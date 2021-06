Inicio » Top News Los 30 mejores Manteles Mesa Rectangular de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Manteles Mesa Rectangular de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

L'Harmonie du decor - 1721368, Mantel Rectangular, 150 X 240 Cm, Kosmo, Poliéster Estampado, Gris € 13.75 in stock 1 new from €13.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Poliester

Color: Gris

Dimensión : 150 X 240 Cm

meioro Manteles Rectangular Mantel Antimanchas Mantel para Mesa de Lino Striped Tassel Tablecloth La decoración del hogar es Adecuada(Albaricoque / Rayas Blancas, 120×160cm) € 17.99 in stock 3 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛ Protección cercana de tela: tela suave adhesiva perfecta, dureza conveniente, mejor protección del escritorio

☛ ClothPaño rayado: elementos elegantes y de moda, se adhieren a los detalles de diseño en general. Resistencia al calor, resistencia a la presión, larga vida útil.

☛ Tejido: Hecho de lino de algodón de alta calidad, textura suave, fácil de limpiar

☛Características: tamaño pequeño adecuado para horno de microondas, refrigerador, mesitas de noche, TV con cubierta de computadora, reposabrazos de sofá y toalla de respaldo. Tamaño grande para la mesa, escritorio, escritorio de la computadora, mesa de conferencias, paño de sofá

☛We have a variety of sizes and colors to choose from

GuKKK Mantel Antimanchas 140x200 cm, PVC Mantel Cuadrado, Impermeable Lavable Manteles, Prueba de Aceite Manteles para Bodas Fiesta Buffet Navidad Cumpleaños Restaurante € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: este mantel está hecho de PVC de grado A, material pesado que cubre muy bien, es impermeable y resistente al desgaste, protege eficazmente su mesa.

100% impermeable: los manteles rectangulares de PVC son a prueba de aceite, a prueba de manchas, resistentes al agua y brindan a sus mesas y muebles.También se pueden usar como protección contra la lluvia o una cubierta contra el polvo si es necesario

Uso amplio: adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, patio, jardines, escritorio de libros, etc., en interiores o picnic al aire libre. Un gran regalo para amigos y familiares en cumpleaños, Navidad, día de Acción de Gracias, vacaciones festivas.

Fácil de cuidar: limpie con un paño húmedo y agregue un poco de jabón / detergente si es necesario (no enjuague ni planche)

Tamaño: 140 cm (largo) x 200 cm (ancho) /53.1*78.7 pulgadas

ORYX 5544037 Mantel Hule Rectangular Tablones Madera Impermeable Antimanchas PVC 140 x 250 cm. Recortable Uso Interior y Exterior € 13.60

€ 9.96 in stock 8 new from €8.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel Hule estampado en colores cálidos de gris y marrón, con formas de tablones de madera. Diseño moderno y elegante para cualquier ocasión.

Medidas: 140 x 250cm. Se puede cortar o ajustar fácilmente a cualquier medida, para adaptarlo a cualquier tipo de mesa, superficie o manualidad.

Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas. Es impermeable y antideslizante. Resistente y duradero, adecuado tanto para exteriores como interiores.

Fabricado en PVC y con revestimiento de fieltro suave en la parte trasera. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No apto para uso en lavadora, secadora o plancha.

Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa. Articulo también conocido como Hule, hule antimanchas, hule anti manchas,mantel antimanchas, mantel anti manchas, mantel cocina, mantel protector, cobertor mesas, cubremesas, hule cocina, etc. READ Coronavirus, Reino Unido. LOT desplegará su avión más grande, el Boeing 787 Dreamliner, en Londres

Utopia Kitchen 4 pies Mantel Rectangular Stretch Spandex Apretado Mesa Cubierta hogar € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para mesas con medidas 48 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto

El material de spandex bidireccional permite que el mantel se estire en todas las direcciones con facilidad

Alta durabilidad; puede lavarse varias veces y no requiere planchado

El material de spandex tiene características resistentes a las arrugas

GSM de 190, que es una medida del grosor del tejido

Galitex - Mantel Hule Rectangular, PVC con Ribete Cosido, diseño Moderno, Impermeable. Uso Interior y Exterior, Color marrón, (140 x 200 cm), MAN319 € 14.90 in stock 2 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta Calidad: Fabricado en PVC duradero de alta calidad con ribetes cosidos y diseño moderno. Completa protección y distinción en su mesa. Hechos en EU.

