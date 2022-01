Inicio » Luggage Los 30 mejores Maletin Trabajo Hombre de 2022 – Revisión y guía Luggage Los 30 mejores Maletin Trabajo Hombre de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Maletin Trabajo Hombre veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Maletin Trabajo Hombre disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Maletin Trabajo Hombre ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Maletin Trabajo Hombre pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Taygeer Maletin Portatil 15 6 Pulgadas Bandolera para Ordenador Portátil Impermeable Portadocumentos Maletines y Bolsas para Portátil Regalo para Hombres Mujeres Colegio Viajar Trabajo Negocio - Negro € 25.99

€ 22.09 in stock 2 new from €22.09

Free shipping

Amazon.es Features Organizador multicompartimento: el maletín para portátil para hombre incluye 2 bolsillos externos y 2 ranuras para bolígrafos y en el interior varias ranuras en el bolsillo frontal grande con cierre de velcro debajo de la solapa, soportes de almacenamiento, documentos, carpeta, cables de alimentación, ratón; 1 bolsillo principal con cremallera con funda acolchada de espuma para la mayoría de 15 15. Portátiles de 6 pulgadas MacBook Ultrabook Chromebook; bolsillo trasero invisible con cremallera para tus objetos de valor. Como un buen regalo para el día del padre

Material duradero: esta bolsa para ordenador portátil está hecha de poliéster de nailon sintético resistente al agua de alta calidad con cremallera de metal suave y gancho de correa de metal duradero

Fácil de transportar: la bolsa mensajero para laptop para hombre viene con una correa plana a lo largo de la parte posterior, lo que permite que la bolsa de maletines para hombres se deslice de forma segura sobre el mango de cualquier equipaje con ruedas para el transporte con manos libres

Dimensión externa: 15. 74 pulgadas x 3. 38 cm x 11 cm. 20,32 cm (largo x ancho x alto) cuenta con un compartimento para portátil bien acolchado con cierre de velcro, funda de transporte para portátil perfecta para 15 personas. Portátiles de 6 pulgadas Apple MacBook, Chromebook, HP Specter, Lenovo ThinkPad, Fujitsu, Asus, Samsung, Sony, Toshiba, ASUS N580VD-DB74T Vivo Book Pro, ASUS FX503VM Gaming, Acer Aspire e15, Acer Aspire v15. Nota: la bolsa para portátil de 15 pulgadas no es adecuada para HP Pavilion 15 2017. 6" HP OMEN 15. Acer Predator Helios 300 Dell Inspiron 15 de 6 pulgadas

Comodidad y comodidad: asas dobles resistentes para un uso cómodo, correa de hombro acolchada de poliuretano ajustable desmontable en el interior de la bolsa puede convertir fácilmente tu maletín de computadora en una bolsa de hombro única que te ofrece comodidad en diferentes ocasiones

BAIGIO Maletín de Cuero Genuino Vintage, Bolso Hombre Bandolera Maletines Mensajero de Auténtica Piel Hombre para Portatil hasta 13,3 Pulgadas para Negocios,Oficina,Trabajo,Viajes (Marrón) € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】--- Cuero Genuino De Vacuno, metal ligero y resistente. forro de poliéster. Asas dobles para agarrarlo y correa de piel para hombro extraíble y ajustable, con hebilla de metal de latón, fondo plano para una estructura recta.

【Capacidad Grande】--- Dimensiónes: 15,74" x 2,75" x 11,8" (40*7*30cm). Ideal para guardar portátiles y tabletas de 13,3" , ipad de 9,7", documentos, carpetas y archivadores de tamaño DIN A4, cartera, bolígrafos, llaves, smartphone y mucho más.

【Multi-compartimiento】--- Este maletín incluye el bolsillo del ordenador portátil, bolsillo del teléfono celular, bolsillo de la tarjeta de creadit, bolsillo de la cremallera y un bolsillo ocultado de la cremallera. Conveniencia de organizar sus pertenencias.

【Correa para el Hombro desmontable】--- El bolso de piel auténtico unisex con correa ajustable es el compañero ideal para llevar como bolso mensajero, bolso bandolera o como mochila tanto en el trabajo como en el tiempo libre.

【Estilo de Negocio】--- La bolsa elegante y práctica es ideal como maletín para computadora portátil, bolsa de negocios, mochila escolar, bandolera para hombre. Maletín de alto grado es un buen socio para usted, perfert para su trabajo diario y viaje de negocios.

KROSER 17.1" Bandolera para Portátil de 17" Maletín Hidrófugo Expandible Bolsa de Computadora Bolsa de Mensajero de Negocios Bolsa de Hombro para Escuela/Viajes/Mujeres/Hombres € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping

Amazon.es Features MATERIAL: Tela balística repelente al agua de alta calidad que es duradera y respetuoso con el medio ambiente; Dimensiones: 17.1"x 12.5"x 7.1/9.1"; Peso: 2.65LBS.

COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL: Los compartimentos espaciosos proporcionan espacio separado para su computadora de 17", iPad, archivos, bolígrafos, billetera, cuadernos y todos sus artículos. El compartimento acolchado para computadora portátil con gancho y bucle ofrece una protección perfecta para su portátil y su ipad contra golpes y colisiones accidentales.

CAPACIDAD EXPANDIBLE: La cremallera de expansión expande el ancho de la bolsa de su computadora portátil de 7.1" a 9.1", extendiendo en gran medida el espacio del compartimento principal, en el que habrá más espacio para su ropa y archivos.

DISEÑO CÓMODO Y COMPATIBLE: La correa para el hombro extraíble, la almohadilla antideslizante para el hombro y las asas de cuero de PU le ofrecen un transporte cómodo durante mucho tiempo.

GRAN CONVENIENCIA: Una correa de equipaje bien tejida es bastante fácil de colocar la bolsa en el carrito de su equipaje, lo que hace que su viaje y viaje de negocios sean más convenientes.

