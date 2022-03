Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Material De Costura de 2022 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Material De Costura de 2022 – Revisión y guía 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

4 Rotuladores de Tela Borrables con Calor de Color, Rotuladores de Tela de Costura con 20 Recambios Reemplazables, Para Cuero, Ropa, Costura, Confección (Blanco, Rosa rojo, Azul, Negro) € 8.89

Amazon.es Features Compatible y claramente identificable: el diámetro interior de todas estas varillas de recambio es de 2,86 mm. Con puntos de escritura extrafinos de acero inoxidable de 0,7 mm con los que podrás escribir líneas precisas, suaves y claras.

Cómo funciona: después de usar el bolígrafo borrable en caliente, el color desaparecerá cuando se calienta a alrededor de 60 °C. Sin embargo, el color volverá a aparecer cuando esté alrededor de -5 °C

Abundante: obtienes 4 bolígrafos borrables y 20 recambios intercambiables adicionales en 4 colores (blanco, negro, azul, rosa). Los recambios de repuesto dan al bolígrafo una vida extra y suficientes recambios reemplazables que puedes utilizar durante mucho tiempo

Marcadores de tela borrables con calor: el material del recambio del bolígrafo es de tinta de alta calidad, se puede utilizar para marcar el patrón o el patrón en la tela temporalmente. Toca la plancha rápidamente y las marcas desaparecerán y son solubles en agua, no dejan residuos en tu ropa o tela.

Ampliamente utilizado: adecuado para marcar temporalmente en varios colores de tejidos, fabricación de zapatos, líneas de cuero, costura, acolchado y sastrería. Cada recambio adicional tiene una tapa segura. Estos recambios de bolígrafo son fáciles de almacenar cuando no están en uso

La Canilla ® - Regla para Patchwork Regla Universal 60x16 cm Regla Profesional Acrílico de Costura, Acolchado, Quilting, Patronaje y Base de Corte Transparente con Guías, Marcas Rectas y Ángulos € 22.99

Amazon.es Features ✅ ALTA PRECISIÓN: la regla transparente de La Canilla está especialmente diseñada para realizar medidas y cortes precisos gracias a sus marcas en centímetros milímetros y grados (30º, 45º y 60º).

✅ APLICACIONES: ideal para todo tipo de proyectos de Patchwork, Quilting y Acolchado, Costura, Patronaje y Manualidades. El material transparente permite ver el trabajo que estás realizando a través de la regla.

✅ PROFESIONAL: consigue resultados totalmente profesionales gracias a la gran precisión que otorgan las marcas en centímetros, milímetros y ángulos. La regla se desliza suavemente para posicionarla en el material a cortar o medir y se adhiere perfectamente al presionarla.

✅ FÁCIL DE USAR: las marcas impresas en dos colores te permitirán medir y cortar de manera fácil y precisa tus labores diferenciando perfectamente materiales claros y oscuros. ¡Escoge el color que más te guste y mejor se adapte a tus proyectos!

✅ CALIDAD PREMIUM: fabricada en material acrílico altamente resistente para trabajar con cutters rotativos y herramientas de corte de todo tipo para tejidos y telas profesionales.

GWHOLE 60 Clips de Costura Pinzas Costura de Colores -27 x 10mm Clips Plástico para Coser, Hacer Colchas, Clips Manualidad, Trabajos de Tejido € 10.49

Amazon.es Features Cantidad: 60 piezas, 10pcs/color: rosa, rojo, azul, amarillo, verde, morado

Material: plástico ressistente; Tamaño: aprox. 2,7 x 1 cm

Reemplazo ideal de los alfileres y pines, es una buena alternativa y hacer ningún daño a la tela.

Estos clips de costura tienen una gran capacidad de sujeción para que sean fáciles de sostener múltiples capas de telas, que son perfectos para hacer encuadernación, acolchar, coser y mucho más.

Garantía: este producto que ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor póngase contacto con nosotros.

TUXWANG Kit de Costura con 130 Piezas Accesorios de Costura Premium con Funda de Transporte, 24 carretes de Hilo - 100 m de Gran tamaño, 1 Paquete de Agujas de Coser (Cuenta 30) costurero de Viaje € 19.99
€ 13.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features Ligero y portátil - Estuche rígido resistente que mide 21 cm de largo y 14 cm de ancho cuando está completamente cerrado. También con un bolsillo en el lado y una manija en lazo para el transporte fácil.