Medidas: Hule mesa rectangular disponible en varias medidas (para el margen de caída se recomienda medir la mesa y añadir 20cm mas a cada lado del mantel).

Múltiples Propósitos: Adecuado para uso diario como mantel exterior. Ideal para mesas de cocina, salón, comedor terraza o jardín. Perfecto para fiestas, cumpleaños, cafés, banquetes, picnic, barbacoa, camping

Envío Plegado: Después de desembalar, el mantel de hule debe colocarse sobre la mesa, las arrugas desaparecen después de aproximadamente 1-2 semanas a temperatura ambiente. No planchar.

Fácil Cuidado: Nuestros manteles de vinilo se limpian con una simple bayeta o paño húmedo. No lavar a máquina ni usar secadora o lejía.

Hule | Mantel Mesa Antimanchas | Mantel Mesa Comedor y Mesa Cocina PVC Impermeable, para Interior y Exterior Transparente (100_x_140_cm, 20) € 8.69 in stock 1 new from €8.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Hule: Compuesto de PVC. Para calcular el hule que necesitas mide tu mesa y añadele 30 centimetros.

* Se pueden usar en el comedor, cocina o mesa de terraza, son antimanchas porque el liquido no traspasa al ser impermeable.

* Nuestro hule es fácil de limpiar, muy resistente a las manchas, impermeable, no calan los liquidos, superficie trasera de fieltro suave para proteger la mesa.

* Se limpian con una balleta húmeda. Se pueden lavar en lavadora a 30º o agua fría sin suavizante.

* No tender al sol o dar calor para quitar las arrugas.

GuKKK Mantel Antimanchas 140x200 cm, PVC Mantel Cuadrado, Impermeable Lavable Manteles, Prueba de Aceite Manteles para Bodas Fiesta Buffet Navidad Cumpleaños Restaurante (140 * 200CM) € 19.88 in stock 1 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: este mantel está hecho de PVC de grado A, material pesado que cubre muy bien, es impermeable y resistente al desgaste, protege eficazmente su mesa.

100% impermeable: los manteles rectangulares de PVC son a prueba de aceite, a prueba de manchas, resistentes al agua y brindan a sus mesas y muebles.También se pueden usar como protección contra la lluvia o una cubierta contra el polvo si es necesario

Uso amplio: adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, patio, jardines, escritorio de libros, etc., en interiores o picnic al aire libre. Un gran regalo para amigos y familiares en cumpleaños, Navidad, día de Acción de Gracias, vacaciones festivas.

Fácil de cuidar: limpie con un paño húmedo y agregue un poco de jabón / detergente si es necesario (no enjuague ni planche)

Tamaño: 140 cm (largo) x 200 cm (ancho) /15.7*78.7 pulgadas

Anladia Mantel Transparente de PVC Plástico Grueso Impermeable para Mesa Cocina (80x120cm) € 35.90 in stock 2 new from €35.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uso】 "Se pega " a la mesa y no se mueve. Protege su mesa o mantel contra arañazos, rozaduras, manchas y derrames a la vez que la mantienes limpia y ordenada. Además, le da un aspecto genial a su mesa o mantel.

【Material de PVC】 El producto está hecho de material de PVC, es impermeable, transparente y duradero, resistente al uso diario. Es ligero, anti-aceite, anticalor, antifrío (-30 ° y + 60 ° C), es fácil de limpiar y mantener

【Fácil de limpiar】 Puede limpiar directamente la mancha con un trapo o limpiar con agua, conveniente y duradero.

【Aplicación Amplia】 Adecuado para cualquier mesa o escritorio de cristal o madera.Perfecto para cocinas, comedores, dormitorios, baños u oficinas donde se necesitaban pantallas de privacidad.

【Información de Tamaño】Dimensión: 120 cm x 80cm, Espesor: 2mm. (Tenga en cuenta que debido a la medición y el corte manuales, las dimensiones pueden ser aproximadamente 2-3 cm más largas / más cortas. Si no lo acepta, no realice el pedido).

