Los 30 mejores Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



BALCONY & FALCON Mantel Rectangular Mantel Antimanchas para Cocina Mantel Impermeable para Mesa Cafetería (Gris Crema, 145 * 300cm) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features Mantel Multiusos - Es un mantel versátil, adecuado para varias ocasiones y para realzar el ambiente. Perfecto para todas las ocasiones especiales, se puede utilizar en comedor de cocina, sala de estar, jardín, banquete, restaurante, etc. También es apto para las ocasiones en las que familiares y amigos se reúnen durante el festival.

Material de Calidad - Nuestro mantel de Balcony & Falcon está hecho de material de alta calidad, la tela es duradera y resistente. El damasco está muy bien hecho y no es necesario planchar la tela. Es suficiente para satisfacer sus necesidades diarias.

Lavable & Impermeable - Lavable a mano o a máquina en agua (menos de 30 ℃). El revestimiento de la superficie del mantel ha sido tratado especialmente y tiene un excelente rendimiento a prueba de agua.

Mantel Antimanchas - Puede limpiar fácilmente las manchas en el mantel con un paño. No se preocupe si el vino tinto o el café dejan manchas en el mantel. Para evitar afectar la función impermeable del mantel, use una secadora para secar después del lavado.

Manteles Profesionales & Servicio Postventa - Estamos comprometidos a brindar productos textiles de calidad. Si tiene alguna pregunta sobre los productos, no dude en contactarnos por correo electrónico. Te responderemos lo más pronto posible.

Mantel antimanchas rectangular 140x240 cm ALIX negro € 14.11

€ 13.50 in stock 2 new from €13.50

Amazon.es Features Antimanchas, se lava a 40ºC y se seca rápidamente.

Composición: 100 % poliéster impermeable

Protector de Mesa acolchado MULETÓN mesa 150x250cm | Protector mesa comedor | Mantel IMPERMEABLE hule mesa rectangular | Bajo Mantel ANTIMANCHAS protege mesa contra Golpes y Rayaduras € 31.99 in stock 1 new from €31.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features 【 PROTEGE tu MESA 】- Mantel protector de mesa comedor contra Golpes, Rayaduras, Manchas y Líquidos. Además de proteger la mesa, otorga más cuerpo al mantel, haciendo más mullido el apoyo, al mismo tiempo que evita que este se resbale. Es fácil de limpiar con un paño húmedo gracia a ser completamente liso (no hay hendiduras).

【 HOSTELERÍA y HOGAR 】- Mantel Muletón hule perfecto para Casa , Bares, Restaurantes y Hoteles. Colocar el muleton cubre mesa entre la mesa de comedor y el mantel de tela. Medidas establecidas (ver tamaños), puede elegir un tamaño y después cortar parte del muletón para que le quede a medida.

【 MATERIAL ROBUSTO 】- Cubre mesa comedor fabricado con una capa de 1,8 mm de 100% poliéster y un recubrimiento de 100% PVC de 1,9 mm. Grosor total aproximado de 3,7 mm. Gracias a utilizar recubrimiento de PVC, en vez de espuma, el muletón es menos poroso y además no se deslamina. Muleton mesa comedor lavable hasta 90ºC.

【 CALIDAD CERTIFICADA 】- Protector mantel mesa de Salasana Protect cumple con los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 de OEKO-TEX e igualmente cumple con el anexo XVII del REACH.

【 FABRICADO en ESPAÑA 】- Muletón para mesa Diseñado y Fabricado en España, siguiendo los más altos estándares de calidad. Compruébalo por ti mismo y si no estás satisfecho te reembolsamos el dinero.

Plenmor Mantel Hule Mesa Rectangular Mantel Antimanchas Mantel Impermeable Mantel de Hule Manteles PVC Plastico Manteles de Mesa Rectangular Manteles Antimanchas 137x275cm,Hojas Y Beige € 32.99 in stock 1 new from €32.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features Mantel de Mesa Material : Este mantel está hecho de PVC de grado A+, material mejorado que cubre muy bien, fuerte, antimanchas, impermeable y resistente al desgaste, protege eficazmente su mesa.

Mantel Impermeable : Mantel de hule rectangular impermeable, bloquea todos los líquidos como agua, refrescos, alcohol, jugo y aceite para una protección completa de su mesa.

Mantel Antimanchas : Simplemente límpielo suavemente y todas las manchas desaparecerán. La mayoría de las manchas se pueden eliminar con algunas toallitas quitamanchas.

Mantel Plastico Cuidado : Limpiar con un paño húmedo, añadir un poco de detergente si es necesario. No usa lejía. No secar en secadora.

Mantel Hule Aplicación : Adecuado para la mayoría de las mesas de interior y exterior, como: cocina, comedor, patio, jardín, sala de actividades familiares,cafetería, fiesta, picnic, paño decorativo, etc.