Taygeer Maletin Portatil 17 Pulgadas Elegante Maletin Ordenador Portatil Extensible Maletin para Portatil Portadocumentos Maletin Profesora Hombre Mujer para Trabajo Viaje Universidad - Negro € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features Bolsillos multifuncionales: la gran bolsa para laptop tiene 4 bolsillos externos y 9 bolsillos pequeños internos; incluye un bolsillo frontal de fácil acceso y almacenamiento rápido, primer bolsillo organizador con cremallera con 3 ranuras para bolígrafos y 2 bolsillos interiores, un bolsillo principal equipado con dos pequeñas bolsas interiores y un compartimento acolchado con correa de velcro, un bolsillo organizador con 1 bolsillo interior con cremallera y 1 compartimento separado, mantiene las cosas muy organizadas. Un bolsillo trasero con cremallera para tus objetos de valor

Dimensiones ampliables: la capa de expansión con cremallera de 360 grados amplía el ancho del maletín para portátil de 7.1 a 8.6 pulgadas. Proporciona espacio adicional para artículos más personales, varios documentos y todo lo que necesitas para el trabajo. Conveniencia para el uso diario. Tamaño estándar 17.3 x 7.1 x 12.6 pulgadas. Tamaño ampliable: 17.3 x 8.7 x 12.6 pulgadas

Compatibilidad: el maletín para hombre tiene un compartimento para portátil bien acolchado con cierre de velcro, tiene capacidad para portátiles de hasta 17 pulgadas, perfecto para Acer Aspire E15, Acer Aspire , Acer Chromebook, Lenovo Yoga 730, Lenovo Ideapad, Dell Inspiron 15, MacBooks, MacBook Air, ASUS ZenBook, HP Elitebook, HP Elitebook, HP Wireless Mouse y otros dispositivos. Tamaño del compartimento para laptop: 41 x 5 x 24 cm

Fácil de transportar: una correa plana a lo largo de la parte posterior se adapta a la mayoría de asas telescópicas, para asegurar que el portafolios para portátil se deslice sobre el mango de cualquier equipaje con ruedas para transporte manos libres y hacer que viajar sea más fácil. Un buen regalo para el Día del Padre

Cómodo y práctico: el maletín para portátil está bien hecho de tela de nailon sintético resistente al agua con cremalleras de matel. Asa superior resistente de doble envoltura; correa de hombro ajustable acolchada extraíble que proporciona opciones de transporte cómodas y se puede desenganchar y almacenar en la bolsa del portátil convenientemente READ Los 30 mejores Maleta Equipaje De Mano de 2022 - Revisión y guía

NEWHEY Bolso Bandolera Hombre Mensajero Bolsa Resistentes Maletin Portatil 15.6 Ordenador Lona Trabajo Vintage Marrón € 49.86 in stock 2 new from €49.86

Free shipping

Amazon.es Features 【Dimensiones del maletín】 Las dimensiones de esta bolsa de mensajero son 38.5cm(L) * 11cm(W) * 31cm(H). Con compartimento especial para portátil que se adapta perfectamente a la computadora portátil / notebook de 15.6 pulgadas.

【Material de construcción premium】 Esta bolsa de mensajero para hombre está hecha de tela de lona encerada resistente al agua de alta calidad, piel de caballo de cuero de vaca superior y cremallera de calidad superior. El hardware de primera calidad garantiza durabilidad, no se preocupe que la tela de lona se rasgará cuando llevar muchos artículos.

【Capacidad de almacenamiento fuerte】 (1) Compartimento acolchado completo para portátil con capacidad para portátiles de 15.6 pulgadas (2) Diferentes bolsillos internos pueden acomodar varios artículos. (3) El bolsillo trasero con cremallera te permite sacar fácilmente los dispositivos electrónicos como si estuvieras afuera . (4) Los 2 bolsillos frontales también pueden guardar algo como un bloc de notas para que pueda retirarlo rápidamente después de abrir las hebillas magnéticas.

【Cómodo de usar】 El asa de cuero es redonda y suave, lo que hace que sea cómoda de llevar y manejar. Esta bolsa también tiene una correa de lona ajustable amplia separable para que pueda usarse como una bandolera. Hay una almohadilla de cuero adherida a la correa que podría arreglar bien la bolsa en su hombro y aliviar el dolor de la correa. La longitud de la correa es de 71 cm a 132 cm para que pueda ajustarla para que se ajuste perfectamente a su cuerpo.

【Estilo clásico】 Esta bolsa de mensajero también es apta para todo tipo de personas, ya sean hombres de oficina, médicos, estudiantes universitarios ocupados, el diseño único de esta bolsa de mensajero portátil puede ponerse al día con su estilo de vida.

STILORD 'Rion' Maletín Cuero clásico Hombre y Mujer Bolso Negocios Bolso Oficina Bolso Mensajero Bandolera Bolso Profesor de Piel auténtica, Color:Negro € 119.00 in stock 2 new from €119.00

Free shipping

Amazon.es Features 'Rion' Maletín cuero clásico suave al tacto, original diseño vintage, resistente, elegante y único | De la joven marca STILORD

Bolso de oficina de práctico y generoso tamaño para guardar portátil, Tablet, documentos DIN A4

La versatilidad de su formal y elegante estilo le convierten en el perfecto: bolso trabajo, bolso negocios, bolso profesor, bolso oficina o bolso ejecutivo. Ya sea para hombres o mujeres debido a su aspecto unisex

Distribución: 2 x compartimentos principales | 1 x partición con compartimento con cremallera y barra de organización | 1 x compartimento con cremallera en la parte posterior | 1 x organizativo: 1 x para móvil de hasta 5', 3 x portatarjetas y 3 x portabolígrafos

Características: Dimensiones: 37 x 12 x 30 cm | Modelo: Rion | Material: cuero | Tipo: de vaca | Peso: 1450 gramos | Compatibilidad: portátil de 14 pulgadas (compartimento sin relleno) | Para hombres y mujeres | Tenga en cuenta: no es adecuado para archivadores

SONAMBULO Mochila para Portátil, Mochila Unisex Impermeable de hasta 15.6 Pulgadas,Mochila de Portatil con Puerto USB,Mochila Ordenador Portatil Para los Viajes,Escolares o Negocio € 33.89

€ 28.80 in stock 1 new from €28.80

Free shipping

Amazon.es Features DISEÑO DEL PUERTO DE CARGA USB:Mochila de portatil Incorpora un puerto USB exterior para cargar su teléfono móvil desde una cable de carga conectada en el interior(POWER BANK no incluida).Te permite cargar tu teléfono mientras caminas.