Basic Home Mantel Antimanchas Pegaso Gris 140x140 cm € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño 140 cm (ancho) por 140 cm (largo).

Mantel de tejido natural, 70% algodón y 30% polister muy resistente. Evita todo tipo de cortes y desgaste por artículos afilados.

Tratamiento antimanchas para evitar que cualquier tipo de líquido traspase el tejido. Ideal para mesa de comedor, cocina y exterior. Tejido elegante a la vista, evitando el aspecto de plástico de los manteles de poliéster.

Fácil lavado. Se puede lavar con un paño húmedo. Permite lavar en lavadora sin perder sus propiedades.

Fabricado en España

Meioro Manteles Mantel Rectangular Cubierta de Mesa de Lino de algodón Manteles de Sarga Simples Adecuado para la decoración de cocinas caseras, Varios tamaños(Amarillo,120×160cm) € 17.99 in stock 3 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛ tamaño: 120 * 160 cm

☛ Material: 80% algodón 20% lino con telas de alta calidad, puede ser de uso a largo plazo

☛ Aplicación: adecuada para mesas de picnic, escritorios, mesas de almacenamiento y otro picnic interior o exterior

☛ Características: aire fresco, salud ambiental.

☛ Use este mantel para hacer que su mesa de comedor y su cocina sean más brillantes y únicas

Mantel de hule, lavable, estilo industrial moderno, tamaño seleccionable, toalla, sättige, beständige Farben, 100 x 140cm € 12.54 in stock 2 new from €6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule, mantel de mesa de PVC, lavable, para interior y exterior.

Hule género al metro: cualquier longitud hasta 20 m/ovalada 140 x 180, 140 x 200, 140 x 220, 140 x 240 cm, tolerancia de hasta 1 %/redondo: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, tolerancia de hasta 1 %.

Fácil de limpiar, resistente a la suciedad y a la intemperie, impermeable, suave con la superficie de la mesa/parte trasera de fieltro.

Certificación Öko-Tex. Calidad de la marca Anro, nuestros hules son aptos para estar en contacto con los alimentos.

La parte trasera se puede planchar y las arrugas desaparecen rápidamente.

Sunbeauty Mantel Impermeable Antimanchas Rectangular Algodon Lino con Borlas Mantel Elegante 140x200 cm Waterproof Table Cover Rectangle para Mesa de Comedor € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material natural]: Este mantel está hecho de 60% algodón y 40% lino, como arpillera.

[Resistente al agua]: La proporción única de lino/algodón y el revestimiento impermeable mejorado hacen que este mantel tenga una buena función para impermeabilizar.

[Fácil de limpiar]: La mayoría de las manchas se pueden eliminar con algunas toallitas quitamanchas. Es difícil dejar una suciedad en este mantel de lino de algodón.

[Gorgeous]: Bordado de costura superior, Al igual que el corredor de mesa en el medio, ¡NO NECESITA UN CORREDOR DE MESA EXTRA! Varios amigos aplaudirán que su comedor sea fabuloso e increíble después de la cena.

[Lavable a máquina sin arrugas]: Lavar a máquina suavemente a 30 ℃. ¡Lavar a mano y colgar para secar protegería las borlas!

KP Home Manteles Hule Modernos Hojas Gris y Turquesa de PVC Fácil de Limpiar - 200 x 140 cm - Mantel Rectangular de Vinilo Plástico Fácilmente Limpiable con Diseño de Hojas € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de PVC con diseño modernos gris con turquesa para el hogar o el trabajo - mantel limpiable estilo hojas con estampado en relieve de aspecto textil - queda precioso en cualquier mesa

Simplifique su vida - el mantel se limpia fácilmente con un paño húmedo de restos de alimentos y bebidas - un complemento esencial en cualquier hogar - perfecto para familias o invitados con niños - es tan práctico que no utilizará ninguna otra clase de mantel

Mantel de vinilo de gran tamaño - 200 cm (largo) x 140 cm (ancho) - se adapta perfectamente a mesas rectangulares, oblongas y ovales de hasta 6 cubiertos - se puede cortar fácilmente para adaptar su tamaño a mesas más pequeñas en caso necesario - con buena caída

