Los 30 mejores Maniqui De Costura de 2023 – Revisión y guía

Singer DF150 - Maniquí de costura adjustable mediano, Tallas 36-44 € 199.00

€ 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maniquí de costura para Francia regulable SINGER, tallas 36 a 42

Ajuste rápido y précis-Características: regulador de Braga de cuello y torso extensible ocho secciones, cubierta forrada de tela para una fácil épinglage de espuma

Medición por tallas 36-42-Braga de cuello, diseño de muñecos de 38 a 43 cm de pecho 84-100 cm, talla 64-80 cm, caderas 85-102 cm

De espuma recubierta de tela para una fácil épinglage

Reglaje de las medidas de ayuda de 12 caras

Adjustoform Coser Sew Simple 8 Partes Forma de Vestido Ajustable, Tela de nailon rojo amapola, S € 112.65 in stock 1 new from €112.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: busto: 84-104 cm, cintura: 65-84 cm, caderas: 89-109 cm, altura: hasta 193 cm. Esto equivale a una talla de vestido del Reino Unido 10-18, pero siempre recomendamos medirte tú mismo (y las medidas serán útiles)

Ajustable: el cuerpo de ocho partes cuenta con 12 ruedas ajustables que te permiten cambiar el busto, la cintura y las caderas a tus medidas (dijimos que serán útiles). ). También permite ajustar el cuello, la longitud de la espalda y la altura para construir realmente tu cuerpo doble

Tela: el cuerpo está cubierto de un tejido de nailon rojo amapola, con un respaldo de espuma. Esto te permite fijar telas y patrones al torso y dejar que tu creatividad se haga cargo

Soporte: viene completo con una base negra elegante, resistente y fácil de usar de cuatro pies para un montaje y almacenamiento rápidos. El poste del soporte está calibrado e incluye un marcador de dobladillo de agarre para ayudar a marcar el dobladillo en vestidos o faldas

Garantía: nos enorgullecemos de la calidad y ofrecemos una garantía de dos años contra el material defectuoso de fabricación en todos nuestros productos

GXFWJD 4pcs Maniqui Costura Mujer Ajustable Altura Femenino de Costura para Exhibición de Escaparate justable con Base de Color Claro &reposabrazos Maniquí Lino (Color : B, Size : S/Small) € 836.80 in stock 1 new from €836.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elija materiales de alta calidad: el maniquí sujetable está hecho de material PE, soporte de hierro, brazos y base de madera.La base se puede utilizar durante mucho tiempo y soporta firmemente todo el maniquí.

Altura ajustable: este maniquí tiene una perilla ajustable y la altura del maniquí de vestir se puede ajustar de aproximadamente 52 a 69 pulgadas (la altura del modelo con la cabeza se puede ajustar de 57 a 73 pulgadas).Gira la perilla para encontrar la altura del vestido que más te convenga.

Brazos de madera maciza desmontables: brazos enchufables con resorte y manecillas de madera maciza realistas y flexibles, fáciles de quitar, los brazos se pueden doblar hasta 90 °, puede ajustar los brazos para mostrar su traje en diferentes poses.

La mejor opción para exhibir: la superficie del modelo está cubierta con tela de lino limpia y beige.Los dos orificios en el torso pueden satisfacer las diferentes necesidades de los productos básicos.El agujero en el centro donde se puede insertar el soporte al mostrar el vestido.El soporte se puede insertar en el otro orificio cuando se muestran los pantalones.

Fácil de montar y desmontar: puedes ponerlo donde lo necesites.La base estable lo hace adecuado para uso en interiores y exteriores.Fácil de montar, los maniquíes se pueden montar o desmontar en minutos sin necesidad de herramientas

Awningcranks Maniqui Costura Ajustable Maniquí Femenino Profesional de Cuerpo Completo para Sentarse, suspensión de exhibición de Ropa, Base de Acero Inoxidable Grueso € 809.63 in stock 1 new from €809.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de revestimiento de FRP, proceso de horneado fino, estable y duradero, no es fácil de desvanecer y deformar

Diseño de cuello delgado, más largo que el tamaño normal, más elegante y delgado cuando se usan suéteres, gabardinas y otras prendas

Simule el diseño de la línea muscular, independientemente de las manos, el abdomen, el pecho, las articulaciones están diseñadas en base a huesos y músculos humanos reales

Servicios: Estamos comprometidos a proporcionar los mejores productos para brindarle la experiencia de compra perfecta. El cliente es siempre el primero. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos dentro de las 24 horas para resolver todos sus problemas.

