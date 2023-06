Inicio » Juguete Los 30 mejores Mansions Of Madness de 2023 – Revisión y guía Juguete Los 30 mejores Mansions Of Madness de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Fantasy Flight Games, Mansions of Madness Second Edition, Board Game, Ages 14+, 1-5 Players, 120-180 Minute Playing Time € 99.58

Amazon.es Features Un juego de mesa totalmente cooperativo con una aplicación de acompañamiento inmersivo que guía a los jugadores, paso a paso, a través de cada escenario.

Cuenta con cuatro campañas de longitud y dificultad variable.

Más de 500 componentes detallados, incluyendo 32 figuras de plástico.

Incluye un kit de conversión para integrar los componentes de juego de la primera edición.

De 1 a 5 jugadores, tiempo de juego de 2 a 3 horas, a partir de 13 años.

Fantasy Flight Games FFGMAD28 Mansions of Madness 2nd Edition: Path of The Serpent Expansion, Mixed Colours € 58.29

Amazon.es Features Path of the Serpent es una expansión para Mansions of Madness que envía a los investigadores al desierto inexplorado de la selva amazónica

Los investigadores deben descubrir antiguos secretos de civilizaciones perdidas, detener la maldición de una serpiente y explorar ruinas desmoronadas en tres nuevos escenarios digitales que introducen nuevos investigadores, rompecabezas y misterios para tentar a los curiosos a viajar más profundamente a la selva

Tendrás que luchar contra los dientes y las garras para sobrevivir mientras luchas contra horribles criaturas serpientes, enfrentas monstruosidades de piedra que cobran vida y enfrentas el peligro siempre presente de perderte en la selva para siempre

¡Viaja a los alcances olvidados de este mundo y descubre los secretos que esperan!

Este no es un producto independiente. Se requiere una copia del juego principal de Mansions of Madness Second Edition para jugar READ Los 30 mejores Disfraz Carnaval Mujer de 2023 - Revisión y guía

Mansions of Madness 2nd Edition: Streets of Arkham Expansion - English € 70.99

Amazon.es Features una nueva expansión para mansiones de segunda edición locura

incluye cuatro nuevos investigadores con historias de fondo y habilidades únicas

introduce dos nuevos elementos de juego con elixires y fichas de mejora

Fantasy Flight Games FFGMAD27 Mansions of Madness 2nd Edition: Horrific Journeys Expansion, Mixed Colours € 69.23

Amazon.es Features Resuelve peligrosos misterios a bordo de un avión lleno de pasajeros, un transatlántico de lujo o un pintoresco tren

Requiere el juego básico para la segunda edición de la residencia de la locura

Número de jugadores: 1 a 5 jugadores

Edad mínima recomendada: a partir de 14 años

Fantasy Flight Games , Mansions of Madness 2nd Edition: Sanctum of Twilight Expansion, Board Game, Ages 14+, 1 to 5 Players, 120 to 180 Minutes Playing Time,Silver € 40.16

Amazon.es Features Número de artículos: 1.0

Descripción del grupo de edad: adultos

Dimensiones del paquete: 5,4 x 25,7 x 25,3 W (Zm)

100

Folded Space Mansions of Madness 2nd Edition and Expansions Board Game Box Inserts € 60.99

Amazon.es Features Inserto compatible con las expansiones Mansions of Madness 2nd Edition, y Beyond the Threshold, Streets of Arkham, Sanctum of Twilight, y Horrific Journeys. El diseño proporciona un almacenamiento eficiente y un juego mejorado. Las bandejas se pueden utilizar durante el juego, y ayudan en gran medida a la configuración y a la limpieza.

Este producto consta de un paquete plano de 8 hojas Evacore. Las bandejas requieren montaje, que es rápido y divertido con pegamento PVA normal. Instrucciones detalladas incluidas en el paquete (idioma español no garantizado).

Nota: Inserto diseñado para juego con dimensiones externas de la caja de 11.6 x 11.6 x 5.3 pulgadas.

Diseñado para durar

Feldherr Value Set for Mansions of Madness 2nd Edition Core Box and expansions: Recurring Nightmares, Suppressed Memories, Beyond The Threshold, Streets of Arkham € 127.59

Amazon.es Features Perfect solution to organize the game content from Mansions of Madness 2nd Edition and expansions Recurring Nightmares, Suppressed Memories, Beyond the Threshold, Streets of Arkham.

The storage box fits the entire game material from the five board game boxes.

Thanks to the high-quality foam the miniatures can safe accommodated.