Todo lo que necesitas en la costura - Más de 130 piezas de suministros de costura de primera calidad, incluyendo 24 carretes coloreados, 30 agujas clasificadas de alta calidad, poderosas tijeras de acero inoxidable, cinta y hermosos botones, etc.

Carros coloridos y duraderos - kit de costura contiene una selección de 24 colores de bobinas de hilo y herramientas necesarias para su emergencia de costura; hay hilos de 50m adicionales de cada color para uso extra y carretes de plástico óptimos para un mejor almacenamiento.

Todo en su lugar - las correas que sostienen los carretes y las herramientas en sus lugares, que le hace fácilmente para encontrarlo y reparar cualquier cosa que usted quiere sin ninguna preocupación para perderlo en su bolso, monedero, cajón o dondequiera!

Un regalo práctico para todas las edades - su regalo sabio de la opción para su mamá, abuela, niños encantadores, mejores amigos, amantes, incluso principiante, crafters o los amantes de DIY. Estarían agradecidos por su regalo ligero y útil! READ Los 30 mejores Carpeta Din A3 de 2022 - Revisión y guía

LUFA 7pcs Serie Azul de algodón de Tela de Flores patrón Floral de Costura de Material Textil para Cama de Remiendo de Bricolaje € 5.99

Amazon.es Features Material: 100% algodón, este material delgado es fácil para cualquier proyecto de bricolaje

Tamaño: 9.8 x 9.8pulgadas (25cm * 25cm) cada pieza; 7 piezas por paquete, patrón diferente

Diseño maravilloso, color y textura, lunares, rayas, guinga, estampados, flores, etc.Machine Cut; El paquete de cuadros pre-cortados son agradables de coser

Bonito surtido de diferentes impresos, Lotes de diferentes patrones adecuados para edredones, cojines, bolsos pequeños, juguetes, bolsas de monedas, manteles, realmente una lista interminable de posibilidades

Perfecto para cortar en formas, hacer disfraces, decoraciones, tableros de anuncios y proyectos escolares; Fácil de planchar y seguro para los niños, bueno para muchos proyectos de artesanía y artesanía de coser DIY

AGENDA DE COSTURA: diario de costura práctico | Organiza, Planifica y cumple tus metas | Planifica tu costura, haz una lista de tu material y anota todos tus proyectos 120 Paginas € 7.27

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 124 Publication Date 2020-12-25T00:00:01Z

AGENDA DE COSTURA: Para Planificar y Realizar un Seguimiento de Todos sus Proyectos de Costura, Creaciones, Materiales, Existencias, Rastrear y Organizar su Pasión, Regalo para Costurera, Diseñador € 9.88

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 121 Publication Date 2021-03-18T00:00:01Z

Corte y confección para Dummies € 16.95
€ 16.10

€ 16.10 in stock 7 new from €16.10

Amazon.es Features Release Date 2018-02-27T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 408 Publication Date 2018-02-27T00:00:01Z

AGENDA DE COSTURA: Para Planificar y Realizar un Seguimiento de Todos sus Proyectos de Costura, Creaciones, Materiales, Existencias, Rastrear y Organizar su Pasión, Regalo para Costurera, Diseñador € 11.54

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 121 Publication Date 2021-03-18T00:00:01Z

La Canilla Cutter Rotatorio Profesional de 45mm + 6 Cuchillas de para Cortar Telas de Costura, Manualidades, Patchwork Scrapbook y otros Materiales Cortador Circular Rotativo para Papel Kraft o Cuero € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT DE 1 + 6: ideal para patchwork o material de manualidades. Este kit de cutter profesional y cuchillas te ayudará a crear tus mejores proyectos costura y manualidades.

6 CUCHILLAS DE REGALO: además del cutter circular, el set incluye 3 cuchillas rectas, 1 cuchilla de zig-zag, 1 cuchilla wave (ondas), 1 cuchilla skip (intermitente) y un envase para guardar las cuchillas de forma fácil y segura.

SEGURIDAD: el funcionamiento del cuter rotativo se activa mediante el botón superior, deslizándolo hacia adelante. Cuando no se use el cutter, podemos accionar el retroceso mediante el botón lateral, dejando la cuchilla retraída para evitar cortes o daños.