Nota: Todos los tamaños de productos son medidas manuales, si hay un pequeño error, por favor comprenda. READ Los 30 mejores Succionador De Clítoris Satisfyer de 2023 - Revisión y guía

CDDUOLA Maniquí Femenino de Costura, Ajustable Busto de Señora Maniquies Torso con Brazos De Madera Cabeza Desmontable, Modistas Exhibición Altura Ajustable a 178-210cm, Blanco (Tamaño : S) € 315.00 in stock 1 new from €315.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: El cuerpo principal de la parte superior del cuerpo del modelo está hecho de espuma, con baja densidad y peso ligero; La parte superior del cuerpo está envuelta con una capa de algodón, que tiene una buena textura; Los brazos de madera de loto son duraderos y resistentes al desgaste; La varilla y la base del producto están hechas de hierro, resistentes y estables

CUERPO SUPERIOR MECÁNICO: la cintura del modelo se puede girar 60° hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que es un destaque que lo distingue de otros modelos; La cabeza del modelo es una junta universal, que se puede girar 360° y la forma es flexible; La articulación del hombro adopta la interfaz de resorte de perilla tradicional, que tiene una gran estabilidad; El brazo de madera maciza articulado de tres secciones se puede cambiar libremente de movimiento

BASE ESTABLE: La base rectangular en la parte inferior pesa alrededor de 10 KG, combinada con una barra telescópica de acero inoxidable, es resistente y duradera, evita que el modelo se mueva, sostiene a todo el maniquí femenino y brinda un fuerte soporte para la ropa

SOPORTE DE EXHIBICIÓN: Los maniquíes son de alta calidad y son adecuados como decoración en su hogar, como en un dormitorio o vestidor, o en un escaparate para exhibir su ropa favorita o vestido de novia: se convertirá en un verdadero centro de atención

TAMAÑO: La altura del modelo se puede ajustar y el rango de ajuste es de 178 cm a 210 cm; el ancho de los hombros del modelo es de 38 cm, la circunferencia del busto es de 79 cm, la circunferencia de la cintura es de 60 cm, la circunferencia de la cadera es de 80 cm y la circunferencia de la cabeza es de 53 cm (El tamaño del modelo se mide manualmente. Debido a las diferentes herramientas de medición y técnicas, el tamaño puede variar en 1-2 cm.Si le importa, haga su pedido con cuidado)

Loywe Maniquí Busto Femenino de Señora, Soporte de Ropa, Exhibición de Escaparate, Ajustable de Altura, Base de Tablero Rectángulo, Blanco Gr. 36/38 | 1013W € 55.99 in stock 1 new from €55.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features material plástico, tejido elástico, de base Tablero Rectángulo, fuerte y duradero, una buena estabilidad.

altura ajustable: La altura de la maniquí se puede ajustar libremente entre 140-180cm para satisfacer sus diversas necesidades coincidentes.

Por tamaño 36/38; Anchura de los hombros: 38 cm; Pecho: 88cm; Circunferencia de la cintura: 66 cm; Caderas: 90 cm;

Es multifuncional y versátil para boutiques, escaparatismo, decoración de interiores. Muy adecuado para las camisetas, suéteres, camisas, vestidos, etc.

La instalación y el desmontaje son sencillos, rápidos, y se puede completar en unos pocos minutos.

TecTake Maniquí de sastres costureras torso femenina | ajuste en altura: 133 – 168cm | diversi colori (blanco nero | no. 402565) € 68.90 in stock 2 new from €68.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este precioso maniquí de sastre con forma femenina de TecTake es perfecta para presentaciones textiles y de moda en escaparates o simplemente como una fantástica decoración en el hogar.

Medidas totales (largo x ancho): 78 x 38 cm // Ajustable en altura: 133 – 168 cm // Peso: aprox. 1,8 kg.

El maniquí puede colocarse perfectamente en su habitación como en el pasillo o el vestíbulo y es una idea excelente como decoración.

Regulable en altura y, por tanto, adaptable a sus necesidades // Ajuste en altura: 133 – 168cm.

El maniquí es un auténtico punto de atracción y atraerá todas las miradas en la habitación que se ponga.

YXX- Maniqui Costura Modista Busto Ajustable Talla Extra Maniquí De Costura Femenino, Forma De Vestido De Medio Maniquí De Espuma De Poliestireno con Ruedas para Modistas Y Mujeres, Negro/Blanco € 521.03 in stock 1 new from €521.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Altura ajustable】: El soporte de altura ajustable puede alcanzar 110 cm (43,3 pulgadas) a 180 cm (71 pulgadas), satisfaciendo diversas demandas.