Deconovo Mantel Mesa Rectangular Efecto Lino Decorativo para Casa Comedor Cocina 140 x 240 cm Color Lino € 26.95 in stock 1 new from €26.95

€ 26.95 in stock 1 new from €26.95

Amazon.es Features MATERIAL - Resistente, suave y cómodo, el mantel es hecho de 100% poliéster de alta calidad que puede durar muchos años.

CARACTERÍSTICA - Su buena consistencia y color brillante dan un toque extra a la casa. Diseño de estilo simple para decorar su mesa, crear una sensación agradable y relajante durante la cena.

USO - Perfecto para todas las ocasiones especiales, se puede utilizar en comedor, cocina, salón, jardín, banquete, picnic, etc. Es conveniente de colocar y agregar vitalidad a su hogar dulce.

CONTENIDO - Cada paquete incluye un mantel de mesa.

CUIDADO - Fácil de limpiar, se puede lavar a mano o a máquina. Puede quitar cualquier líquido fácilmente con un paño. READ Joakim Dyredand: "No hay regalos de Navidad para la protección de vehículos suecos" - Crónicas

MERCURY TEXTIL- Mantel Antimanchas Rectangular, Hule Mesa, Resistente, Lavable, Impermeable. Ideal para Interiores y Exteriores. (Hojas, 140x200cm) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPOSICIÓN: Mantel compuesto de 100 Poliéster de gran calidad.

MANTEL ANTIMANCHAS: Está compuesto de un tejido anti manchas. La tela no es plastificada, pero está compuesta de una tela impermeable, suave y resistente a las manchas.

VERSATIL: Lo puede utilizar para cualquier mesa rectangular de interior y de exterior como comedor, picnic, cocina, jardín.

VARIEDAD: Disponemos de cuatro modelos estampados y diferentes para darle a su hogar un toque alegre y elegante, puede elegir el que más se adapte con su estilo. Disponible en tres medidas (140x140cm, 140x200cm y 140x250cm)

MANTENIMIENTO: Recomendable lavar a máquina no sobrepasar 40ºC, no secar a máquina, planchar a baja temperatura y no usar lejía.

Acomoda Textil – Mantel Antimanchas Rectangular de Hule Ribeteado. Mantel Liso Elegante, Impermeable, Resistente y Lavable para Mesa, Ideal para Interior y Exterior. (Blanco, 140x140 cm) € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Mantel de hule ribeteado en gris y blanco. Estos dos colores son acordes a todo tipo de decoración e ideales para cualquier época del año.

MEDIDAS: 140x140 cm, 140x200 cm y 140x240 cm.

ANTIMANCHAS: Su tejido impermeable evita la suciedad, manchas y líquidos, conservando en buen estado las mesas.

LIMPIEZA: Para limpiar las manchas es suficiente con utilizar un paño húmedo, se puede introducir en la lavadora.

CONFECCIÓN: Mantel ribeteado y fabricado en España.

ORYX 5545007 Mantel Hule Rectangular Hojas Transparente Impermeable Antimanchas PVC 140x250 cm. Recortable Uso Interior y Exterior, plastico, Multicolor € 14.35

€ 9.80 in stock 13 new from €9.06

Amazon.es Features Mantel Hule transparente con estampado de hojas en color verde. Diseño moderno y elegante para cualquier ocasión.

Medidas: 140 x 250cm. Se puede cortar o ajustar fácilmente a cualquier medida, para adaptarlo a cualquier tipo de mesa, superficie o manualidad.

Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas. Es impermeable y antideslizante. Resistente y duradero, adecuado tanto para exteriores como interiores.

Fabricado en PVC. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No apto para uso en lavadora, secadora o plancha.

Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa. Articulo también conocido como Hule, hule antimanchas, hule anti manchas,mantel antimanchas, mantel anti manchas, mantel cocina, mantel protector, cobertor mesas, cubremesas, hule cocina, etc.

XQSSB Mantel Antimanchas Rectangular Impermeable PVC Anti Caliente Manteles para Mesas de Tela Rosa Oscuro 180cm de Diámetro Redondo € 47.00 in stock 1 new from €47.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impermeable efectivo, un frote, tela con lengüeta, impermeable, impermeable efectivo, revestimiento impermeable, previene efectivamente la penetración de líquidos como cola, jugo, leche y otros líquidos.

Fácil de limpiar: para familias con niños, familias numerosas o cenas al aire libre, cuando nos encontramos con un clima impredecible, nuestro mantel es ideal para todas las ocasiones, como cumpleaños, banquetes, cenas, restaurantes, bodas, picnic, eventos especiales y cualquier ocasión.

Haga su vida más fácil: el mantel es fácil de limpiar la comida y se desborda con un paño húmedo, cada familia debe tener uno, el mantel puede embellecer la mesa, deje que su cena sea más cálida y feliz. Adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, etc., pinsters de interior o exterior de jardín.