Multiusos - El mantel de PVC es impermeable y puede usarse en mesas tanto en interior como en exterior - también puede usarse como protección de la lluvia o como cubierta para evitar el polvo en caso necesario

Fabricado en Europa - siguiendo los más altos estándares europeos de calidad - mantel de vinilo sometido a pruebas de sustancias dañinas y con certificado Oeko-Tex Standard 100. No tóxico y sin BPA - utilícelo con tranquilidad

TIENDA EURASIA® Mantel Hule de Mesa - Mantel Rectangular 140 x 240 cm - Diseños Fotoimpresos Modernos - Fabricado en 100% PVC (G) € 19.95 in stock READ Los 30 mejores Arboles De Navidad Con Luces Integradas de 2021 - Revisión y guía 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Mantel Hule de PVC - Para mesas rectangulares 140 x 240 cm

✅ Estampados Originales que darán un toque moderno a tu mesa

✅ Composición - Parte superior 100% PVC - Parte inferior 100% Polipropileno

✅ No apto para lavar, secar o planchar

Milnsirk Mantel Mesa Antimanchas Rectangular 140x200 Impermeable PVC Plastico Antideslizante Lavable Elegante Moderno Decorativo para Sala Exterior Jardín Cocina Picnic Fiesta € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size: 140 x 200 cm / 55.11 x 78.84 in. 80% PVC, 20% Tela no tejida

DURADERO Y BIEN HECHO: Estos son manteles de doble cara. combinamos la comodidad del no tejido con la firmeza del PVC con un acabado pulcro, que hace que el mantel sea resistente a la abrasión.

RESISTENTE AL AGUA Y A LA GRASA: Los manteles de PVC llevan un tratamiento diseñado para evitar la absorción de líquidos o grasas. Esto hace que sean fáciles de limpiar.

LIMPIEZA RÁPIDA: La naturaleza de los manteles resistentes a las manchas permite limpiarlos muy rápidamente. No es necesario lavar a máquina, basta con limpiar el mantel con un detergente o una esponja húmeda.

MÚLTIPLES ESTILOS: Los manteles antimanchas están preparados para satisfacer todos los gustos y, sobre todo, para adaptarse a todos los estilos. Monocromáticos o estampados, clásicos u originales y modernos, encajan perfectamente con la personalidad de cualquier hogar o establecimiento de hostelería.

Anro - Mantel de Hule, Lavable, diseño Retro, 100 x 140 cm, Color Negro € 12.54 in stock 2 new from €6.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule – Mantel de hule – Mantel de PVC – Exterior – In-Door – Mantel lavable

Fácil de lavar, resistente a la suciedad e impermeable, suave para la superficie de la mesa/parte trasera de fieltro.

Hule al metro – cualquier longitud hasta 20 m / ovalado 140 x 180, 140 x 200, 140 x 220, 140 x 240 cm – tolerancia de hasta 1%/redondo: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm – tolerancia de hasta 1%.

Entrega en un rollo – sin pliegues ni arrugas a partir de la longitud de 2, 6 m.

Highlyking Moderno Mantel de Vinilo de PVC, Mantel Tipo Hule Encerado, Rectangular Lavable Mantel Resistente Al Desgaste Impermeable & Rectangular para Mesa de Comedor/Jardín € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: rectangular 140x240cm; 80% poliéster 20% PVC.

Diseño escandinavo moderno y cálido, con acabado mate que le da un aspecto tridimensional al material.

Estético y duradero no se deshilachará o agrietará, podrás limpiarlo con toallitas o paños húmedos, ideal para familias con niños, muy práctico y fácil de limpiar.

Mantel de fácil limpieza con gran diseño, hecho de vinilo de PVC grueso de alta calidad, con un reverso de tela no tejida, no necesitarás lavarlo o plancharlo.

Protege tu mesa y superficies de trabajo de derrames de comida y bebidas accidentales. El mantel se puede utilizar en interiores o exteriores, ideal para mesa de jardín.

