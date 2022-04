Inicio » Electrónica Los 30 mejores Mando A Distancia Philips de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Mando A Distancia Philips de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mando a distancia para Philips UHD LED TV 43PUH4900/88 43PUK4900/12 43PUT4900/12 49PUH4900/88 49PUK4900/12 49PUT4900/12 55PUH4900/88 8 € 9.99 in stock 3 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mando a distancia genérico 398GR8BD

DigitalTech® - Mando Universal para televisores Philips. Compatible con más de 250 mandos Philips. € 11.00 in stock 1 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ALTA COMPATIBILIDAD: Sustituye a más de 250 mandos a distancia originales de Philips como el UHD LED 43PUH4900/88 43PUK4900/12 43PUT4900/12 49PUH4900/88 49PUK4900/12 49PUT4900/12 55PUH4900/88 22pfh4000 40pfh4201 22PFH4000 40PFH4201/88 40PFT4101 22PFT4232 40PFH4201 32PFH4101 2PFH4000/88 40PFH4101 RC2683203 RC2034312 RC2683203- 01 RC2034312/01 RC2034301-01 RC2034301 24PHH4000/88 24PHH40000 24PHH4000/88

FACILIDAD DE USO Y CONFIGURACIÓN: Lo hemos hecho fácil. Nuestros mandos de control remoto para televisión no necesitan ningún tipo de configuración o programación. Simplemente instale las pilas adecuadamente y el control remoto funcionará, sustituyendo al control remoto original.

⚙️ TODAS LAS FUNCIONES DEL MANDO ORIGINAL: Nuestros mandos han sido diseñados y fabricados para implementar todas las funcionalidades de los mandos originales para los que han sido pensados para sustituir.

MANDOS DE CALIDAD CONSTRUIDOS PARA DURAR: Nuestro compromiso es ofrecer unos buenos productos a nuestros clientes. Es por ello que nuestros productos han sido fabricados con los mejores materiales posibles. Tanto la carcasa del mando como su electrónica interior, así como los botones, han sido fabricados para asegurar la máxima durabilidad del mando y la mejor sensación de uso para usted.

BOTONESA ESPECIALES: Incorpora botones para SMART TV y para la plataforma de streaming NETFLIX

ALLIMITY Reemplazo del Control Remoto RC2034301/01 para Philips 19PFL5522D 19PFL5602D 20HF5335D 20PFL5522D 23PFL5522D 26PFL3512D 26PFL5522D 26PFL7532D 32PFL3512D 37PFL7662D 32PFL5522D 37PFL5522D € 8.97 in stock 1 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 19PFL5522D 19PFL5602D 20HF5335D 20PFL5522D 42PFL7662D 23PFL5522D 26PFL3512D 26PFL5522D 26PFL7532D 32PFL3512D 37PFL7662D 32PFL5522D 37PFL5522D 50PFP5532D 52PFL7403D 52PFL9632D

No necesitas ningún programa, solo necesitas poner pilas nuevas para usar.

90 días de garantía de devolución de dinero

Si tiene algún problema con el producto, solo contáctenos, prometemos ayudarlo a resolver los problemas.

ALLIMITY Control Remoto Reemplazo para Philips 4K UHD HDR Ambilight Smart TV 43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 € 9.93 in stock 2 new from €9.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control Remoto Reemplazo para Philips 4K UHD HDR Ambilight Smart TV 43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262

43PUS6262 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 43PUS6262/12 49PUS6262/12 50PUS6262/12 55PUS6262/12 65PUS6262/12

No necesita ninguna configuración, solo inserte la batería alcalina para que funcione bien.

Si tiene algún problema con el producto, solo avísenos, nos comprometemos a ayudarlo a solucionar los problemas.

MYHGRC Mando TV Philips para Mando Universal TV Philips -No Se Requiere Configuración para Philips TV Mando a Distancia Universal € 10.29 in stock 1 new from €10.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Perfecto para el Mando a Distancia de Philips】: Compatible con todos los controles remotos de Philips, 100% coinciden con todos los Philips TV.

【Estabilidad】: el control remoto de reemplazo Philips perfecto, la distancia de transmisión es el reemplazo perfecto para el control remoto dañado o viejo, cubriendo todas las funciones del Mando a Distancia original.

【No se Requiere Configuración】: No se requiere programación o configuración, solo conecte la batería (no suministrada) y comience a usar el control remoto Philips de reemplazo. Es la opción ideal cuando necesita reemplazar su Mando a Distancia original.Nota: Si el control remoto con la batería instalada no funciona con el televisor, presione Power+4 al mismo tiempo para cambiar a otro conjunto de códigos.

