero: 30x30 cm (ancho x profundidad).

Material: taburetes y mesa de bar de MDF, estructura metálica, más estable y resistente.

Diseño: el grosor de la superficie de la mesa es de 25 mm, diseño engrosado, impermeable, resistente a los rasguños y la superficie lisa es fácil de limpiar.

Características: Cada pata de la silla tiene un protector de piso pequeño que evita que se rasque el piso al mover la silla.

Versátiles : Múltiples colores para adaptarse a diferentes estilos de decoración; La mesa universal se puede utilizar como barra, mesa de fiesta o mesa de comedor, escritorio, etc.

SoBuy OGT18-N,ES Set Mesa Alta de Bar y 2 Taburetes,Mueble Plegable para Cocina (2 Taburetes) € 54.95 in stock 1 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima:de taburete: 150 kg, de la mesa :45kg Peso de envío:12.9kg

Medidas de la estructura (L, P, H): De la mesa: 90cm x 45cm x 74 cm De taburete: φ30 x 47cm

Set de una mesa y dos taburetes

Hecha de material de MDF y metal

Mueble de fácil montaje ,se envia con instrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

SoBuy Set Mesa Alta de Bar y 4 Taburetes Estilo Industrial OGT11-N,ES (4 sillas) € 119.95 in stock 1 new from €119.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima:de taburete: 120 kg, de la mesa :60kg Peso:29kg

Medidas de la estructura (L, P, H): De la mesa: 100cm x 60cm x 87 cm De taburete: 32 cm x 32cm x 57cm

Set de una mesa y cuatro taburetes

Hecha de material de MDF y metal

Mueble de fácil montaje ,se envia con instrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

Amazon Basics – Juego de mesa auxiliar y taburetes de desayuno, 3 piezas, Blanco € 135.54 in stock 1 new from €135.54

1 used from €99.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de muebles de desayuno con dos taburetes y una mesa auxiliar rectangular

Se necesita montaje. Fabricados en madera dura, altamente resistente y robusta, con un acabado rústico en color Blanco

La madera de caucho maciza ofrece un acabado pulido y una gran solidez para tu estancia

Diseño compacto: los taburetes pueden guardarse completamente bajo la mesa cuando no vayan a utilizarse

Colócalos en la cocina o frente a tu ventana favorita para un aspecto y una sensación similares a los de un restaurante

SoBuy OGT30-N Set de mesa y taburetes de estilo industrial mesa alta de bar + 2 taburetes Juego de barra Mesa alta ES € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: parte superior de MDF + PVC, estructura de metal.Fácil de montar.

Dimensiones: mesa: L121cm x D46cm x H97cm, taburete: L38cm x D32cm x H66cm. Capacidad Máxima: Mesa: 75kg. Taburete: 150kg.

La mesa de bar, es una práctica mesa de oficina, despacho o estudio. Mesa muy elegante y de formas sencillas, ideal para oficinas profesionales o para zonas de trabajo en casa.

La buena mano de obra y la estabilidad combinan la calidad y la elegancia de esta mesa y taburetes. La estructura metálica garantiza estabilidad y una larga vida útil.

HOMCOM Set de Mesa de Bar y 2 Taburetes con Reposapiés y Estantes de 3 Niveles Almohadillas Ajustables para Cocina Comedor 109x60x100 cm Marrón Rústico € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUEBLES DE BAR DE 3 PIEZAS: Este conjunto de mesa y taburetes de bar de estilo industrial combina simplicidad y practicidad para adaptarse a cualquier estilo de comedor, cocina, pub o cafetería. La mejor opción para el uso en interiores

AHORRA ESPACIO: Los taburetes de este conjunto, al no tener ni respaldo ni apoyabrazos, pueden guardarse debajo de la mesa cuando no se usen

MESA CON ESTANTES Y TABURETES CON REPOSAPIÉS: Uno de los laterales de la mesa cuenta con una estantería de 3 baldas. La estructura de metal de los taburetes tiene una barra inferior que puede usarse como reposapiés y que aporta estabilidad al asiento

RESISTENTE Y DURADERO: Conjunto con estructura metálica de color negro y encimera, asientos y estantes de melamina de madera marrón oscuro. Las 3 piezas tienen patas con pies ajustables con almohadillas protectoras, para evitar que el suelo se raye y regularlo para garantizar su estabilidad incluso en suelos irregulares

MEDIDAS TOTALES: Medidas de la mesa: 109x60x100 cm (LxANxAL); Medidas del taburete: 40x30x66,5 cm (LxANxAL); Carga máxima: 25 kg (mesa) y 100 kg (taburete)