DIESTROS Y ZURDOS: es posible usarlo con ambas manos, colocando la cuchilla en la parte izquierda para los diestros y a la derecha para los zurdos. Dispone de un mango ergonómico anti-deslizamiento y relieve en la zona de la cuchilla para presionar sin riesgo.

MULTIFUNCIONAL: puede usarse para proyectos de costura, DIY, manualidades, patchwork y muchas otras aplicaciones. Se recomienda utilizar sobre una base de corte autocicatricante La Canilla (disponibles en varias medidas y colores).

Prym Modelador De Esquinas Y Bordes, Plastic, Azul Claro, 18.399999999999999 x 5.7 x 0.7 cm € 6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para dar forma a los bordes y curvas de esquinas acortadas

Protege el tejido con bordes redondeados

Hecho de material plástico de alta calidad

También es adecuado para plegar fieltro de papel o cartón

Fácil de usar, cada crafter necesita este

Luxja Bolsa para Kit de Costura, Doble Capa Organizador de Accesorios de Costura, Bolsa para Agujas, Hilo, Tijeras y Otras Materiales de Costura, Azul € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERAIL PREMIUM: Hecho de nylon resistente, más duradero y resistente a los arañazos. El forro bien acolchado mantiene los accesorios de costura en buenas condiciones. (Los accesorios no están incluidos).

COMPARTIMENTO SUPERIOR: Varios lazos elásticos para almacenar hilo, 2 bolsillos con cremallera para sostener sus tijeras y pequeños suministros de costura.

COMPARTIMIENTO INFERIOR GRANDE: 4 divisores desmontables y un cojín de 1 pasador separan sus agujas, cintas métricas, carretes de hilo y otros accesorios de costura. 1 bolsillo con cremallera y 2 bolsillos de malla para guardar otros artículos de costura que necesita.

DISEÑO PRÁCTICO: un asa de puntada reforzada en la parte superior para transportar fácilmente. Cierre de cremallera bidireccional para un acceso rápido.

DIMENSIONES: 23cm x 18cm x 9cm (L x W x H). Suficiente espacio para transportar lo que necesita, que es bueno para viajar y adecuado para el uso diario.

EUROXANTY Imperdibles de Seguridad | Surtido de Imperdibles | Material de Acero Inoxidable | Accesorios de Costura | Plateado | Pack de 200 con Diferentes Tamaños | € 5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 FUNCIONALIDAD 】 Este imperdible es un tipo de alfiler con un extremo en forma de gancho para guardar en su punta afilada, evitando que se abra y producir algún accidente cuando lo tengas en la ropa .

◻️【 MATERIAL 】 Surtido de imperdibles de diferentes tamaños, están hechos de un material resistente y duradero. Este imperdible penetra fácilmente la tela sin causar ningún daño o grandes agujeros en la ropa .

【 VERSATILIDAD 】 Imperdibles de 4 tallas. Imperdibles tono plata - 200 imperdibles de 80 de 2,5 cm / 60 de 3 cm / 40 de 3,5 cm / 20 de 5 cm aptos para utilizarlo en accesorios de costura, manualidades y cuidado de la ropa. Además estos imperdibles grandes se pueden utilizar tanto como accesorio de ropa como pendiente en tu oreja .

✅【 GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】 Si buscas garantía en calidad y el mejor servicio, elige EUROXANTY. Si no estás satisfecho con tu compra, devuélvelo y TE REEMBOLSAMOS EL 100% DE TU DINERO ✅

Regla de moda para ropa, 6 piezas, regla métrica francesa, de plástico, con forma de curva, para costura y diseño de patrón de costura, plantilla de dibujo, regla de corte multiusos € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varios estilos: 4 estilos diversos: 6 estilos incluidos, regla triangular, regla media redonda, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes estilos de necesidad, regla triangular, regla semicircular, regla multifunción y regla de coma, puede satisfacer tus diferentes necesidades

Fácil de usar: estas plantillas de dibujo están diseñadas con claridad, por lo que puedes ver la escala más claramente, y estas reglas tienen muchas funciones, fáciles de usar

Material: la regla está hecha de material plástico duradero, que es transparente, duradero, de alta precisión, buena flexibilidad. Es fácil para nosotros dibujar fotos en papel.