Tukcherry Manteles Desechables 137 × 274 cm, Cubierta Plástica de Mesa Rectángula para Bufé, Fiesta, Cena, Boda, Picnic y Más (Oro Rosa) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel impermeable desechable: el mantel tiene una excelente ejecución impermeable gracias al revestimiento repelente al agua que puede proteger muy bien la mesa de madera y facilitar la limpieza del hogar. Agua, vino o refrescos, los líquidos serán repelentes al agua en la superficie para una limpieza fácil y rápida.

PROPÓSITOS MÚLTIPLES: ¡Peferct para la despedida de soltera, Navidad de Acción de Gracias, aniversario de bodas, fiesta de cumpleaños, mezclar y combinar con otros manteles temáticos!

TAMAÑO IDEAL - El mantel mide 54 "x 108"; Se adapta a todas las mesas rectangulares estándar de 6 'a 8'

GARANTÍA: el producto viene con una garantía de por vida. Cualquier problema, no dude en contactarnos a través de Amazon en cualquier momento. ¡Nuestro objetivo final es satisfacer a los clientes!

2pcs Manteles Mesa Plásticos 137x274cm Impermeable Antimanchas Rectangular Hojas y Estampado Leopardo para Banquetes Fiestas Navidad Bodas Bautizo Picnics Bufé Cumpleaños Barbacoas € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Color y Material】: Una pieza de patrón de hojas, una de patrón de leopardo. Los manteles están hecho de PEVA, son impermeables, a prueba de grasa.

【Tamaño】: 137x274cm (54x107 pulgadas). Con el espesor 0,03mm. 2 piezas manteles en cada paquete. Se puede plegar o cortar los manteles si su mesa es más corta.

Limpiaza fácil】: Coloque los manteles en la superficie de tu mesa rectangular cuando necesites usarlos y después de terminar la fiesta, simplemente enrolla las fundas para ahorrar mucho tiempo a arreglar.

【Amplia aplicación】: Este elegante mantel es adecuado para cualquier tipo de actividades de fiesta, incluidas banquetes, cenas familares, fiestas de verano, bodas, fiestas de Navidad, picnics, bufé, bautizo, fiestas de cumpleaños, fiesta de Navidad, barbacoas, agregando ambiente al banquete y evita su mesa a ensuciar y romper.

【Notas】: Como se embaqueta immediatamente después de su fabricación, es posible haber un poco olor de tintura cuando recibe, solo dejarlo al aire libre un día para disipar el olor antes de su uso.

Mantel de Plástico - 2,74 m x 1,37 m - Negro € 5.75

€ 5.40 in stock 2 new from €2.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Mantel de Plástico de color Negro

El mantel de plástico mide 2,74 m x 1,37 m

Protege tu mesa en una fiesta de cumpleaños, una graduación o una fiesta de Halloween

Este mantel desechables hace que limpiar sea una tarea rápida y fácil

Combínalo con otros artículos de fiesta de color negro de Unique Party

Amazon Brand – Umi Mantel Mesa Rectangular de Efecto Lino 130x280cm Lino € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descripción - Mantel estilo lino rectangular 100% poliéster con superficie lisa, tamaño 130x280cm

Diseño hermoso - Disponible en muchos tamaños y colores para adaptarse a su mesa de comedor. Este mantel combina discretamente con la decoración de su interior y agrega modernidad y suavidad a su mesa.

Resistente al agua - Los líquidos permanecen en la superficie el tiempo suficiente para que los limpie para una mejor protección de su mesa

Textura - Mantel bien elaborado con costuras de calidad y un acabado resistente. Ideal para un uso diario, para sus eventos y mesa de jardín.

Instrucciones de lavado - Solo lavar a mano, máx.30° C. No usar lejía, no usar secadora. Planchar a baja temperatura, colgar afuera

Pahajim Mantel Impermeable Borlas Pequeño Estilo Fresco Manteles Antimanchas Adecuado para Cocinas Exteriores O Interiores Mantel Mesa Rectangular(Rectangular/Oval,140x180cm) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ MaterialMaterial de alta calidad: 100% algodón y lino, tela gruesa y cortina natural, más arrugas que otros materiales. La tecnología avanzada y los tintes de alta calidad aseguran que no se desvanezca fácilmente y pueda reutilizarse

☀ Design Diseño exquisito: pequeños colores frescos le brindan una sensación simple y efectos visuales elegantes, y con hermosos y hermosos bordes con flecos, hacen que su mesa sea más refinada.

