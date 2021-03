Los 30 mejores Martillo Demoledor Electrico de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Martillo Demoledor Electrico veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Martillo Demoledor Electrico disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Martillo Demoledor Electrico ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Martillo Demoledor Electrico pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Einhell 4139087 TC-DH 43 - Martillo demoledor, cabezal SDS, fuerza de percusión 43 J, 1500 rpm, 1600 W, 230 V, rojo € 169.95

€ 161.45 in stock 12 new from €153.89

Amazon.es Features El martillo demoledor tc-dh 43 de einhell está a la orden del día para trabajos pesados de demolición para el aficionado al bricolaje; con 1.600 vatios el martillo demoledor se ocupa de un empuje ordenado

Con una resistencia de impacto única de 43 joule, se garantiza un alto rendimiento de demolición en el hogar y el jardín; el portaherramientas sds-hex permite un cambio de herramientas rápido y sencillo

La empuñadura adicional del martillo de demolición está concebida de modo que se puede regular en 180º y el martillo de demolición se adapta de forma flexible a cualquier posición de trabajo; el resistente cable de goma de tres metros de largo permite una máxima movilidad

El martillo demoledor está diseñado con una estructura fuerte y duradera y, por lo tanto, también para un funcionamiento continuo exigente

El martillo demoledor está listo para usarse de inmediato gracias al cincel puntiagudo y plano incluidos; se entrega en un práctico estuche de transporte y almacenamiento

SCHEPPACH DAB1600 Martillo Demoledor Eléctrico para Mampostería y Hormigón con Fuerza de Impacto de 50J, 1600W, Azul € 164.99 in stock 3 new from €164.99

Amazon.es Features Martillo de demolición líder en el mercado para mampostería y hormigón, ideal para trabajos profesionales de construcción.

Fuerza de impacto de 50 Julios y potente motor de 1600W.

Incluye funda rígida y dos cinceles, uno plano y uno de punta, de cambio rápido y fácil.

Diseño sencillo y simplificado para acceder a zonas reducidas.

Mango suave en D para un agarre cómodo.

Martillo Perforador, 7J energía de impacto, TACKLIFE 1500W,SDS Plus Mandril, 4 Funciones in 1 con embrague de seguridad, utilizado para concreto, metal y piedra - TRH01A € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.es Features ➤ ALTA POTENCIA: el motor de 1500 W que ofrece un mayor par, 7J, 4350 BPM, 0-900 RPM, adecuado para perforar de un diámetro grande, como la salida de aire acondicionado, también se utiliza para cemento, metal y piedra etc (la cubierta antipolvo favorece la acumulación de polvo durante el trabajo)

➤ SELECTOR-4 FUNCIONES: Taladrar (Para perforar material como madera, acero etc.); Perforación con martillo(Para perforar concreto y granito); Ajuste de posición del cincel; Para cincelar(Para un trabajo de cincelar o picar). Notas: El SDS solo se puede utilizar en taladro eléctrico.

➤TECNOLOGÍA (VDT y SDS): Se adopta la tecnología de amortiguación de vibraciones, de rendimiento integrado puede amortiguar efectivamente la vibración, reduciendo las fatigas ; El mango blando ofrece un mejor agarre y manejo de la herramienta eléctrica. SDS-plus aumenta la precisión del taladro.

➤ SEGURIDAD Y CONTROL: el embrague de seguridad puede garantizar la seguridad del usuario en caso de sobrecarga de la máquina; el mango giratorio de 360 ° y el medidor de profundidad de metal ofrecen un control más preciso

➤ CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 * Martillo Perforador, 3 * brocas (8, 10.12 mm), 1 * cincel plano, 1 * cincel puntiagudo, 1 * SDS Plus portabrocas, un par de escobillas de carbón, mango giratorio de 360 °, medidor de profundidad, llave de portabrocas, tubo de grasa lubricante, cubierta antipolvo, maletín portátil, manual de usuario, garantía de 24 meses, puede hacer clic en la tienda para contactarnos READ Los 30 mejores Disco Diamante 230 de 2021 - Revisión y guía

Einhell Martillo de Demolición TE-DH 12 , 1050 W, 240 V € 174.95 in stock 11 new from €174.95

Amazon.es Features Con una potencia de 1050 vatios y una potencia de golpeo de 12 julios, el martillo de demolición, potente y ligero al mismo tiempo, permite trabajar con materiales duros, por ejemplo piedra, ladrillo y hormigón, con una frecuencia de golpeo de 4100 golpes por minuto.

