Los 30 mejores Mascarilla Puntos Negros de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mascarilla Puntos Negros veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mascarilla Puntos Negros disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mascarilla Puntos Negros ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mascarilla Puntos Negros pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Garnier Skin Active PureActive - Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico Anti Puntos Negros, Espinillas y Poros de la Nariz, 50 ml € 6.95 in stock 6 new from €6.95

Amazon.es Features La Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico elimina puntos negros, brillos, espinillas y otras impurezas para unos poros visiblemente purificados

Utilízalo en la Zona T grasa para desobstruir poros y eliminar todas las impurezas

Especialmente indicado para la piel mixta y piel grasa con tendencia acneica

Cada caja contiene 50 ml de mascarilla negra anti puntos negros

Testado dermatológicamente

Puntos Negros Mascarilla, Blackhead Remover Mask, Mascarilla Exfoliante, Peel Off Mask, Deep Cleansing Mascarilla Exfoliante Limpiadora contra Puntos Negros y Acné - 120ML € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features FUNCIÓN PRINCIPAL: Puntos Negros Mascarilla Limpia la suciedad y los residuos de maquillaje de los poros, la penetración es muy fuerte, absorbe los poros de las espinillas y la suciedad persistente, reduce los poros y regula la secreción de aceite. ¡Despídete de la nariz de fresa!

FÁCIL DE USAR: Este Blackhead Remover Mask removedor de espinillas contiene cuchara, es una máscara completamente fácil de usar que viene con instrucciones básicas para que pueda usarla de inmediato.

MULTIUSOS: Además de aclarar problemas de la piel como el acné y las arrugas, nuestra mascarilla exfoliante también elimina imperfecciones, reduce el efecto de la radiación de la computadora en la piel, agrega vitalidad a la piel opaca y desigual, y hace que la piel sea más firme.

INGREDIENTES NATURALES: Construido con ingredientes seguros como agua y glicerina, este es un producto 100% seguro y de alta calidad, después de un uso dejará la piel suave al tacto y más clara que antes.

NOTA: Si tiene piel sensible antes de usarla, debe probarla detrás de la oreja en caso de que haya una reacción alérgica / manchas rojas, o si tiene una sensación de picor / ardor, por favor no la use más.

Mascarilla Exfoliante Facial,Peel Off Máscara,Puntos Negros Mascarilla,Deep Cleansing Reduce Poros Acne Piel Muerta Espinillas,Hidratar Piel 120g € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Amazon.es Features Mejorar la eliminación de puntos negros y acné de la piel, no hay daño a la piel de la cara, limpiar los poros: NEGRO PEEL MÁSCARA. Limpiar los puntos negros y la suciedad. convergencia rápida poros, mejorar la piel. ayuda a suavizar la cara y mantener tierna. Disfrutar de una piel suave y clara!

Seguro y eficaz: carbón de bambú tiene una estructura porosa suelto, su molécula es fina y porosa, con capacidad de absorción muy fuerte, la máscara puede reducir la suciedad adicional desde el interior de la piel a absorber los poros y promover el metabolismo de la piel facial.

APLICACIÓN: Aplicar uniformemente sobre el rostro limpio (ojos y labios). Después de 15-30 minutos, a continuación, pelar la pieza de máscara. Lavar el resto de la máscara con agua tibia. Espinillas fácilmente: 1-2 veces a la semana; Los puntos negros medianos: 2-3 veces a la semana; Los puntos negros fuertes: 3-4 veces a la semana.

Humanos aplicables: envejecimiento de la piel facial, las arrugas y las manchas; La piel grasa nariz una fresa; , grandes poros de la nariz, puntos negros; ordenador sentarse todos los días de radiación de la computadora, etc. Es adecuado para todas las personas, todas las personas, tanto hombres como mujeres pueden utilizarlo!

NOTA: Por favor, realice la prueba de la piel en la parte interna del brazo antes de su uso. Si hay enrojecimiento fenómeno alérgico, no utilice. Si tiene problemas, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Estamos encantados de ayudarle.

Mascarilla Exfoliante Facial,Puntos Negros Mascarilla,Black Mask Máscara Facial de Barro Negro,Purificante Espinillas y Piel Muerta, Hidratar Piel, Eliminar Puntos Negros, Acné 120g € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Amazon.es Features [Full hollín]: esta mascarilla exfoliante purificante es una mascarilla de hollín que elimina los puntos negros, reduce los poros y se limpia a fondo.

Mantiene el equilibrio del aceite de la piel: deja tu piel fresca, restaurada y lisa. Hidrata y regenera la piel perfectamente e intensamente.