☀ Adecuado: adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, etc., picnics al aire libre en interiores o jardines.

☀ Consejos de lavado: Recomendado después del lavado. Lavar a máquina a temperatura ambiente, preferiblemente lavar a mano, aplanar para secar, se puede planchar a bajas temperaturas.

☀ Servicio postventa: siempre estamos listos para brindarle un personal amable de servicio al cliente, estaremos encantados de ayudarlo.

Mantel de hule, rectangular 140 x 180cm Estrellas, gris claro € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rectangular 140 x 180cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

KP Home Hules para Mesas Rectangular Gris de PVC Fácil de Limpiar - 200 x 140 cm - Mantel Plastico Mesa de Vinilo Plastificado Fácilmente Limpiable € 18.45 in stock 1 new from €18.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de PVC con diseño gris para el hogar o el trabajo - mantel limpiable estilo liso con estampado en relieve de aspecto textil - queda precioso en cualquier mesa

Simplifique su vida - el mantel se limpia fácilmente con un paño húmedo de restos de alimentos y bebidas - un complemento esencial en cualquier hogar - perfecto para familias o invitados con niños - es tan práctico que no utilizará ninguna otra clase de mantel

Mantel de vinilo de gran tamaño - 200 cm (largo) x 140 cm (ancho) - se adapta perfectamente a mesas rectangulares, oblongas y ovales de hasta 6 cubiertos - se puede cortar fácilmente para adaptar su tamaño a mesas más pequeñas en caso necesario - con buena caída

Multiusos - El mantel de PVC es impermeable y puede usarse en mesas tanto en interior como en exterior - también puede usarse como protección de la lluvia o como cubierta para evitar el polvo en caso necesario

Fabricado en Europa - siguiendo los más altos estándares europeos de calidad - mantel de vinilo sometido a pruebas de sustancias dañinas y con certificado Oeko-Tex Standard 100. No tóxico y sin BPA - utilícelo con tranquilidad

Essort Mantel Rectangular para Mesa PVC Hule Mantel Cuadrado para Comedor, Impermeable y Prueba de Aceite Hojas 137 x 185 cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL PREMIUM - El mantel está hecho con material de vinilo de grado A espesado de PVC. Duradero, repelente a la suciedad, a prueba de salpicaduras, sin arrugas, resistente a las rasgaduras, resistente al agua y fácil de limpiar. Características agradable superficie lisa.

PATRÓN ESPECIAL - La cubierta de mesa duradera ESSORT está diseñada en los siguientes patrones, Hexágono / Vid Azul / Hojas / Geométrico. Con este mantel elegante y moderno con diferentes patrones, su comedor será más hermoso. Ideal para la decoración del hogar.

PROTEJA SU MESA DE COMEDO R- Los manteles son duraderos y reutilizables. Protege tu mesa de comedor durante mucho tiempo. Cuenta con prueba de aceite / líquido. El aceite / líquido derramado no penetrará en el mantel de PVC. Su mesa permanecerá limpia y nueva.

MULTIFUNCIÓN - Los manteles elegantes son perfectos para fiestas, fiestas, celebraciones, catering, cafeterías, ocasiones especiales, cenas, almuerzos, comidas, barbacoas, buffets y más en interiores y exteriores.

CONSEJOS CALIENTES - ¡No se requiere lavado! Si es necesario, limpie con un paño húmedo. No planchar. Sin blanqueamiento Mantente alejado del fuego. Mida el tamaño de su mesa antes de ordenar. El mantel tiene cierto olor a vinilo la primera vez que se abre, pero desaparece después de un par de días READ Políticos de Ucrania acuden a las autoridades para fiestas homosexuales - Organizador de la reunión - Ucrania

Carvapet Manteles Rectangular Manteles Algodón Lino Mantel Bordado Borla Manteles para Cocina Comedor Mesa Buffet Mantel de la Tabla (Doble Raya Borla, 140x180CM) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISE?O DELICADO: Con un patr¨n de borlas de costura elegante con bordados dimensionales, este mantel no solo ilumina su mesa de comedor, sino que tambi¨¦n puede decorar la casa y aportar belleza. FRESCA TU HOGAR, SIENTE LA DIFERENCIA.