Fine pored quality foam Made in Germany; CFC, acid- and chlorine-free!

Models pictured are for size comparison only. They are the personal property of Feldherr company or employees.

E-Raptor 19077 – Insert: Mansion of Madness: Second Edition € 50.17

Amazon.es Features Número de jugadores: 1

Duración del juego: 20-30

Sin limitación de edad

Color: multicolor

Fantasy Flight Games , Dice Pack: Mansions of Madness 2nd Ed Exp. , Accessory , Ages 14+ , 1-5 Players € 6.99

Amazon.es Features Este set de dados adicionales te permitirá sumergirte aún más en los horrores de Mansiones de la Locura Segunda Edición.

Progresa sin problemas en cada batalla y en las pruebas de habilidad manteniendo siempre tu set de dados adicionales a mano.

Añade el set de dados adicionales para Mansiones de la Locura de la Segunda Edición a tu colección, podrás sumergirte en la experiencia completa de juego luchando contra monstruos espantosos y resolviendo rápidamente puzzles complicados sin interrupciones por falta de dados.

Contenido: 6 dados

GDM - Bajo la Luna Azul - Mystery Party in The Box Series - Juego de Mesa - Role Play Game - de 6 a 7 Jugadores - A Partir de 15 años.150 min. € 22.75

Amazon.es Features Italia, 1962. El jefe de una familia local de la mafia es asesinado en su mansión poco antes de que, según los rumores, anuncie a su sucesor.

Entre los sospechosos tenemos al hermano de la víctima, la viuda, la adivina de la casa, una amiga de la víctima que frecuenta la mansión y un hombre que ha aparecido maniatado junto a la víctima.

Cada jugador interpreta el papel de un personaje con la doble finalidad de esclarecer un misterio y alcanzar simultáneamente sus propios objetivos en esta aventura irrepetible.

Muder mystery con objetivos ocultos para 6-7 jugadores, a partir de 15 años y 150 minutos de duración aproximadamente.

Juego de roles con manuales, cartas y libretos de ambientación para cada jugador exclusivamente en castellano.

Cephalofair Games | Gloomhaven | A partir de 14 años | 1-4 jugadores | 60-120 minutos de tiempo de juego € 169.51

Amazon.es Features Gloomhaven es un juego de combate táctico de inspiración europea en un mundo persistente de motivos cambiantes

Los jugadores deben trabajar juntos por necesidad para despejar mazmorras amenazantes y ruinas olvidadas

En el proceso, mejorarán sus habilidades con experiencia y botín, descubrirán nuevas ubicaciones para explorar y saquear, y ampliarán una historia siempre ramificada impulsada por las decisiones que tomen.

Después de un escenario, los jugadores tomarán decisiones sobre qué hacer, lo que determinará cómo continúa la historia

Para 1 a 4 jugadores | 60 a 120 minutos de tiempo de juego | A partir de 12 años

Feldherr Juego de Bandeja de Espuma Compatible con la Caja del Juego de Mesa Mansions of Madness Second Edition € 36.99

Amazon.es Features Juego de bandeja de espuma Feldherr especial para la caja original del juego de mesa'Mansions of Madness Second Edition'. Consta de 2 piezas de espuma personalizadas y la funda de espuma a juego.

Un total de 40 compartimentos hechos a medida garantizan que todas las miniaturas y todo el material de juego de la 2ª edición del Core Game se almacenen de forma clara y segura.

Las figuras están óptimamente protegidas contra daños, los colores de las miniaturas pintadas se conservan y el material del juego se almacena de forma ordenada y rápida.

Espuma de calidad con poros finos - Made in Germany - Libre de ácido - Libre de cloro

Este juego contiene sólo espuma - No Game Box - No Miniatures - No Accessories - Just Foam! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados.

Libellud Mysterium - Juego de Mesa en Español € 41.99

€ 39.94

Amazon.es Features Juego colaborativo de resolver el misterio, en el que todos los jugadores ganan o pierden juntos.

La meta es descubrir la verdad tras la muerte del espíritu que encanta la mansión ¡consiguiendo que su alma descanse en paz!

Nada más contactar con él os dais cuenta de que no puede deciros directamente la identidad de su asesino.