[Olor agradable]: olor muy fresco y agradable, ingredientes naturales, no daña la piel, adecuado para la mayoría de las pieles.

Natural: desintoxicación natural y limpieza profunda de la piel. Ayuda a tu piel a mantener su elasticidad y a crear un tono brillante.

[Método de uso óptimo]: después de una compresa caliente con una toalla durante 1-3 minutos, aplicar una cantidad adecuada de mascarilla en la nariz o en toda la cara, secar la máscara durante 15 minutos y luego rasgar suavemente con un tóner de abajo hacia arriba o gasolina para reducir los poros.

Máscarilla Facial de Barro de Mar Muerto 300g, Mascarilla Facial Hidratante, Limpieza Profunda Mascarilla Purificante e Exfoliante, Arcillas Faciales para Anti Poros Acné Puntos Negros Espinillas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features ✅【Limpieza Profunda Mejor Absorción de Esencia】— La limpieza regular de las impurezas ubicadas en los poros, favorece la absorción de nutrientes esenciales; Arcillas faciales para refinar los poros, reducir arrugas e imperfecciones como granos o puntos negros; Contra espinillas y puntos negros; y refina visiblemente su tez.

✅【Antiinflamatorio Orgánico】— Dead Sea Mud Mask contiene ingredientes totalmente naturales y abundantes minerales: sal, magnesio, potasio, sodio, calcio y zinc, que ayudan a limpiar la suciedad de manera efectiva; Es lo suficientemente suave para el uso diario, deja una sensación relajante de SPA, refresca la piel.

✅【Equilibrar la Secreción de Sebo】— Esta mascarilla limpiadora facial NO contiene aceites ni silicona que crearían un efecto de piel suave pseudo-temporal; Se extiende muy bien e hidrata mucho, deja la piel hidratada, seca bien, por lo que cumple el objetivo de contraer la piel.

✅【Retráctil los Poros】— La máscara facial de arcilla de calidad spa elimina las células muertas de la piel, la suciedad y las toxinas para revelar una piel fresca y suave; El tratamiento de barro también estimula la microcirculación sanguínea, promueve la producción de colágeno y refina la textura.

✅【Precauciones de Uso】— Como la máscara de barro del Mar Muerto contiene muchos minerales, será un poco difícil de limpiar después del secado. Para una mejor limpieza, le recomendamos que primero moje la máscara seca y luego use un hisopo de algodón para eliminarla; 【NOTA】 Si el contenedor de la máscara facial que recibió se dañó debido a una colisión en tránsito, o no está satisfecho, contáctenos para OBTENER UN REEMBOLSO O RESTAURACIÓN. READ El campamento sorpresa de Máximo Kirschner agrega una sesión especial a la línea de la gran suerte

Mascarilla Exfoliante, Puntos Negros Mascarilla, Blackhead Remover Mask, Mascarillas Hidratantes, Peel Off Mask, Deep Cleansing Mascarilla Exfoliante Limpiadora contra Puntos Negros y Acné - 100ML € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features Limpiar la cara - Calmante de limpieza. Eliminar los puntos negros profundos y vigorosamente el acné de los poros. ayudará a mantener su cara más suave y tierna.

Fácil de usar - Nuestra descartado la secreción de aceite máscara para mantener la piel suave y previene el acné y proporciona una limpieza facial profunda para despertar el brillo juvenil de la piel.

SEGURO Y EFICAZ - Este producto de calidad es seguro de usar y hecho con ingredientes de alta calidad que le dará los mejores resultados. Máscara de limpieza profunda Purificación Negro penetra profundamente para absorber la suciedad y la suciedad con eficacia de su cara.

PERFECTO PARA TODO TIPO DE PIEL - Ayuda a depurar embotamiento células de la piel para suavidad y claridad. Más. Hace que sea posible pelar las impurezas para una piel facial fresco, sensación sedosa sin exceso de secado.

NOTA - Por favor, realice la prueba de la piel en la parte interna del brazo antes de su uso. Si hay enrojecimiento fenómeno alérgico, no utilice. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Estamos encantados de ayudarle.