【Fácil de Agarrar】: El diseño liviano y ergonómico lo hace muy cómodo. Este control remoto es fácil de agarrar y difícil de deslizar. Apto para todos (niños, adultos, personas mayores, etc.)

【Programa de Garantía de por Vida】: Un control remoto de reemplazo de alta calidad que satisface sus necesidades y ofrece una garantía de por vida. Si tiene alguna sugerencia, no dude en contactarnos.Lo resolveremos por usted en 24 horas.

ALLIMITY Universal Control Remoto reemplazado Apto para Philips Blue-Ray Player LED LCD TV € 9.94 in stock 1 new from €9.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Universal Control Remoto reemplazado apto para PHILIPS Blue-Ray Player LED LCD TV

19HFL3233D/10 19PFL3504D 19PFL3505D 19PFL3606H/12 19PFL3606H/58 19PFL4505D 22PDL4906H/12 22PDL4906H/58 22PDL4906H/60 22PFL3206H/12 22PFL3206H/58 22PFL3504D/F7 22PFL3505D/F7 22PFL3606H/12 22PFL3606H/58 22PFL4505D/F7 22PFL4507/F7 26PDL4906H/12 26PDL4906H/60 26PFL3606H/12 26PFL3606H/58 26PFL4507/F7 26PFL4906H/12 26PFL4906H/58 32hfl4663S/F7 32PDL7906H/12 32PDL7906K/02 32PFL3406H/12 32PFL3406H/58 32PFL3504D/F7 32PFL3505D/F7 32PFL3505H/12 32PFL3506/F7 32PFL3506H/12 32PFL3506H/58

32PFL3514D/F7 32PFL3515D/F7 32PFL3606H/12 32PFL3606H/60 32PFL4505D 32PFL4507 32PFL4606H/12 32PFL4606H/58 32PFL4606H/60 32PFL4609 32PFL4909 32PFL5206H/12 32PFL5206H/60 32PFL5306H/12 32PFL5306H/58 32PFL5406H/12 32PFL5406H/60 32PFL5606H/12 32PFL6636T/12 32PFL7406 32PFL7406H/12 32PFL7406H/60 32PFL7406K/02 32PFL7476 32PFL7476H/12 32PFL7476K/02 32PFL7486 32PFL7486H/12 32PFL7486K/02 32PFL7496 32PFL7496H/12 32PFL7496K/02 32PFL7606 32PFL7606K/02 32PFL8605K/02

32PFL9606H 32PFL9606H/12 32PFL9606K 32PFL9606K/02 32PFL9705H/12 32PFL9705H/60 32PFL9705K/02 37PFL4606H/12 37PFL5405H/05 37PFL5405H/12 37PFL5405H/60 37PFL6606H/12 37PFL6606K/02 37PFL7515H/12 37PFL7605H/05 37PFL7605H/12 37PFL7605H/60 37PFL7605M/08 37PFL7606H/12 37PFL7606K/02 37PFL7666 37PFL7666K/02 37PFL7675H/12 37PFL7675K/02 37PFL7676 37PFL7676K/02 37PFL8605H/12 37PFL8605H/60 37PFL8605K/02 37PFL9606 37PFL9606H 37PFL9606H/12 37PFL9606K/02 40PFL3505D 40PFL3705D 40PFL3706

40PFL3505D 40PFL3705D 40PFL3706 40PFL4609 40PFL4707 40PFL4909 40PFL5605H/05 40PFL5605H/12 40PFL5605K/02 40PFL5605M/08 40PFL5606H/12 40PFL5625H/12 40PFL5705H/12 40PFL5805H/12 40PFL5806K/02 40PFL6405H/12 40PFL6505H/12 40PFL6605H/12 40PFL6605H/60 40PFL6606H/12 40PFL6606K/02 40PFL6626H/12 40PFL6626K/02 40PFL6626T/12 40PFL6636H/12 40PFL6636K/02 40PFL7605H/05 40PFL7605H/12 40PFL7605H/60 40PFL7605M/08 40PFL8505C/60 40PFL8505H/12 40PFL8505H/60 40PFL8505K/02

Reemplazo Control Remoto para Philips 996596001555 YKF406-001 - No se Requiere configuración Control Remoto Compatible para Philips LCD LED 3D HD TV Inteligente con Botón de Netflix € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Idéntico al original: Reemplazo Control Remoto para Philips 996596001555 YKF406-001 la función y la apariencia, el tamaño de los botones, etc. Son exactamente lo mismo que el control remoto original ... Totalmente compatible con TV. Ligero, al igual que su viejo control remoto. Solución perfecta para reemplazar su control remoto de TV viejo o roto.