Unidad de medición: está en medidas métricas, (1 pulgada = 2,54 cm); herramienta de plantilla de costura de alta calidad

Para el diseñador de moda: el juego de reglas multiestilo y multifunción está diseñado para estudiantes, diseñadores, creadores de patrones y sastre, puedes elegir hacerlo tú mismo

Handi Stitch Tijeras Dentadas con Cortahílos - 22,86 cm de Largo - Tijeras Tela Zigzag Mango Negro - Tijeras Manualidades Acero Inoxidable Afiladas para Costura, Sastre, Papel, Manualidades € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TIJERAS DE COSTURA PROFESIONALES: Este par de ligeras tijeras para costura vienen afiladas para que pueda usarlas desde que las recibe. Son aptas para personas zurdas y diestras. Las tijeras zig zag miden 22,86 cm y las hojas miden 11,68 cm de largo. Tiene 15 dientes afilados por hoja (30 en total) y cada diente mide 2 mm de alto y 5 mm de ancho. El peso total de las tijeras es de 145 gramos.

PEQUEÑO CORTAHÍLOS CON MUELLE: Cada par de tijeras de costura dentadas viene con un par de cortahílos en forma de U. Están diseñados para cortar hilo fino, costuras o hasta hilo de pesca con precisión. Pueden ser usadas por personas zurdas y diestras. El cortahílos mide 10,5 cm y las hojas miden 3,5 cm.

ERGONÓMICOS MANGOS DE GOMA: Los mangos en las tijeras dentadas para tela están hechos de goma suave negra. Esto brinda un corte cómodo y preciso a través de cualquier superficie, así como un agarre seguro. La hoja inferior extendida ayuda a levantar el material para darle un corte más preciso, esto le permite obtener el patrón perfecto en triángulos de zigzag. Las tijeras son afiladas hasta la punta para no comprometer la precisión.

LAS HOJAS SE MANTIENEN AFILADAS: Con estas tijeras dentadas, las hojas en zig zag se mantienen afiladas, esto hace que sean ideales para cortar casi cualquier material. Han sido completamente afiladas antes de enviarlas. Esto le da un corte preciso en todo momento y hace que sean excelentes para tela, fieltro, mezclilla, algodón, cuero, vestidos, seda, papel, cartón, forro, manualidades y arpillera. Son perfectas para proyectos decorativos.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Nuestras tijeras zig zag para tela se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

PRETEX Base de Corte A3 Autocicatrizante y Cuadricular, Tabla de Corte Costura / Alfombrilla de Corte / Tapete de Corte 45x30cm, Ángulo de 15° - Tabla de Corte Manualidades - Verde € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VERSÁTIL - Utiliza la alfombra de corte PRETEX para cortar, coser y hacer manualidades con todo tipo de telas sin dañar la cuchilla o la superficie de trabajo.

RESISTENTE - Utiliza nuestra tabla de corte costura resistente para evitar cortes o grietas permanentes y que tu trabajo no se vea afectado. Nuestra alfombra de corte tiene una capa exterior elástica y resistente que rellena cortes que van de ligeros a medios.

ADECUADA PARA TODAS LAS SUPERFICIES - Además de realizar trabajos de corte para coser, la base de corte costura también es perfecta como base de escritorio, soporte para otras superficies de trabajo o base para mesas de todo tipo.

PROFESIONALIDAD EN EL TRABAJO - Con la tabla de corte patchwork podrás cortar como todo un profesional. Las cuadrículas ilustradas en la parte delantera y trasera, las líneas de corte y las marcas de ángulo logran que el corte sea muy fácil de hacer, incluso con un cúter rotatorio.

DURABLE - Debido a la dura capa intermedia, el tapete no suele dañarse durante el corte y, por tanto, puede utilizarse durante muchos años. Puedes utilizar ambos lados de la alfombra para este fin. READ Los 30 mejores Agenda 18 Meses de 2022 - Revisión y guía

Botones de Presion T5 Botones Snaps Plastico Resin Botones con Alicates de Presión conde Plástico Botón de Presión de Resina DIY 24 Colores 12mm Conjunto de botones 361 Set (Con Alicates de Presión) € 19.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features T5 Presión Botones: 24 colores broches de plástico de resina, idea para sus proyectos de costura y elaboración.el cierre de plástico está hecho de plástico, duradero y brillante. Y las pinzas están hechas de acero inoxidable para durar mucho tiempo.

Diámetro del botón: 1,2 cm (T5)/0,47 pulgadas, gran variedad de cierres de botón y muy fácil de usar.Proporcionamos un alicate rápido para diferentes tamaños de botones, adecuado para T3, T5, T8.

