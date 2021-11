Inicio » Top News Los 30 mejores Malla De Ocultacion Jardin de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Malla De Ocultacion Jardin de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Malla De Ocultacion Jardin veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Malla De Ocultacion Jardin disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Malla De Ocultacion Jardin ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Malla De Ocultacion Jardin pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Duerer Malla de Ocultacion Jardin Negro 1.8m x 15.2m 142 g/m² Densidad HDPE Tela para UV Vallas De Jardin, Terraza, Balcón y Vallas € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Malla de Ocultacion Jardin】Pantalla de malla de privacidad ​al aire libre mide 1.8m x 15.2m (6x50ft ), color negro, y con 80pcs de longitud de 20cm ataduras de cable. El tamaño estándar de la red de pantalla de esgrima le satisface para bloquear muchos lugares para proteger su privacidad.

【Material estable y duradero】La valla de ocultacion jestá hecha de 142gsm de grosor de calidad comercial, hecha con material de polietileno de alta densidad que es más estable y duradero, y nunca hecho de material no reciclado.

【Impermeable y con protección UV】El tejido de malla comercial puede llegar a un 90% de tasa de bloqueo que le satisface para bloquear la interferencia externa. Después del tratamiento de estabilización UV, puede evitar la decoloración y mantener la fuerza del material utilizado durante muchos años.

【Fácil de instalar】El borde de la pantalla de la valla de protección de la privacidad se está ensanchando, y los diseños de las esquinas del ojal triangular son más estables y anti-rotura. Ambos lados tienen muchos agujeros de ojal de latón, cubriendo la tela para ser instalado y fijado con bridas de nylon(Incluido).

【Uso multifuncional en exteriores】Una manera más eficiente para la barrera de privacidad de la valla de enlace de cadena alrededor de los paneles, la piscina, el bloque de vecinos ver a través, añadir privacidad al patio trasero, patio delantero, patio, jardín, sitio de construcción, bloquear el ruido circundante y la vista de la calle, deja de perros de ladrar a los vecinos.

Sol Royal Mallas ocultación SG 80 Malla sombreo 165 g/m² - Malla Tela Verde 2500 x 200 cm Malla para jardín, huerto, balcón y Vallas € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MALLA DE SOMBRA ESTABLE A LOS RAYOS UV - La tela de sombreo está hecha de 100% poliéster es muy estable. Gracias a un revestimiento de HDPE (polietileno), la malla de ocultación con un gramaje de 165g/m² es la protección ideal contra los rayos solares UV y el viento.

PANTALLA DE PRIVACIDAD - La malla de sombra para vallas es ideal para cubrir p.ej. su andamio y protegerse de las miradas indiscretas. La red de sombra también es divisible y se puede cortar a las dimensiones deseadas.

MONTAJE CON BRIDAS - En los bordes de la red de protección contra el viento hay agujeros con una distancia de unos 2 cm. Con las abrazaderas suministradas (100 piezas), puede fijar fácilmente la malla de privacidad.

VERSÁTIL - La protección solar puede utilizarse como red de sombra para su invernadero, jardín, valla, patio o balcón. Proteja sus flores y su césped con la red de sombra en los días calurosos.

RED DE SOMBRA - La red de sombra de Sol Royal está hecha de polietileno HDPE, por lo que la pantalla de privacidad para vallas puede soportar cualquier clima, los rayos del sol y la humedad. READ ¡Kieran Tripper, del Atlético de Madrid, tiene prohibido jugar al fútbol durante 10 semanas!

Catral 53010078, Malla de Ocultación 120 g/m², Verde, 2 x 10m € 29.40 in stock 5 new from €25.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección anti-UV

Diferentes grosores y medidas para adaptarse a tus necesidades

Fácil manipulación y corte en función de las necesidades

Sekey Pantalla para Balcón Jardín Protección de Privacidad Opaca Polyster, Protección UV, Resistente al Viento, se Puede Cortar, con Cuerda y Bridas (0.9×6m, Antracita) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección perfecta y bonita decoración para tu balcón y jardín: 100% poliéster/tejido PES, 160 g/m². Opaca. Puedes elegir entre 300 cm, 500 cm y 600 cm de longitud, 75 cm, 90 cm y 120 cm de altura.

Montaje fácil y rápido con nudo, unión de cable de nailon y ojales metálicos: la protección contra el viento y la privacidad se puede fijar fácilmente con la ayuda del cordón resistente incluido, bridas de nailon y los ojales metálicos en la parte superior e inferior de cualquier barandilla. Se puede cortar a la medida deseada.