REEMPLAZO PERFECTO PARA EL CONTROL REMOTO Philips : solución perfecta para reemplazar el control remoto de TV viejo o roto.Control Remoto Compatible para Philips LCD LED 3D HD TV Inteligente con Botón de Netflix 32PFH5501/88 32PFS5501/12 32PFS6401 32PFS6401/12 32PFS6401/60 32PFT5501/12 32PFT5501/60 40PFH5501/88 40PFS5501/12 40PFT5501

Fácil de agarrar: el diseño liviano y ergonómico lo hace muy cómodo. Perfecto para todos, especialmente adecuado para niños, ancianos. El control remoto es robusto y ligero, es fácil de instalar, los botones son suaves y robustos, el botón tiene una buena elasticidad, es suficiente presionar ligeramente el botón, funciona perfectamente

No requiere configuración: ligero y totalmente funcional. Sólido y bien hecho, sin necesidad de programación / ajuste, funciona perfectamente sin código complicado, buena transmisión, comando de respuesta perfecta. Simplemente inserte las baterías (no incluidas)

Calidad garantizada: Hecho de ABS de alta calidad, es muy duradero y no tiene olor. Un control remoto de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y ofrecemos una política de devolución de 10 años. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento si hay un problema con nuestro producto o servicio.

DCU TECNOLOGIC | Mando a Distancia PHILIPS | Control Remoto TV LCD/LED | Compatible con PHILIPS TV | Botón para Netflix | Negro € 9.00 in stock 7 new from €9.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Distancia operable: 8 metros

Fácil de usar, no necesita configuración

Con botón para Netflix

Requisitos de potencia: DC 3V

Batería: 2 pilas AAA (no incluidas)

Mando a distancia de repuesto para TV Philips,Mando universal de control remoto para TV de repuesto para Philips,Funciona con TODOS los televisores Philips - Mando a distancia de repuesto para Philips € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FáCIL DE USAR, SIN CONFIGURACIONES COMPLICADAS】mando tv philips, No se requiere programación ni configuración.

【DISEñO DEDICADO】Mando universal tv philips, Teclas de navegación de menú dedicadas para televisores Philips. Requiere 2 x pilas AAA (no incluidas).

【ESENCIALES PARA EL HOGAR】Mando universal tv, Adecuado para televisores Philips en casa, Suficiente distancia de transmisión y rendimiento estable.

【EXCELENTE REEMPLAZO】Mando televisión philips, Este es el control remoto de reemplazo dedicado y cubre casi todas las funciones del control remoto original.

【SERVICIO AL CLIENTE】 Si tiene alguna pregunta sobre estos Philips mando universal tv en la compra, por favor póngase en contacto con nosotros a tiempo, resolveremos todas sus preguntas en 24 horas y le proporcionaremos un reembolso o cambio si lo necesita.

ALLIMITY BRC0884402 01 Mando a Distancia Reemplazar Apto para Philips 4K TV BRC0884402/01 65PUS6704/12 50PUS6704/12 43PUS6754/12 398GR10BEPHN0017CR 55PUS6704/12 70PUS6704/12 398GR10BEPHN0017BC € 14.94 in stock 1 new from €14.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mando a distancia de repuesto para Philips 4K TV 398GR10BEPHN0017BC BRC088440201 65PUS670412 50PUS670412 43PUS675412 398GR10BEPHN0017CR 55PUS670412 70PUS670412

BRC0884402/01 65PUS6704/12 50PUS6704/12 43PUS6754/12 398GR10BEPHN0017CR 55PUS6704/12 70PUS6704/12

Fácil de usar, no requiere configuración.

Recuerde usar las pilas alcalinas, las pilas recargables no podrían ser compatibles.

FYCJI Reemplazo Philips Smart TV 996596001555 YKF406-001 Control Remoto, para Philips LCD LED 3D HD TV Inteligente con Botón de Netflix - No se Requiere configuración Control Remoto € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo Control Remoto Reemplazo para Philips 996596001555 YKF406-001 para Philips LCD LED 3D HD TV Inteligente con Botón de Netflix

Este Philips control remoto con botones de Netflix, Algunos modelos compatibles : 32PFH5501/88 32PFS5501/12 32PFS6401 32PFS6401/12 32PFS6401/60 32PFT5501/12 32PFT5501/60 40PFH5501/88 40PFS5501/12 40PFT5501

Este mando Philips tv alternativas No necesita programación / sintonización, funciona perfectamente sin código complicado. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el reproductor que bloqueen la transmisión de la señal.

Funciona perfectamente y el diseño y botones es igual al original. Simplemente inserte las pilas (no incluidas). Este mando para reemplazar su antiguo control remoto elección perfecta. Tamaño pequeño, fácil de sostener y usar, los botones son muy cómodos, adecuados para todos.