Snaps Plástico Materiales de alta calidad: materiales ecológicos, no tóxicos, duraderos, se puede utilizar para ropa de bebé, camisa, abrigo, chaqueta, mochila, sombrero, zapatos, babero, bolso, manualidades, etc. Mientras lo rompas en la tela, se encajarán perfectamente.

T5 Botones Snaps con Alicates de Presión :Los botones están hechos de material de resina natural, diseño ecológico.atención: mantenga a sus niños pequeños lejos de estas piezas pequeñas.

Corchetes de Presión:Cada juego de broches consiste en 4 piezas pequeñas, usadas juntas como broches / hebillas. Por lo tanto, los juegos de 361 Set T5 Botones un total de 1440 piezas pequeñas, suficientes para los fanáticos del bricolaje o el uso normal.

Fajeda 229 - Regla Encerado Plástico Fajeda, 100cm € 7.81

Amazon.es Features Regla de gran tamaño especial para pizarras.

Medida: 100cm.

Fabricada en plástico imitando madera.

Graduada.

Con empuñadura.

Alfombrilla de corte autorregenerable A2 en rosa, azul y verde. Perfecta para coser, manualidades y patchwork. Impresa por ambos lados 60 x 45 indicación en cm y pulgadas € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AUTORREGENERACIÓN - La alfombrilla de corte de Guss & Mason tiene una superficie con autocierre. Sus cortes dejarán menos marcas.

PROTECCIÓN - La construcción de 3 capas de PVC reciclado y flexible protege el dispositivo de corte y el tablero de la mesa. Las cuchillas se mantienen afiladas más tiempo.

IMPRESIÓN EN DOS CARAS - La estera está impresa por ambas caras con unidades de medida (cm y pulgadas) y ángulos. Esto le permite trabajar de forma rápida y precisa.

DIFERENTES TAMAÑOS - Puede pedir nuestra base de corte grande en A1 (90 x 60 cm), A2 (60 x 45 cm) y A3 (45 x 30 cm). Econtrará el tamaño óptimo para cada proyecto.

IDEAL COMO JUEGO - Las alfombrillas de corte en rosa, azul y verde se adaptan perfectamente a nuestras brillantes fresas de rodillos y reglas de patchwork de Guss & Mason.

HOWAF 50 Colores Fieltro Hojas para Manualidades, No Tejido Tela de Fieltro, Material para Costura y Artesanías de Bricolaje Adornos, 6 x 6 Inches(15x15cm), 1 mm de Grosor € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features WORTHY BUNDLE: 50 Tela de fieltro hojas Manualidades en diferentes colores surtidos, cada cuadrado de fieltro tamaño de costura de mosaico: 6 * 6 pulgadas / 15 * 15 cm, 1 milímetro de espesor. Cuadrados de colchas precortados, use tela de fieltro para hacer adornos, una flor de fieltro, una artesanía de juguetes de bricolaje.

ALTA CALIDAD: estos juegos de tela de fieltro Manualidades están hechos de tela de alta calidad, sólida, más rígida, flexible, fácil de moldear, coser; adecuado para manualidades que requieren un aspecto de naturaleza suave; Colores brillantes y sin decoloración. Fuerte, flexible y no se deshilachará fácil de marcar y cortar formas complejas perfectas para cortar en formas; Fácil de planchar y seguro para los niños.

50 COLORES DIFERENTES: Esta tela de fieltro no tejida de colores viene con 50 colores diferentes: púrpura, naranja, blanco, negro, azul, verde, amarillo, rojo, gris, rosa y muchos colores entre este espectro. Crafting Supplies, tela de fieltro para niños y adultos.

✂APTO PARA artesanía, como la fabricación de juguetes, caja de almacenamiento, monedero, bolsos de hombro, monederos, llavero, alfombrilla de ratón. Excelente material para hacer decoraciones para el hogar, como flores artificiales, cajas de pañuelos, posavasos, árboles de Navidad y regalos. Rígido y perfecto para hacer todo tipo de manualidades de bricolaje y proyectos de fieltro, como coser, pintar, crear manualidades de Halloween y manualidades navideñas.

100% DESPUÉS DEL SERVICIO DE VENTAS: nuestras hojas de tela de material de fieltro de colores están respaldadas por una GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO Y SATISFECHO, cualquier problema, envíenos un correo electrónico, su satisfacción es nuestra prioridad. Más otro artículo de material de rollo de cinta de tela, visite nuestra tienda Amazon Howaf. ¡Obtenlo por diversión!