Se puede usar sin pena incluso con materiales de gran resistencia. Gracias a su empuñadura absorbevibraciones se puede trabajar con un nivel bajo vibración y evitar los dolores musculares.

La empuñadura auxiliar ajustable y flexible proporciona un agarre firme y seguro para una experiencia de trabajo agradable en cualquier posición, independientemente de si el cincel se utiliza para trabajar en suelos o paredes.

Un cable de goma robusto de cuatro metros garantiza la mayor flexibilidad posible en trabajos de demolición.

El robusto portaherramientas SDS-max permite un cambio de herramientas rápido y sencillo.

Martillo perforador SDS, 1500 W, martillo demoledor, herramienta eléctrica profesional, 800 / min, 4,9 J, con maletín y accesorios (enchufe europeo 220 V) € 87.49 in stock 1 new from €87.49

Amazon.es Features 【3 modos diferentes】: 3 funciones diferentes mantienen el cambio del modo de perforación, el modo de martillo y el modo de perforación de martillo.

【Alta potencia】: el motor de alto rendimiento de 1500 W soporta una presión nominal de 4250 bpm, una velocidad de ralentí de 800 rpm y es útil para terminar máquinas pesadas.

【Herramienta práctica】: martillo eléctrico profesional es práctico para madera, mampostería, hormigón y acero.

【Mango cómodo】: el mango de goma ajustable de 360 grados proporciona a las personas una experiencia agradable.

【Duradero】: el diseño de doble capa a prueba de polvo puede prolongar la vida útil, lo que hace que este martillo eléctrico tenga una alta durabilidad.

VEVOR Martillo Perforador, 220 V, Martillo Demoledor, Martillo Electrico, (3500W) € 125.99 in stock 1 new from €125.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【INTERRUPTOR DE MARTILLO POTENTE】- Disyuntor construido resistente y duradero con una potencia de 3500 W y una frecuencia de impacto de 1800 r / min. La tecnología central fuerte cumple con las aplicaciones más exigentes.

【MANGO DUAL】- Mango frontal giratorio de 360 grados para una aplicación completa. Cómoda empuñadura de goma con forma de D y absorbe las vibraciones para reducir la fatiga del operador.

【DOBLE CINCEL】- Se incluye un cincel de punta de toro de 16 " y un cincel plano de 16 " en el paquete para diferentes usos. Montaje y desmontaje rápido. Sujete firmemente y nunca caerá.

【RESISTENTE Y DURADERO】- Carcasa de protección de aislamiento sólido con componentes metálicos fuertes en el interior. Tapa protectora con ventilación para una rápida disipación del calor. La vaina en la raíz del cable eleva la durabilidad de la máquina.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Ideal para romper concreto, remoción de asfalto, trabajos de zanjas y conducción de varillas de tierra. También es aplicable para la compactación de material suelto si se adjunta una pieza adecuada.

Einhell 4258478 TC-RH 1600 - Martillo Electroneumatico, Potencia 1600 W, Rojo € 99.95

€ 90.99 in stock 16 new from €90.99

Amazon.es Features Potencia de 1600 W

Cylindro de maxima precision, escobillas carbon Cuatro funciones (dos botones) acceso escobillas externos, antivibracion

Impactos 4.0 J / 3.900 min-1

Einhell 4258237 TC-RH 900 Martillo perforador con mecanismo percutor neumático 900 W, 240 V, 3 funciones, tope de profundidad € 79.95

€ 66.11 in stock 3 new from €66.11

Amazon.es Features Martillo perforador con mecanismo percutor neumático para una buena propulsión de perforación

Portabrocas universal SDS-plus

3 funciones: martillo, martillo percutor, cincelador

Componentes de alta calidadr para una vida útil muy larga

Cabeza de engranaje de aluminio - ligera y robusta

Makita HM0870C Martillo Demoledor Sds Max 1100W 5.1 Kg, 1100 W, 240 V, Azul, 0 € 564.72

€ 399.00 in stock 12 new from €395.00

Amazon.es Features Porta-herramientas sds-max.