Hecho de ABS de alta calidad, es muy duradero y no tiene olor. Un Mando a Distancia para TV de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y ofrecemos una política de devolución de 1 años.

Mando a distancia universal rc4450/01b para Philips, Smart TV de repuesto para Smart TV LCD Philips rc4450/01b € 14.91 in stock 4 new from €14.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acceso a la televisión digital: hemos diseñado con teclas de navegación de menú dedicadas para este mando a distancia, puedes acceder directamente a la televisión digital.

Distancia remota de 10 m: la distancia remota es de hasta 10 metros con un rendimiento estable.

Duradero y portátil: hecho de material ABS de alta calidad, duradero y fácil de usar.

Función completa: este mando a distancia de repuesto cubre casi todas las funciones del mando original, perfecto para reemplazar el antiguo o roto.

Amplia compatibilidad: el mando a distancia de TV rc4450/01b puede ser compatible con hph168, rc4350/01b, rc4343-01, rc4346-01b, rc-4401, rc4450/01b, 242254900847, 2425454547. 9023666692, 242254902454.

ALLIMITY 996598002030 Reemplace el Mando a Distancia por Philips 4K UHD TV wiht Netflix 32PFS5803 46PUT6101 32PFS5823 50PUS6523 43PFS5803 55PUS6503 43PFS5823 58PUS6203 43PUS6503 65PUS6503 € 9.94 in stock 1 new from €9.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 996598002030 control remoto trabajando para Philips 4K UHD TV wiht Netflix 32PFS5803 32PFS5803/12 32PFS5823 32PFS5823/12 43PFS5803 43PFS5803/12 43PFS5823 43PFS5823/12 43PUS6503 43PUS6503/12 46PUT6101 46PUT6101/12 50PUS6523 50PUS6523/12 55PUS6503 55PUS6503/12 58PUS6203 58PUS6203/12 65PUS6503 65PUS6503/12

No necesita ninguna configuración, solo inserte la batería alcalina para que funcione bien.

Por favor, confirme que no hay nada bloque delante de su dispositivo. READ Los 30 mejores Samsung A50 Movil de 2022 - Revisión y guía

VINABTY RC2034301/01 Mando a Distancia para Philips TV RC2034301 01 19PFL5602D 20PFL5522D 23PFL5322 23PFL5522D 26PFL3512D 26PFL7532D 32PFL3512D 32PFL5522 37PFL5522 42PFL7662D 50PFP5532D 52PFL3603D € 8.97 in stock 1 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de alta calidad. Este es el mando a distancia de repuesto dedicado y cubre casi todas las funciones del mando original, reemplazo perfecto para Philips TV RC2034301/01. Puede estar seguro de comprar.

Modelo compatible: para 32PFL5522D 32PFL5522D/05 32PFL5522D/12 32PFL7762D/12 37PFL3512D/12 37PFL5522 37PFL5522D 37PFL5522D/05 37PFL5522D/12 37PFL5552D/05 37PFL7662D/12 42PFL3512 42PFL3512D/12 42PFL3522D/12 42PFL5522D/05 42PFL5522D/12 42PFL7662D 42PFL7662D/05 42PFL7662D/12 42PFP5332/10 42PFP5532D/05 42PFP5532D/12 47PFL5522D/05 47PFL5522D/12 47PFL7642D/05 47PFL7642D/12 50PFP5532D 50PFP5532D/05 50PFP5532D/12 52PFL3603D 52PFL3603D/27 52PFL3603D/37 52PFL5603D/27 52PFL7403D 52PFL7403D/27

19PFL5522D 19PFL5522D/05 19PFL5522D/12 19PFL5602D 19PFL5602D/05 19PFL5602D/12 20HF5335D 20HF5335D/05 20HF5335D/12 20PFL5522D 20PFL5522D/05 20PFL5522D/12 23PFL5322 23PFL5322/01 23PFL5322/58 23PFL5522D 23PFL5522D/05 23PFL5522D/12 26PFL3512D 26PFL3512D/12 26PFL5522D 26PFL5522D/05 26PFL5522D/12 26PFL7532D 26PFL7532D/05 26PFL7532D/12 32PFL3512D 32PFL3512D/12 32PFL5322D/37 32PFL5522 52PFL7432D/37 52PFL7762D 52PFL9632D RC203430101 RC2034301-01 37PFL5552D/12 37PFL7662D 37PFL7662D/05

Fácil de usar, no requiere programación ni configuración. El paquete incluye: 1 mando a distancia (batería no incluida).

Envío rápido gratuito, garantía de 90 días. Si usted no está satisfecho con su compra por cualquier razón, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

DigitalTech® - Mando de sustitución para televisores Compatible Philips RC2034301/01 € 11.00 in stock 1 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ALTA COMPATIBILIDAD: Sustituye al mando Philips original RC2034301/01.