Garnier Skin Active Mascarilla Peel-off con Carbón, para Puntos Negros y Zona T, Elimina Impurezas y Puntos Negros, Desobstruye Poros, Resultados Visibles en 4 Semanas, Pack x 2, 50 ml € 13.90 in stock 1 new from €13.90

Amazon.es Features Mascarilla peel off anti- puntos negros para las pieles jóvenes con imperfecciones, Desobstruye poros y elimina impurezas

Poros visiblemente desobstruidos y textura de la piel suavizada tras un uso, Puntos negros visiblemente reducidos y poros contraídos tras 4 semanas

Aplicar sobre la zona T, dejar secar 20-30 minutos y despegar suavemente de abajo a arriba, Aclarar con agua los residuos restantes, Usar 2 veces por semana

Formulada con carbón con propiedades absorbentes y ácido salicílico purificante, Destinado a pieles grasas o con tendencia a las imperfecciones, Testado dermatológicamente

Contenido: 2 x Mascarilla Peel-off con Carbón para Puntos Negros y Zona Garnier Skin ActivePure Active, 50 ml

Peel Off Máscara,Mascarilla Exfoliante Facial,Mascarillas Exfoliantes y Limpiadoras,Mascarilla Puntos Negros,Deep Cleansing Mascarilla Exfoliante Limpiadora contra Puntos Negros y Acné para € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Part Number 0X-RWY0-Q2YA Is Adult Product Size 120 ml (Paquete de 1)

Green Mask Stick,Green Tea Stick Mask,Green Tea Cleansing Mask,Mascarilla Purificante,Mascarilla Puntos,Negros,Deep Cleansing Mask,Purifica la piel, Mejora la sequedad de la piel € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Green Mask Stick: la mascarilla limpiadora sólida de té verde contiene extracto de té verde, que puede limpiar eficazmente los poros de la piel, limpiar a fondo la suciedad de la piel, ajustar el equilibrio de agua y aceite de la piel, reponer la humedad de la piel y nutrir y mejorar la piel. condición.

Limpieza profunda: la mascarilla limpiadora sólida contiene extracto de plantas, que puede limpiar eficazmente los poros de la piel, limpiar a fondo la suciedad de la piel, reducir eficazmente los puntos negros, ajustar el equilibrio de agua y aceite de la piel, nutrir la piel, mejorar la opacidad del rostro y aclara el tono de la piel.

Ingredientes Naturales: puede reducir eficazmente los puntos negros, mejorar la piel con acné, controlar el aceite, mejorar la opacidad de la cara, iluminar el tono de la piel. Apto para todo tipo de pieles.

Diseño giratorio y fácil de transportar: la máscara de té verde y la máscara de berenjena adoptan el diseño de cabezal giratorio, que es más conveniente de usar y no es fácil ensuciarse las manos. pequeño y ligero, fácil de llevar.

Fácil de usar: simplemente lávese la cara, exprima la pasta y aplíquela uniformemente en la cara. Déjelo actuar durante unos 10 minutos y luego lávelo. La textura es fina y suave, fácil de untar y fácil de usar.

Garnier Skin Active - Black Mask Tissu Pure Charcoal, mascarilla de tejido con carbón y extracto de alga negra para pieles con poros dilatados, 5 unidades € 12.50 in stock 2 new from €12.50

Amazon.es Features Las mascarillas de tejido hidratante efecto détox con acido hialurónico y carbón son mascarillas purificantes reductoras de poros

Dale un gustazo a tu piel con el efecto détox: una bomba de eficacia para la piel con poros visibles

Al desplegarla sobre el rostro, descarga toda la eficacia de sus ingredientes para purificar la piel, minimizar los poros, unificar la textura y dejar la piel hidratada; apta para todo tipo de pieles

Carbón negro + extracto de alga

Una mascarilla equivale a una semana de sèrum hidratante

Montagne Jeunesse Mascarilla Peel-Off Anti Puntos Negros Passion Pulpa de Granada - 10 ml, Verde € 1.79 in stock 2 new from €1.56

Amazon.es Features Elimina aceites no deseados y protege

Mascarilla de arcilla

Ideal para pieles normales, grasas y mixtas

Pulpa de granada que ayuda a conseguir una piel limpia, purificada y protegida

Limpiar el rostro a fondo antes de usar sólo con agua templada (sin usar jabón), para no cerrar los poros

Removedor de Puntos Negros Green Mask Stick, Limpieza Profunda Anti-Acné Green Tea Cleansing Mask, Mascarilla en Barra de Berenjena Blanqueadora Skin Care € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Ingredientes a base de hierbas naturales: la mascarilla puntos negros contiene una variedad de extractos de plantas naturales, sin ingredientes químicos irritantes, con la forma más natural de darle a la piel la nutrición más suave

¿Su rostro está plagado de acné? - El extracto de berenjena en mascarillas para la cara puede prevenir eficazmente la formación de acné y mantenerlo alejado de los problemas de acné