Claramente trastornado, el espíritu tiene recuerdos vagos sobre su muerte. Vuestra tarea es reconstruir los eventos de esa noche con su ayuda

De 2 a 7 jugadores. A partir de 10 años de edad. Duración de 40'

Avalon Hill / Wizards of the Coast 26633 Betrayal at House on the Hill - Juego de mesa de misterio (en inglés) , color/modelo surtido € 96.00

Amazon.es Features Características múltiples escenarios

Diferentes lay-out con cada juego

Suficientes escalofríos a freezethe corazón de cualquier fan del horror

3-6 Jugadores

Edad 12 +

Steamforged Games SFRE2-001 Resident Evil - Juego de Mesa (versión Inglesa), Multicolor € 108.17
€ 98.73

€ 98.73 in stock 4 new from €98.73

Amazon.es Features Resident Evil 2: El juego de mesa es un juego de mesa cooperativo de supervivencia para 1 a 4 jugadores ambientado en el rico e inmersivo universo de Resident Evil

Atrévete a las calles y edificios llenos de zombis de Racoon City en una lucha desesperada para escapar de la pesadilla

Las miniaturas de clase mundial y la mecánica innovadora proporcionan una experiencia que captura la esencia del popular videojuego

Trabaja en equipo como Claire, Leon, Ada y Kendo para revelar la verdad del brote mortal

De 1 a 4 jugadores, de 90 a 120 minutos de tiempo de juego, a partir de 14 años (versión inglesa) READ Los 30 mejores Final Fantasy Viii de 2023 - Revisión y guía

Feldherr Valor de la Bandeja de Espuma es Compatible con Mansions of Madness - 2nd Edition Streets of Arkham € 33.19

Amazon.es Features Conjunto completo de valores para la expansión de Mansiones de la Locura - 2ª Edición de la caja del juego de mesa Streets of Arkham.

2 bandejas de espuma cortadas especialmente más un rellenador extra. Dimensiones 285 mm x 285 mm x 100 mm de altura.

Gracias a la espuma de alta calidad, las miniaturas pueden acomodarse de forma segura.

Espuma de calidad con poros finos Made in Germany - libre de ácido - libre de cloro

Este juego contiene sólo Foam - No Board Game Box - No Miniatures - No Cards - No Accessories - Just Foam! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados.

Diset - Escape Room the game, Juego de mesa adulto que simula una experiencia Escape room a partir de 16 años € 39.95
€ 32.95

€ 32.95 in stock 7 new from €32.95

1 used from €29.05

Amazon.es Features Juego que simula un Escape Room de verdad; El objetivo es conseguir resolver las 4 aventuras en menos de 1 hora cada una resolviendo enigmas, jeroglíficos, adivinanzas, sudokus, crucigramas

El juego consta de 4 aventuras con distintos niveles de dificultad: Prision break, Virus, Cuenta atrás nuclear y El Templo Azteca

Número de jugadores: de 3 a 5 personas

El producto necesita pilas, no vienen incluidas; El tipo de pilas que necesita son: 3xAA

Contenido: 4 aventuras , 16 llaves, decodificador de pistas y cronodecodificador

Fantasy Flight - Arkham Horror 3ª Edición - Español (AHB01ES), de 14 años en adelante. € 79.99
€ 65.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Terribles criaturas procedentes de más allá del tiempo y el espacio amenazan la ciudad de Arkham.

Los jugadores deben unir fuerzas para evitar su inminente descenso a la locura y destrucción. Si no se toman medidas, estos antiguos y malignos seres despertarán, arrasando no sólo Arkham, sino también el resto de nuestro mundo.

Arkham Horror es un juego cooperativo. Todos los jugadores colaboran entre sí y ganan o pierden la partida como equipo. Cada jugador controla a un intrépido investigador, uno de los pocos individuos excepcionales que están al tanto del peligro que se cierne sobre nuestro mundo.

Los investigadores deben explorar la ciudad para descubrir lugares, personas y criaturas de naturaleza tanto ordinaria como sobrenatural.

Con suerte, a lo largo de este periplo los investigadores reunirán las pistas y recursos necesarios para enfrentarse a los Primigenios y, en última instancia, frustrar sus malvados designios.

Transporter es Compatible con Mansions of Madness 2ª Edición Caja de núcleo + expansiones: Pesadillas recurrentes, Recuerdos reprimidos, más allá del umbral, Calles de Arkham € 199.09

Amazon.es Features Solución perfecta para transportar y organizar el contenido del juego de Mansions of Madness 2nd Edition y expansiones Recurrentes Pesadillas, Recuerdos Suprimidos, Más allá del Umbral, Calles de Arkham.

La caja de almacenamiento se ajusta a todo el material de juego de las cinco cajas de juego de mesa.

Gracias a la espuma de alta calidad, las miniaturas pueden acomodarse de forma segura.