Resistente a la rotura, a la intemperie y a los rayos UV: los bordes de los ojales metálicos están reforzados con láminas de plástico para apoyar los ojales de forma estable y segura. Tela Oxford, resistente a desgarros, duradera, muy estable, por lo que se puede utilizar en cualquier época del año.

Uso versátil: no solo en el balcón, sino también para pequeñas piscinas y jardines. Se puede fijar a vallas existentes, rejillas de hierro o incluso en postes.

El paquete incluye: 1 protección visual, 30 bridas para cables, 20 m de cuerda. Si tienes cualquier problema, por favor ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Intentaremos encontrar una solución satisfactoria lo antes posible.

Seinec Malla sombreadora 90% Verde Oscuro. 10m² (1 x 10m). Resistente a Rayos UV Vallas, Balcones,terrazas. Aporta Sombra a tu jardín. € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde Oscuro. Medidas: 1 x 10 m (anchura x altura). 90% ocultación al sol.

Fácil manipulación y corte en función de las necesidades.

Ofrece protección contra el sol en espacios abiertos.

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones.

Fabricado en polietileno de alta calidad.

Malla Sombreo 90%, Rollo 1 x 100 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Oscuro € 74.63 in stock 13 new from €69.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde Oscuro

Medidas: Rollo de 1 metro x 100 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reducción de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Malla ocultacion 95% verde 1,5x10 mt - Orework € 18.87 in stock 1 new from €18.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones etc

Rollo de 10mts x 1,5 de altura. OCULTACIÓN 95%. Gramaje: 155 gr/m2.

Por la constitución de sus fibras lo hacen indesmallable al corte

Protección del color mediante aditivo.

Sekey Pantalla para Balcón Jardín Protección de Privacidad HDPE 220 g/m², Protección UV, Resistente al Viento y al Agua Transpirable, se Puede Cortar, con Cables y Cuerdas, 75 x 300cm € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤UNA PERFECTA PROTECCIÓN COMPLETA Y UNA DECORACIÓN CHIC PARA TU BALCÓN Y JARDÍN: 100% HDPE, negro clásico. Disponible en anchos de 75 o 90 cm y longitudes de 3 m, 5 my 6 m. Cumple la función de proteger la privacidad y un cierto efecto decorativo.

➤FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR CON CABLES Y CUERDAS: El parabrisas se puede acoplar fácilmente a cualquier barandilla con la ayuda del cordón o cuerda incluida longitud resistente a roturas, cables y los ojales de aluminio en la parte superior e inferior. Puede ser cortado.

➤TRANSPIRABLE Y RESISTENTE A LA ROTURA Y UV PERMANTE: El revestimiento de la cubierta de balcón está hecho de poliéster 100% y un peso de 220 g/m², es muy estable y resistente, por lo que se puede utilizar en cualquier época del año.

➤USO AMPLIO: No solo se puede usarlo en el balcón, sino que también es perfecto para áreas de piscina y jardines; puede fijarlo en vallas, mallas de hierro o postes existentes.

➤EXQUISITO DETALLE, UNA MAYOR VIDA ÚTIL: Los bordes de los ojales de aluminio están reforzados con láminas de plástico para proporcionar un soporte estable y seguro de los ojales.

Malla Sombreo 90%, Rollo 1,5 x 50 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Negro € 54.92 in stock 9 new from €51.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Negro

Medidas: Rollo de 1,5 metros x 50 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Malla Sombreo 90%, Rollo 2 x 10 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Claro € 20.64

€ 15.72 in stock 9 new from €15.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde claro

Medidas: Rollo de 2 metros x 10 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Sekey Estera de PVC, Valla Pantalla, Protección Visual Privacidad para jardín balcón terraza, Resistente a la Intemperie, con Superficie estructurada, con Bridas, 80 x 500 cm, Antracita € 50.99 in stock 1 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ MATERIAL DE PVC DURADERO CON SOPORTE REFORZADO: Los tubos de plástico pegado de alta calidad ofrecen la estabilidad necesaria (material de PVC no reciclado). La rigidez del tubo es más fuerte, también se agregó un soporte en cada tubo, que es más fuerte, más duradero y a prueba de viento que otros tubos de PVC huecos.

➤ SUPERFICIE ATRACTIVA DEL TUBO TEXTURADO, DECORACIÓN PERFECTA Y APLICACIONES VERSÁTILES: Las líneas convexas agregadas en la superficie del tubo no solo pueden aumentar su dureza, sino que también evitan arañazos y dobleces. Sirve como elemento de diseño, decoración para balcón, jardín o terraza, una partición de áreas útiles en el jardín. También para el área comercial, canchas de tenis, etc.

