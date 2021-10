Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Maquina Hacer Chapas de 2021 – Revisión y guía Productos de oficina Los 30 mejores Maquina Hacer Chapas de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Máquina de chapas personalizable con 1000 juegos de chapas, prensa de chapas con base de deslizamiento y mango ergonómico para chapas de botón 2,5 cm € 135.00 in stock 2 new from €135.00

Free shipping

Amazon.es Features Esta máquina de chapa viene con un conjunto de troqueles para hacer insignias. Tamaño (opcional): 2,5 cm, 3,2 cm, 5,8 cm, y 1000 juegos de botones para satisfacer sus diferentes necesidades.

El mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y ahorra energía. Los rodamientos de alta calidad asociados al principio de la palanca mecánica requieren poca fuerza para el punzado.

Es una máquina fantástica, fácil de usar, rápida y de excelente rendimiento, insignias, se puede utilizar para hacer frigoríficos, corsage, tapones de botella, llaveros de dibujos animados y así sucesivamente.

La base de cremallera te permite mover troqueles más precisos y rápidos, te permite hacer las insignias más rápidas y más eficaces.

Ideal para crear botones en casa para campañas políticas o eventos deportivos, etc.

VEVOR Máquina para Fabricar Botones 25 mm 500 Botones Máquina para Hacer Insignias Botones Manual 68 x 39 x 30 cm 200-300 PCS por Hora Máquina para Hacer Pines Chapas Personalizadas Roja Base Robusta € 101.69 in stock 1 new from €101.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro del Producto: Diámetro: 25 mm. Forma de operación: manual. Velocidad: 200 - 300 PCS por hora, Material: hierro fundido e inyección. Color: Rojo.

Calidad Premium: El botonero está hecho de materiales de alta calidad, estructura pesada totalmente metálica. Tiene una base sólida con una excelente estabilidad.

Mango Ergonómico: El mango diseñado ergonómicamente de la máquina botonera ofrece un cómodo agarre. Puede ahorrar más esfuerzo y mejorar su eficiencia.

Excelente Base Resistente: La base sólida de la botonera te permite intercambiar los troqueles con mayor precisión. Suave y fácil de instalar.

Aplicación Múltiple: Esta máquina para fabricar chapas de botón es excelente para botones de alfiler, lazos de cuerda, llaveros, abridores de botellas, etc. Ampliamente utilizada para crear botones caseros para campañas políticas o eventos deportivos.

Lena Juego para Hacer Tus propias chapas 42595 € 12.31 in stock 2 new from €12.31

Free shipping

Amazon.es Features El conjunto completo de Lena para la elaboración y el diseño de insignias fresco con la ayuda de diversos motivos y de moda para los accesorios en un aspecto individual de bricolaje

Contenido: 10 placas de metal, herramientas y 14 plantillas con patrones textiles inteligentes, mensajes y consignas para decorar chaquetas, bolsos, mochilas, mochilas, estuches de lápices y más

Nivel fácil para los principiantes y los principiantes de artesanía, favorece la concentración, destreza, paciencia y creatividad, ideal como regalo y adecuada para un cumpleaños del niño

Las instrucciones detalladas e ilustradas en 12 idiomas con muchas ilustraciones ayuda a crear los botones frescos con un diseño elegante, gran conjunto creativo para niños de 8 años de edad

LENA Sistema de la joyería artesanal para las niñas, los contenidos: Contactos de 10 de metal, herramientas, 14 plantillas, instrucciones, edad: a partir de 8 años, aprox. 20 x 17 x 5 cm, peso: 129 g, Artículo No .: 42566, EAN: 4006942707508 READ Los 30 mejores Cartucho Tinta 301 de 2021 - Revisión y guía

Paneltech 25mm/32mm/58mm Máquina de chapas Con 500/1000 piezas y Cortador Circular Máquina Insignia Set de Máquina para Hacer Pins Botones (32mm) € 107.99

€ 103.99 in stock 1 new from €103.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máquina fabricante de placa de 32 mm, 500 x botones (piezas de metal + piezas de plástico) están incluidos.

La operación es simple, de alta productividad, efecto de patrón perfet, y el patrón se puede imprimir directamente.