FACILIDAD DE USO Y CONFIGURACIÓN: Lo hemos hecho fácil. Nuestros mandos de control remoto para televisión no necesitan ningún tipo de configuración o programación. Simplemente instale las pilas adecuadamente y el control remoto funcionará, sustituyendo al control remoto original.

⚙️ TODAS LAS FUNCIONES DEL MANDO ORIGINAL: Nuestros mandos han sido diseñados y fabricados para implementar todas las funcionalidades de los mandos originales para los que han sido pensados para sustituir.

MANDOS DE CALIDAD CONSTRUIDOS PARA DURAR: Nuestro compromiso es ofrecer unos buenos productos a nuestros clientes. Es por ello que nuestros productos han sido fabricados con los mejores materiales posibles. Tanto la carcasa del mando como su electrónica interior, así como los botones, han sido fabricados para asegurar la máxima durabilidad del mando y la mejor sensación de uso para usted.

MÁXIMA GARANTÍA PARA EL CLIENTE: Si no queda contento con el producto, puede devolverlo y le abonamos el importe de la compra.

ALLIMITY Reemplazo de Mandos a Distancia por Philips 4K UHD TV 43PUS8105/12 50PUS8105/12 58PUS7855/12 65PUS7855/12 70PUS7855/12 75PUS7855/12 55PUS7805/12 58PUS7805/12 55OLED754/12 65OLED754/12 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RC415440501R Mandos a distancia cubre todas las funciones de su antiguo control remoto.

No se requiere programación, solo coloque las baterías alcalinas, funciona para los siguientes modelos de inmediato:

43PUS8105/12 50PUS8105/12 58PUS8105/12 70PUS8105/12 43PUS7855/12 50PUS7855/12 55PUS7855/12 58PUS7855/12 65PUS7855/12 70PUS7855/12 75PUS7855/12 43PUS7805/12 50PUS7805/12 55PUS7805/12 58PUS7805/12 65PUS7805/12 70PUS7805/12 75PUS7805/12 RC4154405/01R RC4154405-01R 55OLED754 65OLED754 55OLED754/12 65OLED754/12 398GM10BEPHN0007HT

Philips 242254990467 - Mando a Distancia € 18.83 in stock 2 new from €18.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mando a distancia original Philips código 242254990467

Modelo YKF 309-001 / YKF 309-00B

No es adecuado para sustituir las versiones que tienen los comandos 3D y Ambilight

Específico para la serie TV: PFL30x7 (H,K,T) - PFL31x7 (H,K) - PFL32x7H - PFL33x7H

Específico para la serie TV: PFL35x7 (H,K,T) - PFL40x7 (H,K,T/12-60) - PFL5xx7 (H,K,T)

FOSA Mando a Distancia Universal VBESTLIFE para Smart TV Philips, Contro Remoto de Reemplazo para la Mayoría TV LCD, LED o Plasma de Philips € 11.89

€ 7.93 in stock 3 new from €7.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De fácil agarre, tamaño pequeño y compacto, compatible con la mayoría de los modelos de marca de Philips

El control remoto del televisor puede ser compatible con la mayoría de sus televisores LCD, LED o de plasma con la marca Philips

No se requiere programación ni configuración

Con teclas de guía espleciales del menú, se accede directamente al canal de TV digital

Este es el control remoto de reemplazo dedicado y cubre todas las funciones del control remoto original

FOXRMT Reemplazo Mando a Distancia Universal para Philips/Samsung/LG/Sony/Sharp/HAIER/RCA/Westinghouse/Insignia/VIZIO/MAGNAVOX/SANYO/VESTEL/SEIKI/Sky TV - Mando Universal € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Y REEMPLAZA MÁS DE 16 MANDOS DE MARCA] El Mando a Distancia universal funciona para los siguientes modelos de TV: SAMSUNG, LG, SONY, TCL, SHARP, PHILIPS, VIZIO, HAIER, RCA, MAGNAVOX, SANYO, VESTEL, SEIKI, INSIGN Westinghouse con una configuración sencilla.

[PASOS DE CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO] Mantenga presionado el botón TV / STB durante 3 segundos hasta que se encienda el LED correspondiente. Busque el código de 3 bits de la marca adecuada en la tabla de códigos. Ingrese el código de 3 bits, si el código es correcto, el LED se apaga; de lo contrario, sale del modo de configuración después de que el LED parpadee tres veces. Tienes que volver a entrar.

[USO PERFECTO Y REEMPLAZO PERFECTO] El Mando a Distancia universal funciona bien después de insertar la batería y configurarlo por completo. Puede reemplazar su viejo mando a distancia dañado o perdido con ABS de alta calidad y cubrir todas las funciones del original. El diseño ligero y ergonómico hace que este mando a distancia sea útil para todos.