➤ ANTI UV, IMPERMEABLE: El material de PVC no solo es resistente a la intemperie y resistente a los rayos UV, sino que también es de secado rápido y resistente al moho. También es lavable, resistente al agua. La pantalla de privacidad sobrevive sin esfuerzo a las influencias estacionales. Una gran alternativa a las esteras convencionales de bambú / caña y sauce porque no se pudre. Sin riesgo de moho.

➤ TRANSPIRABLE, BUENA PRIVACIDAD: Distancia entre tubos: 1mm-2mm. Puede permitir que circule el aire sin estar completamente cerrado. La brecha es extremadamente pequeña, lo que aún puede prevenir el espionaje de manera efectiva. Con sus colores sutiles y de aspecto natural, la valla de privacidad se adapta perfectamente a su entorno.

➤ MONTAJE FÁCIL, FÁCIL DE ACORTAR: simplemente fíjelo a una barandilla o alambre de púas con bridas (incluidas). Acorte fácilmente el ancho y la altura con un cuchillo / tijera y pegamento. Con las tijeras o una pequeña sierra de arco, los recortes en el tapete también se pueden realizar para conexiones difíciles o varillas cerca de la cerca.

Malla Sombreo 90%, Rollo 1 x 10 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Claro € 12.75 in stock 6 new from €12.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde claro

Medidas: Rollo de 1 metro x 10 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc. READ Los 30 mejores Mesas De Comedor de 2021 - Revisión y guía

COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS Rollo de Malla de Ocultacion Jardín Negro (2_x_10_Metros) € 24.74 in stock 1 new from €24.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sombreado del 95% | Ocultación del 70% | Material 100% Rafia.

Compuesto por Polietileno de alta densidad.

Resistente a los rayos UVA.

Fácil de instalar con cualquier tipo de cableado o bridas.

Privacidad y sombra en todos los espacios abiertos de tu hogar.

Malla Sombreo 90%, Rollo 2 x 50 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Claro € 73.33

€ 67.94 in stock 8 new from €67.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde claro.

Medidas: Rollo de 2 metros x 50 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Bricolemar Kit Malla de Ocultación 85% (1 Rollo Verde de 1x50m) + Juego de 200 Bridas Nylon 200x3,6mm + Llavero Abrebotellas Regalo (1 Rollo (1x50m c/u) - 85%, Verde + 200 Bridas) € 54.95 in stock 1 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 85% ALTO PORCENTAJE DE OCULTACION: La Malla de Ocultacion Jardin ha sido diseñada para ofrecer una ocultación de 85%, por lo que es ideal para dar protección a cultivos, evitar que aumenten las temperaturas de los espacios por la luz solar, manteniéndolos frescos e inclusive ocultar espacios o medianeras entre casas, piscinas, etc., brindando mayor privacidad.

PROTECCIÓN UV: La Malla de Ocultacion Balcon y Cerramientos es tejida y tratada de manera tal que puede garantizar la protección contra rayos U.V. y la radiación solar en general.

MEDIDAS Y COLOR: Cada una de las Mallas de Ocultacion mide de 1x50m y es de color verde, incluyendo las Bridas Nylon que son del mismo color.

JUEGO DE BRIDAS NYLON APTAS PARA MALLAS Y DE DISEÑO SEGURO: Este Kit Malla de Ocultacion Jardin viene acompañado de un Juego de Bridas Nylon con una resistencia de dentado interior muy adecuada que evita deslizamientos y a pesar de ello, posee cantos no agresivos para una manipulación segura. El Juego de Bridas cumple con la Normativa RoHS y miden 3.6mm de ancho y 200mm de largo cada una. Cubren un diámetro máximo útil de 53mm y resisten hasta 18.2Kg de peso.

LLAVERO / ABREBOTELLAS BRICOLEMAR: Este Kit incluye un Llavero / Abrebotellas Bricolemar de regalo.

Malla Sombreo 90%, Rollo 1,5 x 100 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Oscuro € 108.18 in stock 15 new from €69.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde Oscuro

Medidas: Rollo de 1,5 metros x 100 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reducción de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Malla Sombreo 90%, Rollo 2 x 100 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Verde Oscuro € 136.70 in stock 15 new from €136.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde Oscuro

Medidas: Rollo de 2 metros x 100 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reducción de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Malla Plana De Sombreo Y Ocultacion Marron - Medida 2 Alto X 100 Largo € 150.00 in stock 3 new from €150.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - protege del sol - aspecto natural para su jardin - resistentes a condiciones meteorologicas adversas

Malla Sombreo 90%, Rollo 2 x 50 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Negro € 74.94 in stock 3 new from €74.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Negro