【Material de espuma】: el maniquí está hecho de cuerpo de espuma, funda de lino y base de ruedas que es lo suficientemente sólida y duradera como para servir más tiempo y soportar firmemente toda la forma del vestido.

【Fácil de montar】: El maniquí es fácil de instalar. Solo son diez minutos para instalar la base y el poste de soporte. Entonces puedes empezar a diseñar tu ropa o decorar tu ventana.

【Excelente para exhibir】: Puede usarlo para exhibir sus productos en una ventana, en un mostrador, en un estante de exhibición escalonado o en el piso. Ideal para suéteres, camisetas, chaquetas, vestidos, blusas, tops y complementos.

【Entrega】: La entrega del paquete solo demora entre 9 y 15 días hábiles. No dude en contactarnos si tiene algún problema con su pedido. Le reemplazaremos o le reembolsaremos sin dudarlo.

Loywe Maniquí Busto Femenino Mujer Confección Maniquí Sastres de Costura Busto de Señora para Modistas, Ajustable de Altura, trípode de Madera, Blanco Gr.36/38 LW1018W € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features material plástico, tejido elástico, de base trípode de Madera, fuerte y duradero, una buena estabilidad.

altura ajustable: La altura de la maniquí se puede ajustar libremente entre 140-180cm para satisfacer sus diversas necesidades coincidentes.

Por tamaño 36/38; Anchura de los hombros: 38 cm; Pecho: 88cm; Circunferencia de la cintura: 66 cm; Caderas: 90 cm;

Adecuado para modistas, estudiantes de moda, escaparates, tiendas al por menor, Craft & Home Sewing, tiendas de novias, exhibición del hogar

La instalación y el desmontaje son sencillos, rápidos, y se puede completar en unos pocos minutos.

HWF Maniqui Costura Modista Maniquí de Costura Forma de Pierna Femenina con Soporte Modelo de Pantalones Modistas Simuladas Exhibición del Maniquí de Los Estudiantes de Moda con Ruedas € 576.86 in stock 1 new from €576.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - La superficie del maniquí está cubierta por tela limpia y ordenada.El material interior del cuerpo es una espuma de poliestireno fuerte que le permite pegar un pin.

- La altura se puede ajustar 140-200 cm (55-78.7 pulgadas).Este poste de soporte está hecho de tubo de metal robusto, encuentra la altura adecuada con el regulador.

- Esta forma de vestimenta de mini mitad escala es de peso ligero y fácil de transportar, ahorra espacio.

- Se puede usar modista para el entrenamiento de diseño, la práctica de corte y drapeado, así como la exhibición de ropa de moda grande y pequeña, también puede mostrar joyas de contador.

- Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes este maniquí.Siéntase libre de contactarnos si tiene algún problema con su pedido.Reemplazaremos o reembolsaremos su compra sin problemas.

ZAQYCM Maniqui Costura Modista Maniquí Costura Tallas Grandes, Cuerpo De Maniquí Femenino De Espuma De Poliestireno Que Se Puede Sujetar, Modistas Mamá Papá € 393.57 in stock 1 new from €393.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de espuma de poliestireno】 La superficie del maniquí está cubierta por una tela limpia y ordenada. El material del cuerpo interior es una fuerte espuma de poliestireno que le permite clavar un alfiler. Ideal para modistas, adolescentes y estudiantes de moda.

【Altura ajustable】 120-180 cm (47-71 pulgadas). Este poste de soporte está hecho de acero inoxidable resistente, encuentre la altura adecuada con el regulador.

【Soporte/base de metal】La base/soporte está hecho de materiales de hierro metálico que son lo suficientemente sólidos y duraderos para soportar todo el torso del maniquí.

【Montaje simple】 La forma del vestido es muy liviana y se puede transportar y mover fácilmente. Es fácil instalar la base y el poste de soporte.

【Multifunción】 El maniquí puede exhibir sus productos en una ventana, en un mostrador, en un estante de exhibición en niveles o en el piso.

Maniqui Costura Ajustable Señora Valet 8-Partes | Pequeño (S) [Talla EUR 38 a 44] € 199.60 in stock 1 new from €199.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 reguladores que permiten ajustar a las medidas exactas del cuerpo

Úsalo para colgar la ropa, cepillarla y mantenerla bien cuidada

Permite diferentes ajustes. Pie y cuello de madera natural, con el encanto de lo antiguo y la calidad de un artesano

Una joya de pieza prática y decorativa. 2 Años de garantía

Contorno del Pecho: 84-104 cm | Contorno de Cintura: 61-81.5 cm | Contorno de Cadera: 86.5-106.5 cm | Largo de Espalda: 38-43 cm | Contorno Cuello: 34.5 cm | Altura Total: 183 cm | Cintura a Cadera: 23 cm | Ancho de Hombro: 34.5 cm | Altura Pecho: 23 cm | Por favor, revise sus medidas.

