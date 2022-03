Inicio » Electrónica Los 30 mejores Mando Sony Bravia de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Mando Sony Bravia de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

RM-ED047 Reemplazo de Control Remoto para Sony Bravia TV - Compatible con Todos los Controles remotos de Sony TV RM-YD103 RM-ED047 rm-ed050 rm-ed060 rm-ed061 KDL-40HX750 KDL-46HX850 KDL-32R300B € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Idéntico al original: la función y la apariencia, el tamaño de los botones, etc. Son exactamente iguales al control remoto original. Totalmente compatible con TV. Ligero, como tu viejo control remoto. Solución perfecta para reemplazar el control remoto del televisor viejo o roto.

Reemplazo perfecto: TV de reemplazo para el control remoto de alta calidad Sony RM-ED047, compatible con algunos modelos: RM-ED050 / RM-ED060 / RM-ED061 / KDL-46S4100 / KDL-52S4100 / KDL-55HX855 / KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-31BDU

No requiere configuración: ligera y totalmente funcional. Sólido y bien hecho, sin necesidad de programación / ajuste, funciona perfectamente sin código complicado, buena transmisión, comando de respuesta perfecta. Simplemente inserte las baterías (no incluidas)

Fácil de agarrar: el diseño ligero y ergonómico lo hace muy cómodo. Perfecto para todos, especialmente adecuado para niños, ancianos. El control remoto es resistente y liviano, es fácil de instalar, los botones son suaves y resistentes, el botón tiene buena elasticidad, solo presione el botón ligeramente, funciona perfectamente

Calidad garantizada: fabricada en ABS de alta calidad, es muy resistente y no huele. Un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y ofrecemos una política de devolución de 10 años. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en caso de problemas con nuestro producto o servicio.

Nuevo Mando a Distancia Universal para Sony LCD/LED TV (Botón Netflix),No Se Requiere Configuración del Televisor Control Remoto Universal RM-L1275 N-Sries € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Perfecto para el Control Remoto de SONY】: Compatible con todos los controles remotos de SONY, la función es 100% idéntica a la función original. 100% coinciden con todos los televisores LG: RM-GA009RM-YD047 RM-GA015RM-YD079 RM-GA016RM-Z5401 RM-GA018RMT-TX100U RM-GA019RMT-TX100D.

【Estabilidad】: el control remoto de reemplazo SONY perfecto, la distancia de transmisión es el reemplazo perfecto para el control remoto dañado o viejo, cubriendo todas las funciones del control remoto original.

【No se Requiere Configuración】: No se requiere programación o configuración, solo conecte la batería (no suministrada) y comience a usar el control remoto LG de reemplazo. Es la opción ideal cuando necesita reemplazar su control remoto original.

【Fácil de Agarrar】: El diseño liviano y ergonómico lo hace muy cómodo. Este control remoto es fácil de agarrar y difícil de deslizar. Apto para todos (niños, adultos, personas mayores, etc.).

【Programa de Garantía de por Vida】: Un control remoto de reemplazo de alta calidad que satisface sus necesidades y ofrece una garantía de por vida. Si tiene alguna sugerencia, no dude en contactarnos.

Repuesto RMT-TX100D Mando Sony Universal para Sony bravia TV fit para RMT-TX200E RMT-TX300E Control Remoto para Sony bravia € 9.29

€ 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RMT-TX100D mando Sony bravia para Sony bravia TV fit para RMT-TX200E RMT-TX300E RMT-TX102D remote control for sony

Este no es el control remoto original de para Sony, pero para la mayoría de los televisores Sony, se puede usar de fábrica sin ninguna programación.

No se requiere ajuste: Reemplace el control remoto. No se requiere programación ni configuración. Fácil de usar. Requiere 2 pilas AA (no incluidas).

Fácil de transportar: su tamaño compacto hace que el control remoto sea fácil de operar.

Mantenimiento de por vida: un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y mantenimiento de por vida. Si hay un problema con nuestro producto o servicio, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Adaptador Dvi A Hdmi de 2022 - Revisión y guía

FYCJI Nuevo Reemplazo Mando Sony Bravia TV RM-ED047 RM-ED050 RM-YD103 RM-ED060 RM-ED061 Compatible con Todos los televisores Sony Mando a Distancia Universal para Sony Bravia TV € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo mando tv Sony RM-ED047, la función es la misma que la del mando a distancia original y totalmente compatible con el televisor. Como tu viejo control remoto. Es la solución perfecta para reemplazar el control remoto de TV viejo o dañado.