Peso 5 1 kg.

Maletín.

Black+Decker KD1250K-QS Black & Decker Martillo, 1250 W, 230 V, Modelo 2021 € 129.95

€ 111.30 in stock 15 new from €105.90

Amazon.es Features Indicador de la vida útil de las escobillas

Alto Rendimiento. Portabrocas SDS+ de alta calidad

Interruptor con velocidad variable para un máximo control

Motor de 1250W para llevar a cabo la tarea con facilidad

3,5 Julios de energía de impacto para un perforado y cincelado eficiente en hormigón

Mophorn 2200W Martillo Eléctrico de Demolición Martillo Perforador con Jack Hammer Taladro de Percusión Martillo Demoledor Profesional € 140.18 in stock 1 new from €140.18 Check Price on Amazon

Tensión de voltaje: Motor de entrada: 2200 vatios, voltaje: 220v, frecuencia de impacto: 2000 / min

Prevención de fugas: Prevenir a los usuarios de la electricidad, por medio de un mango de plástico, en lugar de uno metálico

Duradero y confiable: Con acabado de recubrimiento industrial, resistencia a la corrosión, construcción de metal, durabilidad

Detalles de productos: 1 x 2200 vatios martillo de demolición eléctrico, 1 x guantes de protección, 1 x lata de aceite, 1 x llaves, 1 x hexágono interior, 1 x escobillas de carbón, 1 x cincel afilado, 1 x cincel plano, todos los accesorios incluidos

Amplia aplicación: Traje para demolición, zanjeo, astillado, taladrado en concreto, bloques, ladrillos, baldosas de estuco

Flybiz Martillo perforador inalámbrico Martillo Eléctrico sin escobillas 1300W 21V Martillo demoledor, 3 funciones, Vibration Control, 1400 rpm (incluye batería 2 * 2Ah, cargador rápido y maletín) € 135.99 in stock 1 new from €135.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ 3 funciones - Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de taladrado, perforación con percusión y cincelado

★ Batería de iones de litio: sin autodescarga, pequeña, ligera, de fácil manejo

★Motor sin escobillas : El motor sin escobillas ofrece una mayor potencia y una vida útil más prolongada. A diferencia de los motores de escobillas de carbono convencionales, el motor sin escobillas resiste el desgaste mecánico habitual

★ Empuñadura antivibración:El sistema de amortiguación de vibraciones Vibration Control ofrece un trabajo cómodo incluso durante un uso prolongado. Se puede usar sin pena incluso con materiales de gran resistencia. Gracias a su empuñadura absorbevibraciones se puede trabajar con un nivel bajo vibración y evitar los dolores musculares

★ Mango auxiliar: La empuñadura auxiliar ajustable y flexible proporciona un agarre firme y seguro para una experiencia de trabajo agradable en cualquier posición, independientemente de si el cincel se utiliza para trabajar en suelos o paredes

Einhell TE-DH 1027 32 J - Martillo demoledor-picador, 1.500 W, empuñadura antideslizante, cable de goma (ref.4139090) € 269.95

€ 237.45 in stock 9 new from €235.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Elevada potencia de ruptura por mecanismo percutor neumático

Robusta recepción de herramienta SDS-Max

Trabajos con bajo nivel de vibraciones mediante asa principal amortiguada respecto a oscilaciones

Los suplementos de la empuñadura antideslizante amortiguan las oscilaciones

Las escobillas de carbono con desconexión automática impiden los defectos del aparato

Martillo Percutor Demoledor 1400 W Eléctrico Taladro + Accesorios+ CAJA METÁLICA PARA TRANSPORTE € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡NO SE REALIZAN ENVÍOS A BALEARES, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA!