Maniquí Mujer de Costura EFFEKTIV, Mannequin Altura Ajustable Retráctil Maniquí Femenino, Busto de Señora 36-44 Euro, Maniqui Donna, Diseño Ergonómico con Fijadores Tamaño, 13-Partes, Talla S-L(Gris) € 179.99 in stock 2 new from €179.99

1 used from €142.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANIQUÍ AJUSTABLE - El maniquí de costura ajustable EFFEKTIV S-L con sus 13 puntos ajustables permite ajustarlo a las medidas exactas del cuerpo. El modelo único de maniquí de mujer puede copiar con exactitud los parámetros de cualquier figura dentro de un amplio espectro. Esto permite el uso de un maniquí de mujer de diferente altura y talla, considerando todas las características posibles del físico. Se monta rápida y fácilmente y se puede desmontar para ahorrar espacio.

AJUSTE INDEPENDIENTE DE LOS PARÁMETROS – El maniquí de costura está equipado con 13 elementos y tiene amplias funciones, incluyendo la fijación por separado de los parámetros: busto (84-102 cm), cintura (64-81 cm) and cadera (86-103 cm)

TRÍPODE BASE – El diseño ergonómico del soporte de trípode hace que el maniquí regulable de costura sea más estable con un poste de metal. El soporte de cuatro patas garantiza una estabilidad adicional al maniquí profesional. La altura ajustable de 130-170 cm permite adaptar la altura del torso a sus necesidades.

MÚLTIPLES USOS – Utilice el maniquí completo de mujer para colgar prendas, cepillarlas y mantenerlas bien cuidadas. Además de su función principal, el maniquí puede utilizarse para limpiar y planchar/vaporizar la ropa. La superficie del maniquí de costura es fácil de limpiar con un cepillo de vapor (función delicada).

MATERIAL – El maniquí de confección está fabricado con materiales hipoalergénicos. El material de alta calidad y la delicada elaboración garantizan su excelente durabilidad. La superficie especial hace que el producto no resbale. La suave tapicería del maniquí femenino permite cortar el tejido con agujas y realizar el marcado necesario con tiza.

Maniqui Costura Mujer Modista Maniquí de costura con ruedas,Mujer Forma de vestido de espuma de poliestireno Altura ajustable,para la exhibición del vestido de boda de la joyería de las prendas de ves € 322.30

€ 250.00 in stock 1 new from €250.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de espuma de poliestireno:la superficie del maniquí está cubierta por una tela limpia y ordenada.El material interior del cuerpo es espuma de poliestireno fuerte que le permite pegar un alfiler

Altura ajustable:160-210 cm.Este poste de soporte está hecho de acero inoxidable resistente,encuentre la altura adecuada con el regulador.

Montaje ligero y sencillo:la forma del vestido es muy ligera y se puede transportar y mover fácilmente.Es fácil instalar la base y el poste de soporte.

Multifunción:el maniquí puede exhibir sus productos en una ventana,en un mostrador,en un estante de exhibición escalonado o en el piso.

Servicio:La entrega del paquete solo demora entre 9 y 15 días hábiles.Garantía de devolución del 100%del dinero en un plazo de 30 días. READ Варселона в аматичному атчі а за Іспанії (о) -

Maniqui Costura Mujer Modista Torso de maniquí de costura, forma de vestido de vestido de novia de prendas femeninas, cuerpo de maniquí de espuma de poliestireno ligero ajustable en altura, tiendas de € 346.12 in stock 1 new from €346.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: La superficie del maniquí está cubierta por una tela limpia y ordenada. El material interior del cuerpo es espuma de poliestireno resistente que le permite pegar un alfiler

【Altura ajustable】: La altura se puede ajustar 150-180 cm (59-71 pulgadas). Este poste de soporte está hecho de acero inoxidable resistente, encuentre la altura adecuada con el regulador.

【Montaje ligero y sencillo】: el maniquí es muy ligero y se puede transportar y mover fácilmente. Es fácil de instalar. Solo son diez minutos para instalar la base y el poste de soporte.

【Multifunción】: El maniquí puede exhibir sus productos en una ventana, en un mostrador, en un estante de exhibición escalonado o en el piso.

【Servicio】: Solo se necesitan entre 9 y 15 días hábiles para que se entregue el paquete. Garantía de devolución del 100% del dinero en un plazo de 30 días.