GRAN CAPACIDAD:Mochilas para Portatiles Dispone de 2 compartimentos principales,5 bolsillos pequeños y 2 bolsillos laterales.el interior de la mochila tiene un compartimento específico para tablet o portátil de hasta 15.6 pulgadas,con sujecciones elásticas acolchadas y antideslizantes para evitar que se deslice.Otros compartimentos ofrecen espacio separado para sus bolígrafos,llaves,cartera,libros,ropa,botellas,etc.Es fácil encontrar lo que se busca.

Tamaño: 16,9 x 13 x 5,9 pulgadas.Mochila Ordenador Portatil de hasta 15,6 pulgadas,así como para ordenadores de 15,14 y 13 pulgadas,Puede utilizarse como mochila para ordenador,mochila para portátil,mochila escolar o mochila para adolescentes para exteriores,senderismo,viajes,escuela,negocios,etc.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD:Mochila Portatil Fabricado en nylon duradero, impermeable y resistente a los desgarros.El tejido de alta calidad de la mochila evita la penetración del agua y los arañazos (no se recomienda en caso de lluvia intensa). Las cremalleras de alta calidad no se rompen fácilmente. Garantiza un uso seguro y duradero todos los días y los fines de semana.

Confortable:Mochila hombre portatil 15.6 Cómodo diseño de respaldo con flujo de aire poroso y acolchado grueso y suave de varios paneles.Correas de hombro de malla de nido de abeja para reducir la presión,correas de hombro acolchadas ajustables ergonómicas y asas resistentes para un transporte largo y cómodo,Las correas de la mochila permiten que el equipaje se deslice sobre el tubo vertical del asa para facilitar su transporte.

Maletin Ordenador Portatil 14 Pulgadas Hombre Mujer Bolso Bandolera Impermeable para portátiles Protectora Compatible Trabajo Bolsa Gris Claro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.es Features Bolso Bandolera de alta calidad: Hecho de poliéster resistente al agua durable. La duradera cremallera YKK se puede abrir y cerrar sin problemas. Si su computadora portátil tiene 14 pulgadas de largo, se recomienda que compre un maletín de 15,6 pulgadas para permitir más espacio para el cable del cargador.

Buena protección: El interior del maletín para hombre está cubierto con una suave pelusa y un cinturón a prueba de golpes en la parte inferior. El compartimiento del portátil tiene una esponja engrosada que protege su computadora portátil de caídas, golpes y rasguños.

Bolsa para ordenador portátil: La bolsa para portátil tiene tirantes ajustables y extraíbles. La correa de manos oculta hace que sea fácil poner un maletín de 14 pulgadas en su mochila o maleta. El diseño de la correa de equipaje detrás del maletín proporciona seguridad rápida y comodidad para emergencias en el camino.

Práctica bolsa para portátil: Hay 5 bolsillos en el exterior donde se pueden almacenar cargadores, cables USB y auriculares. El maletín impermeable viene en cinco colores, negro, gris oscuro, gris claro, azul y rojo. Este maletín para hombres y mujeres es el compañero ideal para la escuela, los viajes, los negocios y cualquier otra ocasión cotidiana.

Maletín de 13,3-14 pulgadas: Exterior: 36cm x 27cm x 4.5cm; Peso: 0.6kg; Por favor, compruebe el tamaño antes de comprar. Si no está satisfecho con una bolsa de portátil para hombre y mujer, háganoslo saber a través de la plataforma Amazon y le proporcionaremos la mejor solución.

Amazon Basics - Maletín para portátil con ruedas de rápido movimiento y bolsillo delantero accesible, compatible con portátiles de hasta 16 pulgadas (40 cm) € 42.71

€ 32.94 in stock 1 new from €32.94

Free shipping

Amazon.es Features Maletín con ruedas para portátil diseñado para profesionales que necesitan desplazarse.

Bolsillo delantero de fácil acceso con compartimentos para artículos pequeños como bolígrafos, cuadernos y tarjetas de visita.

Compartimento acolchado para un solo portátil de hasta 16 pulgadas - Espacio interior para el ordenador portátil: 40 x 32 x 5 cm.

Diseño ligero pero resistente; cabe debajo de los asientos de avión.

Asa telescópica con bloqueo y botón de presión y ruedas de rápido movimiento.

Lois - Bolso Maletín Portadocumentos para Portátil 15.6" Asa Regulable Desmontable de Hombro. Doble Asa de Mano. Piel Ecológica. Uso Diario, Viaje, Trabajo 311340, Color Marron € 59.60 in stock 1 new from €59.60

Free shipping

Amazon.es Features Bolso maletín portadocumentos para portátil 15.6 pulgadas. Asa regulable desmontable para hombro. Doble asa de mano. Llavero de regalo.

Diseño original, único y exclusivo de la marca Lois en su nueva colección Remus. Alta resistencia y durabilidad, estos maletines son el resultado de la evolución de la marca Lois en su continua búsqueda de la mejor calidad al mejor precio.

Características principales: Ideal para uso diario. Muy completo. Resistente al desgaste. Materiales y costuras de alta calidad. Perfecta para viajes de negocios y uso diario.

En el interior hemos optimizado el espacio al máximo para llevar todo lo necesario sin perder detalles. Ideal para llevar el móvil, pensado para uso diario, viaje, trabajo.