Medidas: Rollo de 2 metros x 50 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Malla Sombreo 90%, Rollo 1 x 50 metros, Reduce Radiación, Protección Jardín y Terraza, Regula Temperatura, Color Negro € 37.75 in stock 9 new from €34.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Negro

Medidas: Rollo de 1 metro x 50 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

GardenGloss 30m² Malla Antihierbas 100g/m² - Permeable al Agua y Estable a los Rayos UV - Geotextil Resistente al desgarro para Jardín - Tela Antihierba contra Las Malas Hierbas (15m x 2m, doblada) € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXTREMADAMENTE DURADERO – El grosor del material de 100g/m² hace de este Malla Anthierbas un geotextil enormemente duradero. Puedes cubrir la tela no sólo con mantillo de corteza, sino también con grava pesada!

PERMEABLE AL AGUA Y ESTABLE A LOS RAYOS UV - La Tela es permeable al agua y a los nutrientes gracias a su fina estructura. Además, está dotado de una estabilidad frente a los rayos UV, que refuerza adicionalmente el material!

USO VERSATIL - Ya sea para evitar las malas hierbas en el hermoso lecho de verduras, jardín de rocas o para la construcción de pavimentos y patios. La tela es excelente para una gran variedad de propósitos!

LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS – La ausencia de sustancias nocivas ha sido probada y confirmada por un instituto de pruebas independiente. Por lo tanto, ¡también puede utilizar la tela sin preocupaciones para el cultivo de hortalizas!

¿INCONTENIDO? ¡NO HAY PROBLEMA! – Si no está satisfecho al 100% con el azulejo, puede devolverlo en un plazo de 30 días sin comentarios y se le devolverá el dinero. No hay peros que valgan!

HOLZBRINK Malla de sombreo con Cuerda de Montaje, sombreado 95%, Panel de vallado 160g/m², Verde Oscuro, Altura 150cm, Longitud 25ml, HZB-01E-150-25 € 61.75 in stock 1 new from €61.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Malla de sombreo con cuerda PP 75 m – será perfecta para sombrear vallas, terrazas y balcones – ideal protección contra el viento, la luz solar excesiva y miradas indiscretas de los vecinos – también es adecuada para sombreado de los invernaderos – altura:150 cm, longitud: 25 m

Malla sombreadora hecha de tejido HDPE de alta calidad – peso: 160g/m² – nivel de sombreado: 95% - - resistente a los rayos UV – alta resistencia térmica (-40℃ hasta +80℃) – color: verde oscuro.

Cumplimos las expectativas de nuestros clientes: las alturas que ofrecemos: 100 cm, 150 cm y 200 cm las vendemos en muchas longitudes (1 m, 5 m , 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 50 m). De esta manera, comprará exactamente el largo de la malla que vaya a necesitar.

Instalación cómoda: se han preparado orificios especiales en el panel para facilitarle el montaje. También se incluye la cuerda PP negra (diámetro de 2 mm) para la instalación. Puede usarla para instalar la red en cualquier lugar.

HOLZBRINK le ofrece soluciones funcionales para el hogar y el jardín. Amplia gama de la marca incluye también, entre otros, sistemas profesionales de irrigación y bordes de césped.

vidaXL Red de Privacidad HDPE 1.5x50m Verde Malla de Ocultación Terraza Jardín € 63.49 in stock 5 new from €63.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Verde

Material: 100% HDPE (polietileno de alta densidad )

Densidad: 75 g/m²

Dimensiones: 1,5 x 50 m (anchura x longitud)

Permeable al viento y al agua

Catral 43020004 Seto Artificial, Verde, 300 x 3 x 100 cm € 29.50 in stock 11 new from €26.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente

Aspecto natural

Nivel ocultacion medio

COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS Rollo de Malla de Ocultacion Jardín Verde (2_x_10_Metros) € 24.74 in stock 1 new from €24.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sombreado del 95% | Ocultación del 70% | Material 100% Rafia.

Compuesto por Polietileno de alta densidad.

Resistente a los rayos UVA.

Fácil de instalar con cualquier tipo de cableado o bridas.

Privacidad y sombra en todos los espacios abiertos de tu hogar.

JARDTEC 2m x 10m Malla Antihierbas, Geotextil para Jardín para el Control en el Desarrollo de Las Malas Hierbas, Resistente a la Rotura Permeable, Alta Estabilización UV Tejido de Cinta, 90 g/m² € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mallas anti-maleza contra las malezas que crecen entre las plantas, y facilita la jardinería para los jardineros.

Resistente: Fabricada en polipropileno tejido de 90g/m², la barrera es resistente contra desgarros y el deterioro causado por la radiación UV.