Maniquí Mujer de Costura, Mannequin Altura Ajustable Retráctil Maniquí Femenino, Busto de Señora 36-44 Euro, Maniqui Donna, Diseño Ergonómico con Fijadores de Tamaño, 13-Partes, Talla S-L (Rojo) € 179.99 in stock 2 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANIQUÍ AJUSTABLE - El maniquí de costura ajustable EFFEKTIV S-L con sus 13 puntos ajustables permite ajustarlo a las medidas exactas del cuerpo. El modelo único de maniquí de mujer puede copiar con exactitud los parámetros de cualquier figura dentro de un amplio espectro. Esto permite el uso de un maniquí de mujer de diferente altura y talla, considerando todas las características posibles del físico. Se monta rápida y fácilmente y se puede desmontar para ahorrar espacio.

AJUSTE INDEPENDIENTE DE LOS PARÁMETROS – El maniquí de costura está equipado con 13 elementos y tiene amplias funciones, incluyendo la fijación por separado de los parámetros: busto (84-102 cm), cintura (64-81 cm) and cadera (86-103 cm)

TRÍPODE BASE – El diseño ergonómico del soporte de trípode hace que el maniquí regulable de costura sea más estable con un poste de metal. El soporte de cuatro patas garantiza una estabilidad adicional al maniquí profesional. La altura ajustable de 130-170 cm permite adaptar la altura del torso a sus necesidades.

MÚLTIPLES USOS – Utilice el maniquí completo de mujer para colgar prendas, cepillarlas y mantenerlas bien cuidadas. Además de su función principal, el maniquí puede utilizarse para limpiar y planchar/vaporizar la ropa. La superficie del maniquí de costura es fácil de limpiar con un cepillo de vapor (función delicada).

MATERIAL – El maniquí de confección está fabricado con materiales hipoalergénicos. El material de alta calidad y la delicada elaboración garantizan su excelente durabilidad. La superficie especial hace que el producto no resbale. La suave tapicería del maniquí femenino permite cortar el tejido con agujas y realizar el marcado necesario con tiza.

Maniqui Costura Ajustable Lunares Azul Claro 8-Partes | Pequeño (S) [Talla EUR 38 a 44] € 199.95 in stock 1 new from €199.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo dividido en 8 partes para así alargar la cintura

Hecho de un material plástico ligero y cubierto en tela nailon con respaldo en foam.

Soporte de 4 pies

Hombros completos para una mejor caída de las mangas

Contorno del Pecho: 84-99 cm | Contorno de Cintura: 66-82 cm | Contorno de Cadera: 91-106 cm | Largo de Espalda: 38-43 cm | Contorno Cuello: 37 cm | Altura Total: 190 cm | Cintura a Cadera: 23 cm | Ancho de Hombro: 35.5 cm | Altura Pecho: 23 cm | Por favor, revise sus medidas.

GXFWJD 3pcs Maniqui Costura Lino Mujer con reposabrazos Ajustable Maniquí Trípode Torso Femenino de Costura para Exhibición de Escaparate Altura (Color : D, Size : S/Small) € 582.87 in stock 1 new from €582.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elija materiales de alta calidad: el maniquí sujetable está hecho de material PE, soporte de hierro, brazos y base de madera.La base se puede utilizar durante mucho tiempo y soporta firmemente todo el maniquí.

Altura ajustable: este maniquí tiene una perilla ajustable y la altura del maniquí de vestir se puede ajustar de aproximadamente 52 a 69 pulgadas (la altura del modelo con la cabeza se puede ajustar de 57 a 73 pulgadas).Gira la perilla para encontrar la altura del vestido que más te convenga.

Brazos de madera maciza desmontables: brazos enchufables con resorte y manecillas de madera maciza realistas y flexibles, fáciles de quitar, los brazos se pueden doblar hasta 90 °, puede ajustar los brazos para mostrar su traje en diferentes poses.

La mejor opción para exhibir: la superficie del modelo está cubierta con tela de lino limpia y beige.Los dos orificios en el torso pueden satisfacer las diferentes necesidades de los productos básicos.El agujero en el centro donde se puede insertar el soporte al mostrar el vestido.El soporte se puede insertar en el otro orificio cuando se muestran los pantalones.

Fácil de montar y desmontar: puedes ponerlo donde lo necesites.La base estable lo hace adecuado para uso en interiores y exteriores.Fácil de montar, los maniquíes se pueden montar o desmontar en minutos sin necesidad de herramientas

Maniqui Costura Ajustable Hollyhock Verde 8-Partes | Pequeño (S) [Talla EUR 38 a 44] € 199.95 in stock 1 new from €199.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo dividido en 8 partes para así alargar la cintura

Hecho de un material plástico ligero y cubierto en tela nailon con respaldo en foam.