VASAGLE Juego de Mesa Comedor, Set Mesa Bar, Barra de 100 x 40 x 90 cm con 2 taburetes de 30 x 40 x 65 cm, Marco de Metal, Industrial, para Comedor, Sala de Estar, Marrón Rústico y Negro LBT218B01 € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arriba, los fiesteros: El tablero de aglomerado rústico de alta calidad con el marco negro metal, un bar acogedor así también se puede tener en casa; los taburetes pueden quedar ordenadamente debajo la mesa, no ocupan ningún sitio cuando no está en uso

Haz un rincón de desayuno: La mesa alta tiene un tamaño de 100 x 40 cm para poner café para dos, croissant y zumo; Los dos taburetes de tamaño de 30 x 40 cm para que difrutéis el desayuno los dos cómodamente, un rincón es sificiente para el conjunto

Mesa múltifuncional estable: La barra debajo la mesa, el dispositivo de fijación más las 4 patas ajustables hacen que el uso de la mesa más seguro y estable; Se puede disponer en la cocina, sala de estar o dormitorio para desayunar, tomar algo o trabajar

Tiempo de un vaso de sangría: ¿Te preocupes por el montaje? ¡No hace falta! Este juego de mesa y taburetes tiene estructura sencilla. Con instrucciones detallados y piezas numeradas, puedes montarlo exitosamente antes de terminar un vaso de sangría

Qué hay en la caja: Un juego de mesa de comedor y 2 taburetes, un manual de uso detallado con bolsa de accesorios, un dispositivo de fijación y un buen modo de relajación completa que te ha traído este juego de mesa de comedor

[en.casa] Mesa de Bar de Bistro Elegante 110 x 50 x 103 cm Mesa Alta Cocina Barra integrada para Bebidas con 3 Estantes Blanco € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de bar es ideal para su hogar, le da un ambiente fabuloso a su casa con su diseño elegante. La mesa de bar tiene 3 compartimentos para su colección de bebidas. Tiene altura ideal, así es más fácil preparar comidas ricas.

Color: blanco

Medidas (Longitud x Anchura x Altura): Total: 110 x 50 x 103 cm - Compartimiento: 50 x 25 x 101,5 cm

Barra integrada con 3 estantes para bebidas - Aglomerado de madera, cubierta de melamina - Fácil de montar - Fácil de limpiar

Producto marca de la casa [en.casa]

MOMMA HOME Mesa de Cocina Extensible - Modelo CALCUTA Alta - Color Blanco/Plata - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 140 x 60 x 95 cm € 174.95 in stock 1 new from €174.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COCINA CALCUTA ALTA: Acabados de gran calidad en color blanco y plata.

✅DISEÑO: concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅MATERIAL: Estructura realizada en metal y sobre de cristal templado.

✅MESA EXTENSIBLE: cuenta con un sistema extensible muy fácil de manipular.

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

HOMCOM Mesa de Bar Regulable en Altura con Base Redonda y Antideslizante para Cocina Comedor Ø60x69-93 cm Blanco € 73.99 in stock 1 new from €73.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTURA AJUSTABLE: Mesa con altura ajustable desde 69 hasta 93 cm, para que puedas regularla acorde al tamaño de tus sillas o taburetes

ENCIMERA ESPACIOSA: Esta mesa tipo bar, cuenta con una amplia encimera redonda de Ø60 cm de diámetro, en la que podrás comer, tomar unos refrescos, etc.

BASE ESTABLE: Diseñada en forma de reloj de arena con una grande base redonda de metal, que aumenta la estabilidad de toda la mesa. Base inferior antideslizante para evitar rayones en el suelo y mayor adherencia al suelo

RESISTENTE: Esta mesa tipo bar está compuesta por una estructura y base de metal resistente y la encimera de MDF para mayor durabilidad y fácil limpieza

MEDIDAS TOTALES: Ø60x69-93 cm (DiámxAL); Carga máxima: 60 kg

HOMCOM Mesa de Bar Mesa Alta con Encimera de Melamina Efecto Marmoleado y Patas de Acero Estilo Moderno para Cocina Cafetería Comedor 120x40x100 cm Blanco € 76.99 in stock 1 new from €76.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA ALTA DE ESTILO MODERNO: Esta elegante y moderna mesa de bar con encimera decorativa con efecto marmoleado, combina sencillez y practicidad y se integrará fácilmente en cualquier espacio de tu hogar, cocina o salón

PIES AJUSTABLES: Para mayor seguridad, esta mesa cuenta con 4 almohadillas antideslizantes ajustables en la parte inferior que permiten regular la posición para mantenerla estable incluso en suelos irregulares o mal nivelados y evitar que se rayen

MÚLTIPLES USOS: Esta mesa alta, aparte de como mesa tipo bar, también se puede utilizar como mesa de recibidor, mesa de buffet, mesa auxiliar o como mesa de trabajo temporal