Dígale adiós a las espinillas - Se agrega caolín a face mask, que puede absorber eficazmente la basura de los poros y eliminar las espinillas de la cara. El uso prolongado ayudará a reparar la piel y le dará una piel limpia y suave

Simplifique el proceso de cuidado de la piel - La green tea cleansing mask tiene un diseño de lápiz labial giratorio y la crema se puede exprimir girando suavemente la parte inferior. Aplícalos directamente para no mancharte las manos. La mascarilla facial puntos negros textura es sedosa y fácil de limpiar, lo que le ahorra complicados pasos de trabajo

Portátil y fácil de almacenar - De tamaño pequeño y fácil de almacenar. No ocupa mucho espacio cuando lo guarda en su bolsillo. Diseño de funda protectora de doble capa y fácil almacenamiento después de abrir para evitar la contaminación de la pasta

Montagne Jeunesse Charcoal Nose Pore Strips Woman, Verde, 21 g € 1.95 in stock 3 new from €1.66

Amazon.es Features Las bandas o tiras limpia poros se adhieren a la piel y al retirarlos el resultado es una piel mucho más limpia sin puntos negros y sin impurezas

Modo de empleo: Lavar el rostro con agua y dejarlo húmedo; aplica la mascarilla en el rostro y cuello evitando los ojos y labios; dejar durante 10 - 20 minutos Retirar con una esponjita o algodón impregnado con un poco de agua tibia (si es agua fría mejor)

Indicado para: todo tipo de pieles, indicado para zonas como nariz, mentón y aquellas en las que se encuentren puntos negros con facilidad

Tipo de piel: Oily

L'Oreal Paris Arcillas Puras y Carbón, Mascarilla Facial Negra, Efecto Détox, Limpiadora y Purificante, Para Pieles Apagadas, 50 ml € 9.90

€ 7.95 in stock 4 new from €7.95

Amazon.es Features Mascarilla negra de 3 arcillas puras (caolín, montmorillonita y lava de marruecos) y carbón, Para una piel profundamente limpia, fresca y libre de suciedad

Día tras día la piel respira y está visiblemente más bella y radiante, Efecto détox, Tono de piel más luminoso

Aplica 3 veces por semana una fina capa sobre todo el rostro previamente limpio, Evita el contorno de los ojos y los labios, Deja actuar por 10 o 15 minutos y luego retírala con abundante agua tibia

Combinación única de 3 arcillas que limpian intensamente y cuidan de tu piel al mismo tiempo, Apta para todo tipo de pieles, Textura cremosa que no reseca

Contenido: 1 x L'Oréal Paris Mascarilla Arcillas Puras, Color: Negro, Cantidad: 50 ml

Mascarilla Exfoliante, Mascarilla Exfoliante Facial, Peel Off Máscara, Puntos Negros Mascarilla, Purificante Espinillas y Piel Muerta, Hidratar Piel, Eliminar Puntos Negros, Acné - 120ML € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features 【Función】Mascarilla embellecedora para el cuidado facial,control de aceites,antienvejecimiento,tratamiento del acné,limpiador de poros. Limpia la suciedad y las cutículas de forma efectiva del rostro.Este gran eliminador de puntos negros ayuda a eliminar manchas faciales de grasa con el uso diario.Mejora la circulación de la sangre en su cara con esta mascarilla.Ayude a mantener su tez suave y delicada.

【Características】Conteniendo el extracto de bambú del carbón de leña;Siendo suave y amigable con la piel;Absorbiendo comedones y suciedad en los poros a través de carbón de bambú;Aliviar los poros gruesos y obstruidos;Creando una piel suave,brillante y elástica a largo plazo.

【La Dosis Debe Ser Apropiado】Si es demasiado delgada, difícil de Despegar la máscara,el efecto de absorción no es bueno;Si es demasiado gruesa,el tiempo de espera es demasiado largo.Se recomendada de La dosis debe simplemente máscara que cubre la piel.

【Gente Aplicable】Debido en parte porque la piel causada por acné,acné.Piel grasa nariz de fresa.Nariz grandes poros espinillas.Uso a largo plazo de la computadora,viendo la televisión.

【Atención】Antes de utilizar la máscara,puedes probar un poco de esta en el interior de la muñeca,o detrás de las orejas y esperar media hora para verificar que no causa efectos secundarios.

Green Mask Stick,Green Tea Cleansing Mask,Mascarilla Limpiadora Facial,Eliminación profunda de puntos negro,Purifica la piel, Mejora la sequedad de la piel(2 PACK) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features 【Green Mask Stick】 La mascarilla limpiadora de té verde contiene extracto de té verde, que puede limpiar eficazmente los poros de la piel, limpiar profundamente la suciedad de la piel, regular el equilibrio del agua y la grasa de la piel, reponer la hidratación de la piel y nutrir la piel y mejorar la condición de la piel .