El martillo de demolición 1400W convence en los trabajos difíciles de la casa y el jardín con unas prestaciones sin competencia. Los aficionados al bricolaje ambiciosos valoran esta herramienta por ser un potente colaborador provisto de un motor de 1.400 W de alto rendimiento, que impulsa el cincel con una fuerza de impacto de 43 J. Esta máquina extremadamente resistente está equipada con un cabezal portaherramientas SDS (hexagonal, 30 mm), que permite cambiar el cincel sin necesidad de herramie

El ergonómico mango auxiliar regulable garantiza una sujeción segura. Esta herramienta viene equipada con un cincel plano (L = 400 mm, A = 30 mm), así como con un cincel de punta (L = 400 mm) para su uso. En un práctico maletín de transporte y almacenamiento se puede guardar el martillo de demolición de forma siempre ordenada y lista para su uso.

Potencia: 1400 W, Número de percusiones (marcha 1): 1400 1/min, Tipo de mandril de martillo perforador: SDS-HEX 30 mm

MALETA METÁLICA PARA SU TRANSPORTE

Martillo percutor, martillo perforador, 5J energía de impacto, TACKLIFE, SDS Plus Mandril, 4 Funciones in 1 con embrague de seguridad, utilizado para concreto, metal y piedra - TRH02A € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features [Potente motor]: El martillo perforador cuenta con un motor de 1050 W, 5J energía de impacto que se puede proporcionar fuerza de propulsión y hacer agujeros profundos en poco tiempo. El diseño del martillo perforador tiene 4350 BPM, 1050 RPM y su potente mecanismo, que se puede hacer agujeros incluso en los materiales duros. *OJOS: El mandril SDS solo se usa en taladro eléctrico.*

[Cambio rápido]: La portabroca no se necesita llave, por eso, sea más conveniente cambiar los accesarios, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia del trabajo. El portabrocas SDS-Plus se puede reemplazar por otras portabrocas, que tiene una precisión más alta. El SDS-puls guía la broca para posicionarla precisamente, evita agitación de la broca o la desviación de la posición de perforación y completa la tarea de perforación con mayor facilidad.

[Cuatro funciones en1] El interruptor de botón se puede cambiar fácilmente las funciones. La máquina puede cambiarse fácilmente entre las funciones de solo perforación, perforación con percusión y solo percusión. Además, se controla la dirección de cincel plano. El mandril SDS solo se usa en taladro eléctrico.

[ Menos fatiga]: Debido a la absorción de impactos (VDT) y la superficie de agarre suave del mango, el trabajo sería cómodo. El embrague integrado se reduce la reacción y la vibración cuando la broca está atascada para la seguridad en trabajos. Además, su peso relativamente ligero, la máquina podría controlarse bien.

[Accesorios abundantes]: 1 martillo percutor, 3 brocas (8, 10, 12 mm), 1*cincel plano(14 x 250 mm), 1*cincel de punta(14 x 250 mm), 1* portabrocas 13 mm, 2* cepillos de carbón, 1 x 360 ° Mango giratorio, 1 * medidor de profundidad, 1 * llave de boca, 1 * tubo de aceite, 1 * cubierta antipolvo, 1 * caja de almacenamiento, instrucciones de funcionamiento, certificado de garantía de 24 meses, puede clic la tienda para contactarnos READ Los 30 mejores Pistolas De Agua de 2021 - Revisión y guía

Einhell RT-RH 32 - Martillo Perforador, 3.6 W, 230 V, color Rojo/Negro, 340 x 135 x 345 mm € 119.90

€ 95.96 in stock 15 new from €95.96

1 used from €85.47

Amazon.es Features Percutor neumático

Cabezal SDS-plus

Empuñadura antivibración

Sólido cabezal del engranaje de aluminio

Acoplamiento de resbalamiento por sobrecarga

Martillo demolidor, 3200 W, eléctrico, 1850 ppm, doble aislamiento, martillo demoledor € 114.00 in stock 1 new from €114.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La carcasa del motor con doble aislamiento está diseñada para un funcionamiento seguro

Las empuñaduras amortiguadoras y la carcasa de aluminio resistente reducen la fatiga al absorber las vibraciones

El mango giratorio de 360 grados facilita el control

El botón de bloqueo permite un funcionamiento continuo sin tener que pulsar el gatillo

Adecuado para demolición, cavar, chipping, romper agujeros, housing Foundation Removal y así sucesivamente

Martillo demoledor eléctrico de hormigón (3200 W, doble aislamiento, 220 V) € 130.00 in stock 1 new from €130.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features √ La carcasa del motor con doble aislamiento está diseñada para un funcionamiento seguro.