[ENVÍO RÁPIDO] Envío de almacén de Amazon, envío rápido! Todas las entregas se realizan normalmente en un plazo de 2 a 3 días. Cambio o devolución gratis.

[5 AÑOS DE GARANTÍA Y 100% DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE] 100% de satisfacción del cliente con un servicio de atención al cliente perfecto. Le daremos instrucciones o pasos específicos u otras soluciones detalladas. Si tiene algún problema con la coincidencia del modelo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Haremos todo lo posible para resolver este problema a su entera satisfacción.

Philips - Mando a distancia universal para Philips TV, reemplazo de mando a distancia para Philips marca LCD LED televisores € 14.69

€ 13.47 in stock 2 new from €13.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Universal]Este mando universal philips de TV puede ser compatible con la mayor¨ªa de sus televisores LCD, LED inteligentes bajo la marca Philips

[Universal]Este mando universal philips de TV puede ser compatible con la mayor¨ªa de sus televisores LCD, LED inteligentes bajo la marca Philips

[Control sencillo]No requiere programaci¨n ni configuraci¨n, tiene teclas de navegaci¨n de men¨²s dedicadas, acceso directo al canal para TV digital.

[Distancia de transmisi¨n lejana]Este mando universal philips tiene mayor distancia de transmisi¨n de unos 8 metros, rendimiento estable.

[Bater¨ªa]Este mando universal philips requiere pilas AAA (no incluidas), conserva los c¨digos al cambiar las pilas.

ALLIMITY 242254901833 RC4705 Reemplazo de Mandos a Distancia por Philips LCD TV 32PFL5403D/12 37PFL5403D/10 37PFL5603D/10 42PFL5403D/10 42PFL5403D/12 42PFL5603D/12 47PFL5603H/10 19PFL5403D/10 € 9.94 in stock 1 new from €9.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 242254901833 RC4705 Mandos a distancia cubre todas las funciones de su antiguo control remoto.

No se requiere programación, solo coloque las baterías alcalinas, funciona para los siguientes modelos de inmediato:

19PFL5403D/10 32PFL5403D27 37PFL5603D 42PFL5603D/79 47PFL3603 47PFL9632D 19PFL5403S60 26PFL3403D/10 32PFL5403D79 37PFL5603H 42PFL3403D/27 47PFL5522D SQ522-2ELA 22PFL5403D 26PFL3403/10 20HFL3330D/10 26PFL5403D/10 37PFL3403D/12 37PFL5603S/60 42PFL3403D/37 42PFL5603S/60 47PFL5603 22PFL5403S60 32PFL5403D 37PFL5603/60 42PFL5603D 47PFL9732D 47PFL9532D

32PFL3403D/12 32PFL5403D/10 32PFL5403D/12 32PFL5403H/10 37PFL5403D/10 37PFL5403H/10 37PFL5603D/10 37PFL5603H/10 42PFL3403D/12 42PFL5403D/10 42PFL5403D/12 42PFL5403H/10 42PFL5603D/10 42PFL5603D/12 42PFL5603H/10 47PFL5603D/10 47PFL5603H/10 42PFL5403D/85

ALLIMITY 242254990301 Reemplazo de Mando a Distancia para Philips Smart TV 26PFL3606H/12 32PFL3506H/12 32PFL5406H/12 42PFL3606H/12 47PFL4606H/12 22PFL3206H/12 32PFL6606K/02 40PFL5606H/12 € 9.74 in stock 1 new from €9.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 242254990301 reemplazar el Mando a Distancia para Philips Smart TV

Modelos compatibles 26PFL3606H/12 32PFL3506H/12 32PFL5406H/12 32PFL6606H/60 40PFL5206H/12 40PFL6626H/12 42PFL3606H/12 47PFL4606H/12 22PFL3206H/12 46PFL6606H/12 55PFL6606K/02 32PFL2406H12 32PFL5306H/12 32PFL6606H 37PFL6606H 40PFL6606H/12 42PFL3505H/12 46PFL6606K/02 26PDL4906H 32PFL5206H/12 32PFL5806K/02 32PFL6626H/12 40PFL5806K/02 40PFL6636H/12 46PFL5606H/12 55PFL6606H/12

32PFL3606H/12 32PFL5606H/12 32PFL6606K/02 40PFL5606H/12 40PFL6626K/02 42PFL7696M/08 47PFL7456H/12 32PFL3406H/12 32PFL5406H 32PFL6606H/12 37PFL6606K/02 40PFL6606K/02 42PFL3506H/12 46PFL6626K/02 22PDL4906H/12 32PFL5306H 32PFL6602K/02 32PFL6636K/02 40PFL6606H/12 40PFL6636K/02