【Reducir los puntos negros】Mascarilla de Arcilla purificadora de té Verde puede reducir eficazmente los puntos negros, controlar la grasa facial, mejorar la opacidad facial e iluminar el tono de la piel.

【Ingredientes naturales】 Puede reducir eficazmente los puntos negros, mejorar la piel propensa al acné, controlar la grasa, mejorar la opacidad del rostro, iluminar el tono de la piel. Apto para todo tipo de pieles.

【Diseño giratorio y fácil de transportar】 La máscara de té verde y la máscara de berenjena adoptan un diseño de cabezal giratorio, que es más conveniente de usar y no es fácil ensuciarse las manos. pequeño y ligero, fácil de llevar.

【Fácil de usar】 Simplemente lávese la cara, exprima la pasta y aplíquela uniformemente en la cara. Dejar actuar unos 10 minutos y luego enjuagar. La textura es fina y cremosa, fácil de untar y fácil de usar.

Mascarilla De Espinillas, 24K Gold Peel Off Máscara, Mascarilla Puntos Negros, Limpieza Profunda, Reduce las Líneas Finas y Arrugas para Todas las Pieles, con Herramientas Extractor de Espinillas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【Mascarilla de Limpieza Profunda】 Trate su piel con esta Mascarilla Peel-Off Dorada que elimina eficazmente los puntos negros, las impurezas, la suciedad, el exceso de grasa y los contaminantes sin alterar la barrera de humedad de la piel. Desobstruye los poros. Deja la piel sana, fresca y luminosa.

【Seguridad Natural】 24K NANO Gold, los mejores ingredientes poderosos anti-envejecimiento y anti-arrugas diarios. Combina botánicos y minerales naturales que aman la piel con nuestra probada experiencia en el cuidado de la piel. La colección perfectamente limpia que arrastra los puntos negros. La piel está purificada, revelando un brillo saludable.

【Ilumina y Nutre】 La exfoliación puede ayudar a prevenir los puntos negros y los poros obstruidos al reducir la producción de grasa. Rejuvenece y reequilibra la piel mientras reduce visiblemente los poros. Barrer sobre la piel para una apariencia limpia, brillante y radiante. La piel florece instantáneamente con nueva luminosidad y frescura.

【Para Todo Tipo de Piel】 Funciona para todo tipo de piel y problemas cutáneos. Ideal para pieles normales / mixtas. Ideal para acné / puntos negros / piel grasa / poros gruesos / piel áspera / piel oscura y piel dañada. Mantiene la tez manteniendo su delicado equilibrio. Un lavado ligero para suavizar, reconfortar y nutrir, energizando la piel para un cutis brillante, fresco y de aspecto saludable.

【Kit de Herramientas de 5 Piezas Valorado en €8,99】 Bonificación con 4 herramientas para eliminar puntos negros y 1 cepillo de silicona. Estas prácticas herramientas de belleza ayudan a eliminar fácilmente los puntos negros, el acné y varias imperfecciones.

Mascarilla Facial Hidratante de Alginato en Polvo, Elimina Espinillas y Puntos Negros. Mascarilla Vegana, Sin Aclarado, Exfoliante 200 g (Máscara revitalizante de minerales y algas) € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto. READ Tiempo en Irlanda: Med Iron lanza una nueva actualización a medida que entra en vigor la advertencia de nieve

Puntos Negros Mascarilla Para Hombre, Blackhead Remover Mask, Mascarilla Exfoliante, Peel Off Mask, Deep Cleansing Mascarilla Exfoliante Limpiadora contra Puntos Negros y Acné -200g € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features ✔✔ Características del producto: para inhibir el exceso de grasa, equilibrar el sebo, cerrar los poros y mejorar la piel áspera, limpiar los poros de la piel, ayudar a hidratar la piel, hidratar la piel.

✔✔ Limpieza profunda - limpieza calmante. Elimina vigorosamente las espinillas profundas y el acné de los poros. Ayuda a mantener tu rostro más terso y delicado. Para absorber eficazmente la suciedad y la mugre de tu rostro.

✔✔ Fácil de usar: dado que muchas máscaras despegables son demasiado líquidas, son más difíciles de aplicar y despegar. La máscara de puntos negros es más gruesa y, por lo tanto, más fácil de aplicar y pelar en la piel. ¡Esta será la mejor máscara de espinillas que hayas usado! Aplicar uniformemente sobre la piel limpia del rostro (evitar la zona de los ojos y los labios). Quítese la mascarilla después de 15-25 minutos. Lave el resto de la mascarilla con agua tibia.