√ Los mangos de amortiguación y una carcasa de aluminio resistente contribuyen a reducir la fatiga al absorber las vibraciones.

√ El mango giratorio de 360 grados facilita el control.

√ El botón de bloqueo permite un funcionamiento continuo sin mantener el gatillo.

√ Adecuado para trabajos de demolición, cavar, desconchar, romper agujeros, quitar cimientos del hogar, etc.

Martillo Demoledor 230V, Martillo Perforador 1400 BPM, Martillo Eléctrico, Martillo Percutor, Martillo Perforador con Mecanismo Percutor Neumático, con Mango Ergonómico Giratorio de 360° € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL PREMIUM】- Disyuntor construido resistente y duradero con una potencia de 2200 W y una frecuencia de impacto de 2000 r / min. La tecnología central fuerte cumple con las aplicaciones más exigentes.

【ALTO RENDIMIENTO】- Martillo de gato de servicio pesado de 2200 W con velocidad de 2000 r / min sin carga. El motor de núcleo de cobre y el cilindro de aleación de acero agrandado garantizan una potencia creciente. Una herramienta profesional y duradera.

【MANGO DUAL】- Mango frontal giratorio de 360 grados para una aplicación completa. Cómoda empuñadura trasera de goma con forma de D y absorbe las vibraciones para reducir la fatiga del operador.

【DOBLE CINCEL】- Un cincel de punta de toro de 16 " y un cincel plano de 16 " se incluyen en el paquete para diferentes usos. Montaje y desmontaje rápido. Sujete firmemente y nunca caerá.

【APLICACIÓN AMPLIA】- Ideal para romper concreto, remoción de asfalto, trabajos de zanjas y conducción de varillas de tierra. También es aplicable para la compactación de material suelto si se adjunta una pieza adecuada.

Bosch Professional GSH 5 CE - Martillo demoledor (8,3 J, portabrocas SDS max, Vibration Control, en maletín) € 711.48

€ 465.00 in stock 5 new from €465.00

Amazon.es Features Potencia con un 40% menos de vibraciones, selector para un ajuste variable del número de percusiones para un rendimiento óptimo

Alto rendimiento en arranque de material gracias a su energía de impacto de 8.3 J, Sistema Vario-Lock: 12 posibilidades de ajuste de la posición del cincel para un trabajo cómodo

El sistema de amortiguación de vibraciones Vibration Control ofrece un trabajo cómodo incluso durante un uso prolongado

Larga vida útil gracias a su robusta carcasa de metal

Incluye: Martillo de percusión GSH 5 CE con SDS-max, maletín, cincel puntiagudo de 400 mm, empuñadura adicional, paño para la máquina, tubo de grasa

Bosch Professional GSH 11 E - Martillo demoledor (16,8 J, 10 Kg, portabrocas SDS max, en maletín) € 856.68

€ 519.79 in stock 15 new from €515.00

El martillo demoledor SDS max más potente de Bosch para cincelado en horizontal

Su motor potente alcanza una impresionante energía de impacto de 16,8 J y gran rendimiento de arranque de material.

Portabrocas Auto-Lock de 10 mm

Aunque este pensado para cincelado horizontal en hormigón y piedra, también funciona en tareas verticales

Jaylene Professional Martillo perforador combinado, 860 W Taladro percutor, Martillo Demoledor, Martillo Perforador, 3,0 J, Ø máx. hormigón 28 mm, SDS plus, Empuñadura Adicional € 79.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Potente y extremadamente preciso】: Jaylene Professional Martillo perforador combinado con el mayor rendimiento de perforación gracias al motor de 860 vatios y la energía de impacto 3J. Ø de taladrado en mampostería: 68 mm. Ø de perforación en hormigón: 26 mm. Max. Diámetro de perforación en metal: 13 mm. Max. Ø de perforación en madera: 30 mm.