Czemo 7 Piezas 50 x 50cm Tela de Algodón Patchwork Paquete de Tela de Flores patrón Floral de Costura de Material Textil Manualidades Retales Telas para Coser DIY Bricolaje € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquetes de tela 100% algodón y estampados ecológicos, finos, suaves, transpirables.

Cada pieza mide 50 cm x 50 cm / 19.7" x 19.7" aprox.

Conjunto de tela de retazos de 7 piezas con diferentes patrones: flores, lunares, rayas, cuadros, estampados, etc.

El tipo de tela artesanal es maravilloso para todos los niveles de artesanos, desde principiantes hasta artesanos avanzados.

Uso múltiple para ropa de muñeca, accesorios de cama, billetera, álbum de recortes, corte y confección, costura, acolchado, decoraciones artesanales de bricolaje; Perfecto para disfraces y proyectos de arte escolar; Adecuado para edredones, fundas de almohadas, bolsos pequeños, juguetes, sacos de monedas, manteles, etc.

Tela de Algodón Patchwork Paquetede Costura de Material Textil Manualidades Retales Telas para Coser DIY Bricolaje Varios patrones(20 x 20 cm) € 17.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material y tamaño: 100% algodón, tela suave y fuerte. 20 cm x 20 cm, 50 unidades.

Múltiples estilos y colores: múltiples patrones y colores diferentes para combinar según tus necesidades.

Recortable y suave: la tela supersuave se puede cortar en cualquier forma que desees.

Multifunción: adecuado para artes y manualidades, costura, scrapbooking, ropa de muñecas, cartera, juguetes de costura, Tildas, patchwork, colchas y otros proyectos de costura, dobladillo de práctica principiante, una curva, scrapbooking. Incluso se puede utilizar para crear un edredón único, almohada u otras cosas. Usa tu imaginación.

Atención: todas las dimensiones se miden a mano, puede haber un error de aprox. 0,3 cm. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros, lo resolveremos lo antes posible.

Clover – 7812 prensa perfecto por Joan Hawley rollo y prensa, multicolor € 14.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las obras para interiores.

Libre de ácidos

Diseñado para uso fácil.

Tijeras costura profesional modista acero inoxidable tijeras de costura tijeras modista tela ropa sastre de coser bordar inox rosa € 15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✂️ TIJERAS COSTURA PROFESIONAL Nuestras tijeras costura tienen un diseño ergonómico que ayuda a cortar sin esfuerzo los materiales más fuertes y todo tipos de tela. Nuestras tijeras de costura de alta resistencia están hechas de materiales de grado industrial, acero de alto carbono premium, que es más fuerte, más duro y se mantiene afilado durante más tiempo que el acero inoxidable estándar utilizado en otras tijeras de alta calidad.

✂️ TIJERAS CÓMODAS Y FÁCIL DE USAR No sienta dolor durante el uso de nuestra tijera costura, debido al diseño ergonómico, que le va a hacer que haga cortes precisos y suaves. La curva en ángulo del mango inclinado de nuestra tijera tela, le permite permanecer plano en la superficie para un corte fácil y preciso. Ideal para patrones, costuras y para cortar múltiples capas de tela a la vez.

✂️ MULTIUSO Nuestras costura tijeras están equilibradas para que sean perfectas para cortar telas, alfombras, vestidos, coser, confeccionar y para las materias primas como cuero, mezclilla, plásticos, cartón, papel, lana, algodón, seda, etc. Nuestras tijeras modista es la mejor herramienta de corte.

✂️ FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD Nuestras tijeras tela están fabricadas en acero inoxidable importado de alta calidad T8 Alemania y proporcionan un corte cómodo y suave durante mucho tiempo en cualquier superficie plana. Las cuchillas permanecen afiladas para más de 100,000 cortes, superando el acero inoxidable normal.

✂️ GARANTÍA DE POR VIDA Si no está satisfecho con nuestras tijeras bordar por algún motivo, le damos Garantía de Devolución 100% sin objeciones.