✔✔ ¡Nuestra mascarilla domina la secreción de aceite para mantener la piel suave y previene el acné y proporciona una limpieza facial profunda, manteniendo su piel suave y tersa después de su uso! para despertar el brillo juvenil de la piel.

✔✔ Adecuado para todo tipo de piel: ayuda a exfoliar las células de la piel opacas para suavizarla. Permite que las impurezas se desprendan para un cutis fresco y sedoso sin resecar demasiado. Utilice este producto en todas las áreas problemáticas, incluida la nariz, el mentón, la frente y la espalda. Es adecuado para pieles mixtas, grasas y secas.

Mascarilla facial hidratante de alginato en polvo, removedor de espinillas Mascarilla puntos negros Mascarilla Vegan, sin aclarado, exfoliante 200 g (Mascarilla Purificante Piel con Imperfecciones) € 11.88 in stock 1 new from €11.88

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto.

Green Stick Mask, Green Tea Cleansing Mask, Mascarilla Limpiadora Facial, Mascarilla Purificadora de Té Verde y Berenjena para limpieza del acné, eliminación profunda de puntos negros (2 Sticks) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features 【Mascarilla Limpiadora de Té Verde en Barra】La mascarilla limpiadora sólida de té verde contiene extracto de té verde, que puede limpiar eficazmente los poros de la piel, limpiar profundamente la suciedad de la piel, ajustar el equilibrio de agua y aceite de la piel, reponer la humedad de la piel y nutrir la piel, mejorar la condición de la piel.

【Mascarilla Limpiadora de Berenjena en Barra】La máscara facial de espinillas sólidas de berenjena contiene extractos de plantas de berenjena, mejora la piel del acné, absorbe el exceso de grasa, limpia suavemente las células muertas de la piel, lo que puede aliviar eficazmente el crecimiento de las espinillas faciales y reducir la formación de acné, repone la humedad y los nutrientes a la piel. hacer la piel brillante y suave.

【Suavemente Hidratante】Puede reducir eficazmente los puntos negros, mejorar la piel con acné, controlar el aceite, mejorar la opacidad facial, iluminar el tono de la piel. Apto para todo tipo de pieles.

【Diseño Giratorio y Fácil de Transportar】La máscara de té verde y la máscara de berenjena adoptan el diseño de cabezal giratorio, que es más conveniente de usar, no es fácil de ensuciar las manos. pequeño y ligero, fácil de llevar.

【Fácil de Usar】Simplemente lávese la cara, exprima la pasta y aplíquela uniformemente en la cara, déjela durante unos 10 minutos y luego lávese. La textura es fina y suave, fácil de untar y fácil de usar.

Mascarilla facial de Té Verde 250g, vegana - Mascarilla antigranos, puntos negros y contra el acné - cuidado antienvejecimiento para pieles secas e impuras - mascarilla limpiadora para cara y cuerpo € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features DETOX NATURAL CON TÉ VERDE: Limpia tu piel en profundidad con arcilla pura (caolín). El té verde natural aporta a tu piel nutrientes y minerales: el ácido hialurónico garantiza una piel de aspecto joven y una reducción de las arrugas.

CUIDADO DEL ROSTRO: Ideal para tratar las impurezas y la piel grasa. Mientras se limpia, la mascarilla hidratante ayuda a afinar los poros y proporciona a tu piel mucha hidratación: ¡puro cuidado antiedad!

PIEL SUAVE A TRAVÉS DE LOS ACEITES NUTRITIVOS: Piel radiante gracias a los aceites nutritivos de argán y jojoba orgánicos, la vitamina E y el aloe vera. El aceite de árbol de té adicional tiene un efecto antiinflamatorio y antiséptico, ideal para tratar problemas de la piel.

LA MAYOR CALIDAD: Natura Pur es sinónimo de cosmética natural sin aditivos. Sólo se utilizan los mejores ingredientes naturales para producir la mascarilla facial. Por supuesto, no contiene pruebas en animales, parabenos, siliconas, sulfatos, pesticidas, colorantes artificiales ni perfumes.

100% SATISFACCIÓN: ¡Tu satisfacción es lo que nos mueve! Queremos que te convenza nuestra cosmética natural de alta calidad y que consigas resultados visibles. Si no es así, se te devolverá el dinero sin ningún tipo de peros.

Mascarilla Facial Hidratante de Alginato en Polvo, Elimina Espinillas y Puntos Negros. Mascarilla Vegana, Sin Aclarado, Exfoliante 200 g (Máscara Inyección Botox-Like) € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto.