Este creador de distintivos es perfecto para crear su propio botón de bricolaje. Elija sus propios diseños y presione sus propios botones.

Los resortes avanzados y los rodamientos de alta calidad combinados con el principio de palanca mecánica requieren poca fuerza para realizar un punzonado.

Una máquina de insignias, solo necesita diferentes moldes, puede producir cientos de diferentes tamaños / tipos de productos: insignias, pegatinas de refrigeradores, ramilletes, tapas de botellas, llaveros de dibujos animados, etc.

Enterprise Products - Micro - Máquina de chapas - Con 500 piezas y cortador circular - Troquel intercambiable de 38mm € 200.00 in stock 1 new from €200.00

Free shipping

Amazon.es Features La popular máquina de chapas "Micro" de Enterprise Products

Hecha de aluminio resistente de gran calidad con un acabado muy profesional

Este pack incluye una maquina de chapas, un cortador circular, una tabla para cortar, 500 piezas para hacer chapas y unas sencillas instrucciones de uso - simplemente elige el tamaño que desees

Fabricado en Europa

NOTA IMPORTANTE: solo compatible con componentes de enterprise products

Máquina para hacer chapas, 25 mm/32 mm/58 mm, con 1000 piezas de botones circulares + cortador circular de botones (25 mm) € 158.69 in stock 1 new from €158.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diferentes tamaños para opcional: esta máquina de hacer botones viene con un conjunto de troqueles con los que se pueden fabricar botones de 2,5 cm, 3,2 cm y 5,8 cm.

Rápido y preciso: con la base deslizante puedes mover los troqueles de forma más precisa y rápida. Es una máquina fantástica, fácil de usar, rápida y ofrece grandes resultados.

Diseño ergonómico: el mango de acero ergonómico ofrece un agarre cómodo y ahorra energía.

Amplia aplicación: es ampliamente utilizado para crear chapas caseras para campañas políticas o eventos deportivos, etc.

Envío rápido: 3-5 días desde almacén en Europa, 100% de reembolso o reembolso en caso de que surja algún problema.

Máquina B150 para hacer chapas personalizadas de 59mm. Capaz de fabricar chapas con traseras de alfiler, imán, espejo o abrebotellas con imán € 144.00 in stock 1 new from €144.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ligera, económica y fácil de usar

Patas antideslizantes

Envío desde España

Produce hasta 100 chapas por hora

Envío por mensajería desde España

Máquina de chapas Fasttobuy para hacer chapas con 100 botones y cortador circular (máquina de 37 mm) € 145.95 in stock 1 new from €145.95

Free shipping

Amazon.es Features ❤ Empiece de inmediato: juegos de inicio con una máquina para hacer insignias, un cortador de círculos y componentes de 100 botones, para que tenga casi todo lo que necesita para comenzar a producir sus propios botones de inmediato.

❤ Fácil de usar: con esta máquina, simplemente usa papel de copia disponible comercialmente y no necesita papel especial para botones. Luego, corte las plantillas impresas con un cortador circular, una perforadora de papel o unas tijeras. A continuación, puede utilizarlos directamente en su máquina de fabricación de insignias y crear sus insignias.

❤ Producir grandes cantidades de botones: por supuesto, puede producir una gran cantidad de botones usted mismo con una máquina de botones Fasttobuy y el factor de diversión en los jardines de infancia y las escuelas también es alto. Sin embargo, si no desea hacer sus botones usted mismo, estaremos encantados de hacerlo por usted.

❤ Una máquina para hacer insignias para diferentes tamaños de botones: conviértala fácilmente a un tamaño diferente del conjunto de sellos sin herramientas. Puede usar esto para producir otros tamaños de botones más adelante.

❤ Entrega rápida y garantía: le ofrecemos una garantía de 5 años y entrega rápida. Por favor comuníquese con nosotros si tiene alguna otra pregunta

We R Memory Keepers 660524 € 84.01 in stock 3 new from €84.01

Free shipping

Amazon.es Features Manualidades de papel

vidaXL Máquina de Chapas con Cortador Circular Perforadoras para Hacer Pin Insignias Cintas Porta Llaves Espejo Juego de Troqueles 44 mm € 102.99 in stock 4 new from €102.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Rojo

Material: Acero, acrílico, caucho, plástico.

