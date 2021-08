Inicio » Varios Los 30 mejores Maillot Ballet Niña de 2021 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Maillot Ballet Niña de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Maillot Ballet Niña veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Maillot Ballet Niña disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Maillot Ballet Niña ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Maillot Ballet Niña pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Bezioner Vestido de Ballet Maillot de Danza Gimnasia Leotardo Algodón Body Clásico para Niña (110 (100-110cm,4-5 años), Rosa Manga Larga) € 17.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features MATERIAL AMISTOSO: hecho de algodón y gasa de primera calidad, suave, cómodo y transpirable.

DISEÑO DE BOWKNOT: lindo bowknot y deisgn con cuello en V en la espalda, muy encantador. Definitivamente un vestido de princesa.

ALTA CALIDAD: No se deformará ni se desvanecerá después de lavarse y vestirse. Gran atuendo de baile para sus hijas.

OPCIONES: 3 colores (rosa, blanco, negro) y 5 tamaños (de 4 a 12 años) para niñas, puede elegir libremente. Si su niña es más alta que otras, se recomienda elegir una talla más grande.

OCASIÓN ADECUADA: vestido de baile de manga corta adecuado para ballet, clase de baile, entrenamiento, ejercicios de gimnasia, presentación escénica, fiesta de disfraces, uniforme de equipo, etc.

Bezioner Maillot de Danza Tutú Vestido de Ballet Gimnasia Leotardo Algodón Body Clásico para Niña Rosa 110 € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Material: esta faldaLas mallas están hechas de algodón de calidad, aire suave y confortable.

TUTU Falda: faldaAlta calidad- Boris.No cambia ni se desvanece.Lavar la ropa.La niña necesita algo.

OSesión: apropiadaBallet, danza, práctica, teatro, entrenamiento, animadoras, fiestas, bodas, cumpleaños, vestido.

Diseño: mangas cortasPara las cuatro temporadas, una cruz única en la espalda, bonita y difícil de deslizar en el hombro

LavarNota: lavable a máquinaPero mejor Lávate las manos. READ Los 30 mejores Patatas De Siembra de 2021 - Revisión y guía

Bezioner Niña Vestido de Ballet Maillot de Danza Gimnasia Clásico Tutú sin Mangas con Falda Rosa 110 € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Súper lindo vestido leotardo con tutu, con capas de hermosa falda de orillo, elegante y atractiva, diseñada especialmente por Bezioner. No encontrarás lo mismo con los demás.

Diseño de espalda de gasa, suave, transpirable y cómodo.

Usamos poliéster de alta calidad para este vestido de ballet, que es más suave y resistente de lo habitual. No se deformará, se desvanecerá ni se apelmazará después de usarlo y lavarlo.

Tabla de tallas: 110 para 100-110 cm, 4-5 años, 120 para 110-120 cm, 6-7 años, 130 para 120-130 cm, 8-9 años, 140 para 130-140 cm, 10-11 años , 150 para 140-150 cm, 12-13 años

Perfecto para cualquier ocasión y todas las estaciones, como ballet, danza, clases, representaciones teatrales, fiestas, entrenamiento, gimnasia, etc.

Carnavalife Maillot de Ballet Danza Niña Elástica con Falda Tutu de Tirantes Finos (Verde, 4-6 años) € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de 100% poliester y tacto suave.

Varias colores y medidas para niñas a elegir.

Diseño: Vestido clásico de danza camisola de 2 capas, perfecto para la clase de ballet.

Uso:pueden ser usados en la clase de ballet, la actuación de danza y la práctica de danza de las niñas y mujeres.

Lavar a mano, colgar en seco, no usar lejía.

Carnavalife Maillot Ballet Danza Niñas sin Mangas, Leotardos de gimnasia con estilo camisola, Maillot Baillot de Cuello Redondo para Gimnasia Baile Fiesta (Fucsia, 10-12 años) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Leotardos de gimnasia sin mangas para niñas hechos de material de poliéster de alta calidad, súper suave, agradable a la piel, ligero, buen elástico, duradero y cómodo para ayudar a proteger la delicada piel del niño.

Leotardos de camisola para niños/niñas diseñados sin mangas, con cuello en O, estilo camisola, línea de piernas de ballet, ropa de baile de una sola pieza única y con estilo.

Este leotardo de ballet es ideal para emparejar con mallas de baile/ballet, faldas de baile, faldas tutú, zapatillas de ballet. Regalos perfectos para cumpleaños de niños, año nuevo, Navidad, competición de baile, etc.

Los lindos leotardos de danza sin mangas son adecuados para el ballet, la gimnasia, la clase de danza, el traje de festival, el rendimiento, los deportes, el yoga, el uso diario o escolar.

Escuchamos los comentarios de los clientes y afinamos cada detalle para garantizar la calidad, el ajuste y la comodidad

FONLAM Vestido Maillot de Ballet Tutú Niña, Blanco, 11-12 años € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Conjunto de Danza: Vestido Blanco de Ballet + Manguitos + Clip de Pelo para Niña

Diseño de pelaje artificial y un flor constituido con lentejuelas brillantes y cuentas

Este maillot de ballet está hecho de algodón y spandex, confortable, respirable y elástico de llevar

Cierre con cremallera a la espalda, falda de 4 capas de tul

Perfecto para carnaval, gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

FONLAM Vestido Maillot de Ballet para Niña Conjunto de Dos Piezas Maillot + Falda Danza Gimnasia Ballet Niña (6-7 Años, Rosa) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features Vestido de ballet para niña, cuello redondo, manga larga

Este maillot de ballet está hecho de algodón y gasa, confortable y elástico de llevar

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

trudge niñas Ropa de Ballet Vestido de Ballet niñas Manga Corta Ballet de algodón Leotardo Traje de Ballet Vestido de Baile Cuerpo de Baile con Falda tutú € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Bailarina clásica de algodón para niñas con manga de volantes y falda de tutú de gasa brillante.

Los niños dulces se visten con un encantador diseño: manga de volantes y volantes, con falda de gasa de doble capa, alegre, flexible, swing.

Este exclusivo maillot de vestir es ideal para clases de baile, espectáculo de ballet, animación, actuación en el escenario y disfraces.

Este vestido de ballet está disponible con 7 colores y 31 tallas, es una gran elección para tu pequeña bailarina que la hace bailar como una estrella brillante. like a shinny star.

Tenga en cuenta nuestra tabla de tallas debajo de las imágenes de productos contrastados antes de realizar el pedido.

Vestido de Danza Ballet para Niña Maillot de Gimnasia Rítmica con Falda Sin Mangas Tul Leotardo Elástico de Baile Disfraz de Bailarina Verano Traje de Ballet, 7-8 Años € 17.97 in stock 2 new from €14.04

Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】- Nuestro maillot de ballet para niñas está hecho de poliéster de alta calidad, que es suave al tacto. Proporcionan una sensación cómoda y transpirable, elásticos de llevar y son más resistentes al lavado.

【DISEÑO ÚNICO】- Exquisito vestido de gimnasia para niñas. Cuello redondo cómodo y sin mangas. Los broches en la entrepierna, que son fáciles de poner y quitar. Añade diversión a los clásicos leotardos, muy bonitos. Definitivamente un vestido de princesa de ballet.

【MÚLTIPLES OCASIONES】- Apto para todo el año. Este maillot de vestir único es perfecto para clases de entrenamiento de baile para niñas, espectáculos de danza de ballet, animadores, vestimenta de niñas, vestidos de práctica, actuación en el escenario, gimnasia y ropa de equipo, etc.

【PROPORCIONA VARIEDAD DE OPCIONES】- El brillante vestido de ballet es adecuado para niñas encantadoras durante 2-8 años. Además, hay abundantes colores para que elijas libremente. Consulte la tabla de tallas antes de comprar para disfrutar de una compra maravillosa.

【MEJORES CHICAS PARA NIÑAS】- Modales elegantes. Aprender ballet podría ser el camino. Con un hermoso vestido de baile, tus niñas podrían elegir por sí mismas ser bailarinas o duendes. Disfruta la diversión de bailar. La ropa básica de baile es la mejor opción para las niñas como regalo de cumpleaños o Navidad.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vestido brillante de ballet sin mangas para niña

Este maillot de ballet está hecho de poliéster y tul, confortable y elástico de llevar

Diseño con lentejuelas brillantes al frente y tiras cruzadas a la espalda

Falda de 4 capas de tules

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, patinaje, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

Sinoem Leotardos Gimnásticos para Niñas Manga Larga Maillot de Gimnasia Colorido Gimnasia Leotard para Niñas 5-12Años (5-6 Años, Rosa -Manga Larga) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Ocasión: Diseñado para niñas de moda que aman los deportes, gimnasia, ballet, yoga, danza, entrenamiento, etc.

Material: Nuestras chicas dancewear adoptan la combinación de 82% poliéster + 18% spandex, estilo súper hermoso, a cualquier chica que baile / gimnasia le gustaría esto.

Suave, cómodo y elástico: Proporciona una sensación cómoda a la vez que mantiene su forma y elasticidad, es cómodo, duradero, con un rendimiento transpirable y de secado rápido, perfecto para el entrenamiento de un gimnasio profesional.

Estilo: Diseño moderno y fantástico, y gradiente azul simple y elegante.tus chicas dulces serán las atletas más brillantes de la clase.

Atención: el lavado de manos es altamente recomendado. Medida en la descripción, por favor verifique el tamaño antes de comprar para hacer un ajuste perfecto para sus chicas.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial: hay una capa interna que poner un cojín en el pecho, más conveniente

IEFIEL Mochila Bolsa de Ballet Danza Deportes para Niña Bolsa Infantil Personalizada Bordada Princesa Niña Rosa talla única € 10.39 in stock 1 new from €10.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de ballet para niña con correas de hombro ajustables

Capacidad grande, forro de satén, con dos bolsillos laterales de malla

Tela duradero y ligero, cierre con cremallera, diseño con patrones bordados de zapatillas de ballet, letras ¨balllet¨ y lazo brillante al frente

Perfecto para ballet, danza, baloncesto, béisbol, fútbol, softball o otros deportes

Dimensión: 32cm x 12cm x 25cm/12.5 x 5.0 x 10.0 inch

Amazon.es Features Vestido de ballet para niña, cuello redondo, sin mangas

Este maillot de ballet está hecho de algodón y gasa, confortable y elástico de llevar

Diseño con dos tiras cruzada a la espalda

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

Soudittur Maillot de Ballet Danza Clásico para Niña Manga 3/4 Body Leotardo Gimnasia Ritmica (Rosa, Tag 120(Height: 115-125 cm)) € 14.98 in stock 1 new from €14.98

Amazon.es Features 95% algodón, 5% spandex

Escote redondo, diseño de malla y manga larga de 3/4

Maillot de ballet para niñas en rosa, negro y blanco

Lavar a mano con detergente suave

Se adapta a la clase de entrenamiento de baile, gimnasia, actuación de ballet, celebraciones de halloween, deportes y ect.

Amazon.es Features Vestidos de ballet de niña princesa hermosa Tutu, trajes de ballet sin mangas elegantes con correas de espagueti. Ella se ve como una hada bailarina cuando la usas.

Algodón elástico + 3 Capas de tul (Suave, elástico y transpirable, cómodo de tocar) Tirantes de espagueti con dos bowknot. Leotardo de algodón absorbente de sudor, suave y cómodo de llevar.

Vestido de ballet de una sola pieza princesa tutu chica con el contenido fruncido.

Ideal para la clase de baile, representaciones teatrales, ocio, baile de fiesta de ballet o baile de disfraces de carnaval, etc.

Escoja el tamaño de acuerdo con la altura exacta de los niños, por favor.

Maillot de Danza Gimnasia Leotardos de Ballet de Algodón sin Mangas para Niñas y Mujer Blanco 110 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features MATERIAL: hecho de material de algodón de alta calidad, suave, cómodo y transpirable.

TAMAÑOS: 110 para 100-110cm (4-5 años), 120 para 110-120cm (6-7 años), 130 para 120-130cm (8-9 años), 140 para 130-140cm (10-11 años), 150 para 140-150cm (12-13 años), 160 para 150-160cm (14-15 años), 170 para 160-170cm (más de 16 años).

CALIDAD: calidad premium garantizada, no se deformará, se desvanecerá ni se apelmazará después del lavado y el uso.

DISEÑO: diseño de cuello redondo y espalda redonda, sin mangas, muy elegante y hermoso, apto para cualquier época del año.

OCASIONES ADECUADAS: leotardo sin mangas para ballet, ballet, clases de baile, entrenamiento, ejercicios gimnásticos, presentaciones en el escenario, fiestas de disfraces, uniformes de equipo, etc.

Amazon.es Features Vestido de ballet para niña

Manga larga, cuello redondo, suave y cómodo de llevar

Falfa plisada de gasa

Adecuado para danza, ejercicios, actuación etc.

Kidsparadisy - Maillot con falda para niñas de 2 a 15 años, manga larga y sin mangas, con bandas arco iris, para gimnasia, baile y ballet, Infantil, color Blacklong, tamaño 100(2-3T) € 10.99 in stock 2 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales que no dañan la piel: Hecho de poliéster y elastano de alta calidad, tejido elástico, suave y cómodo; transpirable, ligero y duradero, sensación agradable en la piel de los niños

Maillot de baile de una sola pieza con falda de tul, adecuado para ballet, gimnasia, danza, teatro, espectáculos, fitness, yoga, acrobacias o deportes

Diseño único: Bonitas y modernas bandas arco iris; puntos brillantes extremadamente brillantes y atractivos, que hacen destacar a tu hija

Manga larga y sin mangas, 2 estilos disponibles; el regalo perfecto para tus niñas

Consejos: adecuado para niñas de 2 a 15 años. Consulta la tabla de tallas para elegir el tamaño correcto para tus hijas; las edades recomendadas son solo como referencia; se recomienda lavar a mano y no planchar

Amazon.es Features Vestido de danza ballet mangas largas para niñas.

Cuello redondo, suave y elástico para llevar.

Falda de gasa con guarniciones volantes alrededor de la cintura.

La parte superior de gasa con una braga interior.

iiniim: Marca de fábrica, patentado y auténtico.

FONLAM Maillot de Ballet Danza para Niña Traje Leotardo Maillot Clásico Gimnasia Manga Larga Actuación Fiesta Niña Invierno Otoño (11-12 Años, Rosa) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features Maillot de ballet para niña, cuello redondo, manga larga

Este maillot de ballet está hecho de algodón, confortable y elástico de llevar

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

Vestido de Danza Ballet Manga Larga para Niña Maillot de Gimnasia Rítmica con Falda Tul Leotardo Elástico de Baile Disfraz de Bailarina Traje de Ballet, 4-5 Años € 16.97 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】- Nuestro maillot de ballet para niñas está hecho de poliéster de alta calidad, que es suave al tacto. Proporcionan una sensación cómoda y transpirable, elásticos de llevar y son más resistentes al lavado.

【DISEÑO ÚNICO】- Exquisito vestido de gimnasia para niñas. Falda de tul con capas. Los broches en la entrepierna, que son fáciles de poner y quitar. Añade diversión a la clásica ropa de baile de manga larga, muy bonita. Definitivamente un vestido de princesa de ballet. Hermoso y elegante para tu chica.

【MÚLTIPLES OCASIONES】- Apto para todo el año. Este maillot de vestir único es perfecto para clases de entrenamiento de baile para niñas, espectáculos de danza de ballet, animadores, vestimenta de niñas, vestidos de práctica, actuación en el escenario, gimnasia y ropa de equipo, etc.

【PROPORCIONA VARIEDAD DE OPCIONES】- El brillante vestido de ballet es adecuado para niñas encantadoras durante 2-9 años. Además, hay abundantes colores para que elijas libremente. Consulte la tabla de tallas antes de comprar para disfrutar de una compra maravillosa.

【MEJORES CHICAS PARA NIÑAS】- Modales elegantes. Aprender ballet podría ser el camino. Con un hermoso vestido de baile, tus niñas podrían elegir por sí mismas ser bailarinas o duendes. Disfruta la diversión de bailar. La ropa básica de baile es la mejor opción para las niñas como regalo de cumpleaños o Navidad.

DoGeek Maillot Gimnasia Ritmica Niña Leotardos Gimnasia 3-10 años para Niña (sin Mangas/Manga Larga) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features ✧Material: excelente elasticidad y tejido suave, 82% poliéster y 18% spandex;

✧Concepción: Rayas coloridas y sencillas, como el arco iris, como estrellas en la noche;

✧ Ocasión: adecuada para yoga, danza, gimnasia, entrenamiento, entretenimiento de ballet, regalos de Navidad, etc.

✧Lavado: lavar a mano, por favor, no remojar durante mucho tiempo, lavar la ropa con agua fría;

✧Garantía: Garantía de calidad de vida, cualquier problema se puede resolver en menos de 24 horas.

ZNYUNE Niña Tutu Vestido de Ballet Danza Clásico 184 Rosa M para 3-4 años € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features Algodón + poliéster, tela suave, buena ductilidad en elasticidad, movimiento más cómodo, con estrellas lentejuelas brillantes, corte fino, colores vivos que muestran la juventud y la belleza de las niñas

Muy adecuado para bailar, actuar y para regalos. Es muy popular entre las niñas pequeñas.

Lave a mano directamente con agua a temperatura normal. No secar ni deshidratar. No use lejía.

Después de la limpieza, no lo escurra con fuerza, cuélguelo en un lugar ventilado y fresco para secarlo, y no lo exponga al sol por mucho tiempo.

Asegúrese de comprender la información del tamaño antes de comprar.

Soudittur Maillot de Danza Algodón Tutú Vestido de Ballet Gimnasia Leotardo Body Clásico Manga Corta para Niña (3-4 años, Rosa) € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Amazon.es Features Color Rosa Is Adult Product Size 3-4 años

FONLAM Maillot de Ballet para Niña Traje Leotardo Maillot Danza Tradicional Gimnasia Actuación Fiesta Niña (Rosa, 13-14 Años) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Maillot de ballet para niña, cuello redondo, mangas cortas

Este maillot de ballet está hecho de algodón, confortable y elástico de llevar

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc. READ Los 30 mejores Heno De Pravia de 2021 - Revisión y guía

FONLAM Maillot de Ballet Danza para Niña Traje Leotardo Maillot Tradicional Gimnasia Actuación Fiesta Niña (4-5 Años, Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maillot de ballet para niña, cuello redondo, sin mangas

Este maillot de ballet está hecho de algodón, confortable y elástico de llevar

Diseño con dos tiras cruzada a la espalda

Perfecto para gimnasia, ballet, danza, actuación, entrenamiento de forma corporal, práctica de uso diario etc.

Sinoeem Leotardos de Gimnasia Rítmica para Niños Maillot de Ballet con Gradiente Flash Cuello Redondo Manga Larga/Manga Corta para Niñas de 3-12 Años (Arcoiris - Manga Larga, Tag 10A(9-10 Years)) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: Las medias de gimnasia para niñas están hechas de 80% de spandex y 20% de fibras de poliéster de alta elasticidad, que son ajustadas pero sin restricciones y cómodas para la piel.

Mallas profesionales de gimnasia de baile: Excelente elasticidad y tejido suave, secado rápido, transpirable, duradero, adecuado para el entrenamiento perfecto de gimnasia profesional.

Diseño exquisito: Nuestras mallas de gimnasia para ballet son de cuello redondo, simples y elegantes, con colores coloridos, y están decoradas con elementos populares de color degradado. También están decoradas con estrellas para que tu chica sea más llamativa.

Ocasiones aplicables: Las mallas de gimnasia para niños están diseñadas para niñas de moda a las que les gustan los deportes, la gimnasia, el ballet, el yoga, la danza, las representaciones teatrales u otros deportes.También son los mejores regalos de cumpleaños para niñas, regalos para el día del niño, regalos para las fiestas, regalos para las fiestas, campus. Regalo, regalo de Navidad o regalo de año nuevo.

Buen servicio: Sinoeem se compromete a crear las mejores medias de gimnasia para niñas y garantizar la satisfacción del cliente. Si tiene alguna pregunta, ¡reemplazo o devolución 100% gratis!

Sinoeem Leotardos de Gimnasia Rítmica para Niños Maillot de Ballet con Gradiente Flash Cuello Redondo Manga Larga / Manga Corta para Niñas de 3-12 Años (Vistoso - manga corta, Tag 6A(5-6 Years)) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: Las medias de gimnasia para niñas están hechas de 80% de spandex y 20% de fibras de poliéster de alta elasticidad, que son ajustadas pero sin restricciones y cómodas para la piel.

Mallas profesionales de gimnasia de baile: Excelente elasticidad y tejido suave, secado rápido, transpirable, duradero, adecuado para el entrenamiento perfecto de gimnasia profesional.

Diseño exquisito: Nuestras mallas de gimnasia para ballet son de cuello redondo, simples y elegantes, con colores coloridos, y están decoradas con elementos populares de color degradado. También están decoradas con estrellas para que tu chica sea más llamativa.

Ocasiones aplicables: Las mallas de gimnasia para niños están diseñadas para niñas de moda a las que les gustan los deportes, la gimnasia, el ballet, el yoga, la danza, las representaciones teatrales u otros deportes.También son los mejores regalos de cumpleaños para niñas, regalos para el día del niño, regalos para las fiestas, regalos para las fiestas, campus. Regalo, regalo de Navidad o regalo de año nuevo.

Buen servicio: Sinoeem se compromete a crear las mejores medias de gimnasia para niñas y garantizar la satisfacción del cliente. Si tiene alguna pregunta, ¡reemplazo o devolución 100% gratis!

Carnavalife Maillot Ballet Danza Niñas sin Mangas, Maillot Baillot de Cuello Redondo para Gimnasia Baile Fiesta (Verde, 1-3 años) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Cuatro tamaños a elegir : 1-3 años, 4-6 años, 7-9 años y 10-12 años.

Estilo Tank Top, escote apropiado para la edad ideal para Bailes de Ballet, Recitales, Ritmo y Gimnasia, Cheerleading, Disfraces y Photo Props.

Encantadores colores vibrantes diseñados para bailarinas y ropa casual de niñas para fiestas y reuniones.

Leotardos de Ballet tiene una tela de poliéster con un estiramiento y recuperación superior.

30°C en ciclo delicado, no planchar y blanquear. Secar en línea.