RESISTENTE Y ESTABLE: Fabricada en melanina de madera y patas de tubos de acero, esta mesa ofrece gran resistencia y estabilidad gracias al travesaño de la parte inferior. Fácil de limpiar e ideal para un uso diario y prolongado

MEDIDAS TOTALES: 120x40x100 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 30 kg

COMIFORT Mesa de Cocina / Escritorio Diseño Nordico - Patas de Madera de Haya. Mesa Alta para Salon Cocina Escritorio Ordenador Oficina de Estilo Moderno Rectangular y Acabado Lacado - Civetta Haya € 109.90 in stock 1 new from €109.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【️ Diseño 】Mesa de Cocina Civetta de diseño escandinavo quedará estupenda en tu cocina, cocina o salón. Su estilo moderno, sus finas líneas hacen que la mesa sea un mueble que quedará ideal en cualquier tipo de diseño interior.

【 Medidas 】Consulta las medidas para asegurarte de la que la mesa encaja en el espacio que tienes pensado. Las medidas de la mesa son 70x120x75,5cm (lxanxal). El grosor del tablero es de 1,5cm.

【 Materiales 】La estructura de la mesa ha sido fabricada con madera maciza de haya. Los mejores materiales han sido empleados en la construcción de nuestra mesa de cocina Civetta.

【 Tablero 】El tablero de la mesa de cocina o cocina Civetta está acabado con una delicada y exquisita capa de MDF lacado de alta densidad.

【 Envío, Fácil montaje y Atención al Cliente 】Importante disponer de una llave en L con forma de estrella. No es necesario ser un experto en el montaje de muebles, nuestra mesa de cocina está pensada para un montaje super sencillo. En el paquete encontrarás toda la información necesaria para saber exactamente qué pasos seguir para su ensamblado. Si tienes cualquier cuestión contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente. La entrega de este producto es a pie de calle.

SoBuy Mesa de Bar, Escritorio de Madera Mesa de Oficina,Blanco, FWT17-W, ES (Blanco) € 89.95

€ 84.95 in stock 1 new from €84.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: MDF, metal.

Dimensiones: L112cmxH106,5cmxP57cm.

Capacidad máxima: tabla: 75kg, el estante: 10 kg / planta.

Alta mesa de bar mesa alta con 3 nichos con almacenamiento lateral.

Entregado a la asamblea fácilmente con instrucciones detalladas de instalación.

vidaXL Mesa de Bar Madera Blanca 110x50x103 cm Mesita Mesilla Elevada Alta Mueble Mobiliario Auxiliar Comedor Pub Estanterías Consola € 96.99 in stock 7 new from €96.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Blanco con superficie gris

Material: Madera aglomerada

Dimensiones totales: 110 x 50 x 103 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones de la estantería: 50 x 25 x 101,5 cm (largo x ancho x alto)

Con 3 estantes

WOLTU Mesa de Bar Mesa de Bistro Mesa de Comedor con 2 Estantes, Estructura de Metal, MDF, 120x50x105cm (WxDxH) Roble BT25hei € 103.99 in stock 1 new from €103.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de bar con 2 estantes ofrece espacio para botellas de vino, copas de vino u otros utensilios de cocina. Esta mesa de bar será un excelente añadido para su cocina o comedor.

Protección del suelo: debajo de cada pata hay un protector de piso pequeño, que protege el piso contra rasguños.

Msterial: Bastidor realizado en metal resistente pintado, muy estable.El tablero de la mesa de MDF con un grosor de 25 mm es impermeable, resistente a rasguños y fácil de mantener.

Recomendado:La mesa universal se puede utilizar como mesa de bar, mesa de fiesta o mesa de comedor. para la cocina, bar, tienda del café ect.

Dimensiones: tablero: 120x50cm; Altura: 105cm; Capacidad de carga máxima: 100kg. READ Ver a Juana cocinar con el violín puso ansiosos a sus seguidores

WOLTU Mesa de Bar Mesa de Bistro Mesa de Comedor con Estructura de Metal, MDF, 140x40x100cm (WxDxH) Roble+Blanco BT30hei € 95.99 in stock 1 new from €95.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: tablero de la mesa: 140x40cm; Altura: 100 cm; Capacidad de carga máx .: 100 kg

Material: La mesa está hecha MDF fino y robusto acero inoxidable. Es resistente al agua y resistente a la putrefacción, ya que se procesa profesionalmente

Características: Fieltros antideslizantes. La mesa está equipada con fieltro para proteger el piso debajo de los pies. Este fieltro protege el piso de arañazos. La mesa no se desliza y es particularmente firme.

Recomendado: Aspecto moderno Las mesas de bar tienen un aspecto moderno y elegante, por ejemplo, el hermoso grano de madera. Son adecuados para cocinas, bares, cafeterías, etc. con diferentes estilos.