Nuestros manteles son compatibles con el uso en interiores y exteriores, e iluminan instantáneamente la mesa del comedor mientras protegen la superficie. Los manteles multifuncionales permiten a las personas disfrutar de una cena informal y sentir la belleza de la vida. Es muy adecuado para cenas / almuerzos / desayunos en familia. Puedes elegir entre varios modos de color para que el nuevo mantel combine con cualquier tipo de decoración interior.

Después de medir la longitud de la mesa, el mejor efecto es colgar 20-30 cm alrededor del mantel, por lo tanto, agregue 50 cm de largo y ancho de la mesa para obtener el tamaño del mantel. También puede calcular el tamaño apropiado según sus preferencias.

Pahajim Manteles Antimanchas Mantel Rectangular Impermeable Algodon Lino con Borlas Diseño de Borlas Adecuado para Cocina,Jardin,Fiesta Decorativo(Rayas Grises,140x300cm) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features ☀Material: Hecho de algodón y lino, tejido grueso y de caída natural, más resistente a las arrugas que otros materiales. La tecnología avanzada y los tintes de alta calidad garantizan que no se desvanezca con demasiada facilidad. Las fibras naturales de lino tienen un buen efecto inhibidor sobre las bacterias y los hongos, y este efecto puede mejorar aún más la seguridad de nuestros alimentos.

☀Propiedades: La superficie del mantel utiliza un avanzado jacquard estéreo 3D, por lo que no tiene que preocuparse por el desgaste o la decoloración de los patrones. Las borlas de color beige hacen que este mantel sea vintage y elegante.

☀Múltiples aplicaciones: Adecuado para la mayoría de las mesas de interior y exterior, como: cocina, comedor, patio, jardín, sala de actividades familiares, cafetería, fiesta; o paño de picnic, plumero, paño decorativo.

☀Cuidado de lavado: lavar a máquina en agua fría con detergente suave, no blanquear, secar y mantener caliente, planchar y utilizar un conjunto de algodón. Mejor lavar a mano, colgar y secar.

☀Garantía: Ofrecemos un servicio de cambio o devolución de 30 días. Si hay alguna insatisfacción o problema con el producto, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo de posventa le proporcionará el mejor servicio de atención al cliente.

B Beugüen Mantel Antimanchas Impermeable - Mantel Mesa Rectangular Algodón Ecológico y Poliester Resinado - Mantel Hule Mesa Rectangular Efecto Lino (140 x 140 cm, Trebol) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Manteles Antimanchas Impermeables. Estos Hules para mesas Hidrófugos repelen agua y otros líquidos como aceite y vino. Consiguiendo una fácil limpieza y mantenimiento.

Cuidamos el planeta. Manteles resinados antimanchas, alta resistencia, hechos 100% en España. 50% Algodón Ecológico y 50% Poliester Resinado estampado. Reduciendo consumo de agua en su fabricación.

Versatilidad. Mantel resinado antimanchas para distintas mesas como mantel redondo, mesa cuadrada, mesa exterior o interior y para proteger la ropa mesa camilla rectangular o como mantel mesa redonda.

Antibacteriano. Mantel tela anti bacterias gracias a su proceso de fabricación y de resinado que lo convierten en un mantel impermeable. El mantel antimanchas rectangular higiénico que te cuida.

Fácil mantenimiento. Manteleria de ule fácil de limpiar, se puede lavar a mano o a máquina. Puede quitar cualquier líquido fácilmente con un paño húmedo. Planchar por el revés.

BELUM | Mantel 200x140 cm Antimanchas 100% algodón resinado, Mantel NO Hule, Mantel Tacto algodón, Mantel Impermeable, Mantel Antimanchas Repelente líquidos € 31.30

€ 29.95 in stock 2 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

€ 29.95 in stock 2 new from €29.95

COMPOSICIÓN: Mantel antimanchas fabricado con algodón 100% orgánico, estampado mediante pigmentación digital lo que consigue un -42% de consumo de agua, un -48% de consumo de Gas un -38% de consumo de electricidad con lo que evitamos un -47% de emisiones de CO2 respecto a otras técnicas de estampado menos respetuosas con el medio ambiente.

USO INTERIOR Y EXTERIOR: El Mantel de mesa se limpia fácilmente con una bayeta húmeda gracias al acabado del tejido resinado y queda listo para el siguiente uso. Al ser un mantel impermeable podemos usarlo para el exterior.

MEDIDAS: Los Manteles antimanchas están disponibles en varias medidas, pensado en todo tipo de mesa, manteles para mesas rectangulares, manteles mesas cuadradas y mantel ovalado para mesas.

FABRICADO EN ESPAÑA: Los manteles para mesa los Fabricamos y confeccionamos íntegramente en España. Desde la estampación sostenible de alta definición hasta la confección y empaquetado. Nuestra empresa cuenta con el Premio Nacional Alares 2018 y el Precio Nacional a Empresa Flexible gracias a la conciliación de la vida personal y la vida profesional.