NATUCE 40 Colores Fieltro Manualidades Tela no Tejido de Lana, 15*15cm Hojas de Fieltro, 40PCS Hoja de Fieltro, Material para Costura Artesanías Bricolaje, No Tejido Tela de Fieltro Suave Felt Fabric € 9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material seguro y ecológico: no tóxico, seguro, respetuoso con el medio ambiente, inofensivo para los niños, se puede usar sin preocupaciones. Cada pieza tiene un grosor de aproximadamente 1 mm, no se desvanece y no se contrae; fácil de cortar, coser, doblar, pegar, adecuado para pequeños trabajos de bricolaje

❤40 variedad y colores vivos: el kit de fieltro con 40 colores le ofrece una variedad de opciones de color para su trabajo. Incluye colores básicos como negro, blanco, gris, rojo, azul, verde, amarillo, naranja, morado, rosa, marrón, varios colores brillantes pueden enriquecer fácilmente su imaginación

❤Dimensiones: cada hoja de fieltro mide 15 cm * 15 cm * 0.1 cm, perfecta para cortar formas complejas para todas sus actividades de elaboración

❤Wildy: con hermosos colores variados y alta durabilidad, estas hojas de fieltro rígido son perfectas para fieltrar con agujas, bordados, formas recortadas, artesanías de juguete, regalos hechos a mano, fondo de tablones de anuncios, empaques de regalo, material educativo en jardín de infantes, mosaico, material de bricolaje ¡y más!

❤Regalo fantástico: para los niños, estos fieltros son un regalo perfecto para ejercitar su creatividad y habilidades prácticas. Disfruten el tiempo del bricolaje juntos, el trabajo terminado se puede dar como regalo de Navidad a amigos y familiares.

Koh-I-Noor S128PN8004BL - Bolígrafo de Jabón de Sastre 1 Paquete, Multicolor € 9.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con cuerpo de 3.8 mm de diámetro

Contiene 6 colores

Fabricado en plástico resistente

Con luz de cambiar los colores

Tijeras de costura de tela de 24 cm - Tijeras de costura de tela afiladas de acero al carbono para cortar tejidos, cuero, material, ropa, alteración, sastrería (negro, diestros) € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (^ _-) Tijeras de confección JINJIAN: cada casa necesita un par de tijeras para múltiples propósitos de corte en la vida, ¡las tijeras profesionales para tela JINJIAN están diseñadas para ESO! Con sus hojas afiladas y un tamaño perfecto de 24 cm y un peso de 204 gramos, ¡hace que cortar sea el trabajo más fácil de tu vida!

(^ _-) Mango de caucho y acero con alto contenido de carbono: como fabricante de tijeras de coser profesionales durante más de 15 años, sabemos que el acero con alto contenido de carbono proporciona bordes de hoja mucho más afilados y flexibles que los aceros inoxidables. Con mango de goma y agarre ergonómico, estas tijeras de sastre cortan de forma más suave y sin esfuerzo.

(^ _-) Tijeras de hilo de hilo adicional incluidas: las tijeras de sastrería JINJIAN tienen tuercas de latón que se pueden ajustar para el uso de corte de preferencia personal. Tijeras de hilo de hilo de 12,5 cm adicionales incluidas en la caja del paquete (color aleatorio), unas tijeras muy útiles para su uso artesanal. Todas las tijeras vienen con un poco de aceite en las hojas, lo cual es normal, solo límpialas cuando las uses.

(^ _-) Usos duraderos y variados - Tijeras de tapicería de modista, diseñadas para uso profesional de confección, costura, sastrería, también para uso doméstico personal, manualidades, bordado, tapicería, acolchado, oficina / uso escolar; Adecuado para cortar capas de tejidos, fieltro, mezclilla, cuero, alfombras, ropa, seda, jeans, materias delgadas / primas, etc.

(^ _-) GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL 100%: todas las tijeras de modista de alta resistencia de JINJIAN están sujetas a un examen de calidad de alto estándar, con un reembolso del 100% del dinero en 3 meses si no está satisfecho. Nota: las tijeras de acero al carbono deben cuidarse bien, ponga un poco de aceite en las cuchillas cuando no estén en uso. READ Los 30 mejores Tie Dye Kit de 2022 - Revisión y guía

LUTER 150x150cm Tela de Costura Tela de Lino Para Costura Tela Monje Para Aguja Perforadora Alfombras Perforadoras Aguja de Pellizco € 34.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá una gran tela de costura con el tamaño de 150x150cm / 59x59inch, que es suficiente para satisfacer sus necesidades en bordado.