Philips SRP3011/10 - Mando a Distancia Universal para televisor, Color Negro € 12.99

€ 11.05 in stock 10 new from €11.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para controlar volumen y cambio entre canales

Botones grandes

Rápida conexión con tu televisor

Soporte URC en línea para encontrar los códigos de las diferentes marcas

Contenido en caja: Mando a distancia universal SRP3011, garantía, guía de uso breve

Mando a Distancia por PHILIPS LED TV 242254990467 19PFL3504D/F7 42PFL3507H/12 42PFL3507T12 42PFL3527H/12 46PFL3807H/12 46PFL3807T12 46PFL5007K/12 55PFL5537H/12 55PFL5537K/12 55PFL5537T12 47PFL4307H/12 € 9.96 in stock 1 new from €9.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 242254990467 Reemplazo del control remoto para Philips Smart LED TV Remote controller.

Modelo compatible: Para Philips 19PFL3504D/F7 19PFL3504D/F7 22PFL3207H12 22PFL3507T60 24PFL3108H/12 32PFL3107H 32PFL3107H/12 32PFL3207H12 32PFL3507H/12 32PFL3807H/12 32PFL380K02 32PFL4007H/12 32PFL4007T12 32PFL5007H/12 32PFL5007K12 32PFL5507H/12 32PFL5507K12 37PFL3007H12 37PFL4007K12 39PFL3807T12 40PFL5007H/12 40PFL5007K12 40PFL5507H/12 40PFL5507K12 40PFL5507M/08 40PFL5527H12 40PFL5527T12 40PFL5537H12 40PFL5537K/12 42PFL3207H/12 42PFL3507H/12 42PFL3507T12 42PFL3527H/12 42PFL4007H/12

42PFL4307H/12 42PFL4307T/12 42PFL430K12 42PFL4317K/12 42PFL5007H12 46PFL3807H/12 46PFL3807T12 46PFL5007H/12 46PFL5007K/12 46PFL5507H/12 46PFL5507K12 46PFL5527K/12 46PFL5537H12 47PFL3007T12 47PFL4007K12 47PFL4007T 47PFL4007T12 47PFL4307H/12 47PFL4307K/12 55PFL5507H/12 55PFL5507K/12 55PFL5527H12 55PFL5537H/12 55PFL5537K/12 55PFL5537T12 etc.

Mayor distancia de transmisión, rendimiento estable. Reemplace perfectamente su viejo o dañado. El paquete incluye:1 mando a distancia (pilas no incluidas).

Envío rápido gratuito, garantía de 90 días. Si usted no está satisfecho con su compra por cualquier razón, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Alexa Echo Spot de 2022 - Revisión y guía

ALLIMITY RC2034301/01 Mando a Distancia reemplazado por Philips 19PFL5522D-12 23PFL5522D-12 26PFL3512D 26PFL5522D 26PFL7532D 26PFL7532D-12 32PFL3512D 32PFL5522 42PFP5532D-05 50PFP5532D € 8.97 in stock 1 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RC2034301-01 Mandos a distancia Reemplazado por Philips TV 19PFL5522D 20PFL5522D/12 23PFL5522D/05 26PFL5522D-12-LPL 32PFL5322D/37 37PFL7662D/10 37PFL5522D/05 37PFL7662D 42PFL3522D/12 42PFL7662D/05 47PFL7642D/05 50PFP5532D/12 52PFL3603D 52PFL7403D/27 19PFL5602D/12 20PFL5522D 26PFL3512D/12 26PFL5522D/05 32PFL5522D/05 42PFL5522D/05 47PFL5522D/12 50PFP5532D/05 52PFL7762D/12 52PFL5532D 52PFL9632D 19PFL5602D/05 23PFL5522D 26PFL5522D 32PFL5522D

37PFL7662D/12 37PFL5522D/12 37PFL7662D/05 42PFL5522D/12 42PFL7662D/12 50PFP5532D/12 52PFL7762D/05 52PFL3603D/27 52PFL7403D 19PFL5522D/05 37PFL5522D/12 37PFL5522D 42PFL5522D/12 47PFL7642D/12 50PFP5532D/12 52PFL9632D/10 52PFL5603D/27 LC320W01-SL06

20PFL5522D/05 26PFL5522D/12 26PFL7532D/05 32PFL5522D/12 37PFL3512D/12 37PFL7662D 42PFL3512D/12 42PFP5532D/12 42PFP5532D/05 50PFP5532D 52PFL7762D/10 52PFL3603D/37 52PFL7432D/37 19PFL5522D/12 23PFL5522D/12 26PFL7532D/12 32PFL3512D/12 32PFL5532D 37PFL3512D12AUO