ORYX 5544037 Mantel Hule Rectangular Tablones Madera Impermeable Antimanchas PVC 140 x 250 cm. Recortable Uso Interior y Exterior, plastico, Multicolor € 16.30 in stock 13 new from €12.93 Consultar precio en Amazon

€ 16.30 in stock 13 new from €12.93

Medidas: 140 x 250cm. Se puede cortar o ajustar fácilmente a cualquier medida, para adaptarlo a cualquier tipo de mesa, superficie o manualidad.

Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas. Es impermeable y antideslizante. Resistente y duradero, adecuado tanto para exteriores como interiores.

Fabricado en PVC y con revestimiento de fieltro suave en la parte trasera. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No apto para uso en lavadora, secadora o plancha.

Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa. Articulo también conocido como Hule, hule antimanchas, hule anti manchas,mantel antimanchas, mantel anti manchas, mantel cocina, mantel protector, cobertor mesas, cubremesas, hule cocina, etc.

Pahajim Mantel Mesa Rectangular Mantel Antimanchas Impermeable Algodon Lino Borla para Cocina Comedor Mesa Buffet Mantel de la Tabla(Marrón,Rectangular/Oval,140x180cm) € 26.99 in stock 1 new from €26.98

€ 26.99 in stock 1 new from €26.98

Amazon.es Features ☀ MaterialMaterial de alta calidad: 100% algodón y lino, tela gruesa y cortina natural, más arrugas que otros materiales. La tecnología avanzada y los tintes de alta calidad aseguran que no se desvanezca fácilmente y pueda reutilizarse

☀ Design Diseño exquisito: pequeños colores frescos le brindan una sensación simple y efectos visuales elegantes, y con hermosos y hermosos bordes con flecos, hacen que su mesa sea más refinada.

☀ Adecuado: adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, etc., picnics al aire libre en interiores o jardines.

☀ Consejos de lavado: Recomendado después del lavado. Lavar a máquina a temperatura ambiente, preferiblemente lavar a mano, aplanar para secar, se puede planchar a bajas temperaturas.

☀ Servicio postventa: siempre estamos listos para brindarle un personal amable de servicio al cliente, estaremos encantados de ayudarlo.

Vilber, Mantel de Tela con Estampación Digital, Confeccionado, Rectangular, Resinado, con Tratamiento Antimanchas, Impermeable, Estampado Azulejos. Medida: 136x240 cm. Toledo - R11. € 38.20 in stock 1 new from €38.20

€ 38.20 in stock 1 new from €38.20

Amazon.es Features Mantel con Estampación Digital, confeccionado, con dobladillo (no se trata de un simple trozo de tela cortado de un rollo). Disponible en 5 MEDIDAS: 100x136, 136x136, 136x200, 136x240, 136x300.

MATERIAL ECO-FRIENDLY: Tejido de primera calidad, utilizando la máxima tecnología, de alta resistencia al calor y al desgaste. Se ha utilizado el 80% de su peso con algodón reciclado. Colores sólidos. Certificado OEKO-TEX

TRATAMIENTO ANTIMANCHAS, que evita que cualquier líquido traspase el tejido. APTO para uso interior y exterior.

HECHO 100% en ESPAÑA. Tejido/Estampado/Confeccionado y acabado en la COMUNIDAD VALENCIANA.

Fácil lavado con paño húmedo y jabón neutro. No utilizar lejía, ni limpiar en seco. Permite lavar a máquina sin perder sus propiedades a temperatura máxima de 30 grados, lavado suave. No centrifugar. Permite planchado ligero por la parte trasera (la que no está resinada). READ Los 30 mejores Espejo Con Aumento de 2023 - Revisión y guía

Jarapa Home Mantel Antimanchas Hule Mesa Rectangular Repele Líquidos y Manchas. Tela Resinada Suave de Algodón - Fabricación Española (150 x 250 cm, Gris) € 24.97 in stock 1 new from €24.97

€ 24.97 in stock 1 new from €24.97

Amazon.es Features Suave y resistente: Mantel de tela suave y resistente 70% algodon y 30% poliéster. Nuestros manteles resinados antimanchas son repelentes a los líquidos y resistente a las manchas y a los pequeños desgarros o arañazos. NO ES UN MANTEL DE PLÁSTICO o Hule totalmente impermeable a las manchas, se debe lavar para que estas no se fijen.

Versátil: Con un diseño moderno es ideal para decoracion mesa comedor, salón o terraza, haciéndola así más acogedora, creando un ambiente agradable para cualquier lugar, mantel de restaurante, mesa jardin, picnic etc...

Hecho en España: Nuestro mantel antimanchas rectangular está confeccionado en España por maestros artesanos con un diseño sencillo y duradero para proteger sus mesas o muebles.

Fácil de limpiar: Limpia los líquidos derramados de nuestros manteles de mesa con papel de cocina y las manchas con un paño mojado, también lo puedes lavar en la lavadora a 30 grados.