Soporte de 4 pies

Hombros completos para una mejor caída de las mangas

Contorno del Pecho: 84-99 cm | Contorno de Cintura: 66-82 cm | Contorno de Cadera: 91-106 cm | Largo de Espalda: 38-43 cm | Contorno Cuello: 37 cm | Altura Total: 190 cm | Cintura a Cadera: 23 cm | Ancho de Hombro: 35.5 cm | Altura Pecho: 23 cm | Por favor, revise sus medidas.

pujindu Maniqui Costura Mujer, Maniquies Torso con Brazos De Madera Cabeza Desmontable, Ropa Dummy Mostrar Soporte para Maniquí, Ajustable Altura 140-190cm (Color : Gold, Tamaño : M) € 220.99 in stock 1 new from €220.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ATRACTIVO ESCAPARATE: Este maniqui puede mostrar la ropa a los clientes y permitir que los transeúntes se detengan frente a su escaparate. En la tienda de diseño de ropa a medida, convierta sus diseños en realidad y muestre los trajes en toda su belleza con el maniquies

CUBIERTA DE LINO: El modelo de maniquí tiene una envoltura de tela de lino suave y transpirable, fácil de llevar. No daña la ropa. Deja que el maniquí se pruebe la ropa, fácil de poner y quitar. Permite fijar la ropa/tela al cuerpo, o colgar los pendientes para una mejor presentación

PIEZAS DESMONTABLES: El maniquis de mujer tiene brazos y cabeza de madera. Cada parte se puede desmontar, se puede fijar en diferentes posiciones. Crea diferentes posturas para satisfacer diferentes necesidades, se utiliza para los estudiantes de moda, modistas, estilistas, tiendas de ropa, o la decoración del hogar

ALTURA AJUSTABLE: Base de metal 30x40cm, la altura del manequim se puede ajustar, se puede ajustar entre 140-190cm, y se puede ajustar según la necesidad. El maniquí con 2 agujeros de montaje ABS debajo, para diferentes necesidades con faldas o pantalones

TAMAÑO: Hombro: 38cm/14.96'', Busto: 86cm/33.85'', Cintura: 66cm/25.98'', Caderas: 84cm/33.07''; La altura del cuerpo de la modelo es 82cm/32.28''. Las proporciones estándar del cuerpo añaden más glamour

Maniqui Costura Ajustable Negro 8-Partes | Medio (M) [Talla EUR 44 a 50] € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contorno del Pecho: 99-119cm | Contorno de Cintura: 81-104cm | Contorno de Cadera: 104-122cm | Largo de Espalda: 38-42cm | Contorno Cuello: 38-45cm | Altura Total: 180cm | Cintura a Cadera: 18cm | Ancho de Hombro: 39cm | Altura Pecho: 27cm | Por favor, revise sus medidas.

8 parte ficticia con 12 ruedas de ajuste.

Soporte patas 4 plástico. Viene con marcador de dobladillo de agarre de pin.

Cubierta con respaldo de espuma de nylon permite fácil fijar y marcar.

2 años de garantía del fabricante que cubre defectos de fabricación o materiales

Maniqui Costura Ajustable Florentino 8-Partes | Medio (M) [Talla EUR 44 a 48] € 216.95 in stock 1 new from €216.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo dividido en 8 partes para así alargar la cintura

Hecho de un material plástico ligero y cubierto en tela nailon con respaldo en foam.

Soporte de 4 pies

Hombros completos para una mejor caída de las mangas

Contorno del Pecho: 100-116 cm | Contorno de Cintura: 81-97 cm | Contorno de Cadera: 104-120 cm | Largo de Espalda: 38-43 cm | Contorno Cuello: 38 cm | Altura Total: 190 cm | Cintura a Cadera: 23 cm | Ancho de Hombro: 38 cm | Altura Pecho: 27 cm | Por favor, revise sus medidas.

Maniqui Costura Mujer Material de terciopelo Torso con 135-205cm Ajustable Altura base Ropa Dummy Mostrar Soporte para Exposición de Ropa en los Escaparates ( Color : Light brown , Size : S/Small ) € 218.96 in stock 1 new from €218.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODELO FEMENINO MODELO DE ROPA: La parte superior del cuerpo es un torso de fibra de vidrio, cubierto con terciopelo, suave y cómodo para no dañar la ropa.

AJUSTABLE EN ALTURA: el modelo de ropa del modelo femenino se puede ajustar en altura mediante la perilla en la varilla de acero inoxidable, que se puede ajustar entre 135-205 cm, ya sea un vestido largo, un abrigo o una pelea corta, se puede mostrar perfectamente.