Mascarilla facial hidratante de alginato en polvo, removedor de espinillas Mascarilla puntos negros Mascarilla Vegan, sin aclarado, exfoliante 200 g (Mascarilla rejuvenecedora de células madre) € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto.

Mascarilla Limpiadora de té Verde para Purificar los Poros en Profundidad, Combate el Acné y los Puntos Negros, Mejora la Piel, para Todos los Tipos de Piel Hombres y Mujeres € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Palo de Máscara Verde Mágico: Nuestra mascarilla limpiadora de té verde contiene extracto de té verde, que puede limpiar rápida y eficazmente los poros de la piel, limpiar profundamente la suciedad de la piel y regular el equilibrio de agua y aceite de la piel

Ingredientes Naturales: El té verde es una sustancia natural que elimina el exceso de grasa e impurezas, previene eficazmente la formación de puntos negros y acné, mejora la opacidad facial e ilumina el tono de la piel

Cuidado de la Piel: La mascarilla limpiadora sólida de té verde es rica en proteínas y vitaminas, que nutre naturalmente la piel, dejándola tersa y suave

Fácil de Usar: La mascarilla facial de té verde tiene una textura fina y suave y es fácil de aplicar. Simplemente lávese la cara, aplique barro en la cara o el cuerpo, déjelo durante unos 10 minutos y luego lávese

Fácil de Llevar: La máscara de té verde adopta el diseño de cabezal giratorio, que es más cómodo de usar y no es fácil de ensuciar las manos. Pequeño y ligero, fácil de transportar READ Ismit Beladius inició el personal completo

Mascarilla facial hidratante de alginato en polvo, removedor de espinillas Mascarilla puntos negros Mascarilla Vegan, sin aclarado, exfoliante 200 g (Mascarilla anti-Polucion de lavanda y romero) € 14.88 in stock 1 new from €14.88

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto.

Mascarilla Facial Peel-Off Absorbente Antiacne & Anti Puntos Negros. Tratamiento para Piel Grasa. Elimina la piel muerta y las espinillas. Mascarilla Hidratante & Purificante - 200 g € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features MASCARILLA PEEL OFF - Mascarillas faciales con efecto exfoliante y limpiador de la piel que arrastra todas las impurezas de la piel al despegarse.

MASCARILLA DETOX - Tiene efecto desintoxicante y purificante. Absorbe el exceso de grasa y la suciedad en la piel. Regula el exceso de sebo.

EXFOLIANTE NATURAL - Reduce los puntos negros, espinillas, granos y acne gracias a las propiedades antisépticas y antiinflamatorias del aceite esencial de neroli.

PIEL GRASA y MIXTA - Indicada para pieles grasas y acneicas. Minimiza los poros dilatados,

INGREDIENTES NATURALES - Mascarillas formuladas con base de alginatos de algas marinas, barro del Mar Muerto y aceite de flor de naranjo (Neroli).

Mascarilla Facial Hidratante de Alginato en Polvo, Elimina Espinillas y Puntos Negros. Mascarilla Vegana, Sin Aclarado, Exfoliante 200 g (Mascarilla exfoliante de Papaya) € 12.69 in stock 1 new from €12.69

Amazon.es Features DESARROLLADA POR PROFESIONALES: la mascarilla facial Oïléna limpia tu rostro de acné mientras proporciona una excelente hidratación de la piel, aumentando su elasticidad y permeabilidad. Incorpora ingredientes activos seleccionados para el tratamiento de afecciones cutáneas específicas. La máscara purificante facial actúa optimizando la absorción de estos ingredientes por contacto directo a través de la piel con una terapia oclusiva.

100% NATURAL: cuidado activo exfoliante de la piel mediante polvo marino complejo basado en alginatos extraídos de algas, lo que otorga a la mascarilla su plasticidad natural. Al mezclarse con agua, la sustancia se gelifica rápidamente. También es apta su mezcla con sueros.

DE FÁCIL APLICACIÓN: en contacto con el agua, el polvo ultra-fino de nuestras mascarillas faciales desprendibles se engoma gracias a su alto contenido en alginato (una sustancia natural derivada de las algas pardas). Tras ser aplicada sobre la piel, la mascarilla refresca y se adapta a los contornos de la cara como si se tratara de una segunda piel. Más tarde, ¡se despega de una sola pieza!