Diseño único: Manteles antimanchas disponibles en 3 medidas, 150x150 cm, 150x200 cm, 150x250 cm. Y varios colores, mantel hule rojo granate, mantel azul, mantel gris claro, mantel amarillo, mantel marrón claro. Todos nuestros manteles tienen tratamiento resinado.

GuKKK Mantel Antimanchas 140x140 cm, PVC Mantel Cuadrado, Impermeable Lavable Manteles, Prueba de Aceite Manteles para Bodas Fiesta Buffet Navidad Cumpleaños Restaurante € 15.99 in stock 1 new from €15.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: este mantel está hecho de PVC de grado A, material pesado que cubre muy bien, es impermeable y resistente al desgaste, protege eficazmente su mesa.

100% impermeable: los manteles rectangulares de PVC son a prueba de aceite, a prueba de manchas, resistentes al agua y brindan a sus mesas y muebles.También se pueden usar como protección contra la lluvia o una cubierta contra el polvo si es necesario

Uso amplio: adecuado para mesas de comedor, mesas de café, mesas de almacenamiento, patio, jardines, escritorio de libros, etc., en interiores o picnic al aire libre. Un gran regalo para amigos y familiares en cumpleaños, Navidad, día de Acción de Gracias, vacaciones festivas.

Fácil de cuidar: limpie con un paño húmedo y agregue un poco de jabón / detergente si es necesario (no enjuague ni planche)

Tamaño: 140 × 140 cm / 15,74 * 15,74 pulgadas

Ergocar Mantel Impermeable, Mantel Rectangular con Banda Elástica, Mantel PU Antimanchas, Resistente al Calor Polvo y Moho, Decoración para Mesa(80x120 cm) € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de PU】Mantel de PU, flexible y resistente al desgaste, lleno de carne, brinda un toque delicado como la piel de un bebé. Prevención de aceite, limpieza tan pronto como se limpia, más libre de preocupaciones.

【Aislamiento térmico】 Con una excelente función de aislamiento térmico, alta temperatura resistente al calor, protege eficazmente el escritorio y no se daña con la alta temperatura. (CONSEJOS: ¡No coloque la olla recién quemada en la estufa de gas directamente sobre el escritorio!)

【Banda elástica】 El paquete tipo gorro de ducha, el diseño todo incluido de 360 ° no se desliza, es estable y se ajusta, no es fácil de cambiar. Adecuado para mesas de varios espesores.

【Resistente al desgaste】 El mantel adopta la estructura de estiramiento de la mente, que es sólidamente resistente a la abrasión y a los arañazos. El efecto de resistencia al desgarro es significativo y es más duradero.

【Nuestro servicio】 Brindamos una respuesta rápida las 24 horas y un servicio al cliente amigable para toda la vida. Si está satisfecho con nuestros productos, deje un comentario y comentarios, le agradeceremos su aliento.

PLACEMATFAB Mantel Antimanchas, Impermeable y Lavable Vendome Blanco. Rectangular Color Blanco. Tela de algodón resinado. Hecho a Mano. 1 Unidad de 140x200 cm. € 42.99 in stock 1 new from €42.99

€ 42.99 in stock 1 new from €42.99

Amazon.es Features PROTEGE TU MESA CON ESTILO- Viste tu mesa con nuestros manteles resinados MADE IN SPAIN, a mano, de diseño precioso, calidad excepcional y buen precio. Medida de 140x200 cm, ideal para mesa de hasta 90 cm de ancho por 150 cm de largo.

SIMPLIFICAN LA VIDA- Gracias a su acabado resinado, nuestros manteles son a prueba de todo tipo de manchas (aceite, vino, tomate, etc.) y resistentes al agua. Cuando les cae una mancha, simplemente hay que pasarles un paño húmedo al momento y quedarán perfectos.

FÁCIL CUIDADO Y PLANCHADO- Nuestros manteles son lavables a mano o a máquina a máximo 30ºC y se planchan rapidísimamente del revés con vapor o bien se pueden tender estirados.

MATERIAL EXCELENTE Y SOSTENIBLE- Nuestro producto es de tela de 35% algodón y 65% polyester resinado de primerísima calidad. Tiene el Certificado OEKO-TEX y está libre de PVC y de sustancias nocivas.

ACABADO CON BIES DE BATISTA Y ENVUELTO PARA REGALO- nuestros manteles se rematan con bies de batista de 1,5 cm que les da color y un aspecto muy cuidado. Nuestros productos son perfectos para regalar pues están envueltos con mucho mimo en nuestra preciosa caja Placematfab.

FANSU Manteles PVC Mesa Rectangular, Patrón Plaid Manteles Hules Plastico Antimanchas Impermeable Resistente al Aceite Mantel para Cocina Comedor, Multicolor Patrón (120x180cm,Azul) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features >>>Material PVC: impermeable, resistente a las manchas, a prueba de aceite, a prueba de derrames. Sin embargo, se recomienda eliminar los líquidos que caen sobre el mantel en unos pocos segundos.