Este reemplazo de mando universal tv Sony bravia Adecuado para Sony Bravia TV: RM-ED049 RM-ED050 RM-ED052 RM-ED060 RM-ED046 RM-ED044 RM-ED045 RM-ED048 RM-ED053.

Mando sony bravia universal No se requiere configuración, simplemente inserte la batería (no incluida) para usar el nuevo control remoto de reemplazo de Sony.

Control Remoto para Sony Bravia TV RM-ED047 el diseño y ergonómico lo hace muy cómodo. Perfecto para todos. El mando a distancia es ligero, y resistente el botón es suave fuerte y tiene buena elasticidad solo un, clic de un botón funciona perfectamente

Fabricada en ABS de alta calidad, Resistencia a la caída, sin olor. Y ofrecemos una política de devolución de 5 años. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos.

ALLIMITY RMF-TX310E Mando a Distancia reemplazado por Sony Bravia LED LCD TV KD-43XF8096 KD-43XF7596 KD-43XE8396 KD-43XE8099 KD-43XE8096 KD-43XE8088 KD-43XE8077 KD-43XE8005 KD-43XE8004 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto RMF-TX310E Reemplazado por Sony Bravia LED LCD TV KD-43XF8096 KD-43XF7596 KD-43XE8396 KD-43XE8099 KD-43XE8096 KD-43XE8088 KD-43XE8077 KD-43XE8005 KD-43XE8004

No requiere configuración, simplemente inserte las baterías para que funcionen bien.

¡Envío rápido!

90 días de garantía con excelente servicio de devolución.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.

Mando a distancia universal para la televisión Sony Bravia de la marca Angrox € 14.64 in stock 1 new from €14.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mando a distancia 100% nuevo de la marca Angrox.

Para los siguientes modelos Sony: KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-22BX320 KDL-22BX321 KDL-32R300B KDL-32BX320 KDL-32BX321 KDL-32BX420 KDL-32BX421 KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-46BX420 KDL-46BX421 KDL-55BX520.

Pilas e instrucciones no incluidas.

Fácil de usar (no requiere configuración ni programación, poner pilas).

Funcionará solo al poner las dos pilas.

ALLIMITY RM-ED022 Mando a Distancia reemplazado por Sony LCD Bravia TV RMED022 KDL-22BX200 KDL-22BX200/W KDL-22EX302 KDL-26EX302 KDL-32BX300 KDL-32BX300U2 KDL-32BX301CEI KDL-32BX400 € 9.75 in stock 1 new from €9.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto RM-ED022 Reemplazado por Sony LCD Bravia TV RMED022 KDL-22BX200 KDL-22BX200/W KDL-22EX302 KDL-26EX302 KDL-32BX300 KDL-32BX300U2 KDL-32BX301CEI KDL-32BX400

No requiere configuración, simplemente inserte las baterías para que funcionen bien.

¡Envío rápido!

90 días de garantía con excelente servicio de devolución.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.

Repuesto RM-ED007 Mando Sony bravia para Sony bravia TV fit para Control Remoto para Sony TV € 10.49

€ 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repuesto RM-ED007 Mando TV Sony para Sony bravia TV,mando universal tv sony para Sony TV

No es necesario ajustar: control remoto de repuesto. No se requiere programación ni configuración. Fácil de usar. Requiere 2 pilas AA (no incluidas).

FÁCIL de llevar: su tamaño pequeño y compacto hace que este control remoto sea fácil de llevar y difícil de deslizar.

Mantenimiento de por vida: un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y mantenimiento de por vida.

Servicio postventa: en caso de problemas con nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos.