Espuma de calidad con poros finos Made in Germany - libre de ácido - libre de cloro

Este juego contiene sólo Foam - No Board Game Box - No Miniatures - No Cards - No Accessories - Just Foam! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados.

Fantasy Flight Games Eldritch Horror, Talla única (FFEH01), 14-99 años € 69.99
€ 59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Se acerca el fin del mundo!

El mundo está al borde de la catástrofe. Estamos en 1926 y un ser de increíble poder amenaza con despertar de su largo letargo trayendo muerte y destrucción.

Extrañas sectas y terribles monstruos siembran el caos en todos los continentes mientras el tejido de la realidad se desgarra, abriendo portales a extraños mundos.

Sólo unos pocos valerosos investigadores entienden lo que está ocurriendo realmente.

Estas tenaces almas de todo tipo y condición emplean sus habilidades y armas para enfrentarse a la amenaza del Primigenio.

GDM - Solsticio Oscuro - Mystery Party in The Box Series - Juego de Mesa - Role Play Game - de 7 a 8 Jugadores - A Partir de 15 años.120 min. € 25.00
€ 23.96

€ 23.96 in stock 9 new from €23.96

Amazon.es Features Juego "Murder mistery" que simula una reunión entre la élite vampírica en la que se descubre un asesinato.

Cada jugador interpreta el papel de un personaje con la doble finalidad de esclarecer un misterio y alcanzar simultáneamente sus propios objetivos en esta aventura irrepetible.

Cada jugador interpreta el papel de un personaje con la doble finalidad de esclarecer un misterio y alcanzar simultáneamente sus propios objetivos en esta aventura irrepetible.

Muder mystery con objetivos ocultos para 7-8 jugadores, a partir de 15 años y 120 minutos de duración aproximadamente.

Juego de roles con manuales, cartas y libretos de ambientación para cada jugador exclusivamente en castellano.

Mattel Games Juego de Mesa Blokus - Fácil de Aprender - 21 Piezas de Color por Jugador - Entretenido - Estrategia y Desafíos - Para Toda la Familia - BJV44 € 31.99
€ 29.74

€ 29.74 in stock 25 new from €29.52

Amazon.es Features DIVERTIDO JUEGO DE ESTRATEGIA para hasta 4 personas. Los jugadores se turnan para poner sus piezas de colores en el tablero hasta que no quepa ninguna más. Gana quien se quede con menos piezas.

INTENTA IMPEDIR QUE TUS OPONENTES coloquen sus piezas en el tablero reclamando derechos, protegiendo tu territorio y bloqueando sus avances estratégicamente.

INCLUYE UN TABLERO BLOKUS EN RELIEVE en plateado y 21 piezas de cada color (rojo, azul, verde y amarillo). Cada partida del juego dura unos 30 minutos de media.

BASTA CON 1 MINUTO PARA ENTENDER LAS REGLAS. Es un juego para casi todas las edades con normas muy sencillas. Se enseña estrategia básica a los niños y niñas para futuros juegos más complejos.

UN REGALO AMENO PARA TODA LA FAMILIA. Se pueden echar partidas en pareja o en grupo de 4. Viene en un embalaje pequeño para minimizar los materiales, residuos y emisiones. Regalo a partir de 5 años.

Fantasy Flight Games - Juego de Miniatura (FFGEH01) (versión en inglés) € 72.87
€ 64.73

€ 64.73 in stock 8 new from €64.75 Consultar precio en Amazon

Adecuado para 1-8 jugadores

Piezas hechas de material de carton

Inspirado en el juego de mesa más vendido, Arkham Horror

Edad recomendada: +14 años

Feldherr AF055VD04 Bandeja de Espuma de 55 mm es Compatible con Mansions of Madness - 2nd Edition Expansion Heroes € 19.99

Amazon.es Features Especialmente para las Mansiones de la Locura, Caja 2. Edición de expansión creada bandeja de espuma.

La bandeja de espuma encaja perfectamente en la caja del juego de mesa. Dimensiones 285 mm x 285 mm x 55 mm altura

Gracias a la espuma de alta calidad, las miniaturas pueden acomodarse de forma segura.

Espuma de calidad con poros finos Made in Germany - libre de ácido - libre de cloro

Este juego contiene sólo Foam - No Board Game Box - No Miniatures - No Cards - No Accessories - Just Foam! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados.

Feldherr AF090VD03 Bandeja de Espuma de 90 mm es Compatible con Mansions of Madness - 2ª Edición Expansión Monstruo Grande € 25.29

Amazon.es Features Especialmente para las Mansiones de la Locura, Caja 2. Edición de expansión creada bandeja de espuma.