Medidas: 40 x 29 x 9 cm. Materiales: ecopiel simil piel , la cual cumple con los standars ecofriendly. interior: forro personalizado y etiqueta interior representativa de la marca.

Amazon Basics – Maletín para ordenadores portátiles y tabletas, negro, 40 cm € 21.51 in stock 1 new from €21.51

Free shipping

Amazon.es Features Diseñado para un ordenador portátil de 40 cm, o bien para equipos portátiles y tabletas de tamaño inferior a 42,7 x 30 x 5,6 cm (L. x An. x Al.)

Su compartimento trasero con cremallera mantiene un smartphone a mano; incluye un compartimento delantero con panel organizador

Asas de transporte y correa para hombro extraíble; correa transversal para fijarlo al asa de una maleta con ruedas

Fabricado en poliéster muy resistente; en un elegante tono Negro; medidas externas: 42,7 x 30 x 5,6 cm (L. x An. x Al.)

Amazon Basics - Maletín compacto para portátil con correa para el hombro y bolsillos para accesorios (15,6 pulgadas, 40 cm), negro, 1 unidad € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Maletín compacto y poco voluminoso para tu portátil de hasta 15,6 pulgadas (39,62 cm)

Con bolsillos para almacenar ratón, teléfono móvil y otros accesorios

Incluye correa acolchada para el hombro

Dimensiones internas: 37,33 x 5,58 x 28,44 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones externas: 39,37 x 7,11 x 30,48 cm (largo x ancho x alto)

Gusti Maletín de Cuero Leon - Cartera portafolios marrón € 94.95 in stock 1 new from €94.95

Free shipping

Amazon.es Features ✅PRÁCTICO: el maletin para hombres tiene dos hebillas como cierre. El compartimento en la parte delantera del portafolios ofrece más espacio para guardar las cosas.

✅ESTILOSO: el maletín para hombres tiene un estilo vintage y desenfadado. El cuero natural le da un look único, perfecto para el día a día en la oficina.

✅MEDIDAS: (AxAxP) 41x31x12 cm. Con estas medidas la cartera alcanza un volumen de 15 litros. El maletín puede transportar portátiles de hasta 17 pulgadas. La correa tiene una longitud de 115 cm.

✅PRODUCCIÓN: este maletín se ha manufacturado en India, con una producción natura y en una pequeña empresa familiar en condiciones de trabajo óptimas.

✅CURTIDO: un curtido natural y el uso de aceites vegetales le confiere a la cartera de auténtico cuero su singularidad. El cuero de cabra de alta calidad se puede cuidar fácilmente con un bálsamo para cuero incoloro a base de cera de abeja. De esta manera el cuero se mantendrá suave y elástico durante mucho tiempo.

SPAHER Maletin Portatil 15.6 Pulgadas Maletín Ordenador Hombre Maletín de Trabajo Cuero Bolso Trabajo Hombre Maletín Hombre Cuero Portadocumentos Hombre Bolso Negocios Piel Regalo para Hombre € 62.88 in stock 1 new from €62.88

Free shipping

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: el maletín para computadora portátil de 15.6 pulgadas SPAHER para hombres está hecho de cuero genuino de piel de vacuno de alta calidad, forro de tela de algodón duradero personalizado SPAHER exclusivo sin ruido, cremalleras y accesorios duraderos. Tenga en cuenta que debido a que el color de las materias primas es difícil de controlar, existen algunas diferencias de color entre las imágenes y los productos. Tenga en cuenta que antes de realizar pedidos.

【Diseño multifuncional interno único】 A diferencia de otros maletines en el mercado, pagamos mucha energía para diseñar la estructura interna como muestran las fotos. Cuenta con 3 bolsillos delanteros para artículos de fácil acceso, 1 bolsillo trasero con cremallera, 1 gran compartimento principal con cremallera con 1 bolsillo interior con cremallera, 2 pequeños bolsillos abiertos, 1 gran compartimento acolchado para computadora portátil.

【Dimensiones externas】 Las dimensiones del producto son: Largo x Alto x Ancho: 40 * 29 * 9cm / 15.7 * 11.4 * 3.5 pulgadas, Peso: 750 gramos. Tamaño perfecto para guardar sus computadoras portátiles de 15.6 pulgadas, documentos A4, notebook, tableta, Ipad, libros, teléfonos celulares, billetera, llaves, bancos de energía, etc.

【Hecho a mano por artesanos profesionales】 La correa de hombro acolchada y ajustable antideslizante es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usarla cómodamente durante mucho tiempo. La longitud de la correa es ajustable hasta 155 cm / 61 pulgadas, lo que hace que la bolsa sea conveniente y cómoda de llevar.

【Moda y diseño práctico】 Costuras cercanas y cuidadosas, en estricta conformidad con el proceso de artesanía. Estéreo con tipo de moda, esta bolsa para computadora portátil de negocios es un buen regalo para personas de diferentes edades. Como maletín de oficina profesional con todas las funciones, será un compañero perfecto para la vida diaria informal de negocios.

Maletín Mensajero de Piel Vacuno Genuino Bolso Hombre Bandolera 14 Pulgadas Bolso Hecho a Mano de Trabajo/Negocios/Viaje € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤Dimensión: 39.5 * 7.5 * 28.5cm (L * W * H) , peso: 950 gramos.Material: Hecho de cuero genuino, cera de cuero de vaca de alta calidad, forro de tela duradera y cremallera, hardware de cremallera duradero y liso. Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, acabado perfecto y sensación de textura conmovedora.

❤Perfecto para guardar su Macbook Pro, documentos, libros, teléfonos celulares, billetera, etc.Tenga en cuenta que el color puede ser diferente debido a la pantalla diferente y, como un maletín de cuero real, puede tener algún olor, colóquelo en un lugar abierto para dispersar el olor.