Dimensiones totales: 29 x 16 x 50 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones del mango: 3 x 24,5 cm (diámetro x largo)

Dimensiones molde: 44 mm

Enterprise Products - Micro - Máquina de chapas - Con 100 piezas y cortador circular - Troquel intercambiable de 38mm € 160.00 in stock 1 new from €160.00

Free shipping

Amazon.es Features La popular máquina de chapas "Micro" de Enterprise Products

Hecha de aluminio resistente de gran calidad con un acabado muy profesional

Este pack incluye una maquina de chapas, un cortador circular, una tabla para cortar, 100 piezas para hacer chapas y unas sencillas instrucciones de uso - simplemente elige el tamaño que desees

Fabricado en Europa

NOTA IMPORTANTE: solo compatible con componentes de enterprise products

Máquina para hacer chapas personalizadas B500 (38mm) € 267.00 in stock 1 new from €267.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para hacer chapas con diámetro 38mm.

Versátil y acabado profesional

Rápida y fácil de usar

Patas antideslizantes y orificios para sujeción a mesa

Produce hasta 500 chapas por hora

Chapas plásticas con alfiler incluido (a presión) hágalo usted mismo, sin necesidad de máquina (Ø 56 mm, 50 piezas) - Conjunto de chapas con alfiler y papel- pre cortado A4 € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping

Amazon.es Features HAGA USTED MISMO SUS PINS PERSONALIZADOS INSTANTÁNEOS SIN NECESIDAD DE MÁQUINAS - Puede hacerlos de manera simple sólo con sus manos. Ahórrese la compra de una máquina cara para fabricar los pins. Coja solamente la parte superior y la parte inferior del pin, inserte el círculo de papel y apriete con la mano para unir las partes. Simplemente y sin complicaciones.

PINS REUTILIZABLES - Son robustos. Las piezas del pin quedan fuertemente unidas. No obstante, si ya ha cerrado el pin, y quiere cambiar el motivo, simplemente separe la parte de arriba de la parte de abajo con un objeto plano (por ejemplo, un destornillador) y reemplace el papel con la imagen. Esto resultará más fácil si al principio no se aprieta el botón muy fuertemente.

MODELE SU PIN USTED MISMO- Puede hacer un pin sin dificultad alguna con sus propios textos, fotos y diseños gráficos, o puede utilizar simplemente el Diseñador de Pins Online de Botones Mia-mai que es gratuito.

IMPRIMIR EL PAPEL DEL PIN - Usted puede imprimir simplemente los motivos propios que desea empleando el papel A4 que está incluído en el conjunto y que lleva círculos precortados. A continuación separa el círculo en cuestíon manualmente y lo coloca en el pin ya equipado con la aguja. Y si quiere renunciar totalmente al ordenador y a la empresora, puede dibujar directamente sobre el papel del pin.

MADE IN GERMANY

BANDAI- Machine Badge It-Máquina para Crear Insignias-Actividades Creativas (35400) € 41.84 in stock 3 new from €41.84

Free shipping

Amazon.es Features Material y máquina para crear 15 insignias de 3 cm de diámetro para colgar en cualquier lugar

Incluye una tabla de 15 diseños

Incluye una plantilla para crear sus propios diseños de insignias

Máquina compatible con papel, tela, revistas o fotos

Uso muy sencillo

Kit de recambio para pins y chapas de 30 mm (30 uds.) válido para la máquina Badge-It Button-Maker con papel de pin A4 € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping

Amazon.es Features PINS Y CHAPAS PREMIUM - Kit completo para crear usted mismo pins y chapas, válido para la máquina de pins de 30 mm. Bandai Badge It Button Maker. Los pins se componen de metal en la parte superior, metal en la parte inferior con un imperdible, celofán y un área para insertar el círculo de papel imprimible.

IMPERDIBLE DE SEGURIDAD: en la parte inferior el imperdible ya está insertado. El pin se ajusta así mejor a la ropa. Cuando haga el pin tenga cuidado por favor con el imperdible, ya que después no se puede cambiar.

PINS PERSONALIZABLES HECHOS A MANO - Cree a mano fácilmente sus pins y chapas con sus propios textos, fotos y diseños. Puede crear su propia plantilla de círculos con un programa de diseño o utilizar nuestra plantilla de Word.