La bandeja de espuma encaja perfectamente en la caja del juego de mesa. Dimensiones 285 mm x 285 mm x 90 mm altura

Gracias a la espuma de alta calidad, las miniaturas pueden acomodarse de forma segura.

Espuma de calidad con poros finos Made in Germany - libre de ácido - libre de cloro

Este juego contiene sólo Foam - No Board Game Box - No Miniatures - No Cards - No Accessories - Just Foam! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados. READ Los 30 mejores Buscando A Dory de 2023 - Revisión y guía

Eldritch Horror: Mountains of Madness Board Game Expansion € 59.67

Amazon.es Features la primera expansión tablero lateral para eldritch horror, inspirado por h.p; novela clásica de lovecraft

el tablero lateral y más de 150 cartas de encuentro permiten a los jugadores experimentar lugares de la antártida

ocho investigadores aportan sus talentos únicos a la lucha para salvar a la humanidad

dos nuevos primigenios, las cosas elder y ithaqua, amenazan una destrucción atroz

numerosos nuevos activos, las condiciones, las puertas, y los monstruos de terror se extendió en todo el mundo

Colt Express - Juego de Mesa (Ludonaute COL01ML), de 10 a 99 años € 34.99

Amazon.es Features 11 de julio 1899, 10 A.M; el Union Pacic Express ha dejado Folsom, Nuevo México, con 47 pasajeros a bordo

Después de unos minutos, se escucha el sonido de pasos rápidos, que vienen del techo y después, disparos

¡Despiadados bandidos, fuertemente armados, están robando a los honestos ciudadanos sus bolsas y joyas!

Producto en castellano

Feldherr Storage Box LBBG250 es Compatible con Mansiones de la Locura 2ª Edición: Pesadillas Recurrentes + Recuerdos Suprimidos + Sanctum of Twilight € 67.09

Amazon.es Features Feldherr Storage Box LBBG250 für Mansions of Madness 2ª Edición: Pesadillas Recurrentes + Recuerdos Suprimidos + Sanctum of Twilight

El juego contiene: 1 Storage Box LBBG250, 4 bandejas de espuma para todas las miniaturas, tarjetas (con mangas), fichas y fichas de juego, 1 cubierta de espuma a juego.

la espuma de poros finos ofrece una protección fiable para el material de juego: los frágiles detalles en miniatura permanecen intactos, las superficies sensibles se mantienen libres de arañazos y abrasión.

El Storage Box LBBG250 está hecho de cartón recubierto de doble pared. Esto hace que no sólo sea agradablemente ligero, sino también especialmente resistente al desgarro y estable. La práctica asa de plástico permite un transporte fácil.

Este set contiene sólo espuma y el Storage Box LBBG250 - No Game Box - No Miniatures - No Accessories - Just Foam y el Storage Box LBBG250! Los modelos que aparecen en la foto son sólo para comparación de tamaños. Son propiedad personal de la empresa Feldherr o de sus empleados.

Topps Match Attax 22/23 - Cartas de Fútbol coleccionables de la UEFA Champions League - Mega Multipack (60 Cartas) € 9.99

Amazon.es Features 540 cartas para coleccionar incluyendo 100 Club, el imbatible Karim Benzema 101 carta, cartas Pro Elite Shield más paralelas y las cartas super raras Chrome preview!

Busca las paralelas Crystal Foil, Legends, Heritage, nuevas cartas "Black Edge" más cartas doradas y negras de Edición Limitada!

Ultra rara cartas Autografiadas, nuevas cartas autograph combo más cartas con ´player worn relics´ para encontrar!

Embalaje de papel totalmente reciclable!

Producto oficial con licencia de la UEFA.

Fantasy Flight Games - Las mansiones de la Locura: El Santuario del Crepusculo - Castellano € 32.99

Amazon.es Features La expansión El Santuario del Crepúsculo presenta las conjuras de la Logia del Crepúsculo de Plata mediante dos nuevos escenarios.

En el primero, los investigadores han de sacar a relucir el siniestro plan que se oculta tras una cabalgata anual organizada por la ilustre orden.

En el segundo, los investigadores deben hallar el modo de escapar de la Logia y guiar a otros prisioneros hasta un lugar seguro.

Esta expansión introduce también investigadores, Hechizos y Objetos para completar estos casos, así como una nueva amenaza incorpórea: el Alma en pena.

De 1 a 5 Jugadores a partir de 14 años de edad.