PARA COSMÉTICA CASERA: ahora, desde tu propio hogar, puedes disfrutar de una máscara limpiadora “peel-off” o mascarilla de modelado. Fácil de preparar, la mascarilla Oïléna de crema hidratante se ha desarrollado especialmente para ser usada desde casa. Sus grados de fijación más lentos, garantizan una mayor conveniencia en su aplicación: vierte agua en el polvo, remueve la mezcla, extiéndela sobre tu rostro, deja que actúe y disfruta de una piel maravillosa.

Indicaciones para su uso: vierte 90 ml. de agua sobre 30 g. de polvo (1 dosis). Mezcla rápida y vigorosamente hasta generar una mezcla homogénea. A continuación, aplícala sobre la cara evitando el contorno de los ojos. Déjala actuar durante 15 minutos antes de retirarla en su conjunto.

50pcs Mascarilla para la nariz, Eliminación de puntos negros Tiras de poros Herramientas de limpieza profunda Mascarillas para pelar la nariz Blanco € 19.69 in stock 2 new from €19.69

Amazon.es Features Penetra suavemente en la piel, elimina la espinilla y el acné sin dañar los poros. Limpie la suciedad y los residuos cosméticos en los poros, una fuerte capacidad de adsorción, puede limpiar eficazmente la suciedad rebelde en la nariz y eliminar el exceso de aceite.

Absorbe y disuelve los puntos negros, limpia rápidamente los poros y calma la piel. Alivia eficazmente los poros dilatados, elimina la suciedad de las fosas nasales, elimina la suciedad profunda y la grasa y previene la regeneración. Este es un método exfoliante suave.

Después de eliminar la espinilla y la espinilla, los poros se dragan, las espinillas y la espinilla se pueden extraer rápida y suavemente. Con el uso continuo, puede ayudar a reducir la apariencia de las espinillas y ver una reducción visible en el tamaño de sus poros.

Rico en extractos de plantas como el hamamelis, mejora eficazmente la piel dañada y encoge los poros. Nuestras tiras de poros de desarrollo exclusivo actúan como un imán para eliminar la suciedad de forma segura y eficaz, reducir la piel grasa y ayudar a eliminar los puntos negros.

Suave y no irritante, fácil de usar, agradable para la piel y te hace sentir cómodo al usarlo. Apto para todo tipo de pieles, apto para nariz, mentón y zonas donde las manchas oscuras son fáciles de encontrar.

Littorelle – 1x Mascarilla Tejido con Carbón Activo y Suero– Fabricado en Francia – Purifica y desintoxica la piel - Reduce puntos negros, poros obstruidos, brillo - Máscara Pieles mixtas y grasas € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features LIMPIEZA Y EFECTO MATE - EFECTO PIEL COMO NUEVA: El Carbón Activo contenido en esta mascarilla tiene un fuerte poder absorbente que le permite retener las impurezas y toxinas. Conocido por sus propiedades anticontaminantes, es un activo purificador perfecto para la piel mixta, que limpia a fondo. Ideal para limpiar los poros obstruidos, reducir el brillo de la piel, unificar el cutis y hacer que la piel luzca más clara y nítida.

INGREDIENTES ACTIVOS NATURALES: La Mascarilla de Carbón está impregnada con un suero que contiene una combinación de dos ácidos que evitan la sobre producción de grasa y ayudan a controlar el crecimiento bacteriano. Lo hemos combinado con un ingrediente activo vegetal efecto mate que ataca la dilatación de los poros, elimina los poros obstruidos, reduce las imperfecciones y evita el brillo. Es un tratamiento ideal para la piel grasa.

BELLEZA EN TAN SOLO 15 MINUTOS: Abre la bolsa y extiende la mascarilla de tela. Coloca la mascarilla en la cara, evitando el área del contorno de los ojos, y cuélgala sobre las orejas usando las ranuras de la parte superior. Luego toma la parte inferior y coloca las ranuras de nuevo en las orejas. Dejar actuar de 15 a 20 minutos, luego quita la mascarilla y masajea suavemente el exceso de suero.

Fabricadas en Bretaña, en la costa del Océano Atlántico, a partir de ingredientes cuidadosamente seleccionados, nuestras máscarillas sono una gama sorprendente de tratamientos faciales. En solo 15 minutos, las máscarillas liberan todos sus concentrados de plantas, minerales y sueros activos para sublimar su piel cada día.

NUESTRO COMPROMISO: Nuestras mascarillas se fabrican en Francia bajo estrictos controles de calidad y cumplen con la normativa europea. Puedes usarlos en completa seguridad sin temor a los efectos dañinos en tu piel. Recibes una mascarilla tejido en una bolsa de dosis única. Contáctanos en caso de que tengas alguna pregunta.