IMPRIMIR EL PAPEL DE PIN - Cree sus propios diseños e imprima el folio A4 con círculos troquelados que hay en nuestro kit. ¡A continuación elimine con el dedo índice y el pulgar el papel que sobresale del área de perforación del círculo y deposite el círculo de papel en el área del pin! Y si quiere prescindir de ordenador e impresora, pinte usted mismo su pin a mano.

EL KIT DE RECAMBIO - Para crear pins y chapas con este kit de recambio, es necesario adquirir por separado la máquina Badge Maker de Bandai. La máquina de pins y los folios A4 con diseños ya creados no están incluidos. Este kit de recambio no ha sido creado por Bandai.

100 Consumibles completos de chapas de 38 mm, recambios de chapas con alfiler montado y plástico protector para máquinas B150, F300, B500 y B700. Todo para hacer chapas, Uvimark € 28.99 in stock READ Los 30 mejores Fundas Para Pene de 2021 - Revisión y guía 1 new from €28.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recambios completos de 38 mm: Parte delantera, parte trasera y plástico protector

Alfiler montado

Válido para máquinas B150, F300, B500 y B700

Pack de 100 unidades

Consumibles para hacer chapas con alfiler

Máquina para hacer chapas personalizadas B700 (38mm) € 371.00 in stock 1 new from €371.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versátil y acabado profesional. Rápida y fácil de usar

Incluye máquina + molde

Moldes intercambiables con hasta 5 tamaños diferentes

Patas antideslizantes y orificios para sujeción a mesa

Produce hasta 500 chapas por hora

Enterprise Products - Micro - Máquina de chapas - Con 1000 piezas y cortador circular - Troquel intercambiable de 38mm € 230.00 in stock 1 new from €230.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La popular máquina de chapas "Micro" de Enterprise Products

Hecha de aluminio resistente de gran calidad con un acabado muy profesional

Este pack incluye una maquina de chapas, un cortador circular, una tabla para cortar, 1000 piezas para hacer chapas y unas sencillas instrucciones de uso - simplemente elige el tamaño que desees

Fabricado en Europa

NOTA IMPORTANTE: solo compatible con componentes de enterprise products

Máquina para Hacer Chapas, Máquina para Hacer Perforaciones con Insignias de 32 mm, con 1000 Piezas de Botones Circulares + Cortador Circular € 153.99 in stock 1 new from €153.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Función 】: Esta máquina a insignia que permite de producción de llaveros de 2,5 cm o 3,2 cm o 5,8 cm con los botones incluidos y un conjunto de matrices de. Podrás fabricar todos los tipos de insignia.

【 Diseño de la base 】: la base de cremallera le permiten mover las estructuras más precisas y rápidas operación de cremallera.

【 Diseño de la empuñadura 】: El mango ergonómico de acero proporciona un agarre cómodo y el ahorro de energía. El paquete incluye 1pc máquina a Badge, 1pc moldes, 1000pcs insignias (piezas de metal + piezas de plástico + cubiertas transparentes), 2pcs llaves hexagonales, 2pcs, 2pcs tornillos, 2pcs arandelas en los tobillos, 1pc coupe-cercle.

【 aplicación 】: es ampliamente utilizado para crear los botones hechos casa para las campañas políticas o eventos deportivos o de los llaveros de la compañía o medallas escolar y etc.

【 ventaja 】: es una máquina fantástico, fácil de usar, rápido y da resultados excelentes. on expédie este artículo en Francia, podrá el recibir en un buen tiempo. Se hay de preguntas, no dude en a contactar con nosotros, por favor, nuestro equipo de atención al cliente expérimentée répondra en las 24 horas.

Kit para hacer tus propias chapas, con chapas ovaladas personalizables con imperdibles y tarjetas en blanco imprimibles en folios A4 € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping

Amazon.es Features Crea tus propias chapas sin máquina. Para hacer estas sencillas chapas no necesitarás ninguna máquina especial.Coloca la imagen que quieras entre las 2 piezas de plástico transparente y simplemente presiona para encajarlas.