Alta calidad: la tela de agujas de perforación está hecha de algodón premium, cómodo y suave para toque, duradero y no fácil de romper o desaparecer, le proporciona la gran experiencia de bordado.

Exquisita mano de obra: con gran mano de obra, el lado de la tela está cosido al látigo, no se dispersará al hacer costura y hacer que su trabajo sea perfecto.

Tela de bordado de bricolaje: Nuestro tela monje es adecuado para la aguja de perforación, el punzón de la alfombra, el bordado de la máquina y el paño de bricolaje para la costura, diseñar y hacer hermosos patrones, nombre, bendición o más.

Regalo ideal: la tela de la aguja del ponche es un regalo perfecto para sus amigos, familiares, principiantes que disfrutan de la hora de bricolaje como decoración del hogar, decoración de la fiesta de cumpleaños temática y donde quiera decorar.

BUZIFU Marcadores de Costura Boligrafos Borrable Tela 12 Recambios y 4 Carcasas Vacías Bolígrafos para Costura Rotuladores Borrables para Tela,Borra con el Calor de la Plancha(Negro/Blanco/Azul/Rojo) € 14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Materiales de Alta Calidad 】-- Marcadores de tela son un accesorio imprescindible para costura. La punta de los boligrafos borrable está hecho de acero inoxidable de alta calidad y contiene una tapa de goma, que se utiliza para proteger los recambios de fugas o roturas. Sólo tiene que quitar la tapa antes de usar.

【 Diseño Transparente 】-- Tenemos bolígrafos en 4 colores diferentes para usted, incluyendo rojo, negro, azul, blanco, 3 piezas para cada color, Fácil de identificar. Cuerpo transparente de colores, el color del cuerpo indica el color de la tinta.

【 Tinta Especial 】-- Esto es un sistema de tinta revolucionario. Marcadores para tela que desaparecen con la plancha u otro calor. Por ejemplo: fuego(encendedor), secador de pelo(viento caliente), agua caliente o taza con agua caliente(por encima de 60 grados). No deja residuos ensuciar su ropa o tela, a diferencia de tizas normales, nuestros marcadores de coser no se borre de distancia antes de que termine su proyecto.

【 Tinta Mágica 】-- Fácil de borrar y fácil de recuperar. Tienen la peculiaridad de que con el calor la línea desaparezca inmediatamente(a 60° aproximadamente), y con el frío la línea azul rojo y negro vuelva a aparecer (a -5º aproximadamente), la línea blanco( a -35º aproximadamente), así que si necesitas por todos los medios recuperar la línea, siempre puedes introducir la tela en el congelador.

【 Como Usarlo 】-- Recomendamos utilizar el color azul rojo y negro sobre telas claras y el color blanco sobre telas oscuras, para apreciar bien las marcas. Tinta blanca especial, se coloreará normalmente dentro de 5 segundos después de escribir, se utiliza mejor en cuero.

9 Piezas de Regla Métrica Francesa Regla Transparente Biselada Regla de Medida en Forma de Curva de Plástico Juego de Regla de Costura de DIY para Coser Manualidades de Confección, 9 Estilos € 22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de tamaño: el conjunto de reglas métricas francesas varía de 7 a 12 pulgadas de largo, el ancho es de entre 3,7 a 5,8 pulgadas

Varios estilos: se le ofrecen 9 estilos diferentes, que incluyen una regla triangular, una regla de media caña, una regla de ángulo recto en L cuadrado, una regla multifunción, una regla de coma, etc. medición de demandas

Amplias aplicaciones: estas reglas de costura de plástico se pueden aplicar para dibujar, cortar y diseñar otras prendas, herramientas prácticas de plantillas de confección para artistas, estudiantes, diseñadores, creadores de patrones, sastres, etc., lo harán disfrutar de la diversión del bricolaje y brindarle un agradable usando experiencia

Material: el conjunto de regla transparente biselado está hecho de plástico de calidad, duradero y no tóxico, liviano y cómodo de transportar, puede servirle durante mucho tiempo

Contenido del paquete: recibirá 1 pieza de regla triangular, 1 pieza de regla de coma, 2 piezas de regla semicircular, 2 piezas de regla multifunción, 1 pieza de regla de ángulo recto en L cuadrado, 2 piezas de reglas transparentes biseladas en 2 longitudes diferentes, suficientes para usar

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.