【Versátil】: El Jaylene Taladro Percutor con modo de trabajo 3 en 1 es la elección correcta para todos los usuarios que necesitan un dispositivo que no comprometa el rendimiento, la robustez, las características y la durabilidad. Estos sistemas son la primera opción para plomeros, carpinteros, electricistas y trabajadores de la construcción en todas las áreas. Esta herramienta eléctrica es adecuada para taladrar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal.

【Cómodo】: El Jaylene Martillo Demoledor viene con un amortiguador y un mango suave para mejorar la comodidad. Un botón de bloqueo reduce la fatiga al eliminar la necesidad de mantener presionado el gatillo continuamente. Además, el control de velocidad continuo garantiza unos inicios de perforación limpios.

【Mayor seguridad en el trabajo】: Martillo Perforador derecha / izquierda con KickBack Control, que responde tan pronto como ocurre una aceleración y rotación inesperadas alrededor del eje de perforación, p. Ej. si el taladro se atasca. En este caso, para evitar un retroceso peligroso, la máquina se apaga automáticamente. Reduce el riesgo de reacciones repentinas de la herramienta en condiciones de bloqueo con apagado automático

【Volumen de suministro】: Jaylene Martillo perforador combinado, mango adicional, tope de profundidad, portabrocas de cambio rápido, gafas, guantes, caja de herramientas. Además, también está el excelente servicio que brinda Jaylene en caso de que una máquina esté defectuosa o un comerciante necesite una máquina de reemplazo lo antes posible.

Kit de martillo perforador Einhell RT-RH 32 € 139.95

€ 115.00 in stock 9 new from €114.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Potencia: 1.250 W

Tensión de red: 230 V; 50 Hz

Velocidad en vacío: 800 rpm

Número de percusiones: 4.300 rpm

Peso: 6,05 kg

Scheppach 5908203901 AB1700 50J-Martillo de demolición (1700 W, 2000 Golpes/min, 390 mm, Incluye maletín de Transporte de Metal) € 182.81 in stock 3 new from €125.92

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con 1700 vatios, 50 julios de fuerza de impacto y 2000 golpes por minuto, el martillo demolidor AB1700 de Scheppach es un verdadero paquete de fuerza, que funciona con sus 14 kg de peso neto jugando a través de muros y hormigón

El AB1700 dispone de un portaherramientas hexagonal de 30 mm. El cambio de herramientas es fácil y rápido, sin herramientas adicionales, a través de un cierre rápido. Se incluye un cincel puntiagudo y un cincel plano de 390 mm cada uno

Dos asas con agarre suave para que el martillo de demolición siempre esté bien en la mano. El mango delantero es ajustable, el mango trasero en D proporciona una posición ergonómica de la mano

Gracias a su diseño compacto y delgado, el dispositivo con cable también es posible trabajar en lugares de difícil acceso

Para el transporte y el almacenamiento profesional del martillo demoledor después del trabajo se incluye un maletín de metal

STANLEY FATMAX SFMEH220K-QS - Martillo demoledor 5Kg SDS Max 1.010W, 8.5J, incluye maletín € 189.05

Amazon.es Features Martillo demoledor eléctrico de 5kg con motor de 1.010w que ofrece hasta 8.5 julios (epta) de energía de impacto y una velocidad de impacto de hasta 2.900 ipm (impactos por minuto)

Porta-herramientas sds-max para un cambio rápido y fácil de los accesorios

Diseñado para trabajos de cincelado y demolición en muro, hormigón (hormigón blando, suelo de hormigón y pavimento de hormigón) y baldosa

Sistema anti-vibración: reducción de la fatiga gracias a un sistema anti-vibración que une la empuñadura con el cuerpo de la herramienta 11 m/s²

Incluye empuñadura lateral y maletín

Scheppach 5908206901 AB1900, 1900 W, 240 V € 230.17 in stock 4 new from €175.77

4 new from €175.77

Amazon.es Features Incluye 2 cinceles y un maletín de metal con ruedas

Fuerza de impacto de 60 julios

Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo

Potente motor de 1900 W

Asa cómoda y recubierta de un revestimiento suave para mayor comodidad

WZTO Martillo Electrico 1300W 4000RPM, con SDS Plus Mandril Martillo Perforador Equipo, 3 Funciones in 1 con Embrague de Seguridad, Utilizado para Concreto, Metal y Piedra € 96.99

€ 90.99 in stock 1 new from €90.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Potente potencia】 Este taladro percutor eléctrico está equipado con un motor eléctrico (1300 W), que puede proporcionar una poderosa energía de impacto para completar proyectos pesados ​​en concreto, mampostería y metal.