❤ Varios bolsillos,perfecto para su computadora portátil de 14 pulgadas. Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 2 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤ Hecho a mano por artesanos profesionales, la correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

❤Información importante: Ofrecemos una garantía de un año para todas las bolsas VINBAGGE. Todos los productos VINBAGGE han sido Vendido por GENOLD y gestionado por Amazon, solo la compra de "Vendido por GENOLD" puede beneficiarse de un conveniente servicio al cliente. READ Los 30 mejores Mochilas Pequeñas Niña de 2022 - Revisión y guía

OIWAS Bandoleras Hombre Maletin Bolso Hombre Bandolera Grande Bolsa Portadocumentos Messenger Bag Mujer Profesora Bolsa de Portátil 15,6 Pulgadas para el Trabajo, la Escuela y los Viajes Gris € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features Dimensión: 40 cm x 30 cm x 14,5 cm (L * W * T); Peso: 570g; Material: Poliéster (Resistente al agua);

Longitud de la correa para el hombro: 80 cm ~ 135 cm (ajustable), correa con una almohadilla de 1,5 cm de grosor que protege sus hombros;

Gran cantidad de espacio: un total de 10 bolsillos en esta bolsa para separar cosas, compartimento principal grande, compartimento acolchado para laptop de 15,6”, 3 bolsillos con cremallera, 2 bolsillos para botellas y sombrillas, 3 bolsillos pequeños;

Doble tapones para la solapa frontal: largo velcro, se puede pegar fácilmente, 2 hebillas de presión están parcialmente ocultas detrás de la solapa del mensajero para un cierre seguro;

Diseño elegante e informal, un gran regalo de todas las edades, bolso adecuado para la escuela, el trabajo y los viajes;

MANCRO Bolsa de Ordenador portátil de 17 Pulgadas, Maletín de Negocios, Bolsa de Mensajero Grande Water Resisatant Multifuncional € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping

Amazon.es Features Duradera y multiusos: dimensiones: 43 x 32 x 18 cm (largo x ancho x alto). Esta bolsa para portátil de 17 pulgadas está hecha de tela de poliéster resistente al agua, resistente a desgarros para una durabilidad duradera, la cremallera de expansión hace que el ancho sea más flexible entre 7 y 9 pulgadas, te ofrece un gran espacio de almacenamiento. Cremalleras de metal resistentes que garantizan un uso práctico y mantienen tus artículos seguros. Perfecto para viajes de negocios, trabajo de oficina, escuela universitaria y uso diario

Compartimentos multifuncionales: la funda para portátil con acolchado de espuma protege tu portátil. Y con más de 10 bolsillos que ofrecen espacio de almacenamiento separado y grande. Puede contener tu portátil, iPhone, iPad, pasaporte, bolígrafos, llaves, cartera, reloj, cargador, MP3, archivo 4A, libros, ropa, paraguas, botella y mucho más. Fácil de encontrar lo que quieres

Diseño cómodo y humanizado: el maletín para portátil de 17 pulgadas con una almohadilla gruesa, correa de hombro desmontable totalmente ajustable te da la máxima comodidad, alivia el estrés del hombro. El mango de cuero sintético acolchado de espuma te ofrece una manera cómoda para un transporte prolongado

Fácil transporte y comodidad: una correa de equipaje permite que la bolsa del ordenador portátil cuelgue en el equipaje/maleta, te da una manera conveniente de llevar la bolsa del ordenador. Es una gran opción para negocios, viajes, trabajo, universidad. Regalo perfecto para un aniversario, regalos de graduación, regalos de cumpleaños, regalos de San Valentín, etc

Capacidad expandible: el compartimento principal reforzado acolchado de espuma de la funda de transporte ofrece un espacio seguro para guardar portátiles de 13/14/15/15.6/17/17.3 pulgadas, junto con artículos adicionales como libros, archivos y carpetas. Una cremallera expandible puede ampliar 3 cm adicionales en la capa inferior, proporcionando capacidad adicional para tus pertenencias durante viajes en avión y viajes de negocios según sea necesario

UBAYMAX Bolsos de Hombre,Maletin Cuero para 17 Pulgadas Ordenador Portatil,Maletín de Piel Multifuncional,Bolsa de Mensajer para Caballeros,Bolsa de Accesorios Ejecutivo para Trabajo/Viaje,Cuero € 132.99 in stock 1 new from €132.99

Free shipping

Amazon.es Features ☆【 Tamaño Exterior】-43 cm x 16,5 x 30.5 cm, apto para portátil de 15,6/17 pulgadas. Y puede sostener la tableta, los archivos A4, el compartimiento, la tarjeta de crédito o cuaesquiera otros artículos.

☆【 MATERIAL de Alta Calidad】-esta cartera está hecha de cuero genuino, durable y de lujo.

☆【MULTI-Compartimento】-este maletín incluye el bolsillo del ordenador portátil, bolsillo del teléfono celular, bolsillo de la tarjeta de creadit, bolsillo de la cremallera y un bolsillo ocultado de la cremallera. Conveniencia de organizar sus pertenencias.

☆【Correa para el Hombro】-este maletín viene con una correa para el hombro. Puede ser un bolso del bolso o de hombro para su opción.

☆【 Estilo de Negocio】-maletín de alto grado es un buen socio para usted, perfert para su trabajo diario y viaje de negocios.

Trust Primo - Maletín de de 16'' para ordenadores portátiles, color negro € 12.99

€ 7.35 in stock 21 new from €7.35

Free shipping

Amazon.es Features "compartimiento principal de gran tamaño (385 mm x 315 mm) que se adecua a casi todos los ordenadores portátiles con pantalla de hasta 16"""

interior acolchado para proteger el ordenador portátil

bolsillo delantero con cremallera para cargador, smartphone, billetera, etc.

material de alta resistencia que aguanta el uso intensivo

doble cremallera metálica y correas de cinta velcro

KROSER 18" Bandolera para Portátil Maletín Premium para Laptop hasta 17.3" Expandible Hidrófugo Bolsa del Hombro Bolsa de Computadora para Viajes/Negocios/Escuela/Hombres/Mujeres-Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features MATERIAL: El maletín para computadora portátil está hecho de tela de poliéster de lona respetuosa con el medio ambiente que es duradera y repelente al agua; Dimensiones: 18"x12.8"x7.5"/9.5"; Peso: 2.88LBS.

COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL: Los compartimentos espaciosos proporcionan espacio separado para su computadora de 17.3", iPad, archivos, bolígrafos, billetera, cuadernos y todos sus artículos. Bolsillos RFID con función de protección de identidad, protege la fecha codificada en la mayoría de los documentos de identidad, tarjetas de crédito y pasaportes. El compartimento acolchado para computadora portátil ofrece una protección perfecta para su computadora portátil contra golpes accidentales.

CAPACIDAD EXPANDIBLE: La cremallera de expansión extenderá en gran medida el espacio del compartimento principal, en el que habrá más espacio para su ropa y archivos.

DISEÑO CÓMODO Y COMPATIBLE: La correa para el hombro acolchada extraíble y ajustable y las resistentes asas de PU le aseguran un transporte cómodo durante mucho tiempo.

GRAN CONVENIENCIA: Una correa de equipaje bien tejida es bastante fácil de colocar la bolsa del ordenador portátil en el carrito de su equipaje, lo que hace que su viaje y viaje de negocios sean más convenientes.

Lubardy Maletin Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Impermeable Cuero Bolso Bandolera Hombre Bolso Mensajero Documentos Clásico Marrón € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping

Amazon.es Features Maletin Ordenador Portatil Impermeable: hecha de cuero sintético de alta calidad y poliéster y accesorios de metal sólido, crea un aspecto vintage y lujoso.El diseño de apariencia simple y el almacenamiento multifuncional lo hacen elegante y práctico.

Mucho espacio para organizar: diseñado con un compartimento principal para computadora portátil de 15.6 pulgadas, Ipad y carpeta, el bolsillo exterior con cremallera proporciona espacio para su cable / adaptador de carga, bolígrafo y otros. El bolsillo trasero también puede contener su teléfono y otras necesidades.

Tamaño Perfecto de Bolso Bandolera: la dimensión externa de esta bolsa para computadora portátil de 15.6 pulgadas es de 31 x 9.5 x 40 cm / 12.2 x 3.7 x 14.7 pulgadas (L x W x H), se adapta a la mayoría de las computadoras portátiles de 15.6 pulgadas. El peso y el asa de cuero le brindan una forma cómoda de llevar.

Maletín Profesional Multifuncional: como un maletín de oficina profesional con todas las funciones, equipado con una correa de hombro desmontable. Se puede usar como bolso para computadora portátil, bolso de hombro. La cremallera resistente y las costuras reforzadas también garantizan la durabilidad.

Comprar con 100% satisfecho: esta bolsa de mensajero de cuero puede ser un gran regalo para su familia, amantes, amigos.¡Es su buen compañero de trabajo! La práctica bolsa de hombro es conveniente para la vida diaria.También brindamos un servicio al cliente amigable dentro de las 24 horas.

Lubardy Maletin Portatil 15.6 Pulgadas Funda Ordenador Bolso Bandolera Impermeable para Portátiles Hombre Mujer Negocios Trabaja Colegio Negro € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features 【MALETIN PORTATIL DE ALTA CALIDAD】La superficie de la maletin portatil está hecha de Oxford impermeable de alta calidad. El cojín de esponja se combina con un interior de terciopelo suave al tacto. La parte inferior está equipada con un cojín a prueba de golpes, que puede brindar protección de 360°para su computadora portátil y varios dispositivos. Y use una cremallera YKK duradera. Los materiales de alta calidad le permiten almacenarlo durante un período de tiempo más largo.

【FUNDA MULTIFUNCIONAL PARA PORTÁTIL】La maletin portatil 15,6 pulgadas proporciona 1 compartimento grande con 5 bolsillos pequeños para guardar sus pertenencias, especialmente diseñado para su iPad, teléfono celular, adaptador de corriente, mouse u otros elementos esenciales. El compartimento principal de la computadora portátil es lo suficientemente grande para transportar computadoras portátiles de 15,6 pulgadas y carpetas de archivos. Compatible con Dell, HP, Lenovo, Samsung, MacBook, etc.

【MALETÍN PORTÁTIL】El bolso bandolera una correa de hombro ajustable y desmontable. La correa de asa oculta le permite colocar fácilmente el bolso de hombro del portátil en la mochila o en el equipaje. Diseño innovador de colgar en la caja de la barra de tiro, pasar rápidamente por la seguridad y para una emergencia conveniente en el camino.

【TAMAÑO APLICABLE】Dimensiones internas 16.1 "× 11.8" × 1.4 "(41x 30x 3 .5cm). Adecuado para la mayoría de las computadoras portátiles de 15-15,6 pulgadas, incluidas las ultrabooks y Macbook Air / Pro, Chromebook, Samsung, Acer, HP, Lenovo, etc. (Permita un pequeño tamaño diferente debido a la medición manual)

【COMODIDAD Y CONVENIENCIA】Diseño unisex perfecto para viajes, viajes de negocios, universidad e informal. La correa de hombro acolchada de PU extraíble puede convertir fácilmente los bolso bandolera de maletin portatil que le brinda comodidad en diferentes ocasiones.