BASE RESISTENTE: La base de metal en la parte inferior combinada con la barra telescópica de acero inoxidable puede soportar ropa, disfraces, vestidos de novia, muebles y materiales decorativos más pesados.Proporciona un fuerte soporte para la ropa.

ACCESORIOS DE EXHIBICIÓN: puede usar nuestras formas de ropa de modelos femeninos para exhibir sus productos en ventanas, mostradores, exhibidores escalonados o en el piso.Ideal para suéteres, camisetas, chaquetas, vestidos, pantalones, camisas y blusas, también puede poner sus zapatos en la base para ponérselos y quitárselos fácilmente.

FÁCIL DE MONTAR Y DESMONTAR: Puedes montar o desmontar este maniquí en minutos sin necesidad de herramientas.El maniquí se puede mover para que puedas ponerlo donde lo necesites.

Prym 611 756 Prymadonna - Galán para costura (talla M, 8 piezas) € 195.65 in stock 3 new from €195.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones : El cofre 100 -116 cm, cintura 82-99 cm , cadera 104 -122 cm

forma del vestido ajustable en el tamaño de la hembra M

Individualmente ajustable en el cuello, la cintura, el pecho y la cadera

Robusto, plegable de cuatro - soporte de patas

Rotación de 8 piezas de forma de vestir con alfiletero integrada en el área del cuello

vidaXL Maniquí Busto de señoras Color Blanco y Negro € 77.60 in stock 7 new from €77.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estas diferentes opciones de configuración permite que se adapte a tus necesidades específicas

Material: Poliéster (torso), MDF (trípode), madera macizo (tubo superior y palo cubierta ) y acero pintado (palol); Hombro cruzado: 37 cm; Pecho: 84 cm

Estas diferentes opciones de configuración permite que se adapte a tus necesidades específicas

El torso del busto está hecho de 100% poliéster, perfecto para el pequeño anclaje que quieras.Este maniquí viene completo con el torso, el trípode, la parte superior de cardo y el poste. READ dopo debido giorni si è constituido

CDDUOLA Maniquí Femenino de Costura, con Brazos De Madera Busto de Señora Maniquies Torso con Base De Arte De Madera, Modistas Exhibición Altura Ajustable, Blanco (Tamaño : Medium-Women) € 215.00 in stock 1 new from €215.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: El cuerpo principal de la parte superior del cuerpo del modelo está hecho de espuma, con baja densidad y peso ligero; La parte superior del cuerpo está envuelta con una capa de algodón, que tiene una buena textura; Los brazos de madera de madera maciza son duraderos y resistentes al desgaste; La varilla está hecha de acero inoxidable y la base está hecha de madera, resistente y estable

CUERPO SUPERIOR MECÁNICO: La cabeza del modelo es una interfaz de tornillo y no se cae al cambiar; La articulación del hombro adopta la interfaz de resorte de perilla tradicional, que tiene una gran estabilidad; El brazo de madera maciza articulado de tres secciones se puede cambiar libremente de movimiento y los dedos también son flexibles

BASE ESTABLE: La base de arte de madera se combina con una barra telescópica de acero inoxidable, es resistente y duradera, evita que el modelo se mueva, sostiene a todo el maniquí femenino y brinda un fuerte soporte para la ropa

TAMAÑO: La altura del modelo se puede ajustar y el rango de ajuste es de 132 cm a 182 cm; el ancho de los hombros del modelo es de 38 cm, la circunferencia del busto es de 86 cm, la circunferencia de la cintura es de 66 cm, la circunferencia de la cadera es de 84 cm(El tamaño del modelo se mide manualmente. Debido a las diferentes herramientas de medición y técnicas, el tamaño puede variar en 1-2 cm.Si le importa, haga su pedido con cuidado)

SOPORTE DE EXHIBICIÓN: Los maniquíes son de alta calidad y son adecuados como decoración en su hogar, como en un dormitorio o vestidor, o en un escaparate para exhibir su ropa favorita o vestido de novia: se convertirá en un verdadero centro de atención

AMSXNOO Maniquí Busto de Señoras, Ajustable Altura Maniqui Costura Mujer con Base de Metal Rectángulo, Maniquí Torso Femenino para Exhibición de Escaparate (Color : White, Tamaño : A) € 167.99 in stock 2 new from €167.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANIQUÍ BUSTO DE SEÑORAS: La parte superior del cuerpo es un torso de FRP, con una cubierta de lino, relleno con una pequeña cantidad de algodón PP en el medio para reducir el daño a la ropa, y se puede mover a cualquier lugar, ancho de hombros x busto x cintura x circunferencia de cadera: 36x81x62x85CM (14x32x24x34in)

REGULABLE EN ALTURA: Base metálica 33x40cm, la maniquí busto de señoras se puede ajustar en altura mediante perilla en varilla de acero inoxidable, se puede ajustar entre 120-210 cm, ya sea una falda larga, un abrigo o un chaleco corto, se puede exhibir perfectamente

BASE RESISTENTE: La base cepillada de oro rectangular en la parte inferior se combina con una barra telescópica de acero inoxidable, que es fuerte y duradera, evita que el modelo se mueva, sostiene todo el torso de maniquí y brinda un fuerte soporte para la ropa

ACCESORIOS DE EXHIBICIÓN: Puede usar nuestro maniquí costura para exhibir sus productos en ventanas, mostradores, exhibidores escalonados o en el piso. Perfecto para suéteres, camisetas, chaquetas, vestidos, pantalones, camisas y blusas, también puede poner zapatos en la base para ponérselos y quitárselos fácilmente

FÁCIL MONTAJE: El maniquí busto de señoras se puede instalar en minutos sin necesidad de herramientas. Perfecta para exponer tu ropa y complementos en escaparates, vestidores. Puedes colgar tu ropa pesada y material decorativo con confianza

Maniqui Costura Ajustable Lunares Púrpura 8-Partes | Pequeño (S) [Talla EUR 38 a 44] € 199.95 in stock 1 new from €199.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo dividido en 8 partes para así alargar la cintura

Hecho de un material plástico ligero y cubierto en tela nailon con respaldo en foam.

Soporte de 4 pies

Hombros completos para una mejor caída de las mangas

Contorno del Pecho: 84-99 cm | Contorno de Cintura: 66-82 cm | Contorno de Cadera: 91-106 cm | Largo de Espalda: 38-43 cm | Contorno Cuello: 37 cm | Altura Total: 190 cm | Cintura a Cadera: 23 cm | Ancho de Hombro: 35.5 cm | Altura Pecho: 23 cm | Por favor, revise sus medidas.

HIYOUGO Maniqui Costura Mujer, Altura Ajustable Maniquies Torso Femenino de Costura con Mano Articulada Flexible, Desmontable Maniquí Busto de Señoras para Escaparates (Color : C) € 220.99 in stock 1 new from €220.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE Y DURADERO: Las formas del maniquí están hechas de material PP de alta calidad, el torso está cubierto con lino de alta calidad, resistente, liviano y fácil de mover. Por lo tanto, su ropa nunca se usaría, ni siquiera un poco.

ALTURA AJUSTABLE: Para adaptarse a diferentes prendas, la altura de este estante de exhibición se puede ajustar de 51 "a 78" (132-200 cm), Consejos: El clip está en el cuerpo principal. (Puede usar el clip para ajustar la altura).

GRAN ESTABILIDAD: El poste de soporte hecho de metal y la base rectangular más resistente pueden soportar fuertemente todo el maniquí. Asegura la estabilidad y robustez del maniquí. Además, puede mostrar la colocación de su vestido poniendo los zapatos

MANIQUÍ DE MUJER PERFECTO: Ancho de hombros 14 "/ 36cm; busto 31" / 81cm; circunferencia de la cintura 24 "/ 62cm. La circunferencia de la cadera es 33" / 85cm; la forma del vestido es muy adecuada para la exhibición de la tienda de ropa, la fotografía y la decoración del hogar

EXCELENTE PARA EXHIBIR: Puede usarlo para exhibir sus productos en una ventana, en un mostrador, en un estante de exhibición escalonado o en el piso. Ideal para suéteres, camisetas, chaquetas, vestidos, blusas, jeans, jeans, aretes, collares, joyas, etc.

Maniqui Costura Ajustable Hollyhock Gris 8-Partes | Grande (L) [Talla EUR 48 a 50] € 229.95 in stock 1 new from €229.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo dividido en 8 partes para así alargar la cintura

Hecho de un material plástico ligero y cubierto en tela nailon con respaldo en foam.

Soporte de 4 pies

Hombros completos para una mejor caída de las mangas

Contorno del Pecho: 112-130 cm | Contorno de Cintura: 94-112 cm | Contorno de Cadera: 117-134 cm | Largo de Espalda: 43-47 cm | Contorno Cuello: 38 cm | Altura Total: 180 cm | Cintura a Cadera: 20 cm | Ancho de Hombro: 43 cm | Altura Pecho: 30 cm | Por favor, revise sus medidas.