Transpirable: El tupido tejido está diseñado para dejar pasar el aire y el agua, pero no dejará pasar la luz solar, impidiendo así que las semillas de las malas hierbas germinen mientras que tus plantas pueden crecer sin problemas.

Fácil instalación: Con grapas de sujeción podrás instalar la lona fácilmente en tu jardín, invernadero, o debajo de caminos o parterres.

Jardines, viveros, invernaderos, protección de suelos, instalaciones de césped artificial para particulares y profesionales. Proyectos paisajísticos y públicos READ Los 30 mejores Regleta Enchufe Plano de 2021 - Revisión y guía

Malla Sombreo 90% Verde Claro 1,5 Metros Rollo 10 Metros € 18.95 in stock 5 new from €13.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: verde claro

Medidas: rollo de 1,5 metros x 10 metros de ancho.

Proteja del sol su jardín o terraza.

Temperatura mas agradable gracias a la reduccion de los rayos solares

Ideal para jardines, terrazas, piscinas, balcones, etc.

Faura - Malla de Ocultación Gris 120 gr./m² - Rollos | Seleccione la Medida| Varias Medidas | 1,5x10 m € 24.20 in stock 1 new from €24.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Malla de ocultación Verde

Sekey Tiras de privacidad de PVC Rollo de Valla Opaca Anti-UV Resistente a la Intemperie y Anti-desvanecimiento Protección contra el Viento con 26 x Clips de fijación, Antracita 19 cm x 50 m € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ PROTECCIÓN TOTAL PERFECTA Y DECORACIÓN HERMOSA PARA SU BALCÓN Y JARDÍN: rodillo de privacidad APVC 50m con clips de fijación. Material de PVC estable y de alta calidad, 450 g / m2, impreso en ambos lados, opacidad. Espesor: 0.4 mm. El material es ligero y suave y tiene la tarea de proteger la privacidad y lograr un cierto efecto decorativo.

➤ FÁCIL MONTAJE CON CLIPS DE FIJACIÓN: Las tiras de viento y privacidad se pueden unir fácilmente a una sola barra, barra doble y cerca de malla con los clips de fijación. (Más adecuado para cercas comunes de doble barra con un espacio de barra de 200 mm) se puede cortar al tamaño deseado con una tijera.

➤ RESISTENTE A LOS UV Y RESISTENTE AL DESGASTE: Protección UV. Solidez a la luz: nivel 7. Gracias a la alta resistencia a los rayos UV del material, disfrutará de los colores fuertes y el aspecto particularmente elegante durante mucho tiempo, apenas desvaneciéndose. Anti-desvanecimiento se puede garantizar por 2-3 años. Se puede utilizar en cualquier estación por su estabilidad.

➤ DURADERO Y MANTENIMIENTO SENCILLO: Resistente a la rotura, a la intemperie, a prueba de agua, a prueba de viento, anti-moho, fácil de limpiar. Si es necesario, simplemente límpielo con una manguera de agua.

➤ ALCANCE DE LA ENTREGA: 50m x 19cm (largo x ancho) incluyendo 26 clips, tarjeta de instrucciones de instalación simple. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro servicio al cliente. Intentaremos encontrar una solución satisfactoria para usted lo antes posible.

LRIO Pantalla para Balcón Jardín Protección De Privacidad 90x 500 cm,HDPE (220g / m²) Resistente al Viento,Anti-UV,Resistente a la Intemperie, con Ojales,Bridas y Cordón de Nailon,Terrazas(Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: Malla sombreo hecho de material nuevo 100% polietileno de alta densidad (220 g / m²) Particularmente resistente al desgarro y las costuras son particularmente fuertes,Mallas ocultacion Resistente a la intemperie, duradero,resistente al viento y al polvo, fácil de Secado limpio y rápido se puede utilizar todo el año.

Balcón decorado maravillosamente: La pantalla de privacidad del balcón tiene una red de plástico de alta densidad,material ligero y suave,puede proteger eficazmente su privacidad,ocultacion balcon será una hermosa decoración para el balcón al aire libre,deje que su familia y amigos disfruten de un vida cálida

Fácil montaje: la valla del balcón se puede fijar con la ayuda de cables resistentes al desgarro, simplemente puede instalar bridas de nailon y la cuerda en el ojal.

Pantalla de privacidad del balcón: cortavientos para terrazas hecha de una estructura de red brillante,la pantalla de privacidad protege los ojos Al mismo tiempo,usted protege su privacidad

Amplia gama de usos: protección de la privacidad del balcón No solo en el balcón, sino también para pequeñas piscinas y jardines,malla de ocultacion jardin