LMZMYTX reemplazo Mando Sony RM-ED011 para Sony RM-ED011, Mando Sony Bravia para Sony Bravia TV KD-49XD7004 KD-55XD7004 KD-65XD7005 KD-50SD8005 KD-43X8000D KD-55X7000D € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LMZMYTX reemplazo mando tv Sony RM-ED011 para Sony Bravia TV KD-49XD7004 KD-55XD7004 KD-65XD7005 KD-50SD8005 KD-43X8000D KD-55X7000D

LMZMYTX reemplazo mando Bravia Sony RM-ED011 para Sony TV compatible con reemplazo mando Sony RM-ED011 para Sony RM-ED011

No requiere programación: inserte dos baterías para usar (batería no incluida)

LMZMYTX El control remoto es fácil de usar, confiable en calidad, estable en rendimiento y puede reemplazar perfectamente el control remoto original

Mantenimiento del producto: cuando lo use, si tiene problemas de calidad, puede contactarnos en cualquier momento

LMZMYTX reemplazo Mando Sony RMT-TX300E para Sony TV Adecuado para Mando Sony bravia para Sony bravia TV € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LMZMYTX reemplazo mando Sony universal RMT-TX300E para Sony TV apto para mando para sony RMT-TX300E

LMZMYTX reemplazo mando Sony bravia RMT-TX300E para mando Sony TV apto para mando para sony bravia tv KDL32W660E KDL32W660E KDL40W660E KDL40W660E KDL-KD 43X7000E KD43X7000F KD-49X7000E KD49X7000F KD-55X7000E KD55X7000F KD-60X6700E KD65X7000E KD-65X7000F KD70X6700E KD70X6700E

No requiere programación: inserte dos baterías para usar (batería no incluida)

LMZMYTX El control remoto es fácil de usar, confiable en calidad, estable en rendimiento y puede reemplazar perfectamente el control remoto original

Mantenimiento del producto: al usarlo, si tiene problemas de calidad, puede contactarnos en cualquier momento

LMZMYTX Reemplazo Mando Sony Bravia rm-ed009 para Sony TV, Mando a Distancia Sony bravia para Sony Bravia TV € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LMZMYTX Reemplazo mando Sony Bravia rm-ed009 mando para Sony Bravia tv KDL-32U3000 KDL-32U3000 KDL-37P300H KDL-37P3000 KDL-40U3000 KDL-40T3000

LMZMYTX Reemplazo mando a distancia sony bravia rm-ed009 para Sony tv compabitle con mando tv sony bravia original

No requiere programación: inserte dos baterías para usar (batería no incluida)

LMZMYTX El control remoto es fácil de usar, confiable en calidad, estable en rendimiento y puede reemplazar perfectamente el control remoto original

Mantenimiento del producto: al usarlo, si tiene problemas de calidad, puede contactarnos en cualquier momento

EAESE Sony RMT-TX100D Mando a Distancia para Sony Bravia Smart TV Control Remoto RMT-TX102D € 9.39 in stock 1 new from €9.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANDO A DISTANCIA SONY PERFECTO: Son exactamente iguales al mando a distancia original de Control Remoto Sony Bravia. Todos los televisores Sony son 100% compatibles: RMT TX100D KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C.

RENDIMIENTO ESTABLE: Solución perfecta para reemplazar el mando a distancia Sony viejo o roto, que cubre todas las funciones del mando a distancia original.

NO SE REQUIERE CONFIGURACIÓN: Sólido y bien hecho, no es necesario programar / ajustar el mando a distancia Sony, funciona perfectamente sin código complicado, buena transmisión, comando de respuesta perfecta. Simplemente inserte las baterías (no incluidas).

FÁCIL DE USAR: El diseño ligero y ergonómico lo hace muy cómodo. Este mando a distancia es fácil de sostener y difícil de deslizar. Apto para todos los niños, adultos, ancianos. RMT-TX100D los botones son suaves y resistentes, el botón tiene buena elasticidad, solo necesita presionar el botón ligeramente, funciona perfectamente.

PROGRAMA DE GARANTÍA: Fabricado en ABS de alta calidad, es muy resistente y no tiene olor. Un mando a distancia de reemplazo de alta calidad que satisface sus necesidades y ofrece una garantía de 5 años. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en caso de problemas con nuestro producto o servicio.

Repuesto Mando Sony bravia RMT-TX300E para Sony bravia TV, Control Remoto para Sony TV con Botones Netflix y You Tube € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repuesto RMT-TX300E mando universal tv sony para Sony bravia TV RMT-TX200E RMT-TX100D RMT-TX102D RMT-TX101J

Botón de acceso directo: Netflix, You Tube! Los atajos de teclas de acceso rápido le brindan acceso rápido y efectivo a las funciones de TV Sony más populares.