ALTA CALIDAD: Hecho de Algodón y Lino, tejido grueso y resistente con cortinas naturales. M¨s duradero y resistente a las arrugas que otros materiales. No es f¨cil de desvanecer, puede usarse durante mucho tiempo y proteger sus muebles de ser marcados.

APLICACIONES M¨²LTIPLES: Nuestros manteles elegantes y vintage ser¨n un complemento perfecto para ocasiones interiores o exteriores con fines decorativos o funcionales, como cocina, comedor, cafeter¨ªa, fiesta, patio, banquete, boda, hotel.

LAVABLE A M¨QUINA: lavar a m¨quina en agua fr¨ªa. Lavar por separado en un ciclo suave y secar a temperatura baja. Sin blanqueamiento Lavado a mano recomendado.

ADECUADO PARA VARIAS TABLAS: Consulte la gu¨ªa de tallas ANTES de comprar. Si tiene m¨s preguntas sobre nuestro mantel, cont¨ctenos.

ZOLLNER Mantel Blanco Rectangular de algodón 140x240 cm, Otras Medidas, con Orla € 23.40 in stock 1 new from €23.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA. Los clásicos manteles de tela están realizado en algodón adamascado con una elegante orla satinada en los bordes. Perfectos para su uso en casa y para profesionales: restaurantes, bares, caterings, etc.

GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS. Los manteles blancos están disponibles en una gran variedad de medidas para mesa cuadrada y rectangular. Ideales para mesas altas, anchas o estrechas. La medida corresponde a después del primer lavado.

LAVABLES A 95°. Realizados con hilo de dos cabos, lo que proporciona un tejido especialmente estable, resistente y muy duradero. Se pueden lavar a máquina a alta temperaura para eliminar todo tipo de manchas, secar en la secadora y usar lejía o blanqueadores.

MERCERIZADO. Los manteles presentan un tratamiento, llamado mercerizado, que da al tejido de algodón un brillo similar a la seda, resistente a los lavados. Elegantes y perfectos para bodas, bautizos, banquetes, eventos, etc.

ALGODÓN 100%. Están realizadas en algodón y tienen un gramaje de 208 g/m². Las piezas de mantelería Se pueden combinar con las servilletas, cubremanteles y caminos de nuestra marca. Pueden usarse con un hule transparente antimanchas.

Amazon Basics - Mantel de poliéster para mesa, rectangular, lavable, 153 x 259 cm, blanco, 2 unidades € 15.83

€ 14.55 in stock 1 new from €14.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel clásico para uso diario, eventos especiales, banquetes, bodas y demás

Incluye 2 manteles rectangulares de color blanco fabricados en resistente poliéster

Resistente a las arrugas, las manchas y la decoloración; su tinte resistente a la decoloración no se correrá o perderá color al lavarlo o exponerlo al sol

Lavar a máquina en agua fría y secar en secadora

Fabricado en una fábrica respetuosa con el medio ambiente con certificación independiente que garantiza que los textiles cumplan con estrictas normas de seguridad y medioambientales

HautStore Mantel Rectangular Impermeable Antimanchas, PVC Prueba de Aceite Manteles Cuadradopara Cocina Mantel Impermeable para Mesa Cafetería Bodas Fiesta Buffet Navidad Cumpleaños Restaurante € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Este mantel está hecho de PVC de grado A, material pesado que cubre muy bien, es impermeable y resistente al desgaste, protege eficazmente su mesa.

Tamaño: 110 cm (largo) x 160 cm (ancho) , también se pueden usar como protección contra la lluvia o una cubierta contra el polvo si es necesario.

Belle: Diseño de estilo simple para decorar su mesa, crear una sensación agradable y relajante durante la cena.

Fácil de cuidar: Limpie con un paño húmedo y agregue un poco de jabón / detergente si es necesario, no enjuague ni planche.

Mantel Multiusos: Es un mantel versátil, adecuado para varias ocasiones y para realzar el ambiente. Perfecto para todas las ocasiones especiales, se puede utilizar en comedor de cocina, sala de estar, jardín, banquete, restaurante, etc. También es apto para las ocasiones en las que familiares y amigos se reúnen durante el festival.