Esta mesa de bar será un excelente añadido para su cocina o comedor.

Mesa para cocina de bar moderna de madera blanca Basic - LOLAhome € 120.00 in stock 1 new from €120.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco

eSituro Mesa de Bar Mesa de Cafetería Mesa de Barra Mesa de Cocina Alta con Estructura de Metal 120x40x100cm Blanco SBST0398 € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES-Altura total: aprox.100 cm, tablero de mesa: aprox.120 x 40 cm.

MATERIAL-La mesa está hecha de madera maciza y tiene un espesor de 25 mm. Estructura de metal resistente pintada .

VENTAJES-Con deslizadores de fieltro para evitar un deslizamiento inevitable y arañazos.Es ideal para la sala de estar o la cocina por sus pequeñas dimensiones incluso en espacios pequeños.

ADECUADA- Un mesa de bar moderno para combinar con cualquier ambiente de mobiliario, estilo industrial y moderno, oficina, sala de estar, dormitorio, cocina, bar, barra o cualquier otro entorno.

FACIL Y MANTENER- Fácil de instalar, fácil de usar,guardar fácilmente sin ocupar espacio. ahorra mucho tiempo.

IBUYKE Mesa de Bar de Estilo Industrial 120 x 60 x 90,5 cm, Mesa Multifuncional con Marco Metálico, Mesa para Bebidas, Cócteles, Fiestas, Restaurante, Sala de Estar TMJ013H € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño ingenioso: esta mesa de bar es una mezcla elegante, el marco de hierro rígido y los paneles vintage. Úsalo para pasar noches memorables con tu familia y amigos.

Materiales de alta calidad: esta mesa de comedor está hecha de tablero de partículas y marco de metal, que es estable y su diseño contemporáneo hace de esta mesa un complemento elegante para tu cocina o comedor.

Antideslizante y antiarañazos: anillo de goma bajo las patas para proteger el suelo de arañazos y reducir los ruidos cuando se mueve, y se puede utilizar como mesa de bar, mesa de fiesta o mesa de comedor.

Dimensiones: nuestra mesa de comedor ofrece una gran superficie con 120 x 60 cm de espacio para trabajar, y esta mesa de comedor viene con barras de hierro extra resistentes (40 x 40 cm de ancho) y soporta fácilmente 100 kg.

Satisfacción 100 %: estamos en línea para proporcionar un servicio de atención al cliente profesional antes y después de su compra, así que no esperes más y disfruta ahora mismo.

WOLTU 1 Mesa de Bar + 2 Taburete de Bar Mesa de Bistro Sillas y Mesa de Comedor, con 3 Estantes, Estructura de Metal, MDF, 120x40x105cm (WxDxH) Roble BT26hei+BH130sz-2 € 194.99 in stock 1 new from €194.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de bar con 3 estantes ofrece espacio para botellas de vino, copas de vino u otros utensilios de cocina. Esta mesa de bar será un excelente añadido para su cocina o comedor.

Protección del suelo: debajo de cada pata hay un protector de piso pequeño, que protege el piso contra rasguños.

Msterial: Bastidor realizado en metal resistente pintado, muy estable.El tablero de la mesa de MDF con un grosor de 25 mm es impermeable, resistente a rasguños y fácil de mantener.

Recomendado:La mesa universal se puede utilizar como mesa de bar, mesa de fiesta o mesa de comedor. para la cocina, bar, tienda del café ect.

Dimensiones: Mesa: superior: 120x40cm/altura: 105cm; Taburete: asiento: 30x30cm/altura: 71cm; Capacidad de carga máxima: 100kg.

Mesa Alta iCub Big Wood 120x30x110cm Negra en Madera Maciza de Pino con 3cm de Grosor Acabado Vintage Estilo Industrial Box Furniture € 167.96 in stock 1 new from €167.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa Alta | Consola | Recibidor | Mesa Auxiliar estilo industrial. Madera maciza de pino acabado envejecido. Diseñado y Fabricado en España.

Color Negro. 130cm de largo x 30m de ancho x 110cm de alto. Tablero de madera de pino macizo de 3cm de grosor.

Estructura de tubo de acero cortada a laser y lacada con pintura epoxi de alta resistencia al uso. Se recomienda la sujección a la pared.

Madera de pino con un tratamiento acabado "Efecto Vintage", un espectacular aire envejecido y de gran calidad, a base de aceites naturales ecológicos aplicados de forma artesanal.

Cada pieza es única y puede presentar ligeras variaciones de color con respecto a la foto. Puede tener una ligera variación de +-1 cm, debido a cambios en la materia prima. Mueble recomendado para interior. Se entrega desmontado con manual técnico, tornillos y piezas para su montaje. Aconsejable atornillador eléctrico.