>>>Ocasiones Adecuadas: mantel es ideal para cocina, restaurante, exterior, jardín, balcón, camping, cumpleaños, fiesta, boda, mesa de cerveza.etc.

>>>Tamaño del Mantel: 60x120cm/23.6x47.2inch; 90x90cm/35.4x35.4inch; 90x140cm/35.4x55.1inch; 120x160cm/47.2x63.0inch; 120x180cm/47.2x70.9inch; 140x140cm/55.1x55.1inch; 140x180cm/55.1x70.9inch; 140x200cm/55.1x78.7inch; 140x220cm/55.1x86.6inch. La longitud suspendida perfecta es de 25-30cm.

>>>Fácil de Limpiar: Para obtener los mejores resultados, puede usar un paño húmedo o una esponja con jabón neutro para limpiar el mantel. No lavar en seco ni lavar a máquina.

>>>Servicio al Cliente: Si no está satisfecho con nuestro mantel, cualquier pregunta sobre nuestro mantel, no dude en contactarnos por correo electrónico.

COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS Hule | Mantel Mesa Antimanchas | Mantel Mesa Comedor y Mesa Cocina PVC Impermeable, para Interior y Exterior Diseño Hojas de Palmera Verde (100_x_140_cm) € 9.01 in stock 1 new from €9.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Hule: espesor 0.18mm/70 gm de soporte. Compuesto de PVC con suave base de fieltro.Para calcular el hule que necesitas mide tu mesa y añadele 30 centimetros.

* Se pueden usar en el comedor, cocina o mesa de terraza, son antimanchas porque el liquido no traspasa al ser impermeable.

* Nuestro hule es fácil de limpiar, muy resistente a las manchas, impermeable, no calan los liquidos, superficie trasera de fieltro suave para proteger la mesa.

* Se limpian con una balleta húmeda. Se pueden lavar en lavadora a 30º o agua fría sin suavizante.

* Tender al sol o dar calor con un secador a 15 cm para que desaparezcan las arrugas.

Flowen Mantel Antimanchas para Mesa Rectangular 140x180 Verde. Ideal para Interiores,Comedor,Salon,Manteles para Exterior y Jardin. Mantel 100% Algodón Resinado en Tela Impermeable Efecto Lino. € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: Práctico, resistente y elegante, nuestro mantel efecto lino está fabricado en algodón resina impermeable que evita que el agua y los líquidos penetren en el interior del tejido. Mantel rectangular antimanchas 140x180 cm Color sólido fácil de combinar con la decoración de tu hogar.

MANTEL MULTIUSOS: Nuestro mantel es muy versátil y se adapta a diferentes ambientes. Para el exterior es perfecto como mantel de jardín, mantel de balcón o terraza, mantel de picnic o barbacoa. Refinado y elegante para decorar los interiores de tu hogar: como mantel de comedor, mantel de cocina, mantel de salón, mantel de restaurante y bistró. Perfecto para todas las ocasiones especiales como mantel cumpleaños, mantel aniversario o mantel Navidad.

FÁCIL DE LIMPIAR: Diseñado para facilitar el día a día, se puede limpiar con un paño húmedo sin dejar manchas. También se puede lavar a máquina siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Son un producto hecho en Italia y cuentan con la certificación Moca para el contacto del tejido con los alimentos.

LUOLUO Mantel Rectangular Mantel Antimanchas Mantel Impermeable Mantel de Cocina para Cumpleaños Navidad € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Calidad - Nuestro mantel de LUOLUO está hecho de material de alta calidad, la tela es duradera y resistente. El damasco está muy bien hecho y no es necesario planchar la tela. Es suficiente para satisfacer sus necesidades diarias.

Lavable & Impermeable - Lavable a mano o a máquina en agua (menos de 30 ℃). El revestimiento de la superficie del mantel ha sido tratado especialmente y tiene un excelente rendimiento a prueba de agua.

Mantel Antimanchas - Puede limpiar fácilmente las manchas en el mantel con un paño. No se preocupe si el vino tinto o el café dejan manchas en el mantel.

Mantel Multifuncional - Es un mantel absolutamente versátil, adecuado para cualquier ocasión y para realzar el ambiente. Perfecto para todas las ocasiones especiales, se puede utilizar en comedor, cocina, sala de estar, jardín, banquete, restaurante, etc. También es adecuado para las ocasiones en las que familiares y amigos se reúnen durante el festival.

Manteles Profesionales & Servicio Postventa - Estamos comprometidos a brindar productos textiles de calidad. Si tiene alguna pregunta sobre los productos, no dude en contactarnos por correo electrónico. Te responderemos lo más pronto posible.

SUNBEAUTY Mantel Impermeable Antimanchas Rectangular Algodon Lino con Borlas Mantel Elegante 140x200 cm Waterproof Table Cover Rectangle para Mesa de Comedor € 39.99 in stock 1 new from €39.99

€ 30.07

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features [Material natural]: Este mantel está hecho de 60% algodón y 40% lino, como arpillera.