【Fácil de operar】 Se pueden cambiar fácilmente tres modos funcionales: solo martillo (solo cincel), taladro percutor (martillo y rotación) y solo taladro (solo rotación). En comparación con un solo botón de interruptor, hay un botón de interruptor doble para cambiar la función y la vida útil es más larga.

【Diseño ergonómico】 El taladro de martillo giratorio Auburn adopta un diseño ergonómico, caucho y un mango ajustable de 360 ​​grados, cómodo de usar. Además, un motor de disipación de calor de diseño razonable y una estructura de fondo doble a prueba de polvo pueden prolongar la vida útil del martillo.

【MOTOR DE COBRE PURO DE 1300W】 Produce una velocidad variable de 0-4000 RPM para cumplir con diferentes requisitos, aumenta la potencia de trabajo en un 35% y agrega más durabilidad para perforar y picar ladrillos, madera, acero, concreto, mampostería, paredes y otros materiales duros. También reduce la mitad del problema de daño de carga.

【Multifuncional】 Al encender o apagar el mecanismo de impacto de un taladro percutor de acuerdo con su tarea, no solo posee una función de perforación, sino que también funciona como un taladro de impacto que proporciona una rápida sucesión de golpes cortos de martillo para atravesar hormigón, piedra, madera y metal con menos esfuerzo.

Bosch Professional GSH 5 - Martillo demoledor (7,5 J, SDS max, Vario Lock, en maletín) € 480.07 in stock 3 new from €385.31 Check Price on Amazon

Amazon.es Features INCLUYE: GSH 5, cincel puntero, en maletín

AVANCE RÁPIDO EN EL TRABAJO: potente motor de 1100 W y energía de impacto de 7,5 J

DISEÑO LIGERO Y COMPACTO: con sistema Vario Lock para 12 posiciones de cincel diferentes

MAYOR VIDA ÚTIL: gracias a una protección óptima contra el polvo

USO FLEXIBLE: ideal para trabajos lijeros de cincelado en hormigón, mampostería y yeso

Martillo demoledor BT-DH 1600/1, Einhell € 210.60 in stock 1 new from €210.60 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 680 x 159 x 332 mm (largo x ancho x alto)

Peso: 14,6 Kg

Tasa de impacto: 1500 Rpm

Potencia: 1600 V

Potencia del impacto: 43 J

Einhell Martillo demoledor TE-DH 50 (1700 W, 50 J, portaherramientas SDS-hex, empuñadura amortiguadora de vibraciones, cincel puntiagudo + plano + carro de transporte y almacenamiento incluido) € 499.95

€ 445.00 in stock 7 new from €440.71

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El martillo demoledor te-dh 50 de einhell está a la orden del día para trabajos pesados de demolición; el martillo demoledor está diseñado con una estructura fuerte y duradera y, por lo tanto, también para un funcionamiento continuo exigente

Con una velocidad de golpe de 1.900 por minuto y una resistencia de impacto única de 50 julios del potente motor de 1.700 vatios, se garantiza un mayor rendimiento de demolición y una operación con pocas vibraciones gracias a la empuñadura principal con amortiguación de vibraciones

El portaherramientas sds-hex permite un cambio de herramientas rápido y sencillo; las escobillas de carbón de desconexión automática también evitan los defectos del equipo y proporcionan protección adicional para el te-dh 50

La empuñadura auxiliar del te-dh 50 está diseñada para que pueda ajustarse 180 grados en dirección vertical y 360 grados en dirección horizontal y el martillo de demolición se adapte de manera flexible a cualquier posición de trabajo

El arranque suave permite una puesta en marcha sin brusquedad y, por lo tanto, un funcionamiento seguro; el resistente cable de goma de tres metros de largo permite una máxima movilidad en cualquier operación de trabajo