Mando a distancia de repuesto RMT-TX300E apto para TV LCD LED Sony: KDL-40WE663 KDL-40WE665 KDL-43WE754 KDL-43WE755 KDL-49WE660 KDL-49WE663 KDL-49WE665 KDL-49WE750 KDL-49WE5

No requiere ajuste: no requiere programación ni configuración, requiere 2 baterías AA (no incluidas). Su tamaño compacto hace que el control remoto sea fácil de operar.

Mantenimiento de por vida: un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y mantenimiento de por vida. Si hay un problema con nuestro producto o servicio, no dude en contactarnos.

LMZMYTX Reemplazo Mando Sony Bravia rm-ed007 para Sony Bravia TV KD-49XD7004 KD-55XD7004 KD-65XD7005 KD-50SD8005 € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LMZMYTX Reemplazo mando tv Sony rm-ed007 para Sony tv compabitle con Reemplazo control remoto Sony rm-ed007 para Sony RM-ED007 RM-ED008

LMZMYTX Reemplazo mando Bravia Sony rm-ed007 para Sony Bravia TV KDL-32U2530 KDL32U2000 KDL40U2520 KDL-40U2000 KDF50E2010 KDF-50E2000

No se requiere programación: inserte dos baterías para usar (batería no incluida)

LMZMYTX El control remoto es fácil de usar, confiable en calidad, estable en rendimiento y puede reemplazar perfectamente al control remoto original.

Mantenimiento del producto: al usarlo, si encuentra problemas de calidad, puede contactarnos en cualquier momento

Reemplace el Mando Sony RM-ED011 para Sony Bravia TV fit para Control Remoto para Sony TV € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo RM-ED011 mando Sony Bravia para Sony Bravia tv LCD LED HD,mando universal tv sony para RM-ED009 RM-ED012

No es necesario ajustar: control remoto de repuesto. No se requiere programación ni configuración. Fácil de usar. Requiere 2 pilas AA (no incluidas).

FÁCIL de llevar: su tamaño pequeño y compacto hace que este control remoto sea fácil de llevar y difícil de deslizar.

Mantenimiento de por vida: un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y mantenimiento de por vida.

Servicio postventa: en caso de problemas con nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Pilas Recargables Duracell de 2022 - Revisión y guía

Reemplazo Mando RMT-TX100D para Mando a Distancia Sony Bravia RMT-TX100D RMT-TX102D RMT-TX200E RMT-TX300E RMT-TX310E- No Se Requiere Configuración Mando Sony TV € 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [REEMPLAZO PERFECTO MANDO A DISTANCIA SONY BRAVIA] Reemplazo Mando a Distancia Sony Bravia RMT-TX100D para Mando Sony TV RMT-TX100D RMT-TX102D RMT-TX200E RMT-TX300E, Compatible con algunos modelos: RMT-TX100D RMT-TX102D RMT-TX200E RMT-TX300E RMT-TX101J RMT-TX102U KD-43X8301C KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55L-65W809C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C

[Servicio postventa]Ofrecemos una garantía de por vida para nuestros productos. 100% clientes satisfechos. Por favor, no dude en contactarnos si necesita alguna sugerencia.

[SIN NECESIDAD DE CONFIGURACIÓN] No requiere programación ni configuración, simplemente inserte las baterías (no incluidas) y comience a usar el control remoto de reemplazo para Sony TV Mando a Distancia

[PERFECTO PARA USAR] El diseño ligero y ergonómico hace que este control remoto sea fácil de agarrar e incómodo de deslizar. Apto para todos los niños, adultos, ancianos. Mando TV SONY RMT-TX100D los botones son suaves y resistentes, el botón tiene buena elasticidad.

[RENDIMIENTO ESTABLE] Una distancia de transmisión más lejana, reemplaza a la perfección su antigua dañada y cubre todas las funciones del Mando a Distancia original.

Mando a Distancia Sony RMT-TX102D € 24.96 in stock 2 new from €24.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mando a distancia original Sony

Por favor, asegúrate de que tu mando a distancia original es RMTTX102D como se indica arriba

No necesita programación

Reemplace el RM-ED009 Mando Sony Bravia para Sony Bravia TV fit para Control Remoto para Sony TV € 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplace el RM-ED009 Mando tv Sony Bravia para Sony Bravia TV,mando a distancia sony bravia para Sony RM-ED009 RM-ED011 RM-ED012

No es necesario ajustar: control remoto de repuesto. No se requiere programación ni configuración. Fácil de usar. Requiere 2 pilas AA (no incluidas).

FÁCIL de llevar: su tamaño pequeño y compacto hace que este control remoto sea fácil de sostener y difícil de deslizar.

Mantenimiento de por vida: un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y mantenimiento de por vida.

Servicio postventa: en caso de problemas con nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos.

EAESE Sony RM-ED047 Mando a Distancia para Sony Bravia Control Remoto Universal Smart TV KDL-32R300B KDL- 32BX320 KDL-46BX421 KDL-32BX321 KDL-32BX421 KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-46BX420 € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANDO A DISTANCIA SONY PERFECTO: Son exactamente iguales al mando a distancia original de Sony bravia. Todos los televisores Sony son 100% compatibles: RM-ED052 RM-ED050 RM-ED047 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED046 RM-ED044 KDL-22EX553 KDL-32EX653 KDL-32HX750KDL-32HX751 KDL-32HX753 KDL-32HX755 KDL-32HX757 KDL-32HX758. KDL-32HX759 KDL-40EX653. KDL-40HX750 KDL-40HX751 KDL-40HX753 KDL-40HX755. KDL-40HX756 KDL-40HX757 KDL-40HX758 KDL-40HX759 KDL-40HX75G KDL-40HX850 KDL-40HX853 KDL-40HX855 KDL-46HX751.

RENDIMIENTO ESTABLE: Solución perfecta para reemplazar el mando a distancia Sony viejo o roto, que cubre todas las funciones del mando a distancia original.

NO SE REQUIERE CONFIGURACIÓN: Sólido y bien hecho, no es necesario programar / ajustar el mando a distancia de Sony, funciona perfectamente sin código complicado, buena transmisión, comando de respuesta perfecta. Simplemente inserte las baterías (no incluidas).

FÁCIL DE USAR: El diseño ligero y ergonómico lo hace muy cómodo. Este mando a distancia es fácil de sostener y difícil de deslizar. Apto para todos los niños, adultos, ancianos. RM-ED047 los botones son suaves y resistentes, el botón tiene una buena elasticidad, solo presione el botón ligeramente, funciona perfectamente.

PROGRAMA DE GARANTÍA: Fabricado en ABS de alta calidad, es muy resistente y no tiene olor. Un mando a distancia de reemplazo de alta calidad que satisface sus necesidades y ofrece una garantía de 5 años. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en caso de problemas con nuestro producto o servicio.

VINABTY RM-ED045 Mando a Distancia para Sony TV RMED045 KDL-22EX320 KDL-24EX320 KDL-24EX325 KDL-26EX320 KDL-32EX421 KDL-32EX520 KDL-32NX520 KDL-32EX320 KDL-32EX525 KDL-32CX523 KDL-46HX720 KDL-46EX525 € 8.94 in stock 1 new from €8.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de alta calidad. Este es el mando a distancia de repuesto dedicado y cubre casi todas las funciones del mando original, reemplazo perfecto para Sony RM-ED045 LCD Bravia TV. Puede estar seguro de comprar.

Modelo compatible: KDL-22EX320 KDL-24EX320 KDL-24EX325 KDL-26EX320 KDL-26EX325 KDL-32EX420 KDL-32EX421 KDL-32EX520 KDL-32NX520 KDL-32EX320 KDL-32EX525 KDL-32CX523 KDL-37EX524 KDL-37EX720 KDL-37EX525 KDL-37EX521 KDL-40EX524 KDL-40EX525 KDL-40HX723 KDL-46EX521 KDL-46HX720 KDL-46EX525 KDL-46EX720 KDL-60NX720 RM-ED045 RMED045 RM ED045 etc.

El tamaño pequeño y compacto hace que este control remoto sea fácil de agarrar e incómodo de deslizar.

Fácil de usar, no requiere programación ni configuración. El paquete incluye: 1 mando a distancia (batería no incluida).

Envío rápido gratuito, garantía de 90 días. Si usted no está satisfecho con su compra por cualquier razón, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

LMZMYTX Reemplazo Mando Sony Bravia RMT-TX100D para Sony TV Compatible con Mando Sony Universal para Sony Bravia TV € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LMZMYTX Reemplazo Mando Sony universal RMT-TX100D para Sony tv compatible con mando para sony RMT-TX102D RMT-TX300E RMT-TX200E

LMZMYTX RMT-T100D mando sony bravia para sony bravia tv KDL-32R400C 43X8305C KD-49X8005C KDL-50W808C KD-55X9005C KD-65X8505C FW-75X8570C

No requiere programación: inserte dos baterías para usar (batería no incluida)

LMZMYTX El control remoto es fácil de usar, confiable en calidad, estable en rendimiento y puede reemplazar perfectamente el control remoto original

Mantenimiento del producto: al usarlo, si tiene problemas de calidad, puede contactarnos en cualquier momento

Reemplazo RMT-TX100D Mando Sony para Sony Bravia LED LCD Smart TV RMT-TX102D RMT-TX200E RMT-TX300E € 9.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo mando Sony - RMT-TX100D mando Sony tv, mando sony bravia tv para sony RMT-TX100D RMT-TX200E RMT-TX300E RMT-TX102D RMT-TX101J.

Compatible con Sony Bravia TV - RMT-TX100D mando tv Sony para sony bravia LED LCD smart tv KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55W809C KDL-65W858C KDL-65W857C KDL-75DL-55855C KDL-657C85W.

ÚSELO INMEDIATAMENTE - Simplemente coloque 2 pilas AAA (no incluidas) y listo para usar. No es necesario conectarse a la TV, no se requiere programación ni sintonización.

BUENA CALIDAD: el control remoto es de buena calidad, muy duradero y se puede usar durante mucho tiempo, la distancia de transmisión es mayor, los botones son suaves y fáciles de presionar y responden muy sensibles, los botones están claramente etiquetados. distante.

GARANTÍA: proporcione devolución e intercambio incondicionales después de la venta.El control remoto ha sido estrictamente inspeccionado y la calidad es muy buena, así que tenga la seguridad de comprar.Si tiene algún problema durante el uso, no dude en contactarnos a través de Amazon, lo haremos darte una respuesta satisfactoria lo antes posible

ALLIMITY RM-ED035 Mando a Distancia reemplazado por Sony Bravia LCD TV KDL-37EX500 KDL-37EX500E KDL-40BX400 KDL-40EX402 KDL-40EX500 KDL-40EX710 KDL-46EX401 KDL-46EX402 KDL-46EX711 KDL-40HX800 € 11.94 in stock 2 new from €11.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto RM-ED035 Reemplazado por Sony Bravia LCD TV KDL-37EX500 KDL-37EX500E KDL-40BX400 KDL-40EX402 KDL-40EX500 KDL-40EX710 KDL-46EX401 KDL-46EX402 KDL-46EX711 KDL-40HX800

No requiere configuración, simplemente inserte las baterías para que funcionen bien.

¡Envío rápido!

90 días de garantía con excelente servicio de devolución.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda.

ALLIMITY RM-ED017 Reemplazo de Mando a Distancia para Sony Bravia TV KDL-19S5730 KDL-22S5500 KDL-32P5550 KDL-32S5500 KDL-32S5600 KDL-32S5650 KDL-40P3600 KDL-40S5500 KDL-40S5650 € 8.94 in stock 1 new from €8.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RM-ED017 reemplazar el Mando a Distancia para Sony Bravia TV

Modelos compatibles KDL-19L4000 KDL-19S5700 KDL-19S5730 KDL-22S5500 KDL-26P5550 KDL-32L4000 KDL-32P3550 KDL-32P5550 KDL-32S5500 KDL-32S5600 KDL-32S5650 KDL-40P5650 KDL-40S5600 KDL-46WE5B KDL19S5700 KDL19S5730 KDL22S5500 KDL26P5550 KDL32L4000 KDL32P3550 KDL32P5550 KDL32S5500 KDL32S5600 KDL32S5650 KDL37P5650 KDL37S5600 KDL40P3600 KDL40S5500 KDL40S5650

KDL-37P5650 KDL-37S5600 KDL-40P3600 KDL-40S5500 KDL-40S5650 KDL19L4000 KDL19S5710 KDL22E5500 KDL26L4000 KDL26S5550 KDL32L4000K KDL32P3600 KDL32P5650 KDL32S5550 KDL32S5650 KDL37P3600 KDL37S5500 KDL37S5650 KDL40P5650 KDL40S5600 KDL46WE5B RMED017 KDL-19S5710 KDL-22E5500 KDL-26L4000 KDL-26S5550 KDL-32L4000K KDL-32P3600 KDL-32P5650 KDL-32S5550 KDL-32S5650 KDL-37P3600 KDL-37S5500 KDL-37S5650

MYHGRC Reemplazo Mando a Distancia para Sony RM-ED054 para Sony bravia TV-No Requiere configuración Mando a Distancia para Sony LCD/LED Smart TV € 9.25 in stock 1 new from €9.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【REEMPLAZO PERFECTO DEL Mando a Distancia Sony 】: la solución perfecta para reemplazar su Mando a Distancia de TV viejo o roto. El control remoto de reemplazo de Mando TV Sony bravia TV es compatible con la mayoría de los televisores Sony .El control remoto de reemplazo de Sony TV es compatible con algunos modelos: BIFK KDL32R400A KDL-32R420A KDL-32R421A KDL32R423A

【Estabilidad】: el control remoto de reemplazo Sony perfecto, la distancia de transmisión es el reemplazo perfecto para el control remoto dañado o viejo, cubriendo todas las funciones del Mando a Distancia original.

【NO REQUIERE CONFIGURACIÓN】: simplemente inserte las baterías (no suministradas) y comience a usar su control remoto de reemplazo de Sony TV.

【FÁCIL DE USAR】: fácil y simple de usar, acceso fácil y completo a todas las teclas y botones. Es la opción ideal cuando su control remoto original necesita un reemplazo.

【Programa de Garantía de por Vida】: el control remoto de reemplazo de alta calidad para satisfacer sus necesidades, viene con una garantía de por vida.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo manejaremos por usted dentro de las 24 horas.

ALLIMITY RM-ED046 Control Remoto reemplazado por Sony Bravia TV KDL-22CX32D KDL-26BX320 KDL-32BX320 KDL-32BX420 KDL-32EX310 KDL-40BX420 KDL-42EX410 € 8.44 in stock 1 new from €8.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto RM-ED046 Reemplazado por Sony Bravia TV KDL-22CX32D KDL-26BX320 KDL-32BX320 KDL-32BX420 KDL-32EX310 KDL-40BX420 KDL-42EX410

No requiere configuración, simplemente inserte las baterías para que funcionen bien.

¡Envío rápido!

90 días de garantía con excelente servicio de devolución.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda. READ Los 30 mejores Smarfone Moviles Libres Baratos de 2022 - Revisión y guía

RMT-TX100D Mando a Distancia de Repuesto para televisor Sony Smart TV para Mando a Distancia para Sony LCD/LED TV (Botón Netflix) No Se Requiere Configuración € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Idéntico al original: la función y la apariencia, el tamaño de los botones, etc. Son exactamente los mismos que los del control remoto original. Totalmente compatible con el televisor. Ligero, al igual que su viejo control remoto. Solución perfecta para reemplazar el control remoto de TV viejo o roto.

REEMPLAZO PERFECTO :Televisor de reemplazo para control remoto de alta calidad para Sony RMT-TX100D, Compatible con algunos modelos: KD-43X8301C RMT-TX101J RMT-TX102U RMT-TX102D KDL-75W855C KDL-55W807C KDL-65W855C KDL-55L-65W809C KDL-65W857C KDL-65W859C KDL-55W808C

No requiere configuración: ligero y totalmente funcional. Sólido y bien hecho, sin necesidad de programación / ajuste, funciona perfectamente sin código complicado, buena transmisión, comando de respuesta perfecta. Simplemente inserte las baterías (no incluidas)

Fácil de agarrar: el diseño liviano y ergonómico lo hace muy cómodo. Perfecto para todos, especialmente adecuado para niños, ancianos. El control remoto es robusto y ligero, es fácil de instalar, los botones son suaves y robustos, el botón tiene una buena elasticidad, es suficiente presionar ligeramente el botón, funciona perfectamente

Calidad garantizada: Hecho de ABS de alta calidad, es muy duradero y no tiene olor. Un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y ofrecemos una política de devolución de 10 años. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento si hay un problema con nuestro producto o servicio.

Reemplazo RM-ED007 Mando Sony Mando Sony Bravia TV para Sony TV - No se Necesita configuración € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REEMPLAZO PERFECTO - Reemplazo mando Sony RM-ED007 para mando sony bravia RM-ED007 RM-ED005 RM-ED008.

Control Remoto para Sony TV - RM-ED007 mando tv sony para sony bravia tv KDL15G2000 KDL20G2000 KDL20S2000 KDL20S2020 KDL26P2530 KDL26U2000 KDL32P2530.

Úselo directamente: simplemente inserte 2 baterías AAA (no incluidas) y estará listo para usar. No es necesario conectarlo a su televisor, no se requiere programación ni configuración.

BUENA CALIDAD: el control remoto es de buena calidad, muy duradero y se puede usar durante mucho tiempo. Distancia de transmisión más larga. Los botones son suaves y fáciles de presionar y responden con mucha sensibilidad, los botones están claramente etiquetados. Hermoso reemplazo para su anciano. roto desde la distancia.

GARANTÍA: proporcione un año de devolución e intercambio incondicional después de la venta. El control remoto ha sido estrictamente inspeccionado y la calidad es muy buena, así que tenga la seguridad de comprar. le dará una respuesta satisfactoria lo antes posible

Funda de Silicona para Mando a Distancia Sony RMF-TX600E RMF-TX500E RMF-TX621E RMF-TX520E, Funda Protectora para Mando TV Sony (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfectamente compatible: La funda protectora de silicona está especialmente diseñada para sony voice remote control - Mando a distancia Sony RMF-TX500E, RMF-TX500U, RMF-TX500P, RMF-TX500T, RMF-TX520U, RMF-TX520E, RMF-TX520P, RMF-TX600U, RMF-TX600E, RMF-TX600P, RMF-TX600C, RMF-TX611E, RMF-TX611U, RMF-TX621E, RMF-TX621U. 【NOTA: CONTROL REMOTO NO INCLUIDO】

Protección completa: La funda de silicona duradera protege contra caídas accidentales y agrega agarre al control remoto. Proporciona una buena protección para cada borde y esquina del control remoto. Evite eficazmente que el control remoto se resbale, se raye, se rompa o se pierda.

Colores Brillantes & Anti-perdido: Colores brillantes, fácil de identificar el control remoto. Redujo el riesgo de perder el control remoto de Sony durante la reproducción aleatoria. Cuando utiliza múltiples controles remotos, puede identificarlo rápidamente, lo que ahorra mucho tiempo.

Materiales de alta calidad: Hecho de silicona ecológica no tóxica. La funda de silicona ligera y antideslizante y la alta resistencia al desgarro hacen que el mando sony sea más duradero. A prueba de manchas y lavable, manteniendo su control remoto actualizado.

100% garantizado: Antes de comprar, confirme si coincide con su control remoto de acuerdo con nuestras fotos y el modelo indicado. Si no está seguro, contáctenos y lo ayudaremos.

Loutoc Reemplazo para Sony TV Remote, Universal Remote para Sony Bravia TV, RM-ED047 RM-YD103 RM-ED050 RM-ED052 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED061 € 13.77 in stock 1 new from €13.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 Nuestro mando a distancia Sony RM-ED047 de repuesto se adapta a todos los televisores Sony. Y también tienen lugar estos controles remotos de Sony: RM-ED047 RM-YD103 RM-ED050 RM-ED052 RM-ED053 RM-ED060 RM-ED061.

【Modelos de TV】 Para Sony TV KDL-40BX420 KDL-40BX421 KDL-22BX320 KDL-22BX321 KDL-32R300B KDL-32BX320 KDL-32BX321 KDL-32BX420 KDL-32BX421 KBDL-40L-40 KDL-32BX421 KBDL-46DX4 KDL-35 -65X830B KDL-65X830B KDL-70W830B KDL-70W840B KDL-70W850B KDL-70X830B XBR-49X850B XBR-55X850B XBR-55X900B XBR-65X850B XBR-65X900B -50DL XBR-65X9 KDL-22L4000 KDL-32L4000 KDL-37L4000 KDL-40S4100.

【Alta calidad y larga duración】 Un control remoto tiene una vida útil limitada que se aplica a todos sus componentes, incluido el material externo, los chips, los botones y la forma en que lo usamos. Una prueba exacta admite cada botón haciendo clic entre 4000 y 6000 clics.

【Funciona desde el primer momento】 Sin configuración, sin pares que funcionen directamente después de insertar las baterías. Expertos en probar principalmente las transmisiones para su propia referencia precisa. Una respuesta sobresaliente entre TV y controles remotos, disponible desde 6 metros hasta 8 metros.

【Servicio postventa】 No se preocupe ni tenga problemas si nos está quitando un control remoto de TV. Ofrecemos un reemplazo ilimitado en 30 días y un reembolso rápido dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su mensaje.