[Resistente al agua]: La proporción única de lino/algodón y el revestimiento impermeable mejorado hacen que este mantel tenga una buena función para impermeabilizar.

[Fácil de limpiar]: La mayoría de las manchas se pueden eliminar con algunas toallitas quitamanchas. Es difícil dejar una suciedad en este mantel de lino de algodón.

[Gorgeous]: Bordado de costura superior, Al igual que el corredor de mesa en el medio, ¡NO NECESITA UN CORREDOR DE MESA EXTRA! Varios amigos aplaudirán que su comedor sea fabuloso e increíble después de la cena.

[Lavable a máquina sin arrugas]: Lavar a máquina suavemente a 30 ℃. ¡Lavar a mano y colgar para secar protegería las borlas!

GREATOYAR Mantel Antimanchas Rectangular, Mantel Impermeable, Hule Mesa, Resistente, Lavable, Impermeable, Ideal para Interiores y Exteriores, para Decoración de Mesa, Rojo, Medida 180x300cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel Antimanchas de material 100% Poliéster con diferentes patrones.

Conseguirás aportar a tu vivienda elegancia a partir de la decoración. Además, solo tendrás que pasarle un trapo húmedo para mantenerlo siempre en perfecto estado.

Es perfecto para un uso diario o incluso para eventos o fechas especiales. Podrás darle un uso tanto en mesas de interior como de exterior gracias a su impermeabilidad. Protege su mesa de cualquier mancha o desgaste.

Medidas disponibles: 140x140cm, 140x180cm 140x240cm, 140x300cm, 180x220cm, 180x240cm, 180x300cm. Se recomienda medir bien la mesa antes de escoger la medida del mantel, ya que hay que tener en cuenta que un mantel siempre queda más bonido su cuelga un poco por los bordes de la mesa.

Limpiar después de cada uso con un trapo húmedo con jabón o quitagrasas. En caso de tener que lavar, hacerlo a mano o a máquina a máximo 30ºC sin centrifugado y sin lejía. No se debe aplicarle calor.

HAPPERS Mantel Estampado Impermeable y Antimanchas 140x200 Diseño Vivaz € 18.99 in stock READ De los Apeninos al Sistema Central Español, nieve en retirada 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Tejido para mantel disponible en varios tamaños, 140x140 cm, 140x200 cm, 140x240 cm y 140x300 cm.

✅ RESISTENTE AL AGUA - El tratamiento especial HAPPERS de doble resinado más antimanchas, aporta un efecto impermeable de calidad agradable al tacto.

✅ ANTIMANCHAS - Fácil limpieza y mantenimiento con un paño húmedo. También puedes lavarlo esporádicamente a mano o a máquina hasta 30 grados.

✅ PROTEGE TU MESA CON ESTILO - Ideal para cocina, salón o para tus mesas de exterior.

✅ 50% Poliéster 50% Algodón para un tacto agradable con la máxima resistencia.

Soleil D'Ochre Mantel Antimanchas Rectangular 140x300 cm Alix Blanco € 15.99

€ 11.50 in stock 2 new from €11.50

€ 15.99

Amazon.es Features Antimanchas, se lava a 40º C y se seca rápidamente

Composición: 100 % poliéster impermeable

Dimensiones de 140 x 300 cm

El mantel liso con sus generosas dimensiones, vestirá la mesa rectangular

Iycnkok Mantel Rectangular Impermeable Antimanchas para Mesa de Comedor, Cafetería y Restaurante, Lago Azul, 140x300 cm € 35.99 in stock 1 new from €35.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【Impermeable】 Nuestro mantel de tela es duradero, grueso, suave y antiarrugas, ofreciendo una sensación cómoda al tacto. Con un recubrimiento impermeable en su superficie, las gotas de agua se deslizarán fácilmente sin dejar manchas. ¡Limpiarlo es un juego de niños! Simplemente limpie cualquier mancha con un paño húmedo y el mantel volverá a lucir como nuevo. Ideal para la vida cotidiana, ¡haciendo su día a día más fácil y práctico!

【Limpieza Fácil】 Nuestro mantel es lavable y fácil de mantener. Lave a mano con agua fría y séquelo en la sombra. También se puede lavar en la máquina con una temperatura de agua de 30 grados o menos y en un ciclo suave.

【Mantel Elegante】 El mantel de color sólido es fácil de combinar con su estilo de decoración y vajilla. Sin diseños complicados innecesarios, es perfecto para mesas de comedor tanto en interiores como exteriores. Iycnkok se enfoca en la tela y la funcionalidad, brindándote un producto de alta calidad. ¡Ilumine su mesa con estilo con este mantel refinado!

【Nota de planchado】 Coloca el mantel sobre la tabla de planchar y cubre suavemente con una toalla. Usa la plancha a baja temperatura y plancha suavemente. 【Limpieza de manchas de agua】 Usa un pañuelo para absorber suavemente las manchas de agua en la superficie del mantel en lugar de presionar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar al vendedor.