Chapas reutilizables, resistentes y resellables.Aunque las piezas encajan firmemente, se pueden volver a abrir.Si quieres cambiar la imagen de una chapa, simplemente separa la parte superior de la parte inferior con un objeto plano.Esto será más fácil usando un destornillador para hacer palanca entre las dos partes.

Crea tus propios diseños: personaliza tus chapas con textos, fotos e imágenes.Puedes crear tus propios diseños con un programa gráfico.-

Imprime tus obras de arte: imprime tus propios diseños en las hojas de papel suministradas con círculos precortados, recorta el círculo con los dedos por la línea de puntos, colócalo entre las partes de plástico transparente frontal y trasera y encájalas.Si quieres hacerlo de forma manual, solo tienes que escribir tu texto o dibujar tus propias obras de arte directamente en los círculos.

Fabricado en Alemania.

Chapas plásticas con alfiler incluido (a presión) hágalo usted mismo, sin necesidad de máquina (Ø 30 mm,10 piezas) - Conjunto de chapas con alfiler y papel- pre cortado A4 € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping

Amazon.es Features HAGA VD. MISMO SUS PINS PERSONALIZADOS SIN NECESIDAD DE MÁQUINAS – hacerlos de manera simple sólo con sus manos. Ahorrese la compra de una máquina cara para fabricar los pins. Coja solamente la parte superior y la parte inferior del pin, inserte el círculo de papel y apriete con la mano para unir las partes. Simplemente y sin complicaciones – esto ha sido nuestro objetivo desde el primer momento cuando creamos el pin personalizado de producción instantánea.

PINS REUTILIZABLES – Robustos y con posiblidad de volver a cerrar. Las piezas del pin se quedan fuertemente unidas, sin embargo, se pueden volver a abrir. Si ya ha cerrado el pin, no obstante, quiere cambiar el motivo, simplemente separa la parte de arriba de la parte de bajo con un objeto plano (por ejemplo, con un destornillador). Esto resultará más fácil si al principio no se aprieta el botón muy fuertemente.

MODELE SU PIN VD. MISMO- Con sus manos puede hacer un pin sin dificultad alguna con sus propios textos, fotos y diseños gráficos. Naturalmente puede usar para ésto su patrón que ha dibujado Vd. mismo. Sin embargo, para facilitarle el trabjao puede utilizar simplemente el Diseñador de Pins Online de Botones mia mai que es gratuito.

IMPRIMIR EL PAPEL DEL PIN – Vd. puede imprimir simplemente los motivos propios que desea emplear en papel A4 que está incluído en el conjunto y que lleva círculos precortados. A continuación puede separar el círculo en cuestíon manualmente y colocarlo en el pin ya equipado con la aguja. Y si quiere renunciar totalmente al ordenador y a la empresora, naturalmente puede dibujar manualmente directamente sobre el papel del pin.

MADE IN GERMANY

Máquina de Fabricación de Botones, Vogvigo Hecha a Mano Herramienta de Bricolaje de Cubierta de Tela Máquina para hacer insignias con 3 Moldes (Φ18 / 25 / 30mm) Botones de 300 Piezas (azul) € 109.90 in stock 1 new from €109.90

Free shipping

Amazon.es Features 【Engrosamiento De La Cabeza Del Fuselaje】: Mejora el material más grueso, duradero.La hebilla de precisión vertical de los orificios del molde superior e inferior es hermosa, lo que te permite ganar en calidad

【Ajuste Giratorio】: Agujeros precisos en los moldes superior e inferior. Al girar la junta de la máquina o ajustar el tornillo de goma anticolisión para controlar la distancia a la que se empuja el molde hacia abajo, se puede evitar que el molde superior dañe el molde inferior o que el molde superior presione hasta el final.

【Fácil de Instalar y Operar】: Tres pasos para hacer una insignia, el proceso es simple y fácil de aprender y operar. El cortador circular cuenta con una palanca de acción de resorte, lo que facilita la punzonadora. Ahórrese el problema de cortar a mano.

【Material de Alto Rendimiento】: la máquina de botones está hecha de fundición de aleación de aluminio sólido, moldes precisos de acero inoxidable y mango largo de acero de diseño ergonómico, que puede proporcionar un agarre cómodo, ahorro de energía y efectos de ahorro de tiempo.

【Notas】: Habrá algunas manchas en el producto debido al vertido desigual del metal, lo que no afectará el uso. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente posventa, le atenderemos de todo corazón.

VEVOR 5 En 1 Prensa de Calor, Máquina de Transferencia de Calor Multifuncional de 38 x 30 cm, Máquina de Impresión de Calor Giratoria para Tazas Camisetas con Pantalla LED Digital Negro € 159.99 in stock 2 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EXCELENTE CALIDAD】- Con una placa de calor grande de 38x30 cm, la prensa de calor proporciona una gran superficie para transferir a artículos de superficie plana. Usando la platina recubierta de teflón, es antiadherente y estable, evitando la abrasión de las transferencias.

【CARACTERÍSTICA DE GIRO】- El brazo oscilante gira completamente 360 grados, lo que permite que el elemento calefactor se mueva con seguridad hacia un lado, lo que reduce la posibilidad de contacto accidental. Hace que la presión se aplique directamente y uniformemente hacia abajo, lo que mejora la calidad de la transmisión terminada.

【CONTROL DIGITAL EXACTO】- Equipado con un temporizador digital preciso y control de temperatura, puede configurar la máquina al tiempo y temperatura deseados de acuerdo con diferentes materiales. Y sonará la alarma sonora, y el elemento dejará de calentarse cuando se alcancen el tiempo y la temperatura establecidos.

【REEMPLAZO DEL PROTECTOR DE SOBRECARGA】- Aparecerá un pequeño botón rojo en la caja de control cuando el voltaje sea inestable o demasiado alto, proporcionando así protección para la caja de control y la platina térmica.

【APLICACIÓN MÚLTIPLE】- Nuestra prensa térmica económica y práctica es ampliamente utilizada. La prensa de calor 5 en 1 se puede usar para sombreros, gorras, camisetas, tazas, platos, etc., ahorrando costos y reduciendo el proceso.

Yuccer 4165pcs Cuentas de Colores Cuentas de Arcilla Polimérica Abalorios Planos Redondos Piezas para Hacer Pulseras Collares Bisuteria Pendientes Cumpleaños Regalo para Niños Adultas € 27.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping

Amazon.es Features NÚMERO DE CUENTAS: El kit de cuentas planas incluye aproximadamente 3700 cuentas planas, 18 colores, 200 piezas cada una, cuentas de letras en blanco y negro alrededor de 185 piezas, perlas irregulares 5 piezas, cuentas de amor de acrílico 15 piezas, colgantes de tubo largo de acrílico 10 piezas

ACCESORIOS DE JOYERÍA: colgante de concha 10 piezas, estrella de mar dorada, concha, colgante con vista de barco 5 piezas cada una, 5 cuentas espaciadoras doradas 25 piezas cada una, cierre de langosta 10 piezas, anillo abierto 25 piezas, hebilla de bolsa 20 piezas, cadena de cola 10 piezas, alambre de cristal 1 piezas, cuerda elástica 1 piezas

MATERIAL: las cuentas planas están hechas de arcilla polimérica, y la decoración colgante dorada está hecha de aleación y sin níquel, todas las cuentas están empaquetadas en una caja de plástico transparente, que es fácil de almacenar y transportar.

MULTIUSOS: adecuado para bricolaje y fabricación de joyas: aretes, pulseras, collares, colgantes, tobilleras y muchas decoraciones, libere su imaginación para crear sus joyas, adecuadas para adultos y niños.

REGALOS PERFECTOS: las cuentas de vidrio de colores para joyería se pueden regalar a amigos, esposas, hijas, etc., como regalos de cumpleaños, regalos de San Valentín, regalos de graduación, regalos de Halloween, regalos de Navidad READ Los 30 mejores Carpeta Din A3 de 2021 - Revisión y guía

Kit para hacer chapas personalizadas con moldes intercambiables B700 (59mm) € 520.00 in stock 1 new from €520.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye:

Máquina B700 para hacer chapas

Molde intercambiable de 59mm.

Cortador circular de papel para todas las medidas

100 Recambios de chapas completos de alfiler de 59mm.

Fabricante de Piezas de Botón Máquina para Puñetazo Prensa de Insignias 1000 Piezas del Botón del Círculo + Cortador de Círculo (3.2cm) € 153.99 in stock 1 new from €153.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta máquina para hacer botones viene con un juego de troqueles que se ajustan para hacer insignias de botones de 2.5cm/3.2cm/5.8 cm.

La base deslizante le permite mover los troqueles de forma más precisa y rápida.

El mango de acero diseñado ergonómicamente ofrece un agarre cómodo y ahorra energía.

Es una máquina fantástica, fácil de operar, rápida y ofrece excelentes resultados.

Ampliamente utilizado para crear botones caseros para campañas políticas o eventos deportivos, etc.

Máquina plegadora manual chapa 460 mm Dobladora placas acero hojalata Herramienta taller Bricolaje € 44.39 in stock 1 new from €44.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dobladora con un tamaño de aprox. 460 mm (18")

Mano de obra de alta calidad para uso en bricolaje y profesional

Gracias a su sencillo manejo es adecuada incluso para principiantes.

Resultados de corte precisos y limpios

Para aplicaciones universales como talleres y garajes

vidaXL Molde Intercambiable para Troquel de Máquina de Chapas Creador de Insignias Caseras DIY Publicitarias Promocionales Ligeras 37 mm € 45.99 in stock 2 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Plateado

Material: Hierro

Diámetro: 37 mm

Utilizado con máquina para hacer botones

Puedes encontrar la máquina de placas correspondiente en nuestra tienda.

Kit de recambio para pins y chapas de 30 mm. (60 uds.) válido para la máquina Badge-It Button-Maker con papel de pin A4 € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping

Amazon.es Features PINS Y CHAPAS PREMIUM - Kit completo para crear usted mismo pins y chapas, válido para la máquina de pins de 30 mm. Bandai Badge It Button Maker. Los pins se componen de metal en la parte superior, metal en la parte inferior con un imperdible, celofán y un área para insertar el círculo de papel imprimible.

IMPERDIBLE DE SEGURIDAD: en la parte inferior el imperdible ya está insertado. El pin se ajusta así mejor a la ropa. Cuando haga el pin tenga cuidado por favor con el imperdible, ya que después no se puede cambiar.

PINS PERSONALIZABLES HECHOS A MANO - Cree a mano fácilmente sus pins y chapas con sus propios textos, fotos y diseños. Puede crear su propia plantilla de círculos con un programa de diseño o utilizar nuestra plantilla de Word.

IMPRIMIR EL PAPEL DE PIN - Cree sus propios diseños e imprima el folio A4 con círculos troquelados que hay en nuestro kit. ¡A continuación elimine con el dedo índice y el pulgar el papel que sobresale del área de perforación del círculo y deposite el círculo de papel en el área del pin! Y si quiere prescindir de ordenador e impresora, pinte usted mismo su pin a mano.

EL KIT DE RECAMBIO - Para crear pins y chapas con este kit de recambio, es necesario adquirir por separado la máquina Badge Maker de Bandai. La máquina de pins y los folios A4 con diseños ya creados no están incluidos. Este kit de recambio no ha sido creado por Bandai.

Kit para hacer tus propias chapas, con chapas ovaladas personalizables con imperdibles y tarjetas en blanco imprimibles en folios A4 € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping

Amazon.es Features Crea tus propias chapas sin máquina. Para hacer estas sencillas chapas no necesitarás ninguna máquina especial.Coloca la imagen que quieras entre las 2 piezas de plástico transparente y simplemente presiona para encajarlas.

Chapas reutilizables, resistentes y resellables.Aunque las piezas encajan firmemente, se pueden volver a abrir.Si quieres cambiar la imagen de una chapa, simplemente separa la parte superior de la parte inferior con un objeto plano.Esto será más fácil usando un destornillador para hacer palanca entre las dos partes.

Crea tus propios diseños: personaliza tus chapas con textos, fotos e imágenes.Puedes crear tus propios diseños con un programa gráfico.-

Imprime tus obras de arte: imprime tus propios diseños en las hojas de papel suministradas con círculos precortados, recorta el círculo con los dedos por la línea de puntos, colócalo entre las partes de plástico transparente frontal y trasera y encájalas.Si quieres hacerlo de forma manual, solo tienes que escribir tu texto o dibujar tus propias obras de arte directamente en los círculos.

Fabricado en Alemania.