Taygeer Maletín Portátil 15.6 Pulgadas, Bandolera para Portátil Bolsa de Trabajo Comercial Impermeable Bolsa Maletín del Laptop Bolsa de Computadora para Viajes Negocios Escuela Hombres Mujeres, Gris € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Excelente Materia】El exterior de esta 15.6 pulgadas bolsa computadora portátil está hecho de poliéster de tela de nailon sintético resistente al agua, un cojín de espuma de 1-2 cm a prueba de golpes en el interior, que puede proteger su computadora portátil y varios dispositivos de rayones y humedad leve

【Compartimentos Multifuncionales】El frente de la maletín para ordenador proporciona más de cinco bolsillos, en los que se pueden colocar cómodamente bolígrafos, teléfonos móviles, tabletas, cuadernos, tarjetas, etc. El bolsillo principal ofrece espacio para almacenar libros o archivos y se adapta a la mayoría de los portátiles delgados de 15,6 pulgadas. El bolsillo con cremallera invisible antirrobo puede colocar sus objetos de valor en la parte posterior de la maletín para ordenador portátil

【Diseño Humanizado】El diseño de cremallera doble de metal resistente y duradero puede abrir rápidamente esta bandolera para portatil 15.6 pulgadas. Las correas de hombro ajustables y extraíbles pueden hacer que su viaje sea más conveniente. El asa de PU alivia la presión en sus manos y se puede usar una correa de equipaje de fijación firme trasera con su maleta, lo que le permite viajar fácilmente

【Dimensiones】Las dimensiones de esta bolsa para laptop son 15.94 "x 2.76" x 11.42 "(LxWxH), el compartimiento interno para laptop es 15.74" x 1.77 "x 9.4" (LxWxH). Es posible que no se ajuste perfectamente a todas las computadoras debido a las variaciones en el tamaño de los distintos modelos

【Mejor Regalo】Diseño conciso y profesional, adecuado para hombres y mujeres de negocios que trabajan, estudiantes universitarios y profesores. La bolsa para portátil 15.6 es el mejor día de Acción de Gracias y Navidad, el regalo de San Valentín para familiares, amigos y amantes

Bolsa Hombre Bandolera, Kasgo Impermeable Maletín 15.6 Pulgadas Bolsa Portátil Trabajo Bolsa Mensajero Hombres Lienzo Encerado Piel Genuina Negocio Bolso Mensajero con Correa Extraíble Gris y Marrón € 58.89 in stock 1 new from €58.89

Free shipping

Amazon.es Features ✓ LONA ENCERADA: la cartera de hombre vintage está hecha de lona encerada resistente e impermeable. El lienzo encerado es más rígido que el lienzo liso, mantiene mejor su forma. Embellecedor y asa superior de piel auténtica. El cuero reforzado remendado en el lienzo encerado hace que la bolsa para computadora portátil se vea elegante y chic.

✓FÁCIL DE ORGANIZAR: Asa superior de cuero con solapa, cierre frontal por 2 correas de cuero con hebilla anti-bronce, cierre de botón magnético; bolsillo abierto debajo de la solapa, bolsillo trasero con cremallera, funda acolchada para computadora portátil de 15 pulgadas, 2 bolsillos deslizantes para teléfono, un bolsillo interno con cremallera, cómoda correa de hombro ajustable desmontable.

✓ GRAN CAPACIDAD: Dimensiones exteriores: W41.5xD12xH33cm / 16x4.7x12.6in, Peso: 1.15kg / 2.54lb, Capacidad: 16.4L / 0.58cuft, Funda para computadora portátil: W40xD3xH27cm / 15.7x1.2x10.6in, Longitud de la correa para el hombro: 68 -138 cm / 26,8 a 54,3 pulgadas

✓FABULOSO Y CASUAL: El bolso bandolera de cuero es atemporal. Como el vino añejo, la lona encerada y el cuero evolucionan con un carácter a lo largo del tiempo que te recuerda cada viaje que has realizado. KASGO tiene el honor de acompañarlo en su viaje para descubrir nuevos lugares durante su viaje.

✓ REGALO IDEAL: Nuestros maletines de cuero para hombres están hechos con hermosa piel de vacuno y lona encerada empaquetados con su propia funda de algodón, lo que los convierte en el regalo perfecto para sus seres queridos o un regalo para usted. Es para el Día del Padre, Navidad, Día de San Valentín, Cumpleaños, Día de Acción de Gracias. READ Los 30 mejores Maletas Grandes De Viaje de 2022 - Revisión y guía

RAVUO Bolso Bandolera Hombre, 17-17.3 Pulgadas Maletin para Ordenador Portatil Impermeable Portadocumentos Maletines y Bolsas para Portátil para Colegio Viaja Trabajo Negocio Negro € 49.89 in stock 1 new from €49.89

Free shipping

Amazon.es Features 【Durable e impermeable】: la bolsa de mensajero está fabricada con lona duradera y cremallera de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero. El diseño impermeable de la bolsa para computadora portátil protege su computadora portátil y sus cosas durante la lluvia ligera.

【Cómodo de usar】: con la correa para el hombro ajustable y desmontable, puede ajustar la correa para el hombro a una longitud cómoda. También con asa superior oculta, fácil de transportar y llevar como maletín, bandolera / bolso de hombro, maletín para portátil.

【Múltiples bolsillos】:Maletín tiene 2 compartimentos principales y más de 10 bolsillos para guardar lo esencial.1 bolsillo delantero pequeño y 1 bolsillo delantero grande con cremallera con 8 ranuras para tarjetas y 2 bolígrafos,1 llavero,1 bolsillo trasero y correa para equipaje,2 bolsillos con asa superior,2 compartimentos principales con cremallera .

【Bolsa para computadora portátil extragrande】: 16.5x12.5x4.3 "/ 42x32x11cm,Peso: 2.27LB / 1.03kg, Correa ajustable: 32.28-55.11" / 82-140cm,Caída del asa superior: 3.93in/10cm. El compartimiento cuenta con un bolsillo para computadora portátil en tamaño:16.5x9.84 "/42x25cm pulgadas con almohadilla para adaptarse a una computadora portátil de 17-17.3 pulgadas.

【Bolso Multifuncional Vintage】 El bolso tipo cartera grande se puede llevar por el asa como un maletín, se puede llevar en los hombros y en el cuerpo. Es un portafolio perfecto para negocios, trabajo y universidad.