【Incluidas 4 Pinzas para Mantel】 Con su compra, le ofrecemos 4 pinzas de acero para mantel, perfectas para su uso al aire libre. ¡Recuerde! No se recomienda secar en secadora.

BuoQua Mantel Transparente de PVC Mantel de Plástico Transparente Plástico Grueso Impermeable para Mesa Cocina Mantel Transparente Rectangular Resistente al Agua Antimanchas (2134x1017x1,5 mm) € 52.99 in stock 2 new from €52.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de PVC Seguro: Nuestro salvamanteles transparente de 42 x 84 pulgadas está hecho de un nuevo material que no tiene olor a plástico y es insípido. El salvamanteles de alta calidad puede estar en contacto directo con los alimentos. Puede mantener el escritorio de los daños sin dejar de mostrar la belleza de su escritorio y la parte superior de los muebles.

Rendimiento Superior: Nuestro protector de mesa de PVC de 1,5 mm de grosor es impermeable, resistente a los arañazos, antideslizante y más protector para las mesas de cocina. Tiene una excelente resistencia al calor (hasta 80 °C/ 176 °F). Al mismo tiempo, nuestro mantel es muy fácil de limpiar. Después de limpiarlo con un trapo, el protector quedará como nuevo.

Cómo Conseguir Una Cubierta Plana: 1. Caliéntala con un secador de pelo para que quede plana. 2. Sumergirla en agua caliente durante unos minutos para que quede plana. 3. Exponerlo bajo el sol durante unas horas para que quede plano. 4. 4. Coloque el protector de mesa en sentido inverso y ponga objetos pesados sobre él para que quede plano.

Cortado a Medida de Mesa: Nuestro protector de mesa será más grande que el tamaño real debido a posibles consideraciones de encogimiento y desviación durante el uso. Sin embargo, puede marcar la medida exacta con unas tijeras afiladas, un lápiz y una regla para hacer un corte perfecto. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia si se pregunta qué talla debe elegir. Será un placer ayudarle.

Amplia Aplicación: Es adecuado para escritorios de madera, vidrio, mármol, acero inoxidable, escritorios, mesas de café, gabinetes de TV, tocadores, armarios de cabecera, etc. La cubierta evita eficazmente que la parte superior de los muebles se raye, se manche, etc. Este protector transparente para tableros de mesa puede mostrar la belleza original de los tableros de sus mesas y muebles.

Manteles de Mesa Mantel, Morbuy Rectangular Impresión 3D Paisaje de la Ciudad Impermeable Antimanchas Lavable Manteles para Cocina o Salón Comedor Decoración del Hogar (Rojo,140x200cm) € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -->> TELAS PREMIUM: los manteles están hechos de tela de poliéster duradera de alta calidad, Que le dará un toque de estilo instantáneo y chic a tu casa, cafetería o restaurante.---(teflon baby shower bambu baratos tela blancos bordados de papel desechables eventos boda rollo blaze 160x120 a mano en punto español portugal rectangulares gris hule comedor niña 120 x 160x160 180x180 200x200 cumpleaños adultos camiones dinosaurios dorado infantil niño rosa cuadrada grandes fiesta plastico )

-->> Práctico: Recubrimiento impermeable profesional. Si derrama agua accidentalmente, mantenga el mantel seco.estos manteles resistentes al agua son adecuados para cualquier ocasión de comedor interior y exterior.---(elegante mesas redondo comunión fiestas dorados educativos elasticos elegantes encaje encerados escritorio etnicos exterior florales flores mariposas o plantas frozen futbol ganchillo garcia granate grises azul por metros 140 acolchados antideslizantes arpillera largos lavables)

-->> NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D: nueva tecnología de impresión 3D. Dale a tu mesa el ambiente perfecto de la escena. Una variedad de colores, una variedad de paisajes, una variedad de patrones para elegir; Es la elección perfecta para la decoración de escritorio en el festival.---( lavavajillas lavadora morados vinilo originales ovalados silicona blanca infantiles transparente trenzados impermeables lentejuelas leopardo grande lisos lunares auxiliar baja banquete camilla chuches)

-->> DE MÚLTIPLES FINES: nuestra cubierta de mesa resistente a las manchas es adecuada para todas las mesas oblongas con capacidad para multijugador (mesa de té, mesa de comedor, mesa de granja y más).---(cafe centro dulce oferta mandala 150 180 rojo salon mexicanos algodo 100/100 naranjas navidad navideños negros catering niños dibujar oro ovales amarillo marino bar capitan colores desechable lila morado periodico plastificado reciclado restaurante crema cuadrado rollos )

-->> Servicio: Si tienes problemas. Por favor contáctenos lo antes posible. Intentaremos darle una respuesta satisfactoria. Nuestro objetivo es que estés 100% satisfecho.---(plastificados 100x50 140x100cm bodas verde lima 160 cm ajustables croche ratan 100x150)

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.