Philips 996596003606 - Mando a Distancia para Smart TV LCD LED 3D HD 32PFS5362 49PUS610112 65PUS6262 con botón Netflix € 20.40 in stock 1 new from €20.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto original de Philips para varios televisores LCD de Philips HD televisores inteligentes de alta definición

Control remoto 100% original para TV Philips

No requiere programación o configuración, solo agregue 2 pilas AAA

Algunos modelos compatibles: 32PFS5362 43PFS5301/12 43PFS530112 43PFS5302 43PUH6101/88 43PUH610188 43PUS6101/12 43PUS610112 43PUS6162 43PUS6262

ALLIMITY RC2034301/01 Mando a Distancia Reemplazar por Philips HD LCD TV 19PFL5522D 19PFL5522D 19PFL5602D 19PFL5602D 20HF5335D 20HF5335D 20PFL5522D 20PFL5522D 23PFL5322 € 8.97 in stock 1 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RC2034301/01 Mando a distancia trabajando para Philips HD LCD TV 23PFL5522D/05 23PFL5522D/12 26PFL3512D/12 26PFL5522D/05 26PFL5522D/12 26PFL7532D 26PFL7532D/05 26PFL7532D/12 32PFL3512D/12 32PFL5322D/37 32PFL5522D/05 32PFL5522D/12 37PFL3512D/12 37PFL5522D 37PFL5522D/05 37PFL5522D/12 37PFL7662D 37PFL7662D/05 37PFL7662D/12 42PFL3512D/12

RC1933519/1 RC193352/1 RC1933521/1 RC1933623-1H RC193523-1H RC21 RC26 RC22361 RC223617/1 RC23 RC231 RC23361/1 RC23361-1 RC23431-1 RC23432-1 RC234312/1 RC248 RC28 RC214366/1 RC2519/1 RC2512 RC2521 RC2525 RC2525/1 RC2529 RC2529/1 RC2533 RC2541 RC2543 RC2563 RC2575 RC2582/1 RC2585/1 RC2591 RC2592 RC28327/1 RC2835/1 RC28351 RC28352 RC28351/1

42PFL3522D/12 42PFL5522D/5 42PFL5522D/12 42PFL7662 42PFL7662D 42PFL7662D/5 42PFL7662D/12 42PFP5532D/5 42PFP5532D/12 47PFL5522D/5 47PFL5522D/12 47PFL7642 47PFL7642D/5 47PFL7642D/12 5PFP5532/12 5PFP5532D 5PFP5532D/12 52PFL363D 52PFL363D/27 52PFL363D/37 52PFL563D/27 52PFL743D 52PFL743D/27 52PFL7432D/37 52PFL7762D 52PFL9632D 55PFP5532D/5 HE888 RC31/1-47 RC717-642 RC764/1 RC77

No necesita ninguna configuración, solo inserte la batería alcalina para que funcione bien.

Por favor, confirme que no hay nada bloque delante de su dispositivo.

Funda Protectora de Silicona con Mando a Distancia y cordón para Philips 2(Negro) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficaz antichoque y anticaída, protección perfecta del mando a distancia de su televisor.

Se puede lavar repetidamente, no se decolora fácilmente, es duradero y estable de usar.

Superficie con patrón de vetas, que es eficaz en antideslizamiento y cómodo de sostener.

Material de silicona ecológico, seguro y no tóxico, uso a largo plazo.

Abra el molde según el mando a distancia original sin bloquear la apertura de infrarrojos.

Nuevo Reemplazo Control Remoto para Philips 4K UHD HDR Ambilight Smart TV 49PUS6262 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 43PUS6262 € 9.00

€ 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo Reemplazo Control Remoto para Philips 4K UHD HDR Ambilight Smart TV 50PUS6262 55PUS6262 65PUS6262 43PUS6262 49PUS6262 43PUS6262/12 49PUS6262/12 50PUS6262/12 55PUS6262/12 65PUS6262/12

Este mando Philips tv alternativas No necesita programación / sintonización, funciona perfectamente sin código complicado. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el reproductor que bloqueen la transmisión de la señal.

Funciona perfectamente y el diseño y botones es igual al original. Simplemente inserte las pilas (no incluidas). Este mando para reemplazar su antiguo control remoto elección perfecta.

Tamaño pequeño, fácil de sostener y usar, los botones son muy cómodos, adecuados para todos.

Hecho de ABS de alta calidad, es muy duradero y no tiene olor. Un Mando a Distancia para TV de reemplazo de alta calidad está disponible para satisfacer sus necesidades y ofrecemos una política de devolución de 1 años.