Voova 17 17.3 Maletín Funda para Ordenador Portátil Impermeable Bandolera para Netbooks,Expandible 30% Bolso Mensajero con Correa Extraíble Compatible con Macbook ASUS Acer HP, Hombres/Mujeres,Negro € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features Dimensiones externas:47*33*6.5cm,Dimensión interna : 45 * 31* 6 cm;Tamaño del compartimento del portátil: 16,1 x 10,2 x 1,6 pulgadas,se adapta a la mayoría de HP, Dell, Lenovo, Samsung, Toshiba, Huawei, Asus, Chromebook / Notebook / Ultrabook de Acer y la mayoría de las pantallas de portátiles de hasta 17 pulgadas.

✔Capacidad expandible del 30%: un diseño de consideración con cremallera inferior le permite obtener más del 30% de espacio para organizar sus artículos que necesita al instante.

✔práctico diseño de bolsillo: en el compartimento principal, tiene 2 compartimentos, separa tu laptop de tu importante archivo de papel; el bolsillo delantero se abrió con cremallera, organice amablemente su teléfono celular, auricular, cargador de teléfono celular, bolígrafos, llaves.Puede llevar esta bolsa para ir a la escuela, ir al trabajo y a casa, y disparar.

✔Separe la correa para el hombro: puede usarla como una bolsa de mano o una bolsa de masaje para computadora portátil, solo dependa de lo que necesite. Es útil cuando sus manos están ocupadas.

✔Use una cremallera exquisita y costuras reforzadas en todos los puntos de tensión, el diseño delgado con material repelente al agua hace que la bolsa para computadora portátil sea más cómoda y duradera.

Samsonite Guardit 2.0 Maletín para portátil, 13.3 Pulgadas, 34.5 cm, 9.5 L, Negro (Black) € 49.00

€ 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping

Amazon.es Features Maletín para portátil 133 pulgadas: 345 x 85 x 245 cm, 95 L, 055 Kg

Adecuada combinación de 2 tipos de poliéster

Solapa práctica en todos los artículos

Organización interna rediseñada para los dispositivos electrónicos

Bolso Mensajero Cuero Maletín Negocios Bolso Hombre Bandolera para Portátil 14 Pulgadas Bolso Negocios Grande Piel para Hombre y Mujer,Marrón Claro € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤Dimensión: 41 * 7 * 32cm (L * W * H), peso: 1000 gramos.Perfecto para guardar su Macbook Pro, documentos, libros, teléfonos celulares, billetera, etc.

❤Material: Hecho de cuero genuino, cera de cuero de vaca de alta calidad, forro de tela duradera y cremallera, hardware de cremallera duradero y liso. Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, acabado perfecto y sensación de textura conmovedora.

❤ Varios bolsillos,perfecto para su computadora portátil de 15.6 pulgadas. Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 1 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤ Hecho a mano por artesanos profesionales, la correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

❤ Diseño para trabajo,ocio y negocios. También se puede utilizar como un regalo para amigos y familiares.

KROSER Bandolera para Portátil 15,6" Maletín Bolso de Mensajero Hidrófugo Caja de Ordenador Maletín Durable Funda para Tableta con Bolsillos RFID para Negocios/Universidad/Mujeres/Hombres € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping

Amazon.es Features Material: Poliéster repelente al agua; Tamaño: 16.5"x12"x5".

Bolsillos RFID: Función de protección de identidad, protege la fecha codificada en la mayoría de las los documentos de identidad, tarjetas de crédito y pasaportes.

Correa de equipaje para fijar el bolso en el carrito de un equipaje. Correa de hombro acolchada desmontable con correas reforzadas ajustables.

Compartimiento espacioso: El compartimento principal incluye un compartimiento acolchado para computadora portátil de 15.6 " compatible con TSA, un bolsillo para tableta y 2 bolsillos adicionales para el panel, múltiples secciones adicionales para la organización. Compartimento frontal con cremallera con bolsillos organizacionales para bolígrafos, llaves, teléfono celular y otros artículos. Compartimento trasero para documentos.

El hardware y las cremalleras duraderas, asa de cuero de PU y pequeño acento en el panel frontal contra todos los defectos para prolongar la vida útil de la bolsa.

Maletín Hombres Cuero Portátil de 15,6 Pulgadas Bolsa de Hombro Grande Viaje Bandolera de Trabajo Marrón € 79.65 in stock 1 new from €79.65

Free shipping

Amazon.es Features Compartimento multifuncional: este maletín grande para computadora portátil tiene más de 10 compartimentos que proporcionan un gran espacio de almacenamiento para sus artículos. Los compartimentos acolchados para computadora portátil están hechos de una tela cómoda de alta calidad, cuenta con un grueso compartimento acolchado para computadora portátil de espuma que protege su computadora de golpes y golpes accidentales.

Materiales de calidad duradera: hechos de cuero de PU resistente al agua, el maletín para computadora portátil mantiene su computadora portátil y documentos valiosos a salvo de la lluvia ligera. Las suaves cremalleras de metal son lo suficientemente duraderas para un uso práctico. El cómodo mango de cuero PU puede reducir la fricción al caminar.

Organizador de múltiples compartimentos: el bolsillo frontal grande y conveniente incluye 4 bolsillos con cremallera para guardar artículos de acceso rápido como llaves, tarjetas, boletos, pasaportes, auriculares, bolígrafos, etc. 1 bolsillo con cremallera principal con 1 bolsillo interior con cremallera y 2 bolsillos con ranura para billetera para pasaporte; 2 ranuras para lapiceros, espacio extra grande para documentos; bolsillo trasero con cremallera invisible para sus objetos de valor.

Libere sus manos: una correa de equipaje puede sujetar el maletín al equipaje rodante de forma segura. Su diseño humanizado hace que se pueda usar en la escuela, el trabajo, las vacaciones, las actividades al aire libre, los viajes ocasionales, etc. Correa para el hombro acolchada de PU extraíble y ajustable, y dos asas resistentes para transportarla cómodamente durante mucho tiempo.

GARANTÍA: Si este artículo no cumple con sus expectativas, no dude en informarnos y nuestro equipo de servicio le brindará la mejor solución. Para problemas de calidad o artículos defectuosos, hay reembolsos completos o reemplazo gratuito para usted.